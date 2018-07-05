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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月04日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2323   中環                126284  
2303   聯電                105768  
00637L 元大滬深300正2       95812  
2349   錸德                 58356  
2486   一詮                 43967  
2371   大同                 41076  
00633L 富邦上証正2          35689  
2888   新光金               34440  
2426   鼎元                 33190  
2891   中信金               32562  
6153   嘉聯益               31472  
2353   宏碁                 27666  
3026   禾伸堂               27565  
00632R 元大台灣50反1        27531  
2478   大毅                 23356  
2340   光磊                 23175  
4906   正文                 22473  
6191   精成科               22101  
2448   晶電                 21789  
2492   華新科               21740  
2883   開發金               21263  
2481   強茂                 20442  
1101   台泥                 20164  
3481   群創                 19984  
1402   遠東新               19739  
2885   元大金               18877  
6116   彩晶                 18695  
3090   日電貿               18523  
00677U 富邦VIX              18267  
8163   達方                 17912
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