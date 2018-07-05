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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光     
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50          麗正              大統染   興泰                
宏洲     富邦恒生國企正2 富邦摩台          中環              海悅     達新                
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦發達          國巨              銘旺科   恆大                
東華     正道     富邦金融          光罩              卓越     怡華                
大東     同開     元大MSCI台灣          光磊              統領     昶和                
立益              永豐臺灣加權          茂矽                       大統染              
佳和              國泰日經225          錸德                       永記                
昶和              元大歐洲50          廷鑫                       日勝化              
三洋紡            元大日經225          智寶                       展宇                
本盟              國泰20年美債反1          威盛                       士紙                
瑞利              元大美債7-10正2          環科                       東明-KY             
樂士              元大美債7-10反1          隴華                       六暉-KY             
正峰新            元大S&P日圓反1          友旺                       中環                
億泰              富邦歐洲          奇力新                     光罩                
毛寶              FH彭博高收益債          大毅                       茂矽                
燁興              FH彭博新興債          吉祥全                     智寶                
中鴻              FH富時不動產          華新科                     銘旺科              
聚亨              元大台灣高息低波          嘉晶                       奇力新              
千興              FH富時高息低波          星通                       大毅                
威致              國泰RMB短期報酬          玉晶光                     嘉晶                
華豐              新光內需收益          揚明光                     玉晶光              
首利              環泥              佳凌                       揚明光              
麗正              卜蜂              鈞寶                       傳奇                
東訊              天仁              達方                       迎廣                
華泰              宏亞              富鼎                       嘉聯益              
錸德              南僑              杜康-DR                    關貿                
倫飛              台塑              陽光能源-DR                   亞弘電              
威盛              南亞              新利虹                     鈺邦                
國碩              三芳              潤泰材                     富鼎                
銘旺科            永裕                                         華友聯              
統懋              廣華-KY                                      潤弘                
翔耀              宏洲                                         遠雄來              
太空梭            嘉裕                                         夏都                
麗臺              東華                                         欣欣                
華映              大東                                         統領                
吉祥全            立益                                         客思達-KY            
憶聲              佳和                                         友佳-DR             
科風              宏益                                         一零四              
和鑫              集盛                                         欣天然              
力特              強盛                                         新海                
喬鼎              昶和                                         欣高                
正達              三洋紡                                       全國                
晟鈦              本盟                                         茂順                
同泰              儒鴻                                         jpp-KY              
新世紀            瑞利                                         台數科              
誠創              力山                                         波力-KY             
嘉威              樂士                                         泰昇-KY             
力銘              中宇                                         政伸                
亞太電            正峰新                                       吉源-KY             
達能              永冠-KY                                                          
清惠              中電                                                             
慧友              億泰                                                             
勁永              葡萄王                                                           
捷泰              國化                                                             
互億              毛寶                                                             
天瀚              永信                                                             
迅杰              國精化                                                           
華上              華廣                                                             
光麗-KY           康普                                                             
元晶              正隆                                                             
華冠              永豐餘                                                           
裕豐              燁興                                                             
寶徠              中鴻                                                             
皇普              聚亨                                                             
日勝生            千興                                                             
台船              威致                                                             
六福              華豐                                                             
台南-KY           鑫永銓                                                           
康師傅-DR          六暉-KY                                                          
聖馬丁-DR          首利                                                             
神州-DR           伸興                                                             
耀傑-DR           麗正                                                             
同方友友-DR          聯電                                                             
晨訊科-DR          華通                                                             
友佳-DR           台揚                                                             
陽光能源-DR          東訊                                                             
精熙-DR           國巨                                                             
中福              華泰                                                             
雷虎              精英                                                             
中視              智邦                                                             
秋雨              錸德                                                             
慶豐富            英業達                                                           
新利虹            藍天                                                             
國光生            倫飛                                                             
                  技嘉                                                             
                  威盛                                                             
                  研華                                                             
                  凌陽                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  圓剛                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  偉詮電                                                           
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  聯發科                                                           
                  全新                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  增你強                                                           
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  台灣大                                                           
                  和鑫                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  群創                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  穎漢                                                             
                  遠傳                                                             
                  凌通                                                             
                  光鋐                                                             
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  富爾特                                                           
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  互億                                                             
                  巨路                                                             
                  聯茂                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  動力-KY                                                          
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  達方                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  基泰                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  台船                                                             
                  大榮                                                             
                  東森                                                             
                  台驊投控                                                         
                  六福                                                             
                  開發金                                                           
                  中信金                                                           
                  麗嬰房                                                           
                  日成-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  匯僑                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  統一實                                                           
                  欣天然                                                           
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  台數科                                                           
                  泰福-KY                                                          
                  可寧衛                                                           
                  潤泰材                                                           
                  鈺齊-KY
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