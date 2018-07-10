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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/09  107/07/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.48260   10.48000   0.00260    0.02481
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.99610    9.96400   0.03210    0.32216
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.99610    9.96400   0.03210    0.32216
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.96120    9.93230   0.02890    0.29097
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.96120    9.93230   0.02890    0.29097
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.29900    9.27560   0.02340    0.25227
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.54760    9.52360   0.02400    0.25201
中國信託台灣活力基金                                             16.25000   16.31000  -0.06000   -0.36787
中國信託台灣優勢基金                                             18.61000   18.49000   0.12000    0.64900
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.13000   10.05000   0.08000    0.79602
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.73000    9.66000   0.07000    0.72464
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.32000    9.21000   0.11000    1.19435
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.90000    9.79000   0.11000    1.12360
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77700    9.77650   0.00050    0.00511
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22560    9.22520   0.00040    0.00434
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15770   10.15180   0.00590    0.05812
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58170    9.57600   0.00570    0.05952
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29770   10.21460   0.08310    0.81354
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.01260    8.93980   0.07280    0.81434
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.10140   11.06350   0.03790    0.34257
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.04950   10.01520   0.03430    0.34248
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
中國信託智能運動基金-美元                                        10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97990   10.97960   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.43350    9.42260   0.01090    0.11568
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.15920    9.14860   0.01060    0.11586
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.57460    9.56190   0.01270    0.13282
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.29280    9.27980   0.01300    0.14009
中國信託精穩基金                                                 18.57970   18.50500   0.07470    0.40367
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
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元大2001基金                                                     67.20000   66.62000   0.58000    0.87061
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.70500   38.67930   0.02570    0.06644
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.40000   18.36000   0.04000    0.21786
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35720   11.35610   0.00110    0.00969
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68680   10.70600  -0.01920   -0.17934
元大上證50基金                                                   28.44000   27.63000   0.81000    2.93160
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.99000   11.84000   0.15000    1.26689
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.44300   12.44000   0.00300    0.02412
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.61300   16.62900  -0.01600   -0.09622
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.53300   10.48600   0.04700    0.44822
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.34600   10.31900   0.02700    0.26165
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.98000    2.97000   0.01000    0.33670
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.68000   46.88550  -0.20550   -0.43830
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36830   10.35970   0.00860    0.08301
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62900    9.62100   0.00800    0.08315
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.74210    9.75230  -0.01020   -0.10459
元大巴西指數基金                                                  5.32900    5.21400   0.11500    2.20560
元大巴菲特基金                                                   30.13000   29.90000   0.23000    0.76923
元大日經225基金                                                  27.73000   27.40000   0.33000    1.20438
元大台商收成基金                                                 24.04000   23.72000   0.32000    1.34907
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.86000   35.95000   0.91000    2.53129
元大台灣中型100基金                                              32.65000   32.34000   0.31000    0.95857
元大台灣加權股價指數基金                                         24.93700   24.64800   0.28900    1.17251
元大台灣卓越50基金                                               82.09000   80.86000   1.23000    1.52115
元大台灣金融基金                                                 17.30000   17.14000   0.16000    0.93349
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.81000   30.46000   0.35000    1.14905
元大台灣高股息基金                                               25.48000   25.16000   0.32000    1.27186
元大台灣電子科技基金                                             35.80000   35.30000   0.50000    1.41643
元大全球ETF成長組合基金                                          10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.77000   14.70000   0.07000    0.47619
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.06000   14.02000   0.04000    0.28531
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.10600   13.06000   0.04600    0.35222
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.72000    6.73000  -0.01000   -0.14859
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.64000    8.59000   0.05000    0.58207
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.79000    6.76000   0.03000    0.44379
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.56500    9.50300   0.06200    0.65243
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
元大全球農業商機基金                                             17.02000   16.93000   0.09000    0.53160
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
元大印尼指數基金                                                  8.12100    8.19900  -0.07800   -0.95134
元大印度指數基金                                                  9.65100    9.63900   0.01200    0.12449
元大印度基金                                                     12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
元大多多基金                                                     21.86000   21.74000   0.12000    0.55198
元大多福基金                                                     58.10000   58.02000   0.08000    0.13788
元大亞太成長基金                                                  9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59130    8.57520   0.01610    0.18775
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.11470    7.10130   0.01340    0.18870
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.60100    9.53400   0.06700    0.70275
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92100    9.90800   0.01300    0.13121
元大卓越基金                                                     51.80000   51.35000   0.45000    0.87634
元大店頭基金                                                      9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
元大泛歐成長基金                                                  9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24130   10.23960   0.00170    0.01660
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.43880    9.47270  -0.03390   -0.35787
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.36350   31.44770  -0.08420   -0.26775
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.53770   38.55110  -0.01340   -0.03476
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.76660   18.81040  -0.04380   -0.23285
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.84440   19.77360   0.07080    0.35805
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.53340   38.60740  -0.07400   -0.19167
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.33620   20.35990  -0.02370   -0.11641
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.00430   17.99700   0.00730    0.04056
元大高科技基金                                                   21.48000   21.28000   0.20000    0.93985
元大得利貨幣市場基金                                             16.24430   16.24370   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97550   11.97500   0.00050    0.00418
元大富櫃50基金                                                   13.55000   13.46000   0.09000    0.66865
元大華夏中小基金                                                  7.64000    7.57000   0.07000    0.92470
元大新中國基金-人民幣                                             9.84000    9.74000   0.10000    1.02669
元大新中國基金-美元                                               9.52700    9.43500   0.09200    0.97509
元大新中國基金-新台幣                                             9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
元大新主流基金                                                   30.63000   30.52000   0.11000    0.36042
元大新東協平衡基金-美元                                           9.30500    9.30400   0.00100    0.01075
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.27220   10.19380   0.07840    0.76909
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.83280    9.76340   0.06940    0.71082
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.34750   10.28790   0.05960    0.57932
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.10000    9.04760   0.05240    0.57916
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73050    9.73280  -0.00230   -0.02363
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.39490    9.39710  -0.00220   -0.02341
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.77320    9.78850  -0.01530   -0.15631
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.43870    9.45350  -0.01480   -0.15656
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49620    9.49960  -0.00340   -0.03579
元大新興亞洲基金                                                 11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.13490    9.12350   0.01140    0.12495
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.02040    9.00920   0.01120    0.12432
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.28400    9.28470  -0.00070   -0.00754
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.16540    9.16600  -0.00060   -0.00655
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09320   15.09260   0.00060    0.00398
元大經貿基金                                                     42.55000   42.26000   0.29000    0.68623
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.79900    9.80400  -0.00500   -0.05100
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.70000   16.23000  -0.53000   -3.26556
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.63000   12.83000   0.80000    6.23539
元大摩臺基金                                                     37.98000   37.44000   0.54000    1.44231
元大標普500基金                                                  25.31000   25.17000   0.14000    0.55622
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.42000   13.55000  -0.13000   -0.95941
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.62000   32.10000   0.52000    1.61994
元大標智滬深300基金                                              16.57000   16.18000   0.39000    2.41038
元大歐洲50基金                                                   24.76000   24.73000   0.03000    0.12131
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62900    9.58400   0.04500    0.46953
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16440   10.16330   0.00110    0.01082
元大績效基金                                                     63.37000   63.14000   0.23000    0.36427
元大韓國KOSPI200基金                                             22.17000   21.99000   0.18000    0.81855
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.01000   15.87000   0.14000    0.88217
日盛上選基金                                                     35.95000   35.65000   0.30000    0.84151
日盛小而美基金                                                   19.21000   19.11000   0.10000    0.52329
日盛中國內需動力基金                                             10.34000   10.22000   0.12000    1.17417
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.47830   11.52550  -0.04720   -0.40953
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.70480    9.74470  -0.03990   -0.40945
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.54650   11.60220  -0.05570   -0.48008
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.75630    9.80350  -0.04720   -0.48146
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.48160   10.53850  -0.05690   -0.53993
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.84130    8.88930  -0.04800   -0.53998
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.07000   10.95000   0.12000    1.09589
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
日盛日盛基金                                                     15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.98680    9.97950   0.00730    0.07315
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45430    9.44740   0.00690    0.07304
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.80250    9.80050   0.00200    0.02041
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.28220    9.28030   0.00190    0.02047
日盛全球新興債券基金A                                            10.53690   10.55260  -0.01570   -0.14878
日盛全球新興債券基金B                                             8.23930    8.25160  -0.01230   -0.14906
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.36830    2.37700  -0.00870   -0.36601
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.66060    1.66670  -0.00610   -0.36599
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36050    0.36230  -0.00180   -0.49683
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25360    0.25490  -0.00130   -0.51000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.95500   12.02130  -0.06630   -0.55152
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.27180    8.31760  -0.04580   -0.55064
日盛亞洲機會基金                                                  7.24000    7.12000   0.12000    1.68539
日盛首選基金                                                     18.39000   18.27000   0.12000    0.65681
日盛高科技基金                                                   19.60000   19.43000   0.17000    0.87494
日盛貨幣市場基金                                                 14.76100   14.76050   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   44.23000   44.11000   0.12000    0.27205
日盛精選五虎基金                                                 39.45000   39.18000   0.27000    0.68913
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47680   13.47630   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               35.53000   35.41000   0.12000    0.33889
台新MSCI中國基金                                                 21.26000   21.08000   0.18000    0.85389
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.36000   18.60000  -0.24000   -1.29032
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.29000   20.80000   0.49000    2.35577
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15310   14.15260   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.17340   10.16650   0.00690    0.06787
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.63160   10.63040   0.00120    0.01129
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08800   10.10010  -0.01210   -0.11980
台新中國通基金                                                   48.42000   48.10000   0.32000    0.66528
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51010    0.50580   0.00430    0.85014
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.53500   15.42300   0.11200    0.72619
台新中國精選中小基金-美元                                         0.37870    0.37560   0.00310    0.82535
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
台新主流基金                                                     24.61000   24.51000   0.10000    0.40800
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.26000   20.22000   0.04000    0.19782
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66830    0.66580   0.00250    0.37549
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50140    0.49980   0.00160    0.32013
台新台灣中小基金                                                 37.73000   37.51000   0.22000    0.58651
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.76970    9.69080   0.07890    0.81417
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37700    9.31120   0.06580    0.70668
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43730   10.36400   0.07330    0.70726
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.41940   10.38560   0.03380    0.32545
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.17050   11.13430   0.03620    0.32512
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
台新印度基金                                                     15.57000   15.54000   0.03000    0.19305
台新亞美短期債券基金                                             10.94940   10.95730  -0.00790   -0.07210
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.44640    8.47630  -0.02990   -0.35275
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28280    0.28340  -0.00060   -0.21171
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.62060   11.66170  -0.04110   -0.35244
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38360    0.38440  -0.00080   -0.20812
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08490   11.08460   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               29.60500   29.57430   0.03070    0.10381
台新智慧生活基金-美元                                            10.44900   10.28840   0.16060    1.56098
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.53740    8.54040  -0.00300   -0.03513
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.63080    8.64520  -0.01440   -0.16657
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.08660    9.08970  -0.00310   -0.03410
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.19400    9.20930  -0.01530   -0.16614
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.66910   10.63620   0.03290    0.30932
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34510    0.34330   0.00180    0.52432
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.02950    8.00480   0.02470    0.30856
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27340    0.27220   0.00120    0.44085
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.79000    5.73000   0.06000    1.04712
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.75000   20.70000   0.05000    0.24155
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.77800   10.72400   0.05400    0.50354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.82000   23.89000  -0.07000   -0.29301
未來資產全球大消費基金                                           15.53000   15.42000   0.11000    0.71336
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.59530   11.61740  -0.02210   -0.19023
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.43500    9.45310  -0.01810   -0.19147
未來資產亞洲新富基金                                             21.29000   21.20000   0.09000    0.42453
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55910   12.55870   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               14.82000   14.87000  -0.05000   -0.33625
未來資產新興市場債券基金A                                         8.75720    8.71840   0.03880    0.44504
未來資產新興市場債券基金B                                         6.72500    6.69510   0.02990    0.44660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.05630   11.05540   0.00090    0.00814
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.05510   10.08480  -0.02970   -0.29450
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.32720    9.32780  -0.00060   -0.00643
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52950   10.53010  -0.00060   -0.00570
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.12210    8.14170  -0.01960   -0.24074
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.23200    9.25410  -0.02210   -0.23881
永豐中小基金                                                     58.46000   57.81000   0.65000    1.12437
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.72070    1.73200  -0.01130   -0.65242
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.25370    2.26860  -0.01490   -0.65679
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.99450    8.07180  -0.07730   -0.95766
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.15970   10.25790  -0.09820   -0.95731
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.95000    4.87000   0.08000    1.64271
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.64000   22.38000   0.26000    1.16175
永豐主流品牌基金                                                 17.86000   17.79000   0.07000    0.39348
永豐永豐基金                                                     37.34000   37.04000   0.30000    0.80994
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.97570    9.93440   0.04130    0.41573
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.97550    9.93420   0.04130    0.41574
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.96170    9.92160   0.04010    0.40417
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.96150    9.92150   0.04000    0.40316
永豐亞洲民生消費基金                                             11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
永豐南非幣2021保本基金                                           12.86340   12.84300   0.02040    0.15884
永豐高科技基金                                                   28.68000   28.64000   0.04000    0.13966
永豐貨幣市場基金                                                 13.87480   13.87430   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07020    2.06380   0.00640    0.31011
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.44060    2.43310   0.00750    0.30825
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78610    7.78560   0.00050    0.00642
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36660   10.36590   0.00070    0.00675
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.14530    7.13150   0.01380    0.19351
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.90510   10.88400   0.02110    0.19386
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.19000   17.17000   0.02000    0.11648
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.30000   53.62000   0.68000    1.26818
永豐領航科技基金                                                 44.80000   44.57000   0.23000    0.51604
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
永豐趨勢平衡基金                                                 51.21000   51.03000   0.18000    0.35273
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51850   11.51740   0.00110    0.00955
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
兆豐國際中小基金                                                 16.66000   16.60000   0.06000    0.36145
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.83000   18.76000   0.07000    0.37313
兆豐國際生命科學基金                                             16.13000   15.81000   0.32000    2.02404
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.32780   10.29980   0.02800    0.27185
兆豐國際全球基金                                                 32.04000   31.74000   0.30000    0.94518
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24430   10.24370   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.87490    9.91020  -0.03530   -0.35620
兆豐國際國民基金                                                 22.26000   22.08000   0.18000    0.81522
兆豐國際第一基金                                                 13.48000   13.34000   0.14000    1.04948
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.74920    9.77420  -0.02500   -0.25578
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.78400    7.80390  -0.01990   -0.25500
兆豐國際萬全基金                                                 20.93000   20.79000   0.14000    0.67340
兆豐國際電子基金                                                 26.87000   26.51000   0.36000    1.35798
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.15000   21.79000   0.36000    1.65213
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.81000   17.00000  -0.19000   -1.11765
兆豐國際豐台灣基金                                               32.16000   31.96000   0.20000    0.62578
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49520   12.49470   0.00050    0.00400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.32000   11.22000   0.10000    0.89127
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.97970   10.97600   0.00370    0.03371
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.81890   11.81170   0.00720    0.06096
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.60940   10.60210   0.00730    0.06885
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.37480   11.36670   0.00810    0.07126
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10320    8.10050   0.00270    0.03333
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.46070    9.45420   0.00650    0.06875
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.98150    8.97510   0.00640    0.07131
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95660    8.95020   0.00640    0.07151
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.27630    9.27000   0.00630    0.06796
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
合庫全球新興市場基金                                              9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
合庫貨幣市場基金                                                 10.12380   10.12350   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.46160    9.44730   0.01430    0.15137
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.72040    9.70120   0.01920    0.19791
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.01340    9.99820   0.01520    0.15203
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.46530   11.44220   0.02310    0.20188
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.36060   13.33350   0.02710    0.20325
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.85990    8.89800  -0.03810   -0.42819
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.49630    9.51700  -0.02070   -0.21751
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.90650    7.92740  -0.02090   -0.26364
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.83380    8.86710  -0.03330   -0.37555
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.04380   10.08910  -0.04530   -0.44900
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93380   10.93490  -0.00110   -0.01006
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.17660   10.19520  -0.01860   -0.18244
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91710    9.94820  -0.03110   -0.31262
安聯中國東協基金                                                 15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
安聯中國策略基金                                                 14.05000   14.03000   0.02000    0.14255
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.14000   14.06000   0.08000    0.56899
安聯中華新思路基金-美元                                          13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.60000   12.57000   0.03000    0.23866
安聯台灣大壩基金                                                 28.88000   28.63000   0.25000    0.87321
安聯台灣科技基金                                                 48.30000   47.92000   0.38000    0.79299
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48410   12.48360   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 32.20000   31.92000   0.28000    0.87719
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07870   10.07030   0.00840    0.08341
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00530   14.99480   0.01050    0.07002
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63370    9.62690   0.00680    0.07064
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.40000   11.32000   0.08000    0.70671
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.16410   12.13870   0.02540    0.20925
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08400   10.07480   0.00920    0.09132
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.19170   12.18090   0.01080    0.08866
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.50340    9.49400   0.00940    0.09901
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.34310    9.33480   0.00830    0.08891
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.03320    9.02510   0.00810    0.08975
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.77000   10.69000   0.08000    0.74836
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.91310   11.89580   0.01730    0.14543
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88430   10.87380   0.01050    0.09656
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55740   10.54850   0.00890    0.08437
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.92030    8.91170   0.00860    0.09650
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.70570    8.69720   0.00850    0.09773
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.41850    8.41150   0.00700    0.08322
安聯全球人口趨勢基金                                             11.40000   11.33000   0.07000    0.61783
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.05000    9.68000   0.37000    3.82231
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.38000   36.07000   1.31000    3.63183
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
安聯全球計量平衡基金                                             12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05850   12.05560   0.00290    0.02406
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47270   10.47010   0.00260    0.02483
安聯全球新興市場基金                                             17.48000   17.46000   0.02000    0.11455
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
安聯亞洲動態策略基金                                             23.51000   23.37000   0.14000    0.59906
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96770    9.97070  -0.00300   -0.03009
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72660    9.72980  -0.00320   -0.03289
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.25190   81.52040  -0.26850   -0.32937
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.16580   12.21160  -0.04580   -0.37505
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.99310   64.19880  -0.20570   -0.32041
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.49910    9.53490  -0.03580   -0.37546
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54570    2.54580  -0.00010   -0.00393
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.46800   10.48790  -0.01990   -0.18974
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13870    2.13630   0.00240    0.11234
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67690    8.69460  -0.01770   -0.20357
宏利台灣動力基金                                                 34.17000   33.88000   0.29000    0.85596
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.20840   10.16080   0.04760    0.46847
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90400    9.87100   0.03300    0.33431
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.07340    8.03510   0.03830    0.47666
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.99150    7.96260   0.02890    0.36295
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
宏利全球債券組合基金                                             12.92580   12.92910  -0.00330   -0.02552
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76870    2.76800   0.00070    0.02529
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.66960   11.67060  -0.00100   -0.00857
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67220    8.67240  -0.00020   -0.00231
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.36200    2.35620   0.00580    0.24616
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.81500   10.82620  -0.01120   -0.10345
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.96240    3.94930   0.01310    0.33170
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63990    0.63780   0.00210    0.32926
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.49000   18.44000   0.05000    0.27115
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65900   11.65150   0.00750    0.06437
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36480   10.35860   0.00620    0.05985
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.05390   10.05260   0.00130    0.01293
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.90140    8.89900   0.00240    0.02697
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.50410    8.49890   0.00520    0.06118
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.40750    8.40710   0.00040    0.00476
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.47370    8.46590   0.00780    0.09213
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74090    2.73140   0.00950    0.34781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39860    0.39720   0.00140    0.35247
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.09120   12.05730   0.03390    0.28116
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90720    0.90380   0.00340    0.37619
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.38960    7.36870   0.02090    0.28363
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04310    2.03680   0.00630    0.30931
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29420    0.29320   0.00100    0.34106
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.06710    9.04110   0.02600    0.28758
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33040    0.32920   0.00120    0.36452
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63560   13.63530   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.73000    2.70000   0.03000    1.11111
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.31000   12.17000   0.14000    1.15037
宏利臺灣股息收益基金                                             28.86000   28.65000   0.21000    0.73298
宏利澳幣保本基金                                                 12.02210   12.01780   0.00430    0.03578
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.67350    9.75930  -0.08580   -0.87916
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.25420    9.34270  -0.08850   -0.94726
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.60220    8.69700  -0.09480   -1.09003
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.18040   10.29260  -0.11220   -1.09010
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
貝萊德新台幣基金                                                 12.92930   12.92910   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.43000   26.06000   0.37000    1.41980
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20070   11.20190  -0.00120   -0.01071
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02360   10.04160  -0.01800   -0.17925
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
保德信大中華基金-新台幣                                          29.18000   28.98000   0.20000    0.69013
保德信中小型股基金                                               49.66000   49.51000   0.15000    0.30297
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
保德信中國中小基金-美元                                           9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.27230    9.26560   0.00670    0.07231
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.30560    9.29930   0.00630    0.06775
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.38410    9.37550   0.00860    0.09173
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.07930   10.07010   0.00920    0.09136
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
保德信中國品牌基金-美元                                           8.90000    8.85000   0.05000    0.56497
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
保德信台商全方位基金                                             37.96000   37.84000   0.12000    0.31712
保德信全球中小基金                                               30.16000   30.01000   0.15000    0.49983
保德信全球消費商機基金                                           18.20000   18.09000   0.11000    0.60807
保德信全球基礎建設基金                                           12.44000   12.35000   0.09000    0.72874
保德信全球資源基金                                                8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.95000    9.85000   0.10000    1.01523
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.62000   32.35000   0.27000    0.83462
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79030    9.76340   0.02690    0.27552
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.53420   10.50550   0.02870    0.27319
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.19070    9.17760   0.01310    0.14274
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.87560    9.86160   0.01400    0.14196
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22490    8.21920   0.00570    0.06935
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75670   10.74930   0.00740    0.06884
保德信亞太基金                                                   21.41000   21.36000   0.05000    0.23408
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.44090    8.45390  -0.01300   -0.15378
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09200   11.10910  -0.01710   -0.15393
保德信店頭市場基金                                               35.11000   35.15000  -0.04000   -0.11380
保德信拉丁美洲基金                                                6.57000    6.51000   0.06000    0.92166
保德信金平衡基金                                                 29.83000   29.58000   0.25000    0.84517
保德信金滿意基金                                                 43.65000   43.07000   0.58000    1.34664
保德信科技島基金                                                 27.29000   26.99000   0.30000    1.11152
保德信高成長基金                                                 96.21000   95.48000   0.73000    0.76456
保德信第一基金                                                   27.76000   27.47000   0.29000    1.05570
保德信貨幣市場基金                                               15.75900   15.75840   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.55920   10.50720   0.05200    0.49490
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.61680   10.57840   0.03840    0.36300
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.83970   10.78880   0.05090    0.47179
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.20480   10.17020   0.03460    0.34021
保德信新世紀基金                                                 10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.02840    8.02610   0.00230    0.02866
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.73190   10.72880   0.00310    0.02889
保德信新興趨勢組合基金                                           11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
保德信瑞騰基金                                                   15.53840   15.53800   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.72590    9.70850   0.01740    0.17922
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95250    9.93470   0.01780    0.17917
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.66170    9.64560   0.01610    0.16692
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77890    9.76340   0.01550    0.15876
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.87240    9.85580   0.01660    0.16843
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.87140    9.85470   0.01670    0.16946
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.75760    9.74120   0.01640    0.16836
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76010    9.74370   0.01640    0.16831
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.01090    9.99890   0.01200    0.12001
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.04610   10.03430   0.01180    0.11760
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.04610   10.03430   0.01180    0.11760
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.96310    9.95040   0.01270    0.12763
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.96310    9.95040   0.01270    0.12763
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.63680    9.61410   0.02270    0.23611
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.51410    9.49190   0.02220    0.23388
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92620    1.93070  -0.00450   -0.23308
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.60950    2.61570  -0.00620   -0.23703
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29470    0.29580  -0.00110   -0.37187
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43360    0.43520  -0.00160   -0.36765
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.40770    8.44290  -0.03520   -0.41692
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.60240   11.65150  -0.04910   -0.42140
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.47030    9.47800  -0.00770   -0.08124
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.53700   11.54710  -0.01010   -0.08747
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.73130    8.74930  -0.01800   -0.20573
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.66560   10.68770  -0.02210   -0.20678
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11430   10.09230   0.02200    0.21799
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99730    9.97790   0.01940    0.19443
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.06740   10.05290   0.01450    0.14424
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.62710   10.61180   0.01530    0.14418
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.97460    9.96320   0.01140    0.11442
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78380    9.76770   0.01610    0.16483
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08720   10.07090   0.01630    0.16185
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75210    9.73820   0.01390    0.14274
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96140    9.94760   0.01380    0.13873
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.40630   10.34470   0.06160    0.59547
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.24450    6.22920   0.01530    0.24562
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.65590   10.62970   0.02620    0.24648
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64480   11.64440   0.00040    0.00344
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.97000   19.87000   0.10000    0.50327
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4546.830004523.10000  23.73000    0.52464
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.14960   10.14780   0.00180    0.01774
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.18570   11.17300   0.01270    0.11367
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.45400   10.44150   0.01250    0.11971
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.05410    9.05250   0.00160    0.01767
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.51550    9.50470   0.01080    0.11363
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.32890    9.31780   0.01110    0.11913
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.37540   10.37350   0.00190    0.01832
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.96200   10.94960   0.01240    0.11325
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.91130   10.89830   0.01300    0.11928
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.32000    6.33000  -0.01000   -0.15798
柏瑞巨人基金                                                     12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64810   13.64770   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.09000   16.02000   0.07000    0.43695
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.39250   13.38320   0.00930    0.06949
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79900   11.78310   0.01590    0.13494
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.40710   12.38980   0.01730    0.13963
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.91540    8.90920   0.00620    0.06959
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.78430    6.77970   0.00460    0.06785
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.80100    8.78910   0.01190    0.13539
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.43730    8.42880   0.00850    0.10084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.78060   10.76550   0.01510    0.14026
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.33510    8.32750   0.00760    0.09126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97400   11.95780   0.01620    0.13548
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.60210   11.59410   0.00800    0.06900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.64420   11.63260   0.01160    0.09972
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.29440   11.27860   0.01580    0.14009
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.99040    8.98420   0.00620    0.06901
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.83340    9.82010   0.01330    0.13544
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.64420    9.63450   0.00970    0.10068
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.58860    9.57520   0.01340    0.13994
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.42780    9.41930   0.00850    0.09024
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22720   10.22140   0.00580    0.05674
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10150   10.08890   0.01260    0.12489
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99390    9.98140   0.01250    0.12523
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07680   10.06330   0.01350    0.13415
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03200   10.02640   0.00560    0.05585
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85590    9.84360   0.01230    0.12495
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80090    9.78860   0.01230    0.12566
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88410    9.87090   0.01320    0.13373
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20750   10.20180   0.00570    0.05587
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10140   10.08880   0.01260    0.12489
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99390    9.98140   0.01250    0.12523
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07690   10.06340   0.01350    0.13415
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03210   10.02650   0.00560    0.05585
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85600    9.84370   0.01230    0.12495
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80090    9.78860   0.01230    0.12566
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88420    9.87100   0.01320    0.13373
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.41530   10.45270  -0.03740   -0.35780
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.57770   11.61310  -0.03540   -0.30483
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.01500   11.04810  -0.03310   -0.29960
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.89150    8.92340  -0.03190   -0.35749
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.58920    9.61850  -0.02930   -0.30462
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.45810    9.48650  -0.02840   -0.29937
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.13500   10.17140  -0.03640   -0.35787
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.78010   10.81310  -0.03300   -0.30519
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.64170   10.67360  -0.03190   -0.29887
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.89170    8.92360  -0.03190   -0.35748
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.58950    9.61880  -0.02930   -0.30461
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.45850    9.48690  -0.02840   -0.29936
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.14000   13.02000   0.12000    0.92166
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.06000    8.92000   0.14000    1.56951
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38700   11.37840   0.00860    0.07558
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48240    7.47680   0.00560    0.07490
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32740   11.32740   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.99150   10.98430   0.00720    0.06555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13910   10.13280   0.00630    0.06217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33900    8.33900   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.39470    9.38850   0.00620    0.06604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.42260    9.41670   0.00590    0.06265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57330   10.56630   0.00700    0.06625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94750    9.94750   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.12280   10.11650   0.00630    0.06227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.73300    9.72660   0.00640    0.06580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.01030    9.01030   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.89470    8.89230   0.00240    0.02699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.44650    9.44060   0.00590    0.06250
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.87470   11.84690   0.02780    0.23466
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.34820   11.31320   0.03500    0.30937
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.79600   10.76260   0.03340    0.31033
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.11730    7.10060   0.01670    0.23519
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92390    8.89640   0.02750    0.30911
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.53880    9.50930   0.02950    0.31022
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.20770   10.18380   0.02390    0.23469
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.81320   10.77970   0.03350    0.31077
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.65730    9.62750   0.02980    0.30953
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.07560    9.05430   0.02130    0.23525
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.74200    9.71180   0.03020    0.31096
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.07550   11.09120  -0.01570   -0.14155
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64420   11.65330  -0.00910   -0.07809
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.69680   10.70540  -0.00860   -0.08033
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.09590    9.10880  -0.01290   -0.14162
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.63730    9.64480  -0.00750   -0.07776
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.63110    9.63880  -0.00770   -0.07989
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97520   10.98380  -0.00860   -0.07830
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.88180    9.89580  -0.01400   -0.14147
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.19250   10.20070  -0.00820   -0.08039
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.44280    9.45620  -0.01340   -0.14171
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.24820    9.26130  -0.01310   -0.14145
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.85530    9.86300  -0.00770   -0.07807
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.39460    9.40220  -0.00760   -0.08083
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.13000   18.09000   0.04000    0.22112
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.86000   16.81000   0.05000    0.29744
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.86630   12.85540   0.01090    0.08479
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.72400   10.67650   0.04750    0.44490
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.57550   11.51890   0.05660    0.49137
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.17320   12.11810   0.05510    0.45469
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.15150   11.10000   0.05150    0.46396
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.79230    9.74890   0.04340    0.44518
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.28290   10.23260   0.05030    0.49157
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.20680   10.16070   0.04610    0.45371
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.20480   10.15770   0.04710    0.46369
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.08110   10.03180   0.04930    0.49144
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.14620   10.09940   0.04680    0.46339
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.56000   15.04000  -0.48000   -3.19149
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.20000   24.64000   1.56000    6.33117
國泰大中華基金                                                   21.21000   21.02000   0.19000    0.90390
國泰小龍基金                                                     15.76000   15.65000   0.11000    0.70288
國泰中小成長基金                                                 46.23000   45.97000   0.26000    0.56559
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.08630    4.07290   0.01340    0.32900
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.71000   18.69000   0.02000    0.10701
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.70810    0.70610   0.00200    0.28325
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.67010    0.66830   0.00180    0.26934
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08490    2.09180  -0.00690   -0.32986
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.39000    9.43550  -0.04550   -0.48222
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.01410    8.05300  -0.03890   -0.48305
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30860    0.30980  -0.00120   -0.38735
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.45510   11.45400   0.00110    0.00960
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.71600    1.71670  -0.00070   -0.04078
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.06840   10.08000  -0.01160   -0.11508
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.37570    4.35270   0.02300    0.52841
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.65120    0.64810   0.00310    0.47832
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.19170    3.17580   0.01590    0.50066
國泰中港台基金台幣級別                                           14.61000   14.57000   0.04000    0.27454
國泰中港台基金美元級別                                            0.48080    0.47870   0.00210    0.43869
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.01000   26.67000   0.34000    1.27484
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.86000   13.03000  -0.17000   -1.30468
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.85000   34.00000   0.85000    2.50000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.17260   10.18410  -0.01150   -0.11292
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.17260   10.18420  -0.01160   -0.11390
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.17260   10.18420  -0.01160   -0.11390
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40610   12.40580   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     29.67000   29.52000   0.15000    0.50813
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.33510    2.31990   0.01520    0.65520
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35080    0.34870   0.00210    0.60224
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47440    0.47440   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.55000   13.45000   0.10000    0.74349
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47230    0.46830   0.00400    0.85415
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.81000   0.01000    0.17212
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18800    0.18740   0.00060    0.32017
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40950    0.40770   0.00180    0.44150
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37100    0.36940   0.00160    0.43313
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43340    0.43150   0.00190    0.44032
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49820    0.49890  -0.00070   -0.14031
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.93000   20.87000   0.06000    0.28749
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.15000   20.95000   0.20000    0.95465
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40200    2.39220   0.00980    0.40966
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.07410   11.04640   0.02770    0.25076
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.00020    9.97520   0.02500    0.25062
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36180    0.36050   0.00130    0.36061
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32670    0.32560   0.00110    0.33784
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48610    0.48720  -0.00110   -0.22578
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39600    0.39460   0.00140    0.35479
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.66000   18.52000   0.14000    0.75594
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61180    0.60630   0.00550    0.90714
國泰科技生化基金                                                 39.00000   38.72000   0.28000    0.72314
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.04000   25.98000   0.06000    0.23095
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.97000   14.04000  -0.07000   -0.49858
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.04920   40.04970  -0.00050   -0.00125
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19830   19.24590  -0.04760   -0.24733
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.14450   20.06640   0.07810    0.38921
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.02060   39.96060   0.06000    0.15015
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.87780   40.82270   0.05510    0.13497
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.15070   43.18890  -0.03820   -0.08845
國泰紐幣2021保本基金                                             12.06600   12.08100  -0.01500   -0.12416
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.35030   12.36640  -0.01610   -0.13019
國泰紐幣保本基金                                                 12.35710   12.35980  -0.00270   -0.02185
國泰高科技基金                                                   14.23000   14.14000   0.09000    0.63649
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.67000   24.46000   0.21000    0.85854
國泰國泰基金台幣級別                                             24.67000   24.46000   0.21000    0.85854
國泰富時中國A50基金                                              18.62000   18.05000   0.57000    3.15789
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33680    0.33620   0.00060    0.17847
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46220    0.46420  -0.00200   -0.43085
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.22000   11.13000   0.09000    0.80863
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36610    0.36300   0.00310    0.85399
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50260    0.50130   0.00130    0.25933
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34740    0.34510   0.00230    0.66647
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47670    0.47650   0.00020    0.04197
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.53050   10.51580   0.01470    0.13979
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.60170    7.59110   0.01060    0.13964
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35580    0.35520   0.00060    0.16892
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25480    0.25440   0.00040    0.15723
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38980    0.38940   0.00040    0.10272
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16420    2.16130   0.00290    0.13418
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43380    1.43190   0.00190    0.13269
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33510    0.33480   0.00030    0.08961
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36020    0.36000   0.00020    0.05556
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22420    0.22410   0.00010    0.04462
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.28420   10.27930   0.00490    0.04767
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.68600    6.68280   0.00320    0.04788
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.24000   14.41000  -0.17000   -1.17974
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.50000   33.72000   0.78000    2.31317
國泰價值卓越基金                                                 17.07000   16.98000   0.09000    0.53004
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38320    0.38090   0.00230    0.60383
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.41290   39.54650  -0.13360   -0.33783
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.86000   19.70000   0.16000    0.81218
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.17000   19.05000   0.12000    0.62992
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.13000   18.81000   0.32000    1.70122
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01960   12.01880   0.00080    0.00666
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39420    0.39400   0.00020    0.05076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.56880    9.57020  -0.00140   -0.01463
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.38770    8.40100  -0.01330   -0.15831
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59710   10.59870  -0.00160   -0.01510
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.39090    9.40580  -0.01490   -0.15841
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14720   11.14640   0.00080    0.00718
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97580   10.00470  -0.02890   -0.28886
第一金大中華基金                                                 29.21000   29.14000   0.07000    0.24022
第一金小型精選基金                                               41.91000   41.80000   0.11000    0.26316
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.40000   13.28000   0.12000    0.90361
第一金中國世紀基金-美元                                           8.64020    8.56410   0.07610    0.88859
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.64110    8.56500   0.07610    0.88850
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
第一金中概平衡基金                                               26.73000   26.52000   0.21000    0.79186
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24240   15.24190   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.75700  177.75100   0.00600    0.00338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.99470    9.94950   0.04520    0.45429
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.99470    9.94950   0.04520    0.45429
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.29080   14.14180   0.14900    1.05361
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.29040   14.14240   0.14800    1.04650
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.57000   13.45000   0.12000    0.89219
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.58000   13.45000   0.13000    0.96654
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.81780    9.79400   0.02380    0.24301
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82100    9.79720   0.02380    0.24293
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44540    9.42940   0.01600    0.16968
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46950    9.45350   0.01600    0.16925
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25810   10.23300   0.02510    0.24528
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87720    9.86050   0.01670    0.16936
第一金全球大趨勢基金                                             23.33000   23.15000   0.18000    0.77754
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.25040    8.19580   0.05460    0.66619
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86710    5.82820   0.03890    0.66744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.65030    9.57270   0.07760    0.81064
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.65140    9.57380   0.07760    0.81055
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.97610    9.89590   0.08020    0.81044
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.97740    9.89720   0.08020    0.81033
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66050    8.62900   0.03150    0.36505
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.20120   10.16410   0.03710    0.36501
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.64840    9.64190   0.00650    0.06741
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.64740    9.64090   0.00650    0.06742
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.94970    7.94490   0.00480    0.06042
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.80900    8.80830   0.00070    0.00795
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.80930    8.80850   0.00080    0.00908
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05810   11.05060   0.00750    0.06787
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05890   11.05150   0.00740    0.06696
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.92510    9.91910   0.00600    0.06049
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66150   14.66020   0.00130    0.00887
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.97320   13.78650   0.18670    1.35422
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.99040   13.80350   0.18690    1.35400
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.04000   12.88000   0.16000    1.24224
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.06000   12.91000   0.15000    1.16189
第一金亞洲科技基金                                               19.60000   19.44000   0.16000    0.82305
第一金亞洲新興市場基金                                           12.95000   13.08000  -0.13000   -0.99388
第一金店頭市場基金                                               10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
第一金創新趨勢基金                                               27.15000   27.10000   0.05000    0.18450
第一金電子基金                                                   36.45000   36.16000   0.29000    0.80199
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.93000   19.58000   0.35000    1.78754
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.73000   19.97000  -0.24000   -1.20180
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.11000    9.01000   0.10000    1.10988
統一大中華中小基金(美元)                                          8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.59000   12.50000   0.09000    0.72000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             35.95000   35.65000   0.30000    0.84151
統一大滿貫基金-I類型                                             35.95000   35.65000   0.30000    0.84151
統一大龍印基金                                                   15.36000   15.30000   0.06000    0.39216
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
統一中小基金                                                     28.94000   28.90000   0.04000    0.13841
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.55540    9.57180  -0.01640   -0.17134
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.20390    9.23930  -0.03540   -0.38315
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.86910    8.90880  -0.03970   -0.44563
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.23910   11.25840  -0.01930   -0.17143
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.75350   10.79490  -0.04140   -0.38351
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.35950   10.40590  -0.04640   -0.44590
統一台灣動力基金                                                 20.35000   20.25000   0.10000    0.49383
統一全天候基金-A類型                                            123.28000  122.59000   0.69000    0.56285
統一全天候基金-I類型                                            123.28000  122.59000   0.69000    0.56285
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.79440    8.74550   0.04890    0.55914
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.77590    8.74570   0.03020    0.34531
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.72710    8.70200   0.02510    0.28844
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.06270    8.97870   0.08400    0.93555
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.04340    8.97860   0.06480    0.72172
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.99320    8.93390   0.05930    0.66376
統一全球債券組合基金                                             11.89480   11.88230   0.01250    0.10520
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.91000   15.71000   0.20000    1.27307
統一全球新科技基金(美元)                                         15.48000   15.32000   0.16000    1.04439
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.67000   14.53000   0.14000    0.96352
統一亞太基金                                                     26.34000   26.15000   0.19000    0.72658
統一亞洲大金磚基金                                               12.77000   12.68000   0.09000    0.70978
統一奔騰基金                                                     66.85000   66.29000   0.56000    0.84477
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65070   16.65020   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
統一強漢基金(美元)                                                9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
統一強漢基金(新台幣)                                             24.55000   24.37000   0.18000    0.73861
統一統信基金                                                     35.29000   35.15000   0.14000    0.39829
統一黑馬基金                                                     67.38000   66.98000   0.40000    0.59719
統一新亞洲科技能源基金                                           18.98000   18.77000   0.21000    1.11881
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.01810    8.05590  -0.03780   -0.46922
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14230   10.14670  -0.00440   -0.04336
統一經建基金                                                     52.41000   52.17000   0.24000    0.46003
統一龍馬基金                                                     78.31000   77.70000   0.61000    0.78507
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.96000   25.85000   0.11000    0.42553
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.48000   50.35000   0.13000    0.25819
野村中國機會基金                                                 13.71000   13.68000   0.03000    0.21930
野村巴西基金                                                      5.15000    5.07000   0.08000    1.57791
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.86000   11.73000   0.13000    1.10827
野村台灣高股息基金                                               22.44000   22.30000   0.14000    0.62780
野村台灣運籌基金                                                 38.07000   37.79000   0.28000    0.74094
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.48330    9.60390  -0.12060   -1.25574
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.46230    9.55510  -0.09280   -0.97121
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.51980    9.56660  -0.04680   -0.48920
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68910    9.68470   0.00440    0.04543
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.61840    9.61920  -0.00080   -0.00832
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.58840    9.59020  -0.00180   -0.01877
野村平衡基金                                                     20.29000   20.17000   0.12000    0.59494
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
野村全球生技醫療基金                                             17.63000   17.21000   0.42000    2.44044
野村全球品牌基金                                                 28.44000   28.24000   0.20000    0.70822
野村全球氣候變遷基金                                              8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.91000   12.96000  -0.05000   -0.38580
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.30000   19.15000   0.15000    0.78329
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.03000   0.12000    0.99751
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.41400   10.40200   0.01200    0.11536
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31290   10.30480   0.00810    0.07860
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.56020    9.52250   0.03770    0.39590
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.30150    9.26850   0.03300    0.35604
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87240    8.84670   0.02570    0.29050
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08640   11.04280   0.04360    0.39483
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58690   10.54940   0.03750    0.35547
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.15360   10.12410   0.02950    0.29138
野村成長基金                                                     28.49000   28.31000   0.18000    0.63582
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.91620    8.98790  -0.07170   -0.79774
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.92600    8.98480  -0.05880   -0.65444
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.02760    9.09620  -0.06860   -0.75416
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.31850    9.30460   0.01390    0.14939
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.24380    9.23480   0.00900    0.09746
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.35190    9.35300  -0.00110   -0.01176
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.53570    9.58730  -0.05160   -0.53821
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.53160    9.57030  -0.03870   -0.40438
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.58950    9.63190  -0.04240   -0.44020
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.03980   10.03550   0.00430    0.04285
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94680    9.94230   0.00450    0.04526
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01350   10.01290   0.00060    0.00599
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.57580    8.63850  -0.06270   -0.72582
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.19330    9.26050  -0.06720   -0.72566
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.05550    9.11720  -0.06170   -0.67674
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.99450   13.01900  -0.02450   -0.18819
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.06500   12.07390  -0.00890   -0.07371
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.83330    9.84490  -0.01160   -0.11783
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.20170   10.19280   0.00890    0.08732
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.87500    9.86930   0.00570    0.05775
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40190    9.40200  -0.00010   -0.00106
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.09880   11.09890  -0.00010   -0.00090
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.03850   10.00820   0.03030    0.30275
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.10980   11.06490   0.04490    0.40579
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.64480   10.60590   0.03890    0.36678
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.37410   10.34340   0.03070    0.29681
野村泰國基金                                                     39.39000   38.97000   0.42000    1.07775
野村高科技基金                                                   13.32000   13.27000   0.05000    0.37679
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06470   10.01660   0.04810    0.48020
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.31870   10.24880   0.06990    0.68203
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.58670   10.53300   0.05370    0.50983
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.69280    9.63470   0.05810    0.60303
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.55660    9.50960   0.04700    0.49424
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.50560    9.44400   0.06160    0.65227
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.78430   11.70420   0.08010    0.68437
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.97330   12.91890   0.05440    0.42109
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.76460   10.70010   0.06450    0.60280
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.61910   10.56690   0.05220    0.49400
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.80090   10.73060   0.07030    0.65514
野村貨幣市場基金                                                 16.25780   16.25720   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.24000   15.63000  -0.39000   -2.49520
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.98560    9.97580   0.00980    0.09824
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90020    7.92260  -0.02240   -0.28274
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66670   11.65540   0.01130    0.09695
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.66000    7.65000   0.01000    0.13072
野村精選貨幣市場基金                                             12.07480   12.07450   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.25000   12.22000   0.03000    0.24550
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
野村積極成長基金                                                 12.03000   11.95000   0.08000    0.66946
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.64000   35.43000   0.21000    0.59272
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14150   10.13600   0.00550    0.05426
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59080    8.58080   0.01000    0.11654
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.98040    7.97680   0.00360    0.04513
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82880    7.82370   0.00510    0.06519
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52830   11.51500   0.01330    0.11550
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48780   10.48300   0.00480    0.04579
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31920   10.31250   0.00670    0.06497
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
野村環球基金-人民幣計價                                          15.77000   15.62000   0.15000    0.96031
野村環球基金-美元計價                                            12.41000   12.30000   0.11000    0.89431
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.18000   17.05000   0.13000    0.76246
野村鴻利基金                                                     23.32000   23.23000   0.09000    0.38743
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85430   16.85400   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     20.63000   20.51000   0.12000    0.58508
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.79000   14.76000   0.03000    0.20325
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.05530   10.04880   0.00650    0.06468
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.19310   13.18440   0.00870    0.06599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.65320    9.64020   0.01300    0.13485
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.63330    9.61730   0.01600    0.16637
凱基台商天下基金                                                 13.03000   13.06000  -0.03000   -0.22971
凱基台灣精五門基金                                               20.78000   20.54000   0.24000    1.16845
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74260   10.68180   0.06080    0.56919
凱基亞太高股息基金                                               12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
凱基亞洲四金磚基金                                               17.23000   17.14000   0.09000    0.52509
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.38000   13.29000   0.09000    0.67720
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.50540   12.43450   0.07090    0.57019
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53730   11.53690   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     26.84000   26.61000   0.23000    0.86434
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.38000   22.13000   0.25000    1.12969
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.91310   21.63730   0.27580    1.27465
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.28000   17.22000   0.06000    0.34843
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.67910   16.60080   0.07830    0.47166
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.64000    7.59000   0.05000    0.65876
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.63000   11.53000   0.10000    0.86730
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.73230   11.63500   0.09730    0.83627
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.11000   11.03000   0.08000    0.72529
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.41660   11.30680   0.10980    0.97110
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.02000   12.87000   0.15000    1.16550
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.88090   12.72510   0.15580    1.22435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.01000   14.23000  -0.22000   -1.54603
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.03000   33.07000   0.96000    2.90293
富邦NASDAQ-100基金                                               30.14000   29.74000   0.40000    1.34499
富邦上証180基金                                                  28.36000   27.63000   0.73000    2.64206
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20930    0.20700   0.00230    1.11111
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.39000    6.32000   0.07000    1.10759
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.77000    8.02000  -0.25000   -3.11721
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.97000   33.91000   2.06000    6.07490
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.35450   11.31500   0.03950    0.34909
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.57610   10.54260   0.03350    0.31776
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.26970   10.25540   0.01430    0.13944
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.97990    9.94520   0.03470    0.34891
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.22070    9.19160   0.02910    0.31659
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.96180    8.94940   0.01240    0.13856
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.63820   20.62760   0.01060    0.05139
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29380   11.29270   0.00110    0.00974
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.54190   10.56340  -0.02150   -0.20353
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.53510   12.57940  -0.04430   -0.35216
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85220    1.85940  -0.00720   -0.38722
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.24030    9.27300  -0.03270   -0.35264
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41180    1.41730  -0.00550   -0.38806
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63050   11.63270  -0.00220   -0.01891
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71430    1.71530  -0.00100   -0.05830
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09490   10.09680  -0.00190   -0.01882
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50700    1.50780  -0.00080   -0.05306
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.83000   15.03000  -0.20000   -1.33067
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.76000   22.18000   0.58000    2.61497
富邦日本東証基金                                                 21.88000   21.61000   0.27000    1.24942
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.53000   42.16000   0.37000    0.87761
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.69000   48.08000   0.61000    1.26872
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.29000   49.57000   0.72000    1.45249
富邦台灣心基金                                                   24.09000   23.81000   0.28000    1.17598
富邦台灣釆吉50基金                                               47.61000   46.89000   0.72000    1.53551
富邦台灣科技指數基金                                             50.73000   49.85000   0.88000    1.76530
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.62760   40.57060   0.05700    0.14050
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.69730   40.71170  -0.01440   -0.03537
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29660    0.29480   0.00180    0.61058
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.44030    2.43750   0.00280    0.11487
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33930    0.33930   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56990   10.56720   0.00270    0.02555
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.12180    2.11960   0.00220    0.10379
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32600    0.32600   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.13740    9.13510   0.00230    0.02518
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   23.19000  -0.04000   -0.17249
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.71000   14.73000  -0.02000   -0.13578
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.36000   29.36000   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63220   15.63170   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     69.26000   68.75000   0.51000    0.74182
富邦科技基金                                                     27.26000   27.09000   0.17000    0.62754
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.16970   40.24420  -0.07450   -0.18512
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.39590   40.39940  -0.00350   -0.00866
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.17560   39.22700  -0.05140   -0.13103
富邦恒生國企ETF基金                                              20.03000   19.75000   0.28000    1.41772
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.09000   14.42000  -0.33000   -2.28849
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.85000   26.78000   1.07000    3.99552
富邦高成長基金                                                   26.22000   25.99000   0.23000    0.88496
富邦基金                                                         14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
富邦深証100基金                                                   9.86000    9.55000   0.31000    3.24607
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.67000   20.65000   0.02000    0.09685
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40540    0.40540   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17940   12.17000   0.00940    0.07724
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48960    9.48230   0.00730    0.07699
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30320    0.30320   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.85140    8.84460   0.00680    0.07688
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.46000    9.44110   0.01890    0.20019
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.87970    9.87290   0.00680    0.06888
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.46000    9.44110   0.01890    0.20019
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.87970    9.87290   0.00680    0.06888
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   19.62000   0.17000    0.86646
富邦精準基金                                                     50.27000   50.00000   0.27000    0.54000
富邦精銳中小基金                                                 12.88000   12.74000   0.14000    1.09890
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.94000   19.94000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.09000   20.83000   0.26000    1.24820
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.71000    7.81000  -0.10000   -1.28041
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.95000   14.61000   0.34000    2.32717
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.47000   20.47000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.09020   10.06590   0.02430    0.24141
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.34180   10.32740   0.01440    0.13943
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.36750   10.36930  -0.00180   -0.01736
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.86050    9.83670   0.02380    0.24195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.06230   10.04830   0.01400    0.13933
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.06820   10.06990  -0.00170   -0.01688
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.19000   29.78000   0.41000    1.37676
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.50320    8.56030  -0.05710   -0.66703
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.97280    9.03360  -0.06080   -0.67304
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.73400    8.79370  -0.05970   -0.67890
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.40110    9.46420  -0.06310   -0.66672
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.36200    9.42540  -0.06340   -0.67265
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.11300    9.17520  -0.06220   -0.67791
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.17230    9.23450  -0.06220   -0.67356
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.42880    8.42890  -0.00010   -0.00119
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.39460    9.39540  -0.00080   -0.00851
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.91430    8.91530  -0.00100   -0.01122
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42410   10.42420  -0.00010   -0.00096
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.13500   10.13590  -0.00090   -0.00888
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.68340    9.68480  -0.00140   -0.01446
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.02650    9.02780  -0.00130   -0.01440
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.50550    9.50680  -0.00130   -0.01367
富達卓越領航全球組合基金                                         15.13000   15.01000   0.12000    0.79947
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.65010    8.65030  -0.00020   -0.00231
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.29680    9.29770  -0.00090   -0.00968
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.01340    9.01480  -0.00140   -0.01553
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79220    9.79240  -0.00020   -0.00204
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70560    9.70650  -0.00090   -0.00927
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.44680    9.44790  -0.00110   -0.01164
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.09450    9.09580  -0.00130   -0.01429
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.50480    9.50610  -0.00130   -0.01368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.37880    9.40770  -0.02890   -0.30720
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.94570    8.97740  -0.03170   -0.35311
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.54620    8.58210  -0.03590   -0.41831
富蘭克林華美中華基金                                             13.40000   13.26000   0.14000    1.05581
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.97000   20.61000   0.36000    1.74672
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.54000   20.25000   0.29000    1.43210
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.93280    7.91630   0.01650    0.20843
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.08540    9.06130   0.02410    0.26597
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73580    9.71000   0.02580    0.26571
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26840    9.24910   0.01930    0.20867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98370   10.96920   0.01450    0.13219
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.71930    8.70780   0.01150    0.13207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.16850    9.15640   0.01210    0.13215
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.03950   13.02310   0.01640    0.12593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.22050   10.20770   0.01280    0.12540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.03590   10.02570   0.01020    0.10174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.64680    7.63900   0.00780    0.10211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.11970    9.11040   0.00930    0.10208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58800   10.58400   0.00400    0.03779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53380    7.53100   0.00280    0.03718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.00370    9.00030   0.00340    0.03778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.33070   10.31830   0.01240    0.12017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.69390    7.68460   0.00930    0.12102
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.14640    8.14090   0.00550    0.06756
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.17070    9.15930   0.01140    0.12446
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.89830    9.88600   0.01230    0.12442
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.49690   12.48850   0.00840    0.06726
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.40000    9.28000   0.12000    1.29310
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.06450   12.98460   0.07990    0.61534
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                         10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                        10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.55000    9.49000   0.06000    0.63224
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
富蘭克林華美第一富基金                                           42.95000   42.45000   0.50000    1.17786
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29740   10.29710   0.00030    0.00291
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.77000   13.65000   0.12000    0.87912
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.21000   13.11000   0.10000    0.76278
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.15000   15.06000   0.09000    0.59761
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.05610    8.04560   0.01050    0.13051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.88810   10.84190   0.04620    0.42612
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.54040    9.51990   0.02050    0.21534
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.87470   10.85130   0.02340    0.21564
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.89250    6.88250   0.01000    0.14530
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.07820    9.06140   0.01680    0.18540
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.10490   10.08620   0.01870    0.18540
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.49300   10.47770   0.01530    0.14602
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.06000   20.08000  -0.02000   -0.09960
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58850   11.58550   0.00300    0.02589
復華人生目標基金                                                 40.92490   40.88520   0.03970    0.09710
復華大中華中小策略基金                                            9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
復華中小精選基金                                                 82.66000   82.51000   0.15000    0.18180
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.52000    8.44000   0.08000    0.94787
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.08000   11.92000   0.16000    1.34228
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.12000   10.99000   0.13000    1.18289
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.91000   10.78000   0.13000    1.20594
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華台灣智能基金                                                 12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   33.57000   33.65000  -0.08000   -0.23774
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.94000   13.73000   0.21000    1.52950
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.64000   21.34000   0.30000    1.40581
復華全球平衡基金-美元                                             9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.18000   0.13000    0.64420
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.67000   17.48000   0.19000    1.08696
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.79000   16.63000   0.16000    0.96212
復華全球原物料基金                                                9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.73000   13.61000   0.12000    0.88170
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44660   11.45090  -0.00430   -0.03755
復華全球債券基金                                                 13.52860   13.53370  -0.00510   -0.03768
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.77000   14.68000   0.09000    0.61308
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
復華有利貨幣市場基金                                             13.42960   13.42910   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                 13.15000   12.99000   0.16000    1.23172
復華亞太成長基金                                                 16.37000   16.11000   0.26000    1.61390
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.23000    9.99000   0.24000    2.40240
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.71000   10.47000   0.24000    2.29226
復華東協世紀基金                                                 12.16000   12.26000  -0.10000   -0.81566
復華南非幣長期收益基金A                                          13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
復華南非幣長期收益基金B                                           8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
復華南非幣短期收益基金A                                          13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
復華美國新星基金-美元                                            13.03000   12.77000   0.26000    2.03602
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.02000   12.77000   0.25000    1.95771
復華恒生基金                                                     21.18000   20.94000   0.24000    1.14613
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.54000    8.70000  -0.16000   -1.83908
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.24000   32.13000   1.11000    3.45472
復華神盾基金                                                     28.52100   28.44160   0.07940    0.27917
復華高成長基金                                                   73.50000   73.31000   0.19000    0.25917
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.39010   14.38960   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                         19.45000   19.43000   0.02000    0.10293
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.95000   50.56000   0.39000    0.77136
復華復華基金                                                     23.12000   23.06000   0.06000    0.26019
復華華人世紀基金                                                 18.77000   18.37000   0.40000    2.17746
復華傳家二號基金                                                 32.23390   32.16270   0.07120    0.22137
復華傳家基金                                                     28.14370   28.17680  -0.03310   -0.11747
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.16000   0.08000    0.56497
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.10000   19.04000   0.06000    0.31513
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.62000    5.65000  -0.03000   -0.53097
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.36000   12.45000  -0.09000   -0.72289
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.64000   12.77000  -0.13000   -1.01801
復華新興市場短期收益基金                                         10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
復華滬深300 A股基金                                              21.49000   20.91000   0.58000    2.77379
復華數位經濟基金                                                 66.53000   66.84000  -0.31000   -0.46379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.17000   11.09000   0.08000    0.72137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70890    9.68970   0.01920    0.19815
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.55930    9.54280   0.01650    0.17291
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.86210    9.84240   0.01970    0.20015
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.67990    9.66310   0.01680    0.17386
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.65660    9.63900   0.01760    0.18259
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.05140   10.04630   0.00510    0.05076
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.65630    9.63940   0.01690    0.17532
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.05060   10.04590   0.00470    0.04679
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.65520    9.63830   0.01690    0.17534
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.05390   10.04960   0.00430    0.04279
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24630    9.25240  -0.00610   -0.06593
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.60960    8.61950  -0.00990   -0.11486
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.48720    8.50810  -0.02090   -0.24565
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.45280   11.46060  -0.00780   -0.06806
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.68090   10.69310  -0.01220   -0.11409
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.65260   10.67870  -0.02610   -0.24441
景順主流基金                                                     18.64000   18.51000   0.13000    0.70232
景順台灣科技基金                                                 32.70000   32.52000   0.18000    0.55351
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
景順全球科技基金                                                 22.10000   21.85000   0.25000    1.14416
景順全球康健基金                                                 18.35000   18.16000   0.19000    1.04626
景順貨幣市場基金                                                 15.93000   15.92960   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     34.34000   34.02000   0.32000    0.94062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.17000   14.95000   0.22000    1.47157
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.03000   13.85000   0.18000    1.29964
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.66000   10.57000   0.09000    0.85147
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62180    8.62180   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.06960    8.09310  -0.02350   -0.29037
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.96830   10.96740   0.00090    0.00821
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.24250   10.27240  -0.02990   -0.29107
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.61000    7.57000   0.04000    0.52840
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.55000    7.52000   0.03000    0.39894
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50110    9.49200   0.00910    0.09587
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58710    9.59050  -0.00340   -0.03545
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71320    9.70390   0.00930    0.09584
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.80360    9.80710  -0.00350   -0.03569
華南永昌永昌基金                                                 19.19000   19.05000   0.14000    0.73491
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.21600   14.21280   0.00320    0.02251
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌全球精品基金                                             15.95000   15.87000   0.08000    0.50410
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.62000   11.46000   0.16000    1.39616
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.46000   11.32000   0.14000    1.23675
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.75000   13.52000   0.23000    1.70118
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.50000   13.33000   0.17000    1.27532
華南永昌物聯網精選基金                                           11.82000   11.75000   0.07000    0.59574
華南永昌策略報酬基金                                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19470   16.19420   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.14480   24.07620   0.06860    0.28493
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93090   11.93060   0.00030    0.00251
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.03920   10.06350  -0.02430   -0.24147
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.15200   10.19580  -0.04380   -0.42959
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.70020    9.72370  -0.02350   -0.24168
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.77750    9.81970  -0.04220   -0.42975
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.86670    9.89730  -0.03060   -0.30918
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.91780    9.96790  -0.05010   -0.50261
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.62670    9.65710  -0.03040   -0.31479
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.66870    9.71760  -0.04890   -0.50321
華頓中小型基金                                                   27.89000   27.78000   0.11000    0.39597
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.03550   11.94640   0.08910    0.74583
華頓台灣基金                                                     33.75000   33.68000   0.07000    0.20784
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51330   11.51290   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                             17.91000   17.70000   0.21000    1.18644
華頓全球高收益債券基金A                                          13.28640   13.27730   0.00910    0.06854
華頓全球高收益債券基金B                                           8.28200    8.27630   0.00570    0.06887
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    5.88000   0.03000    0.51020
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.65370    2.64020   0.01350    0.51132
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.14560   12.11360   0.03200    0.26417
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39820    0.39670   0.00150    0.37812
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.40040   11.39120   0.00920    0.08076
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.36600   10.35310   0.01290    0.12460
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.37350   10.39040  -0.01690   -0.16265
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.38750    9.40280  -0.01530   -0.16272
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.70440   10.70780  -0.00340   -0.03175
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.73790    9.73890  -0.00100   -0.01027
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44610    2.45040  -0.00430   -0.17548
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99560    1.99630  -0.00070   -0.03506
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.72520   11.75770  -0.03250   -0.27641
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.55860    9.58510  -0.02650   -0.27647
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36640    0.36750  -0.00110   -0.29932
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30600    0.30670  -0.00070   -0.22824
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.32000    3.29000   0.03000    0.91185
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.18000   15.10000   0.08000    0.52980
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                 24.53000   24.16000   0.37000    1.53146
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.34000    8.31000   0.03000    0.36101
匯豐安富基金                                                     25.55000   25.33000   0.22000    0.86854
匯豐成功基金                                                     40.00000   39.49000   0.51000    1.29147
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.49370    2.48870   0.00500    0.20091
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27300    2.26780   0.00520    0.22930
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.41520   11.43140  -0.01620   -0.14171
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.81540    7.83150  -0.01610   -0.20558
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37490    0.37460   0.00030    0.08009
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33500    0.33470   0.00030    0.08963
匯豐金磚動力基金                                                 13.71000   13.59000   0.12000    0.88300
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97670   14.97650   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.24000    5.24000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.45290    5.41260   0.04030    0.74456
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.02870    8.98860   0.04010    0.44612
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.75000   52.00000   0.75000    1.44231
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.75000   52.00000   0.75000    1.44231
匯豐龍騰電子基金                                                 38.28000   37.76000   0.52000    1.37712
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21860   12.18770   0.03090    0.25353
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.73000   21.63000   0.10000    0.46232
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.61000   10.45000   0.16000    1.53110
新光中國成長基金(美元)                                           10.99000   10.85000   0.14000    1.29032
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.84000   10.73000   0.11000    1.02516
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.27540   10.28560  -0.01020   -0.09917
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81730    9.83230  -0.01500   -0.15256
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.01460   10.04830  -0.03370   -0.33538
新光台灣富貴基金                                                 23.03000   22.96000   0.07000    0.30488
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.93000   11.80000   0.13000    1.10169
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.50000   11.39000   0.11000    0.96576
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98050    9.96780   0.01270    0.12741
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.64930    9.65480  -0.00550   -0.05697
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63390    9.62120   0.01270    0.13200
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.30380    9.30910  -0.00530   -0.05693
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43590   15.43540   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光亞洲精選基金-美金                                            23.16000   22.96000   0.20000    0.87108
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.22000   23.06000   0.16000    0.69384
新光兩岸優勢基金                                                 12.31000   12.18000   0.13000    1.06732
新光店頭基金                                                     27.08000   26.89000   0.19000    0.70658
新光南非幣保本基金                                               11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.16000   19.96000   0.20000    1.00200
新光創新科技基金                                                 16.14000   16.04000   0.10000    0.62344
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.62060    9.64030  -0.01970   -0.20435
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.90620    9.91200  -0.00580   -0.05851
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.57050    9.57650  -0.00600   -0.06265
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.14010    9.15880  -0.01870   -0.20418
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.41830    9.42570  -0.00740   -0.07851
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.09750    9.10290  -0.00540   -0.05932
新光澳幣八年期保本基金                                           10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
新光澳幣保本基金                                                 11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95150    9.95130   0.00020    0.00201
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79150    9.79130   0.00020    0.00204
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74160    9.73640   0.00520    0.05341
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.87370    9.86840   0.00530    0.05371
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.82720    9.81750   0.00970    0.09880
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.69380    9.68420   0.00960    0.09913
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.66720    9.65570   0.01150    0.11910
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.80070    9.78910   0.01160    0.11850
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.42000    7.37000   0.05000    0.67843
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.49540    9.55440  -0.05900   -0.61752
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.18720    9.24360  -0.05640   -0.61015
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.45370    9.50150  -0.04780   -0.50308
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.18910    9.23570  -0.04660   -0.50456
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.26310    9.31110  -0.04800   -0.51551
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.59020    9.64020  -0.05000   -0.51866
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.37970   13.45740  -0.07770   -0.57738
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.30630    8.35460  -0.04830   -0.57812
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.14870   37.10620   0.04250    0.11454
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.47790   38.38460   0.09330    0.24307
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.36510   39.28500   0.08010    0.20389
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14930   11.14840   0.00090    0.00807
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13760   10.16740  -0.02980   -0.29309
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.16520   12.96680   0.19840    1.53006
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.16050   10.02470   0.13580    1.35465
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
群益大印度基金-人民幣                                            13.42690   13.38040   0.04650    0.34752
群益大印度基金-美元                                              13.03880   13.01610   0.02270    0.17440
群益大印度基金-新臺幣                                            12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.41250   12.31990   0.09260    0.75163
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.35980   12.28880   0.07100    0.57776
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.51150   11.42550   0.08600    0.75270
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.46030   10.40020   0.06010    0.57787
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.96070    9.88630   0.07440    0.75256
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.08720    9.03500   0.05220    0.57775
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.61360    9.54190   0.07170    0.75142
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.06460    9.01250   0.05210    0.57809
群益中小型股基金                                                 51.51000   51.26000   0.25000    0.48771
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.71340    9.67980   0.03360    0.34711
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.31140    9.29530   0.01610    0.17321
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.63670    8.63310   0.00360    0.04170
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.58600    8.55630   0.02970    0.34711
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.23050    8.21620   0.01430    0.17405
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.63490    7.63160   0.00330    0.04324
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.74240   10.75850  -0.01610   -0.14965
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.56030   10.57640  -0.01610   -0.15223
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76130    9.79590  -0.03460   -0.35321
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.11060    9.02510   0.08550    0.94736
群益中國新機會基金N-美元                                          8.63800    8.57180   0.06620    0.77230
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.13000    9.07000   0.06000    0.66152
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.07980    8.00390   0.07590    0.94829
群益中國新機會基金-美元                                           9.23610    9.16520   0.07090    0.77358
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
群益平衡王基金                                                   19.53820   19.44840   0.08980    0.46173
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.04000    6.03000   0.01000    0.16584
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.83450   10.75320   0.08130    0.75605
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.67830   10.61650   0.06180    0.58211
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.75610    9.68290   0.07320    0.75597
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.61560    9.55990   0.05570    0.58264
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.21590   10.19750   0.01840    0.18044
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.00530    9.98570   0.01960    0.19628
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60190    9.58460   0.01730    0.18050
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.50190    9.48330   0.01860    0.19613
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.27510   10.25660   0.01850    0.18037
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.31910   10.29890   0.02020    0.19614
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.77110    9.75350   0.01760    0.18045
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.16640   10.14650   0.01990    0.19613
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06150   10.06050   0.00100    0.00994
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.31780    7.31710   0.00070    0.00957
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03920   10.03410   0.00510    0.05083
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.94140    9.93540   0.00600    0.06039
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.07010   10.07040  -0.00030   -0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03910   10.03400   0.00510    0.05083
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.94140    9.93540   0.00600    0.06039
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07010   10.07040  -0.00030   -0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03920   10.03410   0.00510    0.05083
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.94140    9.93540   0.00600    0.06039
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.07010   10.07040  -0.00030   -0.00298
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03920   10.03410   0.00510    0.05083
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.94140    9.93530   0.00610    0.06140
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07010   10.07040  -0.00030   -0.00298
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.98000   10.82000   0.16000    1.47874
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.60550   15.36660   0.23890    1.55467
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.22000   15.01000   0.21000    1.39907
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
群益印度中小基金N-美元                                            9.61690    9.62050  -0.00360   -0.03742
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
群益印度中小基金-人民幣                                          15.01980   14.99950   0.02030    0.13534
群益印度中小基金-美元                                            13.75470   13.75980  -0.00510   -0.03706
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.73000   15.75000  -0.02000   -0.12698
群益多利策略組合基金                                             11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
群益多重資產組合基金                                             15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
群益安家基金                                                     26.93600   26.87020   0.06580    0.24488
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07550   16.07490   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             23.64000   22.84000   0.80000    3.50263
群益亞太中小基金                                                 12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.79000   16.65000   0.14000    0.84084
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.67190    9.66990   0.00200    0.02068
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45490    7.45340   0.00150    0.02013
群益店頭市場基金                                                113.34000  113.19000   0.15000    0.13252
群益東方盛世基金                                                  8.99000    8.92000   0.07000    0.78475
群益東協成長基金-人民幣                                          12.68880   12.89140  -0.20260   -1.57159
群益東協成長基金-美元                                            11.50010   11.70400  -0.20390   -1.74214
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.24000   11.46000  -0.22000   -1.91972
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.10610   11.07470   0.03140    0.28353
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.55790   10.52780   0.03010    0.28591
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.00120    9.97870   0.02250    0.22548
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.77860    9.75100   0.02760    0.28305
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.29910    9.27250   0.02660    0.28687
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.80670    8.78680   0.01990    0.22648
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.56950    9.54250   0.02700    0.28294
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.46460    9.43760   0.02700    0.28609
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.83840    9.81630   0.02210    0.22514
群益長安基金                                                     31.02000   30.61000   0.41000    1.33943
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.84670   14.71110   0.13560    0.92175
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.17000   14.06000   0.11000    0.78236
群益真善美基金                                                   17.87300   17.91640  -0.04340   -0.24224
群益馬拉松基金A類型                                             135.85000  135.16000   0.69000    0.51051
群益深証中小板基金                                               13.39000   13.01000   0.38000    2.92083
群益創新科技基金                                                 36.09000   35.94000   0.15000    0.41736
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.59030    9.49850   0.09180    0.96647
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.11350    9.04190   0.07160    0.79187
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.44370   10.34380   0.09990    0.96580
群益華夏盛世基金-美元                                            10.04890    9.97000   0.07890    0.79137
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.38000   16.28000   0.10000    0.61425
群益奧斯卡基金                                                   30.11000   30.18000  -0.07000   -0.23194
群益新興金鑽基金-美元                                            12.14950   12.11150   0.03800    0.31375
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
群益葛萊美基金                                                   25.64000   25.42000   0.22000    0.86546
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.60000   20.55000   0.05000    0.24331
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.14000   12.84000   0.30000    2.33645
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59480   11.56340   0.03140    0.27155
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.19010   11.14950   0.04060    0.36414
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.10450   11.06780   0.03670    0.33159
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.51530    8.49230   0.02300    0.27083
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.08000    9.04700   0.03300    0.36476
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.68900    8.66030   0.02870    0.33140
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.03650    0.00000  10.03650    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.58000    9.49000   0.09000    0.94837
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.00000    9.90000   0.10000    1.01010
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德信大發基金                                                     30.66000   30.35000   0.31000    1.02142
德信中國精選成長基金                                             11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
德信台灣主流中小基金                                             20.37000   20.17000   0.20000    0.99157
德信新興股票組合基金                                             11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92680   11.92640   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.76220   10.76560  -0.00340   -0.03158
德信數位時代基金                                                 27.60000   27.44000   0.16000    0.58309
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65500   11.65450   0.00050    0.00429
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.14000   16.00000   0.14000    0.87500
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.58000   19.45000   0.13000    0.66838
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.28000   0.03000    0.41209
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89650    9.93770  -0.04120   -0.41458
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.10250   14.15920  -0.05670   -0.40045
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.90830    7.95190  -0.04360   -0.54830
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.77790   10.82890  -0.05100   -0.47096
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.02470   11.07680  -0.05210   -0.47035
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.61150   12.68200  -0.07050   -0.55591
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.33000   18.24000   0.09000    0.49342
摩根中小基金                                                     24.67000   24.31000   0.36000    1.48087
摩根中國A股基金                                                  13.64000   13.58000   0.06000    0.44183
摩根中國A股基金(美元)                                            10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
摩根中國亮點基金                                                 13.71000   13.60000   0.11000    0.80882
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.07640   11.03260   0.04380    0.39701
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.12180   12.06020   0.06160    0.51077
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.44100    9.39550   0.04550    0.48427
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.34540   12.29650   0.04890    0.39767
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.96900   13.89810   0.07090    0.51014
摩根台灣金磚基金                                                 20.81000   20.50000   0.31000    1.51220
摩根台灣增長基金                                                 51.51000   50.82000   0.69000    1.35773
摩根平衡基金                                                     28.00000   27.78000   0.22000    0.79194
摩根全球α基金                                                   19.05000   18.88000   0.17000    0.90042
摩根全球平衡基金                                                 15.22820   15.17360   0.05460    0.35984
摩根全球發現基金                                                 12.63000   12.55000   0.08000    0.63745
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70730    9.69670   0.01060    0.10932
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62410   10.60960   0.01450    0.13667
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08430   10.07110   0.01320    0.13107
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.30210   11.28960   0.01250    0.11072
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.90890    9.89600   0.01290    0.13036
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.48410   10.47960   0.00450    0.04294
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.27520   13.26950   0.00570    0.04296
摩根亞洲基金                                                     55.55000   55.41000   0.14000    0.25266
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.35460    8.39480  -0.04020   -0.47887
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.69370    9.73590  -0.04220   -0.43345
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.61860    8.65540  -0.03680   -0.42517
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.99350   12.05120  -0.05770   -0.47879
摩根東方內需機會基金                                             17.60000   17.55000   0.05000    0.28490
摩根東方科技基金                                                 35.45000   34.98000   0.47000    1.34362
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
摩根金龍收成基金                                                 22.23000   22.06000   0.17000    0.77063
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07210   15.07170   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 14.47000   14.35000   0.12000    0.83624
摩根新金磚五國基金                                               11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
摩根新絲路基金                                                    9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
摩根新興35基金                                                   13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
摩根新興日本基金                                                 24.20000   23.95000   0.25000    1.04384
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.46990    7.41760   0.05230    0.70508
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.72070    9.65050   0.07020    0.72742
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.50290    9.43490   0.06800    0.72073
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.62570   10.55100   0.07470    0.70799
摩根新興科技基金                                                 58.59000   57.72000   0.87000    1.50728
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33560    8.33110   0.00450    0.05401
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.50020   10.49450   0.00570    0.05431
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.56440    8.54910   0.01530    0.17897
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.31560    9.28660   0.02900    0.31228
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.81930    8.79330   0.02600    0.29568
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.75740    9.74000   0.01740    0.17864
摩根龍揚基金                                                     33.24000   32.98000   0.26000    0.78836
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.27890    9.28660  -0.00770   -0.08292
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.15210   11.16140  -0.00930   -0.08332
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.14000   26.98000   0.16000    0.59303
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.35940   11.40300  -0.04360   -0.38236
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.78430   10.81850  -0.03420   -0.31613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.74340    9.78340  -0.04000   -0.40886
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.98300   10.02130  -0.03830   -0.38219
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.51950    9.54980  -0.03030   -0.31728
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.59510    8.63030  -0.03520   -0.40787
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.36220   10.29060   0.07160    0.69578
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30890   10.25110   0.05780    0.56384
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.79570    9.74050   0.05520    0.56671
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.83740    9.79480   0.04260    0.43492
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.60160    9.54750   0.05410    0.56664
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.64210    9.60030   0.04180    0.43540
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.37840   11.33360   0.04480    0.39528
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.16280   11.11800   0.04480    0.40295
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.22640   10.19690   0.02950    0.28930
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.84710   10.80430   0.04280    0.39614
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.62510   10.58250   0.04260    0.40255
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73650    9.70840   0.02810    0.28944
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.79420   25.64550   0.14870    0.57983
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.81670    9.80440   0.01230    0.12545
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.02580   10.02630  -0.00050   -0.00499
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.81670    9.80440   0.01230    0.12545
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.02580   10.02630  -0.00050   -0.00499
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15630   13.15580   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                 13.75000   13.67000   0.08000    0.58522
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.90260   15.91770  -0.01510   -0.09486
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.67760   12.59990   0.07770    0.61667
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.39020   12.34650   0.04370    0.35395
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.91080   11.86880   0.04200    0.35387
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73510   11.73700  -0.00190   -0.01619
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02320   11.03510  -0.01190   -0.10784
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55950   10.56110  -0.00160   -0.01515
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65100    8.66030  -0.00930   -0.10739
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.34000   36.81000   0.53000    1.43983
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.45000   15.42000   0.03000    0.19455
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.24000   13.21000   0.03000    0.22710
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.37000   15.38000  -0.01000   -0.06502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.34000   15.34000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.44000   20.33000   0.11000    0.54107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.60000   18.50000   0.10000    0.54054
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.73000   0.06000    0.47133
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.54000   15.47000   0.07000    0.45249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.25000   16.17000   0.08000    0.49474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.33000   15.25000   0.08000    0.52459
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.52000   15.43000   0.09000    0.58328
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.98000   13.90000   0.08000    0.57554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.65000   14.57000   0.08000    0.54907
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.18000   0.02000    0.11641
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
聯博貨幣市場基金                                                 14.99090   14.99060   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40760   10.40280   0.00480    0.04614
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.78390   13.76930   0.01460    0.10603
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.57270    7.56920   0.00350    0.04624
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.82000   13.86000  -0.04000   -0.28860
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.34000   24.25000   0.09000    0.37113
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.99000   11.79000   0.20000    1.69635
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.83000   12.67000   0.16000    1.26283
瀚亞巴西基金                                                      4.39000    4.35000   0.04000    0.91954
瀚亞外銷基金                                                     45.99000   45.56000   0.43000    0.94381
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.54790   10.51950   0.02840    0.26997
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25330   10.23950   0.01380    0.13477
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14430   12.13330   0.01100    0.09066
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03750   10.03020   0.00730    0.07278
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.51200    7.49210   0.01990    0.26561
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.99660    7.98590   0.01070    0.13399
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.08040    8.07310   0.00730    0.09042
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.12510    7.12000   0.00510    0.07163
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.85160    8.84360   0.00800    0.09046
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.24170    9.21740   0.02430    0.26363
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.34740    9.33490   0.01250    0.13391
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.22640    9.21800   0.00840    0.09113
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.89000   29.04000  -0.15000   -0.51653
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.50710   11.47470   0.03240    0.28236
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.92660   13.00800  -0.08140   -0.62577
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.71160   10.70740   0.00420    0.03923
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.43460   10.44030  -0.00570   -0.05460
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.46990   11.49570  -0.02580   -0.22443
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.00950    8.98420   0.02530    0.28161
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68540    9.74630  -0.06090   -0.62485
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.99970    8.99620   0.00350    0.03891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.75750    8.76220  -0.00470   -0.05364
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.08280    9.10320  -0.02040   -0.22410
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.35230   14.31440   0.03790    0.26477
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.66900   10.63120   0.03780    0.35556
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.69330   10.68050   0.01280    0.11984
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.57650   12.57470   0.00180    0.01431
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.18000   21.12000   0.06000    0.28409
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55490   13.55440   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               26.59000   26.28000   0.31000    1.17960
瀚亞高科技基金                                                   62.25000   61.88000   0.37000    0.59793
瀚亞理財通基金                                                   27.46000   27.30000   0.16000    0.58608
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.83000    8.92000  -0.09000   -1.00897
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
瀚亞菁華基金                                                     24.31000   24.17000   0.14000    0.57923
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.08510   13.03040   0.05470    0.41979
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.28440    9.30110  -0.01670   -0.17955
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.40250   10.32940   0.07310    0.70769
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.45140   10.49300  -0.04160   -0.39645
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.43030   10.38360   0.04670    0.44975
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.74750    9.71650   0.03100    0.31904
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.88610    9.87350   0.01260    0.12761
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.34280    8.33240   0.01040    0.12481
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06290    8.14950  -0.08660   -1.06264
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.98500    8.98190   0.00310    0.03451
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.28250    8.29060  -0.00810   -0.09770
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.86970    7.90580  -0.03610   -0.45663
瀚亞電通網基金                                                   16.21000   16.12000   0.09000    0.55831
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58200   13.58070   0.00130    0.00957
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25970   10.24760   0.01210    0.11808
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.91750    9.93090  -0.01340   -0.13493
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.44080   11.46840  -0.02760   -0.24066
瀚亞歐洲基金                                                     11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
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