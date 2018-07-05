◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月05日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2481 強茂 5139 1402 遠東新 4707 2027 大成鋼 4013 2456 奇力新 1929 8016 矽創 1814 3026 禾伸堂 1772 3035 智原 1344 8163 達方 1149 3533 嘉澤 920 2345 智邦 862 6153 嘉聯益 860 2458 義隆 838 6120 達運 700 3376 新日興 635 3090 日電貿 521 1605 華新 516 2329 華泰 500 2303 聯電 499 6213 聯茂 489 2492 華新科 481 1710 東聯 478 1102 亞泥 464 2890 永豐金 460 9914 美利達 458 4739 康普 447 2618 長榮航 429 3661 世芯-KY 407 1457 宜進 404 2349 錸德 401 3708 上緯投控 397 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1101 台泥 -10303 00710B FH彭博高收益債 -6900 00633L 富邦上証正2 -3923 1802 台玻 -3592 2408 南亞科 -2891 2367 燿華 -2618 2323 中環 -1749 2882 國泰金 -1550 5871 中租-KY -1520 3016 嘉晶 -1324 4968 立積 -1195 3006 晶豪科 -1126 2478 大毅 -1006 1301 台塑 -720 3532 台勝科 -719 6283 淳安 -707 2313 華通 -686 0050 元大台灣50 -600 4919 新唐 -588 2377 微星 -581 2886 兆豐金 -581 1590 亞德客-KY -560 2882A 國泰特 -550 2049 上銀 -536 6412 群電 -536 2454 聯發科 -531 2317 鴻海 -507 2340 光磊 -493 1210 大成 -480 2376 技嘉 -460