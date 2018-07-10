[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/09 107/07/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.48260 10.48000 0.00260 0.02481 大華銀多元特別收益平衡基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.99610 9.96400 0.03210 0.32216 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.99610 9.96400 0.03210 0.32216 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.96120 9.93230 0.02890 0.29097 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.96120 9.93230 0.02890 0.29097 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.29900 9.27560 0.02340 0.25227 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.54760 9.52360 0.02400 0.25201 中國信託台灣活力基金 16.25000 16.31000 -0.06000 -0.36787 中國信託台灣優勢基金 18.61000 18.49000 0.12000 0.64900 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77700 9.77650 0.00050 0.00511 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22560 9.22520 0.00040 0.00434 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15770 10.15180 0.00590 0.05812 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58170 9.57600 0.00570 0.05952 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29770 10.21460 0.08310 0.81354 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.01260 8.93980 0.07280 0.81434 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.10140 11.06350 0.03790 0.34257 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04950 10.01520 0.03430 0.34248 中國信託智能運動基金-台幣 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 中國信託智能運動基金-美元 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97990 10.97960 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43350 9.42260 0.01090 0.11568 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.15920 9.14860 0.01060 0.11586 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57460 9.56190 0.01270 0.13282 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.29280 9.27980 0.01300 0.14009 中國信託精穩基金 18.57970 18.50500 0.07470 0.40367 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.20000 66.62000 0.58000 0.87061 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.70500 38.67930 0.02570 0.06644 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.40000 18.36000 0.04000 0.21786 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35720 11.35610 0.00110 0.00969 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68680 10.70600 -0.01920 -0.17934 元大上證50基金 28.44000 27.63000 0.81000 2.93160 元大大中華TMT基金-人民幣 11.99000 11.84000 0.15000 1.26689 元大大中華TMT基金-新台幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 元大大中華價值指數基金-美元 12.44300 12.44000 0.00300 0.02412 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.61300 16.62900 -0.01600 -0.09622 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.53300 10.48600 0.04700 0.44822 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.34600 10.31900 0.02700 0.26165 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.97000 0.01000 0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.68000 46.88550 -0.20550 -0.43830 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36830 10.35970 0.00860 0.08301 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62900 9.62100 0.00800 0.08315 元大中國機會債券基金-新台幣 9.74210 9.75230 -0.01020 -0.10459 元大巴西指數基金 5.32900 5.21400 0.11500 2.20560 元大巴菲特基金 30.13000 29.90000 0.23000 0.76923 元大日經225基金 27.73000 27.40000 0.33000 1.20438 元大台商收成基金 24.04000 23.72000 0.32000 1.34907 元大台灣50單日反向1倍基金 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 元大台灣50單日正向2倍基金 36.86000 35.95000 0.91000 2.53129 元大台灣中型100基金 32.65000 32.34000 0.31000 0.95857 元大台灣加權股價指數基金 24.93700 24.64800 0.28900 1.17251 元大台灣卓越50基金 82.09000 80.86000 1.23000 1.52115 元大台灣金融基金 17.30000 17.14000 0.16000 0.93349 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.81000 30.46000 0.35000 1.14905 元大台灣高股息基金 25.48000 25.16000 0.32000 1.27186 元大台灣電子科技基金 35.80000 35.30000 0.50000 1.41643 元大全球ETF成長組合基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120 元大全球不動產證券化基金-美元 13.10600 13.06000 0.04600 0.35222 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379 元大全球股票入息基金-美元配息 9.56500 9.50300 0.06200 0.65243 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 元大全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 元大全球農業商機基金 17.02000 16.93000 0.09000 0.53160 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 元大印尼指數基金 8.12100 8.19900 -0.07800 -0.95134 元大印度指數基金 9.65100 9.63900 0.01200 0.12449 元大印度基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 元大多多基金 21.86000 21.74000 0.12000 0.55198 元大多福基金 58.10000 58.02000 0.08000 0.13788 元大亞太成長基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59130 8.57520 0.01610 0.18775 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11470 7.10130 0.01340 0.18870 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.60100 9.53400 0.06700 0.70275 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92100 9.90800 0.01300 0.13121 元大卓越基金 51.80000 51.35000 0.45000 0.87634 元大店頭基金 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 元大泛歐成長基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24130 10.23960 0.00170 0.01660 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.43880 9.47270 -0.03390 -0.35787 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.36350 31.44770 -0.08420 -0.26775 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.53770 38.55110 -0.01340 -0.03476 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.76660 18.81040 -0.04380 -0.23285 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.84440 19.77360 0.07080 0.35805 元大美國政府7至10年期債券基金 38.53340 38.60740 -0.07400 -0.19167 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.33620 20.35990 -0.02370 -0.11641 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.00430 17.99700 0.00730 0.04056 元大高科技基金 21.48000 21.28000 0.20000 0.93985 元大得利貨幣市場基金 16.24430 16.24370 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97550 11.97500 0.00050 0.00418 元大富櫃50基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 元大華夏中小基金 7.64000 7.57000 0.07000 0.92470 元大新中國基金-人民幣 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669 元大新中國基金-美元 9.52700 9.43500 0.09200 0.97509 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 元大新主流基金 30.63000 30.52000 0.11000 0.36042 元大新東協平衡基金-美元 9.30500 9.30400 0.00100 0.01075 元大新東協平衡基金-新台幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.27220 10.19380 0.07840 0.76909 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.83280 9.76340 0.06940 0.71082 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.34750 10.28790 0.05960 0.57932 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.10000 9.04760 0.05240 0.57916 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73050 9.73280 -0.00230 -0.02363 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39490 9.39710 -0.00220 -0.02341 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.77320 9.78850 -0.01530 -0.15631 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43870 9.45350 -0.01480 -0.15656 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49620 9.49960 -0.00340 -0.03579 元大新興亞洲基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.13490 9.12350 0.01140 0.12495 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.02040 9.00920 0.01120 0.12432 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28400 9.28470 -0.00070 -0.00754 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.16540 9.16600 -0.00060 -0.00655 元大萬泰貨幣市場基金 15.09320 15.09260 0.00060 0.00398 元大經貿基金 42.55000 42.26000 0.29000 0.68623 元大實質多重資產基金-人民幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.79900 9.80400 -0.00500 -0.05100 元大實質多重資產基金-新台幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 元大滬深300單日反向1倍基金 15.70000 16.23000 -0.53000 -3.26556 元大滬深300單日正向2倍基金 13.63000 12.83000 0.80000 6.23539 元大摩臺基金 37.98000 37.44000 0.54000 1.44231 元大標普500基金 25.31000 25.17000 0.14000 0.55622 元大標普500單日反向1倍基金 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941 元大標普500單日正向2倍基金 32.62000 32.10000 0.52000 1.61994 元大標智滬深300基金 16.57000 16.18000 0.39000 2.41038 元大歐洲50基金 24.76000 24.73000 0.03000 0.12131 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62900 9.58400 0.04500 0.46953 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16440 10.16330 0.00110 0.01082 元大績效基金 63.37000 63.14000 0.23000 0.36427 元大韓國KOSPI200基金 22.17000 21.99000 0.18000 0.81855 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.01000 15.87000 0.14000 0.88217 日盛上選基金 35.95000 35.65000 0.30000 0.84151 日盛小而美基金 19.21000 19.11000 0.10000 0.52329 日盛中國內需動力基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.47830 11.52550 -0.04720 -0.40953 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.70480 9.74470 -0.03990 -0.40945 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54650 11.60220 -0.05570 -0.48008 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75630 9.80350 -0.04720 -0.48146 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48160 10.53850 -0.05690 -0.53993 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84130 8.88930 -0.04800 -0.53998 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.07000 10.95000 0.12000 1.09589 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 日盛日盛基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.98680 9.97950 0.00730 0.07315 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45430 9.44740 0.00690 0.07304 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80250 9.80050 0.00200 0.02041 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28220 9.28030 0.00190 0.02047 日盛全球新興債券基金A 10.53690 10.55260 -0.01570 -0.14878 日盛全球新興債券基金B 8.23930 8.25160 -0.01230 -0.14906 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36830 2.37700 -0.00870 -0.36601 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66060 1.66670 -0.00610 -0.36599 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36050 0.36230 -0.00180 -0.49683 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25360 0.25490 -0.00130 -0.51000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95500 12.02130 -0.06630 -0.55152 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27180 8.31760 -0.04580 -0.55064 日盛亞洲機會基金 7.24000 7.12000 0.12000 1.68539 日盛首選基金 18.39000 18.27000 0.12000 0.65681 日盛高科技基金 19.60000 19.43000 0.17000 0.87494 日盛貨幣市場基金 14.76100 14.76050 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 44.23000 44.11000 0.12000 0.27205 日盛精選五虎基金 39.45000 39.18000 0.27000 0.68913 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47680 13.47630 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 35.53000 35.41000 0.12000 0.33889 台新MSCI中國基金 21.26000 21.08000 0.18000 0.85389 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.36000 18.60000 -0.24000 -1.29032 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.29000 20.80000 0.49000 2.35577 台新大眾貨幣市場基金 14.15310 14.15260 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.17340 10.16650 0.00690 0.06787 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63160 10.63040 0.00120 0.01129 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08800 10.10010 -0.01210 -0.11980 台新中國通基金 48.42000 48.10000 0.32000 0.66528 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51010 0.50580 0.00430 0.85014 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.53500 15.42300 0.11200 0.72619 台新中國精選中小基金-美元 0.37870 0.37560 0.00310 0.82535 台新中國精選中小基金-新台幣 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 台新主流基金 24.61000 24.51000 0.10000 0.40800 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.26000 20.22000 0.04000 0.19782 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66830 0.66580 0.00250 0.37549 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50140 0.49980 0.00160 0.32013 台新台灣中小基金 37.73000 37.51000 0.22000 0.58651 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76970 9.69080 0.07890 0.81417 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37700 9.31120 0.06580 0.70668 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43730 10.36400 0.07330 0.70726 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41940 10.38560 0.03380 0.32545 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.17050 11.13430 0.03620 0.32512 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 台新印度基金 15.57000 15.54000 0.03000 0.19305 台新亞美短期債券基金 10.94940 10.95730 -0.00790 -0.07210 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.44640 8.47630 -0.02990 -0.35275 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28280 0.28340 -0.00060 -0.21171 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62060 11.66170 -0.04110 -0.35244 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38360 0.38440 -0.00080 -0.20812 台新真吉利貨幣市場基金 11.08490 11.08460 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.60500 29.57430 0.03070 0.10381 台新智慧生活基金-美元 10.44900 10.28840 0.16060 1.56098 台新智慧生活基金-新台幣 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.53740 8.54040 -0.00300 -0.03513 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63080 8.64520 -0.01440 -0.16657 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08660 9.08970 -0.00310 -0.03410 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19400 9.20930 -0.01530 -0.16614 台新新興市場債券基金(A類型) 10.66910 10.63620 0.03290 0.30932 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34510 0.34330 0.00180 0.52432 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02950 8.00480 0.02470 0.30856 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27340 0.27220 0.00120 0.44085 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.79000 5.73000 0.06000 1.04712 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.75000 20.70000 0.05000 0.24155 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.77800 10.72400 0.05400 0.50354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.82000 23.89000 -0.07000 -0.29301 未來資產全球大消費基金 15.53000 15.42000 0.11000 0.71336 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.59530 11.61740 -0.02210 -0.19023 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.43500 9.45310 -0.01810 -0.19147 未來資產亞洲新富基金 21.29000 21.20000 0.09000 0.42453 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55910 12.55870 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 14.82000 14.87000 -0.05000 -0.33625 未來資產新興市場債券基金A 8.75720 8.71840 0.03880 0.44504 未來資產新興市場債券基金B 6.72500 6.69510 0.02990 0.44660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.05630 11.05540 0.00090 0.00814 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05510 10.08480 -0.02970 -0.29450 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32720 9.32780 -0.00060 -0.00643 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52950 10.53010 -0.00060 -0.00570 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.12210 8.14170 -0.01960 -0.24074 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23200 9.25410 -0.02210 -0.23881 永豐中小基金 58.46000 57.81000 0.65000 1.12437 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72070 1.73200 -0.01130 -0.65242 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25370 2.26860 -0.01490 -0.65679 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99450 8.07180 -0.07730 -0.95766 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.15970 10.25790 -0.09820 -0.95731 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.95000 4.87000 0.08000 1.64271 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.64000 22.38000 0.26000 1.16175 永豐主流品牌基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39348 永豐永豐基金 37.34000 37.04000 0.30000 0.80994 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.97570 9.93440 0.04130 0.41573 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.97550 9.93420 0.04130 0.41574 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.96170 9.92160 0.04010 0.40417 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.96150 9.92150 0.04000 0.40316 永豐亞洲民生消費基金 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 永豐南非幣2021保本基金 12.86340 12.84300 0.02040 0.15884 永豐高科技基金 28.68000 28.64000 0.04000 0.13966 永豐貨幣市場基金 13.87480 13.87430 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07020 2.06380 0.00640 0.31011 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44060 2.43310 0.00750 0.30825 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78610 7.78560 0.00050 0.00642 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36660 10.36590 0.00070 0.00675 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14530 7.13150 0.01380 0.19351 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90510 10.88400 0.02110 0.19386 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.19000 17.17000 0.02000 0.11648 永豐臺灣加權ETF基金 54.30000 53.62000 0.68000 1.26818 永豐領航科技基金 44.80000 44.57000 0.23000 0.51604 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 永豐趨勢平衡基金 51.21000 51.03000 0.18000 0.35273 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51850 11.51740 0.00110 0.00955 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 兆豐國際中小基金 16.66000 16.60000 0.06000 0.36145 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.83000 18.76000 0.07000 0.37313 兆豐國際生命科學基金 16.13000 15.81000 0.32000 2.02404 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32780 10.29980 0.02800 0.27185 兆豐國際全球基金 32.04000 31.74000 0.30000 0.94518 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24430 10.24370 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.87490 9.91020 -0.03530 -0.35620 兆豐國際國民基金 22.26000 22.08000 0.18000 0.81522 兆豐國際第一基金 13.48000 13.34000 0.14000 1.04948 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74920 9.77420 -0.02500 -0.25578 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.78400 7.80390 -0.01990 -0.25500 兆豐國際萬全基金 20.93000 20.79000 0.14000 0.67340 兆豐國際電子基金 26.87000 26.51000 0.36000 1.35798 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.15000 21.79000 0.36000 1.65213 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.81000 17.00000 -0.19000 -1.11765 兆豐國際豐台灣基金 32.16000 31.96000 0.20000 0.62578 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49520 12.49470 0.00050 0.00400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.32000 11.22000 0.10000 0.89127 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97970 10.97600 0.00370 0.03371 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.81890 11.81170 0.00720 0.06096 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.60940 10.60210 0.00730 0.06885 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.37480 11.36670 0.00810 0.07126 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10320 8.10050 0.00270 0.03333 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46070 9.45420 0.00650 0.06875 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98150 8.97510 0.00640 0.07131 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95660 8.95020 0.00640 0.07151 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27630 9.27000 0.00630 0.06796 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 合庫全球新興市場基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 合庫貨幣市場基金 10.12380 10.12350 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.46160 9.44730 0.01430 0.15137 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.72040 9.70120 0.01920 0.19791 合庫新興多重收益基金A類型 10.01340 9.99820 0.01520 0.15203 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.46530 11.44220 0.02310 0.20188 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.36060 13.33350 0.02710 0.20325 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.85990 8.89800 -0.03810 -0.42819 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49630 9.51700 -0.02070 -0.21751 合庫新興多重收益基金B類型 7.90650 7.92740 -0.02090 -0.26364 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.83380 8.86710 -0.03330 -0.37555 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04380 10.08910 -0.04530 -0.44900 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93380 10.93490 -0.00110 -0.01006 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.17660 10.19520 -0.01860 -0.18244 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91710 9.94820 -0.03110 -0.31262 安聯中國東協基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 安聯中國策略基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 安聯中華新思路基金-人民幣 14.14000 14.06000 0.08000 0.56899 安聯中華新思路基金-美元 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 安聯台灣大壩基金 28.88000 28.63000 0.25000 0.87321 安聯台灣科技基金 48.30000 47.92000 0.38000 0.79299 安聯台灣貨幣市場基金 12.48410 12.48360 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 32.20000 31.92000 0.28000 0.87719 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07870 10.07030 0.00840 0.08341 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00530 14.99480 0.01050 0.07002 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63370 9.62690 0.00680 0.07064 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.16410 12.13870 0.02540 0.20925 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08400 10.07480 0.00920 0.09132 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19170 12.18090 0.01080 0.08866 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50340 9.49400 0.00940 0.09901 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34310 9.33480 0.00830 0.08891 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03320 9.02510 0.00810 0.08975 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.91310 11.89580 0.01730 0.14543 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88430 10.87380 0.01050 0.09656 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55740 10.54850 0.00890 0.08437 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92030 8.91170 0.00860 0.09650 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70570 8.69720 0.00850 0.09773 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41850 8.41150 0.00700 0.08322 安聯全球人口趨勢基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.05000 9.68000 0.37000 3.82231 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.38000 36.07000 1.31000 3.63183 安聯全球油礦金趨勢基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 安聯全球計量平衡基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05850 12.05560 0.00290 0.02406 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47270 10.47010 0.00260 0.02483 安聯全球新興市場基金 17.48000 17.46000 0.02000 0.11455 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740 安聯亞洲動態策略基金 23.51000 23.37000 0.14000 0.59906 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96770 9.97070 -0.00300 -0.03009 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72660 9.72980 -0.00320 -0.03289 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.25190 81.52040 -0.26850 -0.32937 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.16580 12.21160 -0.04580 -0.37505 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.99310 64.19880 -0.20570 -0.32041 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.49910 9.53490 -0.03580 -0.37546 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54570 2.54580 -0.00010 -0.00393 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46800 10.48790 -0.01990 -0.18974 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13870 2.13630 0.00240 0.11234 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.67690 8.69460 -0.01770 -0.20357 宏利台灣動力基金 34.17000 33.88000 0.29000 0.85596 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20840 10.16080 0.04760 0.46847 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90400 9.87100 0.03300 0.33431 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07340 8.03510 0.03830 0.47666 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99150 7.96260 0.02890 0.36295 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 宏利全球債券組合基金 12.92580 12.92910 -0.00330 -0.02552 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76870 2.76800 0.00070 0.02529 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66960 11.67060 -0.00100 -0.00857 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67220 8.67240 -0.00020 -0.00231 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36200 2.35620 0.00580 0.24616 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.81500 10.82620 -0.01120 -0.10345 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96240 3.94930 0.01310 0.33170 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63990 0.63780 0.00210 0.32926 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.49000 18.44000 0.05000 0.27115 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65900 11.65150 0.00750 0.06437 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36480 10.35860 0.00620 0.05985 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05390 10.05260 0.00130 0.01293 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.90140 8.89900 0.00240 0.02697 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.50410 8.49890 0.00520 0.06118 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40750 8.40710 0.00040 0.00476 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.47370 8.46590 0.00780 0.09213 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74090 2.73140 0.00950 0.34781 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39860 0.39720 0.00140 0.35247 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09120 12.05730 0.03390 0.28116 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90720 0.90380 0.00340 0.37619 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38960 7.36870 0.02090 0.28363 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04310 2.03680 0.00630 0.30931 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29420 0.29320 0.00100 0.34106 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06710 9.04110 0.02600 0.28758 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33040 0.32920 0.00120 0.36452 宏利萬利貨幣市場基金 13.63560 13.63530 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.73000 2.70000 0.03000 1.11111 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037 宏利臺灣股息收益基金 28.86000 28.65000 0.21000 0.73298 宏利澳幣保本基金 12.02210 12.01780 0.00430 0.03578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.67350 9.75930 -0.08580 -0.87916 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.25420 9.34270 -0.08850 -0.94726 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.60220 8.69700 -0.09480 -1.09003 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.18040 10.29260 -0.11220 -1.09010 貝萊德亞美利加收益基金 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 貝萊德新台幣基金 12.92930 12.92910 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.43000 26.06000 0.37000 1.41980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20070 11.20190 -0.00120 -0.01071 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02360 10.04160 -0.01800 -0.17925 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 保德信大中華基金-新台幣 29.18000 28.98000 0.20000 0.69013 保德信中小型股基金 49.66000 49.51000 0.15000 0.30297 保德信中國中小基金-人民幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 保德信中國中小基金-美元 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 保德信中國中小基金-新臺幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.27230 9.26560 0.00670 0.07231 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.30560 9.29930 0.00630 0.06775 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.38410 9.37550 0.00860 0.09173 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07930 10.07010 0.00920 0.09136 保德信中國品牌基金-人民幣 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 保德信中國品牌基金-美元 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 保德信台商全方位基金 37.96000 37.84000 0.12000 0.31712 保德信全球中小基金 30.16000 30.01000 0.15000 0.49983 保德信全球消費商機基金 18.20000 18.09000 0.11000 0.60807 保德信全球基礎建設基金 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874 保德信全球資源基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 保德信全球醫療生化基金-美元 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.62000 32.35000 0.27000 0.83462 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79030 9.76340 0.02690 0.27552 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.53420 10.50550 0.02870 0.27319 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.19070 9.17760 0.01310 0.14274 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.87560 9.86160 0.01400 0.14196 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22490 8.21920 0.00570 0.06935 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75670 10.74930 0.00740 0.06884 保德信亞太基金 21.41000 21.36000 0.05000 0.23408 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.44090 8.45390 -0.01300 -0.15378 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09200 11.10910 -0.01710 -0.15393 保德信店頭市場基金 35.11000 35.15000 -0.04000 -0.11380 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.51000 0.06000 0.92166 保德信金平衡基金 29.83000 29.58000 0.25000 0.84517 保德信金滿意基金 43.65000 43.07000 0.58000 1.34664 保德信科技島基金 27.29000 26.99000 0.30000 1.11152 保德信高成長基金 96.21000 95.48000 0.73000 0.76456 保德信第一基金 27.76000 27.47000 0.29000 1.05570 保德信貨幣市場基金 15.75900 15.75840 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.55920 10.50720 0.05200 0.49490 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.61680 10.57840 0.03840 0.36300 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.83970 10.78880 0.05090 0.47179 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.20480 10.17020 0.03460 0.34021 保德信新世紀基金 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02840 8.02610 0.00230 0.02866 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73190 10.72880 0.00310 0.02889 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 保德信瑞騰基金 15.53840 15.53800 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.72590 9.70850 0.01740 0.17922 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95250 9.93470 0.01780 0.17917 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66170 9.64560 0.01610 0.16692 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77890 9.76340 0.01550 0.15876 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87240 9.85580 0.01660 0.16843 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87140 9.85470 0.01670 0.16946 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75760 9.74120 0.01640 0.16836 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76010 9.74370 0.01640 0.16831 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01090 9.99890 0.01200 0.12001 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04610 10.03430 0.01180 0.11760 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04610 10.03430 0.01180 0.11760 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96310 9.95040 0.01270 0.12763 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.96310 9.95040 0.01270 0.12763 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.63680 9.61410 0.02270 0.23611 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.51410 9.49190 0.02220 0.23388 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92620 1.93070 -0.00450 -0.23308 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60950 2.61570 -0.00620 -0.23703 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29470 0.29580 -0.00110 -0.37187 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43360 0.43520 -0.00160 -0.36765 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40770 8.44290 -0.03520 -0.41692 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.60240 11.65150 -0.04910 -0.42140 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47030 9.47800 -0.00770 -0.08124 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53700 11.54710 -0.01010 -0.08747 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.73130 8.74930 -0.01800 -0.20573 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.66560 10.68770 -0.02210 -0.20678 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11430 10.09230 0.02200 0.21799 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99730 9.97790 0.01940 0.19443 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06740 10.05290 0.01450 0.14424 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62710 10.61180 0.01530 0.14418 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97460 9.96320 0.01140 0.11442 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78380 9.76770 0.01610 0.16483 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08720 10.07090 0.01630 0.16185 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75210 9.73820 0.01390 0.14274 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96140 9.94760 0.01380 0.13873 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.40630 10.34470 0.06160 0.59547 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.24450 6.22920 0.01530 0.24562 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.65590 10.62970 0.02620 0.24648 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64480 11.64440 0.00040 0.00344 施羅德樂活中小基金-A類型 19.97000 19.87000 0.10000 0.50327 施羅德樂活中小基金-I類型 4546.830004523.10000 23.73000 0.52464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.14960 10.14780 0.00180 0.01774 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.18570 11.17300 0.01270 0.11367 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.45400 10.44150 0.01250 0.11971 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05410 9.05250 0.00160 0.01767 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51550 9.50470 0.01080 0.11363 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.32890 9.31780 0.01110 0.11913 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37540 10.37350 0.00190 0.01832 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.96200 10.94960 0.01240 0.11325 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.91130 10.89830 0.01300 0.11928 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798 柏瑞巨人基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64810 13.64770 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01500 11.04810 -0.03310 -0.29960 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89150 8.92340 -0.03190 -0.35749 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58920 9.61850 -0.02930 -0.30462 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45810 9.48650 -0.02840 -0.29937 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.13500 10.17140 -0.03640 -0.35787 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.78010 10.81310 -0.03300 -0.30519 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64170 10.67360 -0.03190 -0.29887 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89170 8.92360 -0.03190 -0.35748 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58950 9.61880 -0.02930 -0.30461 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45850 9.48690 -0.02840 -0.29936 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.14000 13.02000 0.12000 0.92166 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 柏瑞拉丁美洲基金 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38700 11.37840 0.00860 0.07558 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48240 7.47680 0.00560 0.07490 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32740 11.32740 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99150 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0.22112 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.81000 0.05000 0.29744 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86630 12.85540 0.01090 0.08479 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72400 10.67650 0.04750 0.44490 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57550 11.51890 0.05660 0.49137 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.17320 12.11810 0.05510 0.45469 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.15150 11.10000 0.05150 0.46396 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.79230 9.74890 0.04340 0.44518 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28290 10.23260 0.05030 0.49157 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20680 10.16070 0.04610 0.45371 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20480 10.15770 0.04710 0.46369 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.08110 10.03180 0.04930 0.49144 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.14620 10.09940 0.04680 0.46339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.56000 15.04000 -0.48000 -3.19149 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.20000 24.64000 1.56000 6.33117 國泰大中華基金 21.21000 21.02000 0.19000 0.90390 國泰小龍基金 15.76000 15.65000 0.11000 0.70288 國泰中小成長基金 46.23000 45.97000 0.26000 0.56559 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.08630 4.07290 0.01340 0.32900 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.71000 18.69000 0.02000 0.10701 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70810 0.70610 0.00200 0.28325 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67010 0.66830 0.00180 0.26934 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08490 2.09180 -0.00690 -0.32986 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.39000 9.43550 -0.04550 -0.48222 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.01410 8.05300 -0.03890 -0.48305 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30860 0.30980 -0.00120 -0.38735 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.45510 11.45400 0.00110 0.00960 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71600 1.71670 -0.00070 -0.04078 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06840 10.08000 -0.01160 -0.11508 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.37570 4.35270 0.02300 0.52841 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65120 0.64810 0.00310 0.47832 國泰中港台基金人民幣級別 3.19170 3.17580 0.01590 0.50066 國泰中港台基金台幣級別 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454 國泰中港台基金美元級別 0.48080 0.47870 0.00210 0.43869 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.01000 26.67000 0.34000 1.27484 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.86000 13.03000 -0.17000 -1.30468 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.85000 34.00000 0.85000 2.50000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17260 10.18410 -0.01150 -0.11292 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.17260 10.18420 -0.01160 -0.11390 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.17260 10.18420 -0.01160 -0.11390 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40610 12.40580 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 29.67000 29.52000 0.15000 0.50813 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.33510 2.31990 0.01520 0.65520 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35080 0.34870 0.00210 0.60224 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47440 0.47440 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.55000 13.45000 0.10000 0.74349 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47230 0.46830 0.00400 0.85415 國泰全球資源基金台幣級別 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212 國泰全球資源基金美元級別 0.18800 0.18740 0.00060 0.32017 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40950 0.40770 0.00180 0.44150 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37100 0.36940 0.00160 0.43313 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43340 0.43150 0.00190 0.44032 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49820 0.49890 -0.00070 -0.14031 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.93000 20.87000 0.06000 0.28749 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.15000 20.95000 0.20000 0.95465 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40200 2.39220 0.00980 0.40966 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.07410 11.04640 0.02770 0.25076 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.00020 9.97520 0.02500 0.25062 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36180 0.36050 0.00130 0.36061 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32670 0.32560 0.00110 0.33784 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48610 0.48720 -0.00110 -0.22578 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39600 0.39460 0.00140 0.35479 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.66000 18.52000 0.14000 0.75594 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61180 0.60630 0.00550 0.90714 國泰科技生化基金 39.00000 38.72000 0.28000 0.72314 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.04000 25.98000 0.06000 0.23095 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.04920 40.04970 -0.00050 -0.00125 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.19830 19.24590 -0.04760 -0.24733 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.14450 20.06640 0.07810 0.38921 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.02060 39.96060 0.06000 0.15015 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.87780 40.82270 0.05510 0.13497 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.15070 43.18890 -0.03820 -0.08845 國泰紐幣2021保本基金 12.06600 12.08100 -0.01500 -0.12416 國泰紐幣八年期保本基金 12.35030 12.36640 -0.01610 -0.13019 國泰紐幣保本基金 12.35710 12.35980 -0.00270 -0.02185 國泰高科技基金 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649 國泰國泰基金台幣I級別 24.67000 24.46000 0.21000 0.85854 國泰國泰基金台幣級別 24.67000 24.46000 0.21000 0.85854 國泰富時中國A50基金 18.62000 18.05000 0.57000 3.15789 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33680 0.33620 0.00060 0.17847 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46220 0.46420 -0.00200 -0.43085 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36610 0.36300 0.00310 0.85399 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50260 0.50130 0.00130 0.25933 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34740 0.34510 0.00230 0.66647 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.47650 0.00020 0.04197 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53050 10.51580 0.01470 0.13979 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.60170 7.59110 0.01060 0.13964 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35580 0.35520 0.00060 0.16892 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25480 0.25440 0.00040 0.15723 國泰新興市場基金台幣級別 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 國泰新興市場基金美元級別 0.38980 0.38940 0.00040 0.10272 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16420 2.16130 0.00290 0.13418 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43380 1.43190 0.00190 0.13269 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33510 0.33480 0.00030 0.08961 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36020 0.36000 0.00020 0.05556 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22420 0.22410 0.00010 0.04462 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28420 10.27930 0.00490 0.04767 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68600 6.68280 0.00320 0.04788 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.24000 14.41000 -0.17000 -1.17974 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.50000 33.72000 0.78000 2.31317 國泰價值卓越基金 17.07000 16.98000 0.09000 0.53004 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38320 0.38090 0.00230 0.60383 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.41290 39.54650 -0.13360 -0.33783 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.86000 19.70000 0.16000 0.81218 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.17000 19.05000 0.12000 0.62992 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.13000 18.81000 0.32000 1.70122 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01960 12.01880 0.00080 0.00666 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39420 0.39400 0.00020 0.05076 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56880 9.57020 -0.00140 -0.01463 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38770 8.40100 -0.01330 -0.15831 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59710 10.59870 -0.00160 -0.01510 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39090 9.40580 -0.01490 -0.15841 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14720 11.14640 0.00080 0.00718 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97580 10.00470 -0.02890 -0.28886 第一金大中華基金 29.21000 29.14000 0.07000 0.24022 第一金小型精選基金 41.91000 41.80000 0.11000 0.26316 第一金中國世紀基金-人民幣 13.40000 13.28000 0.12000 0.90361 第一金中國世紀基金-美元 8.64020 8.56410 0.07610 0.88859 第一金中國世紀基金-美元-N 8.64110 8.56500 0.07610 0.88850 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 第一金中概平衡基金 26.73000 26.52000 0.21000 0.79186 第一金台灣貨幣市場基金 15.24240 15.24190 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.75700 177.75100 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99470 9.94950 0.04520 0.45429 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99470 9.94950 0.04520 0.45429 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.29080 14.14180 0.14900 1.05361 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.29040 14.14240 0.14800 1.04650 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.57000 13.45000 0.12000 0.89219 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81780 9.79400 0.02380 0.24301 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82100 9.79720 0.02380 0.24293 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44540 9.42940 0.01600 0.16968 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46950 9.45350 0.01600 0.16925 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25810 10.23300 0.02510 0.24528 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87720 9.86050 0.01670 0.16936 第一金全球大趨勢基金 23.33000 23.15000 0.18000 0.77754 第一金全球不動產證券化基金A 8.25040 8.19580 0.05460 0.66619 第一金全球不動產證券化基金B 5.86710 5.82820 0.03890 0.66744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.65030 9.57270 0.07760 0.81064 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.65140 9.57380 0.07760 0.81055 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97610 9.89590 0.08020 0.81044 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97740 9.89720 0.08020 0.81033 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66050 8.62900 0.03150 0.36505 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20120 10.16410 0.03710 0.36501 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64840 9.64190 0.00650 0.06741 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64740 9.64090 0.00650 0.06742 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94970 7.94490 0.00480 0.06042 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.80900 8.80830 0.00070 0.00795 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.80930 8.80850 0.00080 0.00908 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05810 11.05060 0.00750 0.06787 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05890 11.05150 0.00740 0.06696 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.92510 9.91910 0.00600 0.06049 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66150 14.66020 0.00130 0.00887 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.97320 13.78650 0.18670 1.35422 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.99040 13.80350 0.18690 1.35400 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.04000 12.88000 0.16000 1.24224 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.06000 12.91000 0.15000 1.16189 第一金亞洲科技基金 19.60000 19.44000 0.16000 0.82305 第一金亞洲新興市場基金 12.95000 13.08000 -0.13000 -0.99388 第一金店頭市場基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 第一金創新趨勢基金 27.15000 27.10000 0.05000 0.18450 第一金電子基金 36.45000 36.16000 0.29000 0.80199 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.93000 19.58000 0.35000 1.78754 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.73000 19.97000 -0.24000 -1.20180 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988 統一大中華中小基金(美元) 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 統一大中華中小基金(新台幣) 12.59000 12.50000 0.09000 0.72000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 統一大東協高股息基金(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 35.95000 35.65000 0.30000 0.84151 統一大滿貫基金-I類型 35.95000 35.65000 0.30000 0.84151 統一大龍印基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 統一大龍騰中國基金(美元) 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 統一中小基金 28.94000 28.90000 0.04000 0.13841 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.55540 9.57180 -0.01640 -0.17134 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20390 9.23930 -0.03540 -0.38315 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86910 8.90880 -0.03970 -0.44563 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.23910 11.25840 -0.01930 -0.17143 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.75350 10.79490 -0.04140 -0.38351 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.35950 10.40590 -0.04640 -0.44590 統一台灣動力基金 20.35000 20.25000 0.10000 0.49383 統一全天候基金-A類型 123.28000 122.59000 0.69000 0.56285 統一全天候基金-I類型 123.28000 122.59000 0.69000 0.56285 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.79440 8.74550 0.04890 0.55914 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.77590 8.74570 0.03020 0.34531 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.72710 8.70200 0.02510 0.28844 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.06270 8.97870 0.08400 0.93555 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.04340 8.97860 0.06480 0.72172 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.99320 8.93390 0.05930 0.66376 統一全球債券組合基金 11.89480 11.88230 0.01250 0.10520 統一全球新科技基金(人民幣) 15.91000 15.71000 0.20000 1.27307 統一全球新科技基金(美元) 15.48000 15.32000 0.16000 1.04439 統一全球新科技基金(新台幣) 14.67000 14.53000 0.14000 0.96352 統一亞太基金 26.34000 26.15000 0.19000 0.72658 統一亞洲大金磚基金 12.77000 12.68000 0.09000 0.70978 統一奔騰基金 66.85000 66.29000 0.56000 0.84477 統一強棒貨幣市場基金 16.65070 16.65020 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 統一強漢基金(美元) 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 統一強漢基金(新台幣) 24.55000 24.37000 0.18000 0.73861 統一統信基金 35.29000 35.15000 0.14000 0.39829 統一黑馬基金 67.38000 66.98000 0.40000 0.59719 統一新亞洲科技能源基金 18.98000 18.77000 0.21000 1.11881 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01810 8.05590 -0.03780 -0.46922 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14230 10.14670 -0.00440 -0.04336 統一經建基金 52.41000 52.17000 0.24000 0.46003 統一龍馬基金 78.31000 77.70000 0.61000 0.78507 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.96000 25.85000 0.11000 0.42553 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.48000 50.35000 0.13000 0.25819 野村中國機會基金 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930 野村巴西基金 5.15000 5.07000 0.08000 1.57791 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.86000 11.73000 0.13000 1.10827 野村台灣高股息基金 22.44000 22.30000 0.14000 0.62780 野村台灣運籌基金 38.07000 37.79000 0.28000 0.74094 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48330 9.60390 -0.12060 -1.25574 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.46230 9.55510 -0.09280 -0.97121 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.51980 9.56660 -0.04680 -0.48920 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68910 9.68470 0.00440 0.04543 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.61840 9.61920 -0.00080 -0.00832 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.58840 9.59020 -0.00180 -0.01877 野村平衡基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 野村全球生技醫療基金 17.63000 17.21000 0.42000 2.44044 野村全球品牌基金 28.44000 28.24000 0.20000 0.70822 野村全球氣候變遷基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.30000 19.15000 0.15000 0.78329 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.03000 0.12000 0.99751 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41400 10.40200 0.01200 0.11536 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31290 10.30480 0.00810 0.07860 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.56020 9.52250 0.03770 0.39590 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30150 9.26850 0.03300 0.35604 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87240 8.84670 0.02570 0.29050 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08640 11.04280 0.04360 0.39483 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58690 10.54940 0.03750 0.35547 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15360 10.12410 0.02950 0.29138 野村成長基金 28.49000 28.31000 0.18000 0.63582 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.91620 8.98790 -0.07170 -0.79774 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.92600 8.98480 -0.05880 -0.65444 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.02760 9.09620 -0.06860 -0.75416 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.31850 9.30460 0.01390 0.14939 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.24380 9.23480 0.00900 0.09746 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.35190 9.35300 -0.00110 -0.01176 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.53570 9.58730 -0.05160 -0.53821 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53160 9.57030 -0.03870 -0.40438 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.58950 9.63190 -0.04240 -0.44020 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03980 10.03550 0.00430 0.04285 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94680 9.94230 0.00450 0.04526 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01350 10.01290 0.00060 0.00599 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57580 8.63850 -0.06270 -0.72582 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19330 9.26050 -0.06720 -0.72566 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.05550 9.11720 -0.06170 -0.67674 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99450 13.01900 -0.02450 -0.18819 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.06500 12.07390 -0.00890 -0.07371 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83330 9.84490 -0.01160 -0.11783 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20170 10.19280 0.00890 0.08732 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87500 9.86930 0.00570 0.05775 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40190 9.40200 -0.00010 -0.00106 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09880 11.09890 -0.00010 -0.00090 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03850 10.00820 0.03030 0.30275 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.10980 11.06490 0.04490 0.40579 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.64480 10.60590 0.03890 0.36678 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.37410 10.34340 0.03070 0.29681 野村泰國基金 39.39000 38.97000 0.42000 1.07775 野村高科技基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06470 10.01660 0.04810 0.48020 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31870 10.24880 0.06990 0.68203 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.58670 10.53300 0.05370 0.50983 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.69280 9.63470 0.05810 0.60303 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55660 9.50960 0.04700 0.49424 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.50560 9.44400 0.06160 0.65227 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.78430 11.70420 0.08010 0.68437 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.97330 12.91890 0.05440 0.42109 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.76460 10.70010 0.06450 0.60280 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.61910 10.56690 0.05220 0.49400 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.80090 10.73060 0.07030 0.65514 野村貨幣市場基金 16.25780 16.25720 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.24000 15.63000 -0.39000 -2.49520 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.98560 9.97580 0.00980 0.09824 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90020 7.92260 -0.02240 -0.28274 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66670 11.65540 0.01130 0.09695 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 野村精選貨幣市場基金 12.07480 12.07450 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 野村積極成長基金 12.03000 11.95000 0.08000 0.66946 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.64000 35.43000 0.21000 0.59272 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14150 10.13600 0.00550 0.05426 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59080 8.58080 0.01000 0.11654 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.98040 7.97680 0.00360 0.04513 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82880 7.82370 0.00510 0.06519 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52830 11.51500 0.01330 0.11550 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48780 10.48300 0.00480 0.04579 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31920 10.31250 0.00670 0.06497 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 野村環球基金-人民幣計價 15.77000 15.62000 0.15000 0.96031 野村環球基金-美元計價 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.18000 17.05000 0.13000 0.76246 野村鴻利基金 23.32000 23.23000 0.09000 0.38743 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85430 16.85400 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 20.63000 20.51000 0.12000 0.58508 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.05530 10.04880 0.00650 0.06468 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.19310 13.18440 0.00870 0.06599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.65320 9.64020 0.01300 0.13485 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.63330 9.61730 0.01600 0.16637 凱基台商天下基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 凱基台灣精五門基金 20.78000 20.54000 0.24000 1.16845 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74260 10.68180 0.06080 0.56919 凱基亞太高股息基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 17.23000 17.14000 0.09000 0.52509 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.50540 12.43450 0.07090 0.57019 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53730 11.53690 0.00040 0.00347 凱基開創基金 26.84000 26.61000 0.23000 0.86434 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.38000 22.13000 0.25000 1.12969 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.91310 21.63730 0.27580 1.27465 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.67910 16.60080 0.07830 0.47166 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.64000 7.59000 0.05000 0.65876 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.63000 11.53000 0.10000 0.86730 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.73230 11.63500 0.09730 0.83627 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.41660 11.30680 0.10980 0.97110 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 凱基護城河基金-台幣計價A 13.02000 12.87000 0.15000 1.16550 凱基護城河基金-美元計價B 12.88090 12.72510 0.15580 1.22435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.01000 14.23000 -0.22000 -1.54603 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.03000 33.07000 0.96000 2.90293 富邦NASDAQ-100基金 30.14000 29.74000 0.40000 1.34499 富邦上証180基金 28.36000 27.63000 0.73000 2.64206 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20930 0.20700 0.00230 1.11111 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.39000 6.32000 0.07000 1.10759 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.77000 8.02000 -0.25000 -3.11721 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.97000 33.91000 2.06000 6.07490 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.35450 11.31500 0.03950 0.34909 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.57610 10.54260 0.03350 0.31776 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26970 10.25540 0.01430 0.13944 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97990 9.94520 0.03470 0.34891 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.22070 9.19160 0.02910 0.31659 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.96180 8.94940 0.01240 0.13856 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.63820 20.62760 0.01060 0.05139 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29380 11.29270 0.00110 0.00974 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54190 10.56340 -0.02150 -0.20353 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.53510 12.57940 -0.04430 -0.35216 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85220 1.85940 -0.00720 -0.38722 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.24030 9.27300 -0.03270 -0.35264 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41180 1.41730 -0.00550 -0.38806 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63050 11.63270 -0.00220 -0.01891 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71430 1.71530 -0.00100 -0.05830 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09490 10.09680 -0.00190 -0.01882 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50700 1.50780 -0.00080 -0.05306 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.83000 15.03000 -0.20000 -1.33067 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.76000 22.18000 0.58000 2.61497 富邦日本東証基金 21.88000 21.61000 0.27000 1.24942 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.53000 42.16000 0.37000 0.87761 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.69000 48.08000 0.61000 1.26872 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.29000 49.57000 0.72000 1.45249 富邦台灣心基金 24.09000 23.81000 0.28000 1.17598 富邦台灣釆吉50基金 47.61000 46.89000 0.72000 1.53551 富邦台灣科技指數基金 50.73000 49.85000 0.88000 1.76530 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.62760 40.57060 0.05700 0.14050 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.69730 40.71170 -0.01440 -0.03537 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29660 0.29480 0.00180 0.61058 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.44030 2.43750 0.00280 0.11487 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33930 0.33930 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56990 10.56720 0.00270 0.02555 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.12180 2.11960 0.00220 0.10379 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32600 0.32600 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.13740 9.13510 0.00230 0.02518 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 23.19000 -0.04000 -0.17249 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.36000 29.36000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63220 15.63170 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 69.26000 68.75000 0.51000 0.74182 富邦科技基金 27.26000 27.09000 0.17000 0.62754 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.16970 40.24420 -0.07450 -0.18512 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.39590 40.39940 -0.00350 -0.00866 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.17560 39.22700 -0.05140 -0.13103 富邦恒生國企ETF基金 20.03000 19.75000 0.28000 1.41772 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.09000 14.42000 -0.33000 -2.28849 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.85000 26.78000 1.07000 3.99552 富邦高成長基金 26.22000 25.99000 0.23000 0.88496 富邦基金 14.04000 13.90000 0.14000 1.00719 富邦深証100基金 9.86000 9.55000 0.31000 3.24607 富邦富時歐洲ETF基金 20.67000 20.65000 0.02000 0.09685 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40540 0.40540 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17940 12.17000 0.00940 0.07724 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48960 9.48230 0.00730 0.07699 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85140 8.84460 0.00680 0.07688 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.46000 9.44110 0.01890 0.20019 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.87970 9.87290 0.00680 0.06888 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.46000 9.44110 0.01890 0.20019 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87970 9.87290 0.00680 0.06888 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 19.62000 0.17000 0.86646 富邦精準基金 50.27000 50.00000 0.27000 0.54000 富邦精銳中小基金 12.88000 12.74000 0.14000 1.09890 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.94000 19.94000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.09000 20.83000 0.26000 1.24820 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.71000 7.81000 -0.10000 -1.28041 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.95000 14.61000 0.34000 2.32717 富邦標普美國特別股ETF基金 20.47000 20.47000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.09020 10.06590 0.02430 0.24141 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.34180 10.32740 0.01440 0.13943 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.36750 10.36930 -0.00180 -0.01736 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86050 9.83670 0.02380 0.24195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06230 10.04830 0.01400 0.13933 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06820 10.06990 -0.00170 -0.01688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.19000 29.78000 0.41000 1.37676 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50320 8.56030 -0.05710 -0.66703 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.97280 9.03360 -0.06080 -0.67304 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73400 8.79370 -0.05970 -0.67890 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.40110 9.46420 -0.06310 -0.66672 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.36200 9.42540 -0.06340 -0.67265 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.11300 9.17520 -0.06220 -0.67791 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.17230 9.23450 -0.06220 -0.67356 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42880 8.42890 -0.00010 -0.00119 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39460 9.39540 -0.00080 -0.00851 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91430 8.91530 -0.00100 -0.01122 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42410 10.42420 -0.00010 -0.00096 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13500 10.13590 -0.00090 -0.00888 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68340 9.68480 -0.00140 -0.01446 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.02650 9.02780 -0.00130 -0.01440 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50550 9.50680 -0.00130 -0.01367 富達卓越領航全球組合基金 15.13000 15.01000 0.12000 0.79947 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65010 8.65030 -0.00020 -0.00231 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29680 9.29770 -0.00090 -0.00968 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01340 9.01480 -0.00140 -0.01553 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79220 9.79240 -0.00020 -0.00204 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70560 9.70650 -0.00090 -0.00927 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44680 9.44790 -0.00110 -0.01164 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.09450 9.09580 -0.00130 -0.01429 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50480 9.50610 -0.00130 -0.01368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.37880 9.40770 -0.02890 -0.30720 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.94570 8.97740 -0.03170 -0.35311 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.54620 8.58210 -0.03590 -0.41831 富蘭克林華美中華基金 13.40000 13.26000 0.14000 1.05581 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.97000 20.61000 0.36000 1.74672 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.54000 20.25000 0.29000 1.43210 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.93280 7.91630 0.01650 0.20843 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08540 9.06130 0.02410 0.26597 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73580 9.71000 0.02580 0.26571 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26840 9.24910 0.01930 0.20867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98370 10.96920 0.01450 0.13219 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71930 8.70780 0.01150 0.13207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.16850 9.15640 0.01210 0.13215 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.03950 13.02310 0.01640 0.12593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.22050 10.20770 0.01280 0.12540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.03590 10.02570 0.01020 0.10174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64680 7.63900 0.00780 0.10211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.11970 9.11040 0.00930 0.10208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58800 10.58400 0.00400 0.03779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53380 7.53100 0.00280 0.03718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00370 9.00030 0.00340 0.03778 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.33070 10.31830 0.01240 0.12017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69390 7.68460 0.00930 0.12102 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14640 8.14090 0.00550 0.06756 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17070 9.15930 0.01140 0.12446 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89830 9.88600 0.01230 0.12442 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.49690 12.48850 0.00840 0.06726 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.06450 12.98460 0.07990 0.61534 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 富蘭克林華美第一富基金 42.95000 42.45000 0.50000 1.17786 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29740 10.29710 0.00030 0.00291 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.21000 13.11000 0.10000 0.76278 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.15000 15.06000 0.09000 0.59761 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05610 8.04560 0.01050 0.13051 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.88810 10.84190 0.04620 0.42612 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54040 9.51990 0.02050 0.21534 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87470 10.85130 0.02340 0.21564 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.89250 6.88250 0.01000 0.14530 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.07820 9.06140 0.01680 0.18540 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.10490 10.08620 0.01870 0.18540 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49300 10.47770 0.01530 0.14602 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.08000 -0.02000 -0.09960 復華人民幣貨幣市場基金 11.58850 11.58550 0.00300 0.02589 復華人生目標基金 40.92490 40.88520 0.03970 0.09710 復華大中華中小策略基金 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 復華中小精選基金 82.66000 82.51000 0.15000 0.18180 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.08000 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0.08000 0.75259 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62180 8.62180 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.06960 8.09310 -0.02350 -0.29037 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.96830 10.96740 0.00090 0.00821 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.24250 10.27240 -0.02990 -0.29107 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.61000 7.57000 0.04000 0.52840 華南永昌中國A股基金(美元) 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50110 9.49200 0.00910 0.09587 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58710 9.59050 -0.00340 -0.03545 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71320 9.70390 0.00930 0.09584 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80360 9.80710 -0.00350 -0.03569 華南永昌永昌基金 19.19000 19.05000 0.14000 0.73491 華南永昌全球亨利組合基金 14.21600 14.21280 0.00320 0.02251 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌全球精品基金 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.62000 11.46000 0.16000 1.39616 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.46000 11.32000 0.14000 1.23675 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.75000 13.52000 0.23000 1.70118 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.33000 0.17000 1.27532 華南永昌物聯網精選基金 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574 華南永昌策略報酬基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19470 16.19420 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.14480 24.07620 0.06860 0.28493 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93090 11.93060 0.00030 0.00251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.03920 10.06350 -0.02430 -0.24147 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.15200 10.19580 -0.04380 -0.42959 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.70020 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10.36600 10.35310 0.01290 0.12460 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.37350 10.39040 -0.01690 -0.16265 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.38750 9.40280 -0.01530 -0.16272 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70440 10.70780 -0.00340 -0.03175 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.73790 9.73890 -0.00100 -0.01027 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44610 2.45040 -0.00430 -0.17548 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99560 1.99630 -0.00070 -0.03506 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72520 11.75770 -0.03250 -0.27641 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55860 9.58510 -0.02650 -0.27647 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36640 0.36750 -0.00110 -0.29932 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30600 0.30670 -0.00070 -0.22824 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.32000 3.29000 0.03000 0.91185 匯豐中國動力基金(台幣) 15.18000 15.10000 0.08000 0.52980 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 24.53000 24.16000 0.37000 1.53146 匯豐全球趨勢組合基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 匯豐全球關鍵資源基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 匯豐安富基金 25.55000 25.33000 0.22000 0.86854 匯豐成功基金 40.00000 39.49000 0.51000 1.29147 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49370 2.48870 0.00500 0.20091 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27300 2.26780 0.00520 0.22930 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41520 11.43140 -0.01620 -0.14171 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81540 7.83150 -0.01610 -0.20558 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37490 0.37460 0.00030 0.08009 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33470 0.00030 0.08963 匯豐金磚動力基金 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97670 14.97650 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.24000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45290 5.41260 0.04030 0.74456 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02870 8.98860 0.04010 0.44612 匯豐龍鳳基金-A類型 52.75000 52.00000 0.75000 1.44231 匯豐龍鳳基金-I類型 52.75000 52.00000 0.75000 1.44231 匯豐龍騰電子基金 38.28000 37.76000 0.52000 1.37712 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21860 12.18770 0.03090 0.25353 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.73000 21.63000 0.10000 0.46232 新光中國成長基金(人民幣) 10.61000 10.45000 0.16000 1.53110 新光中國成長基金(美元) 10.99000 10.85000 0.14000 1.29032 新光中國成長基金(新臺幣) 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.27540 10.28560 -0.01020 -0.09917 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81730 9.83230 -0.01500 -0.15256 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.01460 10.04830 -0.03370 -0.33538 新光台灣富貴基金 23.03000 22.96000 0.07000 0.30488 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.50000 11.39000 0.11000 0.96576 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98050 9.96780 0.01270 0.12741 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.64930 9.65480 -0.00550 -0.05697 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63390 9.62120 0.01270 0.13200 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30380 9.30910 -0.00530 -0.05693 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 新光吉星貨幣市場基金 15.43590 15.43540 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光亞洲精選基金-美金 23.16000 22.96000 0.20000 0.87108 新光亞洲精選基金-新台幣 23.22000 23.06000 0.16000 0.69384 新光兩岸優勢基金 12.31000 12.18000 0.13000 1.06732 新光店頭基金 27.08000 26.89000 0.19000 0.70658 新光南非幣保本基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.16000 19.96000 0.20000 1.00200 新光創新科技基金 16.14000 16.04000 0.10000 0.62344 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.62060 9.64030 -0.01970 -0.20435 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.90620 9.91200 -0.00580 -0.05851 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57050 9.57650 -0.00600 -0.06265 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14010 9.15880 -0.01870 -0.20418 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.41830 9.42570 -0.00740 -0.07851 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09750 9.10290 -0.00540 -0.05932 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光澳幣保本基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95150 9.95130 0.00020 0.00201 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79150 9.79130 0.00020 0.00204 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74160 9.73640 0.00520 0.05341 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.87370 9.86840 0.00530 0.05371 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.82720 9.81750 0.00970 0.09880 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69380 9.68420 0.00960 0.09913 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66720 9.65570 0.01150 0.11910 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80070 9.78910 0.01160 0.11850 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.37000 0.05000 0.67843 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.49540 9.55440 -0.05900 -0.61752 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.18720 9.24360 -0.05640 -0.61015 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.45370 9.50150 -0.04780 -0.50308 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.18910 9.23570 -0.04660 -0.50456 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.26310 9.31110 -0.04800 -0.51551 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.59020 9.64020 -0.05000 -0.51866 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.37970 13.45740 -0.07770 -0.57738 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.30630 8.35460 -0.04830 -0.57812 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.14870 37.10620 0.04250 0.11454 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.47790 38.38460 0.09330 0.24307 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.36510 39.28500 0.08010 0.20389 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14930 11.14840 0.00090 0.00807 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13760 10.16740 -0.02980 -0.29309 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.16520 12.96680 0.19840 1.53006 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.16050 10.02470 0.13580 1.35465 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 群益大印度基金-人民幣 13.42690 13.38040 0.04650 0.34752 群益大印度基金-美元 13.03880 13.01610 0.02270 0.17440 群益大印度基金-新臺幣 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.41250 12.31990 0.09260 0.75163 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.35980 12.28880 0.07100 0.57776 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.51150 11.42550 0.08600 0.75270 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.46030 10.40020 0.06010 0.57787 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.96070 9.88630 0.07440 0.75256 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.08720 9.03500 0.05220 0.57775 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.61360 9.54190 0.07170 0.75142 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.06460 9.01250 0.05210 0.57809 群益中小型股基金 51.51000 51.26000 0.25000 0.48771 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.71340 9.67980 0.03360 0.34711 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.31140 9.29530 0.01610 0.17321 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.63670 8.63310 0.00360 0.04170 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.58600 8.55630 0.02970 0.34711 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23050 8.21620 0.01430 0.17405 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.63490 7.63160 0.00330 0.04324 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.74240 10.75850 -0.01610 -0.14965 群益中國高收益債券基金-美元 10.56030 10.57640 -0.01610 -0.15223 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76130 9.79590 -0.03460 -0.35321 群益中國新機會基金N-人民幣 9.11060 9.02510 0.08550 0.94736 群益中國新機會基金N-美元 8.63800 8.57180 0.06620 0.77230 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 群益中國新機會基金-人民幣 8.07980 8.00390 0.07590 0.94829 群益中國新機會基金-美元 9.23610 9.16520 0.07090 0.77358 群益中國新機會基金-新臺幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 群益平衡王基金 19.53820 19.44840 0.08980 0.46173 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.83450 10.75320 0.08130 0.75605 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.67830 10.61650 0.06180 0.58211 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.75610 9.68290 0.07320 0.75597 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61560 9.55990 0.05570 0.58264 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.21590 10.19750 0.01840 0.18044 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00530 9.98570 0.01960 0.19628 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60190 9.58460 0.01730 0.18050 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.50190 9.48330 0.01860 0.19613 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.27510 10.25660 0.01850 0.18037 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.31910 10.29890 0.02020 0.19614 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77110 9.75350 0.01760 0.18045 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.16640 10.14650 0.01990 0.19613 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06150 10.06050 0.00100 0.00994 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31780 7.31710 0.00070 0.00957 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03920 10.03410 0.00510 0.05083 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.94140 9.93540 0.00600 0.06039 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07010 10.07040 -0.00030 -0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03910 10.03400 0.00510 0.05083 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94140 9.93540 0.00600 0.06039 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07010 10.07040 -0.00030 -0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03920 10.03410 0.00510 0.05083 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.94140 9.93540 0.00600 0.06039 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07010 10.07040 -0.00030 -0.00298 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03920 10.03410 0.00510 0.05083 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94140 9.93530 0.00610 0.06140 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07010 10.07040 -0.00030 -0.00298 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.98000 10.82000 0.16000 1.47874 群益全球關鍵生技基金-美元 15.60550 15.36660 0.23890 1.55467 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.22000 15.01000 0.21000 1.39907 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 群益印度中小基金N-美元 9.61690 9.62050 -0.00360 -0.03742 群益印度中小基金N-新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 群益印度中小基金-人民幣 15.01980 14.99950 0.02030 0.13534 群益印度中小基金-美元 13.75470 13.75980 -0.00510 -0.03706 群益印度中小基金-新臺幣 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 群益多利策略組合基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 群益多重資產組合基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 群益安家基金 26.93600 26.87020 0.06580 0.24488 群益安穩貨幣市場基金 16.07550 16.07490 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 23.64000 22.84000 0.80000 3.50263 群益亞太中小基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 群益亞太新趨勢平衡基金 16.79000 16.65000 0.14000 0.84084 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67190 9.66990 0.00200 0.02068 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45490 7.45340 0.00150 0.02013 群益店頭市場基金 113.34000 113.19000 0.15000 0.13252 群益東方盛世基金 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475 群益東協成長基金-人民幣 12.68880 12.89140 -0.20260 -1.57159 群益東協成長基金-美元 11.50010 11.70400 -0.20390 -1.74214 群益東協成長基金-新臺幣 11.24000 11.46000 -0.22000 -1.91972 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.10610 11.07470 0.03140 0.28353 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.55790 10.52780 0.03010 0.28591 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00120 9.97870 0.02250 0.22548 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77860 9.75100 0.02760 0.28305 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.29910 9.27250 0.02660 0.28687 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.80670 8.78680 0.01990 0.22648 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56950 9.54250 0.02700 0.28294 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.46460 9.43760 0.02700 0.28609 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.83840 9.81630 0.02210 0.22514 群益長安基金 31.02000 30.61000 0.41000 1.33943 群益美國新創亮點基金-美元 14.84670 14.71110 0.13560 0.92175 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.17000 14.06000 0.11000 0.78236 群益真善美基金 17.87300 17.91640 -0.04340 -0.24224 群益馬拉松基金A類型 135.85000 135.16000 0.69000 0.51051 群益深証中小板基金 13.39000 13.01000 0.38000 2.92083 群益創新科技基金 36.09000 35.94000 0.15000 0.41736 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.59030 9.49850 0.09180 0.96647 群益華夏盛世基金N-美元 9.11350 9.04190 0.07160 0.79187 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 群益華夏盛世基金-人民幣 10.44370 10.34380 0.09990 0.96580 群益華夏盛世基金-美元 10.04890 9.97000 0.07890 0.79137 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425 群益奧斯卡基金 30.11000 30.18000 -0.07000 -0.23194 群益新興金鑽基金-美元 12.14950 12.11150 0.03800 0.31375 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 群益葛萊美基金 25.64000 25.42000 0.22000 0.86546 群益道瓊美國地產ETF基金 20.60000 20.55000 0.05000 0.24331 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.14000 12.84000 0.30000 2.33645 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59480 11.56340 0.03140 0.27155 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.19010 11.14950 0.04060 0.36414 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.10450 11.06780 0.03670 0.33159 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.51530 8.49230 0.02300 0.27083 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08000 9.04700 0.03300 0.36476 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68900 8.66030 0.02870 0.33140 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.03650 0.00000 10.03650 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.66000 30.35000 0.31000 1.02142 德信中國精選成長基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 德信台灣主流中小基金 20.37000 20.17000 0.20000 0.99157 德信新興股票組合基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 德信萬保貨幣市場基金 11.92680 11.92640 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76220 10.76560 -0.00340 -0.03158 德信數位時代基金 27.60000 27.44000 0.16000 0.58309 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65500 11.65450 0.00050 0.00429 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.14000 16.00000 0.14000 0.87500 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.58000 19.45000 0.13000 0.66838 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89650 9.93770 -0.04120 -0.41458 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.10250 14.15920 -0.05670 -0.40045 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.90830 7.95190 -0.04360 -0.54830 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.77790 10.82890 -0.05100 -0.47096 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02470 11.07680 -0.05210 -0.47035 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.61150 12.68200 -0.07050 -0.55591 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.33000 18.24000 0.09000 0.49342 摩根中小基金 24.67000 24.31000 0.36000 1.48087 摩根中國A股基金 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183 摩根中國A股基金(美元) 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 摩根中國亮點基金 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.07640 11.03260 0.04380 0.39701 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.12180 12.06020 0.06160 0.51077 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44100 9.39550 0.04550 0.48427 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.34540 12.29650 0.04890 0.39767 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.96900 13.89810 0.07090 0.51014 摩根台灣金磚基金 20.81000 20.50000 0.31000 1.51220 摩根台灣增長基金 51.51000 50.82000 0.69000 1.35773 摩根平衡基金 28.00000 27.78000 0.22000 0.79194 摩根全球α基金 19.05000 18.88000 0.17000 0.90042 摩根全球平衡基金 15.22820 15.17360 0.05460 0.35984 摩根全球發現基金 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70730 9.69670 0.01060 0.10932 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62410 10.60960 0.01450 0.13667 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08430 10.07110 0.01320 0.13107 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30210 11.28960 0.01250 0.11072 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.90890 9.89600 0.01290 0.13036 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.48410 10.47960 0.00450 0.04294 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.27520 13.26950 0.00570 0.04296 摩根亞洲基金 55.55000 55.41000 0.14000 0.25266 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35460 8.39480 -0.04020 -0.47887 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.69370 9.73590 -0.04220 -0.43345 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.61860 8.65540 -0.03680 -0.42517 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.99350 12.05120 -0.05770 -0.47879 摩根東方內需機會基金 17.60000 17.55000 0.05000 0.28490 摩根東方科技基金 35.45000 34.98000 0.47000 1.34362 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 摩根金龍收成基金 22.23000 22.06000 0.17000 0.77063 摩根第一貨幣市場基金 15.07210 15.07170 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.47000 14.35000 0.12000 0.83624 摩根新金磚五國基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 摩根新絲路基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 摩根新興35基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 摩根新興日本基金 24.20000 23.95000 0.25000 1.04384 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.46990 7.41760 0.05230 0.70508 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72070 9.65050 0.07020 0.72742 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.50290 9.43490 0.06800 0.72073 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.62570 10.55100 0.07470 0.70799 摩根新興科技基金 58.59000 57.72000 0.87000 1.50728 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33560 8.33110 0.00450 0.05401 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50020 10.49450 0.00570 0.05431 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56440 8.54910 0.01530 0.17897 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.31560 9.28660 0.02900 0.31228 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.81930 8.79330 0.02600 0.29568 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.75740 9.74000 0.01740 0.17864 摩根龍揚基金 33.24000 32.98000 0.26000 0.78836 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 摩根環球股票收益基金-累積型 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27890 9.28660 -0.00770 -0.08292 摩根總收益組合基金-累積型 11.15210 11.16140 -0.00930 -0.08332 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.14000 26.98000 0.16000 0.59303 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.35940 11.40300 -0.04360 -0.38236 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78430 10.81850 -0.03420 -0.31613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.74340 9.78340 -0.04000 -0.40886 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98300 10.02130 -0.03830 -0.38219 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.51950 9.54980 -0.03030 -0.31728 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.59510 8.63030 -0.03520 -0.40787 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.36220 10.29060 0.07160 0.69578 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30890 10.25110 0.05780 0.56384 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.79570 9.74050 0.05520 0.56671 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83740 9.79480 0.04260 0.43492 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.60160 9.54750 0.05410 0.56664 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64210 9.60030 0.04180 0.43540 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.37840 11.33360 0.04480 0.39528 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16280 11.11800 0.04480 0.40295 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22640 10.19690 0.02950 0.28930 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.84710 10.80430 0.04280 0.39614 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62510 10.58250 0.04260 0.40255 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73650 9.70840 0.02810 0.28944 聯邦金鑽平衡基金 25.79420 25.64550 0.14870 0.57983 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.81670 9.80440 0.01230 0.12545 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02580 10.02630 -0.00050 -0.00499 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.81670 9.80440 0.01230 0.12545 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02580 10.02630 -0.00050 -0.00499 聯邦貨幣市場基金 13.15630 13.15580 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 13.75000 13.67000 0.08000 0.58522 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90260 15.91770 -0.01510 -0.09486 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.67760 12.59990 0.07770 0.61667 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.39020 12.34650 0.04370 0.35395 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.91080 11.86880 0.04200 0.35387 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73510 11.73700 -0.00190 -0.01619 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02320 11.03510 -0.01190 -0.10784 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55950 10.56110 -0.00160 -0.01515 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65100 8.66030 -0.00930 -0.10739 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.34000 36.81000 0.53000 1.43983 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.44000 20.33000 0.11000 0.54107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.60000 18.50000 0.10000 0.54054 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.33000 15.25000 0.08000 0.52459 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.98000 13.90000 0.08000 0.57554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.18000 0.02000 0.11641 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 聯博貨幣市場基金 14.99090 14.99060 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40760 10.40280 0.00480 0.04614 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.78390 13.76930 0.01460 0.10603 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57270 7.56920 0.00350 0.04624 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.34000 24.25000 0.09000 0.37113 瀚亞中國基金-人民幣 11.99000 11.79000 0.20000 1.69635 瀚亞中國基金-新台幣 12.83000 12.67000 0.16000 1.26283 瀚亞巴西基金 4.39000 4.35000 0.04000 0.91954 瀚亞外銷基金 45.99000 45.56000 0.43000 0.94381 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.54790 10.51950 0.02840 0.26997 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25330 10.23950 0.01380 0.13477 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14430 12.13330 0.01100 0.09066 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.03750 10.03020 0.00730 0.07278 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