【日盛投顧】盤後分析－守穩年線將有機會挑戰月線



◆盤勢分析

1. 週一美股大漲，週二台股開平高震盪，最高點 10,776 點未收復月線（10,836 點）、季線（10,842 點）及半年線（10,875 點），最低點 10,728 點守穩守 5 日線（10,684 點）、10 日線（10,711 點）及年線（10,724 點），終場指數上漲 36.61 點，漲幅 0.34%，收在 10,756.89 點，成交金額為 1,256.65 億元，小於 5 日均量（1,368 億元）及 20 日均量（1,530 億元）。三大法人合計買超 42.54 億元：外資買超 22.76 億元、投信買超 11.78 億元、自營商買超 8.01 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：反彈成交量須大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 5 日線至 07/06 低點 10,523 點，壓力為半年線附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（44）低於 50，短線反彈有機會延續。

3. 選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、生技等。

◆半導體、蘋概、光學、工業 4.0、PA、車用、生技帶動大盤持續反彈

1. 半導體：矽晶圓價格趨勢向上，有利 6182 合晶、3532 台勝科、6488 環球晶的獲利，IC 設計進入傳統旺季，可留意 4947 昂寶 - KY、3527 聚積、6435 大中、6462 神盾、2436 偉詮電等。

2. 蘋概：蘋果下半年拉貨動能可望轉強，6153 嘉聯益、2313 華通、3673TPK-KY、3376 新日興週二吸睛。

3. 光學：無人商店、車用等應用日廣，週二指標為 3504 揚明光、3406 玉晶光、4976 佳凌等。

4. 工業 4.0：近期跌幅已深，預估第二季季報將表現不錯，6414 樺漢、1597 直得等週二反彈。

5.PA：3D 感測等新應用具題材性，3105 穩懋、2455 全新下半年營運可望增溫。

6. 車用：Tesla Model 3 量產突破瓶頸，3665 貿聯 - KY、1536 和大等供應鏈出運。

7. 生技：07/16 生技展將登場，保健食品 8436 大江、製藥 1762 中化生、醫美 4137 麗豐 - KY、週二打頭陣。

