【華冠投顧】美股趨勢翻多、台股連動向上



鍾騏遠分析師

◆一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2371 大 同：今天量能進一步擴大，在經營權的爭鬥之下

股價今天帶量向上，短線乖離、拉回仍有空間！

3504 揚明光：先前大幅度的拉回，許多籌碼都已離場

而公司營收表現如預期，後續下半年仍有成長機會

3406 玉晶光：股價經歷三天的向成長，目前逢月線反壓

今天上漲之後，後續將整理到月線扣抵下來，沿季線操作即可

2349 錸 德：先前在 6/26 出現帶量買盤，股價橫向整理

今天帶量突破向，未到均量就鎖漲，顯見後續仍有空間

6153 嘉聯益：目前季線仰角向上，股價回落線之下屬超跌

後續若能站回季線，則有機會沿季線表態，在此之前仍屬觀望

#台股盤勢分析：

今晨美股帶量上揚，科技類股量能更進一步擴大

可見全球市場已經淡化貿易戰的影響，若無進一步的對立

則全球股市有機會迎接下半年的消費型電子行情

台股今天跳上多方表態的關鍵點之上

雖然量能因颱風假而減少，但斜率已大幅增加

唯半年線仰角向下，半年線之前仍會遭遇反壓

這段期間之內，上市個股以區間操作為作

上櫃方面則是選擇光學、矽晶圓來回操作

波段趨勢行情可能要等到 9 月開始才有機會

繼昨天大立光登一呼之後，二線光學玉晶光也帶頭大漲

而營收不錯的個股如揚明光、新鉅科等，

也都有買盤進駐。原則上，光學族群進入第三季

後續都有機會表現，唯手機鏡頭優於車用

留意先前整理的時候，量能是否擴大

若是下跌量縮的個股，回測季線之上

後續都有機會續強向上

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