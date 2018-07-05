◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 世紀鋼 昶和 福壽 新日光 元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50 麗正 大統染 興泰 宏洲 富邦恒生國企正2 富邦摩台 中環 海悅 達新 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦發達 國巨 銘旺科 恆大 東華 正道 富邦金融 光罩 卓越 怡華 大東 同開 元大MSCI台灣 光磊 統領 昶和 立益 永豐臺灣加權 茂矽 大統染 佳和 國泰日經225 錸德 永記 昶和 元大歐洲50 廷鑫 日勝化 三洋紡 元大日經225 智寶 展宇 本盟 國泰20年美債反1 威盛 士紙 瑞利 元大美債7-10正2 環科 東明-KY 樂士 元大美債7-10反1 隴華 六暉-KY 正峰新 元大S&P日圓反1 友旺 中環 億泰 富邦歐洲 奇力新 光罩 毛寶 FH彭博高收益債 大毅 茂矽 燁興 FH彭博新興債 吉祥全 智寶 中鴻 FH富時不動產 華新科 銘旺科 聚亨 元大台灣高息低波 嘉晶 奇力新 千興 FH富時高息低波 星通 大毅 威致 國泰RMB短期報酬 玉晶光 嘉晶 華豐 新光內需收益 揚明光 玉晶光 首利 環泥 佳凌 揚明光 麗正 卜蜂 鈞寶 傳奇 東訊 天仁 達方 迎廣 華泰 宏亞 富鼎 嘉聯益 錸德 南僑 杜康-DR 關貿 倫飛 台塑 陽光能源-DR 亞弘電 威盛 南亞 新利虹 鈺邦 國碩 三芳 潤泰材 富鼎 銘旺科 永裕 華友聯 統懋 廣華-KY 潤弘 翔耀 宏洲 遠雄來 太空梭 嘉裕 夏都 麗臺 東華 欣欣 華映 大東 統領 吉祥全 立益 客思達-KY 憶聲 佳和 友佳-DR 科風 宏益 一零四 和鑫 集盛 欣天然 力特 強盛 新海 喬鼎 昶和 欣高 正達 三洋紡 全國 晟鈦 本盟 茂順 同泰 儒鴻 jpp-KY 新世紀 瑞利 台數科 誠創 力山 波力-KY 嘉威 樂士 泰昇-KY 力銘 中宇 政伸 亞太電 正峰新 吉源-KY 達能 永冠-KY 清惠 中電 慧友 億泰 勁永 葡萄王 捷泰 國化 互億 毛寶 天瀚 永信 迅杰 國精化 華上 華廣 光麗-KY 康普 元晶 正隆 華冠 永豐餘 裕豐 燁興 寶徠 中鴻 皇普 聚亨 日勝生 千興 台船 威致 六福 華豐 台南-KY 鑫永銓 康師傅-DR 六暉-KY 聖馬丁-DR 首利 神州-DR 伸興 耀傑-DR 麗正 同方友友-DR 聯電 晨訊科-DR 華通 友佳-DR 台揚 陽光能源-DR 東訊 精熙-DR 國巨 中福 華泰 雷虎 精英 中視 智邦 秋雨 錸德 慶豐富 英業達 新利虹 藍天 國光生 倫飛 技嘉 威盛 研華 凌陽 國碩 友達 圓剛 銘旺科 統懋 偉詮電 翔耀 太空梭 聯發科 全新 麗臺 華映 吉祥全 聯陽 憶聲 禾伸堂 增你強 聯詠 科風 台灣大 和鑫 鈺德 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 玉晶光 群創 誠創 嘉威 力銘 TPK-KY 亞太電 達能 穎漢 遠傳 凌通 光鋐 眾達-KY 鑫禾 科嘉-KY 清惠 慧友 富爾特 勁永 捷泰 凌華 互億 巨路 聯茂 聚鼎 天瀚 迅杰 矽格 台表科 華上 旭隼 矽力-KY 光麗-KY 元晶 安集 動力-KY 陞泰 華冠 福懋科 達方 志超 裕豐 寶徠 國揚 皇普 達欣工 基泰 日勝生 潤弘 台船 大榮 東森 台驊投控 六福 開發金 中信金 麗嬰房 日成-KY 台南-KY 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 一零四 雷虎 台汽電 統一實 欣天然 福興 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 承業醫 台數科 泰福-KY 可寧衛 潤泰材 鈺齊-KY