【大慶證券】投顧盤前－蘋概領軍  多頭短線反攻



◆盤勢分析

擺脫貿易戰陰霾，美股四大指數連三漲！昨晚道瓊指數在金融股帶動下，日線拉出連三紅，市場信心有開始回籠跡象，尤其在上周五公布就業報告優於預期後，市場焦點已經有開始轉回基本面的跡象，此外，超級財報周起跑，近期美國重量級金融股包括花旗，摩根大通與富國銀行將公布財報，在市場樂觀期待下，是美股昨晚續強的主因。由於極短線市場已經暫時放下貿易戰議題，研判焦點將轉向企業財報，在預期 S&P 500 企業第二季獲利將成長 20% 下，短線美股有機會續強，變數以觀察美元、美債、油價為主。

亞股終於強彈！陸股一反先前疲態，昨日開高走高，收盤大漲超過 2.4%，市場已經無懼於中美貿易戰開打，短線有利空出盡的現象，而除了股市走強外，美元於上周五正式跌破月線，技術面有轉弱的現象，除了美元走弱外，昨日的亞幣，也明顯呈現大幅升值的狀況，其中台幣盤中大升 1.3 角，人民幣、韓元等也一掃先前弱勢，這代表外資短線上撤出的步調已經放緩，甚至可能會回頭轉買，對於亞股來說，確實是好消息，因此，在短線亞幣若可持續升值以及陸股續強的狀況下，研判亞股有機會展開跌深反彈的走勢。

台股開高震盪收高，指數收盤再度逼近年線，雖然技術面仍未明確有轉強跡象，不過從型態來看，極短線多空已經有易位的現象，且台幣大升、外資轉買 60 億元，所以今日台股需要再漲站上年線來做確認，否則，就過去走勢來看，台股仍有出現一日行情的可能，多頭不得不防。從盤面來看，大型權值股扮演點火的要角，台積電逼近填息缺口，而大立光股價在經過多日的盤整後也量增突破短線高點，這 2 檔蘋果指標股在此轉強，也代表盤勢應該沒有在大跌的空間，只是需要時間沉澱籌碼，而中小型股來看，被動元件走勢依然蹣跚，國巨除權息虎頭蛇尾，華新科殺尾盤收最低，代表先前漲多的個股仍在整理，。整體來看，在最近營收公布之際，中小型股能否反應業績的利多，將是未來股價的關鍵，配合步入傳統旺季，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車 MOSFET、整流二極體與塑化等均是可留意的方向。

