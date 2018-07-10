想查詢已故親屬投保資料 可善用壽險清查服務

意外總是來的特別突然，當有親屬不幸身故時，壽險業者表示，民眾可以善加利用內政部的「壽險清查服務」，整合戶政事務所、壽險公會、保險公司的服務系統，讓保險公司清查已故親屬的投保資料。

根據統計，國人每人平均握有 2 張以上的保單，而保險多數都是 10 年、20 年以上的長期契約，若沒有定期檢視保單，很容易會遺忘投保內容。

因此，第一金人壽總經理林元輝表示，民眾若無法掌握亡故家屬的投保情形，可以在戶政事務所辦理死亡登記時，同時申請將死亡登記資料提供給壽險公會，再由各保險公司協助清查，只要亡故者有符合條件、尚未理賠的保單，保險公司就會主動聯絡受益人辦理相關理賠給付。

第一金人壽舉例，小明父母幫他投保 50 萬元終身壽險，小明 25 歲時繳費期滿，之後經歷成家立業生子，像這類在被保險人尚未成年，或年輕時即完成繳費的終身壽險很容易被遺忘，政府提供的壽險清查服務，就是提供被保險人亡故後的理賠權益服務，2016 年 9 月上線 1 年半之間，戶政單位受理超過 16 萬件。

林元輝表示，壽險清查服務雖然方便，但要留意的是，保險公司聯絡的對象為「保單受益人」，如果要保書上的受益人聯絡資訊不完整，將無法查詢。

他也補充，2015 年 8 月前生效的保單，沒有強制要求要保人提供受益人的地址及電話等聯絡方式，讓保險公司無從聯絡受益人，為了確保自身權益，要保人應確認受益人資訊是否填寫完整，受益人的資料建議以較不易變動，如住家電話和地址為主，當相關資料有所異動時，也別忽略向保險公司申請保單內容異動。

隨著網路投保與電子化保單的時代來臨，建議民眾平時應定期檢視保單，並以家庭為單位整合保單資訊，確保家庭成員都掌握有效保單的類別及數量，不僅可以避免保障重複，更能於意外發生時，確保被保險人、受益人的應有權益，即刻發揮保險的功能。