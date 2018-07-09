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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              4551     36720    00632R 元大台灣50反1         -13200         0  
3481   群創                    4023    -38677    00677U 富邦VIX                -5151         0  
2426   鼎元                    3605     -2199    2317   鴻海                   -4432    -44931  
00655L 國泰中國A50正2          3228         0    2371   大同                   -3842      2349  
2891   中信金                  3228      -252    1301   台塑                   -2293      1222  
2883   開發金                  3042      6080    2344   華邦電                 -2292    -25337  
00739  元大MSCI A股            1595     14697    2886   兆豐金                 -2113    -11904  
2409   友達                    1361    -15637    1326   台化                   -1647      4116  
00633L 富邦上証正2             1360         0    6456   GIS-KY                 -1533     -3115  
00637L 元大滬深300正2          1220         0    1101   台泥                   -1520    -11077  
1402   遠東新                  1151      5877    1303   南亞                   -1495     -9912  
00669R 國泰美國道瓊反1          989         0    2887   台新金                 -1417    -20491  
2377   微星                     951     -6423    2456   奇力新                 -1325      1445  
8112   至上                     774      2090    2610   華航                   -1259    -17934  
2633   台灣高鐵                 768      4744    00676R 富邦臺灣加權反1        -1211         0  
00673R 元大S&P原油反1           754         0    2340   光磊                   -1136      -639  
00675L 富邦臺灣加權正2          735         0    2324   仁寶                   -1051    -24985  
2349   錸德                     689     13049    2603   長榮                    -984     -6204  
1216   統一                     567      6242    2367   燿華                    -945     -1324  
3532   台勝科                   560       369    2834   臺企銀                  -924     -7431  
2458   義隆                     476     -1258    2347   聯強                    -914     -1443  
00636  國泰中國A50              467     13026    2454   聯發科                  -895     -3331  
2337   旺宏                     444     -7396    3037   欣興                    -891    -18207  
6153   嘉聯益                   442      3548    6116   彩晶                    -881     -9683  
2448   晶電                     440    -10351    2885   元大金                  -880     -4750  
00737  國泰AI+Robo              428      1611    2303   聯電                    -866    -11383  
00693U 華頓S&P黃豆              407         0    2301   光寶科                  -843    -16144  
1102   亞泥                     405      1797    00674R 元大S&P黃金反1          -798         0  
8163   達方                     392     -1552    1314   中石化                  -768      1604  
3016   嘉晶                     375       -90    3576   新日光                  -765     -5165  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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