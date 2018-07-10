[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10正2 富邦恒生國企正2 元大台商50 世紀鋼 大統染 福壽 元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 富邦摩台 麗正 海悅 興泰 宏洲 正道 富邦發達 中環 銘旺科 宏亞 嘉裕 同開 富邦金融 光罩 卓越 達新 東華 元大MSCI台灣 光磊 統領 恆大 大東 永豐臺灣加權 茂矽 怡華 立益 富邦日本 錸德 昶和 佳和 國泰日經225 廷鑫 大統染 昶和 元大歐洲50 矽統 永記 三洋紡 元大日經225 智寶 日勝化 本盟 元大美債20正2 威盛 展宇 瑞利 國泰20年美債反1 環科 士紙 樂士 元大美債7-10正2 隴華 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 友旺 六暉-KY 億泰 元大S&P日圓反1 奇力新 中環 毛寶 富邦歐洲 大毅 光罩 燁興 FH彭博高收益債 一詮 茂矽 中鴻 FH彭博新興債 吉祥全 智寶 聚亨 FH富時不動產 華新科 銘旺科 千興 元大台灣高息低波 嘉晶 奇力新 威致 FH富時高息低波 星通 大毅 華豐 國泰RMB短期報酬 揚明光 玉晶光 首利 新光內需收益 佳凌 佳凌 麗正 卜蜂 鈞寶 傳奇 東訊 大統益 達方 迎廣 華泰 南僑 富鼎 嘉聯益 錸德 台塑 杜康-DR 關貿 倫飛 國喬 陽光能源-DR 亞弘電 威盛 聯成 新利虹 鈺邦 國碩 永裕 潤泰材 富鼎 銘旺科 恆大 華友聯 統懋 廣華-KY 潤弘 翔耀 南染 遠雄來 太空梭 宏洲 夏都 麗臺 嘉裕 欣欣 華映 東華 統領 吉祥全 大東 客思達-KY 憶聲 立益 友佳-DR 科風 佳和 一零四 和鑫 集盛 欣天然 力特 強盛 新海 喬鼎 昶和 欣高 正達 三洋紡 全國 晟鈦 本盟 茂順 同泰 聚陽 jpp-KY 新世紀 瑞利 台數科 誠創 力山 波力-KY 嘉威 樂士 泰昇-KY 力銘 中宇 政伸 亞太電 正峰新 吉源-KY 達能 中電 清惠 三洋電 慧友 億泰 勁永 東鹼 捷泰 國化 互億 毛寶 天瀚 永信 迅杰 國精化 華上 正隆 光麗-KY 永豐餘 元晶 燁興 華冠 中鴻 裕豐 美亞 寶徠 聚亨 皇普 千興 日勝生 威致 台船 允強 六福 東明-KY 台南-KY 正新 康師傅-DR 華豐 聖馬丁-DR 鑫永銓 神州-DR 首利 耀傑-DR 麗正 同方友友- DR 東訊 晨訊科-DR 華泰 友佳-DR 精英 陽光能源- DR 智邦 精熙-DR 海悅 中福 錸德 雷虎 英業達 中視 致茂 秋雨 倫飛 慶豐富 技嘉 新利虹 威盛 國光生 凌陽 國碩 友達 仲琦 鼎元 三商電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 凌群 麗臺 華映 吉祥全 揚博 聯陽 憶聲 禾伸堂 聯詠 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 玉晶光 群創 誠創 聯穎 嘉威 力銘 智易 谷崧 達邁 亞太電 達能 遠傳 正文 光鋐 臻鼎-KY 鑫禾 清惠 慧友 鎰勝 達運 勁永 捷泰 凌華 互億 巨路 聯茂 精誠 天瀚 超眾 迅杰 台表科 華上 旭隼 光麗-KY 元晶 安集 動力-KY 矽創 華冠 福懋科 裕豐 寶徠 國揚 皇普 日勝生 總太 台船 新興 大榮 東森 萬海 台驊投控 六福 開發金 王道銀行 特力 麗嬰房 日成-KY 台南-KY 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 一零四 雷虎 福興 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 台數科 億豐 政伸