九江銀行(06190-HK)首掛開報10.42港元 低上市價1.7%

九江銀行(06190-HK)今日於港交所主板掛牌，首掛開報10.42港元，較上市價10.6港元低約1.7%。上市儀式結束後，江西銀行行長潘明表示選擇來港上市就是看中市場長期穩定可以與投資者穩健回報，而不是太關注短期股價波動。

作為一家以服務小微企業為發展戰略的城商行，潘明稱稱銀行在這方面業務積累了多年經驗，有一整套防控風險的機制，同時銀行亦藉用互聯網思維，利用數據來防範風險。

目前江西銀行資產管理業務存續規模約超過300億元人民幣，對於內地實施資管新規，潘明稱目前體量不算很大，會按照監管和政策來進行產品佈置和創新，未來也會按監管要求在合規穩健上做足功夫。

另外，內地正在樓市調控大環境中，根據公司招股書顯示，截止2017年底公司貸款業務中房地產類型客戶佔比最大，潘明表示銀行會去選擇那些有實力、前景佳的地產客戶，未來亦會積極拓展多元客戶類型。

另一家中國內陸碼頭運營商遠航港口(08502-HK)今日於港交所創業版掛牌上市，首掛開報0.4港元，較上市價0.38港元高約5.3%。

文：鄒舒惠

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