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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
華通     法人董事代表人 陳嘉懃  273,668   67,000 贈與     陳思潔
浩鑫     經理人         石翔麟  150,000  150,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名      目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
台燿     經理人         鍾強        45,000   20,000 贈與 鍾艾
霈方     經理人         池千駒      14,059    7,059 贈與 呂慶盛
來思達   法人董事代表人 馮周金鑾 1,418,193  700,000 贈與 謝許英基金會

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名   受讓人 目前持股 轉讓持股
光禹國際 法人董事代表人 字維新 賴淑梅  734,179   37,000
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