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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          光頡              謚源     太醫                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          漢磊              東林     強生                
南璋     太普高   元大美債7-10          兆遠              欣厚-KY  大樹                
勝昱              富邦中國政策債          華容              友銓     其祥-KY             
精確              元大美債1-3          天揚              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          建達              松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          九豪              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          安碁              力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          大中              理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債          常珵              東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債          富驛-KY           關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債          昇華              隆中     泰茂                
遠昇              精華              大宇資            明揚     崇友                
及成              合世              鼎創達            綠河-KY  永彰                
和進              易威                                欣泰     至興                
耀勝              穆拉德                                       長佳                
倚強              明基醫                                       大恭                
錦明              友華                                         致振                
鑫創              聯合                                         威潤                
廣寰科            科懋                                         唐榮                
點晶              南璋                                         晉椿                
建舜電            勝昱                                         世豐                
泰谷              精確                                         久陽                
典範              宏易                                         強新                
長天              至興                                         尼克森              
哲固              唐鋒                                         力新                
益通              威潤                                         凌網                
振維              互動                                         恩得利              
鴻翊              榮群                                         李洲                
迎輝              天宇                                         港建                
欣厚-KY           有益                                         倚強                
兆遠              新零售                                       至寶電              
系統電            力新                                         點晶                
世紀              恩得利                                       幸康                
華容              李洲                                         迎輝                
建榮              凱柏實業                                     先益                
立衛              遠昇                                         堡達                
天揚              及成                                         重鳥鵬              
鈺創              和進                                         晶達                
佳總              耀勝                                         天鉞電              
合正              倚強                                         凱鈺                
寶聯通            錦明                                         彩富                
凱鈺              鑫創                                         合邦                
德宏              威剛                                         業強                
合邦              宇環                                         九豪                
萬旭              廣寰科                                       訊達                
驊宏資            點晶                                         撼訊                
久正              建舜電                                       亞銳士              
上揚              泰谷                                         合晶                
全譜              典範                                         雷科                
易通展            長天                                         易通展              
安鈦克            哲固                                         沛亨                
元隆              利機                                         迅德                
沛亨              益通                                         大中                
九暘              陽程                                         倉和                
凱碩              振維                                         星雲                
全達              鴻翊                                         森田                
奧斯特            迎輝                                         三圓                
保銳              西柏                                         力泰                
越峰              泓格                                         富裔                
英格爾            友威科                                       惠普                
鑫龍騰            閎康                                         中連貨              
士開              西勝                                         安心                
昇益              精聯                                         漢來美食            
志嘉              欣厚-KY                                      燦星旅              
富裔              兆遠                                         雅茗-KY             
正德              環宇-KY                                      易飛網              
燦星旅            晶達                                         高野                
富驛-KY           智晶                                         亞都                
劍湖山            系統電                                       老爺知              
德記              世紀                                         東凌-KY             
泰偉              華容                                         紅馬-KY             
華義              建榮                                         德記                
昇華              立衛                                         邁達康              
得利影            天揚                                         大展證              
鼎創達            鈺創                                         誠品生活            
花王              佳總                                         華義                
邦泰              中光電                                       得利影              
                  合正                                         時報                
                  均豪                                         琉園                
                  寶聯通                                       旭然                
                  凱鈺                                         捷必勝-KY            
                  德宏                                         明揚                
                  通泰                                         紅木-KY             
                  合邦                                         鉅邁                
                  創惟                                         大地-KY             
                  新普                                         綠河-KY             
                  萬旭                                         霹靂                
                  驊宏資                                       花王                
                  久正                                         欣雄                
                  信昌電                                       欣泰                
                  育富                                         大汽電              
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  系微                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  星雲                                                             
                  德勝                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
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                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  老爺知                                                           
                  柏文                                                             
                  德記                                                             
                  弘帆                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  華研                                                             
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
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