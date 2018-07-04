找個好角落享受陽光、小農季節美食賞無聲電影 聽懷舊黑膠唱片 看老牆藝術電影 別所 shelter

【撰文 | 曹憶雯．陳淑玲．黃貴琳 攝影 | 蔡孝如．曹憶雯．吳東峻】

在別所 Shelter 的私密空間裡，有一整面充滿故事感的美麗灰牆，全天播放著無聲電影，營造獨特的戲劇氛圍，更像一種裝置藝術。

是無聲電影也是裝置藝術

以咖啡館型態存在的別所 Shelter，4 位主人分別熱愛電影、音樂、料理，電影牆、黑膠牆、電影海報和半開放的白色吧檯，成了空間裡的焦點。擁有戲劇背景的 Bay 說：「水泥色的牆面，在電影投射時顯得不刻意，整天播放的無聲電影，像一種裝置藝術。」黑膠牆的唱片是另一位主人的收藏，在這小小的獨立空間，可使用現場提供的專業耳機、黑膠喇叭聽音樂，或自己準備喜歡的黑膠唱片來享受。別所 Shelter 不只是一家咖啡館，而是訊息交流的地方，客人與主人藉由不同的刺激，產生有趣的互動。

小農季節食材打造健康料理

別所 Shelter 臥虎藏龍，電影界、劇場人、出版編輯都喜歡來聚會，Shelter 意為「避難所」，是城市裡隱藏的喘息空間，坐在庭園大樹下舒服得昏昏欲睡，陽光燦亮的吧檯區是戀人約會首選，人人都可找到喜歡的角落，放鬆自己。欣賞無聲電影的同時，還能品嚐主廚料理，「別所秘制肉燥飯」以自製肉燥佐醬菜、紹興香腸、安心農場雞蛋，每一口都帶有懷舊古早味，搭配的水果玉米筍、水蜜芭樂則以烏龍茶調製醬料來增加風味；「小農山蜜拿鐵」添加的百花蜜喝來溫順；「焦糖海鹽栗子戚風蛋糕」淋上鮮奶油口感濃郁，各種季節感的天然食材，健康又美味。

別所 shelter

地址: 台北市大同區承德路三段 51 巷 18 號

電話: 02-2599-1811

網址: https://www.facebook.com/shelterCafeandFood/

營業時間: 11:00～23:00

價位: 觀賞電影免費，別所秘制肉燥飯 220 元、台灣小農山蜜拿鐵 160 元～180 元，今日蛋糕 160～180 元六月正值別所 Shelter 兩週年慶，16 日當天特別與「孩在」手作平台合作推出「私房別院＿手作器皿＆在地熟食市集」，整天都有在地熟食、手作食器、居家佈置活動，是一場食器食材的饗宴。

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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