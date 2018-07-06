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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月05日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      114800  
2323   中環                 71033  
2303   聯電                 56808  
00632R 元大台灣50反1        44885  
2426   鼎元                 43470  
2891   中信金               40073  
00633L 富邦上証正2          39078  
6153   嘉聯益               37291  
3090   日電貿               35652  
3481   群創                 33264  
2478   大毅                 33000  
00677U 富邦VIX              32798  
2338   光罩                 31372  
2883   開發金               29888  
2349   錸德                 29185  
2399   映泰                 29123  
3576   新日光               27921  
2834   臺企銀               27794  
2888   新光金               24625  
2456   奇力新               23853  
3231   緯創                 22939  
2409   友達                 20771  
3026   禾伸堂               20680  
2885   元大金               19465  
2371   大同                 19029  
2882   國泰金               18634  
2340   光磊                 18260  
2330   台積電               18225  
00655L 國泰中國A50正2       17961  
2353   宏碁                 17616
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