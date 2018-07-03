央行潘功勝：中國債市違約率低於國際

近期中國債市違約議題炒得熱烈，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，於7月3日出席債券通周年論壇上強調，中國債市於2018年5月末，違約率只是0.39%，較中國商業銀行的不良貸款率1.74%，以至國際債券平均違約率的1.2至2.08%為低。於2018年前5個月，共有12家發行商涉及違約，當中只有7家為今年新違約商，其他5家去年已經被發現。

他認為，這現象有利中國債券市場健康發展，而央行亦在研究處理違約債券的交易機制，並將優化發行人條款，強化信息披露管理，完善託管人安排。他又介紹，於2018年5月熊貓債於銀行間債券市場的規模約1600億元；而境外機構投資者持有銀行間債市規模，於6月末估計達1.48萬億元餘額，涉及1000家境外機構投資者，債券通開通後，新增了6000億元餘額和540家境外機構。然而外資於中國債市佔比只有1.9%，未來發展空間仍有很大潛力。

於2018年5月，中國交易商協會已頒佈信用評級機構的註冊規則，他期望早日有國際信貸評級公司於內地展開業務。而境外機構投資者關注的債券通相關稅務安排，他表示很快會明確。他又透露，相關的交易手續費，亦將削減50%。

除彭博巴克萊，他表示摩根大通、花旗也相繼將中國債市納入到旗下主要債券指數內，這將有助增加指數的吸引力，推動中國金融市場發展，增加中國金融市場於國際影響力。

他強調，中國10年期國債息率要較發達國家吸引。中國10年期國債息率為3.6%，美國的只有2.9%，歐洲約0.4%，日本只有0.04%。中國政策性銀行債息更高達4.3-4.5%。

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