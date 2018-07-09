◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月09日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6147 頎邦 2255 3264 欣銓 750 6173 信昌電 732 5347 世界 493 8431 匯鑽科 415 3529 力旺 384 6274 台燿 290 5425 台半 240 8446 華研 238 6568 宏觀 223 4966 譜瑞-KY 210 8086 宏捷科 204 4736 泰博 165 4939 亞電 100 8069 元太 87 8942 森鉅 74 6123 上奇 60 4126 太醫 60 3081 聯亞 60 8299 群聯 55 1569 濱川 50 6411 晶焱 46 8436 大江 33 3611 鼎翰 28 5903 全家 25 6561 是方 22 6121 新普 20 6470 宇智 20 6023 元大期 11 8928 鉅明 10 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6182 合晶 -2420 5483 中美晶 -1919 1795 美時 -1772 6435 大中 -893 6488 環球晶 -772 3563 牧德 -757 3105 穩懋 -676 5349 先豐 -636 1597 直得 -562 5457 宣德 -500 4107 邦特 -499 4947 昂寶-KY -417 1565 精華 -396 3527 聚積 -372 3144 新揚科 -240 6238 勝麗 -238 8924 大田 -210 8155 博智 -156 3374 精材 -135 3227 原相 -130 6245 立端 -125 3623 富晶通 -119 3293 鈊象 -108 5299 杰力 -95 6138 茂達 -75 6569 醫揚 -69 5274 信驊 -54 4180 安成藥 -45 6510 精測 -45 4123 晟德 -40
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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