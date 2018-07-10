【華冠投顧】台股持續反彈 錸德翻多直奔漲停

美股大漲激勵台股延續昨天的漲勢持續上漲，受瑪莉亞颱風干擾今天投資人追價意願不足，大盤指數順利站回年線仍有機會向上收復季線。

(6120) 達運 應用於 OLED 製程的精密金屬遮罩 FMM 新產能預計於第三季量產。OLED 在手機及穿戴式裝置等小尺寸產品的運用逐漸明朗，預計未來十年 OLED 的市場更以超過 40% 的年複合成長速度成長。而 OLED 生產所需的精密材料 FMM 需求也將同步推升，FMM 是 OLED 蒸鍍製程中一個不可或缺的精密材料，有非常高的技術含量與門檻，有望成為達運重要的明星產品。

(2349) 錸德 公佈 7 月消費性光碟片再漲價 10% 至 15%，下半年有望轉虧為盈。另外，新產品歸檔光碟 AD 毛利高且良率遠高於 50%，錸德目前是 Panasonic 海外唯一供應商，從 7 月開始陸續出貨，錸德稱自身技術與量產能力領先同業一至兩年，短期難有競爭對手。2018 年 AD 佔錸德整體光碟業務營收 5% 至 10%，已可小幅貢獻獲利，2019 年佔營收貢獻 20% 至 30%，毛利率更可達 30% 以上。

(3059) 華晶科 近年轉型為影像解決方案大廠，看好今年除了雙鏡頭之外，3D 感測晶片應用爆發，業績回復成長軌道。目前華晶科來自相機相關業務比重三至四成，手機晶片營收逾三成，車用及醫療產品比重各占一成。華晶科表示，今年智慧手機主流機種多搭載雙鏡頭功能，未來手機、安控、無人機、掃地機器人等將具備 3D 感測甚至人工智慧功能，影像技術應用將扮演關鍵角色，看好相關業務營收成長動能。另外，華晶科是高通設計開發夥伴，完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，由華晶科為高通新晶片提供參考設計，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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