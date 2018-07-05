[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/04 107/07/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.47370 10.46960 0.00410 0.03916 大華銀多元特別收益平衡基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92070 9.91430 0.00640 0.06455 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92070 9.91430 0.00640 0.06455 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.90050 9.88800 0.01250 0.12642 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.90050 9.88800 0.01250 0.12642 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24870 9.23610 0.01260 0.13642 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49550 9.48300 0.01250 0.13181 中國信託台灣活力基金 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642 中國信託台灣優勢基金 18.97000 18.99000 -0.02000 -0.10532 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77150 9.75670 0.01480 0.15169 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22050 9.20650 0.01400 0.15207 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14000 10.13350 0.00650 0.06414 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56500 9.55880 0.00620 0.06486 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21520 10.21200 0.00320 0.03134 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.94160 8.93880 0.00280 0.03132 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.23450 11.21200 0.02250 0.20068 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17000 10.14970 0.02030 0.20001 中國信託智能運動基金-台幣 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 中國信託智能運動基金-美元 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97930 10.97910 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41370 9.39630 0.01740 0.18518 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14000 9.12310 0.01690 0.18524 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54920 9.53640 0.01280 0.13422 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26750 9.25510 0.01240 0.13398 中國信託精穩基金 18.89930 18.85830 0.04100 0.21741 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.98000 68.97000 -0.99000 -1.43541 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.44350 38.23050 0.21300 0.55715 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.58000 19.27000 -0.69000 -3.58070 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35400 11.34970 0.00430 0.03789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70910 10.72250 -0.01340 -0.12497 元大上證50基金 27.39000 27.46000 -0.07000 -0.25492 元大大中華TMT基金-人民幣 12.26000 12.49000 -0.23000 -1.84147 元大大中華TMT基金-新台幣 11.19000 11.41000 -0.22000 -1.92813 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 13.12000 -0.12000 -0.91463 元大大中華價值指數基金-美元 12.56500 12.73900 -0.17400 -1.36588 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.82300 17.00700 -0.18400 -1.08191 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.72800 10.81400 -0.08600 -0.79527 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56300 10.58900 -0.02600 -0.24554 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.07000 -0.03000 -0.97720 元大中國平衡基金-新台幣 13.93000 14.08000 -0.15000 -1.06534 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.61040 46.73980 -0.12940 -0.27685 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35850 10.35570 0.00280 0.02704 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62000 9.61730 0.00270 0.02807 元大中國機會債券基金-新台幣 9.75580 9.76910 -0.01330 -0.13614 元大巴西指數基金 5.20600 5.12300 0.08300 1.62014 元大巴菲特基金 30.25000 30.37000 -0.12000 -0.39513 元大日經225基金 27.31000 27.38000 -0.07000 -0.25566 元大台商收成基金 24.04000 23.92000 0.12000 0.50167 元大台灣50單日反向1倍基金 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 36.40000 36.43000 -0.03000 -0.08235 元大台灣中型100基金 32.79000 32.72000 0.07000 0.21394 元大台灣加權股價指數基金 24.87000 24.79800 0.07200 0.29035 元大台灣卓越50基金 81.39000 81.00000 0.39000 0.48148 元大台灣金融基金 17.28000 17.24000 0.04000 0.23202 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.83000 30.70000 0.13000 0.42345 元大台灣高股息基金 25.42000 25.31000 0.11000 0.43461 元大台灣電子科技基金 35.54000 35.45000 0.09000 0.25388 元大全球ETF成長組合基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 元大全球ETF穩健組合基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 元大全球不動產證券化基金-美元 13.06400 12.94400 0.12000 0.92707 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.72000 0.04000 0.59524 元大全球股票入息基金-美元配息 9.45100 9.45700 -0.00600 -0.06345 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 元大全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 元大全球農業商機基金 16.91000 16.84000 0.07000 0.41568 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 元大印尼指數基金 7.99900 8.19600 -0.19700 -2.40361 元大印度指數基金 9.67800 9.58300 0.09500 0.99134 元大印度基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649 元大多多基金 22.18000 22.49000 -0.31000 -1.37839 元大多福基金 59.53000 60.05000 -0.52000 -0.86595 元大亞太成長基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57720 8.54810 0.02910 0.34043 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10300 7.07890 0.02410 0.34045 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.51600 9.48400 0.03200 0.33741 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89300 9.92200 -0.02900 -0.29228 元大卓越基金 51.86000 52.07000 -0.21000 -0.40330 元大店頭基金 9.42000 9.58000 -0.16000 -1.67015 元大泛歐成長基金 9.42000 9.33000 0.09000 0.96463 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23800 10.23590 0.00210 0.02052 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.49650 9.46780 0.02870 0.30313 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.41380 31.42070 -0.00690 -0.02196 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.42130 38.26850 0.15280 0.39928 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.85060 18.93260 -0.08200 -0.43312 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.68430 19.51800 0.16630 0.85203 元大美國政府7至10年期債券基金 38.56200 38.50510 0.05690 0.14777 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.34800 20.38920 -0.04120 -0.20207 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.01150 17.94540 0.06610 0.36834 元大高科技基金 21.70000 21.90000 -0.20000 -0.91324 元大得利貨幣市場基金 16.24330 16.24310 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97480 11.97460 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.55000 13.73000 -0.18000 -1.31100 元大華夏中小基金 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 元大新中國基金-人民幣 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 元大新中國基金-美元 9.74500 9.77400 -0.02900 -0.29671 元大新中國基金-新台幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 元大新主流基金 31.22000 31.68000 -0.46000 -1.45202 元大新東協平衡基金-美元 9.28300 9.29100 -0.00800 -0.08610 元大新東協平衡基金-新台幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.14480 10.23290 -0.08810 -0.86095 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.70650 9.75660 -0.05010 -0.51350 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.24330 10.27490 -0.03160 -0.30755 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.00840 9.03620 -0.02780 -0.30765 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74960 9.75130 -0.00170 -0.01743 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41330 9.41490 -0.00160 -0.01699 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.82170 9.79570 0.02600 0.26542 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48550 9.46040 0.02510 0.26532 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50390 9.50920 -0.00530 -0.05574 元大新興亞洲基金 11.61000 11.70000 -0.09000 -0.76923 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.15410 9.18310 -0.02900 -0.31580 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.03940 9.06790 -0.02850 -0.31430 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32980 9.33300 -0.00320 -0.03429 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21060 9.21370 -0.00310 -0.03365 元大萬泰貨幣市場基金 15.09230 15.09210 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.02000 43.25000 -0.23000 -0.53179 元大實質多重資產基金-人民幣 10.24000 10.10000 0.14000 1.38614 元大實質多重資產基金-美元 9.72400 9.55900 0.16500 1.72612 元大實質多重資產基金-新台幣 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381 元大滬深300單日反向1倍基金 16.39000 16.29000 0.10000 0.61387 元大滬深300單日正向2倍基金 12.56000 12.71000 -0.15000 -1.18017 元大摩臺基金 37.69000 37.54000 0.15000 0.39957 元大標普500基金 24.92000 25.06000 -0.14000 -0.55866 元大標普500單日反向1倍基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471 元大標普500單日正向2倍基金 31.50000 31.83000 -0.33000 -1.03676 元大標智滬深300基金 16.29000 16.33000 -0.04000 -0.24495 元大歐洲50基金 24.44000 24.19000 0.25000 1.03348 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55880 9.58440 -0.02560 -0.26710 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16260 10.16220 0.00040 0.00394 元大績效基金 64.52000 65.43000 -0.91000 -1.39080 元大韓國KOSPI200基金 21.94000 22.10000 -0.16000 -0.72398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622 日盛上選基金 35.93000 36.03000 -0.10000 -0.27755 日盛小而美基金 19.68000 19.52000 0.16000 0.81967 日盛中國內需動力基金 10.61000 10.81000 -0.20000 -1.85014 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62070 11.65990 -0.03920 -0.33619 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82520 9.85830 -0.03310 -0.33576 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65820 11.66830 -0.01010 -0.08656 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.85090 9.85940 -0.00850 -0.08621 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59690 10.59660 0.00030 0.00283 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93850 8.93820 0.00030 0.00336 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.32000 11.53000 -0.21000 -1.82134 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.11000 11.33000 -0.22000 -1.94175 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.38000 11.58000 -0.20000 -1.72712 日盛日盛基金 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.96960 9.96430 0.00530 0.05319 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43810 9.43310 0.00500 0.05300 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79720 9.78440 0.01280 0.13082 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27710 9.26500 0.01210 0.13060 日盛全球新興債券基金A 10.58230 10.56920 0.01310 0.12395 日盛全球新興債券基金B 8.27480 8.26460 0.01020 0.12342 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39720 2.40410 -0.00690 -0.28701 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68090 1.68570 -0.00480 -0.28475 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36440 0.36490 -0.00050 -0.13702 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25630 0.25670 -0.00040 -0.15582 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09900 12.10490 -0.00590 -0.04874 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37140 8.37550 -0.00410 -0.04895 日盛亞洲機會基金 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720 日盛首選基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523 日盛貨幣市場基金 14.76010 14.75990 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 45.06000 44.88000 0.18000 0.40107 日盛精選五虎基金 40.23000 39.72000 0.51000 1.28399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47600 13.47580 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.62000 35.89000 -0.27000 -0.75230 台新MSCI中國基金 21.42000 21.65000 -0.23000 -1.06236 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.09000 21.13000 -0.04000 -0.18930 台新大眾貨幣市場基金 14.15230 14.15210 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.17110 10.14130 0.02980 0.29385 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62410 10.64020 -0.01610 -0.15131 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10940 10.09640 0.01300 0.12876 台新中國通基金 48.57000 48.52000 0.05000 0.10305 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51500 0.52920 -0.01420 -2.68330 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.72500 16.11500 -0.39000 -2.42011 台新中國精選中小基金-美元 0.38980 0.39790 -0.00810 -2.03569 台新中國精選中小基金-新台幣 11.92000 12.13000 -0.21000 -1.73124 台新主流基金 24.84000 24.68000 0.16000 0.64830 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.05000 19.89000 0.16000 0.80442 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65910 0.65530 0.00380 0.57989 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 14.95000 0.12000 0.80268 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49470 0.49190 0.00280 0.56922 台新台灣中小基金 38.02000 38.04000 -0.02000 -0.05258 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.68690 9.66260 0.02430 0.25149 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29930 9.23940 0.05990 0.64831 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35080 10.28420 0.06660 0.64760 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.37740 10.38730 -0.00990 -0.09531 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.12540 11.13610 -0.01070 -0.09608 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 台新印度基金 15.58000 15.46000 0.12000 0.77620 台新亞美短期債券基金 10.96500 10.94700 0.01800 0.16443 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52580 8.52580 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28470 0.28550 -0.00080 -0.28021 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72980 11.72970 0.00010 0.00085 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38610 0.38720 -0.00110 -0.28409 台新真吉利貨幣市場基金 11.08430 11.08420 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.64180 29.75400 -0.11220 -0.37709 台新智慧生活基金-美元 10.23130 10.24500 -0.01370 -0.13372 台新智慧生活基金-新台幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.53710 8.55430 -0.01720 -0.20107 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.65480 8.65450 0.00030 0.00347 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08610 9.10440 -0.01830 -0.20100 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.21960 9.21920 0.00040 0.00434 台新新興市場債券基金(A類型) 10.63180 10.58460 0.04720 0.44593 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34270 0.34190 0.00080 0.23399 台新新興市場債券基金(B類型) 8.00140 7.96600 0.03540 0.44439 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27170 0.27100 0.00070 0.25830 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.93000 5.99000 -0.06000 -1.00167 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.66000 20.53000 0.13000 0.63322 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.74000 10.68300 0.05700 0.53356 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.65000 24.60000 0.05000 0.20325 未來資產全球大消費基金 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.67920 11.68330 -0.00410 -0.03509 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.50330 9.50670 -0.00340 -0.03576 未來資產亞洲新富基金 21.38000 21.61000 -0.23000 -1.06432 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55850 12.55830 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 未來資產新興市場債券基金A 8.68090 8.65160 0.02930 0.33867 未來資產新興市場債券基金B 6.66630 6.64390 0.02240 0.33715 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.05340 11.04950 0.00390 0.03530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05270 10.09730 -0.04460 -0.44170 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33610 9.32450 0.01160 0.12440 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53950 10.52640 0.01310 0.12445 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.11850 8.16090 -0.04240 -0.51955 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22750 9.27540 -0.04790 -0.51642 永豐中小基金 58.83000 59.01000 -0.18000 -0.30503 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74680 1.75070 -0.00390 -0.22277 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28790 2.29300 -0.00510 -0.22242 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11620 8.12320 -0.00700 -0.08617 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31440 10.32320 -0.00880 -0.08524 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.01000 5.01000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.94000 23.03000 -0.09000 -0.39079 永豐主流品牌基金 17.91000 17.84000 0.07000 0.39238 永豐永豐基金 37.75000 37.57000 0.18000 0.47911 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.91310 9.92130 -0.00820 -0.08265 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.91290 9.92120 -0.00830 -0.08366 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.90250 9.90960 -0.00710 -0.07165 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90240 9.90950 -0.00710 -0.07165 永豐亞洲民生消費基金 11.82000 11.92000 -0.10000 -0.83893 永豐南非幣2021保本基金 12.81800 12.80550 0.01250 0.09761 永豐高科技基金 29.35000 29.13000 0.22000 0.75524 永豐貨幣市場基金 13.87400 13.87380 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07190 2.07230 -0.00040 -0.01930 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44270 2.44310 -0.00040 -0.01637 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79290 7.78360 0.00930 0.11948 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37550 10.36310 0.01240 0.11966 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11800 7.10700 0.01100 0.15478 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86340 10.84660 0.01680 0.15489 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.29000 9.53000 -0.24000 -2.51836 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.54000 7.80000 -0.26000 -3.33333 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.27000 17.81000 -0.54000 -3.03200 永豐臺灣加權ETF基金 54.09000 53.92000 0.17000 0.31528 永豐領航科技基金 45.76000 45.72000 0.04000 0.08749 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.10000 0.14000 1.38614 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 永豐趨勢平衡基金 51.64000 51.92000 -0.28000 -0.53929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51620 11.51510 0.00110 0.00955 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.52260 9.52440 -0.00180 -0.01890 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.64610 9.64790 -0.00180 -0.01866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49190 9.49340 -0.00150 -0.01580 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.57610 9.57770 -0.00160 -0.01671 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54600 9.54570 0.00030 0.00314 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.79980 9.79950 0.00030 0.00306 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47970 9.47960 0.00010 0.00105 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.64710 9.64700 0.00010 0.00104 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 兆豐國際中小基金 16.94000 16.89000 0.05000 0.29603 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.14000 14.26000 -0.12000 -0.84151 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.19000 19.26000 -0.07000 -0.36345 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.10000 19.20000 -0.10000 -0.52083 兆豐國際生命科學基金 15.69000 15.66000 0.03000 0.19157 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.27970 10.26350 0.01620 0.15784 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.54030 10.53590 0.00440 0.04176 兆豐國際全球基金 31.73000 31.81000 -0.08000 -0.25149 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24250 10.24030 0.00220 0.02148 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93620 9.90650 0.02970 0.29980 兆豐國際國民基金 22.55000 22.72000 -0.17000 -0.74824 兆豐國際第一基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83110 9.81920 0.01190 0.12119 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84940 7.83990 0.00950 0.12118 兆豐國際萬全基金 21.12000 21.17000 -0.05000 -0.23618 兆豐國際電子基金 26.64000 26.69000 -0.05000 -0.18734 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.02000 21.96000 0.06000 0.27322 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924 兆豐國際豐台灣基金 32.31000 32.28000 0.03000 0.09294 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49440 12.49430 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 合庫全球高收益債券基金A類型 10.97480 10.96080 0.01400 0.12773 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.80150 11.79280 0.00870 0.07377 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.59660 10.58770 0.00890 0.08406 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.35880 11.34770 0.01110 0.09782 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09960 8.08930 0.01030 0.12733 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44610 9.43970 0.00640 0.06780 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97040 8.96290 0.00750 0.08368 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94400 8.93470 0.00930 0.10409 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26520 9.25740 0.00780 0.08426 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 合庫全球新興市場基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 合庫貨幣市場基金 10.12320 10.12310 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42240 9.42750 -0.00510 -0.05410 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.67710 9.67670 0.00040 0.00413 合庫新興多重收益基金A類型 9.97880 9.97240 0.00640 0.06418 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40720 11.40850 -0.00130 -0.01140 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.29360 13.29680 -0.00320 -0.02407 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.87480 8.87630 -0.00150 -0.01690 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49340 9.49300 0.00040 0.00421 合庫新興多重收益基金B類型 7.91210 7.90700 0.00510 0.06450 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.84000 8.84160 -0.00160 -0.01810 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06000 10.06210 -0.00210 -0.02087 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94780 10.94360 0.00420 0.03838 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.17060 10.23730 -0.06670 -0.65154 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93910 9.97620 -0.03710 -0.37189 安聯中國東協基金 15.32000 15.44000 -0.12000 -0.77720 安聯中國策略基金 14.29000 14.38000 -0.09000 -0.62587 安聯中華新思路基金-人民幣 14.42000 14.60000 -0.18000 -1.23288 安聯中華新思路基金-美元 13.83000 14.02000 -0.19000 -1.35521 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.87000 13.02000 -0.15000 -1.15207 安聯台灣大壩基金 29.19000 29.05000 0.14000 0.48193 安聯台灣科技基金 49.05000 48.94000 0.11000 0.22477 安聯台灣貨幣市場基金 12.48330 12.48320 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.48000 32.32000 0.16000 0.49505 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05890 10.06370 -0.00480 -0.04770 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98140 14.98780 -0.00640 -0.04270 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61830 9.62240 -0.00410 -0.04261 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.13260 12.11940 0.01320 0.10892 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06610 10.07110 -0.00500 -0.04965 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17110 12.17970 -0.00860 -0.07061 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48060 9.48370 -0.00310 -0.03269 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32670 9.33250 -0.00580 -0.06215 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.01780 9.02420 -0.00640 -0.07092 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88460 11.88770 -0.00310 -0.02608 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86170 10.86410 -0.00240 -0.02209 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53880 10.53950 -0.00070 -0.00664 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.89970 8.90070 -0.00100 -0.01124 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.68740 8.68920 -0.00180 -0.02072 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.40380 8.40430 -0.00050 -0.00595 安聯全球人口趨勢基金 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.81000 35.64000 0.17000 0.47699 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05220 12.04550 0.00670 0.05562 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46720 10.46140 0.00580 0.05544 安聯全球新興市場基金 17.60000 17.64000 -0.04000 -0.22676 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 安聯全球綠能趨勢基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 安聯亞洲動態策略基金 23.67000 23.81000 -0.14000 -0.58799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.83960 9.89370 -0.05410 -0.54681 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.40890 9.42980 -0.02090 -0.22164 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.77180 8.77320 -0.00140 -0.01596 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.38110 10.38270 -0.00160 -0.01541 貝萊德亞美利加收益基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 貝萊德新台幣基金 12.92890 12.92880 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.46000 26.36000 0.10000 0.37936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20030 11.19830 0.00200 0.01786 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04280 10.05700 -0.01420 -0.14120 保德信大中華基金-新台幣 29.53000 29.77000 -0.24000 -0.80618 保德信中小型股基金 51.01000 51.36000 -0.35000 -0.68146 保德信中國中小基金-人民幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 保德信中國中小基金-美元 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 保德信中國中小基金-新臺幣 9.19000 9.11000 0.08000 0.87816 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.33610 9.47170 -0.13560 -1.43163 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37220 9.50210 -0.12990 -1.36707 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.44660 9.58210 -0.13550 -1.41410 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.14640 10.29200 -0.14560 -1.41469 保德信中國品牌基金-人民幣 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 保德信台商全方位基金 38.79000 38.74000 0.05000 0.12907 保德信全球中小基金 29.92000 29.81000 0.11000 0.36900 保德信全球消費商機基金 18.02000 18.00000 0.02000 0.11111 保德信全球基礎建設基金 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 保德信全球資源基金 8.22000 8.17000 0.05000 0.61200 保德信全球醫療生化基金-美元 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.12000 31.86000 0.26000 0.81607 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73060 9.71550 0.01510 0.15542 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.47050 10.45390 0.01660 0.15879 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.16090 9.12740 0.03350 0.36703 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84360 9.80770 0.03590 0.36604 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21260 8.20610 0.00650 0.07921 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74060 10.73220 0.00840 0.07827 保德信亞太基金 21.54000 21.61000 -0.07000 -0.32392 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47590 8.47800 -0.00210 -0.02477 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13800 11.14080 -0.00280 -0.02513 保德信店頭市場基金 36.35000 36.67000 -0.32000 -0.87265 保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.31000 0.14000 2.21870 保德信金平衡基金 29.79000 29.75000 0.04000 0.13445 保德信金滿意基金 43.69000 43.65000 0.04000 0.09164 保德信科技島基金 27.33000 27.31000 0.02000 0.07323 保德信高成長基金 96.95000 96.90000 0.05000 0.05160 保德信第一基金 28.00000 28.10000 -0.10000 -0.35587 保德信貨幣市場基金 15.75810 15.75790 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45450 10.45800 -0.00350 -0.03347 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54120 10.52300 0.01820 0.17295 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74020 10.73840 0.00180 0.01676 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.13970 10.11710 0.02260 0.22338 保德信新世紀基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01920 8.00830 0.01090 0.13611 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71960 10.70500 0.01460 0.13638 保德信新興趨勢組合基金 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 保德信瑞騰基金 15.53780 15.53770 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75940 9.75000 0.00940 0.09641 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91040 9.90090 0.00950 0.09595 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67560 9.65990 0.01570 0.16253 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74140 9.72770 0.01370 0.14083 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81740 9.80230 0.01510 0.15405 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81610 9.80090 0.01520 0.15509 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71790 9.70600 0.01190 0.12260 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72020 9.70790 0.01230 0.12670 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98570 9.96430 0.02140 0.21477 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99570 9.97690 0.01880 0.18844 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99590 9.97760 0.01830 0.18341 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92660 9.91380 0.01280 0.12911 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92660 9.91380 0.01280 0.12911 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57020 9.54920 0.02100 0.21991 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.46190 9.44370 0.01820 0.19272 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94760 1.94670 0.00090 0.04623 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62630 2.62500 0.00130 0.04952 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29800 0.29870 -0.00070 -0.23435 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43650 0.43740 -0.00090 -0.20576 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.51400 8.52500 -0.01100 -0.12903 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69660 11.70540 -0.00880 -0.07518 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52430 9.51890 0.00540 0.05673 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55780 11.55290 0.00490 0.04241 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.78180 8.80180 -0.02000 -0.22723 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.68540 10.70970 -0.02430 -0.22690 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06520 10.04960 0.01560 0.15523 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95490 9.93280 0.02210 0.22250 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11530 10.10840 0.00690 0.06826 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59680 10.58980 0.00700 0.06610 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00320 9.98960 0.01360 0.13614 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82320 9.81550 0.00770 0.07845 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05080 10.04300 0.00780 0.07767 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77430 9.75870 0.01560 0.15986 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93200 9.91680 0.01520 0.15328 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38220 10.39420 -0.01200 -0.11545 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25030 6.23190 0.01840 0.29526 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.60120 10.56990 0.03130 0.29612 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64420 11.64410 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.20000 20.27000 -0.07000 -0.34534 施羅德樂活中小基金-I類型 4596.820004611.82000 -15.00000 -0.32525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.23230 10.27240 -0.04010 -0.39037 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.24770 11.31120 -0.06350 -0.56139 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.51530 10.57300 -0.05770 -0.54573 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12780 9.16360 -0.03580 -0.39068 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.56820 9.62230 -0.05410 -0.56224 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38360 9.43520 -0.05160 -0.54689 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.45980 10.50090 -0.04110 -0.39140 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.02270 11.08500 -0.06230 -0.56202 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.97530 11.03560 -0.06030 -0.54641 柏瑞五國金勢力建設基金 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091 柏瑞巨人基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64750 13.64740 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.07000 15.98000 0.09000 0.56320 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37420 13.33330 0.04090 0.30675 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75820 11.73590 0.02230 0.19002 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37040 12.34560 0.02480 0.20088 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.90320 8.87600 0.02720 0.30644 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77510 6.75440 0.02070 0.30647 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77060 8.75390 0.01670 0.19077 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.41230 8.39740 0.01490 0.17744 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74870 10.72720 0.02150 0.20043 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31400 8.29960 0.01440 0.17350 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93260 11.90990 0.02270 0.19060 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58620 11.55090 0.03530 0.30560 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60970 11.58910 0.02060 0.17775 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26090 11.23840 0.02250 0.20021 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97810 8.95070 0.02740 0.30612 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79930 9.78070 0.01860 0.19017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.61560 9.59850 0.01710 0.17815 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56020 9.54110 0.01910 0.20019 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40400 9.38770 0.01630 0.17363 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.21470 10.18770 0.02700 0.26503 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.05520 0.01480 0.14719 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.96660 9.95130 0.01530 0.15375 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04860 10.03350 0.01510 0.15050 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01980 9.99330 0.02650 0.26518 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82520 9.81080 0.01440 0.14678 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77400 9.75910 0.01490 0.15268 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85650 9.84170 0.01480 0.15038 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.19510 10.16810 0.02700 0.26554 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.05520 0.01480 0.14719 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.96660 9.95130 0.01530 0.15375 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04870 10.03360 0.01510 0.15049 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01990 9.99340 0.02650 0.26518 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82530 9.81080 0.01450 0.14780 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77410 9.75910 0.01500 0.15370 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85650 9.84170 0.01480 0.15038 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.50230 10.48890 0.01340 0.12775 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65390 11.65010 0.00380 0.03262 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.09170 11.08710 0.00460 0.04149 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.96580 8.95440 0.01140 0.12731 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65230 9.64920 0.00310 0.03213 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.52400 9.52000 0.00400 0.04202 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.21970 10.20660 0.01310 0.12835 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.85100 10.84750 0.00350 0.03227 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71580 10.71130 0.00450 0.04201 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.96600 8.95460 0.01140 0.12731 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65260 9.64950 0.00310 0.03213 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.52440 9.52040 0.00400 0.04202 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.23000 13.47000 -0.24000 -1.78174 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.37000 13.56000 -0.19000 -1.40118 柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 8.64000 0.18000 2.08333 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37940 11.35170 0.02770 0.24402 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47740 7.45920 0.01820 0.24399 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32020 11.30640 0.01380 0.12205 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96530 10.96190 0.00340 0.03102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11970 10.11570 0.00400 0.03954 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33370 8.32350 0.01020 0.12254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.37220 9.36940 0.00280 0.02988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40460 9.40080 0.00380 0.04042 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54810 10.54480 0.00330 0.03130 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94120 9.92910 0.01210 0.12186 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10340 10.09940 0.00400 0.03961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70980 9.70680 0.00300 0.03091 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.00460 8.99360 0.01100 0.12231 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87750 8.87650 0.00100 0.01127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42840 9.42470 0.00370 0.03926 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.81580 11.78180 0.03400 0.28858 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26830 11.24880 0.01950 0.17335 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.72520 10.70580 0.01940 0.18121 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.08200 7.06160 0.02040 0.28889 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86110 8.84570 0.01540 0.17410 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.47630 9.45910 0.01720 0.18184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.15710 10.12790 0.02920 0.28831 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.74230 10.72290 0.01940 0.18092 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58930 9.57270 0.01660 0.17341 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.03060 9.00460 0.02600 0.28874 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67810 9.66060 0.01750 0.18115 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11260 11.09680 0.01580 0.14238 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66260 11.65600 0.00660 0.05662 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.71760 10.71090 0.00670 0.06255 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12630 9.11340 0.01290 0.14155 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65250 9.64710 0.00540 0.05598 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.64980 9.64370 0.00610 0.06325 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99260 10.98640 0.00620 0.05643 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91490 9.90080 0.01410 0.14241 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.21230 10.20590 0.00640 0.06271 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47440 9.46100 0.01340 0.14163 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27910 9.26590 0.01320 0.14246 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87090 9.86540 0.00550 0.05575 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41290 9.40700 0.00590 0.06272 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.08000 18.07000 0.01000 0.05534 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.82000 16.86000 -0.04000 -0.23725 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82420 12.82200 0.00220 0.01716 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.64050 10.63480 0.00570 0.05360 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47840 11.47390 0.00450 0.03922 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.06530 12.06600 -0.00070 -0.00580 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.05790 11.05470 0.00320 0.02895 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.71610 9.71080 0.00530 0.05458 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19660 10.19260 0.00400 0.03924 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11640 10.11690 -0.00050 -0.00494 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11920 10.11630 0.00290 0.02867 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99650 9.99260 0.00390 0.03903 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06110 10.05820 0.00290 0.02883 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.21000 15.14000 0.07000 0.46235 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.12000 24.40000 -0.28000 -1.14754 國泰大中華基金 21.44000 21.41000 0.03000 0.14012 國泰小龍基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856 國泰中小成長基金 46.72000 46.73000 -0.01000 -0.02140 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18210 4.22890 -0.04680 -1.10667 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.20000 19.30000 -0.10000 -0.51813 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72430 0.72980 -0.00550 -0.75363 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68550 0.69080 -0.00530 -0.76723 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11020 2.10480 0.00540 0.25656 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.51980 9.51820 0.00160 0.01681 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.16560 8.16430 0.00130 0.01592 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31280 -0.00060 -0.19182 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.45190 11.44780 0.00410 0.03581 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71460 1.72140 -0.00680 -0.39503 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.08940 10.04180 0.04760 0.47402 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33480 0.33390 0.00090 0.26954 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.49430 4.51840 -0.02410 -0.53337 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.62000 20.61000 0.01000 0.04852 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66850 0.66980 -0.00130 -0.19409 國泰中港台基金人民幣級別 3.30910 3.31150 -0.00240 -0.07247 國泰中港台基金台幣級別 15.19000 15.11000 0.08000 0.52945 國泰中港台基金美元級別 0.49840 0.49700 0.00140 0.28169 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.57000 26.67000 -0.10000 -0.37495 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.66000 34.03000 -0.37000 -1.08728 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.18400 10.16110 0.02290 0.22537 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.18400 10.16110 0.02290 0.22537 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.18400 10.16110 0.02290 0.22537 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33260 0.33260 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33260 0.33260 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33260 0.33260 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40550 12.40540 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.05000 29.98000 0.07000 0.23349 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29970 2.30330 -0.00360 -0.15630 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34530 0.34470 0.00060 0.17406 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46990 0.47180 -0.00190 -0.40271 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46540 0.46510 0.00030 0.06450 國泰全球資源基金台幣級別 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813 國泰全球資源基金美元級別 0.18750 0.18680 0.00070 0.37473 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40580 0.40570 0.00010 0.02465 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36770 0.36840 -0.00070 -0.19001 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42950 0.42930 0.00020 0.04659 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49680 0.49970 -0.00290 -0.58035 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.71000 20.58000 0.13000 0.63168 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.03000 20.96000 0.07000 0.33397 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40840 2.41460 -0.00620 -0.25677 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.12330 11.09570 0.02760 0.24875 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.04460 10.06190 -0.01730 -0.17194 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36260 0.36230 0.00030 0.08280 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32740 0.32850 -0.00110 -0.33486 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49020 0.49270 -0.00250 -0.50741 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39440 0.39470 -0.00030 -0.07601 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.57000 18.57000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60710 0.60820 -0.00110 -0.18086 國泰科技生化基金 39.78000 39.59000 0.19000 0.47992 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.82000 25.90000 -0.08000 -0.30888 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.02000 39.73940 0.28060 0.70610 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.29390 19.37470 -0.08080 -0.41704 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98730 19.80780 0.17950 0.90621 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.86360 39.52940 0.33420 0.84545 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.98900 40.54350 0.44550 1.09882 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39220 42.98890 0.40330 0.93815 國泰紐幣2021保本基金 12.08220 12.08120 0.00100 0.00828 國泰紐幣八年期保本基金 12.36770 12.36520 0.00250 0.02022 國泰紐幣保本基金 12.35930 12.35870 0.00060 0.00485 國泰高科技基金 14.50000 14.43000 0.07000 0.48510 國泰國泰基金台幣I級別 24.94000 24.79000 0.15000 0.60508 國泰國泰基金台幣級別 24.94000 24.79000 0.15000 0.60508 國泰富時中國A50基金 17.89000 17.96000 -0.07000 -0.38976 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33560 0.00030 0.08939 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46390 0.46620 -0.00230 -0.49335 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36110 0.36210 -0.00100 -0.27617 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49870 0.50320 -0.00450 -0.89428 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34450 0.34500 -0.00050 -0.14493 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47570 0.47930 -0.00360 -0.75110 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50080 10.46990 0.03090 0.29513 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58030 7.59360 -0.01330 -0.17515 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35450 0.35350 0.00100 0.28289 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25390 0.25420 -0.00030 -0.11802 國泰新興市場基金台幣級別 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 國泰新興市場基金美元級別 0.39130 0.39260 -0.00130 -0.33113 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16590 2.17030 -0.00440 -0.20274 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43490 1.44520 -0.01030 -0.71270 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33520 0.33470 0.00050 0.14939 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36030 0.35980 0.00050 0.13897 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22430 0.22510 -0.00080 -0.35540 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.29430 10.27580 0.01850 0.18003 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.69260 6.71550 -0.02290 -0.34100 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.24000 34.26000 -0.02000 -0.05838 國泰價值卓越基金 17.54000 17.47000 0.07000 0.40069 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37990 0.37820 0.00170 0.44950 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.30250 39.50880 -0.20630 -0.52216 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.64000 19.66000 -0.02000 -0.10173 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.14000 19.13000 0.01000 0.05227 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01970 12.01350 0.00620 0.05161 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39380 0.39380 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59710 9.57250 0.02460 0.25699 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.41950 8.36890 0.05060 0.60462 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.62780 10.60090 0.02690 0.25375 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42650 9.36990 0.05660 0.60406 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14440 11.14340 0.00100 0.00897 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98790 9.97310 0.01480 0.14840 第一金大中華基金 29.76000 29.95000 -0.19000 -0.63439 第一金小型精選基金 42.85000 43.40000 -0.55000 -1.26728 第一金中國世紀基金-人民幣 13.69000 13.78000 -0.09000 -0.65312 第一金中國世紀基金-美元 8.80870 8.92410 -0.11540 -1.29313 第一金中國世紀基金-美元-N 8.80970 8.92500 -0.11530 -1.29188 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 第一金中概平衡基金 27.08000 27.21000 -0.13000 -0.47777 第一金台灣貨幣市場基金 15.24150 15.24130 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.74700 177.74500 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.94210 9.95080 -0.00870 -0.08743 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.94200 9.95080 -0.00880 -0.08844 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.04700 14.08780 -0.04080 -0.28961 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.04740 14.08870 -0.04130 -0.29314 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.76550 9.74120 0.02430 0.24946 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.76880 9.74400 0.02480 0.25452 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41010 9.37650 0.03360 0.35834 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43410 9.40040 0.03370 0.35850 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.20300 10.17830 0.02470 0.24267 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.84040 9.80520 0.03520 0.35899 第一金全球大趨勢基金 23.19000 23.21000 -0.02000 -0.08617 第一金全球不動產證券化基金A 8.18660 8.12420 0.06240 0.76808 第一金全球不動產證券化基金B 5.82170 5.77730 0.04440 0.76853 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.51300 9.42160 0.09140 0.97011 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.51410 9.42270 0.09140 0.97000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.83420 9.73980 0.09440 0.96922 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83550 9.74110 0.09440 0.96909 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59700 8.55170 0.04530 0.52972 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12650 10.07310 0.05340 0.53012 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.63520 9.62110 0.01410 0.14655 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.63420 9.62010 0.01410 0.14657 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.93920 7.92350 0.01570 0.19814 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.80740 8.78360 0.02380 0.27096 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.80760 8.78390 0.02370 0.26981 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04290 11.02390 0.01900 0.17235 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04380 11.02700 0.01680 0.15235 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91190 9.89290 0.01900 0.19206 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65880 14.61920 0.03960 0.27088 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.88570 13.88630 -0.00060 -0.00432 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.90290 13.90350 -0.00060 -0.00432 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 第一金亞洲科技基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407 第一金亞洲新興市場基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 第一金店頭市場基金 10.61000 10.83000 -0.22000 -2.03139 第一金創新趨勢基金 27.59000 27.72000 -0.13000 -0.46898 第一金電子基金 37.08000 37.51000 -0.43000 -1.14636 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.88000 19.81000 0.07000 0.35336 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.82000 19.81000 0.01000 0.05048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 統一大中華中小基金(美元) 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 統一大中華中小基金(新台幣) 13.11000 13.04000 0.07000 0.53681 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 統一大東協高股息基金(美元) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 統一大滿貫基金-A類型 36.09000 35.95000 0.14000 0.38943 統一大滿貫基金-I類型 36.09000 35.95000 0.14000 0.38943 統一大龍印基金 15.58000 15.65000 -0.07000 -0.44728 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 統一大龍騰中國基金(美元) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 統一中小基金 29.66000 29.57000 0.09000 0.30436 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66970 9.60730 0.06240 0.64951 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.28840 9.29980 -0.01140 -0.12258 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96360 8.96360 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37360 11.30020 0.07340 0.64955 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85240 10.86570 -0.01330 -0.12240 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46990 10.47000 -0.00010 -0.00096 統一台灣動力基金 20.78000 20.75000 0.03000 0.14458 統一全天候基金-A類型 126.12000 126.17000 -0.05000 -0.03963 統一全天候基金-I類型 126.12000 126.17000 -0.05000 -0.03963 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.82240 8.86720 -0.04480 -0.50523 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.77970 8.83460 -0.05490 -0.62142 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.74120 8.78890 -0.04770 -0.54273 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.05770 9.10360 -0.04590 -0.50420 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.01360 9.07000 -0.05640 -0.62183 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.97410 9.02300 -0.04890 -0.54195 統一全球債券組合基金 11.87160 11.86590 0.00570 0.04804 統一全球新科技基金(人民幣) 15.88000 16.05000 -0.17000 -1.05919 統一全球新科技基金(美元) 15.41000 15.60000 -0.19000 -1.21795 統一全球新科技基金(新台幣) 14.65000 14.79000 -0.14000 -0.94659 統一亞太基金 26.47000 26.64000 -0.17000 -0.63814 統一亞洲大金磚基金 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039 統一奔騰基金 68.03000 68.16000 -0.13000 -0.19073 統一強棒貨幣市場基金 16.64980 16.64960 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 統一強漢基金(美元) 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 統一強漢基金(新台幣) 24.62000 24.85000 -0.23000 -0.92555 統一統信基金 35.92000 36.02000 -0.10000 -0.27762 統一黑馬基金 69.02000 68.91000 0.11000 0.15963 統一新亞洲科技能源基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06530 8.05690 0.00840 0.10426 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15850 10.14800 0.01050 0.10347 統一經建基金 53.62000 53.62000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 79.01000 79.00000 0.01000 0.01266 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.71000 26.58000 0.13000 0.48909 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.35000 51.50000 -0.15000 -0.29126 野村中國機會基金 14.02000 14.36000 -0.34000 -2.36769 野村巴西基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 野村台灣高股息基金 22.43000 22.34000 0.09000 0.40286 野村台灣運籌基金 38.09000 38.35000 -0.26000 -0.67797 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60960 9.61070 -0.00110 -0.01145 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.56460 9.56560 -0.00100 -0.01045 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57570 9.57420 0.00150 0.01567 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69050 9.69160 -0.00110 -0.01135 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62880 9.62980 -0.00100 -0.01038 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.59930 9.59910 0.00020 0.00208 野村平衡基金 20.47000 20.43000 0.04000 0.19579 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.40000 13.31000 0.09000 0.67618 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 野村全球生技醫療基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544 野村全球品牌基金 28.30000 28.35000 -0.05000 -0.17637 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.07000 19.05000 0.02000 0.10499 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39330 10.39550 -0.00220 -0.02116 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29930 10.29580 0.00350 0.03399 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46360 9.45310 0.01050 0.11107 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.21700 9.20750 0.00950 0.10318 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.80370 8.78600 0.01770 0.20146 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97440 10.96210 0.01230 0.11220 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49080 10.48000 0.01080 0.10305 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07470 10.05470 0.02000 0.19891 野村成長基金 28.58000 28.54000 0.04000 0.14015 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01880 9.07200 -0.05320 -0.58642 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.02060 9.07390 -0.05330 -0.58740 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14400 9.18040 -0.03640 -0.39650 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.33670 9.39180 -0.05510 -0.58668 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27160 9.32640 -0.05480 -0.58758 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.40210 9.43970 -0.03760 -0.39832 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.36000 12.43000 -0.07000 -0.56315 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.57830 9.57810 0.00020 0.00209 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.57360 9.57760 -0.00400 -0.04176 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63800 9.62730 0.01070 0.11114 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02590 10.02540 0.00050 0.00499 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94570 9.94980 -0.00410 -0.04121 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01930 10.00810 0.01120 0.11191 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.66390 8.65440 0.00950 0.10977 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.28120 9.28010 0.00110 0.01185 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.14150 9.14110 0.00040 0.00438 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.05720 13.04280 0.01440 0.11041 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10090 12.10000 0.00090 0.00744 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.87110 9.87070 0.00040 0.00405 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17790 10.16850 0.00940 0.09244 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86230 9.85530 0.00700 0.07103 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40100 9.38610 0.01490 0.15875 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09780 11.08010 0.01770 0.15975 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99060 9.98410 0.00650 0.06510 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.03210 11.04310 -0.01100 -0.09961 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.58430 10.59580 -0.01150 -0.10853 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32710 10.32160 0.00550 0.05329 野村泰國基金 39.52000 39.00000 0.52000 1.33333 野村高科技基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99490 10.00400 -0.00910 -0.09096 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21340 10.24260 -0.02920 -0.28508 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.51170 10.48310 0.02860 0.27282 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.60490 9.62940 -0.02450 -0.25443 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.48870 9.49700 -0.00830 -0.08740 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.41430 9.44110 -0.02680 -0.28387 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.66390 11.69740 -0.03350 -0.28639 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.89630 12.86890 0.02740 0.21292 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.66700 10.69420 -0.02720 -0.25434 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.54360 10.55280 -0.00920 -0.08718 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.69690 10.72700 -0.03010 -0.28060 野村貨幣市場基金 16.25690 16.25670 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.53000 15.54000 -0.01000 -0.06435 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97140 9.95830 0.01310 0.13155 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91920 7.90950 0.00970 0.12264 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65040 11.63620 0.01420 0.12203 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.52000 7.56000 -0.04000 -0.52910 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 野村精選貨幣市場基金 12.07430 12.07420 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619 野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 7.87000 0.08000 1.01652 野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.12000 0.11000 0.98921 野村積極成長基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.95000 35.99000 -0.04000 -0.11114 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12930 10.09680 0.03250 0.32188 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56090 8.54120 0.01970 0.23065 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96970 7.95400 0.01570 0.19738 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81710 7.79540 0.02170 0.27837 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48830 11.46180 0.02650 0.23120 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47360 10.45310 0.02050 0.19611 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30380 10.27520 0.02860 0.27834 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 野村環球基金-人民幣計價 15.57000 15.67000 -0.10000 -0.63816 野村環球基金-美元計價 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936 野村鴻利基金 23.52000 23.50000 0.02000 0.08511 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85380 16.85370 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.70000 20.87000 -0.17000 -0.81457 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.85000 9.02000 -0.17000 -1.88470 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.26000 13.12000 0.14000 1.06707 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03370 10.03290 0.00080 0.00797 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16410 13.16300 0.00110 0.00836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64770 9.63680 0.01090 0.11311 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61890 9.61170 0.00720 0.07491 凱基台商天下基金 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 凱基台灣精五門基金 21.05000 21.06000 -0.01000 -0.04748 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.64920 10.61820 0.03100 0.29195 凱基亞太高股息基金 12.54000 12.64000 -0.10000 -0.79114 凱基亞洲四金磚基金 17.32000 17.53000 -0.21000 -1.19795 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.46000 13.58000 -0.12000 -0.88365 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.58330 12.73960 -0.15630 -1.22688 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53660 11.53650 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.90000 26.85000 0.05000 0.18622 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.99000 22.19000 -0.20000 -0.90131 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46150 21.70150 -0.24000 -1.10591 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.38000 17.44000 -0.06000 -0.34404 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.72340 16.81670 -0.09330 -0.55481 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.57680 11.55510 0.02170 0.18780 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.27630 11.28950 -0.01320 -0.11692 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 凱基護城河基金-台幣計價A 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 12.68730 12.71530 -0.02800 -0.22021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.44000 14.26000 0.18000 1.26227 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.10000 33.03000 -0.93000 -2.81562 富邦NASDAQ-100基金 29.36000 29.73000 -0.37000 -1.24453 富邦上証180基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21230 0.21720 -0.00490 -2.25599 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.50000 6.63000 -0.13000 -1.96078 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.21000 33.60000 -0.39000 -1.16071 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.46040 11.58260 -0.12220 -1.05503 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.67650 10.80410 -0.12760 -1.18103 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39230 10.51740 -0.12510 -1.18946 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07300 10.18040 -0.10740 -1.05497 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.30820 9.41950 -0.11130 -1.18159 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.06890 9.17800 -0.10910 -1.18871 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.72140 20.60620 0.11520 0.55906 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29060 11.28630 0.00430 0.03810 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56550 10.57960 -0.01410 -0.13328 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.65740 12.69180 -0.03440 -0.27104 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87210 1.87390 -0.00180 -0.09606 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33040 9.35580 -0.02540 -0.27149 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42700 1.42830 -0.00130 -0.09102 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64290 11.64080 0.00210 0.01804 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71650 1.71930 -0.00280 -0.16286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10570 10.10380 0.00190 0.01880 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50880 1.51130 -0.00250 -0.16542 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.02000 15.06000 -0.04000 -0.26560 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.21000 22.05000 0.16000 0.72562 富邦日本東証基金 21.59000 21.54000 0.05000 0.23213 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.50000 42.42000 0.08000 0.18859 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.71000 48.45000 0.26000 0.53664 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.88000 49.69000 0.19000 0.38237 富邦台灣心基金 24.26000 24.22000 0.04000 0.16515 富邦台灣釆吉50基金 47.20000 46.97000 0.23000 0.48967 富邦台灣科技指數基金 49.97000 49.77000 0.20000 0.40185 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.39140 40.15650 0.23490 0.58496 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.67830 40.64450 0.03380 0.08316 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29480 0.29390 0.00090 0.30623 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.44110 2.44690 -0.00580 -0.23703 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33940 0.33880 0.00060 0.17710 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56650 10.55210 0.01440 0.13647 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.12290 2.12780 -0.00490 -0.23028 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32600 0.32550 0.00050 0.15361 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.13450 9.12200 0.01250 0.13703 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 23.02000 0.13000 0.56473 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.77000 14.89000 -0.12000 -0.80591 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.22000 28.78000 0.44000 1.52884 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63130 15.63120 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 69.70000 69.70000 0.00000 0.00000 富邦科技基金 27.50000 27.60000 -0.10000 -0.36232 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.24850 40.24570 0.00280 0.00696 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.32610 40.15040 0.17570 0.43760 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.23980 39.14900 0.09080 0.23193 富邦恒生國企ETF基金 19.77000 20.03000 -0.26000 -1.29805 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.42000 14.26000 0.16000 1.12202 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.85000 27.52000 -0.67000 -2.43459 富邦高成長基金 26.56000 26.52000 0.04000 0.15083 富邦基金 14.06000 14.13000 -0.07000 -0.49540 富邦深証100基金 9.65000 9.79000 -0.14000 -1.43003 富邦富時歐洲ETF基金 20.46000 20.24000 0.22000 1.08696 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40460 0.00090 0.22244 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16260 12.14830 0.01430 0.11771 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.47650 9.46530 0.01120 0.11833 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30260 0.00060 0.19828 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83920 8.82880 0.01040 0.11780 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.45000 9.44320 0.00680 0.07201 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89710 9.86960 0.02750 0.27863 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.45000 9.44320 0.00680 0.07201 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89710 9.86960 0.02750 0.27863 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.91000 19.78000 0.13000 0.65723 富邦精準基金 50.83000 50.92000 -0.09000 -0.17675 富邦精銳中小基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.61000 20.52000 0.09000 0.43860 富邦臺灣公司治理100基金 20.96000 20.89000 0.07000 0.33509 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468 富邦標普美國特別股ETF基金 20.41000 20.35000 0.06000 0.29484 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13630 10.16500 -0.02870 -0.28234 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.38560 10.47630 -0.09070 -0.86576 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44600 10.50330 -0.05730 -0.54554 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90550 9.93360 -0.02810 -0.28288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.10490 10.19310 -0.08820 -0.86529 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.14450 10.20010 -0.05560 -0.54509 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.03000 30.03000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63040 8.71510 -0.08470 -0.97188 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10980 9.19460 -0.08480 -0.92228 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86760 8.95250 -0.08490 -0.94834 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.54200 9.57100 -0.02900 -0.30300 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.50500 9.53240 -0.02740 -0.28744 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.25240 9.28000 -0.02760 -0.29741 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.31200 9.33930 -0.02730 -0.29231 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45050 8.47840 -0.02790 -0.32907 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42180 9.44660 -0.02480 -0.26253 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94000 8.96640 -0.02640 -0.29443 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45100 10.43370 0.01730 0.16581 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16440 10.14590 0.01850 0.18234 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71220 9.69480 0.01740 0.17948 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.05270 9.07890 -0.02620 -0.28858 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53330 9.51610 0.01720 0.18075 富達卓越領航全球組合基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66680 8.69520 -0.02840 -0.32662 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31740 9.34320 -0.02580 -0.27614 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03360 9.06100 -0.02740 -0.30239 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.81110 9.79580 0.01530 0.15619 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72710 9.71030 0.01680 0.17301 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46760 9.45210 0.01550 0.16398 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.11460 9.14150 -0.02690 -0.29426 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52600 9.50960 0.01640 0.17246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.13000 11.29000 -0.16000 -1.41718 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.25000 8.46000 -0.21000 -2.48227 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.75000 10.04000 -0.29000 -2.88845 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.45000 9.71000 -0.26000 -2.67765 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.46230 9.46100 0.00130 0.01374 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.02710 9.04050 -0.01340 -0.14822 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.63620 8.63890 -0.00270 -0.03125 富蘭克林華美中華基金 13.77000 13.99000 -0.22000 -1.57255 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.72000 20.73000 -0.01000 -0.04824 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.50000 20.51000 -0.01000 -0.04876 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89990 7.87090 0.02900 0.36845 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03670 9.01050 0.02620 0.29077 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68350 9.65540 0.02810 0.29103 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23000 9.19610 0.03390 0.36863 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.95650 10.94060 0.01590 0.14533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69780 8.68510 0.01270 0.14623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.14590 9.13250 0.01340 0.14673 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.01750 13.00350 0.01400 0.10766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20320 10.19220 0.01100 0.10793 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.02140 10.00830 0.01310 0.13089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63580 7.62580 0.01000 0.13113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.10650 9.09460 0.01190 0.13085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58730 10.56390 0.02340 0.22151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53330 7.51670 0.01660 0.22084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00310 8.98320 0.01990 0.22152 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.31200 10.30180 0.01020 0.09901 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67990 7.67230 0.00760 0.09906 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13720 8.12150 0.01570 0.19331 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14920 9.13850 0.01070 0.11709 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.87520 9.86350 0.01170 0.11862 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.48290 12.45870 0.02420 0.19424 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.02850 13.05110 -0.02260 -0.17317 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美第一富基金 42.98000 43.26000 -0.28000 -0.64725 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29680 10.29670 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.02000 13.09000 -0.07000 -0.53476 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.98000 15.03000 -0.05000 -0.33267 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04850 8.00550 0.04300 0.53713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.94260 10.94270 -0.00010 -0.00091 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50000 9.48210 0.01790 0.18878 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82870 10.80830 0.02040 0.18874 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.87420 6.85790 0.01630 0.23768 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.04670 9.02960 0.01710 0.18938 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.06980 10.05080 0.01900 0.18904 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.46520 10.44020 0.02500 0.23946 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.58340 11.58240 0.00100 0.00863 復華人生目標基金 41.54580 41.51500 0.03080 0.07419 復華大中華中小策略基金 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 復華中小精選基金 83.90000 83.69000 0.21000 0.25093 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.51000 9.80000 -0.29000 -2.95918 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.95000 -0.28000 -3.12849 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.18000 12.30000 -0.12000 -0.97561 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.01000 11.16000 -0.15000 -1.34409 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華台灣智能基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 復華全方位基金 34.32000 33.96000 0.36000 1.06007 復華全球大趨勢基金-美元 13.80000 13.96000 -0.16000 -1.14613 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.47000 21.68000 -0.21000 -0.96863 復華全球平衡基金-美元 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 復華全球平衡基金-新臺幣 20.30000 20.31000 -0.01000 -0.04924 復華全球物聯網科技基金-美元 17.50000 17.75000 -0.25000 -1.40845 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.68000 16.89000 -0.21000 -1.24334 復華全球原物料基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46270 11.46290 -0.00020 -0.00174 復華全球債券基金 13.55420 13.52450 0.02970 0.21960 復華全球債券組合基金 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.58000 0.07000 0.48011 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 復華全球戰略配置強基金-美元 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 復華有利貨幣市場基金 13.42890 13.42870 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.33000 13.52000 -0.19000 -1.40533 復華亞太成長基金 16.55000 16.76000 -0.21000 -1.25298 復華亞太神龍科技基金-美元 10.20000 10.36000 -0.16000 -1.54440 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.70000 10.85000 -0.15000 -1.38249 復華東協世紀基金 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957 復華南非幣長期收益基金A 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.84000 13.00000 -0.16000 -1.23077 復華美國新星基金-新臺幣 12.86000 13.00000 -0.14000 -1.07692 復華恒生基金 20.84000 21.07000 -0.23000 -1.09160 復華恒生單日反向一倍基金 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 復華恒生單日正向二倍基金 31.75000 32.37000 -0.62000 -1.91535 復華神盾基金 29.10010 29.04150 0.05860 0.20178 復華高成長基金 74.48000 74.04000 0.44000 0.59427 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38930 14.38920 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.33000 19.16000 0.17000 0.88727 復華富時台灣高股息低波動基金 51.25000 50.93000 0.32000 0.62831 復華復華基金 23.40000 23.27000 0.13000 0.55866 復華華人世紀基金 19.05000 19.48000 -0.43000 -2.20739 復華傳家二號基金 32.60760 32.53600 0.07160 0.22006 復華傳家基金 29.06020 28.73300 0.32720 1.13876 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 復華新興人民幣短期收益基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 18.94000 18.85000 0.09000 0.47745 復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 復華新興市場高收益債券基金B 5.64000 5.63000 0.01000 0.17762 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 復華滬深300 A股基金 20.97000 21.11000 -0.14000 -0.66319 復華數位經濟基金 68.77000 68.32000 0.45000 0.65867 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.24000 11.52000 -0.28000 -2.43056 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68270 9.67520 0.00750 0.07752 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53910 9.52990 0.00920 0.09654 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.83520 9.82770 0.00750 0.07631 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65950 9.65010 0.00940 0.09741 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63390 9.62890 0.00500 0.05193 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05610 10.03020 0.02590 0.25822 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63530 9.62830 0.00700 0.07270 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.05670 10.02870 0.02800 0.27920 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63420 9.62710 0.00710 0.07375 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.06040 10.03240 0.02800 0.27910 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26420 9.28760 -0.02340 -0.25195 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.60940 8.69020 -0.08080 -0.92978 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.51140 8.56750 -0.05610 -0.65480 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.47510 11.45720 0.01790 0.15623 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68110 10.73390 -0.05280 -0.49190 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68280 10.70550 -0.02270 -0.21204 景順主流基金 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633 景順台灣科技基金 33.07000 33.17000 -0.10000 -0.30148 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 景順全球科技基金 21.64000 21.86000 -0.22000 -1.00640 景順全球康健基金 18.05000 17.96000 0.09000 0.50111 景順貨幣市場基金 15.92930 15.92910 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.58000 34.65000 -0.07000 -0.20202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.91000 15.01000 -0.10000 -0.66622 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.83000 13.90000 -0.07000 -0.50360 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63180 8.64450 -0.01270 -0.14691 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10150 8.08770 0.01380 0.17063 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98010 10.99610 -0.01600 -0.14551 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28290 10.26550 0.01740 0.16950 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48510 9.48230 0.00280 0.02953 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59800 9.57530 0.02270 0.23707 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69680 9.69380 0.00300 0.03095 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81480 9.79150 0.02330 0.23796 華南永昌永昌基金 19.05000 19.15000 -0.10000 -0.52219 華南永昌全球亨利組合基金 14.20470 14.20310 0.00160 0.01127 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.89000 15.87000 0.02000 0.12602 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.61000 13.77000 -0.16000 -1.16195 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.44000 13.57000 -0.13000 -0.95800 華南永昌物聯網精選基金 11.89000 11.98000 -0.09000 -0.75125 華南永昌策略報酬基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19390 16.19370 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.29140 24.40530 -0.11390 -0.46670 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93030 11.93020 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08180 10.08490 -0.00310 -0.03074 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.21910 10.16560 0.05350 0.52628 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74140 9.74430 -0.00290 -0.02976 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.84150 9.78990 0.05160 0.52707 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92240 9.92550 -0.00310 -0.03123 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.99810 9.94590 0.05220 0.52484 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68180 9.68490 -0.00310 -0.03201 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.74700 9.69610 0.05090 0.52495 華頓中小型基金 27.97000 28.03000 -0.06000 -0.21406 華頓中國多重機會平衡基金 12.12250 12.09610 0.02640 0.21825 華頓台灣基金 34.83000 34.66000 0.17000 0.49048 華頓平安貨幣市場基金 11.51270 11.51250 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.88000 17.83000 0.05000 0.28043 華頓全球高收益債券基金A 13.27850 13.25050 0.02800 0.21131 華頓全球高收益債券基金B 8.27700 8.25960 0.01740 0.21066 華頓全球黑鑽油源基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69770 2.77430 -0.07660 -2.76106 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.36680 12.75160 -0.38480 -3.01766 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40430 0.41810 -0.01380 -3.30065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.47380 11.51050 -0.03670 -0.31884 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.42980 10.47080 -0.04100 -0.39157 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.45660 10.44560 0.01100 0.10531 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.46270 9.45270 0.01000 0.10579 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.75990 10.77070 -0.01080 -0.10027 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.78390 9.79700 -0.01310 -0.13371 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46130 2.46350 -0.00220 -0.08930 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00620 2.01300 -0.00680 -0.33780 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.78610 11.77160 0.01450 0.12318 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60820 9.59640 0.01180 0.12296 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36820 0.36780 0.00040 0.10875 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30710 0.30700 0.00010 0.03257 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.41000 -0.07000 -2.05279 匯豐中國動力基金(台幣) 15.31000 15.67000 -0.36000 -2.29738 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.39000 24.39000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.19000 0.12000 1.46520 匯豐安富基金 25.46000 25.46000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 40.01000 39.90000 0.11000 0.27569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.50180 2.51110 -0.00930 -0.37036 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28090 2.29060 -0.00970 -0.42347 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.47150 11.48180 -0.01030 -0.08971 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.87120 7.88130 -0.01010 -0.12815 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37570 0.37620 -0.00050 -0.13291 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33570 0.33630 -0.00060 -0.17841 匯豐金磚動力基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97640 14.97630 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.14000 0.05000 0.97276 匯豐新鑽動力基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38010 5.29730 0.08280 1.56306 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95640 8.87370 0.08270 0.93197 匯豐龍鳳基金-A類型 52.51000 52.50000 0.01000 0.01905 匯豐龍鳳基金-I類型 52.51000 52.50000 0.01000 0.01905 匯豐龍騰電子基金 37.98000 38.05000 -0.07000 -0.18397 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16340 12.13940 0.02400 0.19770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.12000 22.03000 0.09000 0.40853 新光中國成長基金(人民幣) 10.95000 11.18000 -0.23000 -2.05725 新光中國成長基金(美元) 11.34000 11.63000 -0.29000 -2.49355 新光中國成長基金(新臺幣) 11.20000 11.47000 -0.27000 -2.35397 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.28140 10.27620 0.00520 0.05060 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.82400 9.82760 -0.00360 -0.03663 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04370 10.04050 0.00320 0.03187 新光台灣富貴基金 23.07000 23.02000 0.05000 0.21720 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95850 9.93690 0.02160 0.21737 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.64960 9.62230 0.02730 0.28372 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63010 9.60930 0.02080 0.21646 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32210 9.29570 0.02640 0.28400 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 新光吉星貨幣市場基金 15.43500 15.43490 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 新光多重資產基金(A累積)美元 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光亞洲精選基金-美金 23.23000 23.26000 -0.03000 -0.12898 新光亞洲精選基金-新台幣 23.34000 23.36000 -0.02000 -0.08562 新光兩岸優勢基金 12.64000 12.94000 -0.30000 -2.31839 新光店頭基金 27.33000 27.55000 -0.22000 -0.79855 新光南非幣保本基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 新光特選內需收益ETF基金 19.94000 19.85000 0.09000 0.45340 新光創新科技基金 16.32000 16.27000 0.05000 0.30731 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.63910 9.65450 -0.01540 -0.15951 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94680 9.94850 -0.00170 -0.01709 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60100 9.60820 -0.00720 -0.07494 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.19080 9.20550 -0.01470 -0.15969 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.48360 9.48870 -0.00510 -0.05375 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15920 9.16610 -0.00690 -0.07528 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.92780 9.91300 0.01480 0.14930 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76820 9.75360 0.01460 0.14969 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73130 9.71380 0.01750 0.18016 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86320 9.84560 0.01760 0.17876 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80650 9.79430 0.01220 0.12456 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67350 9.66120 0.01230 0.12731 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64510 9.63280 0.01230 0.12769 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77840 9.76600 0.01240 0.12697 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.63240 9.64380 -0.01140 -0.11821 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.31910 9.33000 -0.01090 -0.11683 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.59230 9.60370 -0.01140 -0.11870 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32390 9.33510 -0.01120 -0.11998 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40040 9.41380 -0.01340 -0.14234 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.73270 9.74630 -0.01360 -0.13954 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.59760 13.59420 0.00340 0.02501 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.44160 8.43950 0.00210 0.02488 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.02780 36.73540 0.29240 0.79596 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.31880 38.00750 0.31130 0.81905 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.15490 38.80740 0.34750 0.89545 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14650 11.14550 0.00100 0.00897 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15310 10.13710 0.01600 0.15784 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.37420 13.53170 -0.15750 -1.16393 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.30820 10.49540 -0.18720 -1.78364 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.58000 10.74000 -0.16000 -1.48976 群益大印度基金-人民幣 13.40920 13.33730 0.07190 0.53909 群益大印度基金-美元 13.00450 12.94300 0.06150 0.47516 群益大印度基金-新臺幣 12.23000 12.15000 0.08000 0.65844 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.20610 12.17060 0.03550 0.29169 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.13820 12.11070 0.02750 0.22707 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.35760 11.32450 0.03310 0.29229 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.30680 10.28340 0.02340 0.22755 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.79500 9.76650 0.02850 0.29181 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.92430 8.90410 0.02020 0.22686 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.48510 9.45750 0.02760 0.29183 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.93150 8.91130 0.02020 0.22668 群益中小型股基金 52.02000 52.02000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80380 9.82170 -0.01790 -0.18225 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.38580 9.46220 -0.07640 -0.80742 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73030 8.77660 -0.04630 -0.52754 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69520 8.71110 -0.01590 -0.18253 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.32410 8.39190 -0.06780 -0.80792 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74340 7.78450 -0.04110 -0.52797 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.32750 11.33840 -0.01090 -0.09613 群益中國高收益債券基金-美元 11.13540 11.13310 0.00230 0.02066 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30620 10.33950 -0.03330 -0.32207 群益中國新機會基金N-人民幣 9.32230 9.48110 -0.15880 -1.67491 群益中國新機會基金N-美元 8.82700 9.03400 -0.20700 -2.29134 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.35000 9.55000 -0.20000 -2.09424 群益中國新機會基金-人民幣 8.26740 8.40830 -0.14090 -1.67573 群益中國新機會基金-美元 9.43820 9.65950 -0.22130 -2.29101 群益中國新機會基金-新臺幣 8.93000 9.11000 -0.18000 -1.97585 群益平衡王基金 19.52680 19.55820 -0.03140 -0.16055 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.71860 10.64780 0.07080 0.66493 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55020 10.48720 0.06300 0.60073 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.69200 9.62800 0.06400 0.66473 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53970 9.48280 0.05690 0.60003 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.16750 10.13840 0.02910 0.28703 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.95980 9.93100 0.02880 0.29000 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60430 9.57670 0.02760 0.28820 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49830 9.47080 0.02750 0.29037 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.22640 10.19710 0.02930 0.28734 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.27220 10.24250 0.02970 0.28997 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77360 9.74550 0.02810 0.28834 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.16240 10.13300 0.02940 0.29014 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09080 10.06470 0.02610 0.25932 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.37320 7.35410 0.01910 0.25972 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.00950 10.00500 0.00450 0.04498 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92160 9.91630 0.00530 0.05345 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.06470 10.04980 0.01490 0.14826 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00950 10.00490 0.00460 0.04598 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92160 9.91630 0.00530 0.05345 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06470 10.04980 0.01490 0.14826 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.00960 10.00500 0.00460 0.04598 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92160 9.91630 0.00530 0.05345 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.06470 10.04980 0.01490 0.14826 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00950 10.00500 0.00450 0.04498 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92160 9.91620 0.00540 0.05446 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06470 10.04980 0.01490 0.14826 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 群益全球關鍵生技基金-美元 15.23780 15.20780 0.03000 0.19727 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 群益印度中小基金N-美元 9.62770 9.58460 0.04310 0.44968 群益印度中小基金N-新臺幣 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 群益印度中小基金-人民幣 15.05650 14.97940 0.07710 0.51471 群益印度中小基金-美元 13.77010 13.70840 0.06170 0.45009 群益印度中小基金-新臺幣 15.79000 15.69000 0.10000 0.63735 群益多利策略組合基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 群益多重收益組合基金 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782 群益多重資產組合基金 15.35000 15.31000 0.04000 0.26127 群益安家基金 27.34420 27.03880 0.30540 1.12949 群益安穩貨幣市場基金 16.07460 16.07440 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.63000 22.55000 0.08000 0.35477 群益亞太中小基金 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130 群益亞太新趨勢平衡基金 16.85000 16.89000 -0.04000 -0.23683 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67790 9.66160 0.01630 0.16871 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48750 7.47490 0.01260 0.16856 群益店頭市場基金 116.58000 115.62000 0.96000 0.83031 群益東方盛世基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 群益東協成長基金-人民幣 12.92530 12.96070 -0.03540 -0.27313 群益東協成長基金-美元 11.69900 11.73860 -0.03960 -0.33735 群益東協成長基金-新臺幣 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.03380 11.07650 -0.04270 -0.38550 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.49990 10.54620 -0.04630 -0.43902 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.96010 9.99290 -0.03280 -0.32823 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77180 9.80960 -0.03780 -0.38534 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.30210 9.34320 -0.04110 -0.43989 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.82190 8.85090 -0.02900 -0.32765 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56280 9.59980 -0.03700 -0.38542 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.46770 9.50940 -0.04170 -0.43851 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.85540 9.88780 -0.03240 -0.32768 群益長安基金 31.29000 31.29000 0.00000 0.00000 群益美國新創亮點基金-美元 14.54920 14.69580 -0.14660 -0.99756 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.93000 14.04000 -0.11000 -0.78348 群益真善美基金 18.09140 18.05770 0.03370 0.18662 群益馬拉松基金A類型 138.06000 136.93000 1.13000 0.82524 群益深証中小板基金 13.27000 13.41000 -0.14000 -1.04400 群益創新科技基金 37.08000 36.60000 0.48000 1.31148 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.71990 9.88270 -0.16280 -1.64732 群益華夏盛世基金N-美元 9.22450 9.43820 -0.21370 -2.26420 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.52000 9.72000 -0.20000 -2.05761 群益華夏盛世基金-人民幣 10.58490 10.76220 -0.17730 -1.64743 群益華夏盛世基金-美元 10.17140 10.40690 -0.23550 -2.26292 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.63000 16.97000 -0.34000 -2.00354 群益奧斯卡基金 31.13000 30.78000 0.35000 1.13710 群益新興金鑽基金-美元 12.30570 12.39420 -0.08850 -0.71404 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 群益葛萊美基金 25.88000 25.80000 0.08000 0.31008 群益道瓊美國地產ETF基金 20.33000 20.16000 0.17000 0.84325 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60030 11.59310 0.00720 0.06211 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.18590 11.17660 0.00930 0.08321 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.10330 11.09620 0.00710 0.06399 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58340 8.57810 0.00530 0.06179 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12260 9.11510 0.00750 0.08228 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.74010 8.73460 0.00550 0.06297 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.66000 30.75000 -0.09000 -0.29268 德信中國精選成長基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 德信台灣主流中小基金 20.45000 20.59000 -0.14000 -0.67994 德信新興股票組合基金 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 德信萬保貨幣市場基金 11.92610 11.92590 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.77320 10.76500 0.00820 0.07617 德信數位時代基金 27.81000 27.85000 -0.04000 -0.14363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65420 11.65410 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.37000 16.31000 0.06000 0.36787 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00280 10.04820 -0.04540 -0.45182 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.25090 14.31530 -0.06440 -0.44987 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.00260 8.00000 0.00260 0.03250 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.88800 10.89990 -0.01190 -0.10918 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.13760 11.14940 -0.01180 -0.10584 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.76550 12.76130 0.00420 0.03291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.13000 17.94000 0.19000 1.05909 摩根中小基金 24.61000 24.81000 -0.20000 -0.80613 摩根中國A股基金 13.87000 13.98000 -0.11000 -0.78684 摩根中國A股基金(美元) 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108 摩根中國亮點基金 13.90000 14.16000 -0.26000 -1.83616 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.07140 11.06940 0.00200 0.01807 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.09870 12.13420 -0.03550 -0.29256 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.41720 9.42950 -0.01230 -0.13044 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.34060 12.33800 0.00260 0.02107 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.93470 13.97600 -0.04130 -0.29551 摩根台灣金磚基金 20.74000 20.85000 -0.11000 -0.52758 摩根台灣增長基金 51.31000 51.30000 0.01000 0.01949 摩根平衡基金 28.11000 28.09000 0.02000 0.07120 摩根全球α基金 18.82000 18.81000 0.01000 0.05316 摩根全球平衡基金 15.14960 15.08520 0.06440 0.42691 摩根全球發現基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68240 9.69820 -0.01580 -0.16292 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58470 10.59680 -0.01210 -0.11419 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05080 10.07100 -0.02020 -0.20058 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27310 11.29160 -0.01850 -0.16384 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.87600 9.89590 -0.01990 -0.20109 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53380 10.54390 -0.01010 -0.09579 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.33820 13.35100 -0.01280 -0.09587 摩根亞洲基金 55.81000 56.19000 -0.38000 -0.67628 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42560 8.42940 -0.00380 -0.04508 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.75980 9.77340 -0.01360 -0.13915 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.68000 8.69060 -0.01060 -0.12197 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09570 12.10140 -0.00570 -0.04710 摩根東方內需機會基金 17.68000 17.80000 -0.12000 -0.67416 摩根東方科技基金 35.56000 35.40000 0.16000 0.45198 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 摩根金龍收成基金 22.47000 22.89000 -0.42000 -1.83486 摩根第一貨幣市場基金 15.07150 15.07130 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 摩根新金磚五國基金 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 摩根新絲路基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 摩根新興35基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.38650 7.36250 0.02400 0.32598 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60230 9.58050 0.02180 0.22755 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39120 9.36450 0.02670 0.28512 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.50660 10.47250 0.03410 0.32561 摩根新興科技基金 58.29000 58.68000 -0.39000 -0.66462 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33190 8.31980 0.01210 0.14544 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49540 10.48020 0.01520 0.14504 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.53200 8.49390 0.03810 0.44856 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25290 9.23360 0.01930 0.20902 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76290 8.74080 0.02210 0.25284 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.72060 9.67720 0.04340 0.44848 摩根龍揚基金 33.60000 34.23000 -0.63000 -1.84049 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 摩根環球股票收益基金-累積型 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28190 9.28350 -0.00160 -0.01723 摩根總收益組合基金-累積型 11.15570 11.15770 -0.00200 -0.01792 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.49000 27.52000 -0.03000 -0.10901 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45880 11.46510 -0.00630 -0.05495 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88390 10.89330 -0.00940 -0.08629 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85350 9.84790 0.00560 0.05686 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07030 10.07590 -0.00560 -0.05558 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60750 9.61570 -0.00820 -0.08528 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.69220 8.68730 0.00490 0.05640 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.26180 10.28300 -0.02120 -0.20617 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.23780 10.23780 0.00000 0.00000 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71300 9.73640 -0.02340 -0.24034 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78180 9.78520 -0.00340 -0.03475 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.52050 9.54340 -0.02290 -0.23996 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58750 9.59090 -0.00340 -0.03545 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.34560 11.37440 -0.02880 -0.25320 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.13280 11.16000 -0.02720 -0.24373 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20900 10.21710 -0.00810 -0.07928 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.81570 10.84320 -0.02750 -0.25362 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59660 10.62240 -0.02580 -0.24288 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71990 9.72770 -0.00780 -0.08018 聯邦金鑽平衡基金 26.25970 26.26960 -0.00990 -0.03769 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.81620 9.83810 -0.02190 -0.22260 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.05350 10.05520 -0.00170 -0.01691 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.81620 9.83810 -0.02190 -0.22260 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05350 10.05520 -0.00170 -0.01691 聯邦貨幣市場基金 13.15550 13.15540 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93370 15.91950 0.01420 0.08920 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.73900 12.89900 -0.16000 -1.24041 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48040 12.59790 -0.11750 -0.93270 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.99740 12.11050 -0.11310 -0.93390 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71820 11.73420 -0.01600 -0.13635 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04870 11.04200 0.00670 0.06068 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54430 10.55870 -0.01440 -0.13638 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67100 8.66570 0.00530 0.06116 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.22000 37.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.36000 15.28000 0.08000 0.52356 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.26000 0.07000 0.45872 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.26000 20.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.44000 0.01000 0.05423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.39000 15.39000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.85000 13.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.26000 0.02000 0.10953 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.16000 17.14000 0.02000 0.11669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 聯博貨幣市場基金 14.99040 14.99030 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40350 10.38130 0.02220 0.21385 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.76000 13.74140 0.01860 0.13536 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56970 7.55360 0.01610 0.21314 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.73000 24.64000 0.09000 0.36526 瀚亞中國基金-人民幣 12.08000 12.45000 -0.37000 -2.97189 瀚亞中國基金-新台幣 12.95000 13.36000 -0.41000 -3.06886 瀚亞巴西基金 4.35000 4.26000 0.09000 2.11268 瀚亞外銷基金 46.41000 46.23000 0.18000 0.38936 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.50990 10.42510 0.08480 0.81342 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.22080 10.21150 0.00930 0.09107 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11780 12.10080 0.01700 0.14049 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.00420 9.98350 0.02070 0.20734 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.48530 7.42500 0.06030 0.81212 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97130 7.96400 0.00730 0.09166 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06280 8.05150 0.01130 0.14035 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.10140 7.08680 0.01460 0.20602 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.83230 8.81990 0.01240 0.14059 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.20890 9.13460 0.07430 0.81339 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.31790 9.30930 0.00860 0.09238 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.20630 9.19340 0.01290 0.14032 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 瀚亞印度基金-人民幣 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929 瀚亞印度基金-美元 13.19000 13.12000 0.07000 0.53354 瀚亞印度基金-新台幣 29.02000 28.82000 0.20000 0.69396 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.37000 11.49000 -0.12000 -1.04439 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.48000 10.63000 -0.15000 -1.41110 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.72000 14.89000 -0.17000 -1.14171 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 瀚亞亞太基礎建設基金 11.10000 11.19000 -0.09000 -0.80429 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.52430 11.56420 -0.03990 -0.34503 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.03360 13.10030 -0.06670 -0.50915 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.72890 10.78230 -0.05340 -0.49526 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.47260 10.50980 -0.03720 -0.35396 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.50990 11.58270 -0.07280 -0.62852 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.02290 9.05420 -0.03130 -0.34570 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.76550 9.81550 -0.05000 -0.50940 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01380 9.05870 -0.04490 -0.49566 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.78940 8.82060 -0.03120 -0.35372 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.11450 9.17210 -0.05760 -0.62799 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.28160 14.27180 0.00980 0.06867 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.61820 10.61270 0.00550 0.05182 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.64330 10.65300 -0.00970 -0.09105 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.54580 12.53730 0.00850 0.06780 瀚亞非洲基金-南非幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.12000 21.02000 0.10000 0.47574 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55410 13.55390 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 26.01000 26.29000 -0.28000 -1.06504 瀚亞高科技基金 63.84000 63.76000 0.08000 0.12547 瀚亞理財通基金 27.88000 27.73000 0.15000 0.54093 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 瀚亞菁華基金 24.88000 24.77000 0.11000 0.44409 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.94610 12.90170 0.04440 0.34414 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.24100 9.20930 0.03170 0.34422 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.32990 10.31970 0.01020 0.09884 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.49490 10.52940 -0.03450 -0.32765 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.35830 10.36320 -0.00490 -0.04728 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.70740 9.69200 0.01540 0.15889 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.84170 9.86670 -0.02500 -0.25338 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.33290 8.32460 0.00830 0.09970 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.15100 8.17780 -0.02680 -0.32772 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.96000 8.96430 -0.00430 -0.04797 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.28290 8.26970 0.01320 0.15962 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.88030 7.90030 -0.02000 -0.25315 瀚亞電通網基金 16.64000 16.60000 0.04000 0.24096 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.58260 13.57350 0.00910 0.06704 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.26150 10.23050 0.03100 0.30302 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.91940 9.92770 -0.00830 -0.08360 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.47000 11.46230 0.00770 0.06718 瀚亞歐洲基金 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------