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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光     
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50          麗正              大統染   興泰     臺企銀     
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     達新                
嘉裕     正道     富邦發達          國巨              銘旺科   恆大                
東華     同開     富邦金融          光罩              卓越     怡華                
大東              元大MSCI台灣          光磊              統領     昶和                
立益              永豐臺灣加權          茂矽                       大統染              
佳和              國泰日經225          錸德                       永記                
昶和              元大歐洲50          廷鑫                       日勝化              
三洋紡            元大日經225          智寶                       展宇                
本盟              國泰20年美債反1          威盛                       士紙                
瑞利              元大美債7-10正2          環科                       東明-KY             
樂士              元大美債7-10反1          隴華                       六暉-KY             
正峰新            元大S&P日圓反1          友旺                       中環                
億泰              富邦歐洲          奇力新                     光罩                
毛寶              FH彭博高收益債          大毅                       茂矽                
燁興              FH彭博新興債          吉祥全                     智寶                
中鴻              FH富時不動產          華新科                     銘旺科              
聚亨              元大台灣高息低波          嘉晶                       奇力新              
千興              FH富時高息低波          星通                       大毅                
威致              國泰RMB短期報酬          玉晶光                     嘉晶                
華豐              新光內需收益          揚明光                     日電貿              
首利              環泥              佳凌                       玉晶光              
麗正              天仁              鈞寶                       揚明光              
東訊              宏亞              達方                       傳奇                
華泰              鮮活果汁-KY          富鼎                       迎廣                
錸德              台塑              杜康-DR                    嘉聯益              
倫飛              南亞              陽光能源-DR                   關貿                
威盛              三芳              新利虹                     亞弘電              
國碩              宏洲              潤泰材                     鈺邦                
銘旺科            嘉裕                                         富鼎                
統懋              東華                                         華友聯              
翔耀              大東                                         潤弘                
太空梭            立益                                         遠雄來              
麗臺              佳和                                         夏都                
華映              宏益                                         欣欣                
吉祥全            強盛                                         統領                
憶聲              昶和                                         客思達-KY            
科風              三洋紡                                       友佳-DR             
和鑫              本盟                                         一零四              
力特              儒鴻                                         欣天然              
喬鼎              瑞利                                         新海                
正達              樂士                                         欣高                
晟鈦              正峰新                                       全國                
同泰              永冠-KY                                      茂順                
新世紀            億泰                                         jpp-KY              
誠創              葡萄王                                       台數科              
嘉威              國化                                         波力-KY             
力銘              毛寶                                         泰昇-KY             
亞太電            永信                                         政伸                
達能              華廣                                         吉源-KY             
清惠              康普                                                             
慧友              燁興                                                             
勁永              中鴻                                                             
捷泰              豐興                                                             
互億              聚亨                                                             
天瀚              千興                                                             
迅杰              威致                                                             
華上              新鋼                                                             
光麗-KY           華豐                                                             
元晶              六暉-KY                                                          
華冠              首利                                                             
裕豐              伸興                                                             
寶徠              麗正                                                             
皇普              聯電                                                             
日勝生            華通                                                             
台船              台揚                                                             
六福              東訊                                                             
台南-KY           國巨                                                             
康師傅-DR          華泰                                                             
聖馬丁-DR          智邦                                                             
神州-DR           錸德                                                             
耀傑-DR           藍天                                                             
同方友友-DR          倫飛                                                             
晨訊科-DR          威盛                                                             
友佳-DR           研華                                                             
陽光能源-DR          國碩                                                             
精熙-DR           圓剛                                                             
中福              固緯                                                             
雷虎              銘旺科                                                           
中視              統懋                                                             
秋雨              偉詮電                                                           
慶豐富            翔耀                                                             
新利虹            太空梭                                                           
國光生            新美齊                                                           
                  聯發科                                                           
                  全新                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  科風                                                             
                  台灣大                                                           
                  和鑫                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  群創                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  穎漢                                                             
                  遠傳                                                             
                  凌通                                                             
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  富爾特                                                           
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  和椿                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  動力-KY                                                          
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  基泰                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  台船                                                             
                  台驊投控                                                         
                  六福                                                             
                  元富證                                                           
                  中信金                                                           
                  日成-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  阿瘦                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  寶成                                                             
                  統一實                                                           
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  台數科                                                           
                  泰福-KY                                                          
                  可寧衛                                                           
                  潤泰材                                                           
                  鈺齊-KY
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