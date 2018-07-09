【大慶證券】投顧盤前－台幣、外資為反彈關鍵 等待業績股表態



◆盤勢分析

美股四大指數上周五聯袂反彈，主要原因在於反應 6 月就業數據優於預期，美國 6 月新增就業來到 21.3 萬人，優於預估的新增 19.5 萬人，失業率由 3.8% 上升至 4%，不過工資成長低於預期，年增 2.7%，預估為年增 2.8%。從內容來看，就業維持強勁代表景氣並未受到貿易戰干擾而轉差，而失業率雖然上升，但主因在於有更多人重新加入勞動力，也為好消息，不過，雖然就業數據報佳音，然市場仍持續擔憂中美貿易戰的問題，畢竟周五美國對 340 億美元中國商品課徵關稅生效，但雙方目前仍未找出一平衡點來作解決，因此，在短線中美貿易問題未解決前，研判美股僅是一日行情，未來仍要留意可能出現的拉回走勢。

貿易戰正式開打！週五美國正式對中國 340 億美元商品課徵關稅，而早盤也傳出美國考慮對 5000 億美元中國商品再加徵，因此，雖然週四美股四大指數展開反彈，然亞股早盤仍持續向下探底，所幸，在中午過後，中美雙方並未再出現新的變化，而跌深後的陸股領先拉抬，也帶動日、韓、港以及台股展開反彈，不過，從亞股的漲勢來看，並未出現明顯的大漲反應，這也代表短線只能先以跌深反彈來看待並非貿易戰利空出盡，今日的亞股必須再漲，才有機會真正走出陰霾，否則就目前狀況來看，研判亞股仍將維持震盪打底的態勢不變。

台股周五上下震盪，指數尾盤拉出近百點的長下影線，主要也是反應貿易戰問題，從技術面來看，大盤量能較前一日放大到 1587 億元，短線已經有開始清洗浮額的動作，而融資減少 16 億元以上，雖令人不滿意但也可以接受，今日多頭必須背水一戰反攻，否則，就目前外資持續賣超的狀況來看，台股仍將維持在年線之下震盪打底。從盤面來看，前一日大跌的矽晶圓展開反攻，矽晶圓的基本面短線並沒有因貿易戰改變因此，在矽晶圓反攻後，今天若能續強，跌深的業績股如蘋概、機器人、電動車等就有機會接棒而上，而被動元件近期 6 月營收都表現亮眼，但股價反向走跌，這也代表短線開始有利多出盡的現象，而國巨今日將除權息，能否拉出亮眼的中長紅也將是被動元件走強的關鍵。整體來看，在最近營收公布之際，中小型股能否反應業績的利多，將是未來股價的關鍵，配合步入傳統旺季，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車 MOSFET、整流二極體與塑化等均是可留意的方向。

