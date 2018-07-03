【日盛投顧】上櫃創6月高點拉回以來新低

◆盤勢分析

1. 台股周二持續受國際盤走弱而出現下跌，終場指數下跌 62.22 點，跌幅 0.58%，收在 10715.72 點，成交金額為 1710.49 億元，至於 OTC 則下跌 1.44%。

2. 台股連續二天來挑戰季線與半年線壓力約在 10900 點附近，但總因國際股市走弱而無法攻上，也使得本波相對強勢的上櫃股，週二出現較大獲利賣壓，這是自 6 月拉回整理以來的新低點，同時半年線失守，而上市因 6/29 出現長紅 K 線，加上年線約在 10720 點附近，且 9 日 KD 才在低檔區剛交叉上揚來到 27.98 與 25.11 附近，因此跌勢可暫時減緩，多方有機會再走一波跌深反彈行情，但得在近期迅速反彈，否則讓 KD 又出現下彎則將不利多方走勢，短線 10600~10700 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在季線與半年線附近，即極短線指數將在 10600~10900 點間。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 103.50 億元；外資 - 82.29 億元、投信 - 2.42 億元、自營商 - 18.80 億元。

被動元件、二極體、MOSFET、塑化與紡織等族群逆勢中走強

1. 電子類股:

(1) 被動元件族群: 儘管此族群股價波動大，由於產業景氣不錯，加上 6 月營收又將陸續公布，包括 8043 密望實、2492 華新科、3624 光頡、6204 艾華、5345 天揚、5328 華容與 6173 信昌電等股近日陸續見到創新高價，短線惟要留意是各公司營收表現是否有一致性成長，及留意法人籌碼變化。

(2) 二極體族群: 二極體由於供不應求，Q3 欲調漲約 10%，也帶動 5425 台半、2481 強茂與 2302 麗正與等股買盤，短線買盤不弱，仍可持續留意。

(3)MOSFET 族群: 因預期 6 月營收表現佳，法人買盤先提早卡位，包括 6435 大中、5299 杰力與 8261 富鼎等股走強，短線為主流重點股，因此可持續留意各公司業績表現。

2. 非電子類股

(1) 塑化族群: 由於近期油價大漲，也帶動族群買盤，加上台塑集團即將進入除息，部分低接買盤逢低進場，也帶動相關同族群買盤，包括包括 1326 台化、1301 台塑與 1313 聯成等股買盤都有增加，7/4 為 6505 台塑化除息 6.30 元，7/5 為 1326 台化配息 7.00 元，可留意除息前後此族群法人籌碼進出。

(2) 紡織族群: 因去年產業基期低，今年 Q1 起營運狀況略有好轉，加上目前又有世足賽，包括 1402 遠東新與 1446 宏和等股近日走強，由於族群買盤不夠強，因此不妨觀察即可。