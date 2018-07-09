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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/06  107/07/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.48000   10.47750   0.00250    0.02386
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.96400    9.92540   0.03860    0.38890
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.96400    9.92540   0.03860    0.38890
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.93230    9.90140   0.03090    0.31208
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.93230    9.90140   0.03090    0.31208
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.27560    9.25010   0.02550    0.27567
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.52360    9.49590   0.02770    0.29170
中國信託台灣活力基金                                             16.31000   16.23000   0.08000    0.49291
中國信託台灣優勢基金                                             18.49000   18.45000   0.04000    0.21680
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77650    9.77150   0.00500    0.05117
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22520    9.22050   0.00470    0.05097
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15180   10.14000   0.01180    0.11637
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57600    9.56500   0.01100    0.11500
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.21460   10.21520  -0.00060   -0.00587
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.93980    8.94160  -0.00180   -0.02013
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.06350   11.11900  -0.05550   -0.49915
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.01520   10.06550  -0.05030   -0.49973
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97960   10.97940   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.42260    9.40940   0.01320    0.14029
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.14860    9.13580   0.01280    0.14011
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.56190    9.55010   0.01180    0.12356
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27980    9.26840   0.01140    0.12300
中國信託精穩基金                                                 18.50500   18.68970  -0.18470   -0.98824
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
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元大2001基金                                                     66.62000   66.58000   0.04000    0.06008
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.67930   38.44350   0.23580    0.61337
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.36000   18.46000  -0.10000   -0.54171
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35610   11.35510   0.00100    0.00881
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.70600   10.71540  -0.00940   -0.08772
元大上證50基金                                                   27.63000   27.43000   0.20000    0.72913
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.84000   11.96000  -0.12000   -1.00334
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.79000   10.92000  -0.13000   -1.19048
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.44000   12.47700  -0.03700   -0.29655
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.62900   16.65900  -0.03000   -0.18008
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.48600   10.57000  -0.08400   -0.79470
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.31900   10.41200  -0.09300   -0.89320
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.97000    2.98000  -0.01000   -0.33557
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.88550   46.88260   0.00290    0.00619
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35970   10.35100   0.00870    0.08405
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62100    9.61300   0.00800    0.08322
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.75230    9.75350  -0.00120   -0.01230
元大巴西指數基金                                                  5.21400    5.24200  -0.02800   -0.53415
元大巴菲特基金                                                   29.90000   29.72000   0.18000    0.60565
元大日經225基金                                                  27.40000   27.11000   0.29000    1.06972
元大台商收成基金                                                 23.72000   23.67000   0.05000    0.21124
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.95000   35.69000   0.26000    0.72850
元大台灣中型100基金                                              32.34000   32.26000   0.08000    0.24799
元大台灣加權股價指數基金                                         24.64800   24.63400   0.01400    0.05683
元大台灣卓越50基金                                               80.86000   80.74000   0.12000    0.14863
元大台灣金融基金                                                 17.14000   17.20000  -0.06000   -0.34884
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.46000   30.60000  -0.14000   -0.45752
元大台灣高股息基金                                               25.16000   25.17000  -0.01000   -0.03973
元大台灣電子科技基金                                             35.30000   35.09000   0.21000    0.59846
元大全球ETF成長組合基金                                          10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.02000   14.05000  -0.03000   -0.21352
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.06000   13.06400  -0.00400   -0.03062
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.73000    6.76000  -0.03000   -0.44379
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.76000    6.76000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.50300    9.45100   0.05200    0.55021
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
元大全球農業商機基金                                             16.93000   16.91000   0.02000    0.11827
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
元大印尼指數基金                                                  8.19900    8.17200   0.02700    0.33040
元大印度指數基金                                                  9.63900    9.66500  -0.02600   -0.26901
元大印度基金                                                     12.59000   12.62000  -0.03000   -0.23772
元大多多基金                                                     21.74000   21.53000   0.21000    0.97538
元大多福基金                                                     58.02000   58.00000   0.02000    0.03448
元大亞太成長基金                                                  9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57520    8.55410   0.02110    0.24667
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10130    7.08390   0.01740    0.24563
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.53400    9.52800   0.00600    0.06297
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.90800    9.90500   0.00300    0.03029
元大卓越基金                                                     51.35000   50.94000   0.41000    0.80487
元大店頭基金                                                      9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
元大泛歐成長基金                                                  9.51000    9.39000   0.12000    1.27796
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23960   10.23910   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.47270    9.48470  -0.01200   -0.12652
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.44770   31.41380   0.03390    0.10791
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.55110   38.42130   0.12980    0.33783
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.81040   18.85060  -0.04020   -0.21326
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.77360   19.68430   0.08930    0.45366
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.60740   38.56200   0.04540    0.11773
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.35990   20.34800   0.01190    0.05848
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.99700   18.01150  -0.01450   -0.08050
元大高科技基金                                                   21.28000   21.13000   0.15000    0.70989
元大得利貨幣市場基金                                             16.24370   16.24350   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97500   11.97490   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.46000   13.32000   0.14000    1.05105
元大華夏中小基金                                                  7.57000    7.67000  -0.10000   -1.30378
元大新中國基金-人民幣                                             9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
元大新中國基金-美元                                               9.43500    9.52900  -0.09400   -0.98646
元大新中國基金-新台幣                                             9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
元大新主流基金                                                   30.52000   30.26000   0.26000    0.85922
元大新東協平衡基金-美元                                           9.30400    9.31800  -0.01400   -0.15025
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.19380   10.14360   0.05020    0.49489
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.76340    9.73720   0.02620    0.26907
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.28790   10.24710   0.04080    0.39816
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.04760    9.01170   0.03590    0.39837
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73280    9.74960  -0.01680   -0.17231
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.39710    9.41330  -0.01620   -0.17210
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.78850    9.82170  -0.03320   -0.33803
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.45350    9.48550  -0.03200   -0.33736
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49960    9.50390  -0.00430   -0.04524
元大新興亞洲基金                                                 11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.12350    9.13600  -0.01250   -0.13682
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.00920    9.02150  -0.01230   -0.13634
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.28470    9.28550  -0.00080   -0.00862
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.16600    9.16690  -0.00090   -0.00982
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09260   15.09250   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     42.26000   41.92000   0.34000    0.81107
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
元大實質多重資產基金-美元                                         9.80400    9.72400   0.08000    0.82271
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.23000   16.37000  -0.14000   -0.85522
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.83000   12.63000   0.20000    1.58353
元大摩臺基金                                                     37.44000   37.38000   0.06000    0.16051
元大標普500基金                                                  25.17000   24.92000   0.25000    1.00321
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.55000   13.67000  -0.12000   -0.87783
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.10000   31.50000   0.60000    1.90476
元大標智滬深300基金                                              16.18000   16.18000   0.00000    0.00000
元大歐洲50基金                                                   24.73000   24.48000   0.25000    1.02124
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58400    9.56500   0.01900    0.19864
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16330   10.16290   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     63.14000   62.63000   0.51000    0.81431
元大韓國KOSPI200基金                                             21.99000   21.93000   0.06000    0.27360
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.87000   15.77000   0.10000    0.63412
日盛上選基金                                                     35.65000   35.17000   0.48000    1.36480
日盛小而美基金                                                   19.11000   19.08000   0.03000    0.15723
日盛中國內需動力基金                                             10.22000   10.37000  -0.15000   -1.44648
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.52550   11.54000  -0.01450   -0.12565
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.74470    9.75690  -0.01220   -0.12504
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.60220   11.63500  -0.03280   -0.28191
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.80350    9.83130  -0.02780   -0.28277
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.53850   10.56310  -0.02460   -0.23289
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.88930    8.91000  -0.02070   -0.23232
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.95000   11.07000  -0.12000   -1.08401
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.78000   10.93000  -0.15000   -1.37237
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.03000   11.17000  -0.14000   -1.25336
日盛日盛基金                                                     15.11000   14.99000   0.12000    0.80053
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.97950    9.96960   0.00990    0.09930
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.44740    9.43810   0.00930    0.09854
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.80050    9.79720   0.00330    0.03368
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.28030    9.27710   0.00320    0.03449
日盛全球新興債券基金A                                            10.55260   10.55890  -0.00630   -0.05967
日盛全球新興債券基金B                                             8.25160    8.25660  -0.00500   -0.06056
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.37700    2.37910  -0.00210   -0.08827
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.66670    1.66820  -0.00150   -0.08992
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36230    0.36360  -0.00130   -0.35754
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25490    0.25580  -0.00090   -0.35184
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.02130   12.05880  -0.03750   -0.31098
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.31760    8.34360  -0.02600   -0.31162
日盛亞洲機會基金                                                  7.12000    7.17000  -0.05000   -0.69735
日盛首選基金                                                     18.27000   18.16000   0.11000    0.60573
日盛高科技基金                                                   19.43000   19.14000   0.29000    1.51515
日盛貨幣市場基金                                                 14.76050   14.76030   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.11000   43.81000   0.30000    0.68478
日盛精選五虎基金                                                 39.18000   39.23000  -0.05000   -0.12745
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47630   13.47610   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.41000   34.83000   0.58000    1.66523
台新MSCI中國基金                                                 21.08000   21.42000  -0.34000   -1.58730
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.60000   18.67000  -0.07000   -0.37493
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.80000   20.64000   0.16000    0.77519
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15260   14.15240   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.16650   10.15120   0.01530    0.15072
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.63040   10.63840  -0.00800   -0.07520
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10010   10.09460   0.00550    0.05448
台新中國通基金                                                   48.10000   47.87000   0.23000    0.48047
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.50580    0.50930  -0.00350   -0.68722
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.42300   15.51100  -0.08800   -0.56734
台新中國精選中小基金-美元                                         0.37560    0.38200  -0.00640   -1.67539
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.47000   11.65000  -0.18000   -1.54506
台新主流基金                                                     24.51000   24.42000   0.09000    0.36855
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.22000   20.05000   0.17000    0.84788
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66580    0.65910   0.00670    1.01654
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.20000   15.07000   0.13000    0.86264
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49980    0.49470   0.00510    1.03093
台新台灣中小基金                                                 37.51000   37.49000   0.02000    0.05335
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.69080    9.67690   0.01390    0.14364
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31120    9.30220   0.00900    0.09675
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36400   10.35400   0.01000    0.09658
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.38560   10.37880   0.00680    0.06552
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.13430   11.12690   0.00740    0.06651
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
台新印度基金                                                     15.54000   15.56000  -0.02000   -0.12853
台新亞美短期債券基金                                             10.95730   10.95410   0.00320    0.02921
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.47630    8.51500  -0.03870   -0.45449
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28340    0.28510  -0.00170   -0.59628
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.66170   11.71490  -0.05320   -0.45412
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38440    0.38670  -0.00230   -0.59478
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08460   11.08450   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.57430   29.52110   0.05320    0.18021
台新智慧生活基金-美元                                            10.28840   10.23130   0.05710    0.55809
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.54040    8.55310  -0.01270   -0.14848
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.64520    8.64690  -0.00170   -0.01966
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.08970    9.10320  -0.01350   -0.14830
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.20930    9.21120  -0.00190   -0.02063
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.63620   10.61000   0.02620    0.24694
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34330    0.34290   0.00040    0.11665
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.00480    7.98510   0.01970    0.24671
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27220    0.27190   0.00030    0.11033
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.73000    5.77000  -0.04000   -0.69324
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.70000   20.66000   0.04000    0.19361
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.72400   10.74000  -0.01600   -0.14898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.89000   23.67000   0.22000    0.92945
未來資產全球大消費基金                                           15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.61740   11.66360  -0.04620   -0.39610
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.45310    9.49060  -0.03750   -0.39513
未來資產亞洲新富基金                                             21.20000   21.25000  -0.05000   -0.23529
未來資產阿波羅基金                                               12.55870   14.75000  -2.19130  -14.85627
未來資產新興市場債券基金A                                         8.71840    8.69000   0.02840    0.32681
未來資產新興市場債券基金B                                         6.69510    6.67330   0.02180    0.32667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.05540   11.05440   0.00100    0.00905
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.08480   10.09440  -0.00960   -0.09510
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.32780    9.33610  -0.00830   -0.08890
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53010   10.53950  -0.00940   -0.08919
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.14170    8.11850   0.02320    0.28577
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.25410    9.22750   0.02660    0.28827
永豐中小基金                                                     57.81000   57.48000   0.33000    0.57411
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.73200    1.74680  -0.01480   -0.84726
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.26860    2.28790  -0.01930   -0.84357
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.07180    8.11620  -0.04440   -0.54705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.25790   10.31440  -0.05650   -0.54778
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.87000    4.95000  -0.08000   -1.61616
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.38000   22.74000  -0.36000   -1.58311
永豐主流品牌基金                                                 17.79000   17.76000   0.03000    0.16892
永豐永豐基金                                                     37.04000   36.82000   0.22000    0.59750
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.93440    9.90960   0.02480    0.25026
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.93420    9.90940   0.02480    0.25027
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.92160    9.89590   0.02570    0.25970
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92150    9.89580   0.02570    0.25971
永豐亞洲民生消費基金                                             11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
永豐南非幣2021保本基金                                           12.84300   12.83950   0.00350    0.02726
永豐高科技基金                                                   28.64000   28.38000   0.26000    0.91614
永豐貨幣市場基金                                                 13.87430   13.87410   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.06380    2.07190  -0.00810   -0.39095
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43310    2.44270  -0.00960   -0.39301
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78560    7.79290  -0.00730   -0.09368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36590   10.37550  -0.00960   -0.09253
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.13150    7.11710   0.01440    0.20233
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.88400   10.86200   0.02200    0.20254
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.51000    7.52000  -0.01000   -0.13298
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.17000   17.17000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.62000   53.61000   0.01000    0.01865
永豐領航科技基金                                                 44.57000   44.28000   0.29000    0.65492
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.86000   10.97000  -0.11000   -1.00273
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.35000   10.22000   0.13000    1.27202
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.13000   10.05000   0.08000    0.79602
永豐趨勢平衡基金                                                 51.03000   50.67000   0.36000    0.71048
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51850   11.51740   0.00110    0.00955
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.50170    9.52260  -0.02090   -0.21948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.62490    9.64610  -0.02120   -0.21978
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.46590    9.49190  -0.02600   -0.27392
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.55070    9.57610  -0.02540   -0.26524
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.52610    9.54600  -0.01990   -0.20846
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.77950    9.79980  -0.02030   -0.20715
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.45570    9.47970  -0.02400   -0.25317
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.62280    9.64710  -0.02430   -0.25189
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.71000   10.82000  -0.11000   -1.01664
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.70000    9.81000  -0.11000   -1.12130
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
兆豐國際中小基金                                                 16.60000   16.60000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.83000   13.93000  -0.10000   -0.71788
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.76000   18.89000  -0.13000   -0.68819
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.69000   18.84000  -0.15000   -0.79618
兆豐國際生命科學基金                                             15.81000   15.66000   0.15000    0.95785
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29980   10.27970   0.02010    0.19553
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.57060   10.54030   0.03030    0.28747
兆豐國際全球基金                                                 31.74000   31.54000   0.20000    0.63412
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24430   10.24370   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.91020    9.92260  -0.01240   -0.12497
兆豐國際國民基金                                                 22.08000   22.17000  -0.09000   -0.40595
兆豐國際第一基金                                                 13.34000   13.36000  -0.02000   -0.14970
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77420    9.81570  -0.04150   -0.42279
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.80390    7.83710  -0.03320   -0.42363
兆豐國際萬全基金                                                 20.79000   20.81000  -0.02000   -0.09611
兆豐國際電子基金                                                 26.51000   26.21000   0.30000    1.14460
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.79000   21.77000   0.02000    0.09187
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.00000   17.05000  -0.05000   -0.29326
兆豐國際豐台灣基金                                               31.96000   32.09000  -0.13000   -0.40511
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49470   12.49460   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.97600   10.97480   0.00120    0.01093
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.81170   11.80150   0.01020    0.08643
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.60210   10.59660   0.00550    0.05190
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.36670   11.35880   0.00790    0.06955
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10050    8.09960   0.00090    0.01111
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45420    9.44610   0.00810    0.08575
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.97510    8.97040   0.00470    0.05239
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95020    8.94400   0.00620    0.06932
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.27000    9.26520   0.00480    0.05181
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
合庫全球新興市場基金                                              9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
合庫貨幣市場基金                                                 10.12350   10.12340   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.44730    9.43650   0.01080    0.11445
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.70120    9.69060   0.01060    0.10938
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.99820    9.98370   0.01450    0.14524
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.44220   11.42530   0.01690    0.14792
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.33350   13.31150   0.02200    0.16527
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.89800    8.88750   0.01050    0.11814
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.51700    9.50660   0.01040    0.10940
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.92740    7.91590   0.01150    0.14528
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.86710    8.85410   0.01300    0.14682
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.08910   10.07350   0.01560    0.15486
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93490   10.94510  -0.01020   -0.09319
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.19520   10.23970  -0.04450   -0.43458
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94820    9.97890  -0.03070   -0.30765
安聯中國東協基金                                                 15.14000   15.17000  -0.03000   -0.19776
安聯中國策略基金                                                 14.03000   14.15000  -0.12000   -0.84806
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.06000   14.19000  -0.13000   -0.91614
安聯中華新思路基金-美元                                          13.53000   13.70000  -0.17000   -1.24088
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.57000   12.72000  -0.15000   -1.17925
安聯台灣大壩基金                                                 28.63000   28.62000   0.01000    0.03494
安聯台灣科技基金                                                 47.92000   48.04000  -0.12000   -0.24979
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48360   12.48350   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.92000   31.85000   0.07000    0.21978
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07030   10.05890   0.01140    0.11333
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.99480   14.98140   0.01340    0.08944
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62690    9.61830   0.00860    0.08941
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.13870   12.13260   0.00610    0.05028
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07480   10.06610   0.00870    0.08643
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18090   12.17110   0.00980    0.08052
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.49400    9.48060   0.01340    0.14134
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.33480    9.32670   0.00810    0.08685
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.02510    9.01780   0.00730    0.08095
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89580   11.87320   0.02260    0.19034
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87380   10.86140   0.01240    0.11417
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54850   10.53570   0.01280    0.12149
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.91170    8.89730   0.01440    0.16185
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.69720    8.68730   0.00990    0.11396
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.41150    8.40120   0.01030    0.12260
安聯全球人口趨勢基金                                             11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.07000   35.81000   0.26000    0.72605
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             12.62000   12.60000   0.02000    0.15873
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05560   12.04830   0.00730    0.06059
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47010   10.46380   0.00630    0.06021
安聯全球新興市場基金                                             17.46000   17.41000   0.05000    0.28719
安聯全球農金趨勢基金                                              9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
安聯亞洲動態策略基金                                             23.37000   23.52000  -0.15000   -0.63776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97070    9.97780  -0.00710   -0.07116
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72980    9.73540  -0.00560   -0.05752
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.52040   82.08130  -0.56090   -0.68335
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.21160   12.30010  -0.08850   -0.71951
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.19880   64.64150  -0.44270   -0.68485
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.53490    9.60400  -0.06910   -0.71949
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54580    2.54750  -0.00170   -0.06673
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48790   10.49280  -0.00490   -0.04670
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13630    2.13770  -0.00140   -0.06549
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69460    8.69750  -0.00290   -0.03334
宏利台灣動力基金                                                 33.88000   33.63000   0.25000    0.74338
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.16080   10.14980   0.01100    0.10838
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.87100    9.84800   0.02300    0.23355
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.03510    8.02700   0.00810    0.10091
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.96260    7.94660   0.01600    0.20134
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
宏利全球債券組合基金                                             12.92910   12.92030   0.00880    0.06811
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76800    2.76880  -0.00080   -0.02889
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67060   11.67650  -0.00590   -0.05053
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67240    8.67750  -0.00510   -0.05877
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.35620    2.35660  -0.00040   -0.01697
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.82620   10.82010   0.00610    0.05638
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.94930    3.99000  -0.04070   -1.02005
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63780    0.64450  -0.00670   -1.03957
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.44000   18.62000  -0.18000   -0.96670
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65150   11.63870   0.01280    0.10998
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35860   10.35140   0.00720    0.06956
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.05260   10.05230   0.00030    0.00298
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.89900    8.88250   0.01650    0.18576
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.49890    8.49300   0.00590    0.06947
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.40710    8.40800  -0.00090   -0.01070
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.46590    8.45950   0.00640    0.07565
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73140    2.72160   0.00980    0.36008
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39720    0.39600   0.00120    0.30303
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.05730   12.01470   0.04260    0.35457
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90380    0.90080   0.00300    0.33304
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.36870    7.34290   0.02580    0.35136
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03680    2.02920   0.00760    0.37453
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29320    0.29230   0.00090    0.30790
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.04110    9.00960   0.03150    0.34963
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32920    0.32810   0.00110    0.33526
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63530   13.63520   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.70000    2.72000  -0.02000   -0.73529
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.17000   12.25000  -0.08000   -0.65306
宏利臺灣股息收益基金                                             28.65000   28.49000   0.16000    0.56160
宏利澳幣保本基金                                                 12.01780   12.01510   0.00270    0.02247
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.75930    9.83960  -0.08030   -0.81609
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.34270    9.40890  -0.06620   -0.70359
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.69700    8.77180  -0.07480   -0.85273
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.29260   10.38110  -0.08850   -0.85251
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
貝萊德新台幣基金                                                 12.92910   12.92900   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.06000   26.06000   0.00000    0.00000
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20190   11.20060   0.00130    0.01161
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.04160   10.03780   0.00380    0.03786
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
保德信大中華基金-新台幣                                          28.98000   29.03000  -0.05000   -0.17224
保德信中小型股基金                                               49.51000   49.16000   0.35000    0.71196
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.29000    9.49000  -0.20000   -2.10748
保德信中國中小基金-美元                                           9.25000    9.46000  -0.21000   -2.21987
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.85000    9.03000  -0.18000   -1.99336
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.26560    9.27390  -0.00830   -0.08950
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.29930    9.30570  -0.00640   -0.06878
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.37550    9.38420  -0.00870   -0.09271
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.07010   10.07940  -0.00930   -0.09227
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
保德信中國品牌基金-美元                                           8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
保德信台商全方位基金                                             37.84000   37.66000   0.18000    0.47796
保德信全球中小基金                                               30.01000   29.92000   0.09000    0.30080
保德信全球消費商機基金                                           18.09000   18.02000   0.07000    0.38846
保德信全球基礎建設基金                                           12.35000   12.30000   0.05000    0.40650
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.35000   32.12000   0.23000    0.71606
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.76340    9.73390   0.02950    0.30306
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.50550   10.47350   0.03200    0.30553
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.17760    9.13800   0.03960    0.43336
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.86160    9.81900   0.04260    0.43385
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.21920    8.21220   0.00700    0.08524
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74930   10.74010   0.00920    0.08566
保德信亞太基金                                                   21.36000   21.37000  -0.01000   -0.04679
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.45390    8.46760  -0.01370   -0.16179
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10910   11.12710  -0.01800   -0.16177
保德信店頭市場基金                                               35.15000   35.01000   0.14000    0.39989
保德信拉丁美洲基金                                                6.51000    6.48000   0.03000    0.46296
保德信金平衡基金                                                 29.58000   29.58000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 43.07000   43.02000   0.05000    0.11623
保德信科技島基金                                                 26.99000   26.80000   0.19000    0.70896
保德信高成長基金                                                 95.48000   95.02000   0.46000    0.48411
保德信第一基金                                                   27.47000   27.24000   0.23000    0.84435
保德信貨幣市場基金                                               15.75840   15.75830   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.50720   10.45450   0.05270    0.50409
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.57840   10.54120   0.03720    0.35290
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.78880   10.74020   0.04860    0.45251
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.17020   10.13970   0.03050    0.30080
保德信新世紀基金                                                 10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.02610    8.01170   0.01440    0.17974
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.72880   10.70970   0.01910    0.17834
保德信新興趨勢組合基金                                           10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
保德信瑞騰基金                                                   15.53800   15.53800   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.52000   10.37000   0.15000    1.44648
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.70850    9.75940  -0.05090   -0.52155
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.93470    9.91040   0.02430    0.24520
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.64560    9.67560  -0.03000   -0.31006
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.76340    9.74140   0.02200    0.22584
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85580    9.81740   0.03840    0.39114
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.85470    9.81610   0.03860    0.39323
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.74120    9.71790   0.02330    0.23976
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.74370    9.72020   0.02350    0.24176
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.99890    9.98570   0.01320    0.13219
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.03430    9.99570   0.03860    0.38617
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.03430    9.99590   0.03840    0.38416
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.95040    9.92660   0.02380    0.23976
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.95040    9.92660   0.02380    0.23976
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.61410    9.57020   0.04390    0.45872
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.49190    9.46190   0.03000    0.31706
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.93070    1.93580  -0.00510   -0.26346
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.61570    2.62280  -0.00710   -0.27070
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29580    0.29670  -0.00090   -0.30334
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43520    0.43660  -0.00140   -0.32066
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.44290    8.46720  -0.02430   -0.28699
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.65150   11.68180  -0.03030   -0.25938
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.47800    9.46830   0.00970    0.10245
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.54710   11.53640   0.01070    0.09275
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.74930    8.74570   0.00360    0.04116
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.68770   10.68320   0.00450    0.04212
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09230   10.06520   0.02710    0.26924
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.97790    9.95490   0.02300    0.23104
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.05290   10.11530  -0.06240   -0.61689
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61180   10.59680   0.01500    0.14155
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.96320   10.00320  -0.04000   -0.39987
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.76770    9.82320  -0.05550   -0.56499
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07090   10.05080   0.02010    0.19998
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.73820    9.77430  -0.03610   -0.36934
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94760    9.93200   0.01560    0.15707
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.34470   10.38220  -0.03750   -0.36120
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.22920    6.25030  -0.02110   -0.33758
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.62970   10.60120   0.02850    0.26884
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64440   11.64430   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.87000   19.81000   0.06000    0.30288
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4523.100004508.99000  14.11000    0.31293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.14780   10.19620  -0.04840   -0.47469
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.17300   11.23320  -0.06020   -0.53591
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.44150   10.50090  -0.05940   -0.56567
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.05250    9.09570  -0.04320   -0.47495
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.50470    9.55590  -0.05120   -0.53579
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.31780    9.37080  -0.05300   -0.56559
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.37350   10.42300  -0.04950   -0.47491
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.94960   11.00850  -0.05890   -0.53504
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.89830   10.96030  -0.06200   -0.56568
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.33000    6.28000   0.05000    0.79618
柏瑞巨人基金                                                     12.70000   12.73000  -0.03000   -0.23566
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64770   13.64760   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.02000   15.98000   0.04000    0.25031
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.38320   13.37420   0.00900    0.06729
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78310   11.75820   0.02490    0.21177
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.38980   12.37040   0.01940    0.15683
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.90920    8.90320   0.00600    0.06739
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77970    6.77510   0.00460    0.06790
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.78910    8.77060   0.01850    0.21093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.42880    8.41230   0.01650    0.19614
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.76550   10.74870   0.01680    0.15630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.32750    8.31400   0.01350    0.16238
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.95780   11.93260   0.02520    0.21119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.59410   11.58620   0.00790    0.06818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63260   11.60970   0.02290    0.19725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.27860   11.26090   0.01770    0.15718
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.98420    8.97810   0.00610    0.06794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.82010    9.79930   0.02080    0.21226
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.63450    9.61560   0.01890    0.19656
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.57520    9.56020   0.01500    0.15690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.41930    9.40400   0.01530    0.16270
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22140   10.21470   0.00670    0.06559
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.08890   10.07000   0.01890    0.18769
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98140    9.96660   0.01480    0.14850
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06330   10.04860   0.01470    0.14629
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02640   10.01980   0.00660    0.06587
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.84360    9.82520   0.01840    0.18727
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.78860    9.77400   0.01460    0.14938
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.87090    9.85650   0.01440    0.14610
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20180   10.19510   0.00670    0.06572
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.08880   10.07000   0.01880    0.18669
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98140    9.96660   0.01480    0.14850
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06340   10.04870   0.01470    0.14629
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02650   10.01990   0.00660    0.06587
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.84370    9.82530   0.01840    0.18727
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.78860    9.77410   0.01450    0.14835
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.87100    9.85650   0.01450    0.14711
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.45270   10.46520  -0.01250   -0.11944
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.61310   11.62830  -0.01520   -0.13072
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.04810   11.06610  -0.01800   -0.16266
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.92340    8.93410  -0.01070   -0.11977
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.61850    9.63110  -0.01260   -0.13083
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.48650    9.50200  -0.01550   -0.16312
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.17140   10.18360  -0.01220   -0.11980
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.81310   10.82730  -0.01420   -0.13115
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.67360   10.69110  -0.01750   -0.16369
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.92360    8.93430  -0.01070   -0.11976
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.61880    9.63150  -0.01270   -0.13186
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.48690    9.50240  -0.01550   -0.16312
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.94000   13.96000  -0.02000   -0.14327
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.02000   13.11000  -0.09000   -0.68650
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37840   11.37940  -0.00100   -0.00879
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47680    7.47740  -0.00060   -0.00802
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32740   11.28340   0.04400    0.38995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98430   10.94290   0.04140    0.37833
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13280   10.09840   0.03440    0.34065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33900    8.30660   0.03240    0.39005
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.38850    9.35310   0.03540    0.37848
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.41670    9.38470   0.03200    0.34098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56630   10.52650   0.03980    0.37809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94750    9.90890   0.03860    0.38955
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11650   10.08210   0.03440    0.34120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.72660    9.68990   0.03670    0.37874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.01030    8.97530   0.03500    0.38996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.89230    8.85890   0.03340    0.37702
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.44060    9.40850   0.03210    0.34118
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.84690   11.79540   0.05150    0.43661
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.31320   11.26700   0.04620    0.41005
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.76260   10.72240   0.04020    0.37492
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.10060    7.06970   0.03090    0.43708
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.89640    8.86000   0.03640    0.41084
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.50930    9.47380   0.03550    0.37472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.18380   10.13950   0.04430    0.43691
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.77970   10.73950   0.04020    0.37432
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.62750    9.58820   0.03930    0.40988
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.05430    9.01500   0.03930    0.43594
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71180    9.67550   0.03630    0.37517
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09120   11.09820  -0.00700   -0.06307
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65330   11.66110  -0.00780   -0.06689
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.70540   10.71730  -0.01190   -0.11104
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.10880    9.11450  -0.00570   -0.06254
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.64480    9.65130  -0.00650   -0.06735
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.63880    9.64950  -0.01070   -0.11089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98380   10.99120  -0.00740   -0.06733
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89580    9.90210  -0.00630   -0.06362
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.20070   10.21200  -0.01130   -0.11065
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.45620    9.46220  -0.00600   -0.06341
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.26130    9.26710  -0.00580   -0.06259
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.86300    9.86960  -0.00660   -0.06687
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.40220    9.41260  -0.01040   -0.11049
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.09000   18.01000   0.08000    0.44420
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.81000   16.74000   0.07000    0.41816
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.85540   12.83890   0.01650    0.12852
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.67650   10.64090   0.03560    0.33456
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.51890   11.47320   0.04570    0.39832
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.11810   12.07190   0.04620    0.38271
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.10000   11.06320   0.03680    0.33263
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.74890    9.71640   0.03250    0.33449
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.23260   10.19200   0.04060    0.39835
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.16070   10.12190   0.03880    0.38333
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.15770   10.12400   0.03370    0.33287
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.03180    9.99200   0.03980    0.39832
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.09940   10.06590   0.03350    0.33281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.04000   15.18000  -0.14000   -0.92227
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.64000   24.24000   0.40000    1.65017
國泰大中華基金                                                   21.02000   21.10000  -0.08000   -0.37915
國泰小龍基金                                                     15.65000   15.71000  -0.06000   -0.38192
國泰中小成長基金                                                 45.97000   45.83000   0.14000    0.30548
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.07290    4.09530  -0.02240   -0.54697
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.69000   18.81000  -0.12000   -0.63796
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.70610    0.71160  -0.00550   -0.77291
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.66830    0.67350  -0.00520   -0.77209
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09180    2.10410  -0.01230   -0.58457
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.43550    9.50390  -0.06840   -0.71970
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.05300    8.11140  -0.05840   -0.71997
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30980    0.31230  -0.00250   -0.80051
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.45400   11.45290   0.00110    0.00960
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.71670    1.72050  -0.00380   -0.22087
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.08000   10.07190   0.00810    0.08042
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33500    0.33510  -0.00010   -0.02984
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.35270    4.39470  -0.04200   -0.95570
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.96000   20.17000  -0.21000   -1.04115
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.64810    0.65580  -0.00770   -1.17414
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.17580    3.22260  -0.04680   -1.45224
國泰中港台基金台幣級別                                           14.57000   14.80000  -0.23000   -1.55405
國泰中港台基金美元級別                                            0.47870    0.48690  -0.00820   -1.68412
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.67000   26.35000   0.32000    1.21442
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.03000   13.22000  -0.19000   -1.43722
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.00000   33.10000   0.90000    2.71903
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.18410   10.18400   0.00010    0.00098
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.18420   10.18400   0.00020    0.00196
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.18420   10.18400   0.00020    0.00196
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33320    0.33260   0.00060    0.18040
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33320    0.33260   0.00060    0.18040
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33320    0.33260   0.00060    0.18040
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40580   12.40560   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     29.52000   29.43000   0.09000    0.30581
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.31990    2.29970   0.02020    0.87838
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.66000   10.57000   0.09000    0.85147
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34870    0.34530   0.00340    0.98465
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47440    0.46990   0.00450    0.95765
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.45000   13.38000   0.07000    0.52317
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46830    0.46640   0.00190    0.40738
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.79000   0.02000    0.34542
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18740    0.18690   0.00050    0.26752
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40770    0.40580   0.00190    0.46821
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36940    0.36770   0.00170    0.46233
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43150    0.42950   0.00200    0.46566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49890    0.49680   0.00210    0.42271
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.87000   20.71000   0.16000    0.77257
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.95000   20.95000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39220    2.39360  -0.00140   -0.05849
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.04640   11.06720  -0.02080   -0.18794
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                            9.97520    9.99400  -0.01880   -0.18811
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36050    0.36150  -0.00100   -0.27663
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32560    0.32650  -0.00090   -0.27565
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48720    0.48880  -0.00160   -0.32733
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39460    0.39510  -0.00050   -0.12655
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.52000   18.46000   0.06000    0.32503
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60630    0.60530   0.00100    0.16521
國泰科技生化基金                                                 38.72000   38.73000  -0.01000   -0.02582
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.98000   25.82000   0.16000    0.61967
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.04000   14.15000  -0.11000   -0.77739
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.04970   40.02000   0.02970    0.07421
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.24590   19.29390  -0.04800   -0.24878
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.06640   19.98730   0.07910    0.39575
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.96060   39.86360   0.09700    0.24333
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.82270   40.98900  -0.16630   -0.40572
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.18890   43.39220  -0.20330   -0.46852
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08100   12.08610  -0.00510   -0.04220
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36640   12.37180  -0.00540   -0.04365
國泰紐幣保本基金                                                 12.35980   12.35830   0.00150    0.01214
國泰高科技基金                                                   14.14000   14.10000   0.04000    0.28369
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.46000   24.48000  -0.02000   -0.08170
國泰國泰基金台幣級別                                             24.46000   24.48000  -0.02000   -0.08170
國泰富時中國A50基金                                              18.05000   17.89000   0.16000    0.89435
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33620    0.33590   0.00030    0.08931
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46420    0.46390   0.00030    0.06467
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36300    0.36110   0.00190    0.52617
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50130    0.49870   0.00260    0.52136
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34510    0.34450   0.00060    0.17417
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47650    0.47570   0.00080    0.16817
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.51580   10.50080   0.01500    0.14285
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.59110    7.58030   0.01080    0.14247
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35520    0.35450   0.00070    0.19746
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25440    0.25390   0.00050    0.19693
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38940    0.38900   0.00040    0.10283
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16130    2.15850   0.00280    0.12972
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43190    1.43000   0.00190    0.13287
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33480    0.33520  -0.00040   -0.11933
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36000    0.36030  -0.00030   -0.08326
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22410    0.22430  -0.00020   -0.08917
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.27930   10.28810  -0.00880   -0.08554
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.68280    6.68850  -0.00570   -0.08522
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.41000   14.46000  -0.05000   -0.34578
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.72000   33.48000   0.24000    0.71685
國泰價值卓越基金                                                 16.98000   16.97000   0.01000    0.05893
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.06000   10.97000   0.09000    0.82042
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38090    0.37810   0.00280    0.74054
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.54650   39.64930  -0.10280   -0.25927
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.70000   19.53000   0.17000    0.87046
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.05000   19.06000  -0.01000   -0.05247
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.81000   18.80000   0.01000    0.05319
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01880   12.01360   0.00520    0.04328
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39400    0.39390   0.00010    0.02539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57020    9.57480  -0.00460   -0.04804
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.40100    8.40540  -0.00440   -0.05235
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59870   10.60380  -0.00510   -0.04810
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40580    9.41070  -0.00490   -0.05207
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14640   11.14550   0.00090    0.00808
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.00470   10.02690  -0.02220   -0.22140
第一金大中華基金                                                 29.14000   28.88000   0.26000    0.90028
第一金小型精選基金                                               41.80000   41.28000   0.52000    1.25969
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.28000   13.41000  -0.13000   -0.96943
第一金中國世紀基金-美元                                           8.56410    8.65960  -0.09550   -1.10282
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.56500    8.66060  -0.09560   -1.10385
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.97000   10.07000  -0.10000   -0.99305
第一金中概平衡基金                                               26.52000   26.56000  -0.04000   -0.15060
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24190   15.24170   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.75100  177.74900   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.94950    9.93720   0.01230    0.12378
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.94950    9.93720   0.01230    0.12378
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.14180   14.04700   0.09480    0.67488
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.14240   14.04740   0.09500    0.67628
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.45000   13.38000   0.07000    0.52317
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.45000   13.38000   0.07000    0.52317
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.79400    9.76510   0.02890    0.29595
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.79720    9.76830   0.02890    0.29585
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.42940    9.39560   0.03380    0.35974
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45350    9.41960   0.03390    0.35989
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.23300   10.20310   0.02990    0.29305
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.86050    9.82520   0.03530    0.35928
第一金全球大趨勢基金                                             23.15000   23.19000  -0.04000   -0.17249
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.19580    8.16390   0.03190    0.39074
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82820    5.80560   0.02260    0.38928
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.57270    9.54350   0.02920    0.30597
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.57380    9.54460   0.02920    0.30593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.89590    9.86580   0.03010    0.30509
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.89720    9.86700   0.03020    0.30607
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.62900    8.59700   0.03200    0.37222
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.16410   10.12650   0.03760    0.37130
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.64190    9.63520   0.00670    0.06954
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.64090    9.63420   0.00670    0.06954
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.94490    7.93920   0.00570    0.07180
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.80830    8.80740   0.00090    0.01022
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.80850    8.80760   0.00090    0.01022
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05060   11.04290   0.00770    0.06973
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05150   11.04380   0.00770    0.06972
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91910    9.91190   0.00720    0.07264
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66020   14.65880   0.00140    0.00955
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.78650   13.88570  -0.09920   -0.71440
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.80350   13.90290  -0.09940   -0.71496
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.88000   12.99000  -0.11000   -0.84681
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.91000   13.02000  -0.11000   -0.84485
第一金亞洲科技基金                                               19.44000   19.57000  -0.13000   -0.66428
第一金亞洲新興市場基金                                           13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
第一金店頭市場基金                                               10.48000   10.26000   0.22000    2.14425
第一金創新趨勢基金                                               27.10000   26.66000   0.44000    1.65041
第一金電子基金                                                   36.16000   35.85000   0.31000    0.86471
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.58000   19.68000  -0.10000   -0.50813
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.97000   20.04000  -0.07000   -0.34930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.01000    9.20000  -0.19000   -2.06522
統一大中華中小基金(美元)                                          8.54000    8.74000  -0.20000   -2.28833
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.50000   12.76000  -0.26000   -2.03762
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             35.65000   35.52000   0.13000    0.36599
統一大滿貫基金-I類型                                             35.65000   35.52000   0.13000    0.36599
統一大龍印基金                                                   15.30000   15.38000  -0.08000   -0.52016
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.91000    9.06000  -0.15000   -1.65563
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.01000   10.17000  -0.16000   -1.57325
統一中小基金                                                     28.90000   28.73000   0.17000    0.59172
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.57180    9.61470  -0.04290   -0.44619
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.23930    9.29460  -0.05530   -0.59497
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.90880    8.95710  -0.04830   -0.53924
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.25840   11.30890  -0.05050   -0.44655
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.79490   10.85950  -0.06460   -0.59487
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.40590   10.46240  -0.05650   -0.54003
統一台灣動力基金                                                 20.25000   20.19000   0.06000    0.29718
統一全天候基金-A類型                                            122.59000  122.50000   0.09000    0.07347
統一全天候基金-I類型                                            122.59000  122.50000   0.09000    0.07347
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.74550    8.75080  -0.00530   -0.06057
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.74570    8.76410  -0.01840   -0.20995
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.70200    8.71550  -0.01350   -0.15490
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.97870    8.98420  -0.00550   -0.06122
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.97860    8.99760  -0.01900   -0.21117
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.93390    8.94770  -0.01380   -0.15423
統一全球債券組合基金                                             11.88230   11.87250   0.00980    0.08254
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.71000   15.88000  -0.17000   -1.07053
統一全球新科技基金(美元)                                         15.32000   15.41000  -0.09000   -0.58404
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.53000   14.65000  -0.12000   -0.81911
統一亞太基金                                                     26.15000   26.23000  -0.08000   -0.30499
統一亞洲大金磚基金                                               12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
統一奔騰基金                                                     66.29000   66.26000   0.03000    0.04528
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65020   16.65000   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
統一強漢基金(美元)                                                9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
統一強漢基金(新台幣)                                             24.37000   24.51000  -0.14000   -0.57120
統一統信基金                                                     35.15000   34.90000   0.25000    0.71633
統一黑馬基金                                                     66.98000   66.99000  -0.01000   -0.01493
統一新亞洲科技能源基金                                           18.77000   18.91000  -0.14000   -0.74035
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05590    8.05890  -0.00300   -0.03723
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14670   10.15040  -0.00370   -0.03645
統一經建基金                                                     52.17000   52.12000   0.05000    0.09593
統一龍馬基金                                                     77.70000   77.19000   0.51000    0.66071
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.85000   25.72000   0.13000    0.50544
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.35000   49.60000   0.75000    1.51210
野村中國機會基金                                                 13.68000   13.71000  -0.03000   -0.21882
野村巴西基金                                                      5.07000    5.10000  -0.03000   -0.58824
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.73000   11.87000  -0.14000   -1.17944
野村台灣高股息基金                                               22.30000   22.22000   0.08000    0.36004
野村台灣運籌基金                                                 37.79000   37.31000   0.48000    1.28652
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.60390    9.60700  -0.00310   -0.03227
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.55510    9.56180  -0.00670   -0.07007
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.56660    9.57240  -0.00580   -0.06059
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68470    9.68780  -0.00310   -0.03200
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.61920    9.62600  -0.00680   -0.07064
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.59020    9.59600  -0.00580   -0.06044
野村平衡基金                                                     20.17000   20.07000   0.10000    0.49826
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.48000   13.40000   0.08000    0.59701
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
野村全球生技醫療基金                                             17.21000   17.13000   0.08000    0.46702
野村全球品牌基金                                                 28.24000   28.30000  -0.06000   -0.21201
野村全球氣候變遷基金                                              8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.96000   12.86000   0.10000    0.77760
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.15000   19.00000   0.15000    0.78947
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.03000   11.94000   0.09000    0.75377
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.40200   10.39870   0.00330    0.03173
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.30480   10.29880   0.00600    0.05826
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.52250    9.46360   0.05890    0.62238
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.26850    9.21700   0.05150    0.55875
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84670    8.80370   0.04300    0.48843
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.04280   10.97440   0.06840    0.62327
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.54940   10.49080   0.05860    0.55858
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.12410   10.07470   0.04940    0.49034
野村成長基金                                                     28.31000   28.17000   0.14000    0.49698
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.98790    8.99850  -0.01060   -0.11780
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.98480    8.99960  -0.01480   -0.16445
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.09620    9.10150  -0.00530   -0.05823
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.30460    9.31560  -0.01100   -0.11808
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.23480    9.25000  -0.01520   -0.16432
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.35300    9.35850  -0.00550   -0.05877
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.18000   12.23000  -0.05000   -0.40883
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.58730    9.58200   0.00530    0.05531
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57030    9.57140  -0.00110   -0.01149
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.63190    9.61910   0.01280    0.13307
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.03550   10.03000   0.00550    0.05484
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94230    9.94350  -0.00120   -0.01207
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01290    9.99950   0.01340    0.13401
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.63850    8.64190  -0.00340   -0.03934
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.26050    9.26910  -0.00860   -0.09278
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.11720    9.13100  -0.01380   -0.15113
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.01900   13.02410  -0.00510   -0.03916
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.07390   12.08530  -0.01140   -0.09433
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.84490    9.85970  -0.01480   -0.15011
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.19280   10.17790   0.01490    0.14640
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86930    9.86230   0.00700    0.07098
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40200    9.40100   0.00100    0.01064
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.09890   11.09780   0.00110    0.00991
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00820    9.97930   0.02890    0.28960
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.06490   11.03640   0.02850    0.25824
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.60590   10.58780   0.01810    0.17095
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.34340   10.31420   0.02920    0.28310
野村泰國基金                                                     38.97000   39.62000  -0.65000   -1.64059
野村高科技基金                                                   13.27000   13.19000   0.08000    0.60652
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.01660    9.99490   0.02170    0.21711
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.24880   10.21340   0.03540    0.34660
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.53300   10.51170   0.02130    0.20263
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.63470    9.60490   0.02980    0.31026
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.50960    9.48870   0.02090    0.22026
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.44400    9.41430   0.02970    0.31548
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.70420   11.66390   0.04030    0.34551
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.91890   12.89630   0.02260    0.17524
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.70010   10.66700   0.03310    0.31030
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.56690   10.54360   0.02330    0.22099
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.73060   10.69690   0.03370    0.31504
野村貨幣市場基金                                                 16.25720   16.25700   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.63000   15.56000   0.07000    0.44987
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.97580    9.96260   0.01320    0.13250
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92260    7.91340   0.00920    0.11626
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.65540   11.64200   0.01340    0.11510
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.65000    7.51000   0.14000    1.86418
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
野村精選貨幣市場基金                                             12.07450   12.07440   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.21000   11.13000   0.08000    0.71878
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.06000    7.95000   0.11000    1.38365
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.38000   11.23000   0.15000    1.33571
野村積極成長基金                                                 11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.69000    9.57000   0.12000    1.25392
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.43000   35.00000   0.43000    1.22857
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13600   10.12930   0.00670    0.06614
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.58080    8.56090   0.01990    0.23245
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97680    7.96970   0.00710    0.08909
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82370    7.81710   0.00660    0.08443
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.51500   11.48830   0.02670    0.23241
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48300   10.47360   0.00940    0.08975
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31250   10.30380   0.00870    0.08443
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
野村環球基金-人民幣計價                                          15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
野村環球基金-美元計價                                            12.30000   12.26000   0.04000    0.32626
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.05000   17.03000   0.02000    0.11744
野村鴻利基金                                                     23.23000   23.03000   0.20000    0.86843
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85400   16.85390   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.51000   20.26000   0.25000    1.23396
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.04880   10.03950   0.00930    0.09263
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.18440   13.17200   0.01240    0.09414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64020    9.64110  -0.00090   -0.00934
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61730    9.61960  -0.00230   -0.02391
凱基台商天下基金                                                 13.06000   13.12000  -0.06000   -0.45732
凱基台灣精五門基金                                               20.54000   20.76000  -0.22000   -1.05973
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.68180   10.64550   0.03630    0.34099
凱基亞太高股息基金                                               12.40000   12.48000  -0.08000   -0.64103
凱基亞洲四金磚基金                                               17.14000   17.22000  -0.08000   -0.46458
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.43450   12.49090  -0.05640   -0.45153
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.15000   12.19000  -0.04000   -0.32814
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53690   11.53680   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.61000   26.59000   0.02000    0.07522
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.13000   21.99000   0.14000    0.63665
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.63730   21.46150   0.17580    0.81914
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.22000   17.29000  -0.07000   -0.40486
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.60080   16.68770  -0.08690   -0.52074
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.63500   11.57680   0.05820    0.50273
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.30680   11.27630   0.03050    0.27048
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.87000   12.86000   0.01000    0.07776
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.72510   12.68730   0.03780    0.29794
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.23000   14.44000  -0.21000   -1.45429
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.07000   32.10000   0.97000    3.02181
富邦NASDAQ-100基金                                               29.74000   29.36000   0.38000    1.29428
富邦上証180基金                                                  27.63000   27.55000   0.08000    0.29038
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20700    0.20890  -0.00190   -0.90953
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.32000    6.38000  -0.06000   -0.94044
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.02000    8.08000  -0.06000   -0.74257
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.91000   33.39000   0.52000    1.55735
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.31500   11.35120  -0.03620   -0.31891
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.54260   10.58380  -0.04120   -0.38927
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.25540   10.29660  -0.04120   -0.40013
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.94520    9.97700  -0.03180   -0.31873
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.19160    9.22750  -0.03590   -0.38905
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.94940    8.98530  -0.03590   -0.39954
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.62760   20.70630  -0.07870   -0.38008
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29270   11.29170   0.00100    0.00886
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56340   10.57260  -0.00920   -0.08702
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.57940   12.62250  -0.04310   -0.34145
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85940    1.86720  -0.00780   -0.41774
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.27300    9.30480  -0.03180   -0.34176
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41730    1.42330  -0.00600   -0.42156
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63270   11.63760  -0.00490   -0.04210
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71530    1.71780  -0.00250   -0.14553
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09680   10.10110  -0.00430   -0.04257
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50780    1.51010  -0.00230   -0.15231
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.03000   15.20000  -0.17000   -1.11842
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.18000   21.72000   0.46000    2.11786
富邦日本東証基金                                                 21.61000   21.43000   0.18000    0.83994
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.16000   42.32000  -0.16000   -0.37807
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.08000   48.18000  -0.10000   -0.20756
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.57000   49.48000   0.09000    0.18189
富邦台灣心基金                                                   23.81000   23.75000   0.06000    0.25263
富邦台灣釆吉50基金                                               46.89000   46.82000   0.07000    0.14951
富邦台灣科技指數基金                                             49.85000   49.46000   0.39000    0.78852
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.57060   40.39140   0.17920    0.44366
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.71170   40.67830   0.03340    0.08211
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29480    0.29450   0.00030    0.10187
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.43750    2.44110  -0.00360   -0.14747
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33930    0.33940  -0.00010   -0.02946
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56720   10.56650   0.00070    0.00662
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.11960    2.12290  -0.00330   -0.15545
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32600    0.32600   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.13510    9.13450   0.00060    0.00657
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.19000   23.27000  -0.08000   -0.34379
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.70000   0.03000    0.20408
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.36000   29.42000  -0.06000   -0.20394
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63170   15.63150   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.75000   68.39000   0.36000    0.52639
富邦科技基金                                                     27.09000   26.72000   0.37000    1.38473
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.24420   40.24850  -0.00430   -0.01068
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.39940   40.32610   0.07330    0.18177
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.22700   39.23980  -0.01280   -0.03262
富邦恒生國企ETF基金                                              19.75000   19.79000  -0.04000   -0.20212
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.42000   14.36000   0.06000    0.41783
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.78000   27.10000  -0.32000   -1.18081
富邦高成長基金                                                   25.99000   26.00000  -0.01000   -0.03846
富邦基金                                                         13.90000   13.80000   0.10000    0.72464
富邦深証100基金                                                   9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.65000   20.43000   0.22000    1.07685
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40540    0.40550  -0.00010   -0.02466
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17000   12.16260   0.00740    0.06084
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48230    9.47650   0.00580    0.06120
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30320    0.30320   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.84460    8.83920   0.00540    0.06109
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.44110    9.46150  -0.02040   -0.21561
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.87290    9.88160  -0.00870   -0.08804
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.44110    9.46150  -0.02040   -0.21561
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.87290    9.88160  -0.00870   -0.08804
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.62000   19.79000  -0.17000   -0.85902
富邦精準基金                                                     50.00000   49.48000   0.52000    1.05093
富邦精銳中小基金                                                 12.74000   12.56000   0.18000    1.43312
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.94000   20.03000  -0.09000   -0.44933
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.83000   20.83000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.81000    7.83000  -0.02000   -0.25543
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.61000   14.51000   0.10000    0.68918
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.47000   20.41000   0.06000    0.29397
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.06590   10.04700   0.01890    0.18812
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.32740   10.33930  -0.01190   -0.11509
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.36930   10.36540   0.00390    0.03763
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.83670    9.81830   0.01840    0.18741
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.04830   10.05980  -0.01150   -0.11432
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.06990   10.06620   0.00370    0.03676
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.78000   29.77000   0.01000    0.03359
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.56030    8.67230  -0.11200   -1.29147
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.03360    9.15280  -0.11920   -1.30233
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.79370    8.91010  -0.11640   -1.30638
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.46420    9.58810  -0.12390   -1.29223
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.42540    9.54980  -0.12440   -1.30265
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.17520    9.29660  -0.12140   -1.30585
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.23450    9.35630  -0.12180   -1.30180
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.42890    8.46440  -0.03550   -0.41940
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.39540    9.43610  -0.04070   -0.43132
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.91530    8.95410  -0.03880   -0.43332
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42420   10.46790  -0.04370   -0.41747
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.13590   10.17980  -0.04390   -0.43125
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.68480    9.72660  -0.04180   -0.42975
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.02780    9.06730  -0.03950   -0.43563
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.50680    9.54770  -0.04090   -0.42838
富達卓越領航全球組合基金                                         15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.65030    8.68300  -0.03270   -0.37660
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.29770    9.33370  -0.03600   -0.38570
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.01480    9.05030  -0.03550   -0.39225
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79240    9.82930  -0.03690   -0.37541
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70650    9.74410  -0.03760   -0.38587
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.44790    9.48470  -0.03680   -0.38799
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.09580    9.13140  -0.03560   -0.38986
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.50610    9.54260  -0.03650   -0.38250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.65000    9.81000  -0.16000   -1.63099
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.69000   10.89000  -0.20000   -1.83655
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.30000    9.46000  -0.16000   -1.69133
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.40770    9.45230  -0.04460   -0.47184
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.97740    9.02740  -0.05000   -0.55387
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.58210    8.62480  -0.04270   -0.49508
富蘭克林華美中華基金                                             13.26000   13.39000  -0.13000   -0.97087
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.61000   20.47000   0.14000    0.68393
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.25000   20.22000   0.03000    0.14837
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.56000   10.48000   0.08000    0.76336
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.91630    7.89620   0.02010    0.25455
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.06130    9.04270   0.01860    0.20569
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.24910    9.22570   0.02340    0.25364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.96920   10.95650   0.01270    0.11591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.70780    8.69780   0.01000    0.11497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.15640    9.14590   0.01050    0.11481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.02310   13.01750   0.00560    0.04302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.20770   10.20320   0.00450    0.04410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.02570   10.02140   0.00430    0.04291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.63900    7.63580   0.00320    0.04191
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.11040    9.10650   0.00390    0.04283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58400   10.58730  -0.00330   -0.03117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53100    7.53330  -0.00230   -0.03053
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.00030    9.00310  -0.00280   -0.03110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.31830   10.31200   0.00630    0.06109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.68460    7.67990   0.00470    0.06120
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.14090    8.13020   0.01070    0.13161
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.15930    9.15170   0.00760    0.08304
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.88600    9.87780   0.00820    0.08301
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.48850   12.47210   0.01640    0.13149
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.28000    9.43000  -0.15000   -1.59067
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.44000    9.59000  -0.15000   -1.56413
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.80000    8.87000  -0.07000   -0.78918
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.15000   11.23000  -0.08000   -0.71238
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.42000   10.51000  -0.09000   -0.85633
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.98460   12.95520   0.02940    0.22694
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           42.45000   42.22000   0.23000    0.54477
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29710   10.29700   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.65000   13.57000   0.08000    0.58954
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.06000   14.98000   0.08000    0.53405
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.04560    7.99770   0.04790    0.59892
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.84190   10.86550  -0.02360   -0.21720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.51990    9.50660   0.01330    0.13990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.85130   10.83620   0.01510    0.13935
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.88250    6.87380   0.00870    0.12657
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.06140    9.05300   0.00840    0.09279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.08620   10.07680   0.00940    0.09328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.47770   10.46460   0.01310    0.12518
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.08000   20.06000   0.02000    0.09970
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58550   11.58440   0.00110    0.00950
復華人生目標基金                                                 40.88520   40.73450   0.15070    0.36996
復華大中華中小策略基金                                            9.64000    9.77000  -0.13000   -1.33060
復華中小精選基金                                                 82.51000   81.30000   1.21000    1.48831
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.78000   10.87000  -0.09000   -0.82797
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華台灣智能基金                                                 12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
復華全方位基金                                                   33.65000   33.21000   0.44000    1.32490
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.73000   13.80000  -0.07000   -0.50725
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.34000   21.47000  -0.13000   -0.60550
復華全球平衡基金-美元                                             9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.18000   20.21000  -0.03000   -0.14844
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.48000   17.50000  -0.02000   -0.11429
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.63000   16.68000  -0.05000   -0.29976
復華全球原物料基金                                                9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.61000   13.80000  -0.19000   -1.37681
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45090   11.46270  -0.01180   -0.10294
復華全球債券基金                                                 13.53370   13.53620  -0.00250   -0.01847
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.68000   14.65000   0.03000    0.20478
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
復華有利貨幣市場基金                                             13.42910   13.42900   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 12.99000   13.33000  -0.34000   -2.55064
復華亞太成長基金                                                 16.11000   16.45000  -0.34000   -2.06687
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.99000   10.20000  -0.21000   -2.05882
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.47000   10.70000  -0.23000   -2.14953
復華東協世紀基金                                                 12.26000   12.31000  -0.05000   -0.40617
復華南非幣長期收益基金A                                          13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
復華南非幣長期收益基金B                                           8.18000    8.24000  -0.06000   -0.72816
復華南非幣短期收益基金A                                          13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
復華南非幣短期收益基金B                                           8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
復華美國新星基金-美元                                            12.77000   12.84000  -0.07000   -0.54517
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.77000   12.86000  -0.09000   -0.69984
復華恒生基金                                                     20.94000   20.89000   0.05000    0.23935
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.13000   32.10000   0.03000    0.09346
復華神盾基金                                                     28.44160   28.41570   0.02590    0.09115
復華高成長基金                                                   73.31000   72.40000   0.91000    1.25691
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.38960   14.38950   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.43000   19.33000   0.10000    0.51733
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.56000   51.04000  -0.48000   -0.94044
復華復華基金                                                     23.06000   22.78000   0.28000    1.22915
復華華人世紀基金                                                 18.37000   18.66000  -0.29000   -1.55413
復華傳家二號基金                                                 32.16270   31.93340   0.22930    0.71806
復華傳家基金                                                     28.17680   28.07710   0.09970    0.35509
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.85000   0.04000    0.26936
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.16000   14.16000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.04000   18.94000   0.10000    0.52798
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.64000   0.01000    0.17730
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.77000   12.73000   0.04000    0.31422
復華新興市場短期收益基金                                         10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
復華滬深300 A股基金                                              20.91000   20.84000   0.07000    0.33589
復華數位經濟基金                                                 66.84000   65.67000   1.17000    1.78164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.68970    9.68270   0.00700    0.07229
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.54280    9.53910   0.00370    0.03879
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.84240    9.83520   0.00720    0.07321
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.66310    9.65950   0.00360    0.03727
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.63900    9.63390   0.00510    0.05294
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.04630   10.05610  -0.00980   -0.09745
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.63940    9.63530   0.00410    0.04255
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.04590   10.05670  -0.01080   -0.10739
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.63830    9.63420   0.00410    0.04256
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.04960   10.06040  -0.01080   -0.10735
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25240    9.25860  -0.00620   -0.06696
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.61950    8.63620  -0.01670   -0.19337
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.50810    8.51340  -0.00530   -0.06225
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46060   11.46830  -0.00770   -0.06714
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.69310   10.71340  -0.02030   -0.18948
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.67870   10.68540  -0.00670   -0.06270
景順主流基金                                                     18.51000   18.53000  -0.02000   -0.10793
景順台灣科技基金                                                 32.52000   32.60000  -0.08000   -0.24540
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
景順全球科技基金                                                 21.85000   21.56000   0.29000    1.34508
景順全球康健基金                                                 18.16000   18.01000   0.15000    0.83287
景順貨幣市場基金                                                 15.92960   15.92940   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.02000   34.08000  -0.06000   -0.17606
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.95000   14.91000   0.04000    0.26828
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.85000   13.83000   0.02000    0.14461
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.32000   10.21000   0.11000    1.07738
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.40000   10.31000   0.09000    0.87294
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62180    8.62910  -0.00730   -0.08460
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.09310    8.12030  -0.02720   -0.33496
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.96740   10.97680  -0.00940   -0.08564
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.27240   10.30690  -0.03450   -0.33473
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.57000    7.63000  -0.06000   -0.78637
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.52000    7.59000  -0.07000   -0.92227
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.93000   11.02000  -0.09000   -0.81670
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49200    9.48710   0.00490    0.05165
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59050    9.57340   0.01710    0.17862
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70390    9.69900   0.00490    0.05052
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.80710    9.78960   0.01750    0.17876
華南永昌永昌基金                                                 19.05000   18.91000   0.14000    0.74035
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.21280   14.20430   0.00850    0.05984
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌全球精品基金                                             15.87000   15.81000   0.06000    0.37951
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.52000   13.61000  -0.09000   -0.66128
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.33000   13.44000  -0.11000   -0.81845
華南永昌物聯網精選基金                                           11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
華南永昌策略報酬基金                                             10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19420   16.19400   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.07620   24.09050  -0.01430   -0.05936
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93060   11.93040   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.06350   10.08570  -0.02220   -0.22011
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.19580   10.22810  -0.03230   -0.31580
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.72370    9.74520  -0.02150   -0.22062
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.81970    9.85090  -0.03120   -0.31672
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.89730    9.92510  -0.02780   -0.28010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.96790   10.00570  -0.03780   -0.37778
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.65710    9.68440  -0.02730   -0.28190
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.71760    9.75440  -0.03680   -0.37727
華頓中小型基金                                                   27.78000   27.76000   0.02000    0.07205
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.94640   11.95160  -0.00520   -0.04351
華頓台灣基金                                                     33.68000   33.54000   0.14000    0.41741
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51290   11.51280   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.70000   17.88000  -0.18000   -1.00671
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27730   13.27850  -0.00120   -0.00904
華頓全球高收益債券基金B                                           8.27630    8.27700  -0.00070   -0.00846
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.88000    5.93000  -0.05000   -0.84317
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.64020    2.65400  -0.01380   -0.51997
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.11360   12.17620  -0.06260   -0.51412
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39670    0.39920  -0.00250   -0.62625
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.39120   11.41030  -0.01910   -0.16739
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.35310   10.37060  -0.01750   -0.16875
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.39040   10.40730  -0.01690   -0.16239
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.40280    9.41810  -0.01530   -0.16245
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.70780   10.73900  -0.03120   -0.29053
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.73890    9.76930  -0.03040   -0.31118
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.30000   11.45000  -0.15000   -1.31004
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.98000   10.12000  -0.14000   -1.38340
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.82000   10.97000  -0.15000   -1.36737
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45040    2.45210  -0.00170   -0.06933
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99630    1.99770  -0.00140   -0.07008
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.75770   11.78200  -0.02430   -0.20625
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.58510    9.60490  -0.01980   -0.20614
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36750    0.36820  -0.00070   -0.19011
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30670    0.30750  -0.00080   -0.26016
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.29000    3.30000  -0.01000   -0.30303
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.10000   15.14000  -0.04000   -0.26420
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.16000   24.16000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.31000    8.25000   0.06000    0.72727
匯豐安富基金                                                     25.33000   25.32000   0.01000    0.03949
匯豐成功基金                                                     39.49000   39.80000  -0.31000   -0.77889
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48870    2.48860   0.00010    0.00402
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26780    2.26770   0.00010    0.00441
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.43140   11.44050  -0.00910   -0.07954
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.83150    7.84040  -0.00890   -0.11351
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37460    0.37500  -0.00040   -0.10667
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33470    0.33510  -0.00040   -0.11937
匯豐金磚動力基金                                                 13.59000   13.53000   0.06000    0.44346
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97650   14.97640   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.24000    5.19000   0.05000    0.96339
匯豐新鑽動力基金                                                 10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.41260    5.38650   0.02610    0.48454
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.98860    8.96260   0.02600    0.29009
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.00000   51.99000   0.01000    0.01923
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.00000   51.99000   0.01000    0.01923
匯豐龍騰電子基金                                                 37.76000   37.44000   0.32000    0.85470
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.18770   12.16830   0.01940    0.15943
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.63000   21.53000   0.10000    0.46447
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.45000   10.56000  -0.11000   -1.04167
新光中國成長基金(美元)                                           10.85000   10.99000  -0.14000   -1.27389
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.73000   10.86000  -0.13000   -1.19705
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.28560   10.21810   0.06750    0.66059
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.83230    9.84530  -0.01300   -0.13204
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04830   10.05050  -0.00220   -0.02189
新光台灣富貴基金                                                 22.96000   22.87000   0.09000    0.39353
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96780    9.95850   0.00930    0.09339
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.65480    9.64960   0.00520    0.05389
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62120    9.63010  -0.00890   -0.09242
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.30910    9.32210  -0.01300   -0.13945
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.52000    9.43000   0.09000    0.95440
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43540   15.43520   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            22.96000   23.11000  -0.15000   -0.64907
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.06000   23.18000  -0.12000   -0.51769
新光兩岸優勢基金                                                 12.18000   12.32000  -0.14000   -1.13636
新光店頭基金                                                     26.89000   26.68000   0.21000    0.78711
新光南非幣保本基金                                               11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          19.96000   19.85000   0.11000    0.55416
新光創新科技基金                                                 16.04000   15.93000   0.11000    0.69052
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.64030    9.63850   0.00180    0.01868
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.91200    9.93340  -0.02140   -0.21543
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.57650    9.60110  -0.02460   -0.25622
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.15880    9.15710   0.00170    0.01856
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.42570    9.45130  -0.02560   -0.27086
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.10290    9.12640  -0.02350   -0.25749
新光澳幣八年期保本基金                                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95130    9.92780   0.02350    0.23671
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79130    9.76820   0.02310    0.23648
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73640    9.73130   0.00510    0.05241
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86840    9.86320   0.00520    0.05272
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.81750    9.80650   0.01100    0.11217
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.68420    9.67350   0.01070    0.11061
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.65570    9.64510   0.01060    0.10990
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.78910    9.77840   0.01070    0.10942
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.55440    9.59190  -0.03750   -0.39095
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.24360    9.27990  -0.03630   -0.39117
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.50150    9.54830  -0.04680   -0.49014
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.23570    9.28120  -0.04550   -0.49024
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.31110    9.35760  -0.04650   -0.49692
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.64020    9.68820  -0.04800   -0.49545
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.45740   13.51480  -0.05740   -0.42472
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.35460    8.39020  -0.03560   -0.42430
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.10620   37.02780   0.07840    0.21173
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.38460   38.31880   0.06580    0.17172
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.28500   39.15490   0.13010    0.33227
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14840   11.14750   0.00090    0.00807
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16740   10.19190  -0.02450   -0.24039
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.96680   13.09220  -0.12540   -0.95782
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.02470   10.15830  -0.13360   -1.31518
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.27000   10.40000  -0.13000   -1.25000
群益大印度基金-人民幣                                            13.38040   13.40690  -0.02650   -0.19766
群益大印度基金-美元                                              13.01610   13.08910  -0.07300   -0.55772
群益大印度基金-新臺幣                                            12.22000   12.27000  -0.05000   -0.40750
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.31990   12.20610   0.11380    0.93232
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.28880   12.13820   0.15060    1.24071
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.43000   11.31000   0.12000    1.06101
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.42550   11.35760   0.06790    0.59784
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.40020   10.30680   0.09340    0.90620
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.88630    9.79500   0.09130    0.93211
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.03500    8.92430   0.11070    1.24043
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.45000    9.35000   0.10000    1.06952
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54190    9.48510   0.05680    0.59883
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.01250    8.93150   0.08100    0.90690
群益中小型股基金                                                 51.26000   50.56000   0.70000    1.38449
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.67980    9.72210  -0.04230   -0.43509
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.29530    9.36970  -0.07440   -0.79405
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.63310    8.69110  -0.05800   -0.66735
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.55630    8.59370  -0.03740   -0.43520
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.21620    8.28210  -0.06590   -0.79569
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.63160    7.68290  -0.05130   -0.66772
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.75850   11.32420  -0.56570   -4.99550
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.57640   11.13640  -0.56000   -5.02856
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.79590   10.32840  -0.53250   -5.15569
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.02510    9.11000  -0.08490   -0.93194
群益中國新機會基金N-美元                                          8.57180    8.68370  -0.11190   -1.28862
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.07000    9.18000  -0.11000   -1.19826
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.00390    8.07920  -0.07530   -0.93202
群益中國新機會基金-美元                                           9.16520    9.28500  -0.11980   -1.29025
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.66000    8.76000  -0.10000   -1.14155
群益平衡王基金                                                   19.44840   19.45910  -0.01070   -0.05499
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.30000    8.27000   0.03000    0.36276
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.03000    6.01000   0.02000    0.33278
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.75320   10.71860   0.03460    0.32280
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.61650   10.55020   0.06630    0.62842
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.68290    9.69200  -0.00910   -0.09389
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.55990    9.53970   0.02020    0.21175
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.19750   10.16750   0.03000    0.29506
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.98570    9.95980   0.02590    0.26005
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.58460    9.60430  -0.01970   -0.20512
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.48330    9.49830  -0.01500   -0.15792
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.25660   10.22640   0.03020    0.29531
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.29890   10.27220   0.02670    0.25992
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.75350    9.77360  -0.02010   -0.20566
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.14650   10.16240  -0.01590   -0.15646
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06050   10.07320  -0.01270   -0.12608
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.31710    7.32630  -0.00920   -0.12557
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03410   10.00950   0.02460    0.24577
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.93540    9.92160   0.01380    0.13909
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.07040   10.06470   0.00570    0.05663
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03400   10.00950   0.02450    0.24477
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93540    9.92160   0.01380    0.13909
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07040   10.06470   0.00570    0.05663
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03410   10.00960   0.02450    0.24477
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.93540    9.92160   0.01380    0.13909
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.07040   10.06470   0.00570    0.05663
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03410   10.00950   0.02460    0.24577
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93530    9.92160   0.01370    0.13808
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07040   10.06470   0.00570    0.05663
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.36660   15.23780   0.12880    0.84527
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.01000   14.90000   0.11000    0.73826
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
群益印度中小基金N-美元                                            9.62050    9.68010  -0.05960   -0.61570
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
群益印度中小基金-人民幣                                          14.99950   15.03780  -0.03830   -0.25469
群益印度中小基金-美元                                            13.75980   13.84500  -0.08520   -0.61538
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.75000   15.83000  -0.08000   -0.50537
群益多利策略組合基金                                             11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
群益多重收益組合基金                                             13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
群益多重資產組合基金                                             15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                     26.87020   26.68160   0.18860    0.70685
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07490   16.07480   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             22.84000   22.63000   0.21000    0.92797
群益亞太中小基金                                                 12.69000   12.96000  -0.27000   -2.08333
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.65000   16.70000  -0.05000   -0.29940
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66990    9.66650   0.00340    0.03517
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45340    7.45070   0.00270    0.03624
群益店頭市場基金                                                113.19000  112.53000   0.66000    0.58651
群益東方盛世基金                                                  8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
群益東協成長基金-人民幣                                          12.89140   12.95440  -0.06300   -0.48632
群益東協成長基金-美元                                            11.70400   11.80380  -0.09980   -0.84549
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.07470   11.03380   0.04090    0.37068
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.52780   10.49990   0.02790    0.26572
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.97870    9.96010   0.01860    0.18675
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.75100    9.77180  -0.02080   -0.21286
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.27250    9.30210  -0.02960   -0.31821
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.78680    8.82190  -0.03510   -0.39787
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.54250    9.56280  -0.02030   -0.21228
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.43760    9.46770  -0.03010   -0.31792
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.81630    9.85540  -0.03910   -0.39674
群益長安基金                                                     30.61000   30.45000   0.16000    0.52545
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.71110   14.54920   0.16190    1.11278
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.06000   13.93000   0.13000    0.93324
群益真善美基金                                                   17.91640   17.92170  -0.00530   -0.02957
群益馬拉松基金A類型                                             135.16000  134.25000   0.91000    0.67784
群益深証中小板基金                                               13.01000   12.97000   0.04000    0.30840
群益創新科技基金                                                 35.94000   35.90000   0.04000    0.11142
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.49850    9.58520  -0.08670   -0.90452
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.04190    9.15740  -0.11550   -1.26128
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.33000    9.44000  -0.11000   -1.16525
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.34380   10.43820  -0.09440   -0.90437
群益華夏盛世基金-美元                                             9.97000   10.09740  -0.12740   -1.26171
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.28000   16.46000  -0.18000   -1.09356
群益奧斯卡基金                                                   30.18000   30.07000   0.11000    0.36581
群益新興金鑽基金-美元                                            12.11150   12.23050  -0.11900   -0.97298
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
群益葛萊美基金                                                   25.42000   25.21000   0.21000    0.83300
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.55000   20.33000   0.22000    1.08214
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.84000   12.75000   0.09000    0.70588
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.56340   11.58980  -0.02640   -0.22779
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.14950   11.17690  -0.02740   -0.24515
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.06780   11.09460  -0.02680   -0.24156
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.49230    8.51170  -0.01940   -0.22792
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.04700    9.06930  -0.02230   -0.24588
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.29000    8.30000  -0.01000   -0.12048
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.66030    8.68120  -0.02090   -0.24075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
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德信大發基金                                                     30.35000   30.20000   0.15000    0.49669
德信中國精選成長基金                                             11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
德信台灣主流中小基金                                             20.17000   20.04000   0.13000    0.64870
德信新興股票組合基金                                             11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92640   11.92620   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.76560   10.77320  -0.00760   -0.07055
德信數位時代基金                                                 27.44000   27.49000  -0.05000   -0.18188
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65450   11.65440   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.00000   16.10000  -0.10000   -0.62112
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.45000   19.37000   0.08000    0.41301
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.28000    7.27000   0.01000    0.13755
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.93770    9.94700  -0.00930   -0.09350
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.15920   14.17140  -0.01220   -0.08609
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.95190    7.97240  -0.02050   -0.25714
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.82890   10.86380  -0.03490   -0.32125
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.07680   11.11230  -0.03550   -0.31947
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.68200   12.71330  -0.03130   -0.24620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.24000   18.03000   0.21000    1.16473
摩根中小基金                                                     24.31000   24.06000   0.25000    1.03907
摩根中國A股基金                                                  13.58000   13.70000  -0.12000   -0.87591
摩根中國A股基金(美元)                                            10.77000   10.88000  -0.11000   -1.01103
摩根中國亮點基金                                                 13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.03260   11.01400   0.01860    0.16888
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.06020   12.03530   0.02490    0.20689
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.39550    9.38750   0.00800    0.08522
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.29650   12.27680   0.01970    0.16047
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.89810   13.86220   0.03590    0.25898
摩根台灣金磚基金                                                 20.50000   20.37000   0.13000    0.63819
摩根台灣增長基金                                                 50.82000   50.72000   0.10000    0.19716
摩根平衡基金                                                     27.78000   27.91000  -0.13000   -0.46578
摩根全球α基金                                                   18.88000   18.82000   0.06000    0.31881
摩根全球平衡基金                                                 15.17360   15.11230   0.06130    0.40563
摩根全球發現基金                                                 12.55000   12.46000   0.09000    0.72231
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69670    9.67340   0.02330    0.24087
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60960   10.57750   0.03210    0.30347
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07110   10.04810   0.02300    0.22890
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.28960   11.26290   0.02670    0.23706
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.89600    9.87340   0.02260    0.22890
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.47960   10.49720  -0.01760   -0.16766
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.26950   13.29180  -0.02230   -0.16777
摩根亞洲基金                                                     55.41000   55.45000  -0.04000   -0.07214
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.39480    8.40560  -0.01080   -0.12849
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73590    9.74310  -0.00720   -0.07390
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.65540    8.66920  -0.01380   -0.15918
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.05120   12.06670  -0.01550   -0.12845
摩根東方內需機會基金                                             17.55000   17.57000  -0.02000   -0.11383
摩根東方科技基金                                                 34.98000   35.08000  -0.10000   -0.28506
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
摩根金龍收成基金                                                 22.06000   22.12000  -0.06000   -0.27125
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07170   15.07160   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.35000   14.55000  -0.20000   -1.37457
摩根新金磚五國基金                                               11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
摩根新絲路基金                                                    9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
摩根新興35基金                                                   13.25000   13.18000   0.07000    0.53111
摩根新興日本基金                                                 23.95000   24.13000  -0.18000   -0.74596
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.41760    7.38760   0.03000    0.40609
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.65050    9.60330   0.04720    0.49150
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.43490    9.39810   0.03680    0.39157
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.55100   10.50830   0.04270    0.40635
摩根新興科技基金                                                 57.72000   56.99000   0.73000    1.28093
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33110    8.32540   0.00570    0.06847
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49450   10.48730   0.00720    0.06865
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.54910    8.51720   0.03190    0.37454
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.28660    9.25390   0.03270    0.35336
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.79330    8.77020   0.02310    0.26339
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.74000    9.70370   0.03630    0.37408
摩根龍揚基金                                                     32.98000   33.08000  -0.10000   -0.30230
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.90000   10.80000   0.10000    0.92593
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.10000   11.02000   0.08000    0.72595
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28660    9.27340   0.01320    0.14234
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16140   11.14550   0.01590    0.14266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.98000   26.86000   0.12000    0.44676
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.40300   11.47020  -0.06720   -0.58587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.81850   10.88440  -0.06590   -0.60545
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.78340    9.83490  -0.05150   -0.52365
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.02130   10.08030  -0.05900   -0.58530
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.54980    9.60790  -0.05810   -0.60471
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.63030    8.67570  -0.04540   -0.52330
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.29060   10.26180   0.02880    0.28065
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.25110   10.23780   0.01330    0.12991
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.74050    9.71300   0.02750    0.28313
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.79480    9.78180   0.01300    0.13290
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.54750    9.52050   0.02700    0.28360
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60030    9.58750   0.01280    0.13351
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.33360   11.34560  -0.01200   -0.10577
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.11800   11.13280  -0.01480   -0.13294
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.19690   10.20900  -0.01210   -0.11852
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.80430   10.81570  -0.01140   -0.10540
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.58250   10.59660  -0.01410   -0.13306
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.70840    9.71990  -0.01150   -0.11831
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.64550   25.65090  -0.00540   -0.02105
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.80440    9.82560  -0.02120   -0.21576
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.02630   10.03520  -0.00890   -0.08869
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.80440    9.82560  -0.02120   -0.21576
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.02630   10.03520  -0.00890   -0.08869
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15580   13.15570   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.67000   13.63000   0.04000    0.29347
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.91770   15.90700   0.01070    0.06727
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.59990   12.67670  -0.07680   -0.60584
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.34650   12.41520  -0.06870   -0.55335
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.86880   11.93480  -0.06600   -0.55300
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73700   11.72500   0.01200    0.10235
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03510   11.03420   0.00090    0.00816
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56110   10.55040   0.01070    0.10142
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66030    8.65960   0.00070    0.00808
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.81000   36.86000  -0.05000   -0.13565
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.57000   12.54000   0.03000    0.23923
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.96000    7.95000   0.01000    0.12579
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.38000   15.36000   0.02000    0.13021
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.34000   15.33000   0.01000    0.06523
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.33000   20.26000   0.07000    0.34551
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.50000   18.45000   0.05000    0.27100
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.47000   15.41000   0.06000    0.38936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.17000   16.11000   0.06000    0.37244
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.25000   15.21000   0.04000    0.26298
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.90000   13.85000   0.05000    0.36101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.90000   13.86000   0.04000    0.28860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.28000   0.03000    0.16411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.16000   0.02000    0.11655
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.43000   13.40000   0.03000    0.22388
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.48000   14.46000   0.02000    0.13831
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99060   14.99050   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40280   10.39370   0.00910    0.08755
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.76930   13.76340   0.00590    0.04287
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.56920    7.56260   0.00660    0.08727
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.86000   13.91000  -0.05000   -0.35945
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.89000   13.95000  -0.06000   -0.43011
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.25000   24.00000   0.25000    1.04167
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
瀚亞巴西基金                                                      4.35000    4.39000  -0.04000   -0.91116
瀚亞外銷基金                                                     45.56000   45.27000   0.29000    0.64060
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51950   10.50990   0.00960    0.09134
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23950   10.22080   0.01870    0.18296
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13330   12.11780   0.01550    0.12791
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03020   10.00420   0.02600    0.25989
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.49210    7.48530   0.00680    0.09084
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.98590    7.97130   0.01460    0.18316
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.07310    8.06280   0.01030    0.12775
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.12000    7.10140   0.01860    0.26192
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.84360    8.83230   0.01130    0.12794
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.21740    9.20890   0.00850    0.09230
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.33490    9.31790   0.01700    0.18244
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.21800    9.20630   0.01170    0.12709
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.09000   11.01000   0.08000    0.72661
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.53000   13.59000  -0.06000   -0.44150
瀚亞印度基金-美元                                                13.21000   13.29000  -0.08000   -0.60196
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.04000   29.16000  -0.12000   -0.41152
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.47470   11.52430  -0.04960   -0.43039
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.00800   13.03360  -0.02560   -0.19642
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.70740   10.72890  -0.02150   -0.20039
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.44030   10.47260  -0.03230   -0.30842
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.49570   11.50990  -0.01420   -0.12337
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.98420    9.02290  -0.03870   -0.42891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.74630    9.76550  -0.01920   -0.19661
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.99620    9.01380  -0.01760   -0.19526
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.76220    8.78940  -0.02720   -0.30946
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.10320    9.11450  -0.01130   -0.12398
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.31440   14.25340   0.06100    0.42797
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.63120   10.58550   0.04570    0.43172
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.68050   10.64550   0.03500    0.32878
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.57470   12.52110   0.05360    0.42808
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.12000   21.19000  -0.07000   -0.33034
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55440   13.55420   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.28000   26.01000   0.27000    1.03806
瀚亞高科技基金                                                   61.88000   61.92000  -0.04000   -0.06460
瀚亞理財通基金                                                   27.30000   27.39000  -0.09000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞菁華基金                                                     24.17000   24.20000  -0.03000   -0.12397
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.03040   13.02020   0.01020    0.07834
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.30110    9.29390   0.00720    0.07747
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.32940   10.30340   0.02600    0.25234
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.49300   10.46120   0.03180    0.30398
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.38360   10.36960   0.01400    0.13501
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.71650    9.69110   0.02540    0.26210
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.87350    9.86170   0.01180    0.11965
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.33240    8.31150   0.02090    0.25146
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.14950    8.12480   0.02470    0.30401
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.98190    8.96980   0.01210    0.13490
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.29060    8.26890   0.02170    0.26243
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.90580    7.89630   0.00950    0.12031
瀚亞電通網基金                                                   16.12000   16.12000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58070   13.56620   0.01450    0.10688
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.24760   10.23460   0.01300    0.12702
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.93090    9.93050   0.00040    0.00403
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46840   11.45620   0.01220    0.10649
瀚亞歐洲基金                                                     11.74000   11.64000   0.10000    0.85911
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