【華冠投顧】林驛銘: 台股量縮股驚驚漲，族群輪動輪漲!

台股今日持續昨日漲勢，驚驚漲，指數上漲 36 點，10756 作收，成交量 1256 億元，價漲量縮格局。

在二周之前跟大家規畫台股行情，指數部份會在年線附近震盪整理，今日大盤驚驚漲又重新站回年線 10724 點之上! 直到目前為止完全符合規劃! 重點本波在上漲之前，在上周 7/5 跟大家說 <利空! 台股年線之下再殺一刀，恐慌性大增! 是好事! 7/6 說 < 貿易戰利空淬煉底部> 結果各位看看指數從 7/5 10523 至今日高點 10776 點，相差 253 點，都看到了吧! 盤勢接下來看法: 指數將面臨上檔壓力最大在月線 10836 與季線 10842 點位置，今日大盤成交量少了，必須盡快補量，否則不易越過。另外，接下來各位要注意法說會及個股第二季營收表現，其中 7/12 大立光，7/19 台積電法說會將登場。盤面族群輪動輪漲! 今日矽晶圓嘉晶 (3016) 漲停板，合晶 (6182)，環球晶 (6488)，中美晶 (5483)，漢磊 (3707) 等均上

光碟廠錸德 (2349) 漲停板，光環 (2323) 大漲。光學鏡頭揚明光 (3504) 漲停板，玉晶光 (3406) 股價大漲 9.5%…. 生技股保健食品及美容保養廠的大江 (8436)，兩岸美容通路的豐麗 KY(4137)， 血糖檢測大廠泰博 (4736) 等股價均再上漲。族群輪動是好賺的時刻，大家千萬不要錯過。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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