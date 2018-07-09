[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/06 107/07/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.48000 10.47750 0.00250 0.02386 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.96400 9.92540 0.03860 0.38890 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.96400 9.92540 0.03860 0.38890 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.93230 9.90140 0.03090 0.31208 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.93230 9.90140 0.03090 0.31208 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.27560 9.25010 0.02550 0.27567 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.52360 9.49590 0.02770 0.29170 中國信託台灣活力基金 16.31000 16.23000 0.08000 0.49291 中國信託台灣優勢基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77650 9.77150 0.00500 0.05117 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22520 9.22050 0.00470 0.05097 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15180 10.14000 0.01180 0.11637 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57600 9.56500 0.01100 0.11500 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21460 10.21520 -0.00060 -0.00587 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.93980 8.94160 -0.00180 -0.02013 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06350 11.11900 -0.05550 -0.49915 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01520 10.06550 -0.05030 -0.49973 中國信託智能運動基金-台幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97960 10.97940 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42260 9.40940 0.01320 0.14029 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14860 9.13580 0.01280 0.14011 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.56190 9.55010 0.01180 0.12356 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27980 9.26840 0.01140 0.12300 中國信託精穩基金 18.50500 18.68970 -0.18470 -0.98824 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.62000 66.58000 0.04000 0.06008 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.67930 38.44350 0.23580 0.61337 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.36000 18.46000 -0.10000 -0.54171 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35610 11.35510 0.00100 0.00881 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70600 10.71540 -0.00940 -0.08772 元大上證50基金 27.63000 27.43000 0.20000 0.72913 元大大中華TMT基金-人民幣 11.84000 11.96000 -0.12000 -1.00334 元大大中華TMT基金-新台幣 10.79000 10.92000 -0.13000 -1.19048 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 元大大中華價值指數基金-美元 12.44000 12.47700 -0.03700 -0.29655 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.62900 16.65900 -0.03000 -0.18008 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.48600 10.57000 -0.08400 -0.79470 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.31900 10.41200 -0.09300 -0.89320 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 2.98000 -0.01000 -0.33557 元大中國平衡基金-新台幣 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.88550 46.88260 0.00290 0.00619 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35970 10.35100 0.00870 0.08405 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62100 9.61300 0.00800 0.08322 元大中國機會債券基金-新台幣 9.75230 9.75350 -0.00120 -0.01230 元大巴西指數基金 5.21400 5.24200 -0.02800 -0.53415 元大巴菲特基金 29.90000 29.72000 0.18000 0.60565 元大日經225基金 27.40000 27.11000 0.29000 1.06972 元大台商收成基金 23.72000 23.67000 0.05000 0.21124 元大台灣50單日反向1倍基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 元大台灣50單日正向2倍基金 35.95000 35.69000 0.26000 0.72850 元大台灣中型100基金 32.34000 32.26000 0.08000 0.24799 元大台灣加權股價指數基金 24.64800 24.63400 0.01400 0.05683 元大台灣卓越50基金 80.86000 80.74000 0.12000 0.14863 元大台灣金融基金 17.14000 17.20000 -0.06000 -0.34884 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.46000 30.60000 -0.14000 -0.45752 元大台灣高股息基金 25.16000 25.17000 -0.01000 -0.03973 元大台灣電子科技基金 35.30000 35.09000 0.21000 0.59846 元大全球ETF成長組合基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 元大全球不動產證券化基金-美元 13.06000 13.06400 -0.00400 -0.03062 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.73000 6.76000 -0.03000 -0.44379 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.76000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.50300 9.45100 0.05200 0.55021 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 元大全球新興市場精選組合基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 元大全球農業商機基金 16.93000 16.91000 0.02000 0.11827 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 元大印尼指數基金 8.19900 8.17200 0.02700 0.33040 元大印度指數基金 9.63900 9.66500 -0.02600 -0.26901 元大印度基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772 元大多多基金 21.74000 21.53000 0.21000 0.97538 元大多福基金 58.02000 58.00000 0.02000 0.03448 元大亞太成長基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57520 8.55410 0.02110 0.24667 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10130 7.08390 0.01740 0.24563 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.53400 9.52800 0.00600 0.06297 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90800 9.90500 0.00300 0.03029 元大卓越基金 51.35000 50.94000 0.41000 0.80487 元大店頭基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 元大泛歐成長基金 9.51000 9.39000 0.12000 1.27796 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23960 10.23910 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.47270 9.48470 -0.01200 -0.12652 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.44770 31.41380 0.03390 0.10791 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.55110 38.42130 0.12980 0.33783 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.81040 18.85060 -0.04020 -0.21326 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.77360 19.68430 0.08930 0.45366 元大美國政府7至10年期債券基金 38.60740 38.56200 0.04540 0.11773 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.35990 20.34800 0.01190 0.05848 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.99700 18.01150 -0.01450 -0.08050 元大高科技基金 21.28000 21.13000 0.15000 0.70989 元大得利貨幣市場基金 16.24370 16.24350 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97500 11.97490 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.46000 13.32000 0.14000 1.05105 元大華夏中小基金 7.57000 7.67000 -0.10000 -1.30378 元大新中國基金-人民幣 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 元大新中國基金-美元 9.43500 9.52900 -0.09400 -0.98646 元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 元大新主流基金 30.52000 30.26000 0.26000 0.85922 元大新東協平衡基金-美元 9.30400 9.31800 -0.01400 -0.15025 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19380 10.14360 0.05020 0.49489 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.76340 9.73720 0.02620 0.26907 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.28790 10.24710 0.04080 0.39816 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.04760 9.01170 0.03590 0.39837 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73280 9.74960 -0.01680 -0.17231 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39710 9.41330 -0.01620 -0.17210 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.78850 9.82170 -0.03320 -0.33803 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45350 9.48550 -0.03200 -0.33736 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49960 9.50390 -0.00430 -0.04524 元大新興亞洲基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.12350 9.13600 -0.01250 -0.13682 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.00920 9.02150 -0.01230 -0.13634 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28470 9.28550 -0.00080 -0.00862 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.16600 9.16690 -0.00090 -0.00982 元大萬泰貨幣市場基金 15.09260 15.09250 0.00010 0.00066 元大經貿基金 42.26000 41.92000 0.34000 0.81107 元大實質多重資產基金-人民幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 元大實質多重資產基金-美元 9.80400 9.72400 0.08000 0.82271 元大實質多重資產基金-新台幣 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 元大滬深300單日反向1倍基金 16.23000 16.37000 -0.14000 -0.85522 元大滬深300單日正向2倍基金 12.83000 12.63000 0.20000 1.58353 元大摩臺基金 37.44000 37.38000 0.06000 0.16051 元大標普500基金 25.17000 24.92000 0.25000 1.00321 元大標普500單日反向1倍基金 13.55000 13.67000 -0.12000 -0.87783 元大標普500單日正向2倍基金 32.10000 31.50000 0.60000 1.90476 元大標智滬深300基金 16.18000 16.18000 0.00000 0.00000 元大歐洲50基金 24.73000 24.48000 0.25000 1.02124 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58400 9.56500 0.01900 0.19864 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16330 10.16290 0.00040 0.00394 元大績效基金 63.14000 62.63000 0.51000 0.81431 元大韓國KOSPI200基金 21.99000 21.93000 0.06000 0.27360 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.87000 15.77000 0.10000 0.63412 日盛上選基金 35.65000 35.17000 0.48000 1.36480 日盛小而美基金 19.11000 19.08000 0.03000 0.15723 日盛中國內需動力基金 10.22000 10.37000 -0.15000 -1.44648 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.52550 11.54000 -0.01450 -0.12565 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74470 9.75690 -0.01220 -0.12504 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.60220 11.63500 -0.03280 -0.28191 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80350 9.83130 -0.02780 -0.28277 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53850 10.56310 -0.02460 -0.23289 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.88930 8.91000 -0.02070 -0.23232 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.78000 10.93000 -0.15000 -1.37237 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.03000 11.17000 -0.14000 -1.25336 日盛日盛基金 15.11000 14.99000 0.12000 0.80053 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.97950 9.96960 0.00990 0.09930 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44740 9.43810 0.00930 0.09854 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80050 9.79720 0.00330 0.03368 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28030 9.27710 0.00320 0.03449 日盛全球新興債券基金A 10.55260 10.55890 -0.00630 -0.05967 日盛全球新興債券基金B 8.25160 8.25660 -0.00500 -0.06056 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37700 2.37910 -0.00210 -0.08827 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66670 1.66820 -0.00150 -0.08992 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36230 0.36360 -0.00130 -0.35754 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25490 0.25580 -0.00090 -0.35184 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02130 12.05880 -0.03750 -0.31098 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31760 8.34360 -0.02600 -0.31162 日盛亞洲機會基金 7.12000 7.17000 -0.05000 -0.69735 日盛首選基金 18.27000 18.16000 0.11000 0.60573 日盛高科技基金 19.43000 19.14000 0.29000 1.51515 日盛貨幣市場基金 14.76050 14.76030 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.11000 43.81000 0.30000 0.68478 日盛精選五虎基金 39.18000 39.23000 -0.05000 -0.12745 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47630 13.47610 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.41000 34.83000 0.58000 1.66523 台新MSCI中國基金 21.08000 21.42000 -0.34000 -1.58730 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.80000 20.64000 0.16000 0.77519 台新大眾貨幣市場基金 14.15260 14.15240 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.16650 10.15120 0.01530 0.15072 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63040 10.63840 -0.00800 -0.07520 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10010 10.09460 0.00550 0.05448 台新中國通基金 48.10000 47.87000 0.23000 0.48047 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50580 0.50930 -0.00350 -0.68722 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.42300 15.51100 -0.08800 -0.56734 台新中國精選中小基金-美元 0.37560 0.38200 -0.00640 -1.67539 台新中國精選中小基金-新台幣 11.47000 11.65000 -0.18000 -1.54506 台新主流基金 24.51000 24.42000 0.09000 0.36855 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.22000 20.05000 0.17000 0.84788 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66580 0.65910 0.00670 1.01654 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.20000 15.07000 0.13000 0.86264 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49980 0.49470 0.00510 1.03093 台新台灣中小基金 37.51000 37.49000 0.02000 0.05335 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69080 9.67690 0.01390 0.14364 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31120 9.30220 0.00900 0.09675 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36400 10.35400 0.01000 0.09658 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38560 10.37880 0.00680 0.06552 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.13430 11.12690 0.00740 0.06651 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 台新印度基金 15.54000 15.56000 -0.02000 -0.12853 台新亞美短期債券基金 10.95730 10.95410 0.00320 0.02921 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.47630 8.51500 -0.03870 -0.45449 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28510 -0.00170 -0.59628 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66170 11.71490 -0.05320 -0.45412 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38440 0.38670 -0.00230 -0.59478 台新真吉利貨幣市場基金 11.08460 11.08450 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.57430 29.52110 0.05320 0.18021 台新智慧生活基金-美元 10.28840 10.23130 0.05710 0.55809 台新智慧生活基金-新台幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.54040 8.55310 -0.01270 -0.14848 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64520 8.64690 -0.00170 -0.01966 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08970 9.10320 -0.01350 -0.14830 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.20930 9.21120 -0.00190 -0.02063 台新新興市場債券基金(A類型) 10.63620 10.61000 0.02620 0.24694 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34330 0.34290 0.00040 0.11665 台新新興市場債券基金(B類型) 8.00480 7.98510 0.01970 0.24671 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27220 0.27190 0.00030 0.11033 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.70000 20.66000 0.04000 0.19361 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.72400 10.74000 -0.01600 -0.14898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.89000 23.67000 0.22000 0.92945 未來資產全球大消費基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.61740 11.66360 -0.04620 -0.39610 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.45310 9.49060 -0.03750 -0.39513 未來資產亞洲新富基金 21.20000 21.25000 -0.05000 -0.23529 未來資產阿波羅基金 12.55870 14.75000 -2.19130 -14.85627 未來資產新興市場債券基金A 8.71840 8.69000 0.02840 0.32681 未來資產新興市場債券基金B 6.69510 6.67330 0.02180 0.32667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.05540 11.05440 0.00100 0.00905 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08480 10.09440 -0.00960 -0.09510 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32780 9.33610 -0.00830 -0.08890 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53010 10.53950 -0.00940 -0.08919 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.14170 8.11850 0.02320 0.28577 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25410 9.22750 0.02660 0.28827 永豐中小基金 57.81000 57.48000 0.33000 0.57411 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73200 1.74680 -0.01480 -0.84726 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26860 2.28790 -0.01930 -0.84357 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07180 8.11620 -0.04440 -0.54705 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.25790 10.31440 -0.05650 -0.54778 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.95000 -0.08000 -1.61616 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.38000 22.74000 -0.36000 -1.58311 永豐主流品牌基金 17.79000 17.76000 0.03000 0.16892 永豐永豐基金 37.04000 36.82000 0.22000 0.59750 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.93440 9.90960 0.02480 0.25026 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.93420 9.90940 0.02480 0.25027 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.92160 9.89590 0.02570 0.25970 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92150 9.89580 0.02570 0.25971 永豐亞洲民生消費基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 永豐南非幣2021保本基金 12.84300 12.83950 0.00350 0.02726 永豐高科技基金 28.64000 28.38000 0.26000 0.91614 永豐貨幣市場基金 13.87430 13.87410 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06380 2.07190 -0.00810 -0.39095 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43310 2.44270 -0.00960 -0.39301 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78560 7.79290 -0.00730 -0.09368 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36590 10.37550 -0.00960 -0.09253 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13150 7.11710 0.01440 0.20233 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88400 10.86200 0.02200 0.20254 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.17000 17.17000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 53.62000 53.61000 0.01000 0.01865 永豐領航科技基金 44.57000 44.28000 0.29000 0.65492 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 永豐趨勢平衡基金 51.03000 50.67000 0.36000 0.71048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51850 11.51740 0.00110 0.00955 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50170 9.52260 -0.02090 -0.21948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.62490 9.64610 -0.02120 -0.21978 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.46590 9.49190 -0.02600 -0.27392 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.55070 9.57610 -0.02540 -0.26524 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52610 9.54600 -0.01990 -0.20846 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.77950 9.79980 -0.02030 -0.20715 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45570 9.47970 -0.02400 -0.25317 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.62280 9.64710 -0.02430 -0.25189 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 兆豐國際中小基金 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.76000 18.89000 -0.13000 -0.68819 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.69000 18.84000 -0.15000 -0.79618 兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.66000 0.15000 0.95785 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29980 10.27970 0.02010 0.19553 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57060 10.54030 0.03030 0.28747 兆豐國際全球基金 31.74000 31.54000 0.20000 0.63412 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24430 10.24370 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.91020 9.92260 -0.01240 -0.12497 兆豐國際國民基金 22.08000 22.17000 -0.09000 -0.40595 兆豐國際第一基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77420 9.81570 -0.04150 -0.42279 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.80390 7.83710 -0.03320 -0.42363 兆豐國際萬全基金 20.79000 20.81000 -0.02000 -0.09611 兆豐國際電子基金 26.51000 26.21000 0.30000 1.14460 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.79000 21.77000 0.02000 0.09187 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.00000 17.05000 -0.05000 -0.29326 兆豐國際豐台灣基金 31.96000 32.09000 -0.13000 -0.40511 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49470 12.49460 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97600 10.97480 0.00120 0.01093 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.81170 11.80150 0.01020 0.08643 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.60210 10.59660 0.00550 0.05190 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.36670 11.35880 0.00790 0.06955 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10050 8.09960 0.00090 0.01111 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45420 9.44610 0.00810 0.08575 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97510 8.97040 0.00470 0.05239 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95020 8.94400 0.00620 0.06932 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27000 9.26520 0.00480 0.05181 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 合庫貨幣市場基金 10.12350 10.12340 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.44730 9.43650 0.01080 0.11445 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.70120 9.69060 0.01060 0.10938 合庫新興多重收益基金A類型 9.99820 9.98370 0.01450 0.14524 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.44220 11.42530 0.01690 0.14792 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.33350 13.31150 0.02200 0.16527 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.89800 8.88750 0.01050 0.11814 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.51700 9.50660 0.01040 0.10940 合庫新興多重收益基金B類型 7.92740 7.91590 0.01150 0.14528 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.86710 8.85410 0.01300 0.14682 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08910 10.07350 0.01560 0.15486 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93490 10.94510 -0.01020 -0.09319 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.19520 10.23970 -0.04450 -0.43458 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94820 9.97890 -0.03070 -0.30765 安聯中國東協基金 15.14000 15.17000 -0.03000 -0.19776 安聯中國策略基金 14.03000 14.15000 -0.12000 -0.84806 安聯中華新思路基金-人民幣 14.06000 14.19000 -0.13000 -0.91614 安聯中華新思路基金-美元 13.53000 13.70000 -0.17000 -1.24088 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.57000 12.72000 -0.15000 -1.17925 安聯台灣大壩基金 28.63000 28.62000 0.01000 0.03494 安聯台灣科技基金 47.92000 48.04000 -0.12000 -0.24979 安聯台灣貨幣市場基金 12.48360 12.48350 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.92000 31.85000 0.07000 0.21978 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07030 10.05890 0.01140 0.11333 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99480 14.98140 0.01340 0.08944 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62690 9.61830 0.00860 0.08941 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.13870 12.13260 0.00610 0.05028 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07480 10.06610 0.00870 0.08643 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18090 12.17110 0.00980 0.08052 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49400 9.48060 0.01340 0.14134 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33480 9.32670 0.00810 0.08685 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02510 9.01780 0.00730 0.08095 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89580 11.87320 0.02260 0.19034 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87380 10.86140 0.01240 0.11417 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54850 10.53570 0.01280 0.12149 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91170 8.89730 0.01440 0.16185 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69720 8.68730 0.00990 0.11396 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41150 8.40120 0.01030 0.12260 安聯全球人口趨勢基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.07000 35.81000 0.26000 0.72605 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05560 12.04830 0.00730 0.06059 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47010 10.46380 0.00630 0.06021 安聯全球新興市場基金 17.46000 17.41000 0.05000 0.28719 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯全球綠能趨勢基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 安聯亞洲動態策略基金 23.37000 23.52000 -0.15000 -0.63776 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97070 9.97780 -0.00710 -0.07116 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72980 9.73540 -0.00560 -0.05752 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.52040 82.08130 -0.56090 -0.68335 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21160 12.30010 -0.08850 -0.71951 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.19880 64.64150 -0.44270 -0.68485 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53490 9.60400 -0.06910 -0.71949 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54580 2.54750 -0.00170 -0.06673 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48790 10.49280 -0.00490 -0.04670 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13630 2.13770 -0.00140 -0.06549 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69460 8.69750 -0.00290 -0.03334 宏利台灣動力基金 33.88000 33.63000 0.25000 0.74338 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.16080 10.14980 0.01100 0.10838 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87100 9.84800 0.02300 0.23355 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03510 8.02700 0.00810 0.10091 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.96260 7.94660 0.01600 0.20134 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 宏利全球債券組合基金 12.92910 12.92030 0.00880 0.06811 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76800 2.76880 -0.00080 -0.02889 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67060 11.67650 -0.00590 -0.05053 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67240 8.67750 -0.00510 -0.05877 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35620 2.35660 -0.00040 -0.01697 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82620 10.82010 0.00610 0.05638 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.94930 3.99000 -0.04070 -1.02005 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63780 0.64450 -0.00670 -1.03957 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.44000 18.62000 -0.18000 -0.96670 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65150 11.63870 0.01280 0.10998 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35860 10.35140 0.00720 0.06956 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05260 10.05230 0.00030 0.00298 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.89900 8.88250 0.01650 0.18576 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.49890 8.49300 0.00590 0.06947 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40710 8.40800 -0.00090 -0.01070 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.46590 8.45950 0.00640 0.07565 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73140 2.72160 0.00980 0.36008 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39720 0.39600 0.00120 0.30303 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05730 12.01470 0.04260 0.35457 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90380 0.90080 0.00300 0.33304 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36870 7.34290 0.02580 0.35136 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03680 2.02920 0.00760 0.37453 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29320 0.29230 0.00090 0.30790 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.04110 9.00960 0.03150 0.34963 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32920 0.32810 0.00110 0.33526 宏利萬利貨幣市場基金 13.63530 13.63520 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.70000 2.72000 -0.02000 -0.73529 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306 宏利臺灣股息收益基金 28.65000 28.49000 0.16000 0.56160 宏利澳幣保本基金 12.01780 12.01510 0.00270 0.02247 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.75930 9.83960 -0.08030 -0.81609 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.34270 9.40890 -0.06620 -0.70359 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.69700 8.77180 -0.07480 -0.85273 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.29260 10.38110 -0.08850 -0.85251 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 貝萊德新台幣基金 12.92910 12.92900 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.06000 26.06000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20190 11.20060 0.00130 0.01161 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04160 10.03780 0.00380 0.03786 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 保德信大中華基金-新台幣 28.98000 29.03000 -0.05000 -0.17224 保德信中小型股基金 49.51000 49.16000 0.35000 0.71196 保德信中國中小基金-人民幣 9.29000 9.49000 -0.20000 -2.10748 保德信中國中小基金-美元 9.25000 9.46000 -0.21000 -2.21987 保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.26560 9.27390 -0.00830 -0.08950 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.29930 9.30570 -0.00640 -0.06878 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37550 9.38420 -0.00870 -0.09271 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07010 10.07940 -0.00930 -0.09227 保德信中國品牌基金-人民幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 保德信中國品牌基金-美元 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 保德信台商全方位基金 37.84000 37.66000 0.18000 0.47796 保德信全球中小基金 30.01000 29.92000 0.09000 0.30080 保德信全球消費商機基金 18.09000 18.02000 0.07000 0.38846 保德信全球基礎建設基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650 保德信全球資源基金 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 保德信全球醫療生化基金-美元 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.35000 32.12000 0.23000 0.71606 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76340 9.73390 0.02950 0.30306 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.50550 10.47350 0.03200 0.30553 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.17760 9.13800 0.03960 0.43336 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86160 9.81900 0.04260 0.43385 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21920 8.21220 0.00700 0.08524 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74930 10.74010 0.00920 0.08566 保德信亞太基金 21.36000 21.37000 -0.01000 -0.04679 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45390 8.46760 -0.01370 -0.16179 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10910 11.12710 -0.01800 -0.16177 保德信店頭市場基金 35.15000 35.01000 0.14000 0.39989 保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.48000 0.03000 0.46296 保德信金平衡基金 29.58000 29.58000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 43.07000 43.02000 0.05000 0.11623 保德信科技島基金 26.99000 26.80000 0.19000 0.70896 保德信高成長基金 95.48000 95.02000 0.46000 0.48411 保德信第一基金 27.47000 27.24000 0.23000 0.84435 保德信貨幣市場基金 15.75840 15.75830 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50720 10.45450 0.05270 0.50409 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.57840 10.54120 0.03720 0.35290 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.78880 10.74020 0.04860 0.45251 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.17020 10.13970 0.03050 0.30080 保德信新世紀基金 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.02610 8.01170 0.01440 0.17974 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72880 10.70970 0.01910 0.17834 保德信新興趨勢組合基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 保德信瑞騰基金 15.53800 15.53800 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70850 9.75940 -0.05090 -0.52155 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93470 9.91040 0.02430 0.24520 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64560 9.67560 -0.03000 -0.31006 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76340 9.74140 0.02200 0.22584 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85580 9.81740 0.03840 0.39114 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85470 9.81610 0.03860 0.39323 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74120 9.71790 0.02330 0.23976 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74370 9.72020 0.02350 0.24176 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99890 9.98570 0.01320 0.13219 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03430 9.99570 0.03860 0.38617 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03430 9.99590 0.03840 0.38416 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95040 9.92660 0.02380 0.23976 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.95040 9.92660 0.02380 0.23976 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.61410 9.57020 0.04390 0.45872 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49190 9.46190 0.03000 0.31706 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93070 1.93580 -0.00510 -0.26346 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.61570 2.62280 -0.00710 -0.27070 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29580 0.29670 -0.00090 -0.30334 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43520 0.43660 -0.00140 -0.32066 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44290 8.46720 -0.02430 -0.28699 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65150 11.68180 -0.03030 -0.25938 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47800 9.46830 0.00970 0.10245 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54710 11.53640 0.01070 0.09275 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74930 8.74570 0.00360 0.04116 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.68770 10.68320 0.00450 0.04212 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09230 10.06520 0.02710 0.26924 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97790 9.95490 0.02300 0.23104 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05290 10.11530 -0.06240 -0.61689 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61180 10.59680 0.01500 0.14155 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96320 10.00320 -0.04000 -0.39987 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76770 9.82320 -0.05550 -0.56499 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07090 10.05080 0.02010 0.19998 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73820 9.77430 -0.03610 -0.36934 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94760 9.93200 0.01560 0.15707 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.34470 10.38220 -0.03750 -0.36120 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.22920 6.25030 -0.02110 -0.33758 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62970 10.60120 0.02850 0.26884 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64440 11.64430 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.87000 19.81000 0.06000 0.30288 施羅德樂活中小基金-I類型 4523.100004508.99000 14.11000 0.31293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.14780 10.19620 -0.04840 -0.47469 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.17300 11.23320 -0.06020 -0.53591 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.44150 10.50090 -0.05940 -0.56567 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05250 9.09570 -0.04320 -0.47495 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.50470 9.55590 -0.05120 -0.53579 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.31780 9.37080 -0.05300 -0.56559 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37350 10.42300 -0.04950 -0.47491 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.94960 11.00850 -0.05890 -0.53504 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.89830 10.96030 -0.06200 -0.56568 柏瑞五國金勢力建設基金 6.33000 6.28000 0.05000 0.79618 柏瑞巨人基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64770 13.64760 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.02000 15.98000 0.04000 0.25031 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.38320 13.37420 0.00900 0.06729 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78310 11.75820 0.02490 0.21177 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38980 12.37040 0.01940 0.15683 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.90920 8.90320 0.00600 0.06739 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77970 6.77510 0.00460 0.06790 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78910 8.77060 0.01850 0.21093 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42880 8.41230 0.01650 0.19614 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76550 10.74870 0.01680 0.15630 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32750 8.31400 0.01350 0.16238 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.95780 11.93260 0.02520 0.21119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.59410 11.58620 0.00790 0.06818 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63260 11.60970 0.02290 0.19725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27860 11.26090 0.01770 0.15718 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98420 8.97810 0.00610 0.06794 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82010 9.79930 0.02080 0.21226 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63450 9.61560 0.01890 0.19656 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57520 9.56020 0.01500 0.15690 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41930 9.40400 0.01530 0.16270 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.22140 10.21470 0.00670 0.06559 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.08890 10.07000 0.01890 0.18769 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98140 9.96660 0.01480 0.14850 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06330 10.04860 0.01470 0.14629 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02640 10.01980 0.00660 0.06587 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.84360 9.82520 0.01840 0.18727 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.78860 9.77400 0.01460 0.14938 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.87090 9.85650 0.01440 0.14610 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.20180 10.19510 0.00670 0.06572 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.08880 10.07000 0.01880 0.18669 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98140 9.96660 0.01480 0.14850 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06340 10.04870 0.01470 0.14629 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02650 10.01990 0.00660 0.06587 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.84370 9.82530 0.01840 0.18727 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78860 9.77410 0.01450 0.14835 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87100 9.85650 0.01450 0.14711 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45270 10.46520 -0.01250 -0.11944 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61310 11.62830 -0.01520 -0.13072 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.04810 11.06610 -0.01800 -0.16266 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.92340 8.93410 -0.01070 -0.11977 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.61850 9.63110 -0.01260 -0.13083 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.48650 9.50200 -0.01550 -0.16312 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.17140 10.18360 -0.01220 -0.11980 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.81310 10.82730 -0.01420 -0.13115 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67360 10.69110 -0.01750 -0.16369 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.92360 8.93430 -0.01070 -0.11976 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61880 9.63150 -0.01270 -0.13186 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.48690 9.50240 -0.01550 -0.16312 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.02000 13.11000 -0.09000 -0.68650 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071 柏瑞拉丁美洲基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37840 11.37940 -0.00100 -0.00879 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47680 7.47740 -0.00060 -0.00802 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32740 11.28340 0.04400 0.38995 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98430 10.94290 0.04140 0.37833 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13280 10.09840 0.03440 0.34065 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33900 8.30660 0.03240 0.39005 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.38850 9.35310 0.03540 0.37848 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.41670 9.38470 0.03200 0.34098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56630 10.52650 0.03980 0.37809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94750 9.90890 0.03860 0.38955 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11650 10.08210 0.03440 0.34120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.72660 9.68990 0.03670 0.37874 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.01030 8.97530 0.03500 0.38996 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89230 8.85890 0.03340 0.37702 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.44060 9.40850 0.03210 0.34118 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84690 11.79540 0.05150 0.43661 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31320 11.26700 0.04620 0.41005 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.76260 10.72240 0.04020 0.37492 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.10060 7.06970 0.03090 0.43708 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89640 8.86000 0.03640 0.41084 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.50930 9.47380 0.03550 0.37472 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18380 10.13950 0.04430 0.43691 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77970 10.73950 0.04020 0.37432 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62750 9.58820 0.03930 0.40988 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.05430 9.01500 0.03930 0.43594 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.71180 9.67550 0.03630 0.37517 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09120 11.09820 -0.00700 -0.06307 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65330 11.66110 -0.00780 -0.06689 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70540 10.71730 -0.01190 -0.11104 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10880 9.11450 -0.00570 -0.06254 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64480 9.65130 -0.00650 -0.06735 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63880 9.64950 -0.01070 -0.11089 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98380 10.99120 -0.00740 -0.06733 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89580 9.90210 -0.00630 -0.06362 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20070 10.21200 -0.01130 -0.11065 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45620 9.46220 -0.00600 -0.06341 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26130 9.26710 -0.00580 -0.06259 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86300 9.86960 -0.00660 -0.06687 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.40220 9.41260 -0.01040 -0.11049 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.81000 16.74000 0.07000 0.41816 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85540 12.83890 0.01650 0.12852 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.67650 10.64090 0.03560 0.33456 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.51890 11.47320 0.04570 0.39832 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.11810 12.07190 0.04620 0.38271 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.10000 11.06320 0.03680 0.33263 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.74890 9.71640 0.03250 0.33449 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23260 10.19200 0.04060 0.39835 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16070 10.12190 0.03880 0.38333 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15770 10.12400 0.03370 0.33287 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.03180 9.99200 0.03980 0.39832 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.09940 10.06590 0.03350 0.33281 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.04000 15.18000 -0.14000 -0.92227 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.64000 24.24000 0.40000 1.65017 國泰大中華基金 21.02000 21.10000 -0.08000 -0.37915 國泰小龍基金 15.65000 15.71000 -0.06000 -0.38192 國泰中小成長基金 45.97000 45.83000 0.14000 0.30548 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.07290 4.09530 -0.02240 -0.54697 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70610 0.71160 -0.00550 -0.77291 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66830 0.67350 -0.00520 -0.77209 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09180 2.10410 -0.01230 -0.58457 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.43550 9.50390 -0.06840 -0.71970 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.05300 8.11140 -0.05840 -0.71997 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30980 0.31230 -0.00250 -0.80051 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.45400 11.45290 0.00110 0.00960 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71670 1.72050 -0.00380 -0.22087 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.08000 10.07190 0.00810 0.08042 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33500 0.33510 -0.00010 -0.02984 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.35270 4.39470 -0.04200 -0.95570 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.96000 20.17000 -0.21000 -1.04115 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64810 0.65580 -0.00770 -1.17414 國泰中港台基金人民幣級別 3.17580 3.22260 -0.04680 -1.45224 國泰中港台基金台幣級別 14.57000 14.80000 -0.23000 -1.55405 國泰中港台基金美元級別 0.47870 0.48690 -0.00820 -1.68412 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.67000 26.35000 0.32000 1.21442 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.03000 13.22000 -0.19000 -1.43722 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.00000 33.10000 0.90000 2.71903 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.18410 10.18400 0.00010 0.00098 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.18420 10.18400 0.00020 0.00196 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.18420 10.18400 0.00020 0.00196 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33320 0.33260 0.00060 0.18040 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33260 0.00060 0.18040 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33320 0.33260 0.00060 0.18040 國泰台灣貨幣市場基金 12.40580 12.40560 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 29.52000 29.43000 0.09000 0.30581 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.31990 2.29970 0.02020 0.87838 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34870 0.34530 0.00340 0.98465 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47440 0.46990 0.00450 0.95765 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46830 0.46640 0.00190 0.40738 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.79000 0.02000 0.34542 國泰全球資源基金美元級別 0.18740 0.18690 0.00050 0.26752 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40770 0.40580 0.00190 0.46821 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36940 0.36770 0.00170 0.46233 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43150 0.42950 0.00200 0.46566 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49890 0.49680 0.00210 0.42271 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.87000 20.71000 0.16000 0.77257 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.95000 20.95000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39220 2.39360 -0.00140 -0.05849 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.04640 11.06720 -0.02080 -0.18794 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.97520 9.99400 -0.01880 -0.18811 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36050 0.36150 -0.00100 -0.27663 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32560 0.32650 -0.00090 -0.27565 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48720 0.48880 -0.00160 -0.32733 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39460 0.39510 -0.00050 -0.12655 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.46000 0.06000 0.32503 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60630 0.60530 0.00100 0.16521 國泰科技生化基金 38.72000 38.73000 -0.01000 -0.02582 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.98000 25.82000 0.16000 0.61967 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.04000 14.15000 -0.11000 -0.77739 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.04970 40.02000 0.02970 0.07421 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.24590 19.29390 -0.04800 -0.24878 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.06640 19.98730 0.07910 0.39575 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.96060 39.86360 0.09700 0.24333 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.82270 40.98900 -0.16630 -0.40572 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.18890 43.39220 -0.20330 -0.46852 國泰紐幣2021保本基金 12.08100 12.08610 -0.00510 -0.04220 國泰紐幣八年期保本基金 12.36640 12.37180 -0.00540 -0.04365 國泰紐幣保本基金 12.35980 12.35830 0.00150 0.01214 國泰高科技基金 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369 國泰國泰基金台幣I級別 24.46000 24.48000 -0.02000 -0.08170 國泰國泰基金台幣級別 24.46000 24.48000 -0.02000 -0.08170 國泰富時中國A50基金 18.05000 17.89000 0.16000 0.89435 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33590 0.00030 0.08931 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46420 0.46390 0.00030 0.06467 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36300 0.36110 0.00190 0.52617 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50130 0.49870 0.00260 0.52136 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34510 0.34450 0.00060 0.17417 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47650 0.47570 0.00080 0.16817 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.51580 10.50080 0.01500 0.14285 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.59110 7.58030 0.01080 0.14247 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35520 0.35450 0.00070 0.19746 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25440 0.25390 0.00050 0.19693 國泰新興市場基金台幣級別 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 國泰新興市場基金美元級別 0.38940 0.38900 0.00040 0.10283 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16130 2.15850 0.00280 0.12972 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43190 1.43000 0.00190 0.13287 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33480 0.33520 -0.00040 -0.11933 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36000 0.36030 -0.00030 -0.08326 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22410 0.22430 -0.00020 -0.08917 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27930 10.28810 -0.00880 -0.08554 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68280 6.68850 -0.00570 -0.08522 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.72000 33.48000 0.24000 0.71685 國泰價值卓越基金 16.98000 16.97000 0.01000 0.05893 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38090 0.37810 0.00280 0.74054 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.54650 39.64930 -0.10280 -0.25927 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.70000 19.53000 0.17000 0.87046 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.05000 19.06000 -0.01000 -0.05247 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01880 12.01360 0.00520 0.04328 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39400 0.39390 0.00010 0.02539 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57020 9.57480 -0.00460 -0.04804 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40100 8.40540 -0.00440 -0.05235 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59870 10.60380 -0.00510 -0.04810 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40580 9.41070 -0.00490 -0.05207 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14640 11.14550 0.00090 0.00808 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00470 10.02690 -0.02220 -0.22140 第一金大中華基金 29.14000 28.88000 0.26000 0.90028 第一金小型精選基金 41.80000 41.28000 0.52000 1.25969 第一金中國世紀基金-人民幣 13.28000 13.41000 -0.13000 -0.96943 第一金中國世紀基金-美元 8.56410 8.65960 -0.09550 -1.10282 第一金中國世紀基金-美元-N 8.56500 8.66060 -0.09560 -1.10385 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305 第一金中概平衡基金 26.52000 26.56000 -0.04000 -0.15060 第一金台灣貨幣市場基金 15.24190 15.24170 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.75100 177.74900 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.94950 9.93720 0.01230 0.12378 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.94950 9.93720 0.01230 0.12378 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.14180 14.04700 0.09480 0.67488 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.14240 14.04740 0.09500 0.67628 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79400 9.76510 0.02890 0.29595 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79720 9.76830 0.02890 0.29585 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42940 9.39560 0.03380 0.35974 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45350 9.41960 0.03390 0.35989 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.23300 10.20310 0.02990 0.29305 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.86050 9.82520 0.03530 0.35928 第一金全球大趨勢基金 23.15000 23.19000 -0.04000 -0.17249 第一金全球不動產證券化基金A 8.19580 8.16390 0.03190 0.39074 第一金全球不動產證券化基金B 5.82820 5.80560 0.02260 0.38928 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.57270 9.54350 0.02920 0.30597 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.57380 9.54460 0.02920 0.30593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.89590 9.86580 0.03010 0.30509 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.89720 9.86700 0.03020 0.30607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62900 8.59700 0.03200 0.37222 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16410 10.12650 0.03760 0.37130 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64190 9.63520 0.00670 0.06954 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64090 9.63420 0.00670 0.06954 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94490 7.93920 0.00570 0.07180 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.80830 8.80740 0.00090 0.01022 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.80850 8.80760 0.00090 0.01022 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05060 11.04290 0.00770 0.06973 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05150 11.04380 0.00770 0.06972 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91910 9.91190 0.00720 0.07264 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66020 14.65880 0.00140 0.00955 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.78650 13.88570 -0.09920 -0.71440 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.80350 13.90290 -0.09940 -0.71496 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.91000 13.02000 -0.11000 -0.84485 第一金亞洲科技基金 19.44000 19.57000 -0.13000 -0.66428 第一金亞洲新興市場基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 第一金店頭市場基金 10.48000 10.26000 0.22000 2.14425 第一金創新趨勢基金 27.10000 26.66000 0.44000 1.65041 第一金電子基金 36.16000 35.85000 0.31000 0.86471 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.58000 19.68000 -0.10000 -0.50813 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.97000 20.04000 -0.07000 -0.34930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.01000 9.20000 -0.19000 -2.06522 統一大中華中小基金(美元) 8.54000 8.74000 -0.20000 -2.28833 統一大中華中小基金(新台幣) 12.50000 12.76000 -0.26000 -2.03762 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 統一大東協高股息基金(美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 35.65000 35.52000 0.13000 0.36599 統一大滿貫基金-I類型 35.65000 35.52000 0.13000 0.36599 統一大龍印基金 15.30000 15.38000 -0.08000 -0.52016 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 統一大龍騰中國基金(美元) 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.01000 10.17000 -0.16000 -1.57325 統一中小基金 28.90000 28.73000 0.17000 0.59172 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.57180 9.61470 -0.04290 -0.44619 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23930 9.29460 -0.05530 -0.59497 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90880 8.95710 -0.04830 -0.53924 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.25840 11.30890 -0.05050 -0.44655 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.79490 10.85950 -0.06460 -0.59487 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.40590 10.46240 -0.05650 -0.54003 統一台灣動力基金 20.25000 20.19000 0.06000 0.29718 統一全天候基金-A類型 122.59000 122.50000 0.09000 0.07347 統一全天候基金-I類型 122.59000 122.50000 0.09000 0.07347 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.74550 8.75080 -0.00530 -0.06057 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.74570 8.76410 -0.01840 -0.20995 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.70200 8.71550 -0.01350 -0.15490 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.97870 8.98420 -0.00550 -0.06122 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.97860 8.99760 -0.01900 -0.21117 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.93390 8.94770 -0.01380 -0.15423 統一全球債券組合基金 11.88230 11.87250 0.00980 0.08254 統一全球新科技基金(人民幣) 15.71000 15.88000 -0.17000 -1.07053 統一全球新科技基金(美元) 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404 統一全球新科技基金(新台幣) 14.53000 14.65000 -0.12000 -0.81911 統一亞太基金 26.15000 26.23000 -0.08000 -0.30499 統一亞洲大金磚基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 統一奔騰基金 66.29000 66.26000 0.03000 0.04528 統一強棒貨幣市場基金 16.65020 16.65000 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 統一強漢基金(美元) 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 統一強漢基金(新台幣) 24.37000 24.51000 -0.14000 -0.57120 統一統信基金 35.15000 34.90000 0.25000 0.71633 統一黑馬基金 66.98000 66.99000 -0.01000 -0.01493 統一新亞洲科技能源基金 18.77000 18.91000 -0.14000 -0.74035 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05590 8.05890 -0.00300 -0.03723 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14670 10.15040 -0.00370 -0.03645 統一經建基金 52.17000 52.12000 0.05000 0.09593 統一龍馬基金 77.70000 77.19000 0.51000 0.66071 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.85000 25.72000 0.13000 0.50544 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.35000 49.60000 0.75000 1.51210 野村中國機會基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882 野村巴西基金 5.07000 5.10000 -0.03000 -0.58824 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.73000 11.87000 -0.14000 -1.17944 野村台灣高股息基金 22.30000 22.22000 0.08000 0.36004 野村台灣運籌基金 37.79000 37.31000 0.48000 1.28652 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60390 9.60700 -0.00310 -0.03227 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.55510 9.56180 -0.00670 -0.07007 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.56660 9.57240 -0.00580 -0.06059 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68470 9.68780 -0.00310 -0.03200 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.61920 9.62600 -0.00680 -0.07064 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.59020 9.59600 -0.00580 -0.06044 野村平衡基金 20.17000 20.07000 0.10000 0.49826 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.48000 13.40000 0.08000 0.59701 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 野村全球生技醫療基金 17.21000 17.13000 0.08000 0.46702 野村全球品牌基金 28.24000 28.30000 -0.06000 -0.21201 野村全球氣候變遷基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.15000 19.00000 0.15000 0.78947 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.03000 11.94000 0.09000 0.75377 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40200 10.39870 0.00330 0.03173 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30480 10.29880 0.00600 0.05826 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52250 9.46360 0.05890 0.62238 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.26850 9.21700 0.05150 0.55875 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84670 8.80370 0.04300 0.48843 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04280 10.97440 0.06840 0.62327 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54940 10.49080 0.05860 0.55858 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12410 10.07470 0.04940 0.49034 野村成長基金 28.31000 28.17000 0.14000 0.49698 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.98790 8.99850 -0.01060 -0.11780 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.98480 8.99960 -0.01480 -0.16445 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.09620 9.10150 -0.00530 -0.05823 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.30460 9.31560 -0.01100 -0.11808 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.23480 9.25000 -0.01520 -0.16432 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.35300 9.35850 -0.00550 -0.05877 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.58730 9.58200 0.00530 0.05531 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57030 9.57140 -0.00110 -0.01149 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63190 9.61910 0.01280 0.13307 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03550 10.03000 0.00550 0.05484 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94230 9.94350 -0.00120 -0.01207 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01290 9.99950 0.01340 0.13401 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63850 8.64190 -0.00340 -0.03934 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.26050 9.26910 -0.00860 -0.09278 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.11720 9.13100 -0.01380 -0.15113 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01900 13.02410 -0.00510 -0.03916 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07390 12.08530 -0.01140 -0.09433 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84490 9.85970 -0.01480 -0.15011 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19280 10.17790 0.01490 0.14640 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86930 9.86230 0.00700 0.07098 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40200 9.40100 0.00100 0.01064 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09890 11.09780 0.00110 0.00991 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00820 9.97930 0.02890 0.28960 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.06490 11.03640 0.02850 0.25824 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60590 10.58780 0.01810 0.17095 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34340 10.31420 0.02920 0.28310 野村泰國基金 38.97000 39.62000 -0.65000 -1.64059 野村高科技基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01660 9.99490 0.02170 0.21711 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.24880 10.21340 0.03540 0.34660 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.53300 10.51170 0.02130 0.20263 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63470 9.60490 0.02980 0.31026 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50960 9.48870 0.02090 0.22026 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.44400 9.41430 0.02970 0.31548 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.70420 11.66390 0.04030 0.34551 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.91890 12.89630 0.02260 0.17524 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.70010 10.66700 0.03310 0.31030 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56690 10.54360 0.02330 0.22099 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.73060 10.69690 0.03370 0.31504 野村貨幣市場基金 16.25720 16.25700 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97580 9.96260 0.01320 0.13250 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92260 7.91340 0.00920 0.11626 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65540 11.64200 0.01340 0.11510 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.65000 7.51000 0.14000 1.86418 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 野村精選貨幣市場基金 12.07450 12.07440 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 野村歐洲高股息基金季配型 8.06000 7.95000 0.11000 1.38365 野村歐洲高股息基金累積型 11.38000 11.23000 0.15000 1.33571 野村積極成長基金 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.43000 35.00000 0.43000 1.22857 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13600 10.12930 0.00670 0.06614 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58080 8.56090 0.01990 0.23245 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97680 7.96970 0.00710 0.08909 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82370 7.81710 0.00660 0.08443 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51500 11.48830 0.02670 0.23241 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48300 10.47360 0.00940 0.08975 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31250 10.30380 0.00870 0.08443 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 野村環球基金-人民幣計價 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 野村環球基金-美元計價 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.05000 17.03000 0.02000 0.11744 野村鴻利基金 23.23000 23.03000 0.20000 0.86843 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85400 16.85390 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.51000 20.26000 0.25000 1.23396 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.21000 13.27000 -0.06000 -0.45215 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04880 10.03950 0.00930 0.09263 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18440 13.17200 0.01240 0.09414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64020 9.64110 -0.00090 -0.00934 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61730 9.61960 -0.00230 -0.02391 凱基台商天下基金 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732 凱基台灣精五門基金 20.54000 20.76000 -0.22000 -1.05973 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.68180 10.64550 0.03630 0.34099 凱基亞太高股息基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103 凱基亞洲四金磚基金 17.14000 17.22000 -0.08000 -0.46458 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.43450 12.49090 -0.05640 -0.45153 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.15000 12.19000 -0.04000 -0.32814 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53690 11.53680 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.61000 26.59000 0.02000 0.07522 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.13000 21.99000 0.14000 0.63665 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.63730 21.46150 0.17580 0.81914 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.22000 17.29000 -0.07000 -0.40486 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.60080 16.68770 -0.08690 -0.52074 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.63500 11.57680 0.05820 0.50273 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.30680 11.27630 0.03050 0.27048 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 凱基護城河基金-台幣計價A 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 凱基護城河基金-美元計價B 12.72510 12.68730 0.03780 0.29794 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.23000 14.44000 -0.21000 -1.45429 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.07000 32.10000 0.97000 3.02181 富邦NASDAQ-100基金 29.74000 29.36000 0.38000 1.29428 富邦上証180基金 27.63000 27.55000 0.08000 0.29038 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20700 0.20890 -0.00190 -0.90953 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.32000 6.38000 -0.06000 -0.94044 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.91000 33.39000 0.52000 1.55735 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.31500 11.35120 -0.03620 -0.31891 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.54260 10.58380 -0.04120 -0.38927 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.25540 10.29660 -0.04120 -0.40013 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94520 9.97700 -0.03180 -0.31873 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.19160 9.22750 -0.03590 -0.38905 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.94940 8.98530 -0.03590 -0.39954 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.62760 20.70630 -0.07870 -0.38008 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29270 11.29170 0.00100 0.00886 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56340 10.57260 -0.00920 -0.08702 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.57940 12.62250 -0.04310 -0.34145 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85940 1.86720 -0.00780 -0.41774 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27300 9.30480 -0.03180 -0.34176 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41730 1.42330 -0.00600 -0.42156 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63270 11.63760 -0.00490 -0.04210 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71530 1.71780 -0.00250 -0.14553 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09680 10.10110 -0.00430 -0.04257 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50780 1.51010 -0.00230 -0.15231 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.03000 15.20000 -0.17000 -1.11842 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.18000 21.72000 0.46000 2.11786 富邦日本東証基金 21.61000 21.43000 0.18000 0.83994 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.16000 42.32000 -0.16000 -0.37807 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.08000 48.18000 -0.10000 -0.20756 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.57000 49.48000 0.09000 0.18189 富邦台灣心基金 23.81000 23.75000 0.06000 0.25263 富邦台灣釆吉50基金 46.89000 46.82000 0.07000 0.14951 富邦台灣科技指數基金 49.85000 49.46000 0.39000 0.78852 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.57060 40.39140 0.17920 0.44366 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.71170 40.67830 0.03340 0.08211 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29480 0.29450 0.00030 0.10187 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.43750 2.44110 -0.00360 -0.14747 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33930 0.33940 -0.00010 -0.02946 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56720 10.56650 0.00070 0.00662 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.11960 2.12290 -0.00330 -0.15545 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32600 0.32600 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.13510 9.13450 0.00060 0.00657 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.19000 23.27000 -0.08000 -0.34379 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.70000 0.03000 0.20408 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.36000 29.42000 -0.06000 -0.20394 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63170 15.63150 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.75000 68.39000 0.36000 0.52639 富邦科技基金 27.09000 26.72000 0.37000 1.38473 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.24420 40.24850 -0.00430 -0.01068 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.39940 40.32610 0.07330 0.18177 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.22700 39.23980 -0.01280 -0.03262 富邦恒生國企ETF基金 19.75000 19.79000 -0.04000 -0.20212 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.78000 27.10000 -0.32000 -1.18081 富邦高成長基金 25.99000 26.00000 -0.01000 -0.03846 富邦基金 13.90000 13.80000 0.10000 0.72464 富邦深証100基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.43000 0.22000 1.07685 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40540 0.40550 -0.00010 -0.02466 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17000 12.16260 0.00740 0.06084 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48230 9.47650 0.00580 0.06120 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84460 8.83920 0.00540 0.06109 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.44110 9.46150 -0.02040 -0.21561 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.87290 9.88160 -0.00870 -0.08804 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44110 9.46150 -0.02040 -0.21561 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87290 9.88160 -0.00870 -0.08804 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.62000 19.79000 -0.17000 -0.85902 富邦精準基金 50.00000 49.48000 0.52000 1.05093 富邦精銳中小基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.94000 20.03000 -0.09000 -0.44933 富邦臺灣公司治理100基金 20.83000 20.83000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.61000 14.51000 0.10000 0.68918 富邦標普美國特別股ETF基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06590 10.04700 0.01890 0.18812 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.32740 10.33930 -0.01190 -0.11509 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.36930 10.36540 0.00390 0.03763 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.83670 9.81830 0.01840 0.18741 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.04830 10.05980 -0.01150 -0.11432 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06990 10.06620 0.00370 0.03676 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.78000 29.77000 0.01000 0.03359 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56030 8.67230 -0.11200 -1.29147 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03360 9.15280 -0.11920 -1.30233 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79370 8.91010 -0.11640 -1.30638 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.46420 9.58810 -0.12390 -1.29223 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.42540 9.54980 -0.12440 -1.30265 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.17520 9.29660 -0.12140 -1.30585 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23450 9.35630 -0.12180 -1.30180 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42890 8.46440 -0.03550 -0.41940 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39540 9.43610 -0.04070 -0.43132 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91530 8.95410 -0.03880 -0.43332 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42420 10.46790 -0.04370 -0.41747 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13590 10.17980 -0.04390 -0.43125 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68480 9.72660 -0.04180 -0.42975 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.02780 9.06730 -0.03950 -0.43563 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50680 9.54770 -0.04090 -0.42838 富達卓越領航全球組合基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65030 8.68300 -0.03270 -0.37660 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29770 9.33370 -0.03600 -0.38570 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01480 9.05030 -0.03550 -0.39225 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79240 9.82930 -0.03690 -0.37541 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70650 9.74410 -0.03760 -0.38587 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44790 9.48470 -0.03680 -0.38799 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.09580 9.13140 -0.03560 -0.38986 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50610 9.54260 -0.03650 -0.38250 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.69000 10.89000 -0.20000 -1.83655 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 9.46000 -0.16000 -1.69133 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.40770 9.45230 -0.04460 -0.47184 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.97740 9.02740 -0.05000 -0.55387 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.58210 8.62480 -0.04270 -0.49508 富蘭克林華美中華基金 13.26000 13.39000 -0.13000 -0.97087 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.61000 20.47000 0.14000 0.68393 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91630 7.89620 0.02010 0.25455 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.06130 9.04270 0.01860 0.20569 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24910 9.22570 0.02340 0.25364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.96920 10.95650 0.01270 0.11591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70780 8.69780 0.01000 0.11497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.15640 9.14590 0.01050 0.11481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.02310 13.01750 0.00560 0.04302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20770 10.20320 0.00450 0.04410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.02570 10.02140 0.00430 0.04291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63900 7.63580 0.00320 0.04191 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.11040 9.10650 0.00390 0.04283 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58400 10.58730 -0.00330 -0.03117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53100 7.53330 -0.00230 -0.03053 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00030 9.00310 -0.00280 -0.03110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.31830 10.31200 0.00630 0.06109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68460 7.67990 0.00470 0.06120 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14090 8.13020 0.01070 0.13161 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.15930 9.15170 0.00760 0.08304 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88600 9.87780 0.00820 0.08301 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.48850 12.47210 0.01640 0.13149 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.28000 9.43000 -0.15000 -1.59067 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.44000 9.59000 -0.15000 -1.56413 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.80000 8.87000 -0.07000 -0.78918 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.98460 12.95520 0.02940 0.22694 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 42.45000 42.22000 0.23000 0.54477 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29710 10.29700 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.65000 13.57000 0.08000 0.58954 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04560 7.99770 0.04790 0.59892 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.84190 10.86550 -0.02360 -0.21720 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.51990 9.50660 0.01330 0.13990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.85130 10.83620 0.01510 0.13935 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.88250 6.87380 0.00870 0.12657 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.06140 9.05300 0.00840 0.09279 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.08620 10.07680 0.00940 0.09328 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.47770 10.46460 0.01310 0.12518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.08000 20.06000 0.02000 0.09970 復華人民幣貨幣市場基金 11.58550 11.58440 0.00110 0.00950 復華人生目標基金 40.88520 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復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 復華滬深300 A股基金 20.91000 20.84000 0.07000 0.33589 復華數位經濟基金 66.84000 65.67000 1.17000 1.78164 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68970 9.68270 0.00700 0.07229 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54280 9.53910 0.00370 0.03879 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84240 9.83520 0.00720 0.07321 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66310 9.65950 0.00360 0.03727 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63900 9.63390 0.00510 0.05294 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04630 10.05610 -0.00980 -0.09745 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63940 9.63530 0.00410 0.04255 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04590 10.05670 -0.01080 -0.10739 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63830 9.63420 0.00410 0.04256 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04960 10.06040 -0.01080 -0.10735 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25240 9.25860 -0.00620 -0.06696 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.61950 8.63620 -0.01670 -0.19337 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.50810 8.51340 -0.00530 -0.06225 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46060 11.46830 -0.00770 -0.06714 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69310 10.71340 -0.02030 -0.18948 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67870 10.68540 -0.00670 -0.06270 景順主流基金 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793 景順台灣科技基金 32.52000 32.60000 -0.08000 -0.24540 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 景順全球科技基金 21.85000 21.56000 0.29000 1.34508 景順全球康健基金 18.16000 18.01000 0.15000 0.83287 景順貨幣市場基金 15.92960 15.92940 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.02000 34.08000 -0.06000 -0.17606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62180 8.62910 -0.00730 -0.08460 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.09310 8.12030 -0.02720 -0.33496 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.96740 10.97680 -0.00940 -0.08564 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.27240 10.30690 -0.03450 -0.33473 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637 華南永昌中國A股基金(美元) 7.52000 7.59000 -0.07000 -0.92227 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49200 9.48710 0.00490 0.05165 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59050 9.57340 0.01710 0.17862 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70390 9.69900 0.00490 0.05052 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80710 9.78960 0.01750 0.17876 華南永昌永昌基金 19.05000 18.91000 0.14000 0.74035 華南永昌全球亨利組合基金 14.21280 14.20430 0.00850 0.05984 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌全球精品基金 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.52000 13.61000 -0.09000 -0.66128 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.33000 13.44000 -0.11000 -0.81845 華南永昌物聯網精選基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19420 16.19400 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.07620 24.09050 -0.01430 -0.05936 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93060 11.93040 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.06350 10.08570 -0.02220 -0.22011 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.19580 10.22810 -0.03230 -0.31580 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72370 9.74520 -0.02150 -0.22062 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.81970 9.85090 -0.03120 -0.31672 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.89730 9.92510 -0.02780 -0.28010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.96790 10.00570 -0.03780 -0.37778 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.65710 9.68440 -0.02730 -0.28190 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.71760 9.75440 -0.03680 -0.37727 華頓中小型基金 27.78000 27.76000 0.02000 0.07205 華頓中國多重機會平衡基金 11.94640 11.95160 -0.00520 -0.04351 華頓台灣基金 33.68000 33.54000 0.14000 0.41741 華頓平安貨幣市場基金 11.51290 11.51280 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.70000 17.88000 -0.18000 -1.00671 華頓全球高收益債券基金A 13.27730 13.27850 -0.00120 -0.00904 華頓全球高收益債券基金B 8.27630 8.27700 -0.00070 -0.00846 華頓全球黑鑽油源基金 5.88000 5.93000 -0.05000 -0.84317 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64020 2.65400 -0.01380 -0.51997 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11360 12.17620 -0.06260 -0.51412 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39670 0.39920 -0.00250 -0.62625 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.39120 11.41030 -0.01910 -0.16739 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.35310 10.37060 -0.01750 -0.16875 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.39040 10.40730 -0.01690 -0.16239 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.40280 9.41810 -0.01530 -0.16245 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70780 10.73900 -0.03120 -0.29053 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.73890 9.76930 -0.03040 -0.31118 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.30000 11.45000 -0.15000 -1.31004 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.82000 10.97000 -0.15000 -1.36737 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45040 2.45210 -0.00170 -0.06933 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99630 1.99770 -0.00140 -0.07008 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.75770 11.78200 -0.02430 -0.20625 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.58510 9.60490 -0.01980 -0.20614 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36750 0.36820 -0.00070 -0.19011 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30670 0.30750 -0.00080 -0.26016 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.29000 3.30000 -0.01000 -0.30303 匯豐中國動力基金(台幣) 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 24.16000 24.16000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 匯豐安富基金 25.33000 25.32000 0.01000 0.03949 匯豐成功基金 39.49000 39.80000 -0.31000 -0.77889 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48870 2.48860 0.00010 0.00402 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26780 2.26770 0.00010 0.00441 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43140 11.44050 -0.00910 -0.07954 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83150 7.84040 -0.00890 -0.11351 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37460 0.37500 -0.00040 -0.10667 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33470 0.33510 -0.00040 -0.11937 匯豐金磚動力基金 13.59000 13.53000 0.06000 0.44346 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97650 14.97640 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.19000 0.05000 0.96339 匯豐新鑽動力基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41260 5.38650 0.02610 0.48454 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98860 8.96260 0.02600 0.29009 匯豐龍鳳基金-A類型 52.00000 51.99000 0.01000 0.01923 匯豐龍鳳基金-I類型 52.00000 51.99000 0.01000 0.01923 匯豐龍騰電子基金 37.76000 37.44000 0.32000 0.85470 匯豐雙高收益債券組合基金 12.18770 12.16830 0.01940 0.15943 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.63000 21.53000 0.10000 0.46447 新光中國成長基金(人民幣) 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 新光中國成長基金(美元) 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389 新光中國成長基金(新臺幣) 10.73000 10.86000 -0.13000 -1.19705 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.28560 10.21810 0.06750 0.66059 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.83230 9.84530 -0.01300 -0.13204 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04830 10.05050 -0.00220 -0.02189 新光台灣富貴基金 22.96000 22.87000 0.09000 0.39353 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 新光全球生技醫療基金(美元) 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96780 9.95850 0.00930 0.09339 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65480 9.64960 0.00520 0.05389 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62120 9.63010 -0.00890 -0.09242 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30910 9.32210 -0.01300 -0.13945 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 新光吉星貨幣市場基金 15.43540 15.43520 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 新光多重資產基金(A累積)美元 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 22.96000 23.11000 -0.15000 -0.64907 新光亞洲精選基金-新台幣 23.06000 23.18000 -0.12000 -0.51769 新光兩岸優勢基金 12.18000 12.32000 -0.14000 -1.13636 新光店頭基金 26.89000 26.68000 0.21000 0.78711 新光南非幣保本基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.96000 19.85000 0.11000 0.55416 新光創新科技基金 16.04000 15.93000 0.11000 0.69052 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.64030 9.63850 0.00180 0.01868 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.91200 9.93340 -0.02140 -0.21543 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57650 9.60110 -0.02460 -0.25622 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.15880 9.15710 0.00170 0.01856 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.42570 9.45130 -0.02560 -0.27086 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10290 9.12640 -0.02350 -0.25749 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95130 9.92780 0.02350 0.23671 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79130 9.76820 0.02310 0.23648 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73640 9.73130 0.00510 0.05241 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86840 9.86320 0.00520 0.05272 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81750 9.80650 0.01100 0.11217 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68420 9.67350 0.01070 0.11061 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65570 9.64510 0.01060 0.10990 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78910 9.77840 0.01070 0.10942 瑞銀全球創新趨勢基金 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.55440 9.59190 -0.03750 -0.39095 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.24360 9.27990 -0.03630 -0.39117 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.50150 9.54830 -0.04680 -0.49014 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.23570 9.28120 -0.04550 -0.49024 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31110 9.35760 -0.04650 -0.49692 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64020 9.68820 -0.04800 -0.49545 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.45740 13.51480 -0.05740 -0.42472 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.35460 8.39020 -0.03560 -0.42430 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.10620 37.02780 0.07840 0.21173 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.38460 38.31880 0.06580 0.17172 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.28500 39.15490 0.13010 0.33227 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14840 11.14750 0.00090 0.00807 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16740 10.19190 -0.02450 -0.24039 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.96680 13.09220 -0.12540 -0.95782 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.02470 10.15830 -0.13360 -1.31518 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.27000 10.40000 -0.13000 -1.25000 群益大印度基金-人民幣 13.38040 13.40690 -0.02650 -0.19766 群益大印度基金-美元 13.01610 13.08910 -0.07300 -0.55772 群益大印度基金-新臺幣 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.31990 12.20610 0.11380 0.93232 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.28880 12.13820 0.15060 1.24071 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.43000 11.31000 0.12000 1.06101 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.42550 11.35760 0.06790 0.59784 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.40020 10.30680 0.09340 0.90620 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.88630 9.79500 0.09130 0.93211 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.03500 8.92430 0.11070 1.24043 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54190 9.48510 0.05680 0.59883 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.01250 8.93150 0.08100 0.90690 群益中小型股基金 51.26000 50.56000 0.70000 1.38449 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.67980 9.72210 -0.04230 -0.43509 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.29530 9.36970 -0.07440 -0.79405 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.63310 8.69110 -0.05800 -0.66735 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.55630 8.59370 -0.03740 -0.43520 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.21620 8.28210 -0.06590 -0.79569 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.63160 7.68290 -0.05130 -0.66772 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.75850 11.32420 -0.56570 -4.99550 群益中國高收益債券基金-美元 10.57640 11.13640 -0.56000 -5.02856 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.79590 10.32840 -0.53250 -5.15569 群益中國新機會基金N-人民幣 9.02510 9.11000 -0.08490 -0.93194 群益中國新機會基金N-美元 8.57180 8.68370 -0.11190 -1.28862 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826 群益中國新機會基金-人民幣 8.00390 8.07920 -0.07530 -0.93202 群益中國新機會基金-美元 9.16520 9.28500 -0.11980 -1.29025 群益中國新機會基金-新臺幣 8.66000 8.76000 -0.10000 -1.14155 群益平衡王基金 19.44840 19.45910 -0.01070 -0.05499 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.75320 10.71860 0.03460 0.32280 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.61650 10.55020 0.06630 0.62842 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.68290 9.69200 -0.00910 -0.09389 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55990 9.53970 0.02020 0.21175 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.19750 10.16750 0.03000 0.29506 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98570 9.95980 0.02590 0.26005 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.58460 9.60430 -0.01970 -0.20512 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.48330 9.49830 -0.01500 -0.15792 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.25660 10.22640 0.03020 0.29531 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.29890 10.27220 0.02670 0.25992 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.75350 9.77360 -0.02010 -0.20566 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.14650 10.16240 -0.01590 -0.15646 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06050 10.07320 -0.01270 -0.12608 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31710 7.32630 -0.00920 -0.12557 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03410 10.00950 0.02460 0.24577 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.93540 9.92160 0.01380 0.13909 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07040 10.06470 0.00570 0.05663 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03400 10.00950 0.02450 0.24477 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93540 9.92160 0.01380 0.13909 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07040 10.06470 0.00570 0.05663 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03410 10.00960 0.02450 0.24477 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.93540 9.92160 0.01380 0.13909 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07040 10.06470 0.00570 0.05663 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03410 10.00950 0.02460 0.24577 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93530 9.92160 0.01370 0.13808 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07040 10.06470 0.00570 0.05663 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 群益全球關鍵生技基金-美元 15.36660 15.23780 0.12880 0.84527 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 群益印度中小基金N-美元 9.62050 9.68010 -0.05960 -0.61570 群益印度中小基金N-新臺幣 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 群益印度中小基金-人民幣 14.99950 15.03780 -0.03830 -0.25469 群益印度中小基金-美元 13.75980 13.84500 -0.08520 -0.61538 群益印度中小基金-新臺幣 15.75000 15.83000 -0.08000 -0.50537 群益多利策略組合基金 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 群益多重收益組合基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 群益多重資產組合基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 群益安家基金 26.87020 26.68160 0.18860 0.70685 群益安穩貨幣市場基金 16.07490 16.07480 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 22.84000 22.63000 0.21000 0.92797 群益亞太中小基金 12.69000 12.96000 -0.27000 -2.08333 群益亞太新趨勢平衡基金 16.65000 16.70000 -0.05000 -0.29940 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66990 9.66650 0.00340 0.03517 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45340 7.45070 0.00270 0.03624 群益店頭市場基金 113.19000 112.53000 0.66000 0.58651 群益東方盛世基金 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 群益東協成長基金-人民幣 12.89140 12.95440 -0.06300 -0.48632 群益東協成長基金-美元 11.70400 11.80380 -0.09980 -0.84549 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.07470 11.03380 0.04090 0.37068 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.52780 10.49990 0.02790 0.26572 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.97870 9.96010 0.01860 0.18675 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.75100 9.77180 -0.02080 -0.21286 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27250 9.30210 -0.02960 -0.31821 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.78680 8.82190 -0.03510 -0.39787 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.54250 9.56280 -0.02030 -0.21228 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.43760 9.46770 -0.03010 -0.31792 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.81630 9.85540 -0.03910 -0.39674 群益長安基金 30.61000 30.45000 0.16000 0.52545 群益美國新創亮點基金-美元 14.71110 14.54920 0.16190 1.11278 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.06000 13.93000 0.13000 0.93324 群益真善美基金 17.91640 17.92170 -0.00530 -0.02957 群益馬拉松基金A類型 135.16000 134.25000 0.91000 0.67784 群益深証中小板基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 群益創新科技基金 35.94000 35.90000 0.04000 0.11142 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.49850 9.58520 -0.08670 -0.90452 群益華夏盛世基金N-美元 9.04190 9.15740 -0.11550 -1.26128 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525 群益華夏盛世基金-人民幣 10.34380 10.43820 -0.09440 -0.90437 群益華夏盛世基金-美元 9.97000 10.09740 -0.12740 -1.26171 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.28000 16.46000 -0.18000 -1.09356 群益奧斯卡基金 30.18000 30.07000 0.11000 0.36581 群益新興金鑽基金-美元 12.11150 12.23050 -0.11900 -0.97298 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 群益葛萊美基金 25.42000 25.21000 0.21000 0.83300 群益道瓊美國地產ETF基金 20.55000 20.33000 0.22000 1.08214 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56340 11.58980 -0.02640 -0.22779 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.14950 11.17690 -0.02740 -0.24515 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.06780 11.09460 -0.02680 -0.24156 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.49230 8.51170 -0.01940 -0.22792 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04700 9.06930 -0.02230 -0.24588 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66030 8.68120 -0.02090 -0.24075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.35000 30.20000 0.15000 0.49669 德信中國精選成長基金 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 德信台灣主流中小基金 20.17000 20.04000 0.13000 0.64870 德信新興股票組合基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 德信萬保貨幣市場基金 11.92640 11.92620 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.76560 10.77320 -0.00760 -0.07055 德信數位時代基金 27.44000 27.49000 -0.05000 -0.18188 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65450 11.65440 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.00000 16.10000 -0.10000 -0.62112 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.45000 19.37000 0.08000 0.41301 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.93770 9.94700 -0.00930 -0.09350 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.15920 14.17140 -0.01220 -0.08609 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.95190 7.97240 -0.02050 -0.25714 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82890 10.86380 -0.03490 -0.32125 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.07680 11.11230 -0.03550 -0.31947 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.68200 12.71330 -0.03130 -0.24620 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.24000 18.03000 0.21000 1.16473 摩根中小基金 24.31000 24.06000 0.25000 1.03907 摩根中國A股基金 13.58000 13.70000 -0.12000 -0.87591 摩根中國A股基金(美元) 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103 摩根中國亮點基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.03260 11.01400 0.01860 0.16888 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.06020 12.03530 0.02490 0.20689 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.39550 9.38750 0.00800 0.08522 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.29650 12.27680 0.01970 0.16047 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.89810 13.86220 0.03590 0.25898 摩根台灣金磚基金 20.50000 20.37000 0.13000 0.63819 摩根台灣增長基金 50.82000 50.72000 0.10000 0.19716 摩根平衡基金 27.78000 27.91000 -0.13000 -0.46578 摩根全球α基金 18.88000 18.82000 0.06000 0.31881 摩根全球平衡基金 15.17360 15.11230 0.06130 0.40563 摩根全球發現基金 12.55000 12.46000 0.09000 0.72231 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69670 9.67340 0.02330 0.24087 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60960 10.57750 0.03210 0.30347 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07110 10.04810 0.02300 0.22890 摩根多元入息成長基金-累積型 11.28960 11.26290 0.02670 0.23706 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89600 9.87340 0.02260 0.22890 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.47960 10.49720 -0.01760 -0.16766 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.26950 13.29180 -0.02230 -0.16777 摩根亞洲基金 55.41000 55.45000 -0.04000 -0.07214 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39480 8.40560 -0.01080 -0.12849 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73590 9.74310 -0.00720 -0.07390 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.65540 8.66920 -0.01380 -0.15918 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05120 12.06670 -0.01550 -0.12845 摩根東方內需機會基金 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383 摩根東方科技基金 34.98000 35.08000 -0.10000 -0.28506 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 摩根金龍收成基金 22.06000 22.12000 -0.06000 -0.27125 摩根第一貨幣市場基金 15.07170 15.07160 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.35000 14.55000 -0.20000 -1.37457 摩根新金磚五國基金 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 摩根新絲路基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 摩根新興35基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111 摩根新興日本基金 23.95000 24.13000 -0.18000 -0.74596 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.41760 7.38760 0.03000 0.40609 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.65050 9.60330 0.04720 0.49150 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43490 9.39810 0.03680 0.39157 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.55100 10.50830 0.04270 0.40635 摩根新興科技基金 57.72000 56.99000 0.73000 1.28093 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33110 8.32540 0.00570 0.06847 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49450 10.48730 0.00720 0.06865 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54910 8.51720 0.03190 0.37454 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28660 9.25390 0.03270 0.35336 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.79330 8.77020 0.02310 0.26339 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.74000 9.70370 0.03630 0.37408 摩根龍揚基金 32.98000 33.08000 -0.10000 -0.30230 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 摩根環球股票收益基金-累積型 11.10000 11.02000 0.08000 0.72595 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28660 9.27340 0.01320 0.14234 摩根總收益組合基金-累積型 11.16140 11.14550 0.01590 0.14266 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.98000 26.86000 0.12000 0.44676 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.40300 11.47020 -0.06720 -0.58587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.81850 10.88440 -0.06590 -0.60545 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78340 9.83490 -0.05150 -0.52365 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02130 10.08030 -0.05900 -0.58530 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.54980 9.60790 -0.05810 -0.60471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63030 8.67570 -0.04540 -0.52330 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.29060 10.26180 0.02880 0.28065 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25110 10.23780 0.01330 0.12991 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74050 9.71300 0.02750 0.28313 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79480 9.78180 0.01300 0.13290 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54750 9.52050 0.02700 0.28360 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60030 9.58750 0.01280 0.13351 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33360 11.34560 -0.01200 -0.10577 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.11800 11.13280 -0.01480 -0.13294 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19690 10.20900 -0.01210 -0.11852 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.80430 10.81570 -0.01140 -0.10540 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.58250 10.59660 -0.01410 -0.13306 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70840 9.71990 -0.01150 -0.11831 聯邦金鑽平衡基金 25.64550 25.65090 -0.00540 -0.02105 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.80440 9.82560 -0.02120 -0.21576 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02630 10.03520 -0.00890 -0.08869 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.80440 9.82560 -0.02120 -0.21576 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02630 10.03520 -0.00890 -0.08869 聯邦貨幣市場基金 13.15580 13.15570 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.91770 15.90700 0.01070 0.06727 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.59990 12.67670 -0.07680 -0.60584 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.34650 12.41520 -0.06870 -0.55335 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86880 11.93480 -0.06600 -0.55300 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73700 11.72500 0.01200 0.10235 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03510 11.03420 0.00090 0.00816 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56110 10.55040 0.01070 0.10142 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66030 8.65960 0.00070 0.00808 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.81000 36.86000 -0.05000 -0.13565 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.28000 11.34000 -0.06000 -0.52910 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.33000 20.26000 0.07000 0.34551 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.50000 18.45000 0.05000 0.27100 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.17000 16.11000 0.06000 0.37244 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.16000 0.02000 0.11655 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99060 14.99050 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40280 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