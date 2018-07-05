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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月05日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2481   強茂          5139
1402   遠東新        4707
2027   大成鋼        4013
2456   奇力新        1929
8016   矽創          1814
3026   禾伸堂        1772
3035   智原          1344
8163   達方          1149
3533   嘉澤           920
2345   智邦           862
6153   嘉聯益         860
2458   義隆           838
6120   達運           700
3376   新日興         635
3090   日電貿         521
1605   華新           516
2329   華泰           500
2303   聯電           499
6213   聯茂           489
2492   華新科         481
1710   東聯           478
1102   亞泥           464
2890   永豐金         460
9914   美利達         458
4739   康普           447
2618   長榮航         429
3661   世芯-KY        407
1457   宜進           404
2349   錸德           401
3708   上緯投控       397

◆賣超
代碼   股票名稱     賣超張數
1101   台泥           -10303
00710B FH彭博高收益債  -6900
00633L 富邦上証正2     -3923
1802   台玻            -3592
2408   南亞科          -2891
2367   燿華            -2618
2323   中環            -1749
2882   國泰金          -1550
5871   中租-KY         -1520
3016   嘉晶            -1324
4968   立積            -1195
3006   晶豪科          -1126
2478   大毅            -1006
1301   台塑             -720
3532   台勝科           -719
6283   淳安             -707
2313   華通             -686
0050   元大台灣50       -600
4919   新唐             -588
2377   微星             -581
2886   兆豐金           -581
1590   亞德客-KY        -560
2882A  國泰特           -550
2049   上銀             -536
6412   群電             -536
2454   聯發科           -531
2317   鴻海             -507
2340   光磊             -493
1210   大成             -480
2376   技嘉             -460
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