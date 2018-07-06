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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光     
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50          麗正              大統染   興泰                
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦發達          光罩              銘旺科   達新                
東華     同開     富邦金融          光磊              卓越     恆大                
大東              元大MSCI台灣          茂矽              統領     怡華                
立益              永豐臺灣加權          錸德                       昶和                
佳和              國泰日經225          廷鑫                       大統染              
昶和              元大歐洲50          智寶                       永記                
三洋紡            元大日經225          威盛                       日勝化              
本盟              國泰20年美債反1          環科                       展宇                
瑞利              元大美債7-10正2          隴華                       士紙                
樂士              元大美債7-10反1          友旺                       東明-KY             
正峰新            元大S&P日圓反1          奇力新                     六暉-KY             
億泰              富邦歐洲          大毅                       中環                
毛寶              FH彭博高收益債          一詮                       光罩                
燁興              FH彭博新興債          吉祥全                     茂矽                
中鴻              FH富時不動產          華新科                     智寶                
聚亨              元大台灣高息低波          嘉晶                       銘旺科              
千興              FH富時高息低波          星通                       奇力新              
威致              國泰RMB短期報酬          玉晶光                     大毅                
華豐              新光內需收益          揚明光                     嘉晶                
首利              環泥              佳凌                       玉晶光              
麗正              卜蜂              鈞寶                       傳奇                
東訊              天仁              達方                       迎廣                
華泰              南僑              富鼎                       嘉聯益              
錸德              台塑              杜康-DR                    關貿                
倫飛              南亞              陽光能源-DR                   亞弘電              
威盛              三芳              新利虹                     鈺邦                
國碩              永裕              潤泰材                     富鼎                
銘旺科            廣華-KY                                      華友聯              
統懋              南染                                         潤弘                
翔耀              宏洲                                         遠雄來              
太空梭            嘉裕                                         夏都                
麗臺              東華                                         欣欣                
華映              大東                                         統領                
吉祥全            立益                                         客思達-KY            
憶聲              佳和                                         友佳-DR             
科風              集盛                                         一零四              
和鑫              強盛                                         欣天然              
力特              昶和                                         新海                
喬鼎              三洋紡                                       欣高                
正達              本盟                                         全國                
晟鈦              聚陽                                         茂順                
同泰              瑞利                                         jpp-KY              
新世紀            力山                                         台數科              
誠創              樂士                                         波力-KY             
嘉威              中宇                                         泰昇-KY             
力銘              正峰新                                       政伸                
亞太電            永冠-KY                                      吉源-KY             
達能              中電                                                             
清惠              三洋電                                                           
慧友              億泰                                                             
勁永              東鹼                                                             
捷泰              國化                                                             
互億              毛寶                                                             
天瀚              永信                                                             
迅杰              國精化                                                           
華上              正隆                                                             
光麗-KY           永豐餘                                                           
元晶              燁興                                                             
華冠              中鴻                                                             
裕豐              美亞                                                             
寶徠              聚亨                                                             
皇普              千興                                                             
日勝生            威致                                                             
台船              東明-KY                                                          
六福              正新                                                             
台南-KY           華豐                                                             
康師傅-DR          鑫永銓                                                           
聖馬丁-DR          六暉-KY                                                          
神州-DR           首利                                                             
耀傑-DR           麗正                                                             
同方友友-DR          聯電                                                             
晨訊科-DR          華通                                                             
友佳-DR           台揚                                                             
陽光能源-DR          東訊                                                             
精熙-DR           華泰                                                             
中福              精英                                                             
雷虎              智邦                                                             
中視              海悅                                                             
秋雨              錸德                                                             
慶豐富            英業達                                                           
新利虹            致茂                                                             
國光生            倫飛                                                             
                  技嘉                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  仲琦                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  凌群                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  台灣大                                                           
                  和鑫                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  群創                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  谷崧                                                             
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  穎漢                                                             
                  遠傳                                                             
                  光鋐                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  互億                                                             
                  巨路                                                             
                  聯茂                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  動力-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  達方                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  皇普                                                             
                  基泰                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  新興                                                             
                  大榮                                                             
                  東森                                                             
                  台驊投控                                                         
                  六福                                                             
                  開發金                                                           
                  王道銀行                                                         
                  麗嬰房                                                           
                  日成-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  匯僑                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  台數科                                                           
                  泰福-KY                                                          
                  可寧衛                                                           
                  億豐
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