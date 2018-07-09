【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易戰正式開打 台股拉尾盤力守10600

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 37 點至 10538 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 70.57 點，電子期逆價差縮至 - 2.5 點，金融期逆價差縮至 - 8.11 點。現貨部分，三大法人賣超 26.14 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 3968 口至 - 2420 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3182 口至 24853 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4674 口，使留倉部位轉為淨多單 3323 口。

週四美國股市四大指數在科技股帶動下大漲作收，帶動台指期早盤以上漲開出，現貨開盤也同步開高後隨即轉弱下壓，雖日韓股市早盤開高但東南亞股市出現重挫，新加坡股市大跌 2% 創下一年新低，且陸股開盤續弱上證指數一度跌破 2700 點大關，受此影響亞股全面走弱且美股電子盤同步翻黑，加上油價走弱導至台塑四寶大幅拉回，台股指數一度大跌逼近 10500 點，所幸中午中國商務部回應美國關稅談話市場解讀偏向和緩，台股尾盤跌幅收斂且台指期更是翻紅上漲，終場加權指數下跌 3.24 點或 0.031%，收在 10608.57 點，成交量能 1592.23 億，較前一日增加 267.21 億。技術面來看，週五日 K 連二黑且創下波段新低，而日 KD 指標持續死亡交叉，且上方均線下彎而國際股市動盪，雖台股短線跌深蘊釀反彈機會，但趨勢偏空指數仍有回補 2 月低檔多方缺口可能。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 降至 0.9，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 16.19% 降至 15.73%，賣權平均隱含波動率由 18.4% 降至 17.36%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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