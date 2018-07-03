【運達投顧】高檔高融資股才剛要殺融資

上週五美股開高走低盤中都出現大漲但是收盤道瓊高科技股費半最多漲 0.2%，漲最多的是 NBI 生技指數 + 1.6%、BTK 生技指數 + 1.9%，週五台股大漲反彈不過今天又出現上影線，台股穩定了嗎？本週台股要留意的重點分析如下：

1. 台股可否延續反彈機會還是要從國際股市的結構來分析畢竟台股不可能獨強，美股上週五開高走低留出長的上影線，亞股上週五反彈但是今天一開盤中國股市續跌南韓股市更弱今天還有續創波段低點反彈並不成功，以此來看台股的反彈會受到壓抑，今天 10 點半過後台股也開始跟著出現上影線，可見台股的反彈格局可否延續還有很大的問號，若中國與南韓股市再創低點那麼就要小心台股的年線會受到嚴重考驗，當年線失守台股整個空方的趨勢就會成型，所以本週美股尤其是高科技股是否還會繼續補跌造成台股跟著失守年線是觀盤重點。

2. 以美股的結構來看上週我們提示有兩檔股票將會決定台股的強弱觀盤指標：蘋果週五 - 0.2%、亞馬遜 - 0.1%，這兩檔個股雖然還未破線仍走區間，可是美股這一波領先創近期低點者如週五 CREE-2% 繼續破底，美光 - 1.3% 彈不上去、FB-0.9%，以美股來看若是蘋果與亞馬遜跌破頸線，那麼就代表弱勢股續弱強勢股也開始走弱這是空方的結構，因此美股的危機尚未解除，台股相關個股就要留意會被拖累造成指數來有下跌的壓力。

3. 上週五與今天前半場台股的反彈也伴隨著新台幣匯率升值，可是今天美元卻出現走強，近期美元高檔區間來到月線後又出現轉強可見美元走勢愈小不易，今天台幣雖然升值但是韓圜與人民幣仍是持續走貶因此新台幣也不可能強到哪去這裡只能看成貶多的休息，若匯率不止穩外資能進場的機率就不大，上週台股的大漲可以視為 6 月底法人作帳的拉抬，當季底作帳結束今天中場後期貨領先現貨下跌又造成逆價差擴大的現象，因此外資的壓力仍在台股還沒有實質的買盤有低接的現象。

4. 以台股結構來看上週五融資不減反增到目前融資減肥的現象都還沒看到，因此在籌碼面上仍要避開高檔且融資高還有補跌壓力的股票，如：直得、承啟、創意、環球晶、中美晶、合晶、可成、美琪瑪、嘉聯益、昂寶… 等。若是本週蘋果與亞馬遜出現下跌，那麼台股補跌股通常都伴隨著高融資，屆時就會有明顯的殺融資現象，因此本週起反而要留意融資的賣壓才剛剛要出籠，所以務必要先避開這類高檔高融資股。

5. 資金避風港以美股來看 NBI 生技指數 + 1.6%、BTK 生技指數 + 1.9%，很明顯的是以生技股為主，台灣的生技股指標中裕浩鼎，除了中裕是高位階，低位階的浩鼎反而有攻月線的機會，因此本週可注意生技股只要一補量就是攻擊的訊號，可留意多頭的發動機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

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