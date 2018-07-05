[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 10285 0 2303 聯電 -7642 -10126 00632R 元大台灣50反1 7738 0 2353 宏碁 -3548 -2004 2349 錸德 7263 12332 2888 新光金 -3479 -2888 00655L 國泰中國A50正2 2566 0 2409 友達 -3073 -14278 2448 晶電 2346 -10883 6116 彩晶 -2664 -5630 00673R 元大S&P原油反1 2009 0 2834 臺企銀 -2279 -4200 1402 遠東新 1986 3594 00677U 富邦VIX -1902 0 00633L 富邦上証正2 1572 0 2882 國泰金 -1638 731 6153 嘉聯益 1385 3259 2884 玉山金 -1376 -32343 00708L 元大S&P黃金正2 1198 0 2337 旺宏 -1370 -5291 0056 元大高股息 1022 27933 2458 義隆 -1329 -2323 2633 台灣高鐵 918 3100 5880 合庫金 -1247 -12399 2376 技嘉 887 -2971 4906 正文 -1186 -1063 2330 台積電 817 -23236 2377 微星 -1175 -8357 00670L 富邦NASDAQ正2 760 0 2891 中信金 -1169 -5397 2002 中鋼 741 -12353 2332 友訊 -1116 -2106 4414 如興 732 2762 2382 廣達 -1054 -13413 2426 鼎元 697 -3256 00672L 元大S&P原油正2 -998 0 00636 國泰中國A50 669 9773 3231 緯創 -949 -20510 6213 聯茂 662 1965 2308 台達電 -905 -5477 00739 元大MSCI A股 626 11969 2883 開發金 -846 -307 9904 寶成 547 -6749 6505 台塑化 -781 -2184 5469 瀚宇博 485 884 006206 元大上證50 -671 0 2399 映泰 429 -61 1605 華新 -653 -11390 2481 強茂 427 -1334 2367 燿華 -644 -2706 4739 康普 422 408 00709 富邦歐洲 -605 130 2338 光罩 401 -1770 1101 台泥 -598 -9196 3059 華晶科 340 -370 6239 力成 -593 -2461 1305 華夏 335 158 2886 兆豐金 -573 -12392 1536 和大 301 1907 2486 一詮 -568 239 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股