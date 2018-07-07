〈鉅亨看世界〉Google未來的交通帝國

電動機車、自動駕駛車甚至飛行車，不管未來交通工具是什麼，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 就是想進攻這個產業。

《金融時報》本週稍早報導，Alphabet 直接投資了電動機車初創公司 Lime，甚至旗下創投單位 GV 也領導該公司的融資。

這消息看出 Alphabet 兩項引人注目的重點：Alphabet 投資工具數量異常的多、Alphabet 想發設法就是要在未來交通產業中有一席之地。

細數 Alphabet 的投資武器：

Alphabet 去年是最活躍的投資者，進行的交易超過 100 件，方式包括直接投資和旗下 3 家風險投資單位：

GV：用於初期階段的公司。

CapitalG：用於成長階段的投資。

Gradient：用於 AI 相關的初創公司。

通過這些投資，Alphabet 是廣泛交通科技公司背後的金主，例如 GV 是 Uber 的早期投資者 (Uber 有飛行車的計畫)、CapitalG 也已投資 Lyft (該公司有自行車和機車的計畫)、Gradient 今年稍早注資 Scotty Labs，該公司開發遠程遙控自動駕駛車平台。

除了 Lime 公司，Alphabet 也直接投資印尼叫車服務公司 GoJek。

Alphabet 進軍交通領域最明顯的舉動就是谷歌地圖 (Google Maps)。

根據調研機構 comScore，目前美國智慧手機用戶 57% 都是使用谷歌地圖，全球每月積極用戶超過 10 億人。

美國智慧手機用戶 57% 都是使用谷歌地圖 圖片來源：comScore

谷歌目前讓 Uber 和 Lyft 透過谷歌地圖打廣告宣傳價格，不難想像日後谷歌地圖也會開放按消費者需求選擇的自行車、機車和自動駕駛車等功能，倘若 Alphabet 不將擁有的交通武器串連起來，才令人訝異。

與此同時，谷歌還在運作另一個地圖產品，即 2013 年花費約 10 億美元收購的 Waze，與谷歌地圖最大相異點在於 Waze 可讓任何用戶增加建地、警察或交通等資訊。

另外，谷歌還有 Android Automotive，該 app 可以讓谷歌作業系統和 app 直接導入汽車，目前合作車廠包括 Volvo 和奧迪。

谷歌大量的地圖數據也可以幫助公司成為自動駕駛車的霸主，因此再切入第二個重點，談談 Alphabet 在交通方面下一步重要投資：

Alphabet 的自動駕駛事業單位 Waymo，這個子公司受到眾多分析師和投資者特別看好。

Waymo 計畫，今年年底之前在亞利桑那州推出自動駕駛計程車，市場廣泛認為他們是產業先驅。

Alphabet 另一項交通投資：Sidewalk 實驗室。這該計畫旨在打造未來城市，在該城市中測試網路、自動駕駛汽車、公共交通等新技術。該實驗室已推出 Coord 平台，利用谷歌地圖的數據管理城市交通，可提供當地過路費、停車資訊和路邊空間管理等。

上述這些還不夠，谷歌創辦人佩吉 (Larry Page) 和 Sergey Brin 也拿個人資產投資到未來交通產業上。

佩吉的無人飛車 Cora (圖：AFP)

佩吉開辦一家叫「Kitty Hawk」的公司，專司創造飛行車，外觀像水上飛機和無人機的結合 (名為 Cora)，而 Brin 則據報導稱正在打造一艘高科技的飛艇。