[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 4551 36720 00632R 元大台灣50反1 -13200 0 3481 群創 4023 -38677 00677U 富邦VIX -5151 0 2426 鼎元 3605 -2199 2317 鴻海 -4432 -44931 00655L 國泰中國A50正2 3228 0 2371 大同 -3842 2349 2891 中信金 3228 -252 1301 台塑 -2293 1222 2883 開發金 3042 6080 2344 華邦電 -2292 -25337 00739 元大MSCI A股 1595 14697 2886 兆豐金 -2113 -11904 2409 友達 1361 -15637 1326 台化 -1647 4116 00633L 富邦上証正2 1360 0 6456 GIS-KY -1533 -3115 00637L 元大滬深300正2 1220 0 1101 台泥 -1520 -11077 1402 遠東新 1151 5877 1303 南亞 -1495 -9912 00669R 國泰美國道瓊反1 989 0 2887 台新金 -1417 -20491 2377 微星 951 -6423 2456 奇力新 -1325 1445 8112 至上 774 2090 2610 華航 -1259 -17934 2633 台灣高鐵 768 4744 00676R 富邦臺灣加權反1 -1211 0 00673R 元大S&P原油反1 754 0 2340 光磊 -1136 -639 00675L 富邦臺灣加權正2 735 0 2324 仁寶 -1051 -24985 2349 錸德 689 13049 2603 長榮 -984 -6204 1216 統一 567 6242 2367 燿華 -945 -1324 3532 台勝科 560 369 2834 臺企銀 -924 -7431 2458 義隆 476 -1258 2347 聯強 -914 -1443 00636 國泰中國A50 467 13026 2454 聯發科 -895 -3331 2337 旺宏 444 -7396 3037 欣興 -891 -18207 6153 嘉聯益 442 3548 6116 彩晶 -881 -9683 2448 晶電 440 -10351 2885 元大金 -880 -4750 00737 國泰AI+Robo 428 1611 2303 聯電 -866 -11383 00693U 華頓S&P黃豆 407 0 2301 光寶科 -843 -16144 1102 亞泥 405 1797 00674R 元大S&P黃金反1 -798 0 8163 達方 392 -1552 1314 中石化 -768 1604 3016 嘉晶 375 -90 3576 新日光 -765 -5165 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股