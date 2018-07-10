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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10正2 富邦恒生國企正2 元大台商50        世紀鋼            大統染   福壽
元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 富邦摩台          麗正              海悅     興泰                
宏洲            正道            富邦發達          中環              銘旺科   宏亞
嘉裕            同開            富邦金融          光罩              卓越     達新
東華                            元大MSCI台灣      光磊              統領     恆大
大東                            永豐臺灣加權      茂矽                       怡華
立益                            富邦日本          錸德                       昶和
佳和                            國泰日經225       廷鑫                       大統染
昶和                            元大歐洲50        矽統                       永記
三洋紡                          元大日經225       智寶                       日勝化
本盟                            元大美債20正2     威盛                       展宇
瑞利                            國泰20年美債反1   環科                       士紙
樂士                            元大美債7-10正2   隴華                       東明-KY
正峰新                          元大美債7-10反1   友旺                       六暉-KY
億泰                            元大S&P日圓反1    奇力新                     中環
毛寶                            富邦歐洲          大毅                       光罩
燁興                            FH彭博高收益債    一詮                       茂矽
中鴻                            FH彭博新興債      吉祥全                     智寶
聚亨                            FH富時不動產      華新科                     銘旺科
千興                            元大台灣高息低波  嘉晶                       奇力新
威致                            FH富時高息低波    星通                       大毅
華豐                            國泰RMB短期報酬   揚明光                     玉晶光
首利                            新光內需收益      佳凌                       佳凌
麗正                            卜蜂              鈞寶                       傳奇
東訊                            大統益            達方                       迎廣
華泰                            南僑              富鼎                       嘉聯益
錸德                            台塑              杜康-DR                    關貿
倫飛                            國喬              陽光能源-DR                亞弘電
威盛                            聯成              新利虹                     鈺邦
國碩                            永裕              潤泰材                     富鼎
銘旺科                          恆大                                         華友聯
統懋                            廣華-KY                                      潤弘
翔耀                            南染                                         遠雄來
太空梭                          宏洲                                         夏都
麗臺                            嘉裕                                         欣欣
華映                            東華                                         統領
吉祥全                          大東                                         客思達-KY
憶聲                            立益                                         友佳-DR
科風                            佳和                                         一零四
和鑫                            集盛                                         欣天然
力特                            強盛                                         新海
喬鼎                            昶和                                         欣高
正達                            三洋紡                                       全國
晟鈦                            本盟                                         茂順
同泰                            聚陽                                         jpp-KY
新世紀                          瑞利                                         台數科
誠創                            力山                                         波力-KY
嘉威                            樂士                                         泰昇-KY
力銘                            中宇                                         政伸
亞太電                          正峰新                                       吉源-KY
達能                            中電
清惠                            三洋電
慧友                            億泰
勁永                            東鹼
捷泰                            國化
互億                            毛寶
天瀚                            永信
迅杰                            國精化
華上                            正隆
光麗-KY                         永豐餘
元晶                            燁興
華冠                            中鴻
裕豐                            美亞
寶徠                            聚亨
皇普                            千興
日勝生                          威致
台船                            允強
六福                            東明-KY
台南-KY                         正新
康師傅-DR                       華豐
聖馬丁-DR                       鑫永銓
神州-DR                         首利
耀傑-DR                         麗正
同方友友-       DR              東訊
晨訊科-DR                       華泰
友佳-DR                         精英
陽光能源-       DR              智邦
精熙-DR                         海悅
中福                            錸德
雷虎                            英業達
中視                            致茂
秋雨                            倫飛
慶豐富                          技嘉
新利虹                          威盛
國光生                          凌陽
                                國碩
                                友達
                                仲琦
                                鼎元
                                三商電
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                凌群
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                揚博
                                聯陽
                                憶聲
                                禾伸堂
                                聯詠
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                玉晶光
                                群創
                                誠創
                                聯穎
                                嘉威
                                力銘
                                智易
                                谷崧
                                達邁
                                亞太電
                                達能
                                遠傳
                                正文
                                光鋐
                                臻鼎-KY
                                鑫禾
                                清惠
                                慧友
                                鎰勝
                                達運
                                勁永
                                捷泰
                                凌華
                                互億
                                巨路
                                聯茂
                                精誠
                                天瀚
                                超眾
                                迅杰
                                台表科
                                華上
                                旭隼
                                光麗-KY
                                元晶
                                安集
                                動力-KY
                                矽創
                                華冠
                                福懋科
                                裕豐
                                寶徠
                                國揚
                                皇普
                                日勝生
                                總太
                                台船
                                新興
                                大榮
                                東森
                                萬海
                                台驊投控
                                六福
                                開發金
                                王道銀行
                                特力
                                麗嬰房
                                日成-KY
                                台南-KY
                                阿瘦
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                匯僑
                                一零四
                                雷虎
                                福興
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                新利虹
                                國光生
                                台數科
                                億豐
                                政伸
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