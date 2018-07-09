【亞洲投顧】耶，大同寶寶漲停

◆盤勢分析

今天大盤量縮上漲，上周五大盤出現初步止跌訊號，多看一天的原則之下，早盤跟大家分析，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10886 點，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，不過再提醒大家，現在屬於反彈格局，所以持股比例不要太高，現階段操作一樣不是想著要如何獲利，而是要想著如何控制風險。一大早就跟大家分享大同寶寶 - 2371 大同和 2409 友達，今天都大漲，希望大家一起獲利。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高；接著佈局 2426 鼎元，獲利也直接拉開；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 5547 口，自營商期貨空單增加 1499 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，法人籌碼全面偏多，正式止跌後展開反彈格局。

【籌碼穩定的主力股】1536 和大，8431 匯鑽科，2481 強茂，5425 台半 2426 鼎元，2371 大同，2458 義隆 2492 華新科，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10700 點開始偏空操作，突破 10665 點就出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

