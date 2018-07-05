[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月04日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2323 中環 126284 2303 聯電 105768 00637L 元大滬深300正2 95812 2349 錸德 58356 2486 一詮 43967 2371 大同 41076 00633L 富邦上証正2 35689 2888 新光金 34440 2426 鼎元 33190 2891 中信金 32562 6153 嘉聯益 31472 2353 宏碁 27666 3026 禾伸堂 27565 00632R 元大台灣50反1 27531 2478 大毅 23356 2340 光磊 23175 4906 正文 22473 6191 精成科 22101 2448 晶電 21789 2492 華新科 21740 2883 開發金 21263 2481 強茂 20442 1101 台泥 20164 3481 群創 19984 1402 遠東新 19739 2885 元大金 18877 6116 彩晶 18695 3090 日電貿 18523 00677U 富邦VIX 18267 8163 達方 17912
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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