

◆盤勢分析

1. 中美貿易戰正式開打，市場不安情緒暫時得到舒緩，加上非農數據優於市場預期，上周五美股四大指數收盤皆呈現彈升，漲幅介於 0.41%~1.34%。其中，AMD 收漲 5.55%、Facebook 收漲 2.41%(創收盤歷史新高)、英偉達收漲 1.9%、蘋果收漲 1.39%、美光科技收漲 0.74%、台積電 ADR 上漲 1.86%；特斯拉則收跌 0.08%。

2. 因美國四大指數強彈，帶動上周五亞洲股市晨間普遍小漲。台股早盤小幅高開，盤中因市場仍觀望中美貿易戰，台股指數一路震盪走低，最低 10,523.5 點。但 12 點過後中美貿易關稅正式同步啟動，亞洲股市跌幅逐漸收斂，台股終場仍小幅下跌 3.24 點，跌幅 0.03%，收在的 10,608.57 點，成交量增加至 1,590.96 億元。OTC 指數量出收紅，上漲 0.3%，重回年線之上。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長下影線黑 K，短線多方抵抗意味濃厚，但目前月、季線下彎，尚待時間化解賣壓。

(2) 量能：尾盤初見帶量拉升，後續大盤回升須帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口收斂，MACD 柱狀體下滑，技術面呈現偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 25.88 億元；外資 - 39.86 億元、投信 - 1.73 億元、自營 + 15.71 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓：供需吃緊狀態的基本面不變，短線族群個股跌幅已大，上周五 6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科、6182 合晶強勢上漲。

(2) 光學：受惠蘋果供應即將啟動，3008 大立光 6 月營收創今年新高，歐系外資目標價上看 5000 元，上周五整天維持紅盤；3406 玉晶光短線跌深反彈，股價上漲 7.6%；3019 亞光、6209 今國光、3059 華晶科股價震盪走高。

(3)MOSFET：族群 6 月營收普遍持續走高，年增率表現亮眼，6138 茂達、5299 杰力、8261 富鼎、3317 尼克森、6435 大中，上周五午盤股價開始拉升，走勢呈現轉強。

(4) 面板：7 月面板報價看漲，3481 群創、2409 友達、6116 彩晶股價表現抗跌。

5. 非電子類股

(1) 工具機：受惠漲價與產能開出，2049 上銀 6 月營收再創新高，上周五股價上漲 8.65%；同業 1597 直得、1590 亞德客 - KY 午盤過後，股價震盪上漲。

(2) 鋼鐵：2014 中鴻調漲 7 月內外銷盤價，且接單超過 20 萬公噸，股價緩步走揚。

6. 重點訊息：

(1) 大陸媒體上周傳出日本 MLCC 大廠正式發出漲價通知，內文以建議客戶小尺寸化、調漲 MLCC 價格為兩大重點，下游廠商雖無法證實該封漲價通知的真偽，不過證實與日商協調漲價幅度，日商調漲已經勢在必行，並從 7 月開始執行。

(2)MOSFET 缺貨及漲價效應發酵，包括 8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力等第二季營運繳出亮麗成績單。其中，富鼎受惠於鉅晶 8 吋廠產能支援，季度營收 7.23 億元創 27 季度來新高；大中及杰力第二季雖受制產能不足，但營收仍順利創下歷史新高，下半年新產能到位後營收可望續創新高紀錄。

