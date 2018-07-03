◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 世紀鋼 昶和 福壽 新日光 元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 元大台商50 麗正 大統染 大統益 臺企銀 宏洲 富邦恒生國企正2 富邦摩台 中環 海悅 興泰 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦發達 國巨 銘旺科 達新 東華 正道 富邦金融 光罩 卓越 恆大 大東 同開 元大MSCI台灣 茂矽 統領 怡華 立益 永豐臺灣加權 錸德 昶和 佳和 國泰日經225 廷鑫 大統染 昶和 元大歐洲50 智寶 永記 三洋紡 元大日經225 威盛 日勝化 本盟 國泰20年美債反1 環科 展宇 瑞利 元大美債7-10正2 隴華 士紙 樂士 元大美債7-10反1 友旺 六暉-KY 正峰新 元大S&P日圓反1 奇力新 中環 億泰 富邦歐洲 大毅 光罩 毛寶 FH彭博高收益債 吉祥全 茂矽 燁興 FH彭博新興債 華新科 智寶 中鴻 FH富時不動產 嘉晶 銘旺科 聚亨 元大台灣高息低波 星通 奇力新 千興 FH富時高息低波 玉晶光 大毅 威致 國泰RMB短期報酬 揚明光 嘉晶 華豐 新光內需收益 佳凌 日電貿 首利 環泥 鈞寶 玉晶光 麗正 天仁 達方 揚明光 東訊 宏亞 富鼎 傳奇 華泰 鮮活果汁-KY 杜康-DR 迎廣 錸德 南亞 陽光能源-DR 嘉聯益 倫飛 三芳 新利虹 關貿 威盛 台化 潤泰材 亞弘電 國碩 宏洲 鈺邦 銘旺科 嘉裕 富鼎 統懋 東華 華友聯 翔耀 大東 潤弘 太空梭 立益 遠雄來 麗臺 力麗 夏都 華映 佳和 欣欣 吉祥全 宏益 統領 憶聲 宜進 客思達-KY 科風 昶和 友佳-DR 和鑫 三洋紡 一零四 力特 本盟 欣天然 喬鼎 儒鴻 新海 正達 東元 欣高 晟鈦 瑞利 全國 同泰 大億 茂順 新世紀 樂士 jpp-KY 誠創 正峰新 台數科 嘉威 永冠-KY 波力-KY 力銘 華榮 泰昇-KY 亞太電 宏泰 政伸 達能 億泰 吉源-KY 清惠 葡萄王 慧友 永光 勁永 毛寶 捷泰 亞諾法 互億 華廣 天瀚 康普 迅杰 台耀 華上 燁興 光麗-KY 中鴻 元晶 豐興 華冠 聚亨 裕豐 千興 寶徠 威致 皇普 新鋼 日勝生 三星 台船 華豐 六福 六暉-KY 台南-KY 首利 康師傅-DR 伸興 聖馬丁-DR 麗正 神州-DR 聯電 耀傑-DR 華通 同方友友-DR 台揚 晨訊科-DR 東訊 友佳-DR 國巨 陽光能源-DR 華泰 精熙-DR 錸德 中福 宏碁 雷虎 藍天 中視 倫飛 秋雨 威盛 慶豐富 研華 新利虹 友通 國光生 國碩 圓剛 固緯 銘旺科 互盛電 統懋 偉詮電 翔耀 太空梭 新美齊 聯發科 全新 奇力新 麗臺 華映 吉祥全 亞光 憶聲 增你強 科風 台灣大 益登 和鑫 鈺德 力特 喬鼎 銘異 正達 晟鈦 同泰 新世紀 安馳 誠創 嘉威 力銘 TPK-KY 亞太電 達能 隆達 穎漢 致伸 凌通 眾達-KY 科嘉-KY 清惠 中磊 慧友 彩晶 富爾特 柏承 勁永 捷泰 互億 和椿 聚鼎 天瀚 迅杰 矽格 華上 矽力-KY 光麗-KY 元晶 陞泰 華冠 達方 勤誠 志超 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 基泰 日勝生 潤弘 台船 六福 新產 元富證 中信金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 台汽電 寶成 統一實 欣天然 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 新利虹 國光生 承業醫 泰福-KY 可寧衛 潤泰材 鈺齊-KY