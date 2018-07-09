三大法人資金回籠 買超68.78億元 近22個交易日新高

台股今 (9) 日受美股周五大漲激勵，台積電與大立光等蘋概權值股帶動衝，指數重新站回 10700 點關卡，終場大漲 111.71 點，以 10720.28 點作收，成功收復年線。三大法人部分，外資與陸資買超 60.55 億元，投信買超 6.97 億元，自營商買超 1.25 億元，合計三大法人買超 68.78 億元，為近 22 日來買超金額新高。

外資今日中止連 2 日賣超轉為買超，其中電子、金融與傳產股是主要買盤所在，包括群創、友達、華邦電、台積電等，外資買超張數皆逾萬張，開發金、永豐金、富邦銀、臺企銀、國泰金也獲外資買超逾 3000 張，台化、中石化、台泥、台塑、中鋼外資買超張數均超過 1000 張。

蘋概三雄今日僅鴻海持續遭到外資調節，繼上周五外資倒貨 1.4 萬張後，今日再遭外資賣超 991 張，大立光獲外資買超 169 張，台積電則是獲外資買超 10490 張。

至於近來備受關注的被動元件族群，國巨遭外資轉賣 525 張，華新科遭外資賣超 275 張，禾伸堂遭賣超 876 張，日電貿也遭賣超 976 張，奇力新則是獲外資青睞、買超 769 張。

外資集中市場買超第 1 名為群創、買超 79775 張，第 2 名為友達、買超 44624 張，第 3 名華邦電、買超 25537 張，第 4 名元大滬深 300 正 2、買超 18584 張，第 5 名新光金、買超 14435 張，第 6 名富邦上証正 2、買超 10824 張，第 7 名台積電、買超 10490 張，第 8 名彩晶、買超 8398 張，第 9 名華新、買超 7097 張，第 10 名開發新、買超 6916 張。

外資集中市場賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 13441 張，第 2 名聯電、賣超 11836 張，第 3 名中信金、賣超 11753，第 4 名鼎元、賣超 9385 張，第 5 名玉山金、賣超 6362 張，第 6 名台泥 、賣超 4285 張，第 7 名光磊、賣超 3846 張，第 8 名微星、賣超 3046 張，第 9 名元大台灣 50 反 1、賣超 2984 張，第 10 名一詮、賣超 2864 張。

投信集中市場買超第 1 名遠東新、買超 2319 張，第 2 名達方、買超 1718 張，第 3 名台積電、買超 1287 張，第 4 名大成鋼、買超 984 張，第 5 名智邦、買超 871。6 至 10 名依序為台勝科、買超 625 張；台化、買超 535 張；華泰、買超 350 張；世芯 - KY、買超 323 張；日電貿、買超 249 張。

投信集中市場賣超第 1 名華新、賣超 3057 張，第 2 名嘉聯益、賣超 1346 張，第 3 名國喬、賣超 824 張，第 4 名立積、賣超 674 張，第 5 名奇力新、賣超 266 張。6 至 10 名依序為光罩、 賣超 220 張；南亞科、賣超 200 張；矽創、賣超 191 張；儒鴻、賣超 171 張；聯茂、賣超 144 張。

法人指出，受貿易戰利空出盡影響，美股上周五大漲，帶動今日亞股、台股同步大漲，先前遲遲未展現填息行情的台積電，若這周成功來到 224 元，將使市場對台股除權息行情有所期待，有利多頭行情啟動；明日指數不宜再跌破年線，預期指數在年線到 10900 點區間做震盪整理。