[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 世紀鋼 昶和 福壽 新日光 元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50 麗正 大統染 興泰 臺企銀 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦摩台 中環 海悅 達新 嘉裕 正道 富邦發達 國巨 銘旺科 恆大 東華 同開 富邦金融 光罩 卓越 怡華 大東 元大MSCI台灣 光磊 統領 昶和 立益 永豐臺灣加權 茂矽 大統染 佳和 國泰日經225 錸德 永記 昶和 元大歐洲50 廷鑫 日勝化 三洋紡 元大日經225 智寶 展宇 本盟 國泰20年美債反1 威盛 士紙 瑞利 元大美債7-10正2 環科 東明-KY 樂士 元大美債7-10反1 隴華 六暉-KY 正峰新 元大S&P日圓反1 友旺 中環 億泰 富邦歐洲 奇力新 光罩 毛寶 FH彭博高收益債 大毅 茂矽 燁興 FH彭博新興債 吉祥全 智寶 中鴻 FH富時不動產 華新科 銘旺科 聚亨 元大台灣高息低波 嘉晶 奇力新 千興 FH富時高息低波 星通 大毅 威致 國泰RMB短期報酬 玉晶光 嘉晶 華豐 新光內需收益 揚明光 日電貿 首利 環泥 佳凌 玉晶光 麗正 天仁 鈞寶 揚明光 東訊 宏亞 達方 傳奇 華泰 鮮活果汁-KY 富鼎 迎廣 錸德 台塑 杜康-DR 嘉聯益 倫飛 南亞 陽光能源-DR 關貿 威盛 三芳 新利虹 亞弘電 國碩 宏洲 潤泰材 鈺邦 銘旺科 嘉裕 富鼎 統懋 東華 華友聯 翔耀 大東 潤弘 太空梭 立益 遠雄來 麗臺 佳和 夏都 華映 宏益 欣欣 吉祥全 強盛 統領 憶聲 昶和 客思達-KY 科風 三洋紡 友佳-DR 和鑫 本盟 一零四 力特 儒鴻 欣天然 喬鼎 瑞利 新海 正達 樂士 欣高 晟鈦 正峰新 全國 同泰 永冠-KY 茂順 新世紀 億泰 jpp-KY 誠創 葡萄王 台數科 嘉威 國化 波力-KY 力銘 毛寶 泰昇-KY 亞太電 永信 政伸 達能 華廣 吉源-KY 清惠 康普 慧友 燁興 勁永 中鴻 捷泰 豐興 互億 聚亨 天瀚 千興 迅杰 威致 華上 新鋼 光麗-KY 華豐 元晶 六暉-KY 華冠 首利 裕豐 伸興 寶徠 麗正 皇普 聯電 日勝生 華通 台船 台揚 六福 東訊 台南-KY 國巨 康師傅-DR 華泰 聖馬丁-DR 智邦 神州-DR 錸德 耀傑-DR 藍天 同方友友-DR 倫飛 晨訊科-DR 威盛 友佳-DR 研華 陽光能源-DR 國碩 精熙-DR 圓剛 中福 固緯 雷虎 銘旺科 中視 統懋 秋雨 偉詮電 慶豐富 翔耀 新利虹 太空梭 國光生 新美齊 聯發科 全新 麗臺 華映 吉祥全 憶聲 增你強 科風 台灣大 和鑫 鈺德 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 群創 誠創 嘉威 力銘 TPK-KY 亞太電 達能 隆達 穎漢 遠傳 凌通 眾達-KY 鑫禾 科嘉-KY 清惠 慧友 富爾特 勁永 捷泰 互億 和椿 聚鼎 天瀚 迅杰 矽格 華上 矽力-KY 光麗-KY 元晶 動力-KY 陞泰 華冠 達方 勤誠 志超 裕豐 寶徠 國揚 皇普 達欣工 基泰 日勝生 潤弘 台船 台驊投控 六福 元富證 中信金 日成-KY 台南-KY 阿瘦 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台汽電 寶成 統一實 欣天然 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 新利虹 國光生 承業醫 台數科 泰福-KY 可寧衛 潤泰材 鈺齊-KY