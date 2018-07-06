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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/05  107/07/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.47750   10.47370   0.00380    0.03628
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92540    9.92070   0.00470    0.04738
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92540    9.92070   0.00470    0.04738
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.90140    9.90050   0.00090    0.00909
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.90140    9.90050   0.00090    0.00909
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.25010    9.24870   0.00140    0.01514
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.49590    9.49550   0.00040    0.00421
中國信託台灣活力基金                                             16.23000   16.88000  -0.65000   -3.85071
中國信託台灣優勢基金                                             18.45000   18.97000  -0.52000   -2.74117
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.11900   11.23450  -0.11550   -1.02808
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06550   10.17000  -0.10450   -1.02753
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97940   10.97930   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40940    9.41370  -0.00430   -0.04568
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.13580    9.14000  -0.00420   -0.04595
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.55010    9.54920   0.00090    0.00942
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26840    9.26750   0.00090    0.00971
中國信託精穩基金                                                 18.68970   18.89930  -0.20960   -1.10904
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元大2001基金                                                     66.58000   67.98000  -1.40000   -2.05943
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.46000   18.58000  -0.12000   -0.64586
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35510   11.35400   0.00110    0.00969
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.71540   10.70910   0.00630    0.05883
元大上證50基金                                                   27.43000   27.39000   0.04000    0.14604
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.96000   12.26000  -0.30000   -2.44698
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.92000   11.19000  -0.27000   -2.41287
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.86000   13.00000  -0.14000   -1.07692
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.47700   12.56500  -0.08800   -0.70036
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.65900   16.82300  -0.16400   -0.97486
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.57000   10.72800  -0.15800   -1.47278
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.41200   10.56300  -0.15100   -1.42952
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.98000    3.04000  -0.06000   -1.97368
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.65000   13.93000  -0.28000   -2.01005
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.88260   46.61040   0.27220    0.58399
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35100   10.35850  -0.00750   -0.07240
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.61300    9.62000  -0.00700   -0.07277
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.75350    9.75580  -0.00230   -0.02358
元大巴西指數基金                                                  5.24200    5.20600   0.03600    0.69151
元大巴菲特基金                                                   29.72000   30.25000  -0.53000   -1.75207
元大日經225基金                                                  27.11000   27.31000  -0.20000   -0.73233
元大台商收成基金                                                 23.67000   24.04000  -0.37000   -1.53910
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.78000   12.64000   0.14000    1.10759
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.69000   36.40000  -0.71000   -1.95055
元大台灣中型100基金                                              32.26000   32.79000  -0.53000   -1.61635
元大台灣加權股價指數基金                                         24.63400   24.87000  -0.23600   -0.94893
元大台灣卓越50基金                                               80.74000   81.39000  -0.65000   -0.79862
元大台灣金融基金                                                 17.20000   17.28000  -0.08000   -0.46296
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.60000   30.83000  -0.23000   -0.74603
元大台灣高股息基金                                               25.17000   25.42000  -0.25000   -0.98348
元大台灣電子科技基金                                             35.09000   35.54000  -0.45000   -1.26618
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.76000    6.82000  -0.06000   -0.87977
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.44000   13.53000  -0.09000   -0.66519
元大印尼指數基金                                                  8.17200    7.99900   0.17300    2.16277
元大印度指數基金                                                  9.66500    9.67800  -0.01300   -0.13433
元大印度基金                                                     12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
元大多多基金                                                     21.53000   22.18000  -0.65000   -2.93057
元大多福基金                                                     58.00000   59.53000  -1.53000   -2.57013
元大亞太成長基金                                                  9.28000    9.35000  -0.07000   -0.74866
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55410    8.57720  -0.02310   -0.26932
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08390    7.10300  -0.01910   -0.26890
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.52800    9.51600   0.01200    0.12610
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.90500    9.89300   0.01200    0.12130
元大卓越基金                                                     50.94000   51.86000  -0.92000   -1.77401
元大店頭基金                                                      9.18000    9.42000  -0.24000   -2.54777
元大泛歐成長基金                                                  9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23910   10.23800   0.00110    0.01074
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.48470    9.49650  -0.01180   -0.12426
元大高科技基金                                                   21.13000   21.70000  -0.57000   -2.62673
元大得利貨幣市場基金                                             16.24350   16.24330   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97490   11.97480   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.32000   13.55000  -0.23000   -1.69742
元大華夏中小基金                                                  7.67000    7.84000  -0.17000   -2.16837
元大新中國基金-人民幣                                             9.82000   10.07000  -0.25000   -2.48262
元大新中國基金-美元                                               9.52900    9.74500  -0.21600   -2.21652
元大新中國基金-新台幣                                             9.38000    9.62000  -0.24000   -2.49480
元大新主流基金                                                   30.26000   31.22000  -0.96000   -3.07495
元大新東協平衡基金-美元                                           9.31800    9.28300   0.03500    0.37703
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.14360   10.14480  -0.00120   -0.01183
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.73720    9.70650   0.03070    0.31628
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.24710   10.24330   0.00380    0.03710
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.01170    9.00840   0.00330    0.03663
元大新興亞洲基金                                                 11.49000   11.61000  -0.12000   -1.03359
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.13600    9.15410  -0.01810   -0.19773
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.02150    9.03940  -0.01790   -0.19802
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.28550    9.32980  -0.04430   -0.47482
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.16690    9.21060  -0.04370   -0.47445
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09250   15.09230   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     41.92000   43.02000  -1.10000   -2.55695
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.37000   16.39000  -0.02000   -0.12203
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.63000   12.56000   0.07000    0.55732
元大摩臺基金                                                     37.38000   37.69000  -0.31000   -0.82250
元大標智滬深300基金                                              16.18000   16.29000  -0.11000   -0.67526
元大歐洲50基金                                                   24.48000   24.44000   0.04000    0.16367
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.56500    9.55880   0.00620    0.06486
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16290   10.16260   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     62.63000   64.52000  -1.89000   -2.92932
元大韓國KOSPI200基金                                             21.93000   21.94000  -0.01000   -0.04558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.77000   16.08000  -0.31000   -1.92786
日盛上選基金                                                     35.17000   35.93000  -0.76000   -2.11522
日盛小而美基金                                                   19.08000   19.68000  -0.60000   -3.04878
日盛中國內需動力基金                                             10.37000   10.61000  -0.24000   -2.26202
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.54000   11.62070  -0.08070   -0.69445
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.75690    9.82520  -0.06830   -0.69515
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.63500   11.65820  -0.02320   -0.19900
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.83130    9.85090  -0.01960   -0.19897
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.56310   10.59690  -0.03380   -0.31896
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.91000    8.93850  -0.02850   -0.31885
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.07000   11.32000  -0.25000   -2.20848
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.93000   11.11000  -0.18000   -1.62016
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.17000   11.38000  -0.21000   -1.84534
日盛日盛基金                                                     14.99000   15.47000  -0.48000   -3.10278
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球新興債券基金A                                            10.55890   10.58230  -0.02340   -0.22112
日盛全球新興債券基金B                                             8.25660    8.27480  -0.01820   -0.21994
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.37910    2.39720  -0.01810   -0.75505
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.66820    1.68090  -0.01270   -0.75555
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36360    0.36440  -0.00080   -0.21954
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25580    0.25630  -0.00050   -0.19508
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.05880   12.09900  -0.04020   -0.33226
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.34360    8.37140  -0.02780   -0.33208
日盛亞洲機會基金                                                  7.17000    7.27000  -0.10000   -1.37552
日盛首選基金                                                     18.16000   18.56000  -0.40000   -2.15517
日盛高科技基金                                                   19.14000   19.53000  -0.39000   -1.99693
日盛貨幣市場基金                                                 14.76030   14.76010   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.81000   45.06000  -1.25000   -2.77408
日盛精選五虎基金                                                 39.23000   40.23000  -1.00000   -2.48571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47610   13.47600   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               34.83000   35.62000  -0.79000   -2.21786
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.67000   18.47000   0.20000    1.08284
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.64000   21.09000  -0.45000   -2.13371
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15240   14.15230   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.15120   10.17110  -0.01990   -0.19565
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.63840   10.62410   0.01430    0.13460
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09460   10.10940  -0.01480   -0.14640
台新中國通基金                                                   47.87000   48.57000  -0.70000   -1.44122
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.50930    0.51500  -0.00570   -1.10680
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.51100   15.72500  -0.21400   -1.36089
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38200    0.38980  -0.00780   -2.00103
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.65000   11.92000  -0.27000   -2.26510
台新主流基金                                                     24.42000   24.84000  -0.42000   -1.69082
台新台灣中小基金                                                 37.49000   38.02000  -0.53000   -1.39400
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.67690    9.68690  -0.01000   -0.10323
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30220    9.29930   0.00290    0.03119
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.35400   10.35080   0.00320    0.03092
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.37880   10.37740   0.00140    0.01349
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.12690   11.12540   0.00150    0.01348
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
台新印度基金                                                     15.56000   15.58000  -0.02000   -0.12837
台新亞美短期債券基金                                             10.95410   10.96500  -0.01090   -0.09941
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.51500    8.52580  -0.01080   -0.12667
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28510    0.28470   0.00040    0.14050
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.71490   11.72980  -0.01490   -0.12703
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38670    0.38610   0.00060    0.15540
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08450   11.08430   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               29.52110   29.64180  -0.12070   -0.40720
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.55310    8.53710   0.01600    0.18742
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.64690    8.65480  -0.00790   -0.09128
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.10320    9.08610   0.01710    0.18820
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.21120    9.21960  -0.00840   -0.09111
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.61000   10.63180  -0.02180   -0.20505
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34290    0.34270   0.00020    0.05836
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.98510    8.00140  -0.01630   -0.20371
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27190    0.27170   0.00020    0.07361
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.77000    5.93000  -0.16000   -2.69815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.67000   24.65000  -0.98000   -3.97566
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.66360   11.67920  -0.01560   -0.13357
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.49060    9.50330  -0.01270   -0.13364
未來資產亞洲新富基金                                             21.25000   21.38000  -0.13000   -0.60804
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55860   12.55850   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.75000   15.35000  -0.60000   -3.90879
未來資產新興市場債券基金A                                         8.69000    8.68090   0.00910    0.10483
未來資產新興市場債券基金B                                         6.67330    6.66630   0.00700    0.10501
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.05440   11.05340   0.00100    0.00905
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.09440   10.05270   0.04170    0.41481
永豐中小基金                                                     57.48000   58.83000  -1.35000   -2.29475
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.95000    5.01000  -0.06000   -1.19760
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.74000   22.94000  -0.20000   -0.87184
永豐主流品牌基金                                                 17.76000   17.91000  -0.15000   -0.83752
永豐永豐基金                                                     36.82000   37.75000  -0.93000   -2.46358
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.90960    9.91310  -0.00350   -0.03531
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.90940    9.91290  -0.00350   -0.03531
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.89590    9.90250  -0.00660   -0.06665
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.89580    9.90240  -0.00660   -0.06665
永豐亞洲民生消費基金                                             11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
永豐南非幣2021保本基金                                           12.83950   12.81800   0.02150    0.16773
永豐高科技基金                                                   28.38000   29.35000  -0.97000   -3.30494
永豐貨幣市場基金                                                 13.87410   13.87400   0.00010    0.00072
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11710    7.11800  -0.00090   -0.01264
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.86200   10.86340  -0.00140   -0.01289
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.52000    7.54000  -0.02000   -0.26525
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.17000   17.27000  -0.10000   -0.57904
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.61000   54.09000  -0.48000   -0.88741
永豐領航科技基金                                                 44.28000   45.76000  -1.48000   -3.23427
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.97000   10.83000   0.14000    1.29271
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.60000   10.47000   0.13000    1.24164
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
永豐趨勢平衡基金                                                 50.67000   51.64000  -0.97000   -1.87839
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51740   11.51620   0.00120    0.01042
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.82000   10.99000  -0.17000   -1.54686
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.81000    9.96000  -0.15000   -1.50602
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.52000   10.67000  -0.15000   -1.40581
兆豐國際中小基金                                                 16.60000   16.94000  -0.34000   -2.00708
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.93000   14.14000  -0.21000   -1.48515
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.89000   19.19000  -0.30000   -1.56331
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.84000   19.10000  -0.26000   -1.36126
兆豐國際生命科學基金                                             15.66000   15.69000  -0.03000   -0.19120
兆豐國際全球基金                                                 31.54000   31.73000  -0.19000   -0.59880
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24370   10.24250   0.00120    0.01172
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.92260    9.93620  -0.01360   -0.13687
兆豐國際國民基金                                                 22.17000   22.55000  -0.38000   -1.68514
兆豐國際第一基金                                                 13.36000   13.61000  -0.25000   -1.83688
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81570    9.83110  -0.01540   -0.15665
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83710    7.84940  -0.01230   -0.15670
兆豐國際萬全基金                                                 20.81000   21.12000  -0.31000   -1.46780
兆豐國際電子基金                                                 26.21000   26.64000  -0.43000   -1.61411
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.77000   22.02000  -0.25000   -1.13533
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.05000   16.89000   0.16000    0.94731
兆豐國際豐台灣基金                                               32.09000   32.31000  -0.22000   -0.68090
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49460   12.49440   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
合庫全球新興市場基金                                              9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫貨幣市場基金                                                 10.12340   10.12320   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.43650    9.42240   0.01410    0.14964
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.69060    9.67710   0.01350    0.13950
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.98370    9.97880   0.00490    0.04910
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.42530   11.40720   0.01810    0.15867
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.31150   13.29360   0.01790    0.13465
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.88750    8.87480   0.01270    0.14310
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.50660    9.49340   0.01320    0.13904
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.91590    7.91210   0.00380    0.04803
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.85410    8.84000   0.01410    0.15950
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.07350   10.06000   0.01350    0.13419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94510   10.94780  -0.00270   -0.02466
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.23970   10.17060   0.06910    0.67941
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97890    9.93910   0.03980    0.40044
安聯中國東協基金                                                 15.17000   15.32000  -0.15000   -0.97911
安聯中國策略基金                                                 14.15000   14.29000  -0.14000   -0.97971
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.19000   14.42000  -0.23000   -1.59501
安聯中華新思路基金-美元                                          13.70000   13.83000  -0.13000   -0.93999
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.72000   12.87000  -0.15000   -1.16550
安聯台灣大壩基金                                                 28.62000   29.19000  -0.57000   -1.95272
安聯台灣科技基金                                                 48.04000   49.05000  -1.01000   -2.05912
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48350   12.48330   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.85000   32.48000  -0.63000   -1.93966
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87320   11.88460  -0.01140   -0.09592
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.86140   10.86170  -0.00030   -0.00276
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53570   10.53880  -0.00310   -0.02942
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.89730    8.89970  -0.00240   -0.02697
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.68730    8.68740  -0.00010   -0.00115
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.40120    8.40380  -0.00260   -0.03094
安聯全球計量平衡基金                                             12.60000   12.63000  -0.03000   -0.23753
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04830   12.05220  -0.00390   -0.03236
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46380   10.46720  -0.00340   -0.03248
安聯全球新興市場基金                                             17.41000   17.60000  -0.19000   -1.07955
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安聯亞洲動態策略基金                                             23.52000   23.67000  -0.15000   -0.63371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97780    9.97670   0.00110    0.01103
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.73540    9.73430   0.00110    0.01130
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.08130   82.10400  -0.02270   -0.02765
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.30010   12.29580   0.00430    0.03497
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.64150   64.66640  -0.02490   -0.03851
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.60400    9.60070   0.00330    0.03437
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54750    2.54820  -0.00070   -0.02747
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49280   10.50170  -0.00890   -0.08475
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13770    2.14160  -0.00390   -0.18211
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69750    8.70750  -0.01000   -0.11484
宏利台灣動力基金                                                 33.63000   34.71000  -1.08000   -3.11150
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.14980   10.16780  -0.01800   -0.17703
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.84800    9.89430  -0.04630   -0.46795
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.02700    8.03980  -0.01280   -0.15921
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.94660    7.97880  -0.03220   -0.40357
宏利全球債券組合基金                                             12.92030   12.92300  -0.00270   -0.02089
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76880    2.76680   0.00200    0.07229
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67650   11.67870  -0.00220   -0.01884
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67750    8.67820  -0.00070   -0.00807
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.35660    2.36180  -0.00520   -0.22017
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.82010   10.84510  -0.02500   -0.23052
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.99000    4.00120  -0.01120   -0.27992
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64450    0.64630  -0.00180   -0.27851
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.62000   18.71000  -0.09000   -0.48103
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.72160    2.72040   0.00120    0.04411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39600    0.39580   0.00020    0.05053
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.01470   12.02140  -0.00670   -0.05573
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90080    0.90040   0.00040    0.04442
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.34290    7.34650  -0.00360   -0.04900
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02920    2.02740   0.00180    0.08878
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29230    0.29210   0.00020    0.06847
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.00960    9.01370  -0.00410   -0.04549
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32810    0.32790   0.00020    0.06099
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63520   13.63510   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.72000    2.74000  -0.02000   -0.72993
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.25000   12.39000  -0.14000   -1.12994
宏利臺灣股息收益基金                                             28.49000   29.22000  -0.73000   -2.49829
宏利澳幣保本基金                                                 12.01510   12.01900  -0.00390   -0.03245
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
貝萊德新台幣基金                                                 12.92900   12.92890   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.06000   26.46000  -0.40000   -1.51172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20060   11.20030   0.00030    0.00268
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.03780   10.04280  -0.00500   -0.04979
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.86000   10.00000  -0.14000   -1.40000
保德信大中華基金-新台幣                                          29.03000   29.53000  -0.50000   -1.69319
保德信中小型股基金                                               49.16000   51.01000  -1.85000   -3.62674
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.49000    9.65000  -0.16000   -1.65803
保德信中國中小基金-美元                                           9.46000    9.60000  -0.14000   -1.45833
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.03000    9.19000  -0.16000   -1.74102
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.27390    9.33610  -0.06220   -0.66623
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.30570    9.37220  -0.06650   -0.70955
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.38420    9.44660  -0.06240   -0.66056
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.07940   10.14640  -0.06700   -0.66033
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.95000    9.09000  -0.14000   -1.54015
保德信中國品牌基金-美元                                           8.87000    9.01000  -0.14000   -1.55383
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.63000    9.77000  -0.14000   -1.43296
保德信台商全方位基金                                             37.66000   38.79000  -1.13000   -2.91312
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.73390    9.73060   0.00330    0.03391
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.47350   10.47050   0.00300    0.02865
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13800    9.16090  -0.02290   -0.24998
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.81900    9.84360  -0.02460   -0.24991
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.21220    8.21260  -0.00040   -0.00487
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74010   10.74060  -0.00050   -0.00466
保德信亞太基金                                                   21.37000   21.54000  -0.17000   -0.78923
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.46760    8.47590  -0.00830   -0.09792
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.12710   11.13800  -0.01090   -0.09786
保德信店頭市場基金                                               35.01000   36.35000  -1.34000   -3.68638
保德信拉丁美洲基金                                                6.48000    6.45000   0.03000    0.46512
保德信金平衡基金                                                 29.58000   29.79000  -0.21000   -0.70493
保德信金滿意基金                                                 43.02000   43.69000  -0.67000   -1.53353
保德信科技島基金                                                 26.80000   27.33000  -0.53000   -1.93926
保德信高成長基金                                                 95.02000   96.95000  -1.93000   -1.99072
保德信第一基金                                                   27.24000   28.00000  -0.76000   -2.71429
保德信貨幣市場基金                                               15.75830   15.75810   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.01170    8.01920  -0.00750   -0.09353
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.70970   10.71960  -0.00990   -0.09235
保德信新興趨勢組合基金                                           11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
保德信瑞騰基金                                                   15.53800   15.53780   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.93580    1.94760  -0.01180   -0.60587
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62280    2.62630  -0.00350   -0.13327
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29670    0.29800  -0.00130   -0.43624
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43660    0.43650   0.00010    0.02291
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.46720    8.51400  -0.04680   -0.54968
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.68180   11.69660  -0.01480   -0.12653
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.46830    9.52430  -0.05600   -0.58797
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.53640   11.55780  -0.02140   -0.18516
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.74570    8.78180  -0.03610   -0.41108
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.68320   10.68540  -0.00220   -0.02059
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64430   11.64420   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.81000   20.20000  -0.39000   -1.93069
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4508.990004596.82000 -87.83000   -1.91067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.19620   10.23230  -0.03610   -0.35280
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.23320   11.24770  -0.01450   -0.12892
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.50090   10.51530  -0.01440   -0.13694
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.09570    9.12780  -0.03210   -0.35167
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.55590    9.56820  -0.01230   -0.12855
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.37080    9.38360  -0.01280   -0.13641
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.42300   10.45980  -0.03680   -0.35182
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.00850   11.02270  -0.01420   -0.12883
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.96030   10.97530  -0.01500   -0.13667
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.28000    6.30000  -0.02000   -0.31746
柏瑞巨人基金                                                     12.73000   12.84000  -0.11000   -0.85670
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64760   13.64750   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.98000   16.07000  -0.09000   -0.56005
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.46520   10.50230  -0.03710   -0.35326
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.62830   11.65390  -0.02560   -0.21967
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.06610   11.09170  -0.02560   -0.23080
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.93410    8.96580  -0.03170   -0.35357
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.63110    9.65230  -0.02120   -0.21964
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.50200    9.52400  -0.02200   -0.23100
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.18360   10.21970  -0.03610   -0.35324
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.82730   10.85100  -0.02370   -0.21841
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.69110   10.71580  -0.02470   -0.23050
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.93430    8.96600  -0.03170   -0.35356
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.63150    9.65260  -0.02110   -0.21859
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.50240    9.52440  -0.02200   -0.23099
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.96000   13.99000  -0.03000   -0.21444
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.11000   13.23000  -0.12000   -0.90703
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.19000   13.37000  -0.18000   -1.34630
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.28340   11.32020  -0.03680   -0.32508
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.94290   10.96530  -0.02240   -0.20428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.09840   10.11970  -0.02130   -0.21048
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.30660    8.33370  -0.02710   -0.32519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.35310    9.37220  -0.01910   -0.20379
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.38470    9.40460  -0.01990   -0.21160
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.52650   10.54810  -0.02160   -0.20478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.90890    9.94120  -0.03230   -0.32491
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.08210   10.10340  -0.02130   -0.21082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.68990    9.70980  -0.01990   -0.20495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.97530    9.00460  -0.02930   -0.32539
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.85890    8.87750  -0.01860   -0.20952
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.40850    9.42840  -0.01990   -0.21106
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.79540   11.81580  -0.02040   -0.17265
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.26700   11.26830  -0.00130   -0.01154
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.72240   10.72520  -0.00280   -0.02611
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.06970    7.08200  -0.01230   -0.17368
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86000    8.86110  -0.00110   -0.01241
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.47380    9.47630  -0.00250   -0.02638
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.13950   10.15710  -0.01760   -0.17328
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.73950   10.74230  -0.00280   -0.02607
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.58820    9.58930  -0.00110   -0.01147
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.01500    9.03060  -0.01560   -0.17275
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67550    9.67810  -0.00260   -0.02686
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09820   11.11260  -0.01440   -0.12958
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66110   11.66260  -0.00150   -0.01286
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.71730   10.71760  -0.00030   -0.00280
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.11450    9.12630  -0.01180   -0.12930
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.65130    9.65250  -0.00120   -0.01243
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.64950    9.64980  -0.00030   -0.00311
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99120   10.99260  -0.00140   -0.01274
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90210    9.91490  -0.01280   -0.12910
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.21200   10.21230  -0.00030   -0.00294
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.46220    9.47440  -0.01220   -0.12877
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.26710    9.27910  -0.01200   -0.12932
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.86960    9.87090  -0.00130   -0.01317
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.41260    9.41290  -0.00030   -0.00319
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.01000   18.08000  -0.07000   -0.38717
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.74000   16.82000  -0.08000   -0.47562
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.83890   12.82420   0.01470    0.11463
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.64090   10.64050   0.00040    0.00376
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.47320   11.47840  -0.00520   -0.04530
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.07190   12.06530   0.00660    0.05470
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.06320   11.05790   0.00530    0.04793
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.71640    9.71610   0.00030    0.00309
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.19200   10.19660  -0.00460   -0.04511
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.12190   10.11640   0.00550    0.05437
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.12400   10.11920   0.00480    0.04743
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.99200    9.99650  -0.00450   -0.04502
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.06590   10.06110   0.00480    0.04771
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.18000   15.21000  -0.03000   -0.19724
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.24000   24.12000   0.12000    0.49751
國泰大中華基金                                                   21.10000   21.44000  -0.34000   -1.58582
國泰小龍基金                                                     15.71000   15.94000  -0.23000   -1.44291
國泰中小成長基金                                                 45.83000   46.72000  -0.89000   -1.90497
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.09530    4.18210  -0.08680   -2.07551
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.81000   19.20000  -0.39000   -2.03125
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.71160    0.72430  -0.01270   -1.75342
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.67350    0.68550  -0.01200   -1.75055
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10410    2.11020  -0.00610   -0.28907
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.50390    9.51980  -0.01590   -0.16702
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.11140    8.16560  -0.05420   -0.66376
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31230    0.31220   0.00010    0.03203
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.45290   11.45190   0.00100    0.00873
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72050    1.71460   0.00590    0.34410
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.07190   10.08940  -0.01750   -0.17345
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33510    0.33480   0.00030    0.08961
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.39470    4.49430  -0.09960   -2.21614
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.17000   20.62000  -0.45000   -2.18235
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.65580    0.66850  -0.01270   -1.89978
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.22260    3.30910  -0.08650   -2.61400
國泰中港台基金台幣級別                                           14.80000   15.19000  -0.39000   -2.56748
國泰中港台基金美元級別                                            0.48690    0.49840  -0.01150   -2.30738
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.35000   26.57000  -0.22000   -0.82800
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.22000   13.11000   0.11000    0.83905
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.10000   33.66000  -0.56000   -1.66370
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40560   12.40550   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.43000   30.05000  -0.62000   -2.06323
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46640    0.46540   0.00100    0.21487
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.79000    5.82000  -0.03000   -0.51546
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18690    0.18750  -0.00060   -0.32000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.95000   21.03000  -0.08000   -0.38041
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39360    2.40840  -0.01480   -0.61452
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.06720   11.12330  -0.05610   -0.50435
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                            9.99400   10.04460  -0.05060   -0.50375
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36150    0.36260  -0.00110   -0.30336
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32650    0.32740  -0.00090   -0.27489
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48880    0.49020  -0.00140   -0.28560
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39510    0.39440   0.00070    0.17748
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.46000   18.57000  -0.11000   -0.59235
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60530    0.60710  -0.00180   -0.29649
國泰科技生化基金                                                 38.73000   39.78000  -1.05000   -2.63952
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08610   12.08220   0.00390    0.03228
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37180   12.36770   0.00410    0.03315
國泰紐幣保本基金                                                 12.35830   12.35930  -0.00100   -0.00809
國泰高科技基金                                                   14.10000   14.50000  -0.40000   -2.75862
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.48000   24.94000  -0.46000   -1.84443
國泰國泰基金台幣級別                                             24.48000   24.94000  -0.46000   -1.84443
國泰富時中國A50基金                                              17.89000   17.89000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.86000   11.96000  -0.10000   -0.83612
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38900    0.39130  -0.00230   -0.58778
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15850    2.16590  -0.00740   -0.34166
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43000    1.43490  -0.00490   -0.34149
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33520    0.33520   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36030    0.36030   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22430    0.22430   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.28810   10.29430  -0.00620   -0.06023
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.68850    6.69260  -0.00410   -0.06126
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.46000   14.30000   0.16000    1.11888
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.48000   34.24000  -0.76000   -2.21963
國泰價值卓越基金                                                 16.97000   17.54000  -0.57000   -3.24971
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37810    0.37990  -0.00180   -0.47381
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.64930   39.30250   0.34680    0.88239
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.53000   19.64000  -0.11000   -0.56008
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.06000   19.14000  -0.08000   -0.41797
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.80000   18.93000  -0.13000   -0.68674
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01360   12.01970  -0.00610   -0.05075
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39390    0.39380   0.00010    0.02539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57480    9.59710  -0.02230   -0.23236
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.40540    8.41950  -0.01410   -0.16747
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60380   10.62780  -0.02400   -0.22582
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.41070    9.42650  -0.01580   -0.16761
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14550   11.14440   0.00110    0.00987
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02690    9.98790   0.03900    0.39047
第一金大中華基金                                                 28.88000   29.76000  -0.88000   -2.95699
第一金小型精選基金                                               41.28000   42.85000  -1.57000   -3.66394
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.41000   13.69000  -0.28000   -2.04529
第一金中國世紀基金-美元                                           8.65960    8.80870  -0.14910   -1.69264
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.66060    8.80970  -0.14910   -1.69245
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
第一金中概平衡基金                                               26.56000   27.08000  -0.52000   -1.92024
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24170   15.24150   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.74900  177.74700   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.93720    9.94210  -0.00490   -0.04929
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.93720    9.94200  -0.00480   -0.04828
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.76510    9.76550  -0.00040   -0.00410
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.76830    9.76880  -0.00050   -0.00512
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39560    9.41010  -0.01450   -0.15409
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.41960    9.43410  -0.01450   -0.15370
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.20310   10.20300   0.00010    0.00098
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82520    9.84040  -0.01520   -0.15447
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.16390    8.18660  -0.02270   -0.27728
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.80560    5.82170  -0.01610   -0.27655
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.54350    9.51300   0.03050    0.32061
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.54460    9.51410   0.03050    0.32058
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.86580    9.83420   0.03160    0.32133
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.86700    9.83550   0.03150    0.32027
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
第一金亞洲科技基金                                               19.57000   19.84000  -0.27000   -1.36089
第一金亞洲新興市場基金                                           13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
第一金店頭市場基金                                               10.26000   10.61000  -0.35000   -3.29877
第一金創新趨勢基金                                               26.66000   27.59000  -0.93000   -3.37079
第一金電子基金                                                   35.85000   37.08000  -1.23000   -3.31715
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.68000   19.88000  -0.20000   -1.00604
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.04000   19.82000   0.22000    1.10999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.20000    9.48000  -0.28000   -2.95359
統一大中華中小基金(美元)                                          8.74000    8.95000  -0.21000   -2.34637
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.76000   13.11000  -0.35000   -2.66972
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
統一大滿貫基金-A類型                                             35.52000   36.09000  -0.57000   -1.57938
統一大滿貫基金-I類型                                             35.52000   36.09000  -0.57000   -1.57938
統一大龍印基金                                                   15.38000   15.58000  -0.20000   -1.28370
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.53000    9.74000  -0.21000   -2.15606
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.06000    9.19000  -0.13000   -1.41458
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.17000   10.35000  -0.18000   -1.73913
統一中小基金                                                     28.73000   29.66000  -0.93000   -3.13554
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.61470    9.66970  -0.05500   -0.56879
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.29460    9.28840   0.00620    0.06675
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.95710    8.96360  -0.00650   -0.07252
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.30890   11.37360  -0.06470   -0.56886
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.85950   10.85240   0.00710    0.06542
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.46240   10.46990  -0.00750   -0.07163
統一台灣動力基金                                                 20.19000   20.78000  -0.59000   -2.83927
統一全天候基金-A類型                                            122.50000  126.12000  -3.62000   -2.87028
統一全天候基金-I類型                                            122.50000  126.12000  -3.62000   -2.87028
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.75080    8.82240  -0.07160   -0.81157
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.76410    8.77970  -0.01560   -0.17768
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.71550    8.74120  -0.02570   -0.29401
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.98420    9.05770  -0.07350   -0.81146
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.99760    9.01360  -0.01600   -0.17751
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.94770    8.97410  -0.02640   -0.29418
統一全球債券組合基金                                             11.87250   11.87160   0.00090    0.00758
統一亞太基金                                                     26.23000   26.47000  -0.24000   -0.90669
統一亞洲大金磚基金                                               12.67000   12.76000  -0.09000   -0.70533
統一奔騰基金                                                     66.26000   68.03000  -1.77000   -2.60179
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65000   16.64980   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
統一強漢基金(美元)                                                9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
統一強漢基金(新台幣)                                             24.51000   24.62000  -0.11000   -0.44679
統一統信基金                                                     34.90000   35.92000  -1.02000   -2.83964
統一黑馬基金                                                     66.99000   69.02000  -2.03000   -2.94118
統一新亞洲科技能源基金                                           18.91000   19.09000  -0.18000   -0.94290
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05890    8.06530  -0.00640   -0.07935
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15040   10.15850  -0.00810   -0.07974
統一經建基金                                                     52.12000   53.62000  -1.50000   -2.79746
統一龍馬基金                                                     77.19000   79.01000  -1.82000   -2.30351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.72000   26.71000  -0.99000   -3.70648
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            49.60000   51.35000  -1.75000   -3.40798
野村中國機會基金                                                 13.71000   14.02000  -0.31000   -2.21113
野村巴西基金                                                      5.10000    5.08000   0.02000    0.39370
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
野村台灣高股息基金                                               22.22000   22.43000  -0.21000   -0.93625
野村台灣運籌基金                                                 37.31000   38.09000  -0.78000   -2.04778
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.60700    9.60960  -0.00260   -0.02706
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.56180    9.56460  -0.00280   -0.02927
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57240    9.57570  -0.00330   -0.03446
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68780    9.69050  -0.00270   -0.02786
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.62600    9.62880  -0.00280   -0.02908
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.59600    9.59930  -0.00330   -0.03438
野村平衡基金                                                     20.07000   20.47000  -0.40000   -1.95408
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.86000   12.91000  -0.05000   -0.38730
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.00000   19.07000  -0.07000   -0.36707
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.39870   10.39330   0.00540    0.05196
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.29880   10.29930  -0.00050   -0.00485
野村成長基金                                                     28.17000   28.58000  -0.41000   -1.43457
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.99850    9.01880  -0.02030   -0.22509
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.99960    9.02060  -0.02100   -0.23280
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.10150    9.14400  -0.04250   -0.46479
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.31560    9.33670  -0.02110   -0.22599
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.25000    9.27160  -0.02160   -0.23297
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.35850    9.40210  -0.04360   -0.46373
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.62000    8.71000  -0.09000   -1.03330
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.23000   12.36000  -0.13000   -1.05178
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.58200    9.57830   0.00370    0.03863
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57140    9.57360  -0.00220   -0.02298
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.61910    9.63800  -0.01890   -0.19610
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.03000   10.02590   0.00410    0.04089
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94350    9.94570  -0.00220   -0.02212
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                           9.99950   10.01930  -0.01980   -0.19762
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.64190    8.66390  -0.02200   -0.25393
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.26910    9.28120  -0.01210   -0.13037
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.13100    9.14150  -0.01050   -0.11486
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.02410   13.05720  -0.03310   -0.25350
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.08530   12.10090  -0.01560   -0.12892
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.85970    9.87110  -0.01140   -0.11549
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.97930    9.99060  -0.01130   -0.11311
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.03640   11.03210   0.00430    0.03898
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.58780   10.58430   0.00350    0.03307
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.31420   10.32710  -0.01290   -0.12491
野村泰國基金                                                     39.62000   39.52000   0.10000    0.25304
野村高科技基金                                                   13.19000   13.70000  -0.51000   -3.72263
野村貨幣市場基金                                                 16.25700   16.25690   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     15.56000   15.53000   0.03000    0.19317
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.96260    9.97140  -0.00880   -0.08825
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91340    7.91920  -0.00580   -0.07324
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.64200   11.65040  -0.00840   -0.07210
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.51000    7.52000  -0.01000   -0.13298
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
野村精選貨幣市場基金                                             12.07440   12.07430   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.18000   12.28000  -0.10000   -0.81433
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.13000   11.25000  -0.12000   -1.06667
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.95000    7.95000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                 11.90000   12.07000  -0.17000   -1.40845
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.57000    9.83000  -0.26000   -2.64496
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.00000   35.95000  -0.95000   -2.64256
野村鴻利基金                                                     23.03000   23.52000  -0.49000   -2.08333
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85390   16.85380   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.26000   20.70000  -0.44000   -2.12560
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.07000    8.85000   0.22000    2.48588
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.76000   14.84000  -0.08000   -0.53908
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03950   10.03370   0.00580    0.05781
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.17200   13.16410   0.00790    0.06001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64110    9.64770  -0.00660   -0.06841
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61960    9.61890   0.00070    0.00728
凱基台商天下基金                                                 13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
凱基台灣精五門基金                                               20.76000   21.05000  -0.29000   -1.37767
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.64550   10.64920  -0.00370   -0.03474
凱基亞太高股息基金                                               12.48000   12.54000  -0.06000   -0.47847
凱基亞洲四金磚基金                                               17.22000   17.32000  -0.10000   -0.57737
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.34000   13.46000  -0.12000   -0.89153
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.49090   12.58330  -0.09240   -0.73431
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.19000   12.31000  -0.12000   -0.97482
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53680   11.53660   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.59000   26.90000  -0.31000   -1.15242
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.29000   17.38000  -0.09000   -0.51784
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.68770   16.72340  -0.03570   -0.21347
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.60000    7.63000  -0.03000   -0.39318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                  27.55000   27.66000  -0.11000   -0.39769
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20890    0.21230  -0.00340   -1.60151
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.38000    6.50000  -0.12000   -1.84615
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.08000    8.08000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.39000   33.21000   0.18000    0.54201
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.35120   11.46040  -0.10920   -0.95285
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.58380   10.67650  -0.09270   -0.86826
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.29660   10.39230  -0.09570   -0.92087
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.97700   10.07300  -0.09600   -0.95304
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.22750    9.30820  -0.08070   -0.86698
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.98530    9.06890  -0.08360   -0.92183
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.70630   20.72140  -0.01510   -0.07287
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29170   11.29060   0.00110    0.00974
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.57260   10.56550   0.00710    0.06720
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.62250   12.65740  -0.03490   -0.27573
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.86720    1.87210  -0.00490   -0.26174
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.30480    9.33040  -0.02560   -0.27437
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42330    1.42700  -0.00370   -0.25929
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63760   11.64290  -0.00530   -0.04552
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71780    1.71650   0.00130    0.07574
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10110   10.10570  -0.00460   -0.04552
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51010    1.50880   0.00130    0.08616
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.72000   22.21000  -0.49000   -2.20621
富邦日本東証基金                                                 21.43000   21.59000  -0.16000   -0.74108
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.32000   42.50000  -0.18000   -0.42353
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.18000   48.71000  -0.53000   -1.08807
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.48000   49.88000  -0.40000   -0.80192
富邦台灣心基金                                                   23.75000   24.26000  -0.51000   -2.10223
富邦台灣釆吉50基金                                               46.82000   47.20000  -0.38000   -0.80508
富邦台灣科技指數基金                                             49.46000   49.97000  -0.51000   -1.02061
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29450    0.29480  -0.00030   -0.10176
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.27000   23.15000   0.12000    0.51836
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.70000   14.77000  -0.07000   -0.47393
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.42000   29.22000   0.20000    0.68446
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63150   15.63130   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.39000   69.70000  -1.31000   -1.87948
富邦科技基金                                                     26.72000   27.50000  -0.78000   -2.83636
富邦恒生國企ETF基金                                              19.79000   19.77000   0.02000    0.10116
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.36000   14.42000  -0.06000   -0.41609
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.10000   26.85000   0.25000    0.93110
富邦高成長基金                                                   26.00000   26.56000  -0.56000   -2.10843
富邦基金                                                         13.80000   14.06000  -0.26000   -1.84922
富邦深証100基金                                                   9.52000    9.65000  -0.13000   -1.34715
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.43000   20.46000  -0.03000   -0.14663
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.46150    9.45000   0.01150    0.12169
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.88160    9.89710  -0.01550   -0.15661
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.46150    9.45000   0.01150    0.12169
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88160    9.89710  -0.01550   -0.15661
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   19.91000  -0.12000   -0.60271
富邦精準基金                                                     49.48000   50.83000  -1.35000   -2.65591
富邦精銳中小基金                                                 12.56000   12.90000  -0.34000   -2.63566
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.03000   20.61000  -0.58000   -2.81417
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.83000   20.96000  -0.13000   -0.62023
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.83000    7.75000   0.08000    1.03226
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.51000   14.83000  -0.32000   -2.15779
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.04700   10.13630  -0.08930   -0.88099
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.33930   10.38560  -0.04630   -0.44581
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.36540   10.44600  -0.08060   -0.77159
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.81830    9.90550  -0.08720   -0.88032
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.05980   10.10490  -0.04510   -0.44632
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.06620   10.14450  -0.07830   -0.77185
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富達台灣成長基金                                                 29.77000   30.03000  -0.26000   -0.86580
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.67230    8.63040   0.04190    0.48549
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.15280    9.10980   0.04300    0.47202
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.91010    8.86760   0.04250    0.47927
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.58810    9.54200   0.04610    0.48313
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.54980    9.50500   0.04480    0.47133
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.29660    9.25240   0.04420    0.47771
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.35630    9.31200   0.04430    0.47573
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46440    8.45050   0.01390    0.16449
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.43610    9.42180   0.01430    0.15178
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.95410    8.94000   0.01410    0.15772
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.46790   10.45100   0.01690    0.16171
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17980   10.16440   0.01540    0.15151
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.72660    9.71220   0.01440    0.14827
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.06730    9.05270   0.01460    0.16128
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54770    9.53330   0.01440    0.15105
富達卓越領航全球組合基金                                         14.97000   15.06000  -0.09000   -0.59761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68300    8.66680   0.01620    0.18692
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.33370    9.31740   0.01630    0.17494
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.05030    9.03360   0.01670    0.18487
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.82930    9.81110   0.01820    0.18550
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74410    9.72710   0.01700    0.17477
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.48470    9.46760   0.01710    0.18062
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.13140    9.11460   0.01680    0.18432
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54260    9.52600   0.01660    0.17426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.81000   10.06000  -0.25000   -2.48509
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.89000   11.13000  -0.24000   -2.15633
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.46000    9.70000  -0.24000   -2.47423
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.12000    8.25000  -0.13000   -1.57576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.30000    9.45000  -0.15000   -1.58730
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.45230    9.46230  -0.01000   -0.10568
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.02740    9.02710   0.00030    0.00332
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.62480    8.63620  -0.01140   -0.13200
富蘭克林華美中華基金                                             13.39000   13.77000  -0.38000   -2.75962
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.47000   20.72000  -0.25000   -1.20656
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.22000   20.50000  -0.28000   -1.36585
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.89620    7.89990  -0.00370   -0.04684
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.04270    9.03670   0.00600    0.06640
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.69000    9.68350   0.00650    0.06712
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.22570    9.23000  -0.00430   -0.04659
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.13020    8.13720  -0.00700   -0.08602
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.15170    9.14920   0.00250    0.02732
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.87780    9.87520   0.00260    0.02633
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.47210   12.48290  -0.01080   -0.08652
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.43000    9.56000  -0.13000   -1.35983
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.59000    9.74000  -0.15000   -1.54004
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.95520   13.02850  -0.07330   -0.56261
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
富蘭克林華美第一富基金                                           42.22000   42.98000  -0.76000   -1.76826
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29700   10.29680   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.99770    8.04850  -0.05080   -0.63117
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.86550   10.94260  -0.07710   -0.70459
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.50660    9.50000   0.00660    0.06947
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.83620   10.82870   0.00750    0.06926
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.87380    6.87420  -0.00040   -0.00582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.05300    9.04670   0.00630    0.06964
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.07680   10.06980   0.00700    0.06951
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.46460   10.46520  -0.00060   -0.00573
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58440   11.58340   0.00100    0.00863
復華人生目標基金                                                 40.73450   41.54580  -0.81130   -1.95278
復華大中華中小策略基金                                            9.77000    9.96000  -0.19000   -1.90763
復華中小精選基金                                                 81.30000   83.90000  -2.60000   -3.09893
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.29000    9.51000  -0.22000   -2.31335
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.48000    8.67000  -0.19000   -2.19146
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.00000   12.18000  -0.18000   -1.47783
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.07000   11.23000  -0.16000   -1.42476
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.87000   11.01000  -0.14000   -1.27157
復華台灣智能基金                                                 12.34000   12.55000  -0.21000   -1.67331
復華全方位基金                                                   33.21000   34.32000  -1.11000   -3.23427
復華全球平衡基金-美元                                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.21000   20.30000  -0.09000   -0.44335
復華全球債券基金                                                 13.53620   13.55420  -0.01800   -0.13280
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42900   13.42890   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                 16.45000   16.55000  -0.10000   -0.60423
復華東協世紀基金                                                 12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
復華南非幣長期收益基金A                                          13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
復華南非幣長期收益基金B                                           8.24000    8.18000   0.06000    0.73350
復華南非幣短期收益基金A                                          13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
復華南非幣短期收益基金B                                           9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
復華恒生基金                                                     20.89000   20.84000   0.05000    0.23992
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.10000   31.75000   0.35000    1.10236
復華神盾基金                                                     28.41570   29.10010  -0.68440   -2.35188
復華高成長基金                                                   72.40000   74.48000  -2.08000   -2.79270
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38950   14.38930   0.00020    0.00139
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.04000   51.25000  -0.21000   -0.40976
復華復華基金                                                     22.78000   23.40000  -0.62000   -2.64957
復華華人世紀基金                                                 18.66000   19.05000  -0.39000   -2.04724
復華傳家二號基金                                                 31.93340   32.60760  -0.67420   -2.06762
復華傳家基金                                                     28.07710   29.06020  -0.98310   -3.38298
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.85000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.16000   14.20000  -0.04000   -0.28169
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
復華滬深300 A股基金                                              20.84000   20.97000  -0.13000   -0.61993
復華數位經濟基金                                                 65.67000   68.77000  -3.10000   -4.50778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.10000   11.24000  -0.14000   -1.24555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25860    9.26420  -0.00560   -0.06045
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.63620    8.60940   0.02680    0.31129
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.51340    8.51140   0.00200    0.02350
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46830   11.47510  -0.00680   -0.05926
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.71340   10.68110   0.03230    0.30240
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.68540   10.68280   0.00260    0.02434
景順主流基金                                                     18.53000   18.79000  -0.26000   -1.38371
景順台灣科技基金                                                 32.60000   33.07000  -0.47000   -1.42123
景順全球科技基金                                                 21.56000   21.64000  -0.08000   -0.36969
景順全球康健基金                                                 18.01000   18.05000  -0.04000   -0.22161
景順貨幣市場基金                                                 15.92940   15.92930   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.08000   34.58000  -0.50000   -1.44592
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62910    8.63180  -0.00270   -0.03128
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.12030    8.10150   0.01880    0.23206
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97680   10.98010  -0.00330   -0.03005
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.30690   10.28290   0.02400    0.23340
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.63000    7.75000  -0.12000   -1.54839
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.59000    7.69000  -0.10000   -1.30039
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.02000   11.19000  -0.17000   -1.51921
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48710    9.48510   0.00200    0.02109
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57340    9.59800  -0.02460   -0.25630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69900    9.69680   0.00220    0.02269
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.78960    9.81480  -0.02520   -0.25676
華南永昌永昌基金                                                 18.91000   19.05000  -0.14000   -0.73491
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20430   14.20470  -0.00040   -0.00282
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
華南永昌全球精品基金                                             15.81000   15.89000  -0.08000   -0.50346
華南永昌物聯網精選基金                                           11.74000   11.89000  -0.15000   -1.26156
華南永昌策略報酬基金                                             10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19400   16.19390   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.09050   24.29140  -0.20090   -0.82704
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93040   11.93030   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08570   10.08180   0.00390    0.03868
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.22810   10.21910   0.00900    0.08807
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.74520    9.74140   0.00380    0.03901
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85090    9.84150   0.00940    0.09551
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.92510    9.92240   0.00270    0.02721
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.00570    9.99810   0.00760    0.07601
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.68440    9.68180   0.00260    0.02685
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.75440    9.74700   0.00740    0.07592
華頓中小型基金                                                   27.76000   27.97000  -0.21000   -0.75080
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.95160   12.12250  -0.17090   -1.40978
華頓台灣基金                                                     33.54000   34.83000  -1.29000   -3.70370
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51280   11.51270   0.00010    0.00087
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.65400    2.69770  -0.04370   -1.61990
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.17620   12.36680  -0.19060   -1.54122
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39920    0.40430  -0.00510   -1.26144
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.41030   11.47380  -0.06350   -0.55343
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.37060   10.42980  -0.05920   -0.56760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.40730   10.45660  -0.04930   -0.47147
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.41810    9.46270  -0.04460   -0.47132
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.73900   10.75990  -0.02090   -0.19424
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.76930    9.78390  -0.01460   -0.14922
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.45000   11.68000  -0.23000   -1.96918
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.12000   10.31000  -0.19000   -1.84287
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.97000   11.15000  -0.18000   -1.61435
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45210    2.46130  -0.00920   -0.37379
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99770    2.00620  -0.00850   -0.42369
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.78200   11.78610  -0.00410   -0.03479
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.60490    9.60820  -0.00330   -0.03435
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36820    0.36820   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30750    0.30710   0.00040    0.13025
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.30000    3.34000  -0.04000   -1.19760
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.14000   15.31000  -0.17000   -1.11039
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.16000   24.39000  -0.23000   -0.94301
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.25000    8.31000  -0.06000   -0.72202
匯豐安富基金                                                     25.32000   25.46000  -0.14000   -0.54988
匯豐成功基金                                                     39.80000   40.01000  -0.21000   -0.52487
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48860    2.50180  -0.01320   -0.52762
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26770    2.28090  -0.01320   -0.57872
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.44050   11.47150  -0.03100   -0.27023
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.84040    7.87120  -0.03080   -0.39130
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37500    0.37570  -0.00070   -0.18632
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33510    0.33570  -0.00060   -0.17873
匯豐金磚動力基金                                                 13.53000   13.65000  -0.12000   -0.87912
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97640   14.97640   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.19000    5.19000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.38650    5.38010   0.00640    0.11896
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.96260    8.95640   0.00620    0.06922
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.99000   52.51000  -0.52000   -0.99029
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.99000   52.51000  -0.52000   -0.99029
匯豐龍騰電子基金                                                 37.44000   37.98000  -0.54000   -1.42180
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.16830   12.16340   0.00490    0.04028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.53000   22.12000  -0.59000   -2.66727
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.56000   10.95000  -0.39000   -3.56164
新光中國成長基金(美元)                                           10.99000   11.34000  -0.35000   -3.08642
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.86000   11.20000  -0.34000   -3.03571
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.21810   10.28140  -0.06330   -0.61567
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84530    9.82400   0.02130    0.21682
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05050   10.04370   0.00680    0.06770
新光台灣富貴基金                                                 22.87000   23.07000  -0.20000   -0.86693
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43520   15.43500   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.75000    9.83000  -0.08000   -0.81384
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
新光亞洲精選基金-美金                                            23.11000   23.23000  -0.12000   -0.51657
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.18000   23.34000  -0.16000   -0.68552
新光兩岸優勢基金                                                 12.32000   12.64000  -0.32000   -2.53165
新光店頭基金                                                     26.68000   27.33000  -0.65000   -2.37834
新光南非幣保本基金                                               11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
新光特選內需收益ETF基金                                          19.85000   19.94000  -0.09000   -0.45135
新光創新科技基金                                                 15.93000   16.32000  -0.39000   -2.38971
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.63850    9.63910  -0.00060   -0.00622
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.93340    9.94680  -0.01340   -0.13472
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.60110    9.60100   0.00010    0.00104
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.15710    9.19080  -0.03370   -0.36667
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.45130    9.48360  -0.03230   -0.34059
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.12640    9.15920  -0.03280   -0.35811
新光澳幣八年期保本基金                                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.59190    9.63240  -0.04050   -0.42046
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.27990    9.31910  -0.03920   -0.42064
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.54830    9.59230  -0.04400   -0.45870
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.28120    9.32390  -0.04270   -0.45796
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.35760    9.40040  -0.04280   -0.45530
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.68820    9.73270  -0.04450   -0.45722
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.51480   13.59760  -0.08280   -0.60893
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.39020    8.44160  -0.05140   -0.60889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14750   11.14650   0.00100    0.00897
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19190   10.15310   0.03880    0.38215
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.09220   13.37420  -0.28200   -2.10854
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.15830   10.30820  -0.14990   -1.45418
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.40000   10.58000  -0.18000   -1.70132
群益大印度基金-人民幣                                            13.40690   13.40920  -0.00230   -0.01715
群益大印度基金-美元                                              13.08910   13.00450   0.08460    0.65054
群益大印度基金-新臺幣                                            12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
群益中小型股基金                                                 50.56000   52.02000  -1.46000   -2.80661
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.72210    9.80380  -0.08170   -0.83335
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.36970    9.38580  -0.01610   -0.17154
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.69110    8.73030  -0.03920   -0.44901
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.59370    8.69520  -0.10150   -1.16731
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.28210    8.32410  -0.04200   -0.50456
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.68290    7.74340  -0.06050   -0.78131
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.32420   11.32750  -0.00330   -0.02913
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.13640   11.13540   0.00100    0.00898
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.32840   10.30620   0.02220    0.21540
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.11000    9.32230  -0.21230   -2.27733
群益中國新機會基金N-美元                                          8.68370    8.82700  -0.14330   -1.62343
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.07920    8.26740  -0.18820   -2.27641
群益中國新機會基金-美元                                           9.28500    9.43820  -0.15320   -1.62319
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.76000    8.93000  -0.17000   -1.90370
群益平衡王基金                                                   19.45910   19.52680  -0.06770   -0.34670
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07320   10.09080  -0.01760   -0.17442
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.32630    7.37320  -0.04690   -0.63609
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
群益印度中小基金N-美元                                            9.68010    9.62770   0.05240    0.54426
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
群益印度中小基金-人民幣                                          15.03780   15.05650  -0.01870   -0.12420
群益印度中小基金-美元                                            13.84500   13.77010   0.07490    0.54393
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.83000   15.79000   0.04000    0.25332
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
群益多重資產組合基金                                             15.30000   15.35000  -0.05000   -0.32573
群益安家基金                                                     26.68160   27.34420  -0.66260   -2.42318
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07480   16.07460   0.00020    0.00124
群益亞太中小基金                                                 12.96000   13.12000  -0.16000   -1.21951
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.70000   16.85000  -0.15000   -0.89021
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66650    9.67790  -0.01140   -0.11779
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45070    7.48750  -0.03680   -0.49149
群益店頭市場基金                                                112.53000  116.58000  -4.05000   -3.47401
群益東方盛世基金                                                  9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
群益東協成長基金-人民幣                                          12.95440   12.92530   0.02910    0.22514
群益東協成長基金-美元                                            11.80380   11.69900   0.10480    0.89580
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.54000   11.47000   0.07000    0.61029
群益長安基金                                                     30.45000   31.29000  -0.84000   -2.68456
群益真善美基金                                                   17.92170   18.09140  -0.16970   -0.93801
群益馬拉松基金A類型                                             134.25000  138.06000  -3.81000   -2.75967
群益深証中小板基金                                               12.97000   13.27000  -0.30000   -2.26074
群益創新科技基金                                                 35.90000   37.08000  -1.18000   -3.18231
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.58520    9.71990  -0.13470   -1.38582
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.15740    9.22450  -0.06710   -0.72741
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.43820   10.58490  -0.14670   -1.38594
群益華夏盛世基金-美元                                            10.09740   10.17140  -0.07400   -0.72753
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.46000   16.63000  -0.17000   -1.02225
群益奧斯卡基金                                                   30.07000   31.13000  -1.06000   -3.40508
群益新興金鑽基金-美元                                            12.23050   12.30570  -0.07520   -0.61110
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.24000    9.32000  -0.08000   -0.85837
群益葛萊美基金                                                   25.21000   25.88000  -0.67000   -2.58887
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.75000   13.03000  -0.28000   -2.14889
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.58980   11.60030  -0.01050   -0.09051
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.17690   11.18590  -0.00900   -0.08046
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.09460   11.10330  -0.00870   -0.07836
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.51170    8.58340  -0.07170   -0.83533
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.06930    9.12260  -0.05330   -0.58426
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.30000    8.36000  -0.06000   -0.71770
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.68120    8.74010  -0.05890   -0.67391
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
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德信大發基金                                                     30.20000   30.66000  -0.46000   -1.50033
德信中國精選成長基金                                             11.11000   11.32000  -0.21000   -1.85512
德信台灣主流中小基金                                             20.04000   20.45000  -0.41000   -2.00489
德信新興股票組合基金                                             11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92620   11.92610   0.00010    0.00084
德信數位時代基金                                                 27.49000   27.81000  -0.32000   -1.15067
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65440   11.65420   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.10000   16.37000  -0.27000   -1.64936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.94700   10.00280  -0.05580   -0.55784
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.17140   14.25090  -0.07950   -0.55786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.97240    8.00260  -0.03020   -0.37738
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.86380   10.88800  -0.02420   -0.22226
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.11230   11.13760  -0.02530   -0.22716
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.71330   12.76550  -0.05220   -0.40891
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摩根大歐洲基金                                                   18.03000   18.13000  -0.10000   -0.55157
摩根中小基金                                                     24.06000   24.61000  -0.55000   -2.23486
摩根中國A股基金                                                  13.70000   13.87000  -0.17000   -1.22567
摩根中國A股基金(美元)                                            10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
摩根中國亮點基金                                                 13.63000   13.90000  -0.27000   -1.94245
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.01400   11.07140  -0.05740   -0.51845
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.03530   12.09870  -0.06340   -0.52402
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.38750    9.41720  -0.02970   -0.31538
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.27680   12.34060  -0.06380   -0.51699
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.86220   13.93470  -0.07250   -0.52028
摩根台灣金磚基金                                                 20.37000   20.74000  -0.37000   -1.78399
摩根台灣增長基金                                                 50.72000   51.31000  -0.59000   -1.14987
摩根平衡基金                                                     27.91000   28.11000  -0.20000   -0.71149
摩根全球平衡基金                                                 15.11230   15.14960  -0.03730   -0.24621
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.67340    9.68240  -0.00900   -0.09295
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.57750   10.58470  -0.00720   -0.06802
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.04810   10.05080  -0.00270   -0.02686
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.26290   11.27310  -0.01020   -0.09048
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.87340    9.87600  -0.00260   -0.02633
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.49720   10.53380  -0.03660   -0.34745
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.29180   13.33820  -0.04640   -0.34787
摩根亞洲基金                                                     55.45000   55.81000  -0.36000   -0.64505
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.40560    8.42560  -0.02000   -0.23737
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.74310    9.75980  -0.01670   -0.17111
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.66920    8.68000  -0.01080   -0.12442
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.06670   12.09570  -0.02900   -0.23975
摩根東方內需機會基金                                             17.57000   17.68000  -0.11000   -0.62217
摩根東方科技基金                                                 35.08000   35.56000  -0.48000   -1.34983
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
摩根金龍收成基金                                                 22.12000   22.47000  -0.35000   -1.55763
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07160   15.07150   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.55000   14.61000  -0.06000   -0.41068
摩根新金磚五國基金                                               11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
摩根新絲路基金                                                    9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
摩根新興35基金                                                   13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
摩根新興日本基金                                                 24.13000   24.27000  -0.14000   -0.57684
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.38760    7.38650   0.00110    0.01489
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60330    9.60230   0.00100    0.01041
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.39810    9.39120   0.00690    0.07347
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.50830   10.50660   0.00170    0.01618
摩根新興科技基金                                                 56.99000   58.29000  -1.30000   -2.23023
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32540    8.33190  -0.00650   -0.07801
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48730   10.49540  -0.00810   -0.07718
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.51720    8.53200  -0.01480   -0.17346
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.25390    9.25290   0.00100    0.01081
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.77020    8.76290   0.00730    0.08331
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.70370    9.72060  -0.01690   -0.17386
摩根龍揚基金                                                     33.08000   33.60000  -0.52000   -1.54762
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.27340    9.28190  -0.00850   -0.09158
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.14550   11.15570  -0.01020   -0.09143
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.86000   27.49000  -0.63000   -2.29174
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.47020   11.45880   0.01140    0.09949
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.88440   10.88390   0.00050    0.00459
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.83490    9.85350  -0.01860   -0.18877
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08030   10.07030   0.01000    0.09930
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60790    9.60750   0.00040    0.00416
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.67570    8.69220  -0.01650   -0.18983
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.65090   26.25970  -0.60880   -2.31838
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.82560    9.81620   0.00940    0.09576
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03520   10.05350  -0.01830   -0.18203
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.82560    9.81620   0.00940    0.09576
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03520   10.05350  -0.01830   -0.18203
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15570   13.15550   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.63000   13.96000  -0.33000   -2.36390
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.90700   15.93370  -0.02670   -0.16757
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.67670   12.73900  -0.06230   -0.48905
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.41520   12.48040  -0.06520   -0.52242
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.93480   11.99740  -0.06260   -0.52178
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72500   11.71820   0.00680    0.05803
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03420   11.04870  -0.01450   -0.13124
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55040   10.54430   0.00610    0.05785
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65960    8.67100  -0.01140   -0.13147
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聯博大利基金                                                     36.86000   37.22000  -0.36000   -0.96722
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.34000   11.42000  -0.08000   -0.70053
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
聯博貨幣市場基金                                                 14.99050   14.99040   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.39370   10.40350  -0.00980   -0.09420
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.76340   13.76000   0.00340    0.02471
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.56260    7.56970  -0.00710   -0.09379
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.95000   13.93000   0.02000    0.14358
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
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瀚亞中小型股基金                                                 24.00000   24.73000  -0.73000   -2.95188
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.86000   12.08000  -0.22000   -1.82119
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.74000   12.95000  -0.21000   -1.62162
瀚亞巴西基金                                                      4.39000    4.35000   0.04000    0.91954
瀚亞外銷基金                                                     45.27000   46.41000  -1.14000   -2.45637
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.59000   13.55000   0.04000    0.29520
瀚亞印度基金-美元                                                13.29000   13.19000   0.10000    0.75815
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.16000   29.02000   0.14000    0.48243
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.14000   12.20000  -0.06000   -0.49180
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.25340   14.28160  -0.02820   -0.19746
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.58550   10.61820  -0.03270   -0.30796
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.64550   10.64330   0.00220    0.02067
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.52110   12.54580  -0.02470   -0.19688
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.19000   21.12000   0.07000    0.33144
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55420   13.55410   0.00010    0.00074
瀚亞高科技基金                                                   61.92000   63.84000  -1.92000   -3.00752
瀚亞理財通基金                                                   27.39000   27.88000  -0.49000   -1.75753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞菁華基金                                                     24.20000   24.88000  -0.68000   -2.73312
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.02020   12.94610   0.07410    0.57237
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.29390    9.24100   0.05290    0.57245
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.30340   10.32990  -0.02650   -0.25654
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.46120   10.49490  -0.03370   -0.32111
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.36960   10.35830   0.01130    0.10909
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.69110    9.70740  -0.01630   -0.16791
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.86170    9.84170   0.02000    0.20322
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.31150    8.33290  -0.02140   -0.25681
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.12480    8.15100  -0.02620   -0.32143
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.96980    8.96000   0.00980    0.10938
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.26890    8.28290  -0.01400   -0.16902
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.89630    7.88030   0.01600    0.20304
瀚亞電通網基金                                                   16.12000   16.64000  -0.52000   -3.12500
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.56620   13.58260  -0.01640   -0.12074
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.23460   10.26150  -0.02690   -0.26214
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.93050    9.91940   0.01110    0.11190
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.45620   11.47000  -0.01380   -0.12031
瀚亞歐洲基金                                                     11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
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