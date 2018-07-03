[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/02 107/06/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46960 10.46860 0.00100 0.00955 大華銀多元特別收益平衡基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91960 9.91010 0.00950 0.09586 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91960 9.91010 0.00950 0.09586 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.89890 9.89440 0.00450 0.04548 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.89890 9.89440 0.00450 0.04548 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24950 9.24310 0.00640 0.06924 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49220 9.48500 0.00720 0.07591 中國信託台灣活力基金 17.06000 16.80000 0.26000 1.54762 中國信託台灣優勢基金 19.35000 19.04000 0.31000 1.62815 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77550 9.77890 -0.00340 -0.03477 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22430 9.22740 -0.00310 -0.03360 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15330 10.14970 0.00360 0.03547 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57750 9.57400 0.00350 0.03656 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.22030 10.17040 0.04990 0.49064 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.94600 8.90240 0.04360 0.48976 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26120 11.17210 0.08910 0.79752 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.19420 10.11360 0.08060 0.79695 中國信託智能運動基金-台幣 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 中國信託智能運動基金-美元 10.60000 10.51000 0.09000 0.85633 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97900 10.97860 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41070 9.41080 -0.00010 -0.00106 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13700 9.13720 -0.00020 -0.00219 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54910 9.54640 0.00270 0.02828 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26750 9.26470 0.00280 0.03022 中國信託精穩基金 19.15860 19.09850 0.06010 0.31468 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.64000 68.85000 0.79000 1.14742 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.14130 38.25280 -0.11150 -0.29148 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.27000 18.85000 0.42000 2.22812 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34970 11.34870 0.00100 0.00881 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72250 10.75210 -0.02960 -0.27530 元大上證50基金 28.66000 28.07000 0.59000 2.10189 元大大中華TMT基金-人民幣 12.49000 12.03000 0.46000 3.82377 元大大中華TMT基金-新台幣 11.41000 11.02000 0.39000 3.53902 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.12000 12.90000 0.22000 1.70543 元大大中華價值指數基金-美元 12.73900 12.53200 0.20700 1.65177 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.00700 16.77800 0.22900 1.36488 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.91900 10.63900 0.28000 2.63183 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.76800 10.52200 0.24600 2.33796 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.01000 0.06000 1.99336 元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 13.83000 0.25000 1.80766 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.73980 46.83630 -0.09650 -0.20604 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35570 10.34600 0.00970 0.09376 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.61730 9.60840 0.00890 0.09263 元大中國機會債券基金-新台幣 9.76910 9.78780 -0.01870 -0.19105 元大巴西指數基金 5.16000 5.12400 0.03600 0.70258 元大巴菲特基金 30.83000 30.60000 0.23000 0.75163 元大日經225基金 27.42000 28.06000 -0.64000 -2.28083 元大台商收成基金 24.16000 24.20000 -0.04000 -0.16529 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 元大台灣50單日正向2倍基金 36.22000 36.68000 -0.46000 -1.25409 元大台灣中型100基金 33.19000 33.36000 -0.17000 -0.50959 元大台灣加權股價指數基金 24.92300 25.07700 -0.15400 -0.61411 元大台灣卓越50基金 81.18000 81.53000 -0.35000 -0.42929 元大台灣金融基金 17.40000 17.57000 -0.17000 -0.96756 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.82000 30.94000 -0.12000 -0.38785 元大台灣高股息基金 25.47000 25.61000 -0.14000 -0.54666 元大台灣電子科技基金 35.60000 35.74000 -0.14000 -0.39172 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 元大全球不動產證券化基金-美元 13.07100 13.00600 0.06500 0.49977 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.97000 8.85000 0.12000 1.35593 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.77000 0.09000 1.32939 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.73000 0.05000 0.74294 元大全球股票入息基金-美元配息 9.54200 9.48600 0.05600 0.59034 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 元大全球新興市場精選組合基金 13.63000 13.44000 0.19000 1.41369 元大全球農業商機基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大印尼指數基金 8.31500 8.04000 0.27500 3.42040 元大印度指數基金 9.65600 9.49400 0.16200 1.70634 元大印度基金 12.61000 12.47000 0.14000 1.12269 元大多多基金 22.72000 22.30000 0.42000 1.88341 元大多福基金 60.92000 60.02000 0.90000 1.49950 元大亞太成長基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57180 8.55840 0.01340 0.15657 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09850 7.08750 0.01100 0.15520 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.60900 9.58900 0.02000 0.20857 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.96500 10.01700 -0.05200 -0.51912 元大卓越基金 52.81000 52.36000 0.45000 0.85943 元大店頭基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290 元大泛歐成長基金 9.43000 9.31000 0.12000 1.28894 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23590 10.23540 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.46780 9.49400 -0.02620 -0.27596 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.38540 31.47230 -0.08690 -0.27612 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.25160 38.35860 -0.10700 -0.27895 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.91890 18.91510 0.00380 0.02009 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.61360 19.64150 -0.02790 -0.14205 元大美國政府7至10年期債券基金 38.48510 38.58860 -0.10350 -0.26821 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.45250 20.46040 -0.00790 -0.03861 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.05750 18.07240 -0.01490 -0.08245 元大高科技基金 22.13000 21.69000 0.44000 2.02858 元大得利貨幣市場基金 16.24290 16.24230 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97450 11.97410 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225 元大華夏中小基金 8.00000 7.74000 0.26000 3.35917 元大新中國基金-人民幣 10.29000 9.93000 0.36000 3.62538 元大新中國基金-美元 10.00200 9.64800 0.35400 3.66915 元大新中國基金-新台幣 9.85000 9.53000 0.32000 3.35782 元大新主流基金 32.04000 31.35000 0.69000 2.20096 元大新東協平衡基金-美元 9.35400 9.28500 0.06900 0.74313 元大新東協平衡基金-新台幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19730 10.08670 0.11060 1.09649 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.80010 9.69410 0.10600 1.09345 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.31310 10.23030 0.08280 0.80936 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06980 8.99690 0.07290 0.81028 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75130 9.75770 -0.00640 -0.06559 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41490 9.42120 -0.00630 -0.06687 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.79570 9.82990 -0.03420 -0.34792 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46040 9.49340 -0.03300 -0.34761 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50920 9.51630 -0.00710 -0.07461 元大新興亞洲基金 11.70000 11.52000 0.18000 1.56250 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.18310 9.13180 0.05130 0.56177 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.06790 9.01740 0.05050 0.56003 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33300 9.30710 0.02590 0.27828 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21370 9.18820 0.02550 0.27753 元大萬泰貨幣市場基金 15.09200 15.09140 0.00060 0.00398 元大經貿基金 43.78000 43.02000 0.76000 1.76662 元大實質多重資產基金-人民幣 10.11000 9.97000 0.14000 1.40421 元大實質多重資產基金-美元 9.64900 9.50800 0.14100 1.48296 元大實質多重資產基金-新台幣 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 元大滬深300單日反向1倍基金 16.42000 15.57000 0.85000 5.45922 元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 14.07000 -1.56000 -11.08742 元大摩臺基金 37.67000 37.92000 -0.25000 -0.65928 元大標普500基金 24.93000 24.98000 -0.05000 -0.20016 元大標普500單日反向1倍基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 元大標普500單日正向2倍基金 31.72000 31.71000 0.01000 0.03154 元大標智滬深300基金 18.01000 17.84000 0.17000 0.95291 元大歐洲50基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55470 9.52710 0.02760 0.28970 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16080 10.16040 0.00040 0.00394 元大績效基金 66.13000 64.71000 1.42000 2.19441 元大韓國KOSPI200基金 21.93000 22.51000 -0.58000 -2.57663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.35000 16.05000 0.30000 1.86916 日盛上選基金 36.43000 36.33000 0.10000 0.27525 日盛小而美基金 19.77000 19.51000 0.26000 1.33265 日盛中國內需動力基金 10.81000 10.45000 0.36000 3.44498 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64700 11.65810 -0.01110 -0.09521 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84740 9.85680 -0.00940 -0.09537 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67570 11.68540 -0.00970 -0.08301 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.86560 9.87390 -0.00830 -0.08406 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60010 10.62700 -0.02690 -0.25313 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.94120 8.96390 -0.02270 -0.25324 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.68000 11.28000 0.40000 3.54610 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.53000 11.15000 0.38000 3.40807 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.78000 11.42000 0.36000 3.15236 日盛日盛基金 15.63000 15.28000 0.35000 2.29058 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 日盛全球抗暖化基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99390 9.99070 0.00320 0.03203 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46110 9.45810 0.00300 0.03172 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81240 9.82030 -0.00790 -0.08045 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29160 9.29900 -0.00740 -0.07958 日盛全球新興債券基金A 10.57710 10.59480 -0.01770 -0.16706 日盛全球新興債券基金B 8.27080 8.28460 -0.01380 -0.16657 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39800 2.39960 -0.00160 -0.06668 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68140 1.68260 -0.00120 -0.07132 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36500 0.36540 -0.00040 -0.10947 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25680 0.25700 -0.00020 -0.07782 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.10790 12.13360 -0.02570 -0.21181 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37760 8.39540 -0.01780 -0.21202 日盛亞洲機會基金 7.42000 7.28000 0.14000 1.92308 日盛首選基金 18.94000 18.63000 0.31000 1.66398 日盛高科技基金 19.71000 19.65000 0.06000 0.30534 日盛貨幣市場基金 14.75970 14.75920 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 45.55000 44.62000 0.93000 2.08427 日盛精選五虎基金 40.27000 39.74000 0.53000 1.33367 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47570 13.47520 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.58000 36.44000 0.14000 0.38419 台新MSCI中國基金 21.65000 21.25000 0.40000 1.88235 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.50000 18.38000 0.12000 0.65288 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.03000 21.31000 -0.28000 -1.31394 台新大眾貨幣市場基金 14.15200 14.15150 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.14130 10.13700 0.00430 0.04242 台新中美貨幣市場基金-美元 10.64020 10.63610 0.00410 0.03855 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09640 10.12080 -0.02440 -0.24109 台新中國通基金 49.25000 48.81000 0.44000 0.90145 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52920 0.51430 0.01490 2.89714 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.11500 15.70500 0.41000 2.61063 台新中國精選中小基金-美元 0.39790 0.38330 0.01460 3.80903 台新中國精選中小基金-新台幣 12.13000 11.72000 0.41000 3.49829 台新主流基金 25.11000 24.89000 0.22000 0.88389 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.99000 20.02000 -0.03000 -0.14985 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65900 0.65810 0.00090 0.13676 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49470 0.49400 0.00070 0.14170 台新台灣中小基金 38.65000 38.25000 0.40000 1.04575 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65160 9.61720 0.03440 0.35769 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29290 9.25290 0.04000 0.43230 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34370 10.29920 0.04450 0.43207 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.39360 10.36370 0.02990 0.28851 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.14280 11.11080 0.03200 0.28801 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.55000 15.35000 0.20000 1.30293 台新亞美短期債券基金 10.95770 10.97450 -0.01680 -0.15308 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52580 8.54390 -0.01810 -0.21185 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28550 0.28530 0.00020 0.07010 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72970 11.75470 -0.02500 -0.21268 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38720 0.38690 0.00030 0.07754 台新真吉利貨幣市場基金 11.08410 11.08370 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.93680 29.89840 0.03840 0.12843 台新智慧生活基金-美元 10.26430 10.21680 0.04750 0.46492 台新智慧生活基金-新台幣 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.57190 8.58050 -0.00860 -0.10023 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66570 8.69890 -0.03320 -0.38166 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12310 9.13240 -0.00930 -0.10184 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.23120 9.26660 -0.03540 -0.38202 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60880 10.60580 0.00300 0.02829 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34290 0.34190 0.00100 0.29248 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98420 7.98190 0.00230 0.02882 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27190 0.27100 0.00090 0.33210 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.01000 5.84000 0.17000 2.91096 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.55000 20.58000 -0.03000 -0.14577 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.78500 10.76000 0.02500 0.23234 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.23000 24.58000 0.65000 2.64443 未來資產全球大消費基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.69390 11.70930 -0.01540 -0.13152 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.51530 9.52790 -0.01260 -0.13224 未來資產亞洲新富基金 21.78000 21.41000 0.37000 1.72816 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55820 12.55780 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 15.69000 15.25000 0.44000 2.88525 未來資產新興市場債券基金A 8.66850 8.66330 0.00520 0.06002 未來資產新興市場債券基金B 6.65690 6.65290 0.00400 0.06012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04950 11.04860 0.00090 0.00815 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.09730 10.10950 -0.01220 -0.12068 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32450 9.33040 -0.00590 -0.06323 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52640 10.53300 -0.00660 -0.06266 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.16090 8.16460 -0.00370 -0.04532 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27540 9.27960 -0.00420 -0.04526 永豐中小基金 60.22000 58.51000 1.71000 2.92258 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74510 1.74270 0.00240 0.13772 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28580 2.28260 0.00320 0.14019 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.14740 8.14670 0.00070 0.00859 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.35400 10.35310 0.00090 0.00869 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.01000 4.84000 0.17000 3.51240 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.03000 22.30000 0.73000 3.27354 永豐主流品牌基金 18.01000 17.59000 0.42000 2.38772 永豐永豐基金 38.26000 37.43000 0.83000 2.21747 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.91890 9.91030 0.00860 0.08678 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.91880 9.91020 0.00860 0.08678 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.90810 9.90250 0.00560 0.05655 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90790 9.90230 0.00560 0.05655 永豐亞洲民生消費基金 12.21000 12.01000 0.20000 1.66528 永豐南非幣2021保本基金 12.80550 12.78850 0.01700 0.13293 永豐高科技基金 29.67000 28.65000 1.02000 3.56021 永豐貨幣市場基金 13.87370 13.87320 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06030 2.05900 0.00130 0.06314 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42900 2.42740 0.00160 0.06591 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78640 7.79140 -0.00500 -0.06417 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36690 10.37350 -0.00660 -0.06362 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12010 7.11890 0.00120 0.01686 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86650 10.86480 0.00170 0.01565 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.53000 9.37000 0.16000 1.70758 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.80000 7.65000 0.15000 1.96078 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.81000 17.53000 0.28000 1.59726 永豐臺灣加權ETF基金 54.16000 54.43000 -0.27000 -0.49605 永豐領航科技基金 46.50000 45.13000 1.37000 3.03567 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.95000 10.74000 0.21000 1.95531 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.39000 0.19000 1.82868 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 永豐趨勢平衡基金 52.75000 51.84000 0.91000 1.75540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51060 11.50950 0.00110 0.00956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.52440 9.52930 -0.00490 -0.05142 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.64790 9.65280 -0.00490 -0.05076 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49340 9.50110 -0.00770 -0.08104 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.57770 9.58540 -0.00770 -0.08033 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54570 9.54980 -0.00410 -0.04293 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.79950 9.80370 -0.00420 -0.04284 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47960 9.48610 -0.00650 -0.06852 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.64700 9.65360 -0.00660 -0.06837 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.19000 10.90000 0.29000 2.66055 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.16000 9.90000 0.26000 2.62626 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.89000 10.60000 0.29000 2.73585 兆豐國際中小基金 17.10000 16.85000 0.25000 1.48368 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.50000 14.05000 0.45000 3.20285 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.69000 19.11000 0.58000 3.03506 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.64000 19.03000 0.61000 3.20547 兆豐國際生命科學基金 15.59000 15.46000 0.13000 0.84088 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29240 10.27770 0.01470 0.14303 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56950 10.53740 0.03210 0.30463 兆豐國際全球基金 31.89000 31.80000 0.09000 0.28302 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24030 10.23970 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.90650 9.93320 -0.02670 -0.26880 兆豐國際國民基金 23.03000 22.98000 0.05000 0.21758 兆豐國際第一基金 13.79000 13.71000 0.08000 0.58352 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82190 9.84380 -0.02190 -0.22248 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84200 7.85950 -0.01750 -0.22266 兆豐國際萬全基金 21.38000 21.24000 0.14000 0.65913 兆豐國際電子基金 27.07000 26.92000 0.15000 0.55721 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.05000 22.08000 -0.03000 -0.13587 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.90000 16.80000 0.10000 0.59524 兆豐國際豐台灣基金 32.60000 32.66000 -0.06000 -0.18371 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49410 12.49370 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 10.98300 10.98870 -0.00570 -0.05187 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.82090 11.81890 0.00200 0.01692 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.61050 10.60970 0.00080 0.00754 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.37280 11.37010 0.00270 0.02375 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10570 8.10990 -0.00420 -0.05179 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46100 9.45860 0.00240 0.02537 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98220 8.98170 0.00050 0.00557 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95460 8.95250 0.00210 0.02346 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27730 9.27680 0.00050 0.00539 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 合庫全球新興市場基金 9.24000 9.09000 0.15000 1.65017 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 合庫貨幣市場基金 10.12300 10.12260 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.43630 9.43800 -0.00170 -0.01801 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68680 9.68670 0.00010 0.00103 合庫新興多重收益基金A類型 9.98090 9.99070 -0.00980 -0.09809 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.41830 11.41410 0.00420 0.03680 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.30710 13.30360 0.00350 0.02631 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.88460 8.88630 -0.00170 -0.01913 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.50290 9.50270 0.00020 0.00210 合庫新興多重收益基金B類型 7.91380 7.92150 -0.00770 -0.09720 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.84840 8.84460 0.00380 0.04296 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06990 10.06720 0.00270 0.02682 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94360 10.94310 0.00050 0.00457 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.23730 10.24160 -0.00430 -0.04199 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97620 10.00860 -0.03240 -0.32372 安聯中國東協基金 15.44000 15.25000 0.19000 1.24590 安聯中國策略基金 14.85000 14.43000 0.42000 2.91060 安聯中華新思路基金-人民幣 14.62000 14.18000 0.44000 3.10296 安聯中華新思路基金-美元 14.12000 13.70000 0.42000 3.06569 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.10000 12.75000 0.35000 2.74510 安聯台灣大壩基金 29.32000 28.84000 0.48000 1.66436 安聯台灣科技基金 49.39000 48.77000 0.62000 1.27127 安聯台灣貨幣市場基金 12.48300 12.48260 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 32.62000 32.09000 0.53000 1.65160 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06370 10.07270 -0.00900 -0.08935 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98780 15.00470 -0.01690 -0.11263 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62240 9.63320 -0.01080 -0.11211 安聯四季成長組合基金-美元 11.34000 11.26000 0.08000 0.71048 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.11940 12.11350 0.00590 0.04871 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07110 10.08060 -0.00950 -0.09424 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17970 12.19160 -0.01190 -0.09761 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48370 9.49000 -0.00630 -0.06639 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33250 9.34120 -0.00870 -0.09314 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02420 9.03300 -0.00880 -0.09742 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88560 11.89200 -0.00640 -0.05382 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87210 10.88420 -0.01210 -0.11117 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54710 10.56020 -0.01310 -0.12405 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.90310 8.91030 -0.00720 -0.08081 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69560 8.70540 -0.00980 -0.11257 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41040 8.42080 -0.01040 -0.12350 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.37000 34.94000 0.43000 1.23068 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 安聯全球計量平衡基金 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04550 12.05480 -0.00930 -0.07715 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46140 10.46950 -0.00810 -0.07737 安聯全球新興市場基金 17.78000 17.53000 0.25000 1.42613 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯亞洲動態策略基金 24.04000 23.70000 0.34000 1.43460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97630 9.97990 -0.00360 -0.03607 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78290 9.78640 -0.00350 -0.03576 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.13580 82.20630 -0.07050 -0.08576 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.31450 12.33050 -0.01600 -0.12976 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.92490 64.97960 -0.05470 -0.08418 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.65140 9.66400 -0.01260 -0.13038 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54390 2.54400 -0.00010 -0.00393 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50240 10.52940 -0.02700 -0.25642 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14650 2.14630 0.00020 0.00932 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.77040 8.79760 -0.02720 -0.30918 宏利台灣動力基金 34.83000 33.92000 0.91000 2.68278 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.21830 10.14840 0.06990 0.68878 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91360 9.87390 0.03970 0.40207 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11040 8.05490 0.05550 0.68902 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03030 7.99310 0.03720 0.46540 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 宏利全球債券組合基金 12.92660 12.95970 -0.03310 -0.25541 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76970 2.76800 0.00170 0.06142 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68490 11.69070 -0.00580 -0.04961 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70480 8.70900 -0.00420 -0.04823 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.36010 2.35700 0.00310 0.13152 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85400 10.88290 -0.02890 -0.26555 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.02440 3.93980 0.08460 2.14732 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65020 0.63660 0.01360 2.13635 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.79000 18.43000 0.36000 1.95334 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66190 11.65960 0.00230 0.01973 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37230 10.37300 -0.00070 -0.00675 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06450 10.07400 -0.00950 -0.09430 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96170 8.95890 0.00280 0.03125 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55380 8.55440 -0.00060 -0.00701 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45890 8.46910 -0.01020 -0.12044 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.52530 8.52510 0.00020 0.00235 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71580 2.71340 0.00240 0.08845 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39520 0.39500 0.00020 0.05063 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99300 11.99850 -0.00550 -0.04584 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89890 0.89810 0.00080 0.08908 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36640 7.36940 -0.00300 -0.04071 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03720 2.03560 0.00160 0.07860 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29330 0.29310 0.00020 0.06824 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.04700 9.05030 -0.00330 -0.03646 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32960 0.32940 0.00020 0.06072 宏利萬利貨幣市場基金 13.63480 13.63450 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.77000 2.71000 0.06000 2.21402 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.49000 12.25000 0.24000 1.95918 宏利臺灣股息收益基金 29.27000 28.87000 0.40000 1.38552 宏利澳幣保本基金 12.01110 12.00980 0.00130 0.01082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.81450 9.87420 -0.05970 -0.60461 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42770 9.48710 -0.05940 -0.62611 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.76460 8.84250 -0.07790 -0.88097 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.37260 10.40770 -0.03510 -0.33725 貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 貝萊德新台幣基金 12.92870 12.92850 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.58000 26.52000 0.06000 0.22624 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19830 11.19980 -0.00150 -0.01339 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05700 10.07740 -0.02040 -0.20243 保德信大中華基金 30.12000 29.37000 0.75000 2.55363 保德信中小型股基金 51.85000 50.87000 0.98000 1.92648 保德信中國中小基金-人民幣 9.78000 9.43000 0.35000 3.71156 保德信中國中小基金-美元 9.77000 9.42000 0.35000 3.71550 保德信中國中小基金-新臺幣 9.33000 9.02000 0.31000 3.43681 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.47170 9.38120 0.09050 0.96470 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.50210 9.41400 0.08810 0.93584 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.58210 9.48920 0.09290 0.97901 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.29200 10.19210 0.09990 0.98017 保德信中國品牌基金-人民幣 9.45000 9.19000 0.26000 2.82916 保德信中國品牌基金-美元 9.36000 9.11000 0.25000 2.74424 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.16000 9.88000 0.28000 2.83401 保德信台商全方位基金 39.31000 38.59000 0.72000 1.86577 保德信全球中小基金 29.97000 29.86000 0.11000 0.36839 保德信全球消費商機基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540 保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 保德信全球資源基金 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.85000 31.75000 0.10000 0.31496 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74190 9.71800 0.02390 0.24594 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.48220 10.45690 0.02530 0.24195 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.14530 9.14900 -0.00370 -0.04044 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82680 9.83080 -0.00400 -0.04069 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21670 8.22310 -0.00640 -0.07783 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74590 10.75440 -0.00850 -0.07904 保德信亞太基金 21.72000 21.41000 0.31000 1.44792 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47720 8.49290 -0.01570 -0.18486 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13980 11.16040 -0.02060 -0.18458 保德信店頭市場基金 37.03000 36.38000 0.65000 1.78670 保德信拉丁美洲基金 6.43000 6.36000 0.07000 1.10063 保德信金平衡基金 29.81000 29.87000 -0.06000 -0.20087 保德信金滿意基金 43.73000 43.95000 -0.22000 -0.50057 保德信科技島基金 27.34000 27.43000 -0.09000 -0.32811 保德信高成長基金 97.61000 97.05000 0.56000 0.57702 保德信第一基金 28.39000 28.09000 0.30000 1.06800 保德信貨幣市場基金 15.75770 15.75710 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.48710 10.45540 0.03170 0.30319 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54430 10.54210 0.00220 0.02087 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76630 10.73610 0.03020 0.28129 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.13570 10.13580 -0.00010 -0.00099 保德信新世紀基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01090 8.01680 -0.00590 -0.07360 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70860 10.71640 -0.00780 -0.07279 保德信新興趨勢組合基金 11.13000 10.99000 0.14000 1.27389 保德信瑞騰基金 15.53750 15.53730 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75470 9.75220 0.00250 0.02564 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90560 9.90310 0.00250 0.02524 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67040 9.66890 0.00150 0.01551 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73860 9.73610 0.00250 0.02568 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79750 9.78180 0.01570 0.16050 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79600 9.78010 0.01590 0.16258 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71260 9.70810 0.00450 0.04635 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71430 9.70980 0.00450 0.04634 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97190 9.97090 0.00100 0.01003 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97510 9.96680 0.00830 0.08328 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97510 9.96670 0.00840 0.08428 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92290 9.92440 -0.00150 -0.01511 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92290 9.92440 -0.00150 -0.01511 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54890 9.54020 0.00870 0.09119 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.45370 9.45350 0.00020 0.00212 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94670 1.94900 -0.00230 -0.11801 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62500 2.62800 -0.00300 -0.11416 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29870 0.29930 -0.00060 -0.20047 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43740 0.43830 -0.00090 -0.20534 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.52500 8.54990 -0.02490 -0.29123 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70540 11.74670 -0.04130 -0.35159 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51890 9.52340 -0.00450 -0.04725 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55290 11.56010 -0.00720 -0.06228 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.80180 8.81350 -0.01170 -0.13275 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.70970 10.72400 -0.01430 -0.13335 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05470 10.04810 0.00660 0.06568 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94270 9.93970 0.00300 0.03018 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10910 10.10740 0.00170 0.01682 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.58990 10.58780 0.00210 0.01983 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99580 9.99560 0.00020 0.00200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81930 9.81640 0.00290 0.02954 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04690 10.04380 0.00310 0.03086 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76660 9.76770 -0.00110 -0.01126 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92530 9.92710 -0.00180 -0.01813 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36180 10.33750 0.02430 0.23507 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.24880 6.25870 -0.00990 -0.15818 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59860 10.61530 -0.01670 -0.15732 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64400 11.64370 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.56000 20.40000 0.16000 0.78431 施羅德樂活中小基金-I類型 4679.040004641.34000 37.70000 0.81227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.38720 10.29730 0.08990 0.87304 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.44260 11.31570 0.12690 1.12145 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.69640 10.58130 0.11510 1.08777 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.29200 9.21160 0.08040 0.87281 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.77340 9.66510 0.10830 1.12053 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.57130 9.46830 0.10300 1.08784 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.64640 10.55420 0.09220 0.87359 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.25310 11.12830 0.12480 1.12147 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.19290 11.07240 0.12050 1.08829 柏瑞五國金勢力建設基金 6.35000 6.25000 0.10000 1.60000 柏瑞巨人基金 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64730 13.64690 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 15.93000 0.13000 0.81607 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35810 13.36640 -0.00830 -0.06210 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76060 11.74710 0.01350 0.11492 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37170 12.36110 0.01060 0.08575 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.96720 8.97280 -0.00560 -0.06241 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80300 6.80720 -0.00420 -0.06170 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83010 8.81990 0.01020 0.11565 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48960 8.48650 0.00310 0.03653 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.80690 10.79760 0.00930 0.08613 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35950 8.35850 0.00100 0.01196 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93510 11.92130 0.01380 0.11576 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57240 11.57950 -0.00710 -0.06132 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60790 11.60370 0.00420 0.03620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26210 11.25240 0.00970 0.08620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01480 9.02040 -0.00560 -0.06208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86550 9.85410 0.01140 0.11569 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70410 9.70060 0.00350 0.03608 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61230 9.60400 0.00830 0.08642 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45580 9.45460 0.00120 0.01269 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.17490 10.18130 -0.00640 -0.06286 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.04380 10.03310 0.01070 0.10665 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94230 9.93430 0.00800 0.08053 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02460 10.01640 0.00820 0.08187 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.03070 10.03700 -0.00630 -0.06277 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86230 9.85180 0.01050 0.10658 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80030 9.79240 0.00790 0.08067 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88290 9.87480 0.00810 0.08203 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.15530 10.16170 -0.00640 -0.06298 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.04380 10.03310 0.01070 0.10665 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94230 9.93430 0.00800 0.08053 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02470 10.01650 0.00820 0.08186 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03080 10.03720 -0.00640 -0.06376 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86240 9.85190 0.01050 0.10658 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80040 9.79250 0.00790 0.08067 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88290 9.87480 0.00810 0.08203 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.49510 10.52600 -0.03090 -0.29356 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65860 11.67520 -0.01660 -0.14218 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.09640 11.11500 -0.01860 -0.16734 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00880 9.03520 -0.02640 -0.29219 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72190 9.73560 -0.01370 -0.14072 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.57710 9.59320 -0.01610 -0.16783 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.21270 10.24270 -0.03000 -0.29289 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.85550 10.87090 -0.01540 -0.14166 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72030 10.73820 -0.01790 -0.16669 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00900 9.03550 -0.02650 -0.29329 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72220 9.73600 -0.01380 -0.14174 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.57750 9.59350 -0.01600 -0.16678 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.14000 13.02000 0.12000 0.92166 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 13.91000 0.17000 1.22214 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.17000 0.11000 1.19956 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.62000 0.08000 0.92807 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.70000 11.55000 0.15000 1.29870 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.95000 11.81000 0.14000 1.18544 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.47000 13.21000 0.26000 1.96821 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.56000 13.34000 0.22000 1.64918 柏瑞拉丁美洲基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36020 11.35970 0.00050 0.00440 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48680 7.48650 0.00030 0.00401 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 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0.01860 0.19147 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09340 11.12330 -0.02990 -0.26881 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65150 11.66620 -0.01470 -0.12601 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70990 10.72600 -0.01610 -0.15010 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14660 9.17120 -0.02460 -0.26823 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69410 9.70630 -0.01220 -0.12569 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.67890 9.69340 -0.01450 -0.14959 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98220 10.99600 -0.01380 -0.12550 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89780 9.92450 -0.02670 -0.26903 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20500 10.22030 -0.01530 -0.14970 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48190 9.50750 -0.02560 -0.26926 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29910 9.32420 -0.02510 -0.26919 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91230 9.92480 -0.01250 -0.12595 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44210 9.45630 -0.01420 -0.15016 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.11000 18.00000 0.11000 0.61111 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82970 12.84330 -0.01360 -0.10589 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.65380 10.62830 0.02550 0.23993 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.48250 11.44910 0.03340 0.29173 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.08190 12.05200 0.02990 0.24809 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.07390 11.04280 0.03110 0.28163 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.76630 9.74290 0.02340 0.24017 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25310 10.22320 0.02990 0.29247 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20290 10.17770 0.02520 0.24760 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17180 10.14330 0.02850 0.28097 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05290 10.02350 0.02940 0.29331 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11370 10.08530 0.02840 0.28160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.43000 14.79000 -0.36000 -2.43408 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.02000 25.81000 1.21000 4.68811 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.34000 27.31000 0.03000 0.10985 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.50000 35.53000 -0.03000 -0.08444 國泰富時中國A50基金 18.84000 18.44000 0.40000 2.16920 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.02000 18.71000 0.31000 1.65687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60800 9.61600 -0.00800 -0.08319 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.45810 8.48220 -0.02410 -0.28412 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60080 10.61060 -0.00980 -0.09236 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43050 9.45740 -0.02690 -0.28443 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14070 11.13980 0.00090 0.00808 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01860 10.05000 -0.03140 -0.31244 第一金大中華基金 30.41000 29.82000 0.59000 1.97854 第一金小型精選基金 43.94000 42.99000 0.95000 2.20982 第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 13.36000 0.42000 3.14371 第一金中國世紀基金-美元 8.92410 8.64810 0.27600 3.19145 第一金中國世紀基金-美元-N 8.92500 8.64900 0.27600 3.19112 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.38000 10.09000 0.29000 2.87413 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.38000 10.08000 0.30000 2.97619 第一金中概平衡基金 27.58000 27.04000 0.54000 1.99704 第一金台灣貨幣市場基金 15.24110 15.24060 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.74300 177.73700 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.93470 9.93450 0.00020 0.00201 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.93480 9.93440 0.00040 0.00403 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.04630 13.95030 0.09600 0.68816 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.04680 13.95150 0.09530 0.68308 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80700 9.78810 0.01890 0.19309 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80980 9.79100 0.01880 0.19201 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43850 9.43500 0.00350 0.03710 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46250 9.45900 0.00350 0.03700 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.21150 10.19190 0.01960 0.19231 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83450 9.83080 0.00370 0.03764 第一金全球大趨勢基金 23.23000 23.25000 -0.02000 -0.08602 第一金全球不動產證券化基金A 8.16110 8.12310 0.03800 0.46780 第一金全球不動產證券化基金B 5.85560 5.82830 0.02730 0.46840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.48650 9.39370 0.09280 0.98790 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48760 9.39480 0.09280 0.98778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.23000 9.14000 0.09000 0.98468 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.23000 9.14000 0.09000 0.98468 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.76600 9.67030 0.09570 0.98963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.76730 9.67180 0.09550 0.98741 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60030 8.59890 0.00140 0.01628 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09620 10.09450 0.00170 0.01684 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69920 9.69580 0.00340 0.03507 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69820 9.69450 0.00370 0.03817 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98020 7.97860 0.00160 0.02005 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84540 8.85350 -0.00810 -0.09149 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84560 8.85380 -0.00820 -0.09262 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03710 11.03290 0.00420 0.03807 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03800 11.03380 0.00420 0.03806 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91370 9.91180 0.00190 0.01917 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64840 14.66180 -0.01340 -0.09139 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.94470 13.89600 0.04870 0.35046 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.96180 13.91350 0.04830 0.34714 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 第一金亞洲科技基金 19.97000 19.82000 0.15000 0.75681 第一金亞洲新興市場基金 13.22000 13.06000 0.16000 1.22511 第一金店頭市場基金 10.98000 10.83000 0.15000 1.38504 第一金創新趨勢基金 28.13000 27.64000 0.49000 1.77279 第一金電子基金 38.09000 37.30000 0.79000 2.11796 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.83000 19.82000 0.01000 0.05045 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.84000 19.71000 0.13000 0.65956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.53000 9.16000 0.37000 4.03930 統一大中華中小基金(美元) 9.05000 8.69000 0.36000 4.14269 統一大中華中小基金(新台幣) 13.23000 12.73000 0.50000 3.92773 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 統一大東協高股息基金(美元) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 統一大滿貫基金-A類型 36.39000 0.00000 36.39000 0.00000 統一大滿貫基金-I類型 36.39000 0.00000 36.39000 0.00000 統一大龍印基金 15.84000 15.51000 0.33000 2.12766 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.87000 9.53000 0.34000 3.56768 統一大龍騰中國基金(美元) 9.38000 9.05000 0.33000 3.64641 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.54000 10.19000 0.35000 3.43474 統一中小基金 30.21000 29.77000 0.44000 1.47800 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.60730 9.63120 -0.02390 -0.24815 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.29980 9.30840 -0.00860 -0.09239 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96360 8.98430 -0.02070 -0.23040 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30020 11.32820 -0.02800 -0.24717 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86570 10.87580 -0.01010 -0.09287 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47000 10.49410 -0.02410 -0.22965 統一台灣動力基金 21.24000 20.77000 0.47000 2.26288 統一全天候基金-A類型 128.64000 0.00000 128.64000 0.00000 統一全天候基金-I類型 128.64000 0.00000 128.64000 0.00000 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.77470 8.75950 0.01520 0.17353 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.79970 8.77080 0.02890 0.32950 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.75240 8.73400 0.01840 0.21067 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.00870 8.99310 0.01560 0.17347 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.03410 9.00450 0.02960 0.32872 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.98560 8.96670 0.01890 0.21078 統一全球債券組合基金 11.87050 11.89320 -0.02270 -0.19087 統一全球新科技基金(人民幣) 15.85000 15.75000 0.10000 0.63492 統一全球新科技基金(美元) 15.49000 15.37000 0.12000 0.78074 統一全球新科技基金(新台幣) 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 統一亞太基金 26.86000 26.43000 0.43000 1.62694 統一亞洲大金磚基金 12.95000 12.71000 0.24000 1.88828 統一奔騰基金 69.49000 67.63000 1.86000 2.75026 統一強棒貨幣市場基金 16.64940 16.64880 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.41000 10.16000 0.25000 2.46063 統一強漢基金(美元) 9.74000 9.49000 0.25000 2.63435 統一強漢基金(新台幣) 25.33000 24.75000 0.58000 2.34343 統一統信基金 36.64000 36.00000 0.64000 1.77778 統一黑馬基金 70.25000 68.30000 1.95000 2.85505 統一新亞洲科技能源基金 19.37000 19.00000 0.37000 1.94737 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05530 8.06190 -0.00660 -0.08187 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14590 10.15420 -0.00830 -0.08174 統一經建基金 54.68000 53.39000 1.29000 2.41618 統一龍馬基金 80.50000 79.12000 1.38000 1.74419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.75000 26.17000 0.58000 2.21628 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.05000 51.39000 0.66000 1.28430 野村中國機會基金 14.36000 13.94000 0.42000 3.01291 野村巴西基金 5.04000 5.01000 0.03000 0.59880 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 野村台灣高股息基金 22.64000 22.72000 -0.08000 -0.35211 野村台灣運籌基金 38.63000 38.85000 -0.22000 -0.56628 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.60900 9.61430 -0.00530 -0.05513 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.56250 9.57490 -0.01240 -0.12951 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57590 9.59130 -0.01540 -0.16056 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68990 9.69520 -0.00530 -0.05467 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62600 9.63850 -0.01250 -0.12969 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.60070 9.61610 -0.01540 -0.16015 野村平衡基金 20.69000 20.41000 0.28000 1.37188 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 野村全球生技醫療基金 17.06000 16.85000 0.21000 1.24629 野村全球品牌基金 28.54000 28.39000 0.15000 0.52836 野村全球氣候變遷基金 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 11.96000 0.08000 0.66890 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40280 10.39740 0.00540 0.05194 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30540 10.30740 -0.00200 -0.01940 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46980 9.45850 0.01130 0.11947 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.21980 9.21540 0.00440 0.04775 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.79690 8.80520 -0.00830 -0.09426 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98180 10.96870 0.01310 0.11943 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49390 10.48890 0.00500 0.04767 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06720 10.07650 -0.00930 -0.09229 野村成長基金 28.70000 28.83000 -0.13000 -0.45092 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.10960 9.02980 0.07980 0.88374 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.10960 9.03710 0.07250 0.80225 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.21170 9.16010 0.05160 0.56331 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.43060 9.34800 0.08260 0.88361 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.36310 9.28860 0.07450 0.80206 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47180 9.41870 0.05310 0.56377 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.58000 12.38000 0.20000 1.61551 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59990 9.59640 0.00350 0.03647 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58620 9.58850 -0.00230 -0.02399 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63330 9.65310 -0.01980 -0.20512 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04880 10.04540 0.00340 0.03385 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95880 9.96120 -0.00240 -0.02409 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01430 10.03490 -0.02060 -0.20528 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.65080 8.68160 -0.03080 -0.35477 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.27730 9.29050 -0.01320 -0.14208 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.13850 9.15720 -0.01870 -0.20421 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03740 13.08390 -0.04650 -0.35540 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09590 12.11270 -0.01680 -0.13870 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.86780 9.88800 -0.02020 -0.20429 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20260 10.18960 0.01300 0.12758 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88300 9.87690 0.00610 0.06176 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41230 9.41850 -0.00620 -0.06583 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11100 11.11840 -0.00740 -0.06656 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00260 9.98730 0.01530 0.15319 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.06900 11.02450 0.04450 0.40365 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61910 10.58550 0.03360 0.31742 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.34220 10.32630 0.01590 0.15398 野村泰國基金 38.77000 38.83000 -0.06000 -0.15452 野村高科技基金 13.72000 13.42000 0.30000 2.23547 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.02570 10.01080 0.01490 0.14884 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.26720 10.21730 0.04990 0.48839 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.51070 10.45770 0.05300 0.50680 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65630 9.61940 0.03690 0.38360 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51860 9.50410 0.01450 0.15257 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.47420 9.43140 0.04280 0.45380 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.72520 11.66800 0.05720 0.49023 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.89740 12.83400 0.06340 0.49400 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.72410 10.68310 0.04100 0.38378 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.57690 10.56080 0.01610 0.15245 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.76500 10.71610 0.04890 0.45632 野村貨幣市場基金 16.25650 16.25590 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.67000 15.54000 0.13000 0.83655 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97140 9.99120 -0.01980 -0.19817 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91990 7.93300 -0.01310 -0.16513 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65150 11.67090 -0.01940 -0.16623 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.52000 7.41000 0.11000 1.48448 野村精選貨幣市場基金 12.07410 12.07390 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.18000 0.17000 1.39573 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.58000 11.45000 0.13000 1.13537 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.32000 11.16000 0.16000 1.43369 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.88000 0.08000 1.01523 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832 野村積極成長基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 9.88000 0.12000 1.21457 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.56000 36.13000 0.43000 1.19015 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12360 10.11940 0.00420 0.04150 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56500 8.55210 0.01290 0.15084 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97040 7.97050 -0.00010 -0.00125 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81540 7.81600 -0.00060 -0.00768 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49390 11.47670 0.01720 0.14987 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47470 10.47480 -0.00010 -0.00095 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30160 10.30240 -0.00080 -0.00777 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 野村環球基金-人民幣計價 15.62000 15.55000 0.07000 0.45016 野村環球基金-美元計價 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 野村鴻利基金 23.81000 23.52000 0.29000 1.23299 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85360 16.85330 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.01000 21.18000 -0.17000 -0.80264 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.15000 8.88000 0.27000 3.04054 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.20000 12.99000 0.21000 1.61663 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.81000 14.72000 0.09000 0.61141 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03500 10.05910 -0.02410 -0.23958 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16620 13.19800 -0.03180 -0.24095 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63590 9.63220 0.00370 0.03841 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61200 9.60320 0.00880 0.09164 凱基台商天下基金 13.25000 13.04000 0.21000 1.61043 凱基台灣精五門基金 21.21000 21.20000 0.01000 0.04717 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.67660 10.62880 0.04780 0.44972 凱基亞太高股息基金 12.64000 12.42000 0.22000 1.77134 凱基亞洲四金磚基金 17.63000 17.34000 0.29000 1.67243 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.58000 13.32000 0.26000 1.95195 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.73960 12.48350 0.25610 2.05151 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.43000 12.21000 0.22000 1.80180 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53640 11.53600 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.29000 27.20000 0.09000 0.33088 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.02000 22.07000 -0.05000 -0.22655 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.55750 21.54150 0.01600 0.07428 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.54000 17.18000 0.36000 2.09546 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.92980 16.53320 0.39660 2.39881 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.59000 0.09000 1.18577 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.61070 11.57370 0.03700 0.31969 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.31760 11.30950 0.00810 0.07162 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 凱基護城河基金-台幣計價A 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 凱基護城河基金-美元計價B 12.74260 12.68640 0.05620 0.44299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.53000 32.49000 0.04000 0.12311 富邦NASDAQ-100基金 29.44000 29.49000 -0.05000 -0.16955 富邦上証180基金 27.69000 28.71000 -1.02000 -3.55277 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21720 0.21040 0.00680 3.23194 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.63000 6.44000 0.19000 2.95031 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.12000 7.72000 0.40000 5.18135 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.13000 37.19000 -4.06000 -10.91691 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.58260 11.41500 0.16760 1.46824 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80410 10.64840 0.15570 1.46219 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51740 10.39420 0.12320 1.18528 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.18040 10.03310 0.14730 1.46814 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41950 9.28380 0.13570 1.46169 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17800 9.07050 0.10750 1.18516 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.65280 20.66210 -0.00930 -0.04501 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.28630 11.28520 0.00110 0.00975 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57960 10.60760 -0.02800 -0.26396 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69180 12.70070 -0.00890 -0.07007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87390 1.87580 -0.00190 -0.10129 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35580 9.36240 -0.00660 -0.07049 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42830 1.42980 -0.00150 -0.10491 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64080 11.64230 -0.00150 -0.01288 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71930 1.71960 -0.00030 -0.01745 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10380 10.10520 -0.00140 -0.01385 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51130 1.51160 -0.00030 -0.01985 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.03000 14.70000 0.33000 2.24490 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.24000 23.26000 -1.02000 -4.38521 富邦日本東証基金 21.58000 22.01000 -0.43000 -1.95366 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.79000 43.20000 -0.41000 -0.94907 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.70000 48.67000 0.03000 0.06164 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.86000 50.18000 -0.32000 -0.63770 富邦台灣心基金 24.68000 24.24000 0.44000 1.81518 富邦台灣釆吉50基金 47.07000 47.28000 -0.21000 -0.44416 富邦台灣科技指數基金 49.84000 50.22000 -0.38000 -0.75667 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.07610 40.09150 -0.01540 -0.03841 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.61670 40.69480 -0.07810 -0.19192 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29520 0.29470 0.00050 0.16966 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.42800 2.42980 -0.00180 -0.07408 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33930 0.33960 -0.00030 -0.08834 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.57310 10.57790 -0.00480 -0.04538 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.11130 2.11290 -0.00160 -0.07573 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32600 0.32620 -0.00020 -0.06131 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.14020 9.14430 -0.00410 -0.04484 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 22.81000 0.34000 1.49057 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.82000 15.00000 -0.18000 -1.20000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.98000 28.39000 0.59000 2.07820 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63100 15.63050 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 70.76000 69.74000 1.02000 1.46258 富邦科技基金 27.96000 27.24000 0.72000 2.64317 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.17190 40.28470 -0.11280 -0.28001 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.10710 40.27380 -0.16670 -0.41392 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.10920 39.21660 -0.10740 -0.27386 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.03000 0.32000 1.59760 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.03000 14.28000 -0.25000 -1.75070 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.38000 27.51000 0.87000 3.16249 富邦高成長基金 26.97000 26.55000 0.42000 1.58192 富邦基金 14.25000 14.05000 0.20000 1.42349 富邦深証100基金 9.81000 10.14000 -0.33000 -3.25444 富邦富時歐洲ETF基金 20.36000 20.17000 0.19000 0.94199 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40620 -0.00070 -0.17233 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18470 12.19140 -0.00670 -0.05496 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49370 9.49900 -0.00530 -0.05580 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30380 -0.00050 -0.16458 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85530 8.86020 -0.00490 -0.05530 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.47950 9.42140 0.05810 0.61668 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90010 9.86710 0.03300 0.33444 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.47960 9.42140 0.05820 0.61774 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90010 9.86710 0.03300 0.33444 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.81000 19.88000 -0.07000 -0.35211 富邦精準基金 51.44000 50.44000 1.00000 1.98255 富邦精銳中小基金 13.18000 12.92000 0.26000 2.01238 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.72000 20.47000 0.25000 1.22130 富邦臺灣公司治理100基金 20.91000 21.08000 -0.17000 -0.80645 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.82000 15.01000 -0.19000 -1.26582 富邦標普美國特別股ETF基金 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16500 10.07120 0.09380 0.93137 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.47630 10.37730 0.09900 0.95401 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.50330 10.43940 0.06390 0.61210 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93360 9.84180 0.09180 0.93276 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.19310 10.09680 0.09630 0.95377 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.20010 10.13800 0.06210 0.61255 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.17000 30.36000 -0.19000 -0.62582 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71140 8.71310 -0.00170 -0.01951 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19440 9.19840 -0.00400 -0.04349 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95560 8.95960 -0.00400 -0.04464 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.56700 9.56880 -0.00180 -0.01881 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.53230 9.53630 -0.00400 -0.04194 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28320 9.28730 -0.00410 -0.04415 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.34180 9.34620 -0.00440 -0.04708 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47940 8.47650 0.00290 0.03421 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45120 9.45050 0.00070 0.00741 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97400 8.97360 0.00040 0.00446 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43450 10.43100 0.00350 0.03355 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15090 10.15010 0.00080 0.00788 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70270 9.70300 -0.00030 -0.00309 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.08620 9.08540 0.00080 0.00881 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52340 9.52360 -0.00020 -0.00210 富達卓越領航全球組合基金 15.08000 14.96000 0.12000 0.80214 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69850 8.69680 0.00170 0.01955 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35060 9.35120 -0.00060 -0.00642 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07150 9.07200 -0.00050 -0.00551 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79960 9.79800 0.00160 0.01633 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71800 9.71860 -0.00060 -0.00617 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46300 9.46370 -0.00070 -0.00740 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15150 9.15200 -0.00050 -0.00546 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51970 9.52100 -0.00130 -0.01365 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 9.83000 0.33000 3.35707 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.29000 10.92000 0.37000 3.38828 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.81000 9.52000 0.29000 3.04622 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.46000 8.22000 0.24000 2.91971 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.04000 9.75000 0.29000 2.97436 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.71000 9.46000 0.25000 2.64271 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.46100 9.46470 -0.00370 -0.03909 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04050 9.04490 -0.00440 -0.04865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.63890 8.65510 -0.01620 -0.18717 富蘭克林華美中華基金 13.99000 13.61000 0.38000 2.79206 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.99000 20.98000 0.01000 0.04766 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.71000 20.62000 0.09000 0.43647 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90690 7.89000 0.01690 0.21420 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05960 9.02960 0.03000 0.33224 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67580 9.64390 0.03190 0.33078 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21480 9.19510 0.01970 0.21424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98480 10.97300 0.01180 0.10754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77540 8.76600 0.00940 0.10723 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.24070 9.23080 0.00990 0.10725 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05020 13.03870 0.01150 0.08820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33920 10.33010 0.00910 0.08809 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.04970 10.04270 0.00700 0.06970 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69640 7.69100 0.00540 0.07021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.18640 9.18000 0.00640 0.06972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.60590 10.61290 -0.00700 -0.06596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58580 7.59070 -0.00490 -0.06455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07210 9.07810 -0.00600 -0.06609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34070 10.34130 -0.00060 -0.00580 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74100 7.74150 -0.00050 -0.00646 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24530 8.25070 -0.00540 -0.06545 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.29060 9.28560 0.00500 0.05385 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98400 9.97860 0.00540 0.05412 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60980 12.61800 -0.00820 -0.06499 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.65000 9.41000 0.24000 2.55048 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.81000 9.59000 0.22000 2.29406 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 9.95000 0.13000 1.30653 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.01000 9.88000 0.13000 1.31579 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.55000 0.14000 1.32701 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.33000 10.21000 0.12000 1.17532 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05490 12.96130 0.09360 0.72215 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 富蘭克林華美第一富基金 44.08000 43.36000 0.72000 1.66052 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29660 10.29620 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.59000 13.51000 0.08000 0.59215 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.02000 14.97000 0.05000 0.33400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.09820 8.03510 0.06310 0.78530 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.98910 10.83710 0.15200 1.40259 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.55440 9.56320 -0.00880 -0.09202 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.81090 10.82080 -0.00990 -0.09149 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.90630 6.92030 -0.01400 -0.20230 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.08960 9.10060 -0.01100 -0.12087 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05960 10.07180 -0.01220 -0.12113 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.44990 10.47120 -0.02130 -0.20342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.05000 20.10000 -0.05000 -0.24876 復華人民幣貨幣市場基金 11.57850 11.57750 0.00100 0.00864 復華人生目標基金 42.20090 41.35080 0.85010 2.05582 復華大中華中小策略基金 10.09000 9.83000 0.26000 2.64496 復華中小精選基金 84.99000 83.75000 1.24000 1.48060 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.80000 9.52000 0.28000 2.94118 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.95000 8.71000 0.24000 2.75545 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.30000 12.11000 0.19000 1.56895 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.34000 11.16000 0.18000 1.61290 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.16000 11.00000 0.16000 1.45455 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.66000 12.51000 0.15000 1.19904 復華全方位基金 34.46000 33.66000 0.80000 2.37671 復華全球大趨勢基金-美元 13.81000 13.62000 0.19000 1.39501 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.44000 21.20000 0.24000 1.13208 復華全球平衡基金-美元 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 復華全球平衡基金-新臺幣 20.36000 20.29000 0.07000 0.34500 復華全球物聯網科技基金-美元 17.34000 17.17000 0.17000 0.99010 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196 復華全球原物料基金 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383 復華全球消費基金-新臺幣 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46290 11.46300 -0.00010 -0.00087 復華全球債券基金 13.52310 13.51350 0.00960 0.07104 復華全球債券組合基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 復華有利貨幣市場基金 13.42860 13.42820 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.52000 13.30000 0.22000 1.65414 復華亞太成長基金 16.36000 16.07000 0.29000 1.80460 復華亞太神龍科技基金-美元 10.22000 10.02000 0.20000 1.99601 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780 復華東協世紀基金 12.34000 12.17000 0.17000 1.39688 復華南非幣長期收益基金A 12.99000 12.90000 0.09000 0.69767 復華南非幣長期收益基金B 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 復華美國新星基金-美元 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897 復華美國新星基金-新臺幣 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 復華恒生基金 21.34000 21.05000 0.29000 1.37767 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.70000 -0.15000 -1.72414 復華恒生單日正向二倍基金 33.31000 32.28000 1.03000 3.19083 復華神盾基金 29.50550 28.89660 0.60890 2.10717 復華高成長基金 75.19000 73.77000 1.42000 1.92490 復華高益策略組合基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 復華貨幣市場基金 14.38900 14.38860 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.96000 19.13000 -0.17000 -0.88866 復華富時台灣高股息低波動基金 50.83000 51.08000 -0.25000 -0.48943 復華復華基金 23.61000 23.17000 0.44000 1.89901 復華華人世紀基金 19.48000 18.87000 0.61000 3.23264 復華傳家二號基金 32.94470 32.15540 0.78930 2.45464 復華傳家基金 29.13800 28.29660 0.84140 2.97350 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 18.81000 18.85000 -0.04000 -0.21220 復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 復華新興市場高收益債券基金B 5.64000 5.64000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 復華滬深300 A股基金 21.12000 21.86000 -0.74000 -3.38518 復華數位經濟基金 69.34000 67.76000 1.58000 2.33176 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.52000 11.27000 0.25000 2.21828 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68220 9.67760 0.00460 0.04753 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53670 9.53580 0.00090 0.00944 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.83480 9.83010 0.00470 0.04781 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65690 9.65600 0.00090 0.00932 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63240 9.62670 0.00570 0.05921 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.02630 10.04860 -0.02230 -0.22192 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62720 9.61510 0.01210 0.12584 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02000 10.03560 -0.01560 -0.15545 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62610 9.61400 0.01210 0.12586 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02350 10.03920 -0.01570 -0.15639 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28760 9.29410 -0.00650 -0.06994 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.69020 8.69200 -0.00180 -0.02071 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.56750 8.59340 -0.02590 -0.30139 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45720 11.46520 -0.00800 -0.06978 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73390 10.73610 -0.00220 -0.02049 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70550 10.73780 -0.03230 -0.30081 景順主流基金 19.16000 19.26000 -0.10000 -0.51921 景順台灣科技基金 33.88000 33.95000 -0.07000 -0.20619 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 景順全球科技基金 21.70000 21.71000 -0.01000 -0.04606 景順全球康健基金 17.96000 17.90000 0.06000 0.33520 景順貨幣市場基金 15.92900 15.92850 0.00050 0.00314 景順潛力基金 35.33000 35.54000 -0.21000 -0.59088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.97000 14.92000 0.05000 0.33512 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.85000 13.84000 0.01000 0.07225 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62910 8.62410 0.00500 0.05798 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.11750 8.13880 -0.02130 -0.26171 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97690 10.97100 0.00590 0.05378 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30330 10.33040 -0.02710 -0.26233 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.88000 7.70000 0.18000 2.33766 華南永昌中國A股基金(美元) 7.84000 7.67000 0.17000 2.21643 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.16000 0.22000 1.97133 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48780 9.47800 0.00980 0.10340 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57360 9.59090 -0.01730 -0.18038 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69950 9.68970 0.00980 0.10114 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78980 9.80750 -0.01770 -0.18047 華南永昌永昌基金 19.37000 19.62000 -0.25000 -1.27421 華南永昌全球亨利組合基金 14.20970 14.22010 -0.01040 -0.07314 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.05000 15.86000 0.19000 1.19798 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.81000 13.68000 0.13000 0.95029 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617 華南永昌物聯網精選基金 12.16000 12.31000 -0.15000 -1.21852 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19360 16.19300 0.00060 0.00371 華南永昌龍盈平衡基金 24.70700 24.84610 -0.13910 -0.55985 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93000 11.92960 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08350 10.08960 -0.00610 -0.06046 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.23710 10.27250 -0.03540 -0.34461 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84300 9.84890 -0.00590 -0.05991 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.95990 9.99420 -0.03430 -0.34320 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.92430 9.93140 -0.00710 -0.07149 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.01630 10.05210 -0.03580 -0.35614 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.78360 9.79060 -0.00700 -0.07150 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.86550 9.90080 -0.03530 -0.35654 華頓中小型基金 28.41000 28.31000 0.10000 0.35323 華頓台灣基金 35.46000 34.52000 0.94000 2.72306 華頓平安貨幣市場基金 11.51240 11.51200 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 18.06000 17.90000 0.16000 0.89385 華頓全球高收益債券基金A 13.27550 13.28570 -0.01020 -0.07677 華頓全球高收益債券基金B 8.32060 8.32700 -0.00640 -0.07686 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77430 2.72500 0.04930 1.80917 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.75160 12.56710 0.18450 1.46812 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41810 0.41090 0.00720 1.75225 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.60480 11.49510 0.10970 0.95432 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57050 10.46460 0.10590 1.01198 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.60420 10.53910 0.06510 0.61770 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.62020 9.56120 0.05900 0.61708 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94250 10.84480 0.09770 0.90089 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.97930 9.88590 0.09340 0.94478 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.66000 11.24000 0.42000 3.73665 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.32000 9.98000 0.34000 3.40681 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.19000 10.80000 0.39000 3.61111 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45570 2.45830 -0.00260 -0.10576 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00690 2.00500 0.00190 0.09476 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.82620 11.84550 -0.01930 -0.16293 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.68150 9.69730 -0.01580 -0.16293 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36940 0.37000 -0.00060 -0.16216 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30980 0.30990 -0.00010 -0.03227 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.34000 0.07000 2.09581 匯豐中國動力基金(台幣) 15.67000 15.37000 0.30000 1.95185 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐太平洋精典基金 17.55000 17.35000 0.20000 1.15274 匯豐台灣精典基金 24.61000 24.58000 0.03000 0.12205 匯豐全球趨勢組合基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262 匯豐安富基金 25.58000 25.58000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 39.85000 40.04000 -0.19000 -0.47453 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49410 2.48930 0.00480 0.19283 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28260 2.27760 0.00500 0.21953 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48970 11.48450 0.00520 0.04528 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92250 7.91700 0.00550 0.06947 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37660 0.37600 0.00060 0.15957 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33800 0.33750 0.00050 0.14815 匯豐拉丁美洲基金 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 匯豐金磚動力基金 13.83000 13.61000 0.22000 1.61646 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97620 14.97590 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.13000 0.08000 1.55945 匯豐新鑽動力基金 10.87000 10.64000 0.23000 2.16165 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38240 5.37950 0.00290 0.05391 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93150 8.92860 0.00290 0.03248 匯豐龍鳳基金-A類型 52.98000 52.91000 0.07000 0.13230 匯豐龍鳳基金-I類型 52.98000 52.91000 0.07000 0.13230 匯豐龍騰電子基金 38.52000 38.43000 0.09000 0.23419 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16350 12.15490 0.00860 0.07075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.48000 22.12000 0.36000 1.62749 新光中國成長基金(人民幣) 11.18000 10.73000 0.45000 4.19385 新光中國成長基金(美元) 11.63000 11.16000 0.47000 4.21147 新光中國成長基金(新臺幣) 11.47000 11.04000 0.43000 3.89493 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.23760 10.24150 -0.00390 -0.03808 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84550 9.84570 -0.00020 -0.00203 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.03780 10.06590 -0.02810 -0.27916 新光台灣富貴基金 23.24000 23.42000 -0.18000 -0.76857 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 新光全球生技醫療基金(美元) 11.88000 11.72000 0.16000 1.36519 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94480 9.93900 0.00580 0.05836 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.60980 9.63110 -0.02130 -0.22116 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61740 9.61130 0.00610 0.06347 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28370 9.30420 -0.02050 -0.22033 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光吉星貨幣市場基金 15.43470 15.43420 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 新光多重資產基金(A累積)美元 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光亞洲精選基金-美金 23.39000 23.16000 0.23000 0.99309 新光亞洲精選基金-新台幣 23.44000 23.27000 0.17000 0.73055 新光兩岸優勢基金 12.94000 12.51000 0.43000 3.43725 新光店頭基金 27.96000 27.50000 0.46000 1.67273 新光南非幣保本基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 新光特選內需收益ETF基金 19.84000 19.98000 -0.14000 -0.70070 新光創新科技基金 16.49000 16.22000 0.27000 1.66461 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.65110 9.66600 -0.01490 -0.15415 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93320 9.94120 -0.00800 -0.08047 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60410 9.61210 -0.00800 -0.08323 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20220 9.21640 -0.01420 -0.15407 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.48460 9.49240 -0.00780 -0.08217 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16230 9.16980 -0.00750 -0.08179 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93170 9.93610 -0.00440 -0.04428 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.77300 9.77730 -0.00430 -0.04398 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72890 9.73560 -0.00670 -0.06882 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86080 9.86760 -0.00680 -0.06891 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81080 9.81000 0.00080 0.00815 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67740 9.67660 0.00080 0.00827 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64870 9.64610 0.00260 0.02695 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78210 9.77940 0.00270 0.02761 瑞銀全球創新趨勢基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.64380 9.66390 -0.02010 -0.20799 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.33000 9.34940 -0.01940 -0.20750 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.60370 9.61830 -0.01460 -0.15179 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33510 9.34940 -0.01430 -0.15295 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41380 9.42980 -0.01600 -0.16967 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.74630 9.76280 -0.01650 -0.16901 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.59420 13.63540 -0.04120 -0.30215 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.43950 8.46510 -0.02560 -0.30242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.74450 36.72510 0.01940 0.05282 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.00690 38.05550 -0.04860 -0.12771 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.79450 38.79260 0.00190 0.00490 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14260 11.14160 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18370 10.21570 -0.03200 -0.31324 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.53170 13.09480 0.43690 3.33644 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.49540 10.16080 0.33460 3.29305 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.74000 10.43000 0.31000 2.97220 群益大印度基金-人民幣 13.33080 13.11870 0.21210 1.61678 群益大印度基金-美元 13.00990 12.80830 0.20160 1.57398 群益大印度基金-新臺幣 12.20000 12.04000 0.16000 1.32890 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.14350 12.05590 0.08760 0.72662 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.15210 12.06960 0.08250 0.68354 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.29920 11.21780 0.08140 0.72563 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.31850 10.24840 0.07010 0.68401 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.74470 9.67450 0.07020 0.72562 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.93450 8.87380 0.06070 0.68404 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.43640 9.36840 0.06800 0.72584 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.94170 8.88100 0.06070 0.68348 群益中小型股基金 52.99000 52.27000 0.72000 1.37746 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.82170 9.74400 0.07770 0.79741 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.46220 9.39130 0.07090 0.75495 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.77660 8.73540 0.04120 0.47164 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71110 8.64210 0.06900 0.79842 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.39190 8.32900 0.06290 0.75519 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78450 7.74800 0.03650 0.47109 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.33840 11.33980 -0.00140 -0.01235 群益中國高收益債券基金-美元 11.13310 11.13720 -0.00410 -0.03681 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.33950 10.36610 -0.02660 -0.25661 群益中國新機會基金N-人民幣 9.48110 9.15730 0.32380 3.53598 群益中國新機會基金N-美元 9.03400 8.72920 0.30480 3.49173 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.55000 9.25000 0.30000 3.24324 群益中國新機會基金-人民幣 8.40830 8.12120 0.28710 3.53519 群益中國新機會基金-美元 9.65950 9.33360 0.32590 3.49169 群益中國新機會基金-新臺幣 9.11000 8.83000 0.28000 3.17101 群益平衡王基金 19.62990 19.54000 0.08990 0.46008 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.63670 10.59430 0.04240 0.40022 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.53550 10.49790 0.03760 0.35817 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.61790 9.57960 0.03830 0.39981 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52650 9.49250 0.03400 0.35818 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09140 10.08100 0.01040 0.10316 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88570 9.87800 0.00770 0.07795 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.53240 9.52260 0.00980 0.10291 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42750 9.42020 0.00730 0.07749 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14990 10.13940 0.01050 0.10356 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19570 10.18780 0.00790 0.07754 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.70040 9.69040 0.01000 0.10319 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08680 10.07900 0.00780 0.07739 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06470 10.08340 -0.01870 -0.18545 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35410 7.36770 -0.01360 -0.18459 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02010 10.01300 0.00710 0.07091 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.93040 9.92820 0.00220 0.02216 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.06160 10.07250 -0.01090 -0.10822 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02010 10.01300 0.00710 0.07091 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93040 9.92820 0.00220 0.02216 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06160 10.07250 -0.01090 -0.10822 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02020 10.01310 0.00710 0.07091 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.93040 9.92820 0.00220 0.02216 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.06160 10.07250 -0.01090 -0.10822 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02020 10.01300 0.00720 0.07191 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93040 9.92820 0.00220 0.02216 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06160 10.07250 -0.01090 -0.10822 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 群益全球關鍵生技基金-美元 15.16530 15.01400 0.15130 1.00773 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.79000 14.69000 0.10000 0.68074 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660 群益印度中小基金N-美元 9.67900 9.49710 0.18190 1.91532 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 8.90000 0.14000 1.57303 群益印度中小基金-人民幣 15.04190 14.75290 0.28900 1.95894 群益印度中小基金-美元 13.84350 13.58330 0.26020 1.91559 群益印度中小基金-新臺幣 15.83000 15.58000 0.25000 1.60462 群益多利策略組合基金 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 群益多重資產組合基金 15.40000 15.31000 0.09000 0.58785 群益安家基金 27.45820 27.04320 0.41500 1.53458 群益安穩貨幣市場基金 16.07420 16.07360 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 22.35000 22.05000 0.30000 1.36054 群益亞太中小基金 13.20000 12.89000 0.31000 2.40497 群益亞太新趨勢平衡基金 16.97000 16.77000 0.20000 1.19261 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66160 9.68630 -0.02470 -0.25500 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47490 7.49400 -0.01910 -0.25487 群益店頭市場基金 117.58000 114.18000 3.40000 2.97775 群益東方盛世基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 群益東協成長基金-人民幣 12.99760 12.86890 0.12870 1.00009 群益東協成長基金-美元 11.83870 11.72640 0.11230 0.95767 群益東協成長基金-新臺幣 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.07650 11.04140 0.03510 0.31789 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.54620 10.51890 0.02730 0.25953 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.99290 9.97940 0.01350 0.13528 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80960 9.77850 0.03110 0.31804 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.34320 9.31900 0.02420 0.25968 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.85090 8.83890 0.01200 0.13576 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59980 9.56950 0.03030 0.31663 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.50940 9.48480 0.02460 0.25936 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.88780 9.87450 0.01330 0.13469 群益長安基金 31.78000 31.29000 0.49000 1.56600 群益美國新創亮點基金-美元 14.59380 14.57750 0.01630 0.11182 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490 群益真善美基金 18.30760 18.17400 0.13360 0.73512 群益馬拉松基金A類型 139.10000 136.03000 3.07000 2.25686 群益深証中小板基金 13.44000 13.73000 -0.29000 -2.11216 群益創新科技基金 37.34000 36.38000 0.96000 2.63881 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.88270 9.61790 0.26480 2.75320 群益華夏盛世基金N-美元 9.43820 9.18910 0.24910 2.71082 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.72000 9.49000 0.23000 2.42360 群益華夏盛世基金-人民幣 10.76220 10.47380 0.28840 2.75354 群益華夏盛世基金-美元 10.40690 10.13230 0.27460 2.71014 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.97000 16.57000 0.40000 2.41400 群益奧斯卡基金 31.30000 30.37000 0.93000 3.06223 群益新興金鑽基金-美元 12.40930 12.07250 0.33680 2.78981 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.37000 9.14000 0.23000 2.51641 群益葛萊美基金 26.35000 25.78000 0.57000 2.21102 群益道瓊美國地產ETF基金 20.24000 20.28000 -0.04000 -0.19724 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.02000 13.18000 -0.16000 -1.21396 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62920 11.55090 0.07830 0.67787 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.21800 11.13870 0.07930 0.71193 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.13550 11.06120 0.07430 0.67172 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60480 8.54690 0.05790 0.67744 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14880 9.08410 0.06470 0.71223 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.76550 8.70700 0.05850 0.67187 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.25000 30.87000 0.38000 1.23097 德信中國精選成長基金 11.48000 11.14000 0.34000 3.05206 德信台灣主流中小基金 20.98000 20.55000 0.43000 2.09246 德信新興股票組合基金 11.11000 11.01000 0.10000 0.90827 德信萬保貨幣市場基金 11.92580 11.92540 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76530 10.77820 -0.01290 -0.11969 德信數位時代基金 28.16000 28.19000 -0.03000 -0.10642 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65390 11.65350 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.54000 19.40000 0.14000 0.72165 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.01830 10.05110 -0.03280 -0.32633 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.20170 14.24820 -0.04650 -0.32636 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03880 8.07610 -0.03730 -0.46186 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.95460 10.99000 -0.03540 -0.32211 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.14950 11.18520 -0.03570 -0.31917 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.75720 12.82120 -0.06400 -0.49917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.21000 17.90000 0.31000 1.73184 摩根中小基金 25.28000 25.28000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 14.44000 14.01000 0.43000 3.06924 摩根中國A股基金(美元) 11.46000 11.10000 0.36000 3.24324 摩根中國亮點基金 14.16000 13.81000 0.35000 2.53440 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34350 11.20500 0.13850 1.23606 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.37600 12.20250 0.17350 1.42184 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.66530 9.53020 0.13510 1.41760 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.64340 12.48950 0.15390 1.23224 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.25440 14.05440 0.20000 1.42304 摩根台灣金磚基金 21.14000 21.14000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 51.70000 51.84000 -0.14000 -0.27006 摩根平衡基金 28.09000 28.17000 -0.08000 -0.28399 摩根全球α基金 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582 摩根全球平衡基金 15.17470 15.06760 0.10710 0.71080 摩根全球發現基金 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69820 9.65910 0.03910 0.40480 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59680 10.54580 0.05100 0.48360 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07100 10.02580 0.04520 0.45084 摩根多元入息成長基金-累積型 11.29160 11.24610 0.04550 0.40458 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89590 9.85150 0.04440 0.45069 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57980 10.53640 0.04340 0.41191 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.39640 13.34150 0.05490 0.41150 摩根亞洲基金 56.57000 55.72000 0.85000 1.52548 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42380 8.46050 -0.03670 -0.43378 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.75710 9.78620 -0.02910 -0.29736 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.68630 8.71440 -0.02810 -0.32245 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09250 12.14510 -0.05260 -0.43310 摩根東方內需機會基金 17.92000 17.65000 0.27000 1.52975 摩根東方科技基金 35.70000 35.37000 0.33000 0.93299 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929 摩根金龍收成基金 22.89000 22.39000 0.50000 2.23314 摩根第一貨幣市場基金 15.07120 15.07080 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 摩根新金磚五國基金 11.28000 11.05000 0.23000 2.08145 摩根新絲路基金 10.05000 9.87000 0.18000 1.82371 摩根新興35基金 13.38000 13.19000 0.19000 1.44049 摩根新興日本基金 24.59000 24.71000 -0.12000 -0.48563 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37150 7.37340 -0.00190 -0.02577 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57360 9.56880 0.00480 0.05016 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37600 9.37120 0.00480 0.05122 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.48560 10.48340 0.00220 0.02099 摩根新興科技基金 59.78000 59.82000 -0.04000 -0.06687 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31980 8.32750 -0.00770 -0.09246 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48030 10.48990 -0.00960 -0.09152 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56710 8.48190 0.08520 1.00449 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.30200 9.18260 0.11940 1.30029 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.82130 8.71250 0.10880 1.24878 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.76060 9.66350 0.09710 1.00481 摩根龍揚基金 34.23000 33.49000 0.74000 2.20961 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 摩根環球股票收益基金-累積型 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28640 9.29700 -0.01060 -0.11402 摩根總收益組合基金-累積型 11.16110 11.17380 -0.01270 -0.11366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.14000 27.70000 0.44000 1.58845 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.48260 11.48940 -0.00680 -0.05918 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89450 10.90160 -0.00710 -0.06513 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84430 9.87070 -0.02640 -0.26746 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09120 10.09720 -0.00600 -0.05942 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61700 9.62330 -0.00630 -0.06547 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68430 8.70760 -0.02330 -0.26758 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.30510 10.27000 0.03510 0.34177 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25220 10.24600 0.00620 0.06051 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76370 9.67450 0.08920 0.92201 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80530 9.74310 0.06220 0.63840 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57020 9.48280 0.08740 0.92167 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61080 9.54980 0.06100 0.63876 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.37640 11.33570 0.04070 0.35904 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16270 11.12470 0.03800 0.34158 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21380 10.20190 0.01190 0.11664 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.84520 10.80630 0.03890 0.35998 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62510 10.58880 0.03630 0.34282 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72450 9.71320 0.01130 0.11634 聯邦金鑽平衡基金 26.77070 26.13310 0.63760 2.43982 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.83680 9.79950 0.03730 0.38063 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04630 10.03640 0.00990 0.09864 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.83680 9.79950 0.03730 0.38063 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.04630 10.03640 0.00990 0.09864 聯邦貨幣市場基金 13.15530 13.15480 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 14.27000 14.02000 0.25000 1.78317 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.91830 15.95270 -0.03440 -0.21564 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.76610 12.55260 0.21350 1.70084 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.51380 12.34590 0.16790 1.35997 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02960 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0.67058 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.30000 20.23000 0.07000 0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.48000 18.41000 0.07000 0.38023 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.42000 15.43000 -0.01000 -0.06481 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.88000 13.96000 -0.08000 -0.57307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.89000 13.95000 -0.06000 -0.43011 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.56000 14.62000 -0.06000 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