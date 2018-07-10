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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          光頡              謚源     太醫                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          漢磊              東林     強生                
南璋     太普高   元大美債7-10          兆遠              欣厚-KY  寶島科              
勝昱              富邦中國政策債          華容              友銓     大樹                
精確              元大美債1-3          天揚              達威     其祥-KY             
宏易              元大投資級公司債          建達              松崗     德麥                
唐鋒              元大中國債3-5          九豪              三圓     中華食              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            雙喜     世坤                
天宇              群益15年IG科技債          安碁              力泰     萬國通              
新零售            群益10年IG金融債          大中              理銘     新昕纖              
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            亞都     光明                
恩得利            國泰1-5Y高收債          常珵              東凌-KY  聚紡                
李洲              富邦全球投等債          富驛-KY           關中     興采                
凱柏實業          富邦全球高收債          大宇資            隆中     新麥                
遠昇              精華              鼎創達            明揚     泰茂                
及成              合世                                綠河-KY  崇友                
和進              易威                                欣泰     永彰                
耀勝              大學光                                       至興                
倚強              穆拉德                                       長佳                
錦明              明基醫                                       致振                
鑫創              豪展                                         威潤                
廣寰科            南璋                                         唐榮                
點晶              勝昱                                         晉椿                
建舜電            銘旺實                                       世豐                
泰谷              新麥                                         久陽                
典範              精確                                         強新                
長天              宏易                                         尼克森              
哲固              至興                                         力新                
益通              唐鋒                                         凌網                
振維              福盈科                                       恩得利              
鴻翊              互動                                         李洲                
迎輝              榮群                                         港建                
欣厚-KY           天宇                                         倚強                
兆遠              恒耀                                         至寶電              
系統電            有益                                         點晶                
世紀              富強                                         幸康                
華容              新零售                                       迎輝                
建榮              力新                                         先益                
立衛              恩得利                                       堡達                
天揚              李洲                                         重鳥鵬              
鈺創              凱柏實業                                     晶達                
佳總              遠昇                                         天鉞電              
合正              及成                                         世紀                
寶聯通            和進                                         凱鈺                
凱鈺              耀勝                                         彩富                
德宏              倚強                                         合邦                
合邦              錦明                                         業強                
萬旭              鑫創                                         九豪                
驊宏資            威剛                                         訊達                
久正              宇環                                         撼訊                
上揚              廣寰科                                       亞銳士              
全譜              點晶                                         合晶                
易通展            建舜電                                       雷科                
安鈦克            泰谷                                         易通展              
元隆              典範                                         迅德                
沛亨              長天                                         大中                
九暘              哲固                                         倉和                
凱碩              利機                                         星雲                
全達              益通                                         森田                
奧斯特            單井                                         三圓                
保銳              陽程                                         力泰                
越峰              振維                                         富裔                
英格爾            鴻翊                                         惠普                
鑫龍騰            迎輝                                         中連貨              
士開              泓格                                         安心                
昇益              友威科                                       漢來美食            
志嘉              光頡                                         燦星旅              
富裔              西勝                                         雅茗-KY             
正德              精聯                                         易飛網              
燦星旅            欣厚-KY                                      高野                
富驛-KY           兆遠                                         亞都                
劍湖山            環宇-KY                                      老爺知              
德記              晶達                                         東凌-KY             
泰偉              智晶                                         紅馬-KY             
華義              天鉞電                                       德記                
昇華              美桀                                         邁達康              
得利影            系統電                                       大展證              
鼎創達            世紀                                         誠品生活            
花王              華容                                         華義                
邦泰              建榮                                         得利影              
                  立衛                                         時報                
                  天揚                                         琉園                
                  鈺創                                         旭然                
                  佳總                                         捷必勝-KY            
                  中光電                                       明揚                
                  合正                                         紅木-KY             
                  寶聯通                                       鉅邁                
                  凱鈺                                         大地-KY             
                  德宏                                         綠河-KY             
                  通泰                                         霹靂                
                  合邦                                         花王                
                  創惟                                         欣雄                
                  新普                                         欣泰                
                  萬旭                                         大汽電              
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  信昌電                                                           
                  育富                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  德勝                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  大略-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  老爺知                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
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                  綠河-KY                                                          
                  花王                                                             
                  邦泰
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