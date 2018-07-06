◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月06日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 1402 遠東新 6298 2027 大成鋼 3980 2345 智邦 3110 2481 強茂 2283 8016 矽創 1818 1216 統一 1478 2412 中華電 1022 2349 錸德 1001 3035 智原 964 1102 亞泥 903 3532 台勝科 897 2633 台灣高鐵 884 3026 禾伸堂 833 3376 新日興 724 3533 嘉澤 709 6120 達運 700 1605 華新 686 3045 台灣大 638 2883 開發金 565 3661 世芯-KY 557 3090 日電貿 508 2329 華泰 500 2458 義隆 491 4904 遠傳 483 3034 聯詠 445 9914 美利達 435 2456 奇力新 412 2303 聯電 398 3645 達邁 396 3443 創意 393 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1101 台泥 -10758 2367 燿華 -7647 00710B FH彭博高收益債 -6900 2408 南亞科 -3399 1802 台玻 -2414 4968 立積 -2398 5871 中租-KY -2039 00633L 富邦上証正2 -1861 2882 國泰金 -1715 3016 嘉晶 -1359 6153 嘉聯益 -1348 2448 晶電 -1192 1312 國喬 -1055 2323 中環 -1049 6283 淳安 -857 2492 華新科 -715 2049 上銀 -710 2340 光磊 -700 2882A 國泰特 -698 2313 華通 -636 2838A 聯邦銀甲特 -608 0050 元大台灣50 -600 2886 兆豐金 -579 2454 聯發科 -572 4919 新唐 -536 2881B 富邦金乙特 -533 6412 群電 -524 5469 瀚宇博 -504 3006 晶豪科 -499 1760 寶齡富錦 -489