[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 全銓 易威 永捷 富邦美債7-10 尼克森 謚源 杏昌 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 益通 東林 太醫 南璋 海灣 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 大樹 勝昱 太普高 富邦中國政策債 漢磊 友銓 其祥-KY 精確 元大美債1-3 華容 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 天揚 松崗 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 建達 三圓 世坤 榮群 群益15年IG電信債 九豪 雙喜 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 力泰 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 安碁 理銘 光明 力新 國泰5Y+新興債 蜜望實 亞都 聚紡 恩得利 國泰1-5Y高收債 奧斯特 東凌-KY 興采 李洲 富邦全球投等債 士開 關中 新麥 凱柏實業 富邦全球高收債 昇華 隆中 泰茂 遠昇 合世 大宇資 明揚 崇友 及成 杏昌 鼎創達 綠河-KY 永彰 和進 易威 欣泰 至興 耀勝 東洋 長佳 倚強 穆拉德 瑞穎 錦明 友華 大恭 鑫創 太醫 致振 廣寰科 聯合 長盛 點晶 健亞 康聯訊 建舜電 合富-KY 威潤 泰谷 科懋 唐榮 典範 南璋 晉椿 長天 勝昱 世豐 哲固 力肯 久陽 益通 祺驊 強新 振維 精確 尼克森 鴻翊 宏易 力新 迎輝 朋程 凌網 欣厚-KY 唐鋒 恩得利 兆遠 威潤 李洲 系統電 榮群 港建 世紀 天宇 倚強 華容 華祺 至寶電 建榮 新零售 點晶 立衛 力新 幸康 天揚 坤悅 迎輝 鈺創 凌網 先益 佳總 恩得利 堡達 合正 李洲 重鳥鵬 寶聯通 凱柏實業 晶達 凱鈺 遠昇 天鉞電 德宏 港建 凱鈺 合邦 及成 彩富 萬旭 新揚科 合邦 驊宏資 新洲 業強 久正 和進 九豪 上揚 耀勝 訊達 全譜 茂訊 撼訊 易通展 倚強 亞銳士 安鈦克 錦明 合晶 元隆 鑫創 易通展 沛亨 廣寰科 沛亨 九暘 點晶 迅德 凱碩 建舜電 大中 全達 泰谷 倉和 奧斯特 典範 星雲 保銳 崇越電 森田 越峰 長天 三圓 英格爾 哲固 力泰 鑫龍騰 益通 富裔 士開 振維 惠普 昇益 鴻翊 中連貨 志嘉 迎輝 安心 富裔 曜越 漢來美食 正德 西柏 燦星旅 燦星旅 重鳥鵬 雅茗-KY 富驛-KY 閎康 易飛網 劍湖山 鼎翰 高野 德記 欣厚-KY 亞都 泰偉 兆遠 老爺知 華義 廣穎 東凌-KY 昇華 數字 紅馬-KY 得利影 系統電 德記 鼎創達 世紀 邁達康 花王 光聯 大展證 邦泰 華容 誠品生活 建榮 得利影 立衛 時報 天揚 琉園 世界 旭然 鈺創 捷必勝-KY 佳總 明揚 合正 紅木-KY 東友 鉅邁 均豪 綠河-KY 寶聯通 霹靂 凱鈺 花王 德宏 欣雄 合邦 欣泰 久威 大汽電 萬旭 驊宏資 捷波 久正 亞通 萬泰科 中探針 上揚 全譜 驊訊 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 精測 瑞耘 佑華 九暘 星雲 廣積 凱碩 全達 奧斯特 品安 保銳 越峰 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 漢來美食 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 柏文 福邦證 紅馬-KY 德記 弘帆 宏遠證 泰偉 華義 昇華 得利影 華研 時報 鼎創達 旭源 裕國 花王 邦泰