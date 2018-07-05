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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月04日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50        麗正              大統染   興泰     臺企銀
宏洲            群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     達新
嘉裕            正道            富邦發達          國巨              銘旺科   恆大
東華            同開            富邦金融          光罩              卓越     怡華
大東                            元大MSCI台灣      光磊              統領     昶和
立益                            永豐臺灣加權      茂矽                       大統染
佳和                            國泰日經225       錸德                       永記
昶和                            元大歐洲50        廷鑫                       日勝化
三洋紡                          元大日經225       智寶                       展宇
本盟                            國泰20年美債反1   威盛                       士紙
瑞利                            元大美債7-10正2   環科                       東明-KY
樂士                            元大美債7-10反1   隴華                       六暉-KY
正峰新                          元大S&P日圓反1    友旺                       中環
億泰                            富邦歐洲          奇力新                     光罩
毛寶                            FH彭博高收益債    大毅                       茂矽
燁興                            FH彭博新興債      吉祥全                     智寶
中鴻                            FH富時不動產      華新科                     銘旺科
聚亨                            元大台灣高息低波  嘉晶                       奇力新
千興                            FH富時高息低波    星通                       大毅
威致                            國泰RMB短期報酬   玉晶光                     嘉晶
華豐                            新光內需收益      揚明光                     日電貿
首利                            環泥              佳凌                       玉晶光
麗正                            天仁              鈞寶                       揚明光
東訊                            宏亞              達方                       傳奇
華泰                            鮮活果汁-KY       富鼎                       迎廣
錸德                            台塑              杜康-DR                    嘉聯益
倫飛                            南亞              陽光能源-DR                關貿
威盛                            三芳              新利虹                     亞弘電
國碩                            宏洲              潤泰材                     鈺邦
銘旺科                          嘉裕                                         富鼎
統懋                            東華                                         華友聯
翔耀                            大東                                         潤弘
太空梭                          立益                                         遠雄來
麗臺                            佳和                                         夏都
華映                            宏益                                         欣欣
吉祥全                          強盛                                         統領
憶聲                            昶和                                         客思達-KY
科風                            三洋紡                                       友佳-DR
和鑫                            本盟                                         一零四
力特                            儒鴻                                         欣天然
喬鼎                            瑞利                                         新海
正達                            樂士                                         欣高
晟鈦                            正峰新                                       全國
同泰                            永冠-KY                                      茂順
新世紀                          億泰                                         jpp-KY
誠創                            葡萄王                                       台數科
嘉威                            國化                                         波力-KY
力銘                            毛寶                                         泰昇-KY
亞太電                          永信                                         政伸
達能                            華廣                                         吉源-KY
清惠                            康普
慧友                            燁興
勁永                            中鴻
捷泰                            豐興
互億                            聚亨
天瀚                            千興
迅杰                            威致
華上                            新鋼
光麗-KY                         華豐
元晶                            六暉-KY
華冠                            首利
裕豐                            伸興
寶徠                            麗正
皇普                            聯電
日勝生                          華通
台船                            台揚
六福                            東訊
台南-KY                         國巨
康師傅-DR                       華泰
聖馬丁-DR                       智邦
神州-DR                         錸德
耀傑-DR                         藍天
同方友友-DR                     倫飛
晨訊科-DR                       威盛
友佳-DR                         研華
陽光能源-DR                     國碩
精熙-DR                         圓剛
中福                            固緯
雷虎                            銘旺科
中視                            統懋
秋雨                            偉詮電
慶豐富                          翔耀
新利虹                          太空梭
國光生                          新美齊
                                聯發科
                                全新
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                憶聲
                                增你強
                                科風
                                台灣大
                                和鑫
                                鈺德
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                群創
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                TPK-KY
                                亞太電
                                達能
                                隆達
                                穎漢
                                遠傳
                                凌通
                                眾達-KY
                                鑫禾
                                科嘉-KY
                                清惠
                                慧友
                                富爾特
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                和椿
                                聚鼎
                                天瀚
                                迅杰
                                矽格
                                華上
                                矽力-KY
                                光麗-KY
                                元晶
                                動力-KY
                                陞泰
                                華冠
                                達方
                                勤誠
                                志超
                                裕豐
                                寶徠
                                國揚
                                皇普
                                達欣工
                                基泰
                                日勝生
                                潤弘
                                台船
                                台驊投控
                                六福
                                元富證
                                中信金
                                日成-KY
                                台南-KY
                                阿瘦
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                台汽電
                                寶成
                                統一實
                                欣天然
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                欣高
                                慶豐富
                                新利虹
                                國光生
                                承業醫
                                台數科
                                泰福-KY
                                可寧衛
                                潤泰材
                                鈺齊-KY
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