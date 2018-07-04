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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月04日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2481   強茂          5961
2027   大成鋼        3425
2456   奇力新        3328
1402   遠東新        2670
3026   禾伸堂        1665
8016   矽創          1591
6153   嘉聯益        1562
8163   達方          1512
1605   華新          1195
2458   義隆          1154
3708   上緯投控       800
2345   智邦           769
6120   達運           700
2349   錸德           666
3035   智原           621
9914   美利達         610
3090   日電貿         609
1457   宜進           585
1326   台化           571
1904   正隆           566
3533   嘉澤           559
2618   長榮航         544
4739   康普           538
1309   台達化         521
2883   開發金         520
2303   聯電           484
1710   東聯           481
1102   亞泥           458
2890   永豐金         447
2492   華新科         385

◆賣超
代碼   股票名稱     賣超張數
1101   台泥           -10594
00710B FH彭博高收益債  -6900
1802   台玻            -3262
00633L 富邦上証正2     -2681
2377   微星            -2253
2408   南亞科          -2095
2478   大毅            -1868
2323   中環            -1749
5871   中租-KY         -1531
2367   燿華            -1524
3006   晶豪科          -1125
3016   嘉晶             -908
1301   台塑             -732
4968   立積             -728
2313   華通             -678
4919   新唐             -653
0050   元大台灣50       -600
2886   兆豐金           -590
2340   光磊             -573
2882   國泰金           -550
5305   敦南             -544
2317   鴻海             -536
2014   中鴻             -533
2614   東森             -499
1210   大成             -464
2376   技嘉             -459
2812   台中銀           -457
2882A  國泰特           -450
1590   亞德客-KY        -439
2330   台積電           -419
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