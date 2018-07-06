[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月05日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 114800 2323 中環 71033 2303 聯電 56808 00632R 元大台灣50反1 44885 2426 鼎元 43470 2891 中信金 40073 00633L 富邦上証正2 39078 6153 嘉聯益 37291 3090 日電貿 35652 3481 群創 33264 2478 大毅 33000 00677U 富邦VIX 32798 2338 光罩 31372 2883 開發金 29888 2349 錸德 29185 2399 映泰 29123 3576 新日光 27921 2834 臺企銀 27794 2888 新光金 24625 2456 奇力新 23853 3231 緯創 22939 2409 友達 20771 3026 禾伸堂 20680 2885 元大金 19465 2371 大同 19029 2882 國泰金 18634 2340 光磊 18260 2330 台積電 18225 00655L 國泰中國A50正2 17961 2353 宏碁 17616
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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