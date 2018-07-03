【大慶證券】投顧盤前－美股回穩  業績股為反攻關鍵



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚開低走高，連袂出現反彈走勢，其中代表科技股的那斯達克與費半指數漲幅較大，由於昨晚美、中貿易戰間的議題並沒有新火花，因此股市的表現可先視為跌深反彈，由於目前包括歐盟以及其他國家也都將針對美國的貿易戰提出報復手段，長線對全球的經濟將開始慢慢產生影響，而短線上對於股市的衝擊目前並未結束，因此，在消息面尚未釐清前，研判美股仍將維持目前震盪拉回的態勢不變，美元、美債為觀察指標。

貿易戰衝突加溫，近日川普於專訪時表示，如果無法與中國達成協議，適用美國關稅的進口品金額可能將攀升至 5 千億美元，另外加拿大也對美國展開反擊，針對 166 億加元美國貨課徵關稅，在短線衝突持續擴大下，拖累亞股昨日重挫，日、韓、陸股開低走低，陸股收盤跌幅高達 2% 以上，短線上貿易戰持續衝擊亞股，在紛爭未淡化前，研判亞股恐將維持弱勢整理。

台股昨早盤開高走高，一度突破季線反壓，然而隨後受亞股走弱影響，指數由紅翻黑，終場下跌 58 點收在 10777 點，成交量 1425 億。台灣央行維持重貼現率 1.375% 不變，反觀美國已調高主要利率範圍到 1.75% 至 2%，隨著台美利差擴大，加上貿易戰衝擊，引發外資在外匯市場調節，上週台幣一度來到 30.586 兌 1 美元，台幣走勢趨貶，短線不利股市，所幸昨日台幣盤中止貶轉升，若能持續走升，外資才可能真正的由空翻多，指數短線可先以上週四低點 10633 點作為支撐。從盤面來看，被動元件類股維持強勢，市場傳出 MLCC 在 7 月將有另一波漲價潮，激勵華新科、禾伸堂、信昌電等個股攻上漲停，國巨、奇力新等個股也分別大漲 9.33%、7.56%，另外特斯拉週產能達 5000 輛目標，激勵相關概念股如和大、貿聯 - KY 分別上漲 3.04%、4.9%，另外隨著近期油價高漲，塑化報價穩在高檔，激勵類股緩步盤堅，台化盤中創歷史新高價，華夏、東聯… 等個股也都有表現。整體來看，台幣趨貶引響股市資金水位，加上時序進入月營收公布期，現階段更需重視產業與個股基本面，配合步入傳統旺季，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車與塑化等均是可留意的族群。

