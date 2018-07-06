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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月06日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
1402   遠東新        6298
2027   大成鋼        3980
2345   智邦          3110
2481   強茂          2283
8016   矽創          1818
1216   統一          1478
2412   中華電        1022
2349   錸德          1001
3035   智原           964
1102   亞泥           903
3532   台勝科         897
2633   台灣高鐵       884
3026   禾伸堂         833
3376   新日興         724
3533   嘉澤           709
6120   達運           700
1605   華新           686
3045   台灣大         638
2883   開發金         565
3661   世芯-KY        557
3090   日電貿         508
2329   華泰           500
2458   義隆           491
4904   遠傳           483
3034   聯詠           445
9914   美利達         435
2456   奇力新         412
2303   聯電           398
3645   達邁           396
3443   創意           393

◆賣超
代碼   股票名稱    賣超張數
1101   台泥          -10758
2367   燿華           -7647
00710B FH彭博高收益債 -6900
2408   南亞科         -3399
1802   台玻           -2414
4968   立積           -2398
5871   中租-KY        -2039
00633L 富邦上証正2    -1861
2882   國泰金         -1715
3016   嘉晶           -1359
6153   嘉聯益         -1348
2448   晶電           -1192
1312   國喬           -1055
2323   中環           -1049
6283   淳安            -857
2492   華新科          -715
2049   上銀            -710
2340   光磊            -700
2882A  國泰特          -698
2313   華通            -636
2838A  聯邦銀甲特      -608
0050   元大台灣50      -600
2886   兆豐金          -579
2454   聯發科          -572
4919   新唐            -536
2881B  富邦金乙特      -533
6412   群電            -524
5469   瀚宇博          -504
3006   晶豪科          -499
1760   寶齡富錦        -489
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