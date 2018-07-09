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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月06日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50        麗正              大統染   興泰
宏洲            群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     宏亞
嘉裕            正道            富邦發達          光罩              銘旺科   達新
東華            同開            富邦金融          光磊              卓越     恆大
大東                            元大MSCI台灣      茂矽              統領     怡華
立益                            永豐臺灣加權      錸德                       昶和
佳和                            國泰日經225       廷鑫                       大統染
昶和                            元大歐洲50        智寶                       永記
三洋紡                          元大日經225       威盛                       日勝化
本盟                            國泰20年美債反1   環科                       展宇
瑞利                            元大美債7-10正2   隴華                       士紙
樂士                            元大美債7-10反1   友旺                       東明-KY
正峰新                          元大S&P日圓反1    奇力新                     六暉-KY
億泰                            富邦歐洲          大毅                       中環
毛寶                            FH彭博高收益債    一詮                       光罩
燁興                            FH彭博新興債      吉祥全                     茂矽
中鴻                            FH富時不動產      華新科                     智寶
聚亨                            元大台灣高息低波  嘉晶                       銘旺科
千興                            FH富時高息低波    星通                       奇力新
威致                            國泰RMB短期報酬   玉晶光                     大毅
華豐                            新光內需收益      揚明光                     嘉晶
首利                            環泥              佳凌                       玉晶光
麗正                            卜蜂              鈞寶                       傳奇
東訊                            天仁              達方                       迎廣
華泰                            南僑              富鼎                       嘉聯益
錸德                            台塑              杜康-DR                    關貿
倫飛                            南亞              陽光能源-DR                亞弘電
威盛                            三芳              新利虹                     鈺邦
國碩                            永裕              潤泰材                     富鼎
銘旺科                          廣華-KY                                      華友聯
統懋                            南染                                         潤弘
翔耀                            宏洲                                         遠雄來
太空梭                          嘉裕                                         夏都
麗臺                            東華                                         欣欣
華映                            大東                                         統領
吉祥全                          立益                                         客思達-KY
憶聲                            佳和                                         友佳-DR
科風                            集盛                                         一零四
和鑫                            強盛                                         欣天然
力特                            昶和                                         新海
喬鼎                            三洋紡                                       欣高
正達                            本盟                                         全國
晟鈦                            聚陽                                         茂順
同泰                            瑞利                                         jpp-KY
新世紀                          力山                                         台數科
誠創                            樂士                                         波力-KY
嘉威                            中宇                                         泰昇-KY
力銘                            正峰新                                       政伸
亞太電                          永冠-KY                                      吉源-KY
達能                            中電
清惠                            三洋電
慧友                            億泰
勁永                            東鹼
捷泰                            國化
互億                            毛寶
天瀚                            永信
迅杰                            國精化
華上                            正隆
光麗-KY                         永豐餘
元晶                            燁興
華冠                            中鴻
裕豐                            美亞
寶徠                            聚亨
皇普                            千興
日勝生                          威致
台船                            東明-KY
六福                            正新
台南-KY                         華豐
康師傅-DR                       鑫永銓
聖馬丁-DR                       六暉-KY
神州-DR                         首利
耀傑-DR                         麗正
同方友友-DR                     聯電
晨訊科-DR                       華通
友佳-DR                         台揚
陽光能源-DR                     東訊
精熙-DR                         華泰
中福                            精英
雷虎                            智邦
中視                            海悅
秋雨                            錸德
慶豐富                          英業達
新利虹                          致茂
國光生                          倫飛
                                技嘉
                                威盛
                                凌陽
                                國碩
                                友達
                                仲琦
                                三商電
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                凌群
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                揚博
                                聯陽
                                憶聲
                                禾伸堂
                                聯詠
                                科風
                                台灣大
                                和鑫
                                鈺德
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                玉晶光
                                群創
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                智易
                                谷崧
                                TPK-KY
                                亞太電
                                達能
                                穎漢
                                遠傳
                                光鋐
                                臻鼎-KY
                                眾達-KY
                                鑫禾
                                清惠
                                慧友
                                鎰勝
                                勁永
                                捷泰
                                凌華
                                互億
                                巨路
                                聯茂
                                天瀚
                                迅杰
                                台表科
                                華上
                                旭隼
                                矽力-KY
                                光麗-KY
                                元晶
                                安集
                                動力-KY
                                華冠
                                福懋科
                                達方
                                志超
                                裕豐
                                寶徠
                                國揚
                                皇普
                                基泰
                                日勝生
                                台船
                                新興
                                大榮
                                東森
                                台驊投控
                                六福
                                開發金
                                王道銀行
                                麗嬰房
                                日成-KY
                                台南-KY
                                阿瘦
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                匯僑
                                一零四
                                雷虎
                                台汽電
                                福興
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                新利虹
                                國光生
                                台數科
                                泰福-KY
                                可寧衛
                                億豐
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