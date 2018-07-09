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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6147  頎邦          2255  
3264  欣銓           750  
6173  信昌電         732  
5347  世界           493  
8431  匯鑽科         415  
3529  力旺           384  
6274  台燿           290  
5425  台半           240  
8446  華研           238  
6568  宏觀           223  
4966  譜瑞-KY        210  
8086  宏捷科         204  
4736  泰博           165  
4939  亞電           100  
8069  元太            87  
8942  森鉅            74  
6123  上奇            60  
4126  太醫            60  
3081  聯亞            60  
8299  群聯            55  
1569  濱川            50  
6411  晶焱            46  
8436  大江            33  
3611  鼎翰            28  
5903  全家            25  
6561  是方            22  
6121  新普            20  
6470  宇智            20  
6023  元大期          11  
8928  鉅明            10  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6182  合晶         -2420  
5483  中美晶       -1919  
1795  美時         -1772  
6435  大中          -893  
6488  環球晶        -772  
3563  牧德          -757  
3105  穩懋          -676  
5349  先豐          -636  
1597  直得          -562  
5457  宣德          -500  
4107  邦特          -499  
4947  昂寶-KY       -417  
1565  精華          -396  
3527  聚積          -372  
3144  新揚科        -240  
6238  勝麗          -238  
8924  大田          -210  
8155  博智          -156  
3374  精材          -135  
3227  原相          -130  
6245  立端          -125  
3623  富晶通        -119  
3293  鈊象          -108  
5299  杰力           -95  
6138  茂達           -75  
6569  醫揚           -69  
5274  信驊           -54  
4180  安成藥         -45  
6510  精測           -45  
4123  晟德           -40
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