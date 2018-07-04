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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                 過    劇  融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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合世       鈦昇      富邦美債1-3                 唐鋒                新昕纖    生泰       全銓
易威       永捷      富邦美債7-10                尼克森              謚源      杏昌
穆拉德     凱衛      富邦美債20年                益通                東林      太醫
南璋       海灣      元大美債7-10                光頡                欣厚-KY   大樹
勝昱       太普高    富邦中國政策債              漢磊                友銓      其祥-KY
精確                 元大美債1-3                 華容                達威      德麥
宏易                 元大投資級公司債            天揚                松崗      中華食
唐鋒                 元大中國債3-5               建達                三圓      世坤
榮群                 群益15年IG電信債            九豪                雙喜      萬國通
天宇                 群益15年IG科技債            信昌電              力泰      新昕纖
新零售               群益10年IG金融債            安碁                理銘      光明
力新                 國泰5Y+新興債               蜜望實              亞都      聚紡
恩得利               國泰1-5Y高收債              奧斯特              東凌-KY   興采
李洲                 富邦全球投等債              士開                關中      新麥
凱柏實業             富邦全球高收債              昇華                隆中      泰茂
遠昇                 合世                        大宇資              明揚      崇友
及成                 杏昌                        鼎創達              綠河-KY   永彰
和進                 易威                                            欣泰      至興
耀勝                 東洋                                                      長佳
倚強                 穆拉德                                                    瑞穎
錦明                 友華                                                      大恭
鑫創                 太醫                                                      致振
廣寰科               聯合                                                      長盛
點晶                 健亞                                                      康聯訊
建舜電               合富-KY                                                   威潤
泰谷                 科懋                                                      唐榮
典範                 南璋                                                      晉椿
長天                 勝昱                                                      世豐
哲固                 力肯                                                      久陽
益通                 祺驊                                                      強新
振維                 精確                                                      尼克森
鴻翊                 宏易                                                      力新
迎輝                 朋程                                                      凌網
欣厚-KY              唐鋒                                                      恩得利
兆遠                 威潤                                                      李洲
系統電               榮群                                                      港建
世紀                 天宇                                                      倚強
華容                 華祺                                                      至寶電
建榮                 新零售                                                    點晶
立衛                 力新                                                      幸康
天揚                 坤悅                                                      迎輝
鈺創                 凌網                                                      先益
佳總                 恩得利                                                    堡達
合正                 李洲                                                      重鳥鵬
寶聯通               凱柏實業                                                  晶達
凱鈺                 遠昇                                                      天鉞電
德宏                 港建                                                      凱鈺
合邦                 及成                                                      彩富
萬旭                 新揚科                                                    合邦
驊宏資               新洲                                                      業強
久正                 和進                                                      九豪
上揚                 耀勝                                                      訊達
全譜                 茂訊                                                      撼訊
易通展               倚強                                                      亞銳士
安鈦克               錦明                                                      合晶
元隆                 鑫創                                                      易通展
沛亨                 廣寰科                                                    沛亨
九暘                 點晶                                                      迅德
凱碩                 建舜電                                                    大中
全達                 泰谷                                                      倉和
奧斯特               典範                                                      星雲
保銳                 崇越電                                                    森田
越峰                 長天                                                      三圓
英格爾               哲固                                                      力泰
鑫龍騰               益通                                                      富裔
士開                 振維                                                      惠普
昇益                 鴻翊                                                      中連貨
志嘉                 迎輝                                                      安心
富裔                 曜越                                                      漢來美食
正德                 西柏                                                      燦星旅
燦星旅               重鳥鵬                                                    雅茗-KY
富驛-KY              閎康                                                      易飛網
劍湖山               鼎翰                                                      高野
德記                 欣厚-KY                                                   亞都
泰偉                 兆遠                                                      老爺知
華義                 廣穎                                                      東凌-KY
昇華                 數字                                                      紅馬-KY
得利影               系統電                                                    德記
鼎創達               世紀                                                      邁達康
花王                 光聯                                                      大展證
邦泰                 華容                                                      誠品生活
                     建榮                                                      得利影
                     立衛                                                      時報
                     天揚                                                      琉園
                     世界                                                      旭然
                     鈺創                                                      捷必勝-KY
                     佳總                                                      明揚
                     合正                                                      紅木-KY
                     東友                                                      鉅邁
                     均豪                                                      綠河-KY
                     寶聯通                                                    霹靂
                     凱鈺                                                      花王
                     德宏                                                      欣雄
                     合邦                                                      欣泰
                     久威                                                      大汽電
                     萬旭
                     驊宏資
                     捷波
                     久正
                     亞通
                     萬泰科
                     中探針
                     上揚
                     全譜
                     驊訊
                     易通展
                     安鈦克
                     元隆
                     沛亨
                     精測
                     瑞耘
                     佑華
                     九暘
                     星雲
                     廣積
                     凱碩
                     全達
                     奧斯特
                     品安
                     保銳
                     越峰
                     英格爾
                     鑫龍騰
                     士開
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                     志嘉
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