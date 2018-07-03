【華冠投顧】陸股破底澆熄多頭反撲氣焰 但…

◆ 劉彥良 盤後分析

台股早盤大漲近百點再度挑戰季線，可惜陸股下殺破底澆熄多頭反撲氣焰，使得加權數終場反倒下跌 62 點，成交方面則放大至 1710 億元。

不過滬、深兩市在下午盤已有買盤進駐並回到平盤之上，台指期也以上漲 12 點作收，故我維持上周四低點 10633 是本波相對低點甚至是絕對低點的看法不變，而且接下來幾天內仍有機會見到 5 日線翻揚。

被動元件挾 2327 國巨財報利多加持，早盤創波段新高者不在少數，唯獲利調節賣壓出籠下不少個股由紅翻黑，終場國巨大跌 5.3%、2456 奇力新大跌 5.8%、2478 大毅更大跌 8.5%。幸好會員手中的 3090 日電貿才剛站上月線基期較低，加上投信買盤回籠，終場仍上漲 3.5%。

經濟日報比賽投組中就佔了 3 檔的 MOSFET 表現也不錯， 6435 大中上漲 2.7%、8261 富鼎上漲 1.9%，而會員上周五卡位的 5299 杰力則上漲 3.6%，也是和日電貿一樣，布局後連兩天上漲未受盤勢波及。

選股上，除了漲價題材股外，還要留意業績成長股，尤其接下來陸續公告的 6 月營收。指數上檔壓力在 11000，所以沒有什麼好期待的，倒是績優中小型股會持續上攻，投資朋友可以好好把握。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估