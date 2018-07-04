聯準會6月FOMC會議紀要前瞻：所有人都盯着升息步伐

聯準會將於台北時間 7 月 6 日凌晨兩點公布聯準會 6 月 FOMC 會議紀要。

預計此次會議紀要將涉及美國在本次收緊周期內應制定多高的利率，以及對美國與主要貿易夥伴之間日益加劇的爭端、美元走強和殖利率曲線趨平所帶來的風險。彭博認為這些因素或將抑制聯準會升息的步伐。

彭博指出，聯準會是否會在今年內再升息一兩次？這取決於實際通膨數據和通膨預期。而在聯準會過去的兩份聲明中多次提及「對稱」通膨目標，許多人認為這是政策制定者將容忍略高於目標水平的通膨。

PNC 金融服務集團首席經濟學家 Gus Faucher 稱，6 月的會議紀要可能會提供一些信號，表明聯準會官員將如何應對更高的通貨膨脹。

而高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 則表示，聯準會在 6 月將聯邦基金利率上調，並對聲明和經濟預測均做出了調整，這些都屬於鷹派表現。因此，聯準會將在 2018 年升息 4 次，而並非之前所計劃的 3 次。

道明證券策略主管 Michael Hanson 也提到，6 月的會議紀要或將反映出聯準會主席鮑威爾對美國經濟的積極展望。 Hanson 還指出，大部分聯準會官員都預計到 2020 年，聯邦基金利率將超過 3%。

6 月 13 日，聯準會在 FOMC 會議上宣布升息 25 個基點，上調聯邦基金利率目標區間至 1.75%—2%，符合市場預期。這也是聯準會自 2015 年 12 月開始升息周期後的第七次升息。

在 6 月 20 的講話中，聯準會主席鮑威爾表示，貨幣政策仍有不確定性，但升息的理由是堅實的，這一態度得到了聯準會貨幣政策委員會 FOMC 成員的「普遍」支持。他說：

「隨著經濟復甦，在經濟擴張早期顯然需要極度寬鬆的貨幣政策。但失業率已經處於低位，預計還會進一步降低，通膨接近我們的目標，經濟前景面臨的風險大體均衡，繼續循序漸進升息的理由是強有力的。」

華爾街見聞在此前的文章中提到，鮑威爾在上周三再次重申，聯準會正追求耐心的升息路徑。他強調，聯準會只是在削弱貨幣政策的槓桿，而要來解決日益擴大的不平等和其他分配問題將需要財政工具。

而明尼阿波利斯聯儲主席 Kashkari 在接受彭博採訪時表示，一旦達到中性利率，聯準會是否會超越中性利率，還需要屆時的數據支持。