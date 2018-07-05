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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/04  107/07/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.47370   10.46960   0.00410    0.03916
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92070    9.91430   0.00640    0.06455
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92070    9.91430   0.00640    0.06455
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.90050    9.88800   0.01250    0.12642
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.90050    9.88800   0.01250    0.12642
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.24870    9.23610   0.01260    0.13642
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.49550    9.48300   0.01250    0.13181
中國信託台灣活力基金                                             16.88000   16.81000   0.07000    0.41642
中國信託台灣優勢基金                                             18.97000   18.99000  -0.02000   -0.10532
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.12000    9.03000   0.09000    0.99668
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77150    9.75670   0.01480    0.15169
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22050    9.20650   0.01400    0.15207
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14000   10.13350   0.00650    0.06414
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.56500    9.55880   0.00620    0.06486
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.21520   10.21200   0.00320    0.03134
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.94160    8.93880   0.00280    0.03132
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.23450   11.21200   0.02250    0.20068
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17000   10.14970   0.02030    0.20001
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
中國信託智能運動基金-美元                                        10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97930   10.97910   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.41370    9.39630   0.01740    0.18518
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.14000    9.12310   0.01690    0.18524
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.54920    9.53640   0.01280    0.13422
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26750    9.25510   0.01240    0.13398
中國信託精穩基金                                                 18.89930   18.85830   0.04100    0.21741
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     67.98000   68.97000  -0.99000   -1.43541
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.44350   38.23050   0.21300    0.55715
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.58000   19.27000  -0.69000   -3.58070
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35400   11.34970   0.00430    0.03789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.70910   10.72250  -0.01340   -0.12497
元大上證50基金                                                   27.39000   27.46000  -0.07000   -0.25492
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.26000   12.49000  -0.23000   -1.84147
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.19000   11.41000  -0.22000   -1.92813
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.00000   13.12000  -0.12000   -0.91463
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.56500   12.73900  -0.17400   -1.36588
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.82300   17.00700  -0.18400   -1.08191
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.72800   10.81400  -0.08600   -0.79527
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.56300   10.58900  -0.02600   -0.24554
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.04000    3.07000  -0.03000   -0.97720
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.93000   14.08000  -0.15000   -1.06534
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.61040   46.73980  -0.12940   -0.27685
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35850   10.35570   0.00280    0.02704
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62000    9.61730   0.00270    0.02807
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.75580    9.76910  -0.01330   -0.13614
元大巴西指數基金                                                  5.20600    5.12300   0.08300    1.62014
元大巴菲特基金                                                   30.25000   30.37000  -0.12000   -0.39513
元大日經225基金                                                  27.31000   27.38000  -0.07000   -0.25566
元大台商收成基金                                                 24.04000   23.92000   0.12000    0.50167
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.40000   36.43000  -0.03000   -0.08235
元大台灣中型100基金                                              32.79000   32.72000   0.07000    0.21394
元大台灣加權股價指數基金                                         24.87000   24.79800   0.07200    0.29035
元大台灣卓越50基金                                               81.39000   81.00000   0.39000    0.48148
元大台灣金融基金                                                 17.28000   17.24000   0.04000    0.23202
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.83000   30.70000   0.13000    0.42345
元大台灣高股息基金                                               25.42000   25.31000   0.11000    0.43461
元大台灣電子科技基金                                             35.54000   35.45000   0.09000    0.25388
元大全球ETF成長組合基金                                          10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.05000   13.89000   0.16000    1.15191
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.87000    9.76000   0.11000    1.12705
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.48000   13.41000   0.07000    0.52200
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.06400   12.94400   0.12000    0.92707
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.82000    6.86000  -0.04000   -0.58309
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.76000    6.72000   0.04000    0.59524
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.45100    9.45700  -0.00600   -0.06345
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
元大全球農業商機基金                                             16.91000   16.84000   0.07000    0.41568
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
元大印尼指數基金                                                  7.99900    8.19600  -0.19700   -2.40361
元大印度指數基金                                                  9.67800    9.58300   0.09500    0.99134
元大印度基金                                                     12.66000   12.55000   0.11000    0.87649
元大多多基金                                                     22.18000   22.49000  -0.31000   -1.37839
元大多福基金                                                     59.53000   60.05000  -0.52000   -0.86595
元大亞太成長基金                                                  9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57720    8.54810   0.02910    0.34043
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10300    7.07890   0.02410    0.34045
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.51600    9.48400   0.03200    0.33741
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.89300    9.92200  -0.02900   -0.29228
元大卓越基金                                                     51.86000   52.07000  -0.21000   -0.40330
元大店頭基金                                                      9.42000    9.58000  -0.16000   -1.67015
元大泛歐成長基金                                                  9.42000    9.33000   0.09000    0.96463
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23800   10.23590   0.00210    0.02052
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.49650    9.46780   0.02870    0.30313
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.41380   31.42070  -0.00690   -0.02196
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.42130   38.26850   0.15280    0.39928
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.85060   18.93260  -0.08200   -0.43312
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.68430   19.51800   0.16630    0.85203
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.56200   38.50510   0.05690    0.14777
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.34800   20.38920  -0.04120   -0.20207
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.01150   17.94540   0.06610    0.36834
元大高科技基金                                                   21.70000   21.90000  -0.20000   -0.91324
元大得利貨幣市場基金                                             16.24330   16.24310   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97480   11.97460   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   13.55000   13.73000  -0.18000   -1.31100
元大華夏中小基金                                                  7.84000    7.85000  -0.01000   -0.12739
元大新中國基金-人民幣                                            10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
元大新中國基金-美元                                               9.74500    9.77400  -0.02900   -0.29671
元大新中國基金-新台幣                                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
元大新主流基金                                                   31.22000   31.68000  -0.46000   -1.45202
元大新東協平衡基金-美元                                           9.28300    9.29100  -0.00800   -0.08610
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.14480   10.23290  -0.08810   -0.86095
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.70650    9.75660  -0.05010   -0.51350
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.24330   10.27490  -0.03160   -0.30755
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.00840    9.03620  -0.02780   -0.30765
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.74960    9.75130  -0.00170   -0.01743
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41330    9.41490  -0.00160   -0.01699
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.82170    9.79570   0.02600    0.26542
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.48550    9.46040   0.02510    0.26532
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50390    9.50920  -0.00530   -0.05574
元大新興亞洲基金                                                 11.61000   11.70000  -0.09000   -0.76923
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.15410    9.18310  -0.02900   -0.31580
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.03940    9.06790  -0.02850   -0.31430
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32980    9.33300  -0.00320   -0.03429
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.21060    9.21370  -0.00310   -0.03365
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09230   15.09210   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.02000   43.25000  -0.23000   -0.53179
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.24000   10.10000   0.14000    1.38614
元大實質多重資產基金-美元                                         9.72400    9.55900   0.16500    1.72612
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.17000    9.98000   0.19000    1.90381
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.39000   16.29000   0.10000    0.61387
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.56000   12.71000  -0.15000   -1.18017
元大摩臺基金                                                     37.69000   37.54000   0.15000    0.39957
元大標普500基金                                                  24.92000   25.06000  -0.14000   -0.55866
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.67000   13.60000   0.07000    0.51471
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.50000   31.83000  -0.33000   -1.03676
元大標智滬深300基金                                              16.29000   16.33000  -0.04000   -0.24495
元大歐洲50基金                                                   24.44000   24.19000   0.25000    1.03348
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55880    9.58440  -0.02560   -0.26710
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16260   10.16220   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     64.52000   65.43000  -0.91000   -1.39080
元大韓國KOSPI200基金                                             21.94000   22.10000  -0.16000   -0.72398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.08000   16.11000  -0.03000   -0.18622
日盛上選基金                                                     35.93000   36.03000  -0.10000   -0.27755
日盛小而美基金                                                   19.68000   19.52000   0.16000    0.81967
日盛中國內需動力基金                                             10.61000   10.81000  -0.20000   -1.85014
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.62070   11.65990  -0.03920   -0.33619
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.82520    9.85830  -0.03310   -0.33576
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.65820   11.66830  -0.01010   -0.08656
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.85090    9.85940  -0.00850   -0.08621
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.59690   10.59660   0.00030    0.00283
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.93850    8.93820   0.00030    0.00336
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.32000   11.53000  -0.21000   -1.82134
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.11000   11.33000  -0.22000   -1.94175
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.38000   11.58000  -0.20000   -1.72712
日盛日盛基金                                                     15.47000   15.39000   0.08000    0.51982
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.96960    9.96430   0.00530    0.05319
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.43810    9.43310   0.00500    0.05300
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79720    9.78440   0.01280    0.13082
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.27710    9.26500   0.01210    0.13060
日盛全球新興債券基金A                                            10.58230   10.56920   0.01310    0.12395
日盛全球新興債券基金B                                             8.27480    8.26460   0.01020    0.12342
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39720    2.40410  -0.00690   -0.28701
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68090    1.68570  -0.00480   -0.28475
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36440    0.36490  -0.00050   -0.13702
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25630    0.25670  -0.00040   -0.15582
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.09900   12.10490  -0.00590   -0.04874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.37140    8.37550  -0.00410   -0.04895
日盛亞洲機會基金                                                  7.27000    7.31000  -0.04000   -0.54720
日盛首選基金                                                     18.56000   18.56000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                   19.53000   19.49000   0.04000    0.20523
日盛貨幣市場基金                                                 14.76010   14.75990   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   45.06000   44.88000   0.18000    0.40107
日盛精選五虎基金                                                 40.23000   39.72000   0.51000    1.28399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47600   13.47580   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.62000   35.89000  -0.27000   -0.75230
台新MSCI中國基金                                                 21.42000   21.65000  -0.23000   -1.06236
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.47000   18.47000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.09000   21.13000  -0.04000   -0.18930
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15230   14.15210   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.17110   10.14130   0.02980    0.29385
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.62410   10.64020  -0.01610   -0.15131
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10940   10.09640   0.01300    0.12876
台新中國通基金                                                   48.57000   48.52000   0.05000    0.10305
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51500    0.52920  -0.01420   -2.68330
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.72500   16.11500  -0.39000   -2.42011
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38980    0.39790  -0.00810   -2.03569
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.92000   12.13000  -0.21000   -1.73124
台新主流基金                                                     24.84000   24.68000   0.16000    0.64830
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.05000   19.89000   0.16000    0.80442
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65910    0.65530   0.00380    0.57989
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.07000   14.95000   0.12000    0.80268
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49470    0.49190   0.00280    0.56922
台新台灣中小基金                                                 38.02000   38.04000  -0.02000   -0.05258
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.68690    9.66260   0.02430    0.25149
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29930    9.23940   0.05990    0.64831
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.35080   10.28420   0.06660    0.64760
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.37740   10.38730  -0.00990   -0.09531
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.12540   11.13610  -0.01070   -0.09608
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
台新印度基金                                                     15.58000   15.46000   0.12000    0.77620
台新亞美短期債券基金                                             10.96500   10.94700   0.01800    0.16443
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.52580    8.52580   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28470    0.28550  -0.00080   -0.28021
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.72980   11.72970   0.00010    0.00085
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38610    0.38720  -0.00110   -0.28409
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08430   11.08420   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.64180   29.75400  -0.11220   -0.37709
台新智慧生活基金-美元                                            10.23130   10.24500  -0.01370   -0.13372
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.53710    8.55430  -0.01720   -0.20107
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.65480    8.65450   0.00030    0.00347
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.08610    9.10440  -0.01830   -0.20100
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.21960    9.21920   0.00040    0.00434
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.63180   10.58460   0.04720    0.44593
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34270    0.34190   0.00080    0.23399
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.00140    7.96600   0.03540    0.44439
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27170    0.27100   0.00070    0.25830
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.93000    5.99000  -0.06000   -1.00167
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.66000   20.53000   0.13000    0.63322
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.74000   10.68300   0.05700    0.53356
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.65000   24.60000   0.05000    0.20325
未來資產全球大消費基金                                           15.36000   15.49000  -0.13000   -0.83925
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.67920   11.68330  -0.00410   -0.03509
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.50330    9.50670  -0.00340   -0.03576
未來資產亞洲新富基金                                             21.38000   21.61000  -0.23000   -1.06432
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55850   12.55830   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
未來資產新興市場債券基金A                                         8.68090    8.65160   0.02930    0.33867
未來資產新興市場債券基金B                                         6.66630    6.64390   0.02240    0.33715
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.05340   11.04950   0.00390    0.03530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.05270   10.09730  -0.04460   -0.44170
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.33610    9.32450   0.01160    0.12440
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53950   10.52640   0.01310    0.12445
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.11850    8.16090  -0.04240   -0.51955
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.22750    9.27540  -0.04790   -0.51642
永豐中小基金                                                     58.83000   59.01000  -0.18000   -0.30503
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74680    1.75070  -0.00390   -0.22277
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28790    2.29300  -0.00510   -0.22242
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.11620    8.12320  -0.00700   -0.08617
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.31440   10.32320  -0.00880   -0.08524
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.01000    5.01000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.94000   23.03000  -0.09000   -0.39079
永豐主流品牌基金                                                 17.91000   17.84000   0.07000    0.39238
永豐永豐基金                                                     37.75000   37.57000   0.18000    0.47911
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.91310    9.92130  -0.00820   -0.08265
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.91290    9.92120  -0.00830   -0.08366
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.90250    9.90960  -0.00710   -0.07165
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.90240    9.90950  -0.00710   -0.07165
永豐亞洲民生消費基金                                             11.82000   11.92000  -0.10000   -0.83893
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81800   12.80550   0.01250    0.09761
永豐高科技基金                                                   29.35000   29.13000   0.22000    0.75524
永豐貨幣市場基金                                                 13.87400   13.87380   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07190    2.07230  -0.00040   -0.01930
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.44270    2.44310  -0.00040   -0.01637
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.79290    7.78360   0.00930    0.11948
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37550   10.36310   0.01240    0.11966
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11800    7.10700   0.01100    0.15478
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.86340   10.84660   0.01680    0.15489
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.29000    9.53000  -0.24000   -2.51836
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.54000    7.80000  -0.26000   -3.33333
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.27000   17.81000  -0.54000   -3.03200
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.09000   53.92000   0.17000    0.31528
永豐領航科技基金                                                 45.76000   45.72000   0.04000    0.08749
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.24000   10.10000   0.14000    1.38614
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
永豐趨勢平衡基金                                                 51.64000   51.92000  -0.28000   -0.53929
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51620   11.51510   0.00110    0.00955
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.52260    9.52440  -0.00180   -0.01890
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.64610    9.64790  -0.00180   -0.01866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.49190    9.49340  -0.00150   -0.01580
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.57610    9.57770  -0.00160   -0.01671
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.54600    9.54570   0.00030    0.00314
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.79980    9.79950   0.00030    0.00306
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.47970    9.47960   0.00010    0.00105
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.64710    9.64700   0.00010    0.00104
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
兆豐國際中小基金                                                 16.94000   16.89000   0.05000    0.29603
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.14000   14.26000  -0.12000   -0.84151
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.19000   19.26000  -0.07000   -0.36345
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.10000   19.20000  -0.10000   -0.52083
兆豐國際生命科學基金                                             15.69000   15.66000   0.03000    0.19157
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.27970   10.26350   0.01620    0.15784
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.54030   10.53590   0.00440    0.04176
兆豐國際全球基金                                                 31.73000   31.81000  -0.08000   -0.25149
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24250   10.24030   0.00220    0.02148
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.93620    9.90650   0.02970    0.29980
兆豐國際國民基金                                                 22.55000   22.72000  -0.17000   -0.74824
兆豐國際第一基金                                                 13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.83110    9.81920   0.01190    0.12119
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84940    7.83990   0.00950    0.12118
兆豐國際萬全基金                                                 21.12000   21.17000  -0.05000   -0.23618
兆豐國際電子基金                                                 26.64000   26.69000  -0.05000   -0.18734
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.02000   21.96000   0.06000    0.27322
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.89000   16.88000   0.01000    0.05924
兆豐國際豐台灣基金                                               32.31000   32.28000   0.03000    0.09294
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49440   12.49430   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.97480   10.96080   0.01400    0.12773
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.80150   11.79280   0.00870    0.07377
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.59660   10.58770   0.00890    0.08406
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.35880   11.34770   0.01110    0.09782
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.09960    8.08930   0.01030    0.12733
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.44610    9.43970   0.00640    0.06780
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.97040    8.96290   0.00750    0.08368
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.94400    8.93470   0.00930    0.10409
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.26520    9.25740   0.00780    0.08426
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
合庫全球新興市場基金                                              9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
合庫貨幣市場基金                                                 10.12320   10.12310   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.42240    9.42750  -0.00510   -0.05410
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.67710    9.67670   0.00040    0.00413
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.97880    9.97240   0.00640    0.06418
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.40720   11.40850  -0.00130   -0.01140
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.29360   13.29680  -0.00320   -0.02407
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.87480    8.87630  -0.00150   -0.01690
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.49340    9.49300   0.00040    0.00421
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.91210    7.90700   0.00510    0.06450
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.84000    8.84160  -0.00160   -0.01810
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06000   10.06210  -0.00210   -0.02087
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94780   10.94360   0.00420    0.03838
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.17060   10.23730  -0.06670   -0.65154
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93910    9.97620  -0.03710   -0.37189
安聯中國東協基金                                                 15.32000   15.44000  -0.12000   -0.77720
安聯中國策略基金                                                 14.29000   14.38000  -0.09000   -0.62587
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.42000   14.60000  -0.18000   -1.23288
安聯中華新思路基金-美元                                          13.83000   14.02000  -0.19000   -1.35521
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.87000   13.02000  -0.15000   -1.15207
安聯台灣大壩基金                                                 29.19000   29.05000   0.14000    0.48193
安聯台灣科技基金                                                 49.05000   48.94000   0.11000    0.22477
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48330   12.48320   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.48000   32.32000   0.16000    0.49505
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05890   10.06370  -0.00480   -0.04770
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98140   14.98780  -0.00640   -0.04270
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.61830    9.62240  -0.00410   -0.04261
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.13260   12.11940   0.01320    0.10892
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06610   10.07110  -0.00500   -0.04965
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.17110   12.17970  -0.00860   -0.07061
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.48060    9.48370  -0.00310   -0.03269
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.32670    9.33250  -0.00580   -0.06215
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.01780    9.02420  -0.00640   -0.07092
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.88460   11.88770  -0.00310   -0.02608
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.86170   10.86410  -0.00240   -0.02209
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.53880   10.53950  -0.00070   -0.00664
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.89970    8.90070  -0.00100   -0.01124
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.68740    8.68920  -0.00180   -0.02072
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.40380    8.40430  -0.00050   -0.00595
安聯全球人口趨勢基金                                             11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.81000   35.64000   0.17000    0.47699
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.61000   0.02000    0.15860
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05220   12.04550   0.00670    0.05562
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46720   10.46140   0.00580    0.05544
安聯全球新興市場基金                                             17.60000   17.64000  -0.04000   -0.22676
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
安聯亞洲動態策略基金                                             23.67000   23.81000  -0.14000   -0.58799
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.65000   11.68000  -0.03000   -0.25685
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.83960    9.89370  -0.05410   -0.54681
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.40890    9.42980  -0.02090   -0.22164
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.77180    8.77320  -0.00140   -0.01596
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.38110   10.38270  -0.00160   -0.01541
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
貝萊德新台幣基金                                                 12.92890   12.92880   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.46000   26.36000   0.10000    0.37936
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20030   11.19830   0.00200    0.01786
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.04280   10.05700  -0.01420   -0.14120
保德信大中華基金-新台幣                                          29.53000   29.77000  -0.24000   -0.80618
保德信中小型股基金                                               51.01000   51.36000  -0.35000   -0.68146
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
保德信中國中小基金-美元                                           9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.33610    9.47170  -0.13560   -1.43163
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.37220    9.50210  -0.12990   -1.36707
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.44660    9.58210  -0.13550   -1.41410
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.14640   10.29200  -0.14560   -1.41469
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                           9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
保德信台商全方位基金                                             38.79000   38.74000   0.05000    0.12907
保德信全球中小基金                                               29.92000   29.81000   0.11000    0.36900
保德信全球消費商機基金                                           18.02000   18.00000   0.02000    0.11111
保德信全球基礎建設基金                                           12.30000   12.19000   0.11000    0.90238
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.17000   0.05000    0.61200
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.12000   31.86000   0.26000    0.81607
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.73060    9.71550   0.01510    0.15542
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.47050   10.45390   0.01660    0.15879
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.16090    9.12740   0.03350    0.36703
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.84360    9.80770   0.03590    0.36604
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.21260    8.20610   0.00650    0.07921
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74060   10.73220   0.00840    0.07827
保德信亞太基金                                                   21.54000   21.61000  -0.07000   -0.32392
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47590    8.47800  -0.00210   -0.02477
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13800   11.14080  -0.00280   -0.02513
保德信店頭市場基金                                               36.35000   36.67000  -0.32000   -0.87265
保德信拉丁美洲基金                                                6.45000    6.31000   0.14000    2.21870
保德信金平衡基金                                                 29.79000   29.75000   0.04000    0.13445
保德信金滿意基金                                                 43.69000   43.65000   0.04000    0.09164
保德信科技島基金                                                 27.33000   27.31000   0.02000    0.07323
保德信高成長基金                                                 96.95000   96.90000   0.05000    0.05160
保德信第一基金                                                   28.00000   28.10000  -0.10000   -0.35587
保德信貨幣市場基金                                               15.75810   15.75790   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.45450   10.45800  -0.00350   -0.03347
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.54120   10.52300   0.01820    0.17295
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.74020   10.73840   0.00180    0.01676
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.13970   10.11710   0.02260    0.22338
保德信新世紀基金                                                 10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.01920    8.00830   0.01090    0.13611
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.71960   10.70500   0.01460    0.13638
保德信新興趨勢組合基金                                           11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
保德信瑞騰基金                                                   15.53780   15.53770   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75940    9.75000   0.00940    0.09641
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.91040    9.90090   0.00950    0.09595
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67560    9.65990   0.01570    0.16253
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.74140    9.72770   0.01370    0.14083
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.81740    9.80230   0.01510    0.15405
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.81610    9.80090   0.01520    0.15509
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.71790    9.70600   0.01190    0.12260
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.72020    9.70790   0.01230    0.12670
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.98570    9.96430   0.02140    0.21477
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.99570    9.97690   0.01880    0.18844
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.99590    9.97760   0.01830    0.18341
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.92660    9.91380   0.01280    0.12911
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.92660    9.91380   0.01280    0.12911
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.57020    9.54920   0.02100    0.21991
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.46190    9.44370   0.01820    0.19272
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94760    1.94670   0.00090    0.04623
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62630    2.62500   0.00130    0.04952
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29800    0.29870  -0.00070   -0.23435
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43650    0.43740  -0.00090   -0.20576
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.51400    8.52500  -0.01100   -0.12903
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.69660   11.70540  -0.00880   -0.07518
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52430    9.51890   0.00540    0.05673
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.55780   11.55290   0.00490    0.04241
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.78180    8.80180  -0.02000   -0.22723
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.68540   10.70970  -0.02430   -0.22690
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06520   10.04960   0.01560    0.15523
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.95490    9.93280   0.02210    0.22250
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11530   10.10840   0.00690    0.06826
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59680   10.58980   0.00700    0.06610
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00320    9.98960   0.01360    0.13614
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82320    9.81550   0.00770    0.07845
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05080   10.04300   0.00780    0.07767
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77430    9.75870   0.01560    0.15986
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93200    9.91680   0.01520    0.15328
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38220   10.39420  -0.01200   -0.11545
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.25030    6.23190   0.01840    0.29526
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.60120   10.56990   0.03130    0.29612
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64420   11.64410   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.20000   20.27000  -0.07000   -0.34534
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4596.820004611.82000 -15.00000   -0.32525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.23230   10.27240  -0.04010   -0.39037
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.24770   11.31120  -0.06350   -0.56139
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.51530   10.57300  -0.05770   -0.54573
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.12780    9.16360  -0.03580   -0.39068
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.56820    9.62230  -0.05410   -0.56224
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.38360    9.43520  -0.05160   -0.54689
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.45980   10.50090  -0.04110   -0.39140
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.02270   11.08500  -0.06230   -0.56202
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.97530   11.03560  -0.06030   -0.54641
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.30000    6.34000  -0.04000   -0.63091
柏瑞巨人基金                                                     12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64750   13.64740   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.07000   15.98000   0.09000    0.56320
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37420   13.33330   0.04090    0.30675
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.75820   11.73590   0.02230    0.19002
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.37040   12.34560   0.02480    0.20088
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.90320    8.87600   0.02720    0.30644
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.77510    6.75440   0.02070    0.30647
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.77060    8.75390   0.01670    0.19077
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.41230    8.39740   0.01490    0.17744
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.74870   10.72720   0.02150    0.20043
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.31400    8.29960   0.01440    0.17350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.93260   11.90990   0.02270    0.19060
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58620   11.55090   0.03530    0.30560
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60970   11.58910   0.02060    0.17775
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.26090   11.23840   0.02250    0.20021
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.97810    8.95070   0.02740    0.30612
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.79930    9.78070   0.01860    0.19017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.61560    9.59850   0.01710    0.17815
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.56020    9.54110   0.01910    0.20019
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.40400    9.38770   0.01630    0.17363
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.21470   10.18770   0.02700    0.26503
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.07000   10.05520   0.01480    0.14719
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96660    9.95130   0.01530    0.15375
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04860   10.03350   0.01510    0.15050
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01980    9.99330   0.02650    0.26518
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.82520    9.81080   0.01440    0.14678
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.77400    9.75910   0.01490    0.15268
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.85650    9.84170   0.01480    0.15038
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.19510   10.16810   0.02700    0.26554
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.07000   10.05520   0.01480    0.14719
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96660    9.95130   0.01530    0.15375
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04870   10.03360   0.01510    0.15049
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01990    9.99340   0.02650    0.26518
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.82530    9.81080   0.01450    0.14780
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.77410    9.75910   0.01500    0.15370
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.85650    9.84170   0.01480    0.15038
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.50230   10.48890   0.01340    0.12775
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.65390   11.65010   0.00380    0.03262
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.09170   11.08710   0.00460    0.04149
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.96580    8.95440   0.01140    0.12731
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.65230    9.64920   0.00310    0.03213
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.52400    9.52000   0.00400    0.04202
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.21970   10.20660   0.01310    0.12835
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.85100   10.84750   0.00350    0.03227
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.71580   10.71130   0.00450    0.04201
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.96600    8.95460   0.01140    0.12731
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.65260    9.64950   0.00310    0.03213
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.52440    9.52040   0.00400    0.04202
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.23000   13.47000  -0.24000   -1.78174
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.37000   13.56000  -0.19000   -1.40118
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.82000    8.64000   0.18000    2.08333
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37940   11.35170   0.02770    0.24402
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47740    7.45920   0.01820    0.24399
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32020   11.30640   0.01380    0.12205
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96530   10.96190   0.00340    0.03102
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.11970   10.11570   0.00400    0.03954
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33370    8.32350   0.01020    0.12254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.37220    9.36940   0.00280    0.02988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.40460    9.40080   0.00380    0.04042
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54810   10.54480   0.00330    0.03130
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94120    9.92910   0.01210    0.12186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.10340   10.09940   0.00400    0.03961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.70980    9.70680   0.00300    0.03091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.00460    8.99360   0.01100    0.12231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.87750    8.87650   0.00100    0.01127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.42840    9.42470   0.00370    0.03926
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.81580   11.78180   0.03400    0.28858
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.26830   11.24880   0.01950    0.17335
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.72520   10.70580   0.01940    0.18121
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.08200    7.06160   0.02040    0.28889
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86110    8.84570   0.01540    0.17410
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.47630    9.45910   0.01720    0.18184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.15710   10.12790   0.02920    0.28831
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.74230   10.72290   0.01940    0.18092
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.58930    9.57270   0.01660    0.17341
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.03060    9.00460   0.02600    0.28874
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67810    9.66060   0.01750    0.18115
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.11260   11.09680   0.01580    0.14238
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66260   11.65600   0.00660    0.05662
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.71760   10.71090   0.00670    0.06255
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.12630    9.11340   0.01290    0.14155
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.65250    9.64710   0.00540    0.05598
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.64980    9.64370   0.00610    0.06325
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99260   10.98640   0.00620    0.05643
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.91490    9.90080   0.01410    0.14241
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.21230   10.20590   0.00640    0.06271
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47440    9.46100   0.01340    0.14163
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.27910    9.26590   0.01320    0.14246
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.87090    9.86540   0.00550    0.05575
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.41290    9.40700   0.00590    0.06272
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.08000   18.07000   0.01000    0.05534
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.82000   16.86000  -0.04000   -0.23725
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82420   12.82200   0.00220    0.01716
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.64050   10.63480   0.00570    0.05360
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.47840   11.47390   0.00450    0.03922
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.06530   12.06600  -0.00070   -0.00580
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.05790   11.05470   0.00320    0.02895
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.71610    9.71080   0.00530    0.05458
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.19660   10.19260   0.00400    0.03924
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.11640   10.11690  -0.00050   -0.00494
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.11920   10.11630   0.00290    0.02867
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.99650    9.99260   0.00390    0.03903
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.06110   10.05820   0.00290    0.02883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.21000   15.14000   0.07000    0.46235
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.12000   24.40000  -0.28000   -1.14754
國泰大中華基金                                                   21.44000   21.41000   0.03000    0.14012
國泰小龍基金                                                     15.94000   15.91000   0.03000    0.18856
國泰中小成長基金                                                 46.72000   46.73000  -0.01000   -0.02140
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.18210    4.22890  -0.04680   -1.10667
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.20000   19.30000  -0.10000   -0.51813
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72430    0.72980  -0.00550   -0.75363
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68550    0.69080  -0.00530   -0.76723
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11020    2.10480   0.00540    0.25656
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.51980    9.51820   0.00160    0.01681
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.16560    8.16430   0.00130    0.01592
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31220    0.31280  -0.00060   -0.19182
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.45190   11.44780   0.00410    0.03581
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.71460    1.72140  -0.00680   -0.39503
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.08940   10.04180   0.04760    0.47402
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33480    0.33390   0.00090    0.26954
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.49430    4.51840  -0.02410   -0.53337
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.62000   20.61000   0.01000    0.04852
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66850    0.66980  -0.00130   -0.19409
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.30910    3.31150  -0.00240   -0.07247
國泰中港台基金台幣級別                                           15.19000   15.11000   0.08000    0.52945
國泰中港台基金美元級別                                            0.49840    0.49700   0.00140    0.28169
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.57000   26.67000  -0.10000   -0.37495
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.11000   13.04000   0.07000    0.53681
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.66000   34.03000  -0.37000   -1.08728
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.18400   10.16110   0.02290    0.22537
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.18400   10.16110   0.02290    0.22537
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.18400   10.16110   0.02290    0.22537
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33260    0.33260   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33260    0.33260   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33260    0.33260   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40550   12.40540   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.05000   29.98000   0.07000    0.23349
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.29970    2.30330  -0.00360   -0.15630
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34530    0.34470   0.00060    0.17406
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46990    0.47180  -0.00190   -0.40271
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.39000   13.35000   0.04000    0.29963
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46540    0.46510   0.00030    0.06450
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.79000   0.03000    0.51813
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18750    0.18680   0.00070    0.37473
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40580    0.40570   0.00010    0.02465
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36770    0.36840  -0.00070   -0.19001
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.42950    0.42930   0.00020    0.04659
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49680    0.49970  -0.00290   -0.58035
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.71000   20.58000   0.13000    0.63168
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.03000   20.96000   0.07000    0.33397
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40840    2.41460  -0.00620   -0.25677
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.12330   11.09570   0.02760    0.24875
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.04460   10.06190  -0.01730   -0.17194
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36260    0.36230   0.00030    0.08280
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32740    0.32850  -0.00110   -0.33486
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49020    0.49270  -0.00250   -0.50741
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39440    0.39470  -0.00030   -0.07601
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.57000   18.57000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60710    0.60820  -0.00110   -0.18086
國泰科技生化基金                                                 39.78000   39.59000   0.19000    0.47992
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.82000   25.90000  -0.08000   -0.30888
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.15000   14.07000   0.08000    0.56859
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.02000   39.73940   0.28060    0.70610
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.29390   19.37470  -0.08080   -0.41704
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.98730   19.80780   0.17950    0.90621
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.86360   39.52940   0.33420    0.84545
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.98900   40.54350   0.44550    1.09882
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.39220   42.98890   0.40330    0.93815
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08220   12.08120   0.00100    0.00828
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36770   12.36520   0.00250    0.02022
國泰紐幣保本基金                                                 12.35930   12.35870   0.00060    0.00485
國泰高科技基金                                                   14.50000   14.43000   0.07000    0.48510
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.94000   24.79000   0.15000    0.60508
國泰國泰基金台幣級別                                             24.94000   24.79000   0.15000    0.60508
國泰富時中國A50基金                                              17.89000   17.96000  -0.07000   -0.38976
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33590    0.33560   0.00030    0.08939
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46390    0.46620  -0.00230   -0.49335
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36110    0.36210  -0.00100   -0.27617
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49870    0.50320  -0.00450   -0.89428
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34450    0.34500  -0.00050   -0.14493
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47570    0.47930  -0.00360   -0.75110
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.50080   10.46990   0.03090    0.29513
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.58030    7.59360  -0.01330   -0.17515
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35450    0.35350   0.00100    0.28289
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25390    0.25420  -0.00030   -0.11802
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39130    0.39260  -0.00130   -0.33113
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16590    2.17030  -0.00440   -0.20274
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43490    1.44520  -0.01030   -0.71270
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33520    0.33470   0.00050    0.14939
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36030    0.35980   0.00050    0.13897
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22430    0.22510  -0.00080   -0.35540
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.29430   10.27580   0.01850    0.18003
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.69260    6.71550  -0.02290   -0.34100
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.24000   34.26000  -0.02000   -0.05838
國泰價值卓越基金                                                 17.54000   17.47000   0.07000    0.40069
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37990    0.37820   0.00170    0.44950
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.30250   39.50880  -0.20630   -0.52216
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.64000   19.66000  -0.02000   -0.10173
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.14000   19.13000   0.01000    0.05227
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.93000   18.93000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01970   12.01350   0.00620    0.05161
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39380    0.39380   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59710    9.57250   0.02460    0.25699
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.41950    8.36890   0.05060    0.60462
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.62780   10.60090   0.02690    0.25375
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42650    9.36990   0.05660    0.60406
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14440   11.14340   0.00100    0.00897
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.98790    9.97310   0.01480    0.14840
第一金大中華基金                                                 29.76000   29.95000  -0.19000   -0.63439
第一金小型精選基金                                               42.85000   43.40000  -0.55000   -1.26728
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.69000   13.78000  -0.09000   -0.65312
第一金中國世紀基金-美元                                           8.80870    8.92410  -0.11540   -1.29313
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.80970    8.92500  -0.11530   -1.29188
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.27000   10.38000  -0.11000   -1.05973
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.27000   10.38000  -0.11000   -1.05973
第一金中概平衡基金                                               27.08000   27.21000  -0.13000   -0.47777
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24150   15.24130   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.74700  177.74500   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.94210    9.95080  -0.00870   -0.08743
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.94200    9.95080  -0.00880   -0.08844
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.04700   14.08780  -0.04080   -0.28961
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.04740   14.08870  -0.04130   -0.29314
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.76550    9.74120   0.02430    0.24946
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.76880    9.74400   0.02480    0.25452
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41010    9.37650   0.03360    0.35834
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.43410    9.40040   0.03370    0.35850
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.20300   10.17830   0.02470    0.24267
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.84040    9.80520   0.03520    0.35899
第一金全球大趨勢基金                                             23.19000   23.21000  -0.02000   -0.08617
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.18660    8.12420   0.06240    0.76808
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82170    5.77730   0.04440    0.76853
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.51300    9.42160   0.09140    0.97011
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.51410    9.42270   0.09140    0.97000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.83420    9.73980   0.09440    0.96922
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.83550    9.74110   0.09440    0.96909
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59700    8.55170   0.04530    0.52972
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.12650   10.07310   0.05340    0.53012
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.63520    9.62110   0.01410    0.14655
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.63420    9.62010   0.01410    0.14657
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.93920    7.92350   0.01570    0.19814
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.80740    8.78360   0.02380    0.27096
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.80760    8.78390   0.02370    0.26981
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04290   11.02390   0.01900    0.17235
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04380   11.02700   0.01680    0.15235
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91190    9.89290   0.01900    0.19206
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65880   14.61920   0.03960    0.27088
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.88570   13.88630  -0.00060   -0.00432
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.90290   13.90350  -0.00060   -0.00432
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
第一金亞洲科技基金                                               19.84000   19.77000   0.07000    0.35407
第一金亞洲新興市場基金                                           13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
第一金店頭市場基金                                               10.61000   10.83000  -0.22000   -2.03139
第一金創新趨勢基金                                               27.59000   27.72000  -0.13000   -0.46898
第一金電子基金                                                   37.08000   37.51000  -0.43000   -1.14636
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.88000   19.81000   0.07000    0.35336
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.82000   19.81000   0.01000    0.05048
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
統一大中華中小基金(美元)                                          8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.11000   13.04000   0.07000    0.53681
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
統一大滿貫基金-A類型                                             36.09000   35.95000   0.14000    0.38943
統一大滿貫基金-I類型                                             36.09000   35.95000   0.14000    0.38943
統一大龍印基金                                                   15.58000   15.65000  -0.07000   -0.44728
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
統一中小基金                                                     29.66000   29.57000   0.09000    0.30436
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.66970    9.60730   0.06240    0.64951
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.28840    9.29980  -0.01140   -0.12258
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.96360    8.96360   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.37360   11.30020   0.07340    0.64955
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.85240   10.86570  -0.01330   -0.12240
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.46990   10.47000  -0.00010   -0.00096
統一台灣動力基金                                                 20.78000   20.75000   0.03000    0.14458
統一全天候基金-A類型                                            126.12000  126.17000  -0.05000   -0.03963
統一全天候基金-I類型                                            126.12000  126.17000  -0.05000   -0.03963
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.82240    8.86720  -0.04480   -0.50523
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.77970    8.83460  -0.05490   -0.62142
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.74120    8.78890  -0.04770   -0.54273
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.05770    9.10360  -0.04590   -0.50420
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.01360    9.07000  -0.05640   -0.62183
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.97410    9.02300  -0.04890   -0.54195
統一全球債券組合基金                                             11.87160   11.86590   0.00570    0.04804
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.88000   16.05000  -0.17000   -1.05919
統一全球新科技基金(美元)                                         15.41000   15.60000  -0.19000   -1.21795
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.65000   14.79000  -0.14000   -0.94659
統一亞太基金                                                     26.47000   26.64000  -0.17000   -0.63814
統一亞洲大金磚基金                                               12.76000   12.85000  -0.09000   -0.70039
統一奔騰基金                                                     68.03000   68.16000  -0.13000   -0.19073
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64980   16.64960   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
統一強漢基金(美元)                                                9.44000    9.55000  -0.11000   -1.15183
統一強漢基金(新台幣)                                             24.62000   24.85000  -0.23000   -0.92555
統一統信基金                                                     35.92000   36.02000  -0.10000   -0.27762
統一黑馬基金                                                     69.02000   68.91000   0.11000    0.15963
統一新亞洲科技能源基金                                           19.09000   19.30000  -0.21000   -1.08808
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06530    8.05690   0.00840    0.10426
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15850   10.14800   0.01050    0.10347
統一經建基金                                                     53.62000   53.62000   0.00000    0.00000
統一龍馬基金                                                     79.01000   79.00000   0.01000    0.01266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.71000   26.58000   0.13000    0.48909
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.35000   51.50000  -0.15000   -0.29126
野村中國機會基金                                                 14.02000   14.36000  -0.34000   -2.36769
野村巴西基金                                                      5.08000    5.00000   0.08000    1.60000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
野村台灣高股息基金                                               22.43000   22.34000   0.09000    0.40286
野村台灣運籌基金                                                 38.09000   38.35000  -0.26000   -0.67797
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.60960    9.61070  -0.00110   -0.01145
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.56460    9.56560  -0.00100   -0.01045
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57570    9.57420   0.00150    0.01567
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.69050    9.69160  -0.00110   -0.01135
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.62880    9.62980  -0.00100   -0.01038
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.59930    9.59910   0.00020    0.00208
野村平衡基金                                                     20.47000   20.43000   0.04000    0.19579
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.40000   13.31000   0.09000    0.67618
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
野村全球生技醫療基金                                             17.13000   17.10000   0.03000    0.17544
野村全球品牌基金                                                 28.30000   28.35000  -0.05000   -0.17637
野村全球氣候變遷基金                                              8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.91000   12.89000   0.02000    0.15516
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.07000   19.05000   0.02000    0.10499
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.39330   10.39550  -0.00220   -0.02116
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.29930   10.29580   0.00350    0.03399
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.46360    9.45310   0.01050    0.11107
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.21700    9.20750   0.00950    0.10318
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.80370    8.78600   0.01770    0.20146
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.97440   10.96210   0.01230    0.11220
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.49080   10.48000   0.01080    0.10305
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07470   10.05470   0.02000    0.19891
野村成長基金                                                     28.58000   28.54000   0.04000    0.14015
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.01880    9.07200  -0.05320   -0.58642
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.02060    9.07390  -0.05330   -0.58740
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.14400    9.18040  -0.03640   -0.39650
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.33670    9.39180  -0.05510   -0.58668
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.27160    9.32640  -0.05480   -0.58758
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.40210    9.43970  -0.03760   -0.39832
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.71000    8.77000  -0.06000   -0.68415
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.36000   12.43000  -0.07000   -0.56315
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.57830    9.57810   0.00020    0.00209
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.57360    9.57760  -0.00400   -0.04176
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.63800    9.62730   0.01070    0.11114
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.02590   10.02540   0.00050    0.00499
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94570    9.94980  -0.00410   -0.04121
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01930   10.00810   0.01120    0.11191
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.66390    8.65440   0.00950    0.10977
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.28120    9.28010   0.00110    0.01185
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.14150    9.14110   0.00040    0.00438
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.05720   13.04280   0.01440    0.11041
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.10090   12.10000   0.00090    0.00744
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.87110    9.87070   0.00040    0.00405
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.17790   10.16850   0.00940    0.09244
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86230    9.85530   0.00700    0.07103
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40100    9.38610   0.01490    0.15875
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.09780   11.08010   0.01770    0.15975
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.99060    9.98410   0.00650    0.06510
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.03210   11.04310  -0.01100   -0.09961
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.58430   10.59580  -0.01150   -0.10853
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.32710   10.32160   0.00550    0.05329
野村泰國基金                                                     39.52000   39.00000   0.52000    1.33333
野村高科技基金                                                   13.70000   13.64000   0.06000    0.43988
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.99490   10.00400  -0.00910   -0.09096
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.21340   10.24260  -0.02920   -0.28508
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.51170   10.48310   0.02860    0.27282
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.60490    9.62940  -0.02450   -0.25443
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.48870    9.49700  -0.00830   -0.08740
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.41430    9.44110  -0.02680   -0.28387
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.66390   11.69740  -0.03350   -0.28639
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.89630   12.86890   0.02740    0.21292
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.66700   10.69420  -0.02720   -0.25434
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.54360   10.55280  -0.00920   -0.08718
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.69690   10.72700  -0.03010   -0.28060
野村貨幣市場基金                                                 16.25690   16.25670   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.53000   15.54000  -0.01000   -0.06435
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.97140    9.95830   0.01310    0.13155
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91920    7.90950   0.00970    0.12264
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.65040   11.63620   0.01420    0.12203
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.52000    7.56000  -0.04000   -0.52910
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
野村精選貨幣市場基金                                             12.07430   12.07420   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.28000   12.25000   0.03000    0.24490
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.25000   11.19000   0.06000    0.53619
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.95000    7.87000   0.08000    1.01652
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.23000   11.12000   0.11000    0.98921
野村積極成長基金                                                 12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.95000   35.99000  -0.04000   -0.11114
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.12930   10.09680   0.03250    0.32188
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.56090    8.54120   0.01970    0.23065
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.96970    7.95400   0.01570    0.19738
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81710    7.79540   0.02170    0.27837
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48830   11.46180   0.02650    0.23120
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47360   10.45310   0.02050    0.19611
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30380   10.27520   0.02860    0.27834
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
野村環球基金-人民幣計價                                          15.57000   15.67000  -0.10000   -0.63816
野村環球基金-美元計價                                            12.26000   12.34000  -0.08000   -0.64830
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.03000   17.10000  -0.07000   -0.40936
野村鴻利基金                                                     23.52000   23.50000   0.02000    0.08511
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85380   16.85370   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.70000   20.87000  -0.17000   -0.81457
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    8.85000    9.02000  -0.17000   -1.88470
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.26000   13.12000   0.14000    1.06707
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.84000   14.80000   0.04000    0.27027
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03370   10.03290   0.00080    0.00797
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.16410   13.16300   0.00110    0.00836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64770    9.63680   0.01090    0.11311
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61890    9.61170   0.00720    0.07491
凱基台商天下基金                                                 13.16000   13.24000  -0.08000   -0.60423
凱基台灣精五門基金                                               21.05000   21.06000  -0.01000   -0.04748
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.64920   10.61820   0.03100    0.29195
凱基亞太高股息基金                                               12.54000   12.64000  -0.10000   -0.79114
凱基亞洲四金磚基金                                               17.32000   17.53000  -0.21000   -1.19795
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.46000   13.58000  -0.12000   -0.88365
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.58330   12.73960  -0.15630   -1.22688
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.31000   12.43000  -0.12000   -0.96541
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53660   11.53650   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.90000   26.85000   0.05000    0.18622
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.99000   22.19000  -0.20000   -0.90131
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.46150   21.70150  -0.24000   -1.10591
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.38000   17.44000  -0.06000   -0.34404
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.72340   16.81670  -0.09330   -0.55481
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.57680   11.55510   0.02170    0.18780
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.27630   11.28950  -0.01320   -0.11692
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.68730   12.71530  -0.02800   -0.22021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.44000   14.26000   0.18000    1.26227
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.10000   33.03000  -0.93000   -2.81562
富邦NASDAQ-100基金                                               29.36000   29.73000  -0.37000   -1.24453
富邦上証180基金                                                  27.66000   27.66000   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21230    0.21720  -0.00490   -2.25599
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.50000    6.63000  -0.13000   -1.96078
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.08000    8.05000   0.03000    0.37267
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.21000   33.60000  -0.39000   -1.16071
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.46040   11.58260  -0.12220   -1.05503
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.67650   10.80410  -0.12760   -1.18103
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.39230   10.51740  -0.12510   -1.18946
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.07300   10.18040  -0.10740   -1.05497
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.30820    9.41950  -0.11130   -1.18159
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.06890    9.17800  -0.10910   -1.18871
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.72140   20.60620   0.11520    0.55906
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29060   11.28630   0.00430    0.03810
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56550   10.57960  -0.01410   -0.13328
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.65740   12.69180  -0.03440   -0.27104
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87210    1.87390  -0.00180   -0.09606
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.33040    9.35580  -0.02540   -0.27149
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42700    1.42830  -0.00130   -0.09102
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64290   11.64080   0.00210    0.01804
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71650    1.71930  -0.00280   -0.16286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10570   10.10380   0.00190    0.01880
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50880    1.51130  -0.00250   -0.16542
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.02000   15.06000  -0.04000   -0.26560
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.21000   22.05000   0.16000    0.72562
富邦日本東証基金                                                 21.59000   21.54000   0.05000    0.23213
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.50000   42.42000   0.08000    0.18859
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.71000   48.45000   0.26000    0.53664
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.88000   49.69000   0.19000    0.38237
富邦台灣心基金                                                   24.26000   24.22000   0.04000    0.16515
富邦台灣釆吉50基金                                               47.20000   46.97000   0.23000    0.48967
富邦台灣科技指數基金                                             49.97000   49.77000   0.20000    0.40185
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.39140   40.15650   0.23490    0.58496
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.67830   40.64450   0.03380    0.08316
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29480    0.29390   0.00090    0.30623
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.44110    2.44690  -0.00580   -0.23703
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33940    0.33880   0.00060    0.17710
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56650   10.55210   0.01440    0.13647
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.12290    2.12780  -0.00490   -0.23028
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32600    0.32550   0.00050    0.15361
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.13450    9.12200   0.01250    0.13703
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   23.02000   0.13000    0.56473
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.77000   14.89000  -0.12000   -0.80591
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.22000   28.78000   0.44000    1.52884
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63130   15.63120   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     69.70000   69.70000   0.00000    0.00000
富邦科技基金                                                     27.50000   27.60000  -0.10000   -0.36232
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.24850   40.24570   0.00280    0.00696
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.32610   40.15040   0.17570    0.43760
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.23980   39.14900   0.09080    0.23193
富邦恒生國企ETF基金                                              19.77000   20.03000  -0.26000   -1.29805
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.42000   14.26000   0.16000    1.12202
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.85000   27.52000  -0.67000   -2.43459
富邦高成長基金                                                   26.56000   26.52000   0.04000    0.15083
富邦基金                                                         14.06000   14.13000  -0.07000   -0.49540
富邦深証100基金                                                   9.65000    9.79000  -0.14000   -1.43003
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.46000   20.24000   0.22000    1.08696
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40550    0.40460   0.00090    0.22244
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16260   12.14830   0.01430    0.11771
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.47650    9.46530   0.01120    0.11833
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30320    0.30260   0.00060    0.19828
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83920    8.82880   0.01040    0.11780
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.45000    9.44320   0.00680    0.07201
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.89710    9.86960   0.02750    0.27863
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.45000    9.44320   0.00680    0.07201
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89710    9.86960   0.02750    0.27863
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.91000   19.78000   0.13000    0.65723
富邦精準基金                                                     50.83000   50.92000  -0.09000   -0.17675
富邦精銳中小基金                                                 12.90000   12.94000  -0.04000   -0.30912
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.61000   20.52000   0.09000    0.43860
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.96000   20.89000   0.07000    0.33509
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.75000    7.75000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.41000   20.35000   0.06000    0.29484
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.13630   10.16500  -0.02870   -0.28234
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.38560   10.47630  -0.09070   -0.86576
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.44600   10.50330  -0.05730   -0.54554
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.90550    9.93360  -0.02810   -0.28288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.10490   10.19310  -0.08820   -0.86529
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.14450   10.20010  -0.05560   -0.54509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.03000   30.03000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.63040    8.71510  -0.08470   -0.97188
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.10980    9.19460  -0.08480   -0.92228
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.86760    8.95250  -0.08490   -0.94834
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.54200    9.57100  -0.02900   -0.30300
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.50500    9.53240  -0.02740   -0.28744
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.25240    9.28000  -0.02760   -0.29741
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.31200    9.33930  -0.02730   -0.29231
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.45050    8.47840  -0.02790   -0.32907
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.42180    9.44660  -0.02480   -0.26253
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.94000    8.96640  -0.02640   -0.29443
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.45100   10.43370   0.01730    0.16581
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.16440   10.14590   0.01850    0.18234
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71220    9.69480   0.01740    0.17948
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.05270    9.07890  -0.02620   -0.28858
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.53330    9.51610   0.01720    0.18075
富達卓越領航全球組合基金                                         15.06000   14.91000   0.15000    1.00604
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.66680    8.69520  -0.02840   -0.32662
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.31740    9.34320  -0.02580   -0.27614
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.03360    9.06100  -0.02740   -0.30239
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.81110    9.79580   0.01530    0.15619
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72710    9.71030   0.01680    0.17301
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.46760    9.45210   0.01550    0.16398
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.11460    9.14150  -0.02690   -0.29426
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52600    9.50960   0.01640    0.17246
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.06000   10.16000  -0.10000   -0.98425
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.13000   11.29000  -0.16000   -1.41718
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.70000    9.81000  -0.11000   -1.12130
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.25000    8.46000  -0.21000   -2.48227
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.75000   10.04000  -0.29000   -2.88845
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.45000    9.71000  -0.26000   -2.67765
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.46230    9.46100   0.00130    0.01374
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.02710    9.04050  -0.01340   -0.14822
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.63620    8.63890  -0.00270   -0.03125
富蘭克林華美中華基金                                             13.77000   13.99000  -0.22000   -1.57255
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.72000   20.73000  -0.01000   -0.04824
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.50000   20.51000  -0.01000   -0.04876
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.89990    7.87090   0.02900    0.36845
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03670    9.01050   0.02620    0.29077
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68350    9.65540   0.02810    0.29103
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.23000    9.19610   0.03390    0.36863
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.95650   10.94060   0.01590    0.14533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.69780    8.68510   0.01270    0.14623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.14590    9.13250   0.01340    0.14673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.01750   13.00350   0.01400    0.10766
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.20320   10.19220   0.01100    0.10793
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.02140   10.00830   0.01310    0.13089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.63580    7.62580   0.01000    0.13113
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.10650    9.09460   0.01190    0.13085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58730   10.56390   0.02340    0.22151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53330    7.51670   0.01660    0.22084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.00310    8.98320   0.01990    0.22152
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.31200   10.30180   0.01020    0.09901
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.67990    7.67230   0.00760    0.09906
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.13720    8.12150   0.01570    0.19331
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.14920    9.13850   0.01070    0.11709
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.87520    9.86350   0.01170    0.11862
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.48290   12.45870   0.02420    0.19424
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.02850   13.05110  -0.02260   -0.17317
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美第一富基金                                           42.98000   43.26000  -0.28000   -0.64725
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29680   10.29670   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.57000   13.69000  -0.12000   -0.87655
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.02000   13.09000  -0.07000   -0.53476
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.98000   15.03000  -0.05000   -0.33267
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.04850    8.00550   0.04300    0.53713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.94260   10.94270  -0.00010   -0.00091
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.50000    9.48210   0.01790    0.18878
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.82870   10.80830   0.02040    0.18874
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.87420    6.85790   0.01630    0.23768
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.04670    9.02960   0.01710    0.18938
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.06980   10.05080   0.01900    0.18904
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.46520   10.44020   0.02500    0.23946
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.06000   20.06000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58340   11.58240   0.00100    0.00863
復華人生目標基金                                                 41.54580   41.51500   0.03080    0.07419
復華大中華中小策略基金                                            9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
復華中小精選基金                                                 83.90000   83.69000   0.21000    0.25093
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.51000    9.80000  -0.29000   -2.95918
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.67000    8.95000  -0.28000   -3.12849
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.18000   12.30000  -0.12000   -0.97561
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.01000   11.16000  -0.15000   -1.34409
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華台灣智能基金                                                 12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
復華全方位基金                                                   34.32000   33.96000   0.36000    1.06007
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.80000   13.96000  -0.16000   -1.14613
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.47000   21.68000  -0.21000   -0.96863
復華全球平衡基金-美元                                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.30000   20.31000  -0.01000   -0.04924
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.50000   17.75000  -0.25000   -1.40845
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.68000   16.89000  -0.21000   -1.24334
復華全球原物料基金                                                9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.80000   13.87000  -0.07000   -0.50469
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46270   11.46290  -0.00020   -0.00174
復華全球債券基金                                                 13.55420   13.52450   0.02970    0.21960
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.65000   14.58000   0.07000    0.48011
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
復華有利貨幣市場基金                                             13.42890   13.42870   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.33000   13.52000  -0.19000   -1.40533
復華亞太成長基金                                                 16.55000   16.76000  -0.21000   -1.25298
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.20000   10.36000  -0.16000   -1.54440
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.70000   10.85000  -0.15000   -1.38249
復華東協世紀基金                                                 12.22000   12.29000  -0.07000   -0.56957
復華南非幣長期收益基金A                                          13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
復華南非幣長期收益基金B                                           8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
復華南非幣短期收益基金B                                           9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.84000   13.00000  -0.16000   -1.23077
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.86000   13.00000  -0.14000   -1.07692
復華恒生基金                                                     20.84000   21.07000  -0.23000   -1.09160
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.76000    8.68000   0.08000    0.92166
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.75000   32.37000  -0.62000   -1.91535
復華神盾基金                                                     29.10010   29.04150   0.05860    0.20178
復華高成長基金                                                   74.48000   74.04000   0.44000    0.59427
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38930   14.38920   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.33000   19.16000   0.17000    0.88727
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.25000   50.93000   0.32000    0.62831
復華復華基金                                                     23.40000   23.27000   0.13000    0.55866
復華華人世紀基金                                                 19.05000   19.48000  -0.43000   -2.20739
復華傳家二號基金                                                 32.60760   32.53600   0.07160    0.22006
復華傳家基金                                                     29.06020   28.73300   0.32720    1.13876
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.20000   14.17000   0.03000    0.21171
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.94000   18.85000   0.09000    0.47745
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.64000    5.63000   0.01000    0.17762
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
復華滬深300 A股基金                                              20.97000   21.11000  -0.14000   -0.66319
復華數位經濟基金                                                 68.77000   68.32000   0.45000    0.65867
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.24000   11.52000  -0.28000   -2.43056
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.68270    9.67520   0.00750    0.07752
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.53910    9.52990   0.00920    0.09654
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.83520    9.82770   0.00750    0.07631
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.65950    9.65010   0.00940    0.09741
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.63390    9.62890   0.00500    0.05193
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.05610   10.03020   0.02590    0.25822
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.63530    9.62830   0.00700    0.07270
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.05670   10.02870   0.02800    0.27920
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.63420    9.62710   0.00710    0.07375
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.06040   10.03240   0.02800    0.27910
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26420    9.28760  -0.02340   -0.25195
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.60940    8.69020  -0.08080   -0.92978
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.51140    8.56750  -0.05610   -0.65480
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.47510   11.45720   0.01790    0.15623
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.68110   10.73390  -0.05280   -0.49190
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.68280   10.70550  -0.02270   -0.21204
景順主流基金                                                     18.79000   18.81000  -0.02000   -0.10633
景順台灣科技基金                                                 33.07000   33.17000  -0.10000   -0.30148
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
景順全球科技基金                                                 21.64000   21.86000  -0.22000   -1.00640
景順全球康健基金                                                 18.05000   17.96000   0.09000    0.50111
景順貨幣市場基金                                                 15.92930   15.92910   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.58000   34.65000  -0.07000   -0.20202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.91000   15.01000  -0.10000   -0.66622
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.83000   13.90000  -0.07000   -0.50360
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.21000   10.10000   0.11000    1.08911
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.31000   10.17000   0.14000    1.37660
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.49000   10.35000   0.14000    1.35266
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63180    8.64450  -0.01270   -0.14691
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.10150    8.08770   0.01380    0.17063
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98010   10.99610  -0.01600   -0.14551
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.28290   10.26550   0.01740    0.16950
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.75000    7.74000   0.01000    0.12920
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.69000    7.67000   0.02000    0.26076
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48510    9.48230   0.00280    0.02953
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59800    9.57530   0.02270    0.23707
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69680    9.69380   0.00300    0.03095
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.81480    9.79150   0.02330    0.23796
華南永昌永昌基金                                                 19.05000   19.15000  -0.10000   -0.52219
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20470   14.20310   0.00160    0.01127
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.89000   15.87000   0.02000    0.12602
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.61000   13.77000  -0.16000   -1.16195
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.44000   13.57000  -0.13000   -0.95800
華南永昌物聯網精選基金                                           11.89000   11.98000  -0.09000   -0.75125
華南永昌策略報酬基金                                             10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19390   16.19370   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.29140   24.40530  -0.11390   -0.46670
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93030   11.93020   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08180   10.08490  -0.00310   -0.03074
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.21910   10.16560   0.05350    0.52628
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.74140    9.74430  -0.00290   -0.02976
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.84150    9.78990   0.05160    0.52707
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.92240    9.92550  -0.00310   -0.03123
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.99810    9.94590   0.05220    0.52484
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.68180    9.68490  -0.00310   -0.03201
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.74700    9.69610   0.05090    0.52495
華頓中小型基金                                                   27.97000   28.03000  -0.06000   -0.21406
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.12250   12.09610   0.02640    0.21825
華頓台灣基金                                                     34.83000   34.66000   0.17000    0.49048
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51270   11.51250   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.88000   17.83000   0.05000    0.28043
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27850   13.25050   0.02800    0.21131
華頓全球高收益債券基金B                                           8.27700    8.25960   0.01740    0.21066
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.69770    2.77430  -0.07660   -2.76106
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.36680   12.75160  -0.38480   -3.01766
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40430    0.41810  -0.01380   -3.30065
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.47380   11.51050  -0.03670   -0.31884
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.42980   10.47080  -0.04100   -0.39157
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.45660   10.44560   0.01100    0.10531
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.46270    9.45270   0.01000    0.10579
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.75990   10.77070  -0.01080   -0.10027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.78390    9.79700  -0.01310   -0.13371
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.15000   11.06000   0.09000    0.81374
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.46130    2.46350  -0.00220   -0.08930
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00620    2.01300  -0.00680   -0.33780
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.78610   11.77160   0.01450    0.12318
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.60820    9.59640   0.01180    0.12296
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36820    0.36780   0.00040    0.10875
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30710    0.30700   0.00010    0.03257
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.34000    3.41000  -0.07000   -2.05279
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.31000   15.67000  -0.36000   -2.29738
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                 24.39000   24.39000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.31000    8.19000   0.12000    1.46520
匯豐安富基金                                                     25.46000   25.46000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     40.01000   39.90000   0.11000    0.27569
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.50180    2.51110  -0.00930   -0.37036
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28090    2.29060  -0.00970   -0.42347
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.47150   11.48180  -0.01030   -0.08971
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.87120    7.88130  -0.01010   -0.12815
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37570    0.37620  -0.00050   -0.13291
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33570    0.33630  -0.00060   -0.17841
匯豐金磚動力基金                                                 13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97640   14.97630   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.19000    5.14000   0.05000    0.97276
匯豐新鑽動力基金                                                 10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.38010    5.29730   0.08280    1.56306
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.95640    8.87370   0.08270    0.93197
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.51000   52.50000   0.01000    0.01905
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.51000   52.50000   0.01000    0.01905
匯豐龍騰電子基金                                                 37.98000   38.05000  -0.07000   -0.18397
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.16340   12.13940   0.02400    0.19770
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.12000   22.03000   0.09000    0.40853
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.95000   11.18000  -0.23000   -2.05725
新光中國成長基金(美元)                                           11.34000   11.63000  -0.29000   -2.49355
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.20000   11.47000  -0.27000   -2.35397
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.28140   10.27620   0.00520    0.05060
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.82400    9.82760  -0.00360   -0.03663
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04370   10.04050   0.00320    0.03187
新光台灣富貴基金                                                 23.07000   23.02000   0.05000    0.21720
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95850    9.93690   0.02160    0.21737
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.64960    9.62230   0.02730    0.28372
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63010    9.60930   0.02080    0.21646
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.32210    9.29570   0.02640    0.28400
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43500   15.43490   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光亞洲精選基金-美金                                            23.23000   23.26000  -0.03000   -0.12898
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.34000   23.36000  -0.02000   -0.08562
新光兩岸優勢基金                                                 12.64000   12.94000  -0.30000   -2.31839
新光店頭基金                                                     27.33000   27.55000  -0.22000   -0.79855
新光南非幣保本基金                                               11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
新光特選內需收益ETF基金                                          19.94000   19.85000   0.09000    0.45340
新光創新科技基金                                                 16.32000   16.27000   0.05000    0.30731
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.63910    9.65450  -0.01540   -0.15951
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.94680    9.94850  -0.00170   -0.01709
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.60100    9.60820  -0.00720   -0.07494
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.19080    9.20550  -0.01470   -0.15969
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.48360    9.48870  -0.00510   -0.05375
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.15920    9.16610  -0.00690   -0.07528
新光澳幣八年期保本基金                                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.92780    9.91300   0.01480    0.14930
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.76820    9.75360   0.01460    0.14969
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73130    9.71380   0.01750    0.18016
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86320    9.84560   0.01760    0.17876
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.80650    9.79430   0.01220    0.12456
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67350    9.66120   0.01230    0.12731
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64510    9.63280   0.01230    0.12769
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.77840    9.76600   0.01240    0.12697
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.35000    7.33000   0.02000    0.27285
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.63240    9.64380  -0.01140   -0.11821
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.31910    9.33000  -0.01090   -0.11683
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.59230    9.60370  -0.01140   -0.11870
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.32390    9.33510  -0.01120   -0.11998
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.40040    9.41380  -0.01340   -0.14234
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.73270    9.74630  -0.01360   -0.13954
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.59760   13.59420   0.00340    0.02501
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.44160    8.43950   0.00210    0.02488
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.02780   36.73540   0.29240    0.79596
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.31880   38.00750   0.31130    0.81905
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.15490   38.80740   0.34750    0.89545
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14650   11.14550   0.00100    0.00897
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15310   10.13710   0.01600    0.15784
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.37420   13.53170  -0.15750   -1.16393
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.30820   10.49540  -0.18720   -1.78364
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.58000   10.74000  -0.16000   -1.48976
群益大印度基金-人民幣                                            13.40920   13.33730   0.07190    0.53909
群益大印度基金-美元                                              13.00450   12.94300   0.06150    0.47516
群益大印度基金-新臺幣                                            12.23000   12.15000   0.08000    0.65844
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.20610   12.17060   0.03550    0.29169
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.13820   12.11070   0.02750    0.22707
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.35760   11.32450   0.03310    0.29229
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.30680   10.28340   0.02340    0.22755
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.79500    9.76650   0.02850    0.29181
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.92430    8.90410   0.02020    0.22686
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.48510    9.45750   0.02760    0.29183
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.93150    8.91130   0.02020    0.22668
群益中小型股基金                                                 52.02000   52.02000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.80380    9.82170  -0.01790   -0.18225
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.38580    9.46220  -0.07640   -0.80742
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73030    8.77660  -0.04630   -0.52754
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.69520    8.71110  -0.01590   -0.18253
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.32410    8.39190  -0.06780   -0.80792
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.74340    7.78450  -0.04110   -0.52797
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.32750   11.33840  -0.01090   -0.09613
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.13540   11.13310   0.00230    0.02066
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.30620   10.33950  -0.03330   -0.32207
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.32230    9.48110  -0.15880   -1.67491
群益中國新機會基金N-美元                                          8.82700    9.03400  -0.20700   -2.29134
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.35000    9.55000  -0.20000   -2.09424
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.26740    8.40830  -0.14090   -1.67573
群益中國新機會基金-美元                                           9.43820    9.65950  -0.22130   -2.29101
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.93000    9.11000  -0.18000   -1.97585
群益平衡王基金                                                   19.52680   19.55820  -0.03140   -0.16055
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.29000    8.24000   0.05000    0.60680
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.02000    5.99000   0.03000    0.50083
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.71860   10.64780   0.07080    0.66493
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.55020   10.48720   0.06300    0.60073
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.69200    9.62800   0.06400    0.66473
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.53970    9.48280   0.05690    0.60003
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.90000   0.07000    0.78652
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.16750   10.13840   0.02910    0.28703
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.95980    9.93100   0.02880    0.29000
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60430    9.57670   0.02760    0.28820
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49830    9.47080   0.02750    0.29037
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.22640   10.19710   0.02930    0.28734
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.27220   10.24250   0.02970    0.28997
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.77360    9.74550   0.02810    0.28834
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.16240   10.13300   0.02940    0.29014
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09080   10.06470   0.02610    0.25932
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.37320    7.35410   0.01910    0.25972
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.00950   10.00500   0.00450    0.04498
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.92160    9.91630   0.00530    0.05345
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.06470   10.04980   0.01490    0.14826
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.00950   10.00490   0.00460    0.04598
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.92160    9.91630   0.00530    0.05345
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.06470   10.04980   0.01490    0.14826
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.00960   10.00500   0.00460    0.04598
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.92160    9.91630   0.00530    0.05345
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.06470   10.04980   0.01490    0.14826
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.00950   10.00500   0.00450    0.04498
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.92160    9.91620   0.00540    0.05446
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.06470   10.04980   0.01490    0.14826
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.23780   15.20780   0.03000    0.19727
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.90000   14.84000   0.06000    0.40431
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
群益印度中小基金N-美元                                            9.62770    9.58460   0.04310    0.44968
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
群益印度中小基金-人民幣                                          15.05650   14.97940   0.07710    0.51471
群益印度中小基金-美元                                            13.77010   13.70840   0.06170    0.45009
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.79000   15.69000   0.10000    0.63735
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.53000   0.02000    0.14782
群益多重資產組合基金                                             15.35000   15.31000   0.04000    0.26127
群益安家基金                                                     27.34420   27.03880   0.30540    1.12949
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07460   16.07440   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.63000   22.55000   0.08000    0.35477
群益亞太中小基金                                                 13.12000   13.21000  -0.09000   -0.68130
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.85000   16.89000  -0.04000   -0.23683
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.67790    9.66160   0.01630    0.16871
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48750    7.47490   0.01260    0.16856
群益店頭市場基金                                                116.58000  115.62000   0.96000    0.83031
群益東方盛世基金                                                  9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
群益東協成長基金-人民幣                                          12.92530   12.96070  -0.03540   -0.27313
群益東協成長基金-美元                                            11.69900   11.73860  -0.03960   -0.33735
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.03380   11.07650  -0.04270   -0.38550
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.49990   10.54620  -0.04630   -0.43902
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.96010    9.99290  -0.03280   -0.32823
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.77180    9.80960  -0.03780   -0.38534
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.30210    9.34320  -0.04110   -0.43989
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.82190    8.85090  -0.02900   -0.32765
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.56280    9.59980  -0.03700   -0.38542
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.46770    9.50940  -0.04170   -0.43851
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.85540    9.88780  -0.03240   -0.32768
群益長安基金                                                     31.29000   31.29000   0.00000    0.00000
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.54920   14.69580  -0.14660   -0.99756
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.93000   14.04000  -0.11000   -0.78348
群益真善美基金                                                   18.09140   18.05770   0.03370    0.18662
群益馬拉松基金A類型                                             138.06000  136.93000   1.13000    0.82524
群益深証中小板基金                                               13.27000   13.41000  -0.14000   -1.04400
群益創新科技基金                                                 37.08000   36.60000   0.48000    1.31148
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.71990    9.88270  -0.16280   -1.64732
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.22450    9.43820  -0.21370   -2.26420
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.52000    9.72000  -0.20000   -2.05761
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.58490   10.76220  -0.17730   -1.64743
群益華夏盛世基金-美元                                            10.17140   10.40690  -0.23550   -2.26292
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.63000   16.97000  -0.34000   -2.00354
群益奧斯卡基金                                                   31.13000   30.78000   0.35000    1.13710
群益新興金鑽基金-美元                                            12.30570   12.39420  -0.08850   -0.71404
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
群益葛萊美基金                                                   25.88000   25.80000   0.08000    0.31008
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.33000   20.16000   0.17000    0.84325
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.60030   11.59310   0.00720    0.06211
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.18590   11.17660   0.00930    0.08321
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.10330   11.09620   0.00710    0.06399
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.58340    8.57810   0.00530    0.06179
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.12260    9.11510   0.00750    0.08228
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.74010    8.73460   0.00550    0.06297
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.66000   30.75000  -0.09000   -0.29268
德信中國精選成長基金                                             11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
德信台灣主流中小基金                                             20.45000   20.59000  -0.14000   -0.67994
德信新興股票組合基金                                             11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92610   11.92590   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.77320   10.76500   0.00820    0.07617
德信數位時代基金                                                 27.81000   27.85000  -0.04000   -0.14363
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65420   11.65410   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.37000   16.31000   0.06000    0.36787
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.37000   19.34000   0.03000    0.15512
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.27000    7.24000   0.03000    0.41436
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.00280   10.04820  -0.04540   -0.45182
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.25090   14.31530  -0.06440   -0.44987
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.00260    8.00000   0.00260    0.03250
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.88800   10.89990  -0.01190   -0.10918
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.13760   11.14940  -0.01180   -0.10584
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.76550   12.76130   0.00420    0.03291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.13000   17.94000   0.19000    1.05909
摩根中小基金                                                     24.61000   24.81000  -0.20000   -0.80613
摩根中國A股基金                                                  13.87000   13.98000  -0.11000   -0.78684
摩根中國A股基金(美元)                                            10.98000   11.10000  -0.12000   -1.08108
摩根中國亮點基金                                                 13.90000   14.16000  -0.26000   -1.83616
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.07140   11.06940   0.00200    0.01807
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.09870   12.13420  -0.03550   -0.29256
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.41720    9.42950  -0.01230   -0.13044
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.34060   12.33800   0.00260    0.02107
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.93470   13.97600  -0.04130   -0.29551
摩根台灣金磚基金                                                 20.74000   20.85000  -0.11000   -0.52758
摩根台灣增長基金                                                 51.31000   51.30000   0.01000    0.01949
摩根平衡基金                                                     28.11000   28.09000   0.02000    0.07120
摩根全球α基金                                                   18.82000   18.81000   0.01000    0.05316
摩根全球平衡基金                                                 15.14960   15.08520   0.06440    0.42691
摩根全球發現基金                                                 12.46000   12.42000   0.04000    0.32206
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.68240    9.69820  -0.01580   -0.16292
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.58470   10.59680  -0.01210   -0.11419
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.05080   10.07100  -0.02020   -0.20058
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27310   11.29160  -0.01850   -0.16384
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.87600    9.89590  -0.01990   -0.20109
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.53380   10.54390  -0.01010   -0.09579
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.33820   13.35100  -0.01280   -0.09587
摩根亞洲基金                                                     55.81000   56.19000  -0.38000   -0.67628
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.42560    8.42940  -0.00380   -0.04508
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.75980    9.77340  -0.01360   -0.13915
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.68000    8.69060  -0.01060   -0.12197
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.09570   12.10140  -0.00570   -0.04710
摩根東方內需機會基金                                             17.68000   17.80000  -0.12000   -0.67416
摩根東方科技基金                                                 35.56000   35.40000   0.16000    0.45198
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
摩根金龍收成基金                                                 22.47000   22.89000  -0.42000   -1.83486
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07150   15.07130   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
摩根新金磚五國基金                                               11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
摩根新絲路基金                                                    9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
摩根新興35基金                                                   13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 24.27000   24.15000   0.12000    0.49689
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.38650    7.36250   0.02400    0.32598
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.60230    9.58050   0.02180    0.22755
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.39120    9.36450   0.02670    0.28512
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.50660   10.47250   0.03410    0.32561
摩根新興科技基金                                                 58.29000   58.68000  -0.39000   -0.66462
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33190    8.31980   0.01210    0.14544
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49540   10.48020   0.01520    0.14504
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.53200    8.49390   0.03810    0.44856
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.25290    9.23360   0.01930    0.20902
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.76290    8.74080   0.02210    0.25284
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.72060    9.67720   0.04340    0.44848
摩根龍揚基金                                                     33.60000   34.23000  -0.63000   -1.84049
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.02000   10.92000   0.10000    0.91575
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28190    9.28350  -0.00160   -0.01723
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.15570   11.15770  -0.00200   -0.01792
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.49000   27.52000  -0.03000   -0.10901
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.45880   11.46510  -0.00630   -0.05495
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.88390   10.89330  -0.00940   -0.08629
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.85350    9.84790   0.00560    0.05686
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.07030   10.07590  -0.00560   -0.05558
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.60750    9.61570  -0.00820   -0.08528
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.69220    8.68730   0.00490    0.05640
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.26180   10.28300  -0.02120   -0.20617
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.23780   10.23780   0.00000    0.00000
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.71300    9.73640  -0.02340   -0.24034
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.78180    9.78520  -0.00340   -0.03475
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.52050    9.54340  -0.02290   -0.23996
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58750    9.59090  -0.00340   -0.03545
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.34560   11.37440  -0.02880   -0.25320
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.13280   11.16000  -0.02720   -0.24373
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20900   10.21710  -0.00810   -0.07928
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.81570   10.84320  -0.02750   -0.25362
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.59660   10.62240  -0.02580   -0.24288
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71990    9.72770  -0.00780   -0.08018
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.25970   26.26960  -0.00990   -0.03769
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.81620    9.83810  -0.02190   -0.22260
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.05350   10.05520  -0.00170   -0.01691
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.81620    9.83810  -0.02190   -0.22260
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.05350   10.05520  -0.00170   -0.01691
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15550   13.15540   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.93370   15.91950   0.01420    0.08920
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.73900   12.89900  -0.16000   -1.24041
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.48040   12.59790  -0.11750   -0.93270
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.99740   12.11050  -0.11310   -0.93390
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71820   11.73420  -0.01600   -0.13635
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04870   11.04200   0.00670    0.06068
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54430   10.55870  -0.01440   -0.13638
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67100    8.66570   0.00530    0.06116
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.22000   37.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.39000   15.37000   0.02000    0.13012
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.95000    7.93000   0.02000    0.25221
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.42000   11.48000  -0.06000   -0.52265
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.36000   15.28000   0.08000    0.52356
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.33000   15.26000   0.07000    0.45872
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.26000   20.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.45000   18.44000   0.01000    0.05423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.71000   12.69000   0.02000    0.15760
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.41000   15.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.39000   15.39000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.85000   13.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.26000   0.02000    0.10953
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.16000   17.14000   0.02000    0.11669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.20000   13.18000   0.02000    0.15175
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
聯博貨幣市場基金                                                 14.99040   14.99030   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40350   10.38130   0.02220    0.21385
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.76000   13.74140   0.01860    0.13536
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.56970    7.55360   0.01610    0.21314
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.93000   13.94000  -0.01000   -0.07174
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.73000   24.64000   0.09000    0.36526
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.08000   12.45000  -0.37000   -2.97189
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.95000   13.36000  -0.41000   -3.06886
瀚亞巴西基金                                                      4.35000    4.26000   0.09000    2.11268
瀚亞外銷基金                                                     46.41000   46.23000   0.18000    0.38936
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.50990   10.42510   0.08480    0.81342
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.22080   10.21150   0.00930    0.09107
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11780   12.10080   0.01700    0.14049
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.00420    9.98350   0.02070    0.20734
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.48530    7.42500   0.06030    0.81212
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.97130    7.96400   0.00730    0.09166
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.06280    8.05150   0.01130    0.14035
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.10140    7.08680   0.01460    0.20602
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.83230    8.81990   0.01240    0.14059
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.20890    9.13460   0.07430    0.81339
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.31790    9.30930   0.00860    0.09238
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.20630    9.19340   0.01290    0.14032
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.55000   13.48000   0.07000    0.51929
瀚亞印度基金-美元                                                13.19000   13.12000   0.07000    0.53354
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.02000   28.82000   0.20000    0.69396
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.37000   11.49000  -0.12000   -1.04439
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.48000   10.63000  -0.15000   -1.41110
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.72000   14.89000  -0.17000   -1.14171
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.17000    9.27000  -0.10000   -1.07875
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.11000    9.24000  -0.13000   -1.40693
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.10000   11.19000  -0.09000   -0.80429
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.52430   11.56420  -0.03990   -0.34503
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.03360   13.10030  -0.06670   -0.50915
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.72890   10.78230  -0.05340   -0.49526
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.47260   10.50980  -0.03720   -0.35396
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.50990   11.58270  -0.07280   -0.62852
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.02290    9.05420  -0.03130   -0.34570
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.76550    9.81550  -0.05000   -0.50940
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.01380    9.05870  -0.04490   -0.49566
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.78940    8.82060  -0.03120   -0.35372
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.11450    9.17210  -0.05760   -0.62799
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28160   14.27180   0.00980    0.06867
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.61820   10.61270   0.00550    0.05182
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.64330   10.65300  -0.00970   -0.09105
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.54580   12.53730   0.00850    0.06780
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.12000   21.02000   0.10000    0.47574
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55410   13.55390   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.01000   26.29000  -0.28000   -1.06504
瀚亞高科技基金                                                   63.84000   63.76000   0.08000    0.12547
瀚亞理財通基金                                                   27.88000   27.73000   0.15000    0.54093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞菁華基金                                                     24.88000   24.77000   0.11000    0.44409
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.94610   12.90170   0.04440    0.34414
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.24100    9.20930   0.03170    0.34422
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.32990   10.31970   0.01020    0.09884
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.49490   10.52940  -0.03450   -0.32765
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.35830   10.36320  -0.00490   -0.04728
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.70740    9.69200   0.01540    0.15889
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.84170    9.86670  -0.02500   -0.25338
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.33290    8.32460   0.00830    0.09970
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.15100    8.17780  -0.02680   -0.32772
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.96000    8.96430  -0.00430   -0.04797
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.28290    8.26970   0.01320    0.15962
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.88030    7.90030  -0.02000   -0.25315
瀚亞電通網基金                                                   16.64000   16.60000   0.04000    0.24096
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58260   13.57350   0.00910    0.06704
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.26150   10.23050   0.03100    0.30302
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.91940    9.92770  -0.00830   -0.08360
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47000   11.46230   0.00770    0.06718
瀚亞歐洲基金                                                     11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
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