[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/05 107/07/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.47750 10.47370 0.00380 0.03628 大華銀多元特別收益平衡基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92540 9.92070 0.00470 0.04738 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92540 9.92070 0.00470 0.04738 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.90140 9.90050 0.00090 0.00909 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.90140 9.90050 0.00090 0.00909 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.25010 9.24870 0.00140 0.01514 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49590 9.49550 0.00040 0.00421 中國信託台灣活力基金 16.23000 16.88000 -0.65000 -3.85071 中國信託台灣優勢基金 18.45000 18.97000 -0.52000 -2.74117 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11900 11.23450 -0.11550 -1.02808 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06550 10.17000 -0.10450 -1.02753 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97940 10.97930 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40940 9.41370 -0.00430 -0.04568 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13580 9.14000 -0.00420 -0.04595 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55010 9.54920 0.00090 0.00942 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26840 9.26750 0.00090 0.00971 中國信託精穩基金 18.68970 18.89930 -0.20960 -1.10904 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.58000 67.98000 -1.40000 -2.05943 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.46000 18.58000 -0.12000 -0.64586 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35510 11.35400 0.00110 0.00969 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71540 10.70910 0.00630 0.05883 元大上證50基金 27.43000 27.39000 0.04000 0.14604 元大大中華TMT基金-人民幣 11.96000 12.26000 -0.30000 -2.44698 元大大中華TMT基金-新台幣 10.92000 11.19000 -0.27000 -2.41287 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.86000 13.00000 -0.14000 -1.07692 元大大中華價值指數基金-美元 12.47700 12.56500 -0.08800 -0.70036 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.65900 16.82300 -0.16400 -0.97486 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.57000 10.72800 -0.15800 -1.47278 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.41200 10.56300 -0.15100 -1.42952 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.04000 -0.06000 -1.97368 元大中國平衡基金-新台幣 13.65000 13.93000 -0.28000 -2.01005 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.88260 46.61040 0.27220 0.58399 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35100 10.35850 -0.00750 -0.07240 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.61300 9.62000 -0.00700 -0.07277 元大中國機會債券基金-新台幣 9.75350 9.75580 -0.00230 -0.02358 元大巴西指數基金 5.24200 5.20600 0.03600 0.69151 元大巴菲特基金 29.72000 30.25000 -0.53000 -1.75207 元大日經225基金 27.11000 27.31000 -0.20000 -0.73233 元大台商收成基金 23.67000 24.04000 -0.37000 -1.53910 元大台灣50單日反向1倍基金 12.78000 12.64000 0.14000 1.10759 元大台灣50單日正向2倍基金 35.69000 36.40000 -0.71000 -1.95055 元大台灣中型100基金 32.26000 32.79000 -0.53000 -1.61635 元大台灣加權股價指數基金 24.63400 24.87000 -0.23600 -0.94893 元大台灣卓越50基金 80.74000 81.39000 -0.65000 -0.79862 元大台灣金融基金 17.20000 17.28000 -0.08000 -0.46296 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.60000 30.83000 -0.23000 -0.74603 元大台灣高股息基金 25.17000 25.42000 -0.25000 -0.98348 元大台灣電子科技基金 35.09000 35.54000 -0.45000 -1.26618 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.53000 -0.09000 -0.66519 元大印尼指數基金 8.17200 7.99900 0.17300 2.16277 元大印度指數基金 9.66500 9.67800 -0.01300 -0.13433 元大印度基金 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 元大多多基金 21.53000 22.18000 -0.65000 -2.93057 元大多福基金 58.00000 59.53000 -1.53000 -2.57013 元大亞太成長基金 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55410 8.57720 -0.02310 -0.26932 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08390 7.10300 -0.01910 -0.26890 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.52800 9.51600 0.01200 0.12610 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.90500 9.89300 0.01200 0.12130 元大卓越基金 50.94000 51.86000 -0.92000 -1.77401 元大店頭基金 9.18000 9.42000 -0.24000 -2.54777 元大泛歐成長基金 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23910 10.23800 0.00110 0.01074 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.48470 9.49650 -0.01180 -0.12426 元大高科技基金 21.13000 21.70000 -0.57000 -2.62673 元大得利貨幣市場基金 16.24350 16.24330 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97490 11.97480 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.32000 13.55000 -0.23000 -1.69742 元大華夏中小基金 7.67000 7.84000 -0.17000 -2.16837 元大新中國基金-人民幣 9.82000 10.07000 -0.25000 -2.48262 元大新中國基金-美元 9.52900 9.74500 -0.21600 -2.21652 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.62000 -0.24000 -2.49480 元大新主流基金 30.26000 31.22000 -0.96000 -3.07495 元大新東協平衡基金-美元 9.31800 9.28300 0.03500 0.37703 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.14360 10.14480 -0.00120 -0.01183 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73720 9.70650 0.03070 0.31628 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24710 10.24330 0.00380 0.03710 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.01170 9.00840 0.00330 0.03663 元大新興亞洲基金 11.49000 11.61000 -0.12000 -1.03359 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.13600 9.15410 -0.01810 -0.19773 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.02150 9.03940 -0.01790 -0.19802 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28550 9.32980 -0.04430 -0.47482 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.16690 9.21060 -0.04370 -0.47445 元大萬泰貨幣市場基金 15.09250 15.09230 0.00020 0.00133 元大經貿基金 41.92000 43.02000 -1.10000 -2.55695 元大滬深300單日反向1倍基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203 元大滬深300單日正向2倍基金 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732 元大摩臺基金 37.38000 37.69000 -0.31000 -0.82250 元大標智滬深300基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526 元大歐洲50基金 24.48000 24.44000 0.04000 0.16367 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.56500 9.55880 0.00620 0.06486 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16290 10.16260 0.00030 0.00295 元大績效基金 62.63000 64.52000 -1.89000 -2.92932 元大韓國KOSPI200基金 21.93000 21.94000 -0.01000 -0.04558 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.77000 16.08000 -0.31000 -1.92786 日盛上選基金 35.17000 35.93000 -0.76000 -2.11522 日盛小而美基金 19.08000 19.68000 -0.60000 -3.04878 日盛中國內需動力基金 10.37000 10.61000 -0.24000 -2.26202 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.54000 11.62070 -0.08070 -0.69445 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75690 9.82520 -0.06830 -0.69515 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63500 11.65820 -0.02320 -0.19900 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.83130 9.85090 -0.01960 -0.19897 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56310 10.59690 -0.03380 -0.31896 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.91000 8.93850 -0.02850 -0.31885 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.07000 11.32000 -0.25000 -2.20848 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.93000 11.11000 -0.18000 -1.62016 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.17000 11.38000 -0.21000 -1.84534 日盛日盛基金 14.99000 15.47000 -0.48000 -3.10278 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 10.55890 10.58230 -0.02340 -0.22112 日盛全球新興債券基金B 8.25660 8.27480 -0.01820 -0.21994 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37910 2.39720 -0.01810 -0.75505 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66820 1.68090 -0.01270 -0.75555 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36360 0.36440 -0.00080 -0.21954 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25580 0.25630 -0.00050 -0.19508 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.05880 12.09900 -0.04020 -0.33226 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34360 8.37140 -0.02780 -0.33208 日盛亞洲機會基金 7.17000 7.27000 -0.10000 -1.37552 日盛首選基金 18.16000 18.56000 -0.40000 -2.15517 日盛高科技基金 19.14000 19.53000 -0.39000 -1.99693 日盛貨幣市場基金 14.76030 14.76010 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.81000 45.06000 -1.25000 -2.77408 日盛精選五虎基金 39.23000 40.23000 -1.00000 -2.48571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47610 13.47600 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 34.83000 35.62000 -0.79000 -2.21786 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.67000 18.47000 0.20000 1.08284 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.64000 21.09000 -0.45000 -2.13371 台新大眾貨幣市場基金 14.15240 14.15230 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.15120 10.17110 -0.01990 -0.19565 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63840 10.62410 0.01430 0.13460 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09460 10.10940 -0.01480 -0.14640 台新中國通基金 47.87000 48.57000 -0.70000 -1.44122 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50930 0.51500 -0.00570 -1.10680 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.51100 15.72500 -0.21400 -1.36089 台新中國精選中小基金-美元 0.38200 0.38980 -0.00780 -2.00103 台新中國精選中小基金-新台幣 11.65000 11.92000 -0.27000 -2.26510 台新主流基金 24.42000 24.84000 -0.42000 -1.69082 台新台灣中小基金 37.49000 38.02000 -0.53000 -1.39400 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67690 9.68690 -0.01000 -0.10323 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30220 9.29930 0.00290 0.03119 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35400 10.35080 0.00320 0.03092 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.37880 10.37740 0.00140 0.01349 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.12690 11.12540 0.00150 0.01348 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 台新印度基金 15.56000 15.58000 -0.02000 -0.12837 台新亞美短期債券基金 10.95410 10.96500 -0.01090 -0.09941 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.51500 8.52580 -0.01080 -0.12667 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28510 0.28470 0.00040 0.14050 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.71490 11.72980 -0.01490 -0.12703 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38670 0.38610 0.00060 0.15540 台新真吉利貨幣市場基金 11.08450 11.08430 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.52110 29.64180 -0.12070 -0.40720 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.55310 8.53710 0.01600 0.18742 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64690 8.65480 -0.00790 -0.09128 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10320 9.08610 0.01710 0.18820 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.21120 9.21960 -0.00840 -0.09111 台新新興市場債券基金(A類型) 10.61000 10.63180 -0.02180 -0.20505 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34290 0.34270 0.00020 0.05836 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98510 8.00140 -0.01630 -0.20371 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27190 0.27170 0.00020 0.07361 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.77000 5.93000 -0.16000 -2.69815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.67000 24.65000 -0.98000 -3.97566 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.66360 11.67920 -0.01560 -0.13357 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.49060 9.50330 -0.01270 -0.13364 未來資產亞洲新富基金 21.25000 21.38000 -0.13000 -0.60804 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55860 12.55850 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.75000 15.35000 -0.60000 -3.90879 未來資產新興市場債券基金A 8.69000 8.68090 0.00910 0.10483 未來資產新興市場債券基金B 6.67330 6.66630 0.00700 0.10501 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.05440 11.05340 0.00100 0.00905 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.09440 10.05270 0.04170 0.41481 永豐中小基金 57.48000 58.83000 -1.35000 -2.29475 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.95000 5.01000 -0.06000 -1.19760 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.74000 22.94000 -0.20000 -0.87184 永豐主流品牌基金 17.76000 17.91000 -0.15000 -0.83752 永豐永豐基金 36.82000 37.75000 -0.93000 -2.46358 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.90960 9.91310 -0.00350 -0.03531 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.90940 9.91290 -0.00350 -0.03531 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.89590 9.90250 -0.00660 -0.06665 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.89580 9.90240 -0.00660 -0.06665 永豐亞洲民生消費基金 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 永豐南非幣2021保本基金 12.83950 12.81800 0.02150 0.16773 永豐高科技基金 28.38000 29.35000 -0.97000 -3.30494 永豐貨幣市場基金 13.87410 13.87400 0.00010 0.00072 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11710 7.11800 -0.00090 -0.01264 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86200 10.86340 -0.00140 -0.01289 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.17000 17.27000 -0.10000 -0.57904 永豐臺灣加權ETF基金 53.61000 54.09000 -0.48000 -0.88741 永豐領航科技基金 44.28000 45.76000 -1.48000 -3.23427 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.97000 10.83000 0.14000 1.29271 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 永豐趨勢平衡基金 50.67000 51.64000 -0.97000 -1.87839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51740 11.51620 0.00120 0.01042 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.82000 10.99000 -0.17000 -1.54686 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.52000 10.67000 -0.15000 -1.40581 兆豐國際中小基金 16.60000 16.94000 -0.34000 -2.00708 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.93000 14.14000 -0.21000 -1.48515 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.89000 19.19000 -0.30000 -1.56331 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.84000 19.10000 -0.26000 -1.36126 兆豐國際生命科學基金 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120 兆豐國際全球基金 31.54000 31.73000 -0.19000 -0.59880 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24370 10.24250 0.00120 0.01172 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.92260 9.93620 -0.01360 -0.13687 兆豐國際國民基金 22.17000 22.55000 -0.38000 -1.68514 兆豐國際第一基金 13.36000 13.61000 -0.25000 -1.83688 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81570 9.83110 -0.01540 -0.15665 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83710 7.84940 -0.01230 -0.15670 兆豐國際萬全基金 20.81000 21.12000 -0.31000 -1.46780 兆豐國際電子基金 26.21000 26.64000 -0.43000 -1.61411 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.77000 22.02000 -0.25000 -1.13533 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.05000 16.89000 0.16000 0.94731 兆豐國際豐台灣基金 32.09000 32.31000 -0.22000 -0.68090 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49460 12.49440 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 合庫全球新興市場基金 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫貨幣市場基金 10.12340 10.12320 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.43650 9.42240 0.01410 0.14964 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.69060 9.67710 0.01350 0.13950 合庫新興多重收益基金A類型 9.98370 9.97880 0.00490 0.04910 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.42530 11.40720 0.01810 0.15867 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.31150 13.29360 0.01790 0.13465 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.88750 8.87480 0.01270 0.14310 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.50660 9.49340 0.01320 0.13904 合庫新興多重收益基金B類型 7.91590 7.91210 0.00380 0.04803 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.85410 8.84000 0.01410 0.15950 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07350 10.06000 0.01350 0.13419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94510 10.94780 -0.00270 -0.02466 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.23970 10.17060 0.06910 0.67941 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97890 9.93910 0.03980 0.40044 安聯中國東協基金 15.17000 15.32000 -0.15000 -0.97911 安聯中國策略基金 14.15000 14.29000 -0.14000 -0.97971 安聯中華新思路基金-人民幣 14.19000 14.42000 -0.23000 -1.59501 安聯中華新思路基金-美元 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.72000 12.87000 -0.15000 -1.16550 安聯台灣大壩基金 28.62000 29.19000 -0.57000 -1.95272 安聯台灣科技基金 48.04000 49.05000 -1.01000 -2.05912 安聯台灣貨幣市場基金 12.48350 12.48330 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.85000 32.48000 -0.63000 -1.93966 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87320 11.88460 -0.01140 -0.09592 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86140 10.86170 -0.00030 -0.00276 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53570 10.53880 -0.00310 -0.02942 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.89730 8.89970 -0.00240 -0.02697 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.68730 8.68740 -0.00010 -0.00115 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.40120 8.40380 -0.00260 -0.03094 安聯全球計量平衡基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04830 12.05220 -0.00390 -0.03236 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46380 10.46720 -0.00340 -0.03248 安聯全球新興市場基金 17.41000 17.60000 -0.19000 -1.07955 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯亞洲動態策略基金 23.52000 23.67000 -0.15000 -0.63371 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97780 9.97670 0.00110 0.01103 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.73540 9.73430 0.00110 0.01130 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.08130 82.10400 -0.02270 -0.02765 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.30010 12.29580 0.00430 0.03497 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.64150 64.66640 -0.02490 -0.03851 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.60400 9.60070 0.00330 0.03437 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54750 2.54820 -0.00070 -0.02747 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49280 10.50170 -0.00890 -0.08475 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13770 2.14160 -0.00390 -0.18211 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69750 8.70750 -0.01000 -0.11484 宏利台灣動力基金 33.63000 34.71000 -1.08000 -3.11150 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14980 10.16780 -0.01800 -0.17703 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84800 9.89430 -0.04630 -0.46795 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02700 8.03980 -0.01280 -0.15921 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.94660 7.97880 -0.03220 -0.40357 宏利全球債券組合基金 12.92030 12.92300 -0.00270 -0.02089 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76880 2.76680 0.00200 0.07229 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67650 11.67870 -0.00220 -0.01884 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67750 8.67820 -0.00070 -0.00807 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35660 2.36180 -0.00520 -0.22017 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82010 10.84510 -0.02500 -0.23052 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99000 4.00120 -0.01120 -0.27992 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64450 0.64630 -0.00180 -0.27851 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72160 2.72040 0.00120 0.04411 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39600 0.39580 0.00020 0.05053 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01470 12.02140 -0.00670 -0.05573 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90080 0.90040 0.00040 0.04442 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34290 7.34650 -0.00360 -0.04900 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02920 2.02740 0.00180 0.08878 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29230 0.29210 0.00020 0.06847 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00960 9.01370 -0.00410 -0.04549 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32810 0.32790 0.00020 0.06099 宏利萬利貨幣市場基金 13.63520 13.63510 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.72000 2.74000 -0.02000 -0.72993 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994 宏利臺灣股息收益基金 28.49000 29.22000 -0.73000 -2.49829 宏利澳幣保本基金 12.01510 12.01900 -0.00390 -0.03245 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 貝萊德新台幣基金 12.92900 12.92890 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.06000 26.46000 -0.40000 -1.51172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20060 11.20030 0.00030 0.00268 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03780 10.04280 -0.00500 -0.04979 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.86000 10.00000 -0.14000 -1.40000 保德信大中華基金-新台幣 29.03000 29.53000 -0.50000 -1.69319 保德信中小型股基金 49.16000 51.01000 -1.85000 -3.62674 保德信中國中小基金-人民幣 9.49000 9.65000 -0.16000 -1.65803 保德信中國中小基金-美元 9.46000 9.60000 -0.14000 -1.45833 保德信中國中小基金-新臺幣 9.03000 9.19000 -0.16000 -1.74102 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.27390 9.33610 -0.06220 -0.66623 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.30570 9.37220 -0.06650 -0.70955 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.38420 9.44660 -0.06240 -0.66056 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07940 10.14640 -0.06700 -0.66033 保德信中國品牌基金-人民幣 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015 保德信中國品牌基金-美元 8.87000 9.01000 -0.14000 -1.55383 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.63000 9.77000 -0.14000 -1.43296 保德信台商全方位基金 37.66000 38.79000 -1.13000 -2.91312 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73390 9.73060 0.00330 0.03391 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.47350 10.47050 0.00300 0.02865 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13800 9.16090 -0.02290 -0.24998 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81900 9.84360 -0.02460 -0.24991 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21220 8.21260 -0.00040 -0.00487 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74010 10.74060 -0.00050 -0.00466 保德信亞太基金 21.37000 21.54000 -0.17000 -0.78923 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46760 8.47590 -0.00830 -0.09792 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12710 11.13800 -0.01090 -0.09786 保德信店頭市場基金 35.01000 36.35000 -1.34000 -3.68638 保德信拉丁美洲基金 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512 保德信金平衡基金 29.58000 29.79000 -0.21000 -0.70493 保德信金滿意基金 43.02000 43.69000 -0.67000 -1.53353 保德信科技島基金 26.80000 27.33000 -0.53000 -1.93926 保德信高成長基金 95.02000 96.95000 -1.93000 -1.99072 保德信第一基金 27.24000 28.00000 -0.76000 -2.71429 保德信貨幣市場基金 15.75830 15.75810 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01170 8.01920 -0.00750 -0.09353 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70970 10.71960 -0.00990 -0.09235 保德信新興趨勢組合基金 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 保德信瑞騰基金 15.53800 15.53780 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93580 1.94760 -0.01180 -0.60587 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62280 2.62630 -0.00350 -0.13327 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29670 0.29800 -0.00130 -0.43624 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43660 0.43650 0.00010 0.02291 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46720 8.51400 -0.04680 -0.54968 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68180 11.69660 -0.01480 -0.12653 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.46830 9.52430 -0.05600 -0.58797 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53640 11.55780 -0.02140 -0.18516 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74570 8.78180 -0.03610 -0.41108 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.68320 10.68540 -0.00220 -0.02059 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64430 11.64420 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.81000 20.20000 -0.39000 -1.93069 施羅德樂活中小基金-I類型 4508.990004596.82000 -87.83000 -1.91067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.19620 10.23230 -0.03610 -0.35280 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.23320 11.24770 -0.01450 -0.12892 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.50090 10.51530 -0.01440 -0.13694 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09570 9.12780 -0.03210 -0.35167 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55590 9.56820 -0.01230 -0.12855 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.37080 9.38360 -0.01280 -0.13641 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.42300 10.45980 -0.03680 -0.35182 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.00850 11.02270 -0.01420 -0.12883 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.96030 10.97530 -0.01500 -0.13667 柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746 柏瑞巨人基金 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64760 13.64750 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.98000 16.07000 -0.09000 -0.56005 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.46520 10.50230 -0.03710 -0.35326 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62830 11.65390 -0.02560 -0.21967 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06610 11.09170 -0.02560 -0.23080 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93410 8.96580 -0.03170 -0.35357 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63110 9.65230 -0.02120 -0.21964 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.50200 9.52400 -0.02200 -0.23100 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.18360 10.21970 -0.03610 -0.35324 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.82730 10.85100 -0.02370 -0.21841 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69110 10.71580 -0.02470 -0.23050 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93430 8.96600 -0.03170 -0.35356 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63150 9.65260 -0.02110 -0.21859 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.50240 9.52440 -0.02200 -0.23099 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.11000 13.23000 -0.12000 -0.90703 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.19000 13.37000 -0.18000 -1.34630 柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28340 11.32020 -0.03680 -0.32508 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94290 10.96530 -0.02240 -0.20428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09840 10.11970 -0.02130 -0.21048 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30660 8.33370 -0.02710 -0.32519 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35310 9.37220 -0.01910 -0.20379 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.38470 9.40460 -0.01990 -0.21160 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52650 10.54810 -0.02160 -0.20478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90890 9.94120 -0.03230 -0.32491 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08210 10.10340 -0.02130 -0.21082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68990 9.70980 -0.01990 -0.20495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97530 9.00460 -0.02930 -0.32539 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85890 8.87750 -0.01860 -0.20952 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40850 9.42840 -0.01990 -0.21106 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79540 11.81580 -0.02040 -0.17265 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26700 11.26830 -0.00130 -0.01154 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72240 10.72520 -0.00280 -0.02611 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.06970 7.08200 -0.01230 -0.17368 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86000 8.86110 -0.00110 -0.01241 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.47380 9.47630 -0.00250 -0.02638 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13950 10.15710 -0.01760 -0.17328 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73950 10.74230 -0.00280 -0.02607 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58820 9.58930 -0.00110 -0.01147 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.01500 9.03060 -0.01560 -0.17275 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67550 9.67810 -0.00260 -0.02686 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09820 11.11260 -0.01440 -0.12958 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66110 11.66260 -0.00150 -0.01286 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.71730 10.71760 -0.00030 -0.00280 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11450 9.12630 -0.01180 -0.12930 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65130 9.65250 -0.00120 -0.01243 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.64950 9.64980 -0.00030 -0.00311 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99120 10.99260 -0.00140 -0.01274 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90210 9.91490 -0.01280 -0.12910 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.21200 10.21230 -0.00030 -0.00294 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46220 9.47440 -0.01220 -0.12877 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26710 9.27910 -0.01200 -0.12932 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86960 9.87090 -0.00130 -0.01317 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41260 9.41290 -0.00030 -0.00319 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.01000 18.08000 -0.07000 -0.38717 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.74000 16.82000 -0.08000 -0.47562 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83890 12.82420 0.01470 0.11463 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.64090 10.64050 0.00040 0.00376 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47320 11.47840 -0.00520 -0.04530 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.07190 12.06530 0.00660 0.05470 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06320 11.05790 0.00530 0.04793 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.71640 9.71610 0.00030 0.00309 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19200 10.19660 -0.00460 -0.04511 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12190 10.11640 0.00550 0.05437 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12400 10.11920 0.00480 0.04743 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99200 9.99650 -0.00450 -0.04502 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06590 10.06110 0.00480 0.04771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.24000 24.12000 0.12000 0.49751 國泰大中華基金 21.10000 21.44000 -0.34000 -1.58582 國泰小龍基金 15.71000 15.94000 -0.23000 -1.44291 國泰中小成長基金 45.83000 46.72000 -0.89000 -1.90497 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.09530 4.18210 -0.08680 -2.07551 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.81000 19.20000 -0.39000 -2.03125 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71160 0.72430 -0.01270 -1.75342 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67350 0.68550 -0.01200 -1.75055 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10410 2.11020 -0.00610 -0.28907 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.50390 9.51980 -0.01590 -0.16702 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11140 8.16560 -0.05420 -0.66376 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31230 0.31220 0.00010 0.03203 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.45290 11.45190 0.00100 0.00873 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72050 1.71460 0.00590 0.34410 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.07190 10.08940 -0.01750 -0.17345 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33510 0.33480 0.00030 0.08961 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.39470 4.49430 -0.09960 -2.21614 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.17000 20.62000 -0.45000 -2.18235 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65580 0.66850 -0.01270 -1.89978 國泰中港台基金人民幣級別 3.22260 3.30910 -0.08650 -2.61400 國泰中港台基金台幣級別 14.80000 15.19000 -0.39000 -2.56748 國泰中港台基金美元級別 0.48690 0.49840 -0.01150 -2.30738 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.35000 26.57000 -0.22000 -0.82800 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.10000 33.66000 -0.56000 -1.66370 國泰台灣貨幣市場基金 12.40560 12.40550 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.43000 30.05000 -0.62000 -2.06323 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46640 0.46540 0.00100 0.21487 國泰全球資源基金台幣級別 5.79000 5.82000 -0.03000 -0.51546 國泰全球資源基金美元級別 0.18690 0.18750 -0.00060 -0.32000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.95000 21.03000 -0.08000 -0.38041 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39360 2.40840 -0.01480 -0.61452 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.06720 11.12330 -0.05610 -0.50435 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.99400 10.04460 -0.05060 -0.50375 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36150 0.36260 -0.00110 -0.30336 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32650 0.32740 -0.00090 -0.27489 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48880 0.49020 -0.00140 -0.28560 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39510 0.39440 0.00070 0.17748 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.46000 18.57000 -0.11000 -0.59235 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60530 0.60710 -0.00180 -0.29649 國泰科技生化基金 38.73000 39.78000 -1.05000 -2.63952 國泰紐幣2021保本基金 12.08610 12.08220 0.00390 0.03228 國泰紐幣八年期保本基金 12.37180 12.36770 0.00410 0.03315 國泰紐幣保本基金 12.35830 12.35930 -0.00100 -0.00809 國泰高科技基金 14.10000 14.50000 -0.40000 -2.75862 國泰國泰基金台幣I級別 24.48000 24.94000 -0.46000 -1.84443 國泰國泰基金台幣級別 24.48000 24.94000 -0.46000 -1.84443 國泰富時中國A50基金 17.89000 17.89000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612 國泰新興市場基金美元級別 0.38900 0.39130 -0.00230 -0.58778 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15850 2.16590 -0.00740 -0.34166 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43000 1.43490 -0.00490 -0.34149 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33520 0.33520 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36030 0.36030 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22430 0.22430 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28810 10.29430 -0.00620 -0.06023 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68850 6.69260 -0.00410 -0.06126 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.46000 14.30000 0.16000 1.11888 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.48000 34.24000 -0.76000 -2.21963 國泰價值卓越基金 16.97000 17.54000 -0.57000 -3.24971 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37810 0.37990 -0.00180 -0.47381 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.64930 39.30250 0.34680 0.88239 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.53000 19.64000 -0.11000 -0.56008 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.06000 19.14000 -0.08000 -0.41797 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01360 12.01970 -0.00610 -0.05075 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39390 0.39380 0.00010 0.02539 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57480 9.59710 -0.02230 -0.23236 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40540 8.41950 -0.01410 -0.16747 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60380 10.62780 -0.02400 -0.22582 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41070 9.42650 -0.01580 -0.16761 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14550 11.14440 0.00110 0.00987 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02690 9.98790 0.03900 0.39047 第一金大中華基金 28.88000 29.76000 -0.88000 -2.95699 第一金小型精選基金 41.28000 42.85000 -1.57000 -3.66394 第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.69000 -0.28000 -2.04529 第一金中國世紀基金-美元 8.65960 8.80870 -0.14910 -1.69264 第一金中國世紀基金-美元-N 8.66060 8.80970 -0.14910 -1.69245 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 第一金中概平衡基金 26.56000 27.08000 -0.52000 -1.92024 第一金台灣貨幣市場基金 15.24170 15.24150 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.74900 177.74700 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.93720 9.94210 -0.00490 -0.04929 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.93720 9.94200 -0.00480 -0.04828 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.76510 9.76550 -0.00040 -0.00410 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.76830 9.76880 -0.00050 -0.00512 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39560 9.41010 -0.01450 -0.15409 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41960 9.43410 -0.01450 -0.15370 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.20310 10.20300 0.00010 0.00098 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82520 9.84040 -0.01520 -0.15447 第一金全球不動產證券化基金A 8.16390 8.18660 -0.02270 -0.27728 第一金全球不動產證券化基金B 5.80560 5.82170 -0.01610 -0.27655 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.54350 9.51300 0.03050 0.32061 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.54460 9.51410 0.03050 0.32058 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86580 9.83420 0.03160 0.32133 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86700 9.83550 0.03150 0.32027 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 第一金亞洲科技基金 19.57000 19.84000 -0.27000 -1.36089 第一金亞洲新興市場基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 第一金店頭市場基金 10.26000 10.61000 -0.35000 -3.29877 第一金創新趨勢基金 26.66000 27.59000 -0.93000 -3.37079 第一金電子基金 35.85000 37.08000 -1.23000 -3.31715 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.68000 19.88000 -0.20000 -1.00604 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.04000 19.82000 0.22000 1.10999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.20000 9.48000 -0.28000 -2.95359 統一大中華中小基金(美元) 8.74000 8.95000 -0.21000 -2.34637 統一大中華中小基金(新台幣) 12.76000 13.11000 -0.35000 -2.66972 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 統一大東協高股息基金(美元) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 統一大滿貫基金-A類型 35.52000 36.09000 -0.57000 -1.57938 統一大滿貫基金-I類型 35.52000 36.09000 -0.57000 -1.57938 統一大龍印基金 15.38000 15.58000 -0.20000 -1.28370 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.53000 9.74000 -0.21000 -2.15606 統一大龍騰中國基金(美元) 9.06000 9.19000 -0.13000 -1.41458 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.17000 10.35000 -0.18000 -1.73913 統一中小基金 28.73000 29.66000 -0.93000 -3.13554 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61470 9.66970 -0.05500 -0.56879 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.29460 9.28840 0.00620 0.06675 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95710 8.96360 -0.00650 -0.07252 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30890 11.37360 -0.06470 -0.56886 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85950 10.85240 0.00710 0.06542 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46240 10.46990 -0.00750 -0.07163 統一台灣動力基金 20.19000 20.78000 -0.59000 -2.83927 統一全天候基金-A類型 122.50000 126.12000 -3.62000 -2.87028 統一全天候基金-I類型 122.50000 126.12000 -3.62000 -2.87028 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.75080 8.82240 -0.07160 -0.81157 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.76410 8.77970 -0.01560 -0.17768 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.71550 8.74120 -0.02570 -0.29401 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.98420 9.05770 -0.07350 -0.81146 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.99760 9.01360 -0.01600 -0.17751 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.94770 8.97410 -0.02640 -0.29418 統一全球債券組合基金 11.87250 11.87160 0.00090 0.00758 統一亞太基金 26.23000 26.47000 -0.24000 -0.90669 統一亞洲大金磚基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533 統一奔騰基金 66.26000 68.03000 -1.77000 -2.60179 統一強棒貨幣市場基金 16.65000 16.64980 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 統一強漢基金(美元) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 統一強漢基金(新台幣) 24.51000 24.62000 -0.11000 -0.44679 統一統信基金 34.90000 35.92000 -1.02000 -2.83964 統一黑馬基金 66.99000 69.02000 -2.03000 -2.94118 統一新亞洲科技能源基金 18.91000 19.09000 -0.18000 -0.94290 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05890 8.06530 -0.00640 -0.07935 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15040 10.15850 -0.00810 -0.07974 統一經建基金 52.12000 53.62000 -1.50000 -2.79746 統一龍馬基金 77.19000 79.01000 -1.82000 -2.30351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.72000 26.71000 -0.99000 -3.70648 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.60000 51.35000 -1.75000 -3.40798 野村中國機會基金 13.71000 14.02000 -0.31000 -2.21113 野村巴西基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 野村台灣高股息基金 22.22000 22.43000 -0.21000 -0.93625 野村台灣運籌基金 37.31000 38.09000 -0.78000 -2.04778 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60700 9.60960 -0.00260 -0.02706 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.56180 9.56460 -0.00280 -0.02927 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57240 9.57570 -0.00330 -0.03446 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68780 9.69050 -0.00270 -0.02786 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62600 9.62880 -0.00280 -0.02908 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.59600 9.59930 -0.00330 -0.03438 野村平衡基金 20.07000 20.47000 -0.40000 -1.95408 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.00000 19.07000 -0.07000 -0.36707 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39870 10.39330 0.00540 0.05196 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29880 10.29930 -0.00050 -0.00485 野村成長基金 28.17000 28.58000 -0.41000 -1.43457 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.99850 9.01880 -0.02030 -0.22509 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99960 9.02060 -0.02100 -0.23280 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.10150 9.14400 -0.04250 -0.46479 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.31560 9.33670 -0.02110 -0.22599 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.25000 9.27160 -0.02160 -0.23297 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.35850 9.40210 -0.04360 -0.46373 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.23000 12.36000 -0.13000 -1.05178 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.58200 9.57830 0.00370 0.03863 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57140 9.57360 -0.00220 -0.02298 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61910 9.63800 -0.01890 -0.19610 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.03000 10.02590 0.00410 0.04089 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94350 9.94570 -0.00220 -0.02212 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99950 10.01930 -0.01980 -0.19762 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.64190 8.66390 -0.02200 -0.25393 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.26910 9.28120 -0.01210 -0.13037 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.13100 9.14150 -0.01050 -0.11486 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.02410 13.05720 -0.03310 -0.25350 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08530 12.10090 -0.01560 -0.12892 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.85970 9.87110 -0.01140 -0.11549 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97930 9.99060 -0.01130 -0.11311 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.03640 11.03210 0.00430 0.03898 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.58780 10.58430 0.00350 0.03307 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31420 10.32710 -0.01290 -0.12491 野村泰國基金 39.62000 39.52000 0.10000 0.25304 野村高科技基金 13.19000 13.70000 -0.51000 -3.72263 野村貨幣市場基金 16.25700 16.25690 0.00010 0.00062 野村新馬基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.96260 9.97140 -0.00880 -0.08825 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91340 7.91920 -0.00580 -0.07324 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.64200 11.65040 -0.00840 -0.07210 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.52000 -0.01000 -0.13298 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 野村精選貨幣市場基金 12.07440 12.07430 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667 野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 11.90000 12.07000 -0.17000 -1.40845 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.57000 9.83000 -0.26000 -2.64496 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.00000 35.95000 -0.95000 -2.64256 野村鴻利基金 23.03000 23.52000 -0.49000 -2.08333 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85390 16.85380 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.26000 20.70000 -0.44000 -2.12560 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.07000 8.85000 0.22000 2.48588 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03950 10.03370 0.00580 0.05781 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.17200 13.16410 0.00790 0.06001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64110 9.64770 -0.00660 -0.06841 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61960 9.61890 0.00070 0.00728 凱基台商天下基金 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 凱基台灣精五門基金 20.76000 21.05000 -0.29000 -1.37767 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64550 10.64920 -0.00370 -0.03474 凱基亞太高股息基金 12.48000 12.54000 -0.06000 -0.47847 凱基亞洲四金磚基金 17.22000 17.32000 -0.10000 -0.57737 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.49090 12.58330 -0.09240 -0.73431 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.19000 12.31000 -0.12000 -0.97482 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53680 11.53660 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.59000 26.90000 -0.31000 -1.15242 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.68770 16.72340 -0.03570 -0.21347 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 27.55000 27.66000 -0.11000 -0.39769 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20890 0.21230 -0.00340 -1.60151 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.38000 6.50000 -0.12000 -1.84615 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.39000 33.21000 0.18000 0.54201 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.35120 11.46040 -0.10920 -0.95285 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.58380 10.67650 -0.09270 -0.86826 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.29660 10.39230 -0.09570 -0.92087 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97700 10.07300 -0.09600 -0.95304 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.22750 9.30820 -0.08070 -0.86698 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98530 9.06890 -0.08360 -0.92183 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70630 20.72140 -0.01510 -0.07287 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29170 11.29060 0.00110 0.00974 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57260 10.56550 0.00710 0.06720 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.62250 12.65740 -0.03490 -0.27573 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86720 1.87210 -0.00490 -0.26174 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30480 9.33040 -0.02560 -0.27437 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42330 1.42700 -0.00370 -0.25929 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63760 11.64290 -0.00530 -0.04552 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71780 1.71650 0.00130 0.07574 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10110 10.10570 -0.00460 -0.04552 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51010 1.50880 0.00130 0.08616 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.72000 22.21000 -0.49000 -2.20621 富邦日本東証基金 21.43000 21.59000 -0.16000 -0.74108 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.32000 42.50000 -0.18000 -0.42353 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.18000 48.71000 -0.53000 -1.08807 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.48000 49.88000 -0.40000 -0.80192 富邦台灣心基金 23.75000 24.26000 -0.51000 -2.10223 富邦台灣釆吉50基金 46.82000 47.20000 -0.38000 -0.80508 富邦台灣科技指數基金 49.46000 49.97000 -0.51000 -1.02061 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29450 0.29480 -0.00030 -0.10176 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.27000 23.15000 0.12000 0.51836 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.42000 29.22000 0.20000 0.68446 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63150 15.63130 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.39000 69.70000 -1.31000 -1.87948 富邦科技基金 26.72000 27.50000 -0.78000 -2.83636 富邦恒生國企ETF基金 19.79000 19.77000 0.02000 0.10116 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.36000 14.42000 -0.06000 -0.41609 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.10000 26.85000 0.25000 0.93110 富邦高成長基金 26.00000 26.56000 -0.56000 -2.10843 富邦基金 13.80000 14.06000 -0.26000 -1.84922 富邦深証100基金 9.52000 9.65000 -0.13000 -1.34715 富邦富時歐洲ETF基金 20.43000 20.46000 -0.03000 -0.14663 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.46150 9.45000 0.01150 0.12169 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.88160 9.89710 -0.01550 -0.15661 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.46150 9.45000 0.01150 0.12169 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88160 9.89710 -0.01550 -0.15661 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 19.91000 -0.12000 -0.60271 富邦精準基金 49.48000 50.83000 -1.35000 -2.65591 富邦精銳中小基金 12.56000 12.90000 -0.34000 -2.63566 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.03000 20.61000 -0.58000 -2.81417 富邦臺灣公司治理100基金 20.83000 20.96000 -0.13000 -0.62023 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.83000 7.75000 0.08000 1.03226 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.51000 14.83000 -0.32000 -2.15779 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.04700 10.13630 -0.08930 -0.88099 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.33930 10.38560 -0.04630 -0.44581 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.36540 10.44600 -0.08060 -0.77159 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81830 9.90550 -0.08720 -0.88032 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.05980 10.10490 -0.04510 -0.44632 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06620 10.14450 -0.07830 -0.77185 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.77000 30.03000 -0.26000 -0.86580 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67230 8.63040 0.04190 0.48549 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.15280 9.10980 0.04300 0.47202 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91010 8.86760 0.04250 0.47927 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58810 9.54200 0.04610 0.48313 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.54980 9.50500 0.04480 0.47133 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29660 9.25240 0.04420 0.47771 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.35630 9.31200 0.04430 0.47573 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46440 8.45050 0.01390 0.16449 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.43610 9.42180 0.01430 0.15178 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95410 8.94000 0.01410 0.15772 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46790 10.45100 0.01690 0.16171 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17980 10.16440 0.01540 0.15151 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72660 9.71220 0.01440 0.14827 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.06730 9.05270 0.01460 0.16128 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54770 9.53330 0.01440 0.15105 富達卓越領航全球組合基金 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68300 8.66680 0.01620 0.18692 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33370 9.31740 0.01630 0.17494 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05030 9.03360 0.01670 0.18487 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.82930 9.81110 0.01820 0.18550 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74410 9.72710 0.01700 0.17477 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48470 9.46760 0.01710 0.18062 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.13140 9.11460 0.01680 0.18432 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54260 9.52600 0.01660 0.17426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.81000 10.06000 -0.25000 -2.48509 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.89000 11.13000 -0.24000 -2.15633 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.46000 9.70000 -0.24000 -2.47423 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.12000 8.25000 -0.13000 -1.57576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.30000 9.45000 -0.15000 -1.58730 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.45230 9.46230 -0.01000 -0.10568 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.02740 9.02710 0.00030 0.00332 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.62480 8.63620 -0.01140 -0.13200 富蘭克林華美中華基金 13.39000 13.77000 -0.38000 -2.75962 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.47000 20.72000 -0.25000 -1.20656 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.22000 20.50000 -0.28000 -1.36585 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89620 7.89990 -0.00370 -0.04684 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04270 9.03670 0.00600 0.06640 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69000 9.68350 0.00650 0.06712 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22570 9.23000 -0.00430 -0.04659 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13020 8.13720 -0.00700 -0.08602 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.15170 9.14920 0.00250 0.02732 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.87780 9.87520 0.00260 0.02633 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.47210 12.48290 -0.01080 -0.08652 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.43000 9.56000 -0.13000 -1.35983 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.95520 13.02850 -0.07330 -0.56261 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美第一富基金 42.22000 42.98000 -0.76000 -1.76826 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29700 10.29680 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99770 8.04850 -0.05080 -0.63117 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.86550 10.94260 -0.07710 -0.70459 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50660 9.50000 0.00660 0.06947 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83620 10.82870 0.00750 0.06926 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.87380 6.87420 -0.00040 -0.00582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.05300 9.04670 0.00630 0.06964 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07680 10.06980 0.00700 0.06951 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.46460 10.46520 -0.00060 -0.00573 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.58440 11.58340 0.00100 0.00863 復華人生目標基金 40.73450 41.54580 -0.81130 -1.95278 復華大中華中小策略基金 9.77000 9.96000 -0.19000 -1.90763 復華中小精選基金 81.30000 83.90000 -2.60000 -3.09893 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.29000 9.51000 -0.22000 -2.31335 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.48000 8.67000 -0.19000 -2.19146 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.00000 12.18000 -0.18000 -1.47783 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157 復華台灣智能基金 12.34000 12.55000 -0.21000 -1.67331 復華全方位基金 33.21000 34.32000 -1.11000 -3.23427 復華全球平衡基金-美元 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 復華全球平衡基金-新臺幣 20.21000 20.30000 -0.09000 -0.44335 復華全球債券基金 13.53620 13.55420 -0.01800 -0.13280 復華全球債券組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42900 13.42890 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 16.45000 16.55000 -0.10000 -0.60423 復華東協世紀基金 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 復華南非幣長期收益基金A 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 復華南非幣長期收益基金B 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 復華南非幣短期收益基金A 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 復華南非幣短期收益基金B 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 復華恒生基金 20.89000 20.84000 0.05000 0.23992 復華恒生單日反向一倍基金 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 復華恒生單日正向二倍基金 32.10000 31.75000 0.35000 1.10236 復華神盾基金 28.41570 29.10010 -0.68440 -2.35188 復華高成長基金 72.40000 74.48000 -2.08000 -2.79270 復華高益策略組合基金 12.98000 12.99000 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-0.06045 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.63620 8.60940 0.02680 0.31129 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.51340 8.51140 0.00200 0.02350 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46830 11.47510 -0.00680 -0.05926 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71340 10.68110 0.03230 0.30240 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68540 10.68280 0.00260 0.02434 景順主流基金 18.53000 18.79000 -0.26000 -1.38371 景順台灣科技基金 32.60000 33.07000 -0.47000 -1.42123 景順全球科技基金 21.56000 21.64000 -0.08000 -0.36969 景順全球康健基金 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161 景順貨幣市場基金 15.92940 15.92930 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.08000 34.58000 -0.50000 -1.44592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62910 8.63180 -0.00270 -0.03128 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.12030 8.10150 0.01880 0.23206 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97680 10.98010 -0.00330 -0.03005 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30690 10.28290 0.02400 0.23340 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.63000 7.75000 -0.12000 -1.54839 華南永昌中國A股基金(美元) 7.59000 7.69000 -0.10000 -1.30039 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.02000 11.19000 -0.17000 -1.51921 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48710 9.48510 0.00200 0.02109 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57340 9.59800 -0.02460 -0.25630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69900 9.69680 0.00220 0.02269 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78960 9.81480 -0.02520 -0.25676 華南永昌永昌基金 18.91000 19.05000 -0.14000 -0.73491 華南永昌全球亨利組合基金 14.20430 14.20470 -0.00040 -0.00282 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 華南永昌全球精品基金 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 華南永昌物聯網精選基金 11.74000 11.89000 -0.15000 -1.26156 華南永昌策略報酬基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19400 16.19390 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.09050 24.29140 -0.20090 -0.82704 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93040 11.93030 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08570 10.08180 0.00390 0.03868 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.22810 10.21910 0.00900 0.08807 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74520 9.74140 0.00380 0.03901 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.85090 9.84150 0.00940 0.09551 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92510 9.92240 0.00270 0.02721 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.00570 9.99810 0.00760 0.07601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68440 9.68180 0.00260 0.02685 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.75440 9.74700 0.00740 0.07592 華頓中小型基金 27.76000 27.97000 -0.21000 -0.75080 華頓中國多重機會平衡基金 11.95160 12.12250 -0.17090 -1.40978 華頓台灣基金 33.54000 34.83000 -1.29000 -3.70370 華頓平安貨幣市場基金 11.51280 11.51270 0.00010 0.00087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65400 2.69770 -0.04370 -1.61990 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17620 12.36680 -0.19060 -1.54122 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39920 0.40430 -0.00510 -1.26144 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.41030 11.47380 -0.06350 -0.55343 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.37060 10.42980 -0.05920 -0.56760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40730 10.45660 -0.04930 -0.47147 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.41810 9.46270 -0.04460 -0.47132 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.73900 10.75990 -0.02090 -0.19424 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.76930 9.78390 -0.01460 -0.14922 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.68000 -0.23000 -1.96918 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.12000 10.31000 -0.19000 -1.84287 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.97000 11.15000 -0.18000 -1.61435 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45210 2.46130 -0.00920 -0.37379 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99770 2.00620 -0.00850 -0.42369 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.78200 11.78610 -0.00410 -0.03479 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60490 9.60820 -0.00330 -0.03435 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36820 0.36820 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30750 0.30710 0.00040 0.13025 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.30000 3.34000 -0.04000 -1.19760 匯豐中國動力基金(台幣) 15.14000 15.31000 -0.17000 -1.11039 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.16000 24.39000 -0.23000 -0.94301 匯豐全球趨勢組合基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.31000 -0.06000 -0.72202 匯豐安富基金 25.32000 25.46000 -0.14000 -0.54988 匯豐成功基金 39.80000 40.01000 -0.21000 -0.52487 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48860 2.50180 -0.01320 -0.52762 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26770 2.28090 -0.01320 -0.57872 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.44050 11.47150 -0.03100 -0.27023 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.84040 7.87120 -0.03080 -0.39130 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37500 0.37570 -0.00070 -0.18632 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33510 0.33570 -0.00060 -0.17873 匯豐金磚動力基金 13.53000 13.65000 -0.12000 -0.87912 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97640 14.97640 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.19000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38650 5.38010 0.00640 0.11896 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96260 8.95640 0.00620 0.06922 匯豐龍鳳基金-A類型 51.99000 52.51000 -0.52000 -0.99029 匯豐龍鳳基金-I類型 51.99000 52.51000 -0.52000 -0.99029 匯豐龍騰電子基金 37.44000 37.98000 -0.54000 -1.42180 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16830 12.16340 0.00490 0.04028 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.53000 22.12000 -0.59000 -2.66727 新光中國成長基金(人民幣) 10.56000 10.95000 -0.39000 -3.56164 新光中國成長基金(美元) 10.99000 11.34000 -0.35000 -3.08642 新光中國成長基金(新臺幣) 10.86000 11.20000 -0.34000 -3.03571 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.21810 10.28140 -0.06330 -0.61567 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84530 9.82400 0.02130 0.21682 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05050 10.04370 0.00680 0.06770 新光台灣富貴基金 22.87000 23.07000 -0.20000 -0.86693 新光吉星貨幣市場基金 15.43520 15.43500 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 新光多重資產基金(A累積)美元 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 新光亞洲精選基金-美金 23.11000 23.23000 -0.12000 -0.51657 新光亞洲精選基金-新台幣 23.18000 23.34000 -0.16000 -0.68552 新光兩岸優勢基金 12.32000 12.64000 -0.32000 -2.53165 新光店頭基金 26.68000 27.33000 -0.65000 -2.37834 新光南非幣保本基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 新光特選內需收益ETF基金 19.85000 19.94000 -0.09000 -0.45135 新光創新科技基金 15.93000 16.32000 -0.39000 -2.38971 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.63850 9.63910 -0.00060 -0.00622 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93340 9.94680 -0.01340 -0.13472 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60110 9.60100 0.00010 0.00104 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.15710 9.19080 -0.03370 -0.36667 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45130 9.48360 -0.03230 -0.34059 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12640 9.15920 -0.03280 -0.35811 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.59190 9.63240 -0.04050 -0.42046 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27990 9.31910 -0.03920 -0.42064 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.54830 9.59230 -0.04400 -0.45870 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.28120 9.32390 -0.04270 -0.45796 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35760 9.40040 -0.04280 -0.45530 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.68820 9.73270 -0.04450 -0.45722 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.51480 13.59760 -0.08280 -0.60893 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.39020 8.44160 -0.05140 -0.60889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14750 11.14650 0.00100 0.00897 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19190 10.15310 0.03880 0.38215 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.09220 13.37420 -0.28200 -2.10854 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.15830 10.30820 -0.14990 -1.45418 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.40000 10.58000 -0.18000 -1.70132 群益大印度基金-人民幣 13.40690 13.40920 -0.00230 -0.01715 群益大印度基金-美元 13.08910 13.00450 0.08460 0.65054 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 群益中小型股基金 50.56000 52.02000 -1.46000 -2.80661 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72210 9.80380 -0.08170 -0.83335 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36970 9.38580 -0.01610 -0.17154 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.69110 8.73030 -0.03920 -0.44901 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.59370 8.69520 -0.10150 -1.16731 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28210 8.32410 -0.04200 -0.50456 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.68290 7.74340 -0.06050 -0.78131 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.32420 11.32750 -0.00330 -0.02913 群益中國高收益債券基金-美元 11.13640 11.13540 0.00100 0.00898 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.32840 10.30620 0.02220 0.21540 群益中國新機會基金N-人民幣 9.11000 9.32230 -0.21230 -2.27733 群益中國新機會基金N-美元 8.68370 8.82700 -0.14330 -1.62343 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 群益中國新機會基金-人民幣 8.07920 8.26740 -0.18820 -2.27641 群益中國新機會基金-美元 9.28500 9.43820 -0.15320 -1.62319 群益中國新機會基金-新臺幣 8.76000 8.93000 -0.17000 -1.90370 群益平衡王基金 19.45910 19.52680 -0.06770 -0.34670 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07320 10.09080 -0.01760 -0.17442 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32630 7.37320 -0.04690 -0.63609 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 群益印度中小基金N-美元 9.68010 9.62770 0.05240 0.54426 群益印度中小基金N-新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 群益印度中小基金-人民幣 15.03780 15.05650 -0.01870 -0.12420 群益印度中小基金-美元 13.84500 13.77010 0.07490 0.54393 群益印度中小基金-新臺幣 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332 群益多利策略組合基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 群益多重收益組合基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 群益多重資產組合基金 15.30000 15.35000 -0.05000 -0.32573 群益安家基金 26.68160 27.34420 -0.66260 -2.42318 群益安穩貨幣市場基金 16.07480 16.07460 0.00020 0.00124 群益亞太中小基金 12.96000 13.12000 -0.16000 -1.21951 群益亞太新趨勢平衡基金 16.70000 16.85000 -0.15000 -0.89021 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66650 9.67790 -0.01140 -0.11779 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45070 7.48750 -0.03680 -0.49149 群益店頭市場基金 112.53000 116.58000 -4.05000 -3.47401 群益東方盛世基金 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 群益東協成長基金-人民幣 12.95440 12.92530 0.02910 0.22514 群益東協成長基金-美元 11.80380 11.69900 0.10480 0.89580 群益東協成長基金-新臺幣 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 群益長安基金 30.45000 31.29000 -0.84000 -2.68456 群益真善美基金 17.92170 18.09140 -0.16970 -0.93801 群益馬拉松基金A類型 134.25000 138.06000 -3.81000 -2.75967 群益深証中小板基金 12.97000 13.27000 -0.30000 -2.26074 群益創新科技基金 35.90000 37.08000 -1.18000 -3.18231 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.58520 9.71990 -0.13470 -1.38582 群益華夏盛世基金N-美元 9.15740 9.22450 -0.06710 -0.72741 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 群益華夏盛世基金-人民幣 10.43820 10.58490 -0.14670 -1.38594 群益華夏盛世基金-美元 10.09740 10.17140 -0.07400 -0.72753 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.46000 16.63000 -0.17000 -1.02225 群益奧斯卡基金 30.07000 31.13000 -1.06000 -3.40508 群益新興金鑽基金-美元 12.23050 12.30570 -0.07520 -0.61110 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.24000 9.32000 -0.08000 -0.85837 群益葛萊美基金 25.21000 25.88000 -0.67000 -2.58887 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.75000 13.03000 -0.28000 -2.14889 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58980 11.60030 -0.01050 -0.09051 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.17690 11.18590 -0.00900 -0.08046 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.09460 11.10330 -0.00870 -0.07836 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.51170 8.58340 -0.07170 -0.83533 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06930 9.12260 -0.05330 -0.58426 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.36000 -0.06000 -0.71770 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68120 8.74010 -0.05890 -0.67391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.20000 30.66000 -0.46000 -1.50033 德信中國精選成長基金 11.11000 11.32000 -0.21000 -1.85512 德信台灣主流中小基金 20.04000 20.45000 -0.41000 -2.00489 德信新興股票組合基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 德信萬保貨幣市場基金 11.92620 11.92610 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 27.49000 27.81000 -0.32000 -1.15067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65440 11.65420 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.10000 16.37000 -0.27000 -1.64936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.94700 10.00280 -0.05580 -0.55784 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.17140 14.25090 -0.07950 -0.55786 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.97240 8.00260 -0.03020 -0.37738 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86380 10.88800 -0.02420 -0.22226 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.11230 11.13760 -0.02530 -0.22716 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.71330 12.76550 -0.05220 -0.40891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.03000 18.13000 -0.10000 -0.55157 摩根中小基金 24.06000 24.61000 -0.55000 -2.23486 摩根中國A股基金 13.70000 13.87000 -0.17000 -1.22567 摩根中國A股基金(美元) 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 摩根中國亮點基金 13.63000 13.90000 -0.27000 -1.94245 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.01400 11.07140 -0.05740 -0.51845 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.03530 12.09870 -0.06340 -0.52402 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.38750 9.41720 -0.02970 -0.31538 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.27680 12.34060 -0.06380 -0.51699 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.86220 13.93470 -0.07250 -0.52028 摩根台灣金磚基金 20.37000 20.74000 -0.37000 -1.78399 摩根台灣增長基金 50.72000 51.31000 -0.59000 -1.14987 摩根平衡基金 27.91000 28.11000 -0.20000 -0.71149 摩根全球平衡基金 15.11230 15.14960 -0.03730 -0.24621 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.67340 9.68240 -0.00900 -0.09295 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57750 10.58470 -0.00720 -0.06802 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04810 10.05080 -0.00270 -0.02686 摩根多元入息成長基金-累積型 11.26290 11.27310 -0.01020 -0.09048 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87340 9.87600 -0.00260 -0.02633 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.49720 10.53380 -0.03660 -0.34745 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.29180 13.33820 -0.04640 -0.34787 摩根亞洲基金 55.45000 55.81000 -0.36000 -0.64505 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40560 8.42560 -0.02000 -0.23737 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74310 9.75980 -0.01670 -0.17111 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.66920 8.68000 -0.01080 -0.12442 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06670 12.09570 -0.02900 -0.23975 摩根東方內需機會基金 17.57000 17.68000 -0.11000 -0.62217 摩根東方科技基金 35.08000 35.56000 -0.48000 -1.34983 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 摩根金龍收成基金 22.12000 22.47000 -0.35000 -1.55763 摩根第一貨幣市場基金 15.07160 15.07150 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.55000 14.61000 -0.06000 -0.41068 摩根新金磚五國基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 摩根新絲路基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 摩根新興35基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830 摩根新興日本基金 24.13000 24.27000 -0.14000 -0.57684 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.38760 7.38650 0.00110 0.01489 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60330 9.60230 0.00100 0.01041 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39810 9.39120 0.00690 0.07347 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.50830 10.50660 0.00170 0.01618 摩根新興科技基金 56.99000 58.29000 -1.30000 -2.23023 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32540 8.33190 -0.00650 -0.07801 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48730 10.49540 -0.00810 -0.07718 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.51720 8.53200 -0.01480 -0.17346 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25390 9.25290 0.00100 0.01081 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.77020 8.76290 0.00730 0.08331 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70370 9.72060 -0.01690 -0.17386 摩根龍揚基金 33.08000 33.60000 -0.52000 -1.54762 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27340 9.28190 -0.00850 -0.09158 摩根總收益組合基金-累積型 11.14550 11.15570 -0.01020 -0.09143 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.86000 27.49000 -0.63000 -2.29174 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.47020 11.45880 0.01140 0.09949 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88440 10.88390 0.00050 0.00459 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83490 9.85350 -0.01860 -0.18877 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08030 10.07030 0.01000 0.09930 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60790 9.60750 0.00040 0.00416 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.67570 8.69220 -0.01650 -0.18983 聯邦金鑽平衡基金 25.65090 26.25970 -0.60880 -2.31838 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82560 9.81620 0.00940 0.09576 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03520 10.05350 -0.01830 -0.18203 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.82560 9.81620 0.00940 0.09576 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03520 10.05350 -0.01830 -0.18203 聯邦貨幣市場基金 13.15570 13.15550 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.63000 13.96000 -0.33000 -2.36390 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90700 15.93370 -0.02670 -0.16757 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.67670 12.73900 -0.06230 -0.48905 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.41520 12.48040 -0.06520 -0.52242 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93480 11.99740 -0.06260 -0.52178 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72500 11.71820 0.00680 0.05803 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03420 11.04870 -0.01450 -0.13124 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55040 10.54430 0.00610 0.05785 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65960 8.67100 -0.01140 -0.13147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.86000 37.22000 -0.36000 -0.96722 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 聯博貨幣市場基金 14.99050 14.99040 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39370 10.40350 -0.00980 -0.09420 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.76340 13.76000 0.00340 0.02471 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56260 7.56970 -0.00710 -0.09379 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.00000 24.73000 -0.73000 -2.95188 瀚亞中國基金-人民幣 11.86000 12.08000 -0.22000 -1.82119 瀚亞中國基金-新台幣 12.74000 12.95000 -0.21000 -1.62162 瀚亞巴西基金 4.39000 4.35000 0.04000 0.91954 瀚亞外銷基金 45.27000 46.41000 -1.14000 -2.45637 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 瀚亞印度基金-人民幣 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520 瀚亞印度基金-美元 13.29000 13.19000 0.10000 0.75815 瀚亞印度基金-新台幣 29.16000 29.02000 0.14000 0.48243 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 瀚亞菁華基金 24.20000 24.88000 -0.68000 -2.73312 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.02020 12.94610 0.07410 0.57237 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29390 9.24100 0.05290 0.57245 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.30340 10.32990 -0.02650 -0.25654 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.46120 10.49490 -0.03370 -0.32111 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.36960 10.35830 0.01130 0.10909 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.69110 9.70740 -0.01630 -0.16791 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.86170 9.84170 0.02000 0.20322 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.31150 8.33290 -0.02140 -0.25681 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.12480 8.15100 -0.02620 -0.32143 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.96980 8.96000 0.00980 0.10938 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.26890 8.28290 -0.01400 -0.16902 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.89630 7.88030 0.01600 0.20304 瀚亞電通網基金 16.12000 16.64000 -0.52000 -3.12500 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.56620 13.58260 -0.01640 -0.12074 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.23460 10.26150 -0.02690 -0.26214 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93050 9.91940 0.01110 0.11190 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.45620 11.47000 -0.01380 -0.12031 瀚亞歐洲基金 11.64000 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