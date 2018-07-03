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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          世紀鋼            昶和     福壽     新日光     
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50          麗正              大統染   大統益   臺企銀     
宏洲     富邦恒生國企正2 富邦摩台          中環              海悅     興泰                
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦發達          國巨              銘旺科   達新                
東華     正道     富邦金融          光罩              卓越     恆大                
大東     同開     元大MSCI台灣          茂矽              統領     怡華                
立益              永豐臺灣加權          錸德                       昶和                
佳和              國泰日經225          廷鑫                       大統染              
昶和              元大歐洲50          智寶                       永記                
三洋紡            元大日經225          威盛                       日勝化              
本盟              國泰20年美債反1          環科                       展宇                
瑞利              元大美債7-10正2          隴華                       士紙                
樂士              元大美債7-10反1          友旺                       六暉-KY             
正峰新            元大S&P日圓反1          奇力新                     中環                
億泰              富邦歐洲          大毅                       光罩                
毛寶              FH彭博高收益債          吉祥全                     茂矽                
燁興              FH彭博新興債          華新科                     智寶                
中鴻              FH富時不動產          嘉晶                       銘旺科              
聚亨              元大台灣高息低波          星通                       奇力新              
千興              FH富時高息低波          玉晶光                     大毅                
威致              國泰RMB短期報酬          揚明光                     嘉晶                
華豐              新光內需收益          佳凌                       日電貿              
首利              環泥              鈞寶                       玉晶光              
麗正              天仁              達方                       揚明光              
東訊              宏亞              富鼎                       傳奇                
華泰              鮮活果汁-KY          杜康-DR                    迎廣                
錸德              南亞              陽光能源-DR                   嘉聯益              
倫飛              三芳              新利虹                     關貿                
威盛              台化              潤泰材                     亞弘電              
國碩              宏洲                                         鈺邦                
銘旺科            嘉裕                                         富鼎                
統懋              東華                                         華友聯              
翔耀              大東                                         潤弘                
太空梭            立益                                         遠雄來              
麗臺              力麗                                         夏都                
華映              佳和                                         欣欣                
吉祥全            宏益                                         統領                
憶聲              宜進                                         客思達-KY            
科風              昶和                                         友佳-DR             
和鑫              三洋紡                                       一零四              
力特              本盟                                         欣天然              
喬鼎              儒鴻                                         新海                
正達              東元                                         欣高                
晟鈦              瑞利                                         全國                
同泰              大億                                         茂順                
新世紀            樂士                                         jpp-KY              
誠創              正峰新                                       台數科              
嘉威              永冠-KY                                      波力-KY             
力銘              華榮                                         泰昇-KY             
亞太電            宏泰                                         政伸                
達能              億泰                                         吉源-KY             
清惠              葡萄王                                                           
慧友              永光                                                             
勁永              毛寶                                                             
捷泰              亞諾法                                                           
互億              華廣                                                             
天瀚              康普                                                             
迅杰              台耀                                                             
華上              燁興                                                             
光麗-KY           中鴻                                                             
元晶              豐興                                                             
華冠              聚亨                                                             
裕豐              千興                                                             
寶徠              威致                                                             
皇普              新鋼                                                             
日勝生            三星                                                             
台船              華豐                                                             
六福              六暉-KY                                                          
台南-KY           首利                                                             
康師傅-DR          伸興                                                             
聖馬丁-DR          麗正                                                             
神州-DR           聯電                                                             
耀傑-DR           華通                                                             
同方友友-DR          台揚                                                             
晨訊科-DR          東訊                                                             
友佳-DR           國巨                                                             
陽光能源-DR          華泰                                                             
精熙-DR           錸德                                                             
中福              宏碁                                                             
雷虎              藍天                                                             
中視              倫飛                                                             
秋雨              威盛                                                             
慶豐富            研華                                                             
新利虹            友通                                                             
國光生            國碩                                                             
                  圓剛                                                             
                  固緯                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  偉詮電                                                           
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新美齊                                                           
                  聯發科                                                           
                  全新                                                             
                  奇力新                                                           
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  亞光                                                             
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  科風                                                             
                  台灣大                                                           
                  益登                                                             
                  和鑫                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  銘異                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  TPK-KY                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  穎漢                                                             
                  致伸                                                             
                  凌通                                                             
                  眾達-KY                                                          
                  科嘉-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  富爾特                                                           
                  柏承                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  和椿                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  基泰                                                             
                  日勝生                                                           
                  潤弘                                                             
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  新產                                                             
                  元富證                                                           
                  中信金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  寶成                                                             
                  統一實                                                           
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  泰福-KY                                                          
                  可寧衛                                                           
                  潤泰材                                                           
                  鈺齊-KY
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