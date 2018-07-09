【顧德投顧】中美貿易戰第一槍【利空出盡】？

◆盤勢分析

加權日 KD 從背離變黃金交叉，台灣 50 也黃金交叉

中美貿易戰第一槍開出會，全球以利空出盡解讀，外資期現貨都開始回補，站穩年線就看季線，可趁反彈汰弱換強！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 死亡交叉背離轉為黃金交叉，台灣 50 仍黃金交叉，代表出現反彈格局！而反彈的強度取決於週 KD

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數震盪走高

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，但卻同步以利空出盡反應，短線上籌碼回歸安定，不預設立場，彈不動實在開始汰弱換強！

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股，最早漲也最早修正，今日有轉折訊號，週依留意延續性如：6488 環球晶 (+19.5，6 月分營收再度刷下心高達 50 億)、5483 中美晶、3532 台勝科 (+1.5)、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊，以正規軍環球晶為指標！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+52)、2492 華新科為指標，6173 信昌電 (+3)、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群防守點宜設好



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (盤中高 27.25)、8039 台虹

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子 (+1.5)、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠 (+2.1)、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫 (+0.8)、4190 佐登 (+7.39%)、4144 康聯 (+3.66%)、4123 晟德 (+6.45%)、4137 麗豐 (+6.5)、4114 健喬 (+6.38%)、6523 達爾膚 (+3.44%)、1786 科妍 (漲停板)、1760 寶齡 (漲停板)、1783 和康生 (+7.57%)、1795 美時 (+7.96%)、4728 雙美 (+3.73%)、3205 百研 (+3.89%)、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

