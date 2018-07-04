◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月04日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2481 強茂 5961 2027 大成鋼 3425 2456 奇力新 3328 1402 遠東新 2670 3026 禾伸堂 1665 8016 矽創 1591 6153 嘉聯益 1562 8163 達方 1512 1605 華新 1195 2458 義隆 1154 3708 上緯投控 800 2345 智邦 769 6120 達運 700 2349 錸德 666 3035 智原 621 9914 美利達 610 3090 日電貿 609 1457 宜進 585 1326 台化 571 1904 正隆 566 3533 嘉澤 559 2618 長榮航 544 4739 康普 538 1309 台達化 521 2883 開發金 520 2303 聯電 484 1710 東聯 481 1102 亞泥 458 2890 永豐金 447 2492 華新科 385 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1101 台泥 -10594 00710B FH彭博高收益債 -6900 1802 台玻 -3262 00633L 富邦上証正2 -2681 2377 微星 -2253 2408 南亞科 -2095 2478 大毅 -1868 2323 中環 -1749 5871 中租-KY -1531 2367 燿華 -1524 3006 晶豪科 -1125 3016 嘉晶 -908 1301 台塑 -732 4968 立積 -728 2313 華通 -678 4919 新唐 -653 0050 元大台灣50 -600 2886 兆豐金 -590 2340 光磊 -573 2882 國泰金 -550 5305 敦南 -544 2317 鴻海 -536 2014 中鴻 -533 2614 東森 -499 1210 大成 -464 2376 技嘉 -459 2812 台中銀 -457 2882A 國泰特 -450 1590 亞德客-KY -439 2330 台積電 -419
◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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