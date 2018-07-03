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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/02  107/06/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46960   10.46860   0.00100    0.00955
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.91960    9.91010   0.00950    0.09586
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.91960    9.91010   0.00950    0.09586
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.89890    9.89440   0.00450    0.04548
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.89890    9.89440   0.00450    0.04548
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.24950    9.24310   0.00640    0.06924
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.49220    9.48500   0.00720    0.07591
中國信託台灣活力基金                                             17.06000   16.80000   0.26000    1.54762
中國信託台灣優勢基金                                             19.35000   19.04000   0.31000    1.62815
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77550    9.77890  -0.00340   -0.03477
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22430    9.22740  -0.00310   -0.03360
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15330   10.14970   0.00360    0.03547
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57750    9.57400   0.00350    0.03656
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.22030   10.17040   0.04990    0.49064
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.94600    8.90240   0.04360    0.48976
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.26120   11.17210   0.08910    0.79752
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.19420   10.11360   0.08060    0.79695
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
中國信託智能運動基金-美元                                        10.60000   10.51000   0.09000    0.85633
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97900   10.97860   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.41070    9.41080  -0.00010   -0.00106
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.13700    9.13720  -0.00020   -0.00219
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.54910    9.54640   0.00270    0.02828
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26750    9.26470   0.00280    0.03022
中國信託精穩基金                                                 19.15860   19.09850   0.06010    0.31468
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
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元大2001基金                                                     69.64000   68.85000   0.79000    1.14742
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.14130   38.25280  -0.11150   -0.29148
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.27000   18.85000   0.42000    2.22812
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34970   11.34870   0.00100    0.00881
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.72250   10.75210  -0.02960   -0.27530
元大上證50基金                                                   28.66000   28.07000   0.59000    2.10189
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.49000   12.03000   0.46000    3.82377
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.41000   11.02000   0.39000    3.53902
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.12000   12.90000   0.22000    1.70543
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.73900   12.53200   0.20700    1.65177
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.00700   16.77800   0.22900    1.36488
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.91900   10.63900   0.28000    2.63183
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.76800   10.52200   0.24600    2.33796
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.07000    3.01000   0.06000    1.99336
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.08000   13.83000   0.25000    1.80766
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.73980   46.83630  -0.09650   -0.20604
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35570   10.34600   0.00970    0.09376
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.61730    9.60840   0.00890    0.09263
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.76910    9.78780  -0.01870   -0.19105
元大巴西指數基金                                                  5.16000    5.12400   0.03600    0.70258
元大巴菲特基金                                                   30.83000   30.60000   0.23000    0.75163
元大日經225基金                                                  27.42000   28.06000  -0.64000   -2.28083
元大台商收成基金                                                 24.16000   24.20000  -0.04000   -0.16529
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.22000   36.68000  -0.46000   -1.25409
元大台灣中型100基金                                              33.19000   33.36000  -0.17000   -0.50959
元大台灣加權股價指數基金                                         24.92300   25.07700  -0.15400   -0.61411
元大台灣卓越50基金                                               81.18000   81.53000  -0.35000   -0.42929
元大台灣金融基金                                                 17.40000   17.57000  -0.17000   -0.96756
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.82000   30.94000  -0.12000   -0.38785
元大台灣高股息基金                                               25.47000   25.61000  -0.14000   -0.54666
元大台灣電子科技基金                                             35.60000   35.74000  -0.14000   -0.39172
元大全球ETF成長組合基金                                          10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.72000   14.71000   0.01000    0.06798
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.07100   13.00600   0.06500    0.49977
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.97000    8.85000   0.12000    1.35593
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.86000    6.77000   0.09000    1.32939
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.78000    6.73000   0.05000    0.74294
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.54200    9.48600   0.05600    0.59034
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.63000   13.44000   0.19000    1.41369
元大全球農業商機基金                                             16.96000   16.99000  -0.03000   -0.17657
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大印尼指數基金                                                  8.31500    8.04000   0.27500    3.42040
元大印度指數基金                                                  9.65600    9.49400   0.16200    1.70634
元大印度基金                                                     12.61000   12.47000   0.14000    1.12269
元大多多基金                                                     22.72000   22.30000   0.42000    1.88341
元大多福基金                                                     60.92000   60.02000   0.90000    1.49950
元大亞太成長基金                                                  9.48000    9.40000   0.08000    0.85106
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57180    8.55840   0.01340    0.15657
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09850    7.08750   0.01100    0.15520
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.60900    9.58900   0.02000    0.20857
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.96500   10.01700  -0.05200   -0.51912
元大卓越基金                                                     52.81000   52.36000   0.45000    0.85943
元大店頭基金                                                      9.71000    9.57000   0.14000    1.46290
元大泛歐成長基金                                                  9.43000    9.31000   0.12000    1.28894
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23590   10.23540   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.46780    9.49400  -0.02620   -0.27596
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.38540   31.47230  -0.08690   -0.27612
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.25160   38.35860  -0.10700   -0.27895
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.91890   18.91510   0.00380    0.02009
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.61360   19.64150  -0.02790   -0.14205
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.48510   38.58860  -0.10350   -0.26821
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.45250   20.46040  -0.00790   -0.03861
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.05750   18.07240  -0.01490   -0.08245
元大高科技基金                                                   22.13000   21.69000   0.44000    2.02858
元大得利貨幣市場基金                                             16.24290   16.24230   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97450   11.97410   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.94000   14.04000  -0.10000   -0.71225
元大華夏中小基金                                                  8.00000    7.74000   0.26000    3.35917
元大新中國基金-人民幣                                            10.29000    9.93000   0.36000    3.62538
元大新中國基金-美元                                              10.00200    9.64800   0.35400    3.66915
元大新中國基金-新台幣                                             9.85000    9.53000   0.32000    3.35782
元大新主流基金                                                   32.04000   31.35000   0.69000    2.20096
元大新東協平衡基金-美元                                           9.35400    9.28500   0.06900    0.74313
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.19730   10.08670   0.11060    1.09649
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.80010    9.69410   0.10600    1.09345
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.31310   10.23030   0.08280    0.80936
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.06980    8.99690   0.07290    0.81028
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75130    9.75770  -0.00640   -0.06559
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41490    9.42120  -0.00630   -0.06687
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.79570    9.82990  -0.03420   -0.34792
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.46040    9.49340  -0.03300   -0.34761
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50920    9.51630  -0.00710   -0.07461
元大新興亞洲基金                                                 11.70000   11.52000   0.18000    1.56250
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.18310    9.13180   0.05130    0.56177
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.06790    9.01740   0.05050    0.56003
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.33300    9.30710   0.02590    0.27828
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.21370    9.18820   0.02550    0.27753
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09200   15.09140   0.00060    0.00398
元大經貿基金                                                     43.78000   43.02000   0.76000    1.76662
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.11000    9.97000   0.14000    1.40421
元大實質多重資產基金-美元                                         9.64900    9.50800   0.14100    1.48296
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.06000    9.95000   0.11000    1.10553
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.42000   15.57000   0.85000    5.45922
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.51000   14.07000  -1.56000  -11.08742
元大摩臺基金                                                     37.67000   37.92000  -0.25000   -0.65928
元大標普500基金                                                  24.93000   24.98000  -0.05000   -0.20016
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.72000   31.71000   0.01000    0.03154
元大標智滬深300基金                                              18.01000   17.84000   0.17000    0.95291
元大歐洲50基金                                                   24.39000   24.15000   0.24000    0.99379
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55470    9.52710   0.02760    0.28970
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16080   10.16040   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     66.13000   64.71000   1.42000    2.19441
元大韓國KOSPI200基金                                             21.93000   22.51000  -0.58000   -2.57663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.35000   16.05000   0.30000    1.86916
日盛上選基金                                                     36.43000   36.33000   0.10000    0.27525
日盛小而美基金                                                   19.77000   19.51000   0.26000    1.33265
日盛中國內需動力基金                                             10.81000   10.45000   0.36000    3.44498
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.64700   11.65810  -0.01110   -0.09521
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.84740    9.85680  -0.00940   -0.09537
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.67570   11.68540  -0.00970   -0.08301
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.86560    9.87390  -0.00830   -0.08406
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.60010   10.62700  -0.02690   -0.25313
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94120    8.96390  -0.02270   -0.25324
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.68000   11.28000   0.40000    3.54610
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.53000   11.15000   0.38000    3.40807
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.78000   11.42000   0.36000    3.15236
日盛日盛基金                                                     15.63000   15.28000   0.35000    2.29058
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
日盛全球抗暖化基金                                               10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99390    9.99070   0.00320    0.03203
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.46110    9.45810   0.00300    0.03172
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81240    9.82030  -0.00790   -0.08045
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29160    9.29900  -0.00740   -0.07958
日盛全球新興債券基金A                                            10.57710   10.59480  -0.01770   -0.16706
日盛全球新興債券基金B                                             8.27080    8.28460  -0.01380   -0.16657
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39800    2.39960  -0.00160   -0.06668
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68140    1.68260  -0.00120   -0.07132
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36500    0.36540  -0.00040   -0.10947
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25680    0.25700  -0.00020   -0.07782
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.10790   12.13360  -0.02570   -0.21181
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.37760    8.39540  -0.01780   -0.21202
日盛亞洲機會基金                                                  7.42000    7.28000   0.14000    1.92308
日盛首選基金                                                     18.94000   18.63000   0.31000    1.66398
日盛高科技基金                                                   19.71000   19.65000   0.06000    0.30534
日盛貨幣市場基金                                                 14.75970   14.75920   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   45.55000   44.62000   0.93000    2.08427
日盛精選五虎基金                                                 40.27000   39.74000   0.53000    1.33367
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47570   13.47520   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.58000   36.44000   0.14000    0.38419
台新MSCI中國基金                                                 21.65000   21.25000   0.40000    1.88235
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.50000   18.38000   0.12000    0.65288
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.03000   21.31000  -0.28000   -1.31394
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15200   14.15150   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.14130   10.13700   0.00430    0.04242
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.64020   10.63610   0.00410    0.03855
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09640   10.12080  -0.02440   -0.24109
台新中國通基金                                                   49.25000   48.81000   0.44000    0.90145
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52920    0.51430   0.01490    2.89714
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.11500   15.70500   0.41000    2.61063
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39790    0.38330   0.01460    3.80903
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.13000   11.72000   0.41000    3.49829
台新主流基金                                                     25.11000   24.89000   0.22000    0.88389
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.99000   20.02000  -0.03000   -0.14985
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65900    0.65810   0.00090    0.13676
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49470    0.49400   0.00070    0.14170
台新台灣中小基金                                                 38.65000   38.25000   0.40000    1.04575
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.65160    9.61720   0.03440    0.35769
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29290    9.25290   0.04000    0.43230
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.34370   10.29920   0.04450    0.43207
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.39360   10.36370   0.02990    0.28851
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.14280   11.11080   0.03200    0.28801
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.55000   15.35000   0.20000    1.30293
台新亞美短期債券基金                                             10.95770   10.97450  -0.01680   -0.15308
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.52580    8.54390  -0.01810   -0.21185
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28550    0.28530   0.00020    0.07010
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.72970   11.75470  -0.02500   -0.21268
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38720    0.38690   0.00030    0.07754
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08410   11.08370   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               29.93680   29.89840   0.03840    0.12843
台新智慧生活基金-美元                                            10.26430   10.21680   0.04750    0.46492
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.57190    8.58050  -0.00860   -0.10023
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.66570    8.69890  -0.03320   -0.38166
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.12310    9.13240  -0.00930   -0.10184
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.23120    9.26660  -0.03540   -0.38202
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.60880   10.60580   0.00300    0.02829
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34290    0.34190   0.00100    0.29248
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.98420    7.98190   0.00230    0.02882
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27190    0.27100   0.00090    0.33210
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.01000    5.84000   0.17000    2.91096
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.55000   20.58000  -0.03000   -0.14577
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.78500   10.76000   0.02500    0.23234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.23000   24.58000   0.65000    2.64443
未來資產全球大消費基金                                           15.43000   15.40000   0.03000    0.19481
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.69390   11.70930  -0.01540   -0.13152
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.51530    9.52790  -0.01260   -0.13224
未來資產亞洲新富基金                                             21.78000   21.41000   0.37000    1.72816
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55820   12.55780   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               15.69000   15.25000   0.44000    2.88525
未來資產新興市場債券基金A                                         8.66850    8.66330   0.00520    0.06002
未來資產新興市場債券基金B                                         6.65690    6.65290   0.00400    0.06012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04950   11.04860   0.00090    0.00815
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.09730   10.10950  -0.01220   -0.12068
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.32450    9.33040  -0.00590   -0.06323
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52640   10.53300  -0.00660   -0.06266
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.16090    8.16460  -0.00370   -0.04532
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.27540    9.27960  -0.00420   -0.04526
永豐中小基金                                                     60.22000   58.51000   1.71000    2.92258
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74510    1.74270   0.00240    0.13772
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28580    2.28260   0.00320    0.14019
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.14740    8.14670   0.00070    0.00859
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.35400   10.35310   0.00090    0.00869
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.01000    4.84000   0.17000    3.51240
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.03000   22.30000   0.73000    3.27354
永豐主流品牌基金                                                 18.01000   17.59000   0.42000    2.38772
永豐永豐基金                                                     38.26000   37.43000   0.83000    2.21747
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.91890    9.91030   0.00860    0.08678
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.91880    9.91020   0.00860    0.08678
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.90810    9.90250   0.00560    0.05655
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.90790    9.90230   0.00560    0.05655
永豐亞洲民生消費基金                                             12.21000   12.01000   0.20000    1.66528
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80550   12.78850   0.01700    0.13293
永豐高科技基金                                                   29.67000   28.65000   1.02000    3.56021
永豐貨幣市場基金                                                 13.87370   13.87320   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.06030    2.05900   0.00130    0.06314
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.42900    2.42740   0.00160    0.06591
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78640    7.79140  -0.00500   -0.06417
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36690   10.37350  -0.00660   -0.06362
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.12010    7.11890   0.00120    0.01686
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.86650   10.86480   0.00170    0.01565
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.53000    9.37000   0.16000    1.70758
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.80000    7.65000   0.15000    1.96078
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.81000   17.53000   0.28000    1.59726
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.16000   54.43000  -0.27000   -0.49605
永豐領航科技基金                                                 46.50000   45.13000   1.37000    3.03567
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.95000   10.74000   0.21000    1.95531
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.58000   10.39000   0.19000    1.82868
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.16000   10.01000   0.15000    1.49850
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.00000    9.91000   0.09000    0.90817
永豐趨勢平衡基金                                                 52.75000   51.84000   0.91000    1.75540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51060   11.50950   0.00110    0.00956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.52440    9.52930  -0.00490   -0.05142
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.64790    9.65280  -0.00490   -0.05076
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.49340    9.50110  -0.00770   -0.08104
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.57770    9.58540  -0.00770   -0.08033
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.54570    9.54980  -0.00410   -0.04293
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.79950    9.80370  -0.00420   -0.04284
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.47960    9.48610  -0.00650   -0.06852
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.64700    9.65360  -0.00660   -0.06837
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.19000   10.90000   0.29000    2.66055
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.16000    9.90000   0.26000    2.62626
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.89000   10.60000   0.29000    2.73585
兆豐國際中小基金                                                 17.10000   16.85000   0.25000    1.48368
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.50000   14.05000   0.45000    3.20285
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.69000   19.11000   0.58000    3.03506
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.64000   19.03000   0.61000    3.20547
兆豐國際生命科學基金                                             15.59000   15.46000   0.13000    0.84088
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29240   10.27770   0.01470    0.14303
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.56950   10.53740   0.03210    0.30463
兆豐國際全球基金                                                 31.89000   31.80000   0.09000    0.28302
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24030   10.23970   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.90650    9.93320  -0.02670   -0.26880
兆豐國際國民基金                                                 23.03000   22.98000   0.05000    0.21758
兆豐國際第一基金                                                 13.79000   13.71000   0.08000    0.58352
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82190    9.84380  -0.02190   -0.22248
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84200    7.85950  -0.01750   -0.22266
兆豐國際萬全基金                                                 21.38000   21.24000   0.14000    0.65913
兆豐國際電子基金                                                 27.07000   26.92000   0.15000    0.55721
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.05000   22.08000  -0.03000   -0.13587
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.90000   16.80000   0.10000    0.59524
兆豐國際豐台灣基金                                               32.60000   32.66000  -0.06000   -0.18371
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49410   12.49370   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.98300   10.98870  -0.00570   -0.05187
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.82090   11.81890   0.00200    0.01692
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.61050   10.60970   0.00080    0.00754
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.37280   11.37010   0.00270    0.02375
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10570    8.10990  -0.00420   -0.05179
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.46100    9.45860   0.00240    0.02537
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.98220    8.98170   0.00050    0.00557
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95460    8.95250   0.00210    0.02346
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.27730    9.27680   0.00050    0.00539
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
合庫全球新興市場基金                                              9.24000    9.09000   0.15000    1.65017
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
合庫貨幣市場基金                                                 10.12300   10.12260   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.43630    9.43800  -0.00170   -0.01801
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.68680    9.68670   0.00010    0.00103
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.98090    9.99070  -0.00980   -0.09809
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.41830   11.41410   0.00420    0.03680
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.30710   13.30360   0.00350    0.02631
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.88460    8.88630  -0.00170   -0.01913
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.50290    9.50270   0.00020    0.00210
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.91380    7.92150  -0.00770   -0.09720
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.84840    8.84460   0.00380    0.04296
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06990   10.06720   0.00270    0.02682
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94360   10.94310   0.00050    0.00457
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.23730   10.24160  -0.00430   -0.04199
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97620   10.00860  -0.03240   -0.32372
安聯中國東協基金                                                 15.44000   15.25000   0.19000    1.24590
安聯中國策略基金                                                 14.85000   14.43000   0.42000    2.91060
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.62000   14.18000   0.44000    3.10296
安聯中華新思路基金-美元                                          14.12000   13.70000   0.42000    3.06569
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.10000   12.75000   0.35000    2.74510
安聯台灣大壩基金                                                 29.32000   28.84000   0.48000    1.66436
安聯台灣科技基金                                                 49.39000   48.77000   0.62000    1.27127
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48300   12.48260   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                 32.62000   32.09000   0.53000    1.65160
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06370   10.07270  -0.00900   -0.08935
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98780   15.00470  -0.01690   -0.11263
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62240    9.63320  -0.01080   -0.11211
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.34000   11.26000   0.08000    0.71048
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.11940   12.11350   0.00590    0.04871
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07110   10.08060  -0.00950   -0.09424
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.17970   12.19160  -0.01190   -0.09761
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.48370    9.49000  -0.00630   -0.06639
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.33250    9.34120  -0.00870   -0.09314
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.02420    9.03300  -0.00880   -0.09742
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.88560   11.89200  -0.00640   -0.05382
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87210   10.88420  -0.01210   -0.11117
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54710   10.56020  -0.01310   -0.12405
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.90310    8.91030  -0.00720   -0.08081
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.69560    8.70540  -0.00980   -0.11257
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.41040    8.42080  -0.01040   -0.12350
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.50000    9.36000   0.14000    1.49573
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.37000   34.94000   0.43000    1.23068
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
安聯全球計量平衡基金                                             12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04550   12.05480  -0.00930   -0.07715
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46140   10.46950  -0.00810   -0.07737
安聯全球新興市場基金                                             17.78000   17.53000   0.25000    1.42613
安聯全球農金趨勢基金                                              9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安聯亞洲動態策略基金                                             24.04000   23.70000   0.34000    1.43460
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97630    9.97990  -0.00360   -0.03607
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78290    9.78640  -0.00350   -0.03576
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.13580   82.20630  -0.07050   -0.08576
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.31450   12.33050  -0.01600   -0.12976
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.92490   64.97960  -0.05470   -0.08418
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.65140    9.66400  -0.01260   -0.13038
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54390    2.54400  -0.00010   -0.00393
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50240   10.52940  -0.02700   -0.25642
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14650    2.14630   0.00020    0.00932
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.77040    8.79760  -0.02720   -0.30918
宏利台灣動力基金                                                 34.83000   33.92000   0.91000    2.68278
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.21830   10.14840   0.06990    0.68878
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91360    9.87390   0.03970    0.40207
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.11040    8.05490   0.05550    0.68902
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03030    7.99310   0.03720    0.46540
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
宏利全球債券組合基金                                             12.92660   12.95970  -0.03310   -0.25541
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76970    2.76800   0.00170    0.06142
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68490   11.69070  -0.00580   -0.04961
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70480    8.70900  -0.00420   -0.04823
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.36010    2.35700   0.00310    0.13152
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.85400   10.88290  -0.02890   -0.26555
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.02440    3.93980   0.08460    2.14732
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.65020    0.63660   0.01360    2.13635
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.79000   18.43000   0.36000    1.95334
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.66190   11.65960   0.00230    0.01973
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37230   10.37300  -0.00070   -0.00675
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06450   10.07400  -0.00950   -0.09430
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.96170    8.95890   0.00280    0.03125
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.55380    8.55440  -0.00060   -0.00701
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45890    8.46910  -0.01020   -0.12044
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.52530    8.52510   0.00020    0.00235
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71580    2.71340   0.00240    0.08845
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39520    0.39500   0.00020    0.05063
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.99300   11.99850  -0.00550   -0.04584
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89890    0.89810   0.00080    0.08908
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.36640    7.36940  -0.00300   -0.04071
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03720    2.03560   0.00160    0.07860
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29330    0.29310   0.00020    0.06824
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.04700    9.05030  -0.00330   -0.03646
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32960    0.32940   0.00020    0.06072
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63480   13.63450   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.77000    2.71000   0.06000    2.21402
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.49000   12.25000   0.24000    1.95918
宏利臺灣股息收益基金                                             29.27000   28.87000   0.40000    1.38552
宏利澳幣保本基金                                                 12.01110   12.00980   0.00130    0.01082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.81450    9.87420  -0.05970   -0.60461
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.42770    9.48710  -0.05940   -0.62611
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.76460    8.84250  -0.07790   -0.88097
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.37260   10.40770  -0.03510   -0.33725
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
貝萊德新台幣基金                                                 12.92870   12.92850   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.58000   26.52000   0.06000    0.22624
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19830   11.19980  -0.00150   -0.01339
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.05700   10.07740  -0.02040   -0.20243
保德信大中華基金                                                 30.12000   29.37000   0.75000    2.55363
保德信中小型股基金                                               51.85000   50.87000   0.98000    1.92648
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.78000    9.43000   0.35000    3.71156
保德信中國中小基金-美元                                           9.77000    9.42000   0.35000    3.71550
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.33000    9.02000   0.31000    3.43681
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.47170    9.38120   0.09050    0.96470
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.50210    9.41400   0.08810    0.93584
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.58210    9.48920   0.09290    0.97901
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.29200   10.19210   0.09990    0.98017
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.45000    9.19000   0.26000    2.82916
保德信中國品牌基金-美元                                           9.36000    9.11000   0.25000    2.74424
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.16000    9.88000   0.28000    2.83401
保德信台商全方位基金                                             39.31000   38.59000   0.72000    1.86577
保德信全球中小基金                                               29.97000   29.86000   0.11000    0.36839
保德信全球消費商機基金                                           18.06000   18.05000   0.01000    0.05540
保德信全球基礎建設基金                                           12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
保德信全球資源基金                                                8.28000    8.22000   0.06000    0.72993
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.85000   31.75000   0.10000    0.31496
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.74190    9.71800   0.02390    0.24594
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.48220   10.45690   0.02530    0.24195
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.14530    9.14900  -0.00370   -0.04044
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.82680    9.83080  -0.00400   -0.04069
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.21670    8.22310  -0.00640   -0.07783
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74590   10.75440  -0.00850   -0.07904
保德信亞太基金                                                   21.72000   21.41000   0.31000    1.44792
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47720    8.49290  -0.01570   -0.18486
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13980   11.16040  -0.02060   -0.18458
保德信店頭市場基金                                               37.03000   36.38000   0.65000    1.78670
保德信拉丁美洲基金                                                6.43000    6.36000   0.07000    1.10063
保德信金平衡基金                                                 29.81000   29.87000  -0.06000   -0.20087
保德信金滿意基金                                                 43.73000   43.95000  -0.22000   -0.50057
保德信科技島基金                                                 27.34000   27.43000  -0.09000   -0.32811
保德信高成長基金                                                 97.61000   97.05000   0.56000    0.57702
保德信第一基金                                                   28.39000   28.09000   0.30000    1.06800
保德信貨幣市場基金                                               15.75770   15.75710   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.48710   10.45540   0.03170    0.30319
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.54430   10.54210   0.00220    0.02087
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.76630   10.73610   0.03020    0.28129
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.13570   10.13580  -0.00010   -0.00099
保德信新世紀基金                                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.01090    8.01680  -0.00590   -0.07360
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.70860   10.71640  -0.00780   -0.07279
保德信新興趨勢組合基金                                           11.13000   10.99000   0.14000    1.27389
保德信瑞騰基金                                                   15.53750   15.53730   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.40000   10.31000   0.09000    0.87294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75470    9.75220   0.00250    0.02564
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90560    9.90310   0.00250    0.02524
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67040    9.66890   0.00150    0.01551
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73860    9.73610   0.00250    0.02568
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79750    9.78180   0.01570    0.16050
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79600    9.78010   0.01590    0.16258
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.71260    9.70810   0.00450    0.04635
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.71430    9.70980   0.00450    0.04634
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.97190    9.97090   0.00100    0.01003
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97510    9.96680   0.00830    0.08328
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.97510    9.96670   0.00840    0.08428
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.92290    9.92440  -0.00150   -0.01511
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.92290    9.92440  -0.00150   -0.01511
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.54890    9.54020   0.00870    0.09119
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.45370    9.45350   0.00020    0.00212
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94670    1.94900  -0.00230   -0.11801
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62500    2.62800  -0.00300   -0.11416
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29870    0.29930  -0.00060   -0.20047
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43740    0.43830  -0.00090   -0.20534
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.52500    8.54990  -0.02490   -0.29123
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.70540   11.74670  -0.04130   -0.35159
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.51890    9.52340  -0.00450   -0.04725
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.55290   11.56010  -0.00720   -0.06228
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.80180    8.81350  -0.01170   -0.13275
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.70970   10.72400  -0.01430   -0.13335
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05470   10.04810   0.00660    0.06568
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94270    9.93970   0.00300    0.03018
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10910   10.10740   0.00170    0.01682
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.58990   10.58780   0.00210    0.01983
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99580    9.99560   0.00020    0.00200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81930    9.81640   0.00290    0.02954
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04690   10.04380   0.00310    0.03086
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76660    9.76770  -0.00110   -0.01126
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92530    9.92710  -0.00180   -0.01813
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.36180   10.33750   0.02430    0.23507
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.24880    6.25870  -0.00990   -0.15818
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.59860   10.61530  -0.01670   -0.15732
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64400   11.64370   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.56000   20.40000   0.16000    0.78431
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4679.040004641.34000  37.70000    0.81227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.38720   10.29730   0.08990    0.87304
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.44260   11.31570   0.12690    1.12145
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.69640   10.58130   0.11510    1.08777
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.29200    9.21160   0.08040    0.87281
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.77340    9.66510   0.10830    1.12053
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.57130    9.46830   0.10300    1.08784
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.64640   10.55420   0.09220    0.87359
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.25310   11.12830   0.12480    1.12147
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.19290   11.07240   0.12050    1.08829
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.35000    6.25000   0.10000    1.60000
柏瑞巨人基金                                                     12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64730   13.64690   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.06000   15.93000   0.13000    0.81607
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.35810   13.36640  -0.00830   -0.06210
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.76060   11.74710   0.01350    0.11492
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.37170   12.36110   0.01060    0.08575
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.96720    8.97280  -0.00560   -0.06241
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80300    6.80720  -0.00420   -0.06170
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.83010    8.81990   0.01020    0.11565
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.48960    8.48650   0.00310    0.03653
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.80690   10.79760   0.00930    0.08613
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.35950    8.35850   0.00100    0.01196
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.93510   11.92130   0.01380    0.11576
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57240   11.57950  -0.00710   -0.06132
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60790   11.60370   0.00420    0.03620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.26210   11.25240   0.00970    0.08620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.01480    9.02040  -0.00560   -0.06208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86550    9.85410   0.01140    0.11569
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.70410    9.70060   0.00350    0.03608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.61230    9.60400   0.00830    0.08642
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.45580    9.45460   0.00120    0.01269
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.17490   10.18130  -0.00640   -0.06286
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04380   10.03310   0.01070    0.10665
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94230    9.93430   0.00800    0.08053
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02460   10.01640   0.00820    0.08187
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03070   10.03700  -0.00630   -0.06277
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86230    9.85180   0.01050    0.10658
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80030    9.79240   0.00790    0.08067
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88290    9.87480   0.00810    0.08203
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.15530   10.16170  -0.00640   -0.06298
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04380   10.03310   0.01070    0.10665
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94230    9.93430   0.00800    0.08053
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02470   10.01650   0.00820    0.08186
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03080   10.03720  -0.00640   -0.06376
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86240    9.85190   0.01050    0.10658
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80040    9.79250   0.00790    0.08067
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88290    9.87480   0.00810    0.08203
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.49510   10.52600  -0.03090   -0.29356
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.65860   11.67520  -0.01660   -0.14218
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.09640   11.11500  -0.01860   -0.16734
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.00880    9.03520  -0.02640   -0.29219
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.72190    9.73560  -0.01370   -0.14072
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.57710    9.59320  -0.01610   -0.16783
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.21270   10.24270  -0.03000   -0.29289
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.85550   10.87090  -0.01540   -0.14166
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.72030   10.73820  -0.01790   -0.16669
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.00900    9.03550  -0.02650   -0.29329
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.72220    9.73600  -0.01380   -0.14174
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.57750    9.59350  -0.01600   -0.16678
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.14000   13.02000   0.12000    0.92166
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.08000   13.91000   0.17000    1.22214
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.28000    9.17000   0.11000    1.19956
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.70000    8.62000   0.08000    0.92807
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.77000    9.65000   0.12000    1.24352
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.48000   11.38000   0.10000    0.87873
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.70000   11.55000   0.15000    1.29870
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.95000   11.81000   0.14000    1.18544
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.47000   13.21000   0.26000    1.96821
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.56000   13.34000   0.22000    1.64918
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36020   11.35970   0.00050    0.00440
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48680    7.48650   0.00030    0.00401
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29840   11.31180  -0.01340   -0.11846
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95540   10.95300   0.00240    0.02191
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.11110   10.11160  -0.00050   -0.00494
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.35460    8.36450  -0.00990   -0.11836
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41740    9.41540   0.00200    0.02124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.43460    9.43500  -0.00040   -0.00424
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53850   10.53620   0.00230    0.02183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92200    9.93380  -0.01180   -0.11879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.09480   10.09530  -0.00050   -0.00495
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75660    9.75450   0.00210    0.02153
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.02720    9.03790  -0.01070   -0.11839
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94380    8.94850  -0.00470   -0.05252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45740    9.45790  -0.00050   -0.00529
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.80410   11.79840   0.00570    0.04831
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.27300   11.24840   0.02460    0.21870
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.72960   10.70920   0.02040    0.19049
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.11000    7.10650   0.00350    0.04925
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92050    8.90100   0.01950    0.21908
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.53020    9.51210   0.01810    0.19028
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.14700   10.14210   0.00490    0.04831
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.74670   10.72620   0.02050    0.19112
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.65300    9.63190   0.02110    0.21906
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.06670    9.06230   0.00440    0.04855
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73310    9.71450   0.01860    0.19147
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09340   11.12330  -0.02990   -0.26881
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65150   11.66620  -0.01470   -0.12601
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.70990   10.72600  -0.01610   -0.15010
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14660    9.17120  -0.02460   -0.26823
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.69410    9.70630  -0.01220   -0.12569
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.67890    9.69340  -0.01450   -0.14959
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98220   10.99600  -0.01380   -0.12550
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89780    9.92450  -0.02670   -0.26903
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.20500   10.22030  -0.01530   -0.14970
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48190    9.50750  -0.02560   -0.26926
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.29910    9.32420  -0.02510   -0.26919
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.91230    9.92480  -0.01250   -0.12595
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.44210    9.45630  -0.01420   -0.15016
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.11000   18.00000   0.11000    0.61111
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.87000   16.75000   0.12000    0.71642
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.82970   12.84330  -0.01360   -0.10589
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.65380   10.62830   0.02550    0.23993
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.48250   11.44910   0.03340    0.29173
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.08190   12.05200   0.02990    0.24809
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.07390   11.04280   0.03110    0.28163
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.76630    9.74290   0.02340    0.24017
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.25310   10.22320   0.02990    0.29247
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.20290   10.17770   0.02520    0.24760
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.17180   10.14330   0.02850    0.28097
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.05290   10.02350   0.02940    0.29331
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.11370   10.08530   0.02840    0.28160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.43000   14.79000  -0.36000   -2.43408
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.02000   25.81000   1.21000    4.68811
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.34000   27.31000   0.03000    0.10985
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.79000   12.80000  -0.01000   -0.07813
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.50000   35.53000  -0.03000   -0.08444
國泰富時中國A50基金                                              18.84000   18.44000   0.40000    2.16920
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.02000   18.71000   0.31000    1.65687
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60800    9.61600  -0.00800   -0.08319
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.45810    8.48220  -0.02410   -0.28412
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60080   10.61060  -0.00980   -0.09236
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.43050    9.45740  -0.02690   -0.28443
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14070   11.13980   0.00090    0.00808
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01860   10.05000  -0.03140   -0.31244
第一金大中華基金                                                 30.41000   29.82000   0.59000    1.97854
第一金小型精選基金                                               43.94000   42.99000   0.95000    2.20982
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.78000   13.36000   0.42000    3.14371
第一金中國世紀基金-美元                                           8.92410    8.64810   0.27600    3.19145
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.92500    8.64900   0.27600    3.19112
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.38000   10.09000   0.29000    2.87413
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.38000   10.08000   0.30000    2.97619
第一金中概平衡基金                                               27.58000   27.04000   0.54000    1.99704
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24110   15.24060   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.74300  177.73700   0.00600    0.00338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.93470    9.93450   0.00020    0.00201
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.93480    9.93440   0.00040    0.00403
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.04630   13.95030   0.09600    0.68816
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.04680   13.95150   0.09530    0.68308
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.34000   13.29000   0.05000    0.37622
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.34000   13.29000   0.05000    0.37622
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.80700    9.78810   0.01890    0.19309
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.80980    9.79100   0.01880    0.19201
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43850    9.43500   0.00350    0.03710
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46250    9.45900   0.00350    0.03700
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.21150   10.19190   0.01960    0.19231
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83450    9.83080   0.00370    0.03764
第一金全球大趨勢基金                                             23.23000   23.25000  -0.02000   -0.08602
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.16110    8.12310   0.03800    0.46780
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85560    5.82830   0.02730    0.46840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.48650    9.39370   0.09280    0.98790
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.48760    9.39480   0.09280    0.98778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.23000    9.14000   0.09000    0.98468
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.23000    9.14000   0.09000    0.98468
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.76600    9.67030   0.09570    0.98963
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.76730    9.67180   0.09550    0.98741
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.50000    9.40000   0.10000    1.06383
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.50000    9.41000   0.09000    0.95643
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60030    8.59890   0.00140    0.01628
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.09620   10.09450   0.00170    0.01684
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69920    9.69580   0.00340    0.03507
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69820    9.69450   0.00370    0.03817
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.98020    7.97860   0.00160    0.02005
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84540    8.85350  -0.00810   -0.09149
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.84560    8.85380  -0.00820   -0.09262
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03710   11.03290   0.00420    0.03807
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03800   11.03380   0.00420    0.03806
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91370    9.91180   0.00190    0.01917
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64840   14.66180  -0.01340   -0.09139
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.94470   13.89600   0.04870    0.35046
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.96180   13.91350   0.04830    0.34714
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
第一金亞洲科技基金                                               19.97000   19.82000   0.15000    0.75681
第一金亞洲新興市場基金                                           13.22000   13.06000   0.16000    1.22511
第一金店頭市場基金                                               10.98000   10.83000   0.15000    1.38504
第一金創新趨勢基金                                               28.13000   27.64000   0.49000    1.77279
第一金電子基金                                                   38.09000   37.30000   0.79000    2.11796
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.83000   19.82000   0.01000    0.05045
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.84000   19.71000   0.13000    0.65956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.53000    9.16000   0.37000    4.03930
統一大中華中小基金(美元)                                          9.05000    8.69000   0.36000    4.14269
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.23000   12.73000   0.50000    3.92773
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
統一大滿貫基金-A類型                                             36.39000    0.00000  36.39000    0.00000
統一大滿貫基金-I類型                                             36.39000    0.00000  36.39000    0.00000
統一大龍印基金                                                   15.84000   15.51000   0.33000    2.12766
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.87000    9.53000   0.34000    3.56768
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.38000    9.05000   0.33000    3.64641
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.54000   10.19000   0.35000    3.43474
統一中小基金                                                     30.21000   29.77000   0.44000    1.47800
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.60730    9.63120  -0.02390   -0.24815
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.29980    9.30840  -0.00860   -0.09239
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.96360    8.98430  -0.02070   -0.23040
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.30020   11.32820  -0.02800   -0.24717
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.86570   10.87580  -0.01010   -0.09287
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.47000   10.49410  -0.02410   -0.22965
統一台灣動力基金                                                 21.24000   20.77000   0.47000    2.26288
統一全天候基金-A類型                                            128.64000    0.00000 128.64000    0.00000
統一全天候基金-I類型                                            128.64000    0.00000 128.64000    0.00000
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.77470    8.75950   0.01520    0.17353
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.79970    8.77080   0.02890    0.32950
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.75240    8.73400   0.01840    0.21067
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.00870    8.99310   0.01560    0.17347
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.03410    9.00450   0.02960    0.32872
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.98560    8.96670   0.01890    0.21078
統一全球債券組合基金                                             11.87050   11.89320  -0.02270   -0.19087
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.85000   15.75000   0.10000    0.63492
統一全球新科技基金(美元)                                         15.49000   15.37000   0.12000    0.78074
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
統一亞太基金                                                     26.86000   26.43000   0.43000    1.62694
統一亞洲大金磚基金                                               12.95000   12.71000   0.24000    1.88828
統一奔騰基金                                                     69.49000   67.63000   1.86000    2.75026
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64940   16.64880   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                             10.41000   10.16000   0.25000    2.46063
統一強漢基金(美元)                                                9.74000    9.49000   0.25000    2.63435
統一強漢基金(新台幣)                                             25.33000   24.75000   0.58000    2.34343
統一統信基金                                                     36.64000   36.00000   0.64000    1.77778
統一黑馬基金                                                     70.25000   68.30000   1.95000    2.85505
統一新亞洲科技能源基金                                           19.37000   19.00000   0.37000    1.94737
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05530    8.06190  -0.00660   -0.08187
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14590   10.15420  -0.00830   -0.08174
統一經建基金                                                     54.68000   53.39000   1.29000    2.41618
統一龍馬基金                                                     80.50000   79.12000   1.38000    1.74419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.75000   26.17000   0.58000    2.21628
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.05000   51.39000   0.66000    1.28430
野村中國機會基金                                                 14.36000   13.94000   0.42000    3.01291
野村巴西基金                                                      5.04000    5.01000   0.03000    0.59880
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
野村台灣高股息基金                                               22.64000   22.72000  -0.08000   -0.35211
野村台灣運籌基金                                                 38.63000   38.85000  -0.22000   -0.56628
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.60900    9.61430  -0.00530   -0.05513
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.56250    9.57490  -0.01240   -0.12951
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57590    9.59130  -0.01540   -0.16056
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68990    9.69520  -0.00530   -0.05467
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.62600    9.63850  -0.01250   -0.12969
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.60070    9.61610  -0.01540   -0.16015
野村平衡基金                                                     20.69000   20.41000   0.28000    1.37188
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
野村全球生技醫療基金                                             17.06000   16.85000   0.21000    1.24629
野村全球品牌基金                                                 28.54000   28.39000   0.15000    0.52836
野村全球氣候變遷基金                                              8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.04000   11.96000   0.08000    0.66890
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.40280   10.39740   0.00540    0.05194
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.30540   10.30740  -0.00200   -0.01940
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.46980    9.45850   0.01130    0.11947
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.21980    9.21540   0.00440    0.04775
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.79690    8.80520  -0.00830   -0.09426
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.98180   10.96870   0.01310    0.11943
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.49390   10.48890   0.00500    0.04767
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06720   10.07650  -0.00930   -0.09229
野村成長基金                                                     28.70000   28.83000  -0.13000   -0.45092
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.10960    9.02980   0.07980    0.88374
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.10960    9.03710   0.07250    0.80225
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.21170    9.16010   0.05160    0.56331
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.43060    9.34800   0.08260    0.88361
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.36310    9.28860   0.07450    0.80206
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.47180    9.41870   0.05310    0.56377
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.87000    8.73000   0.14000    1.60367
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.58000   12.38000   0.20000    1.61551
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.59990    9.59640   0.00350    0.03647
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.58620    9.58850  -0.00230   -0.02399
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.63330    9.65310  -0.01980   -0.20512
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.04880   10.04540   0.00340    0.03385
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.95880    9.96120  -0.00240   -0.02409
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01430   10.03490  -0.02060   -0.20528
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.65080    8.68160  -0.03080   -0.35477
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.27730    9.29050  -0.01320   -0.14208
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.13850    9.15720  -0.01870   -0.20421
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.03740   13.08390  -0.04650   -0.35540
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.09590   12.11270  -0.01680   -0.13870
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.86780    9.88800  -0.02020   -0.20429
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.20260   10.18960   0.01300    0.12758
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.88300    9.87690   0.00610    0.06176
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41230    9.41850  -0.00620   -0.06583
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.11100   11.11840  -0.00740   -0.06656
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00260    9.98730   0.01530    0.15319
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.06900   11.02450   0.04450    0.40365
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.61910   10.58550   0.03360    0.31742
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.34220   10.32630   0.01590    0.15398
野村泰國基金                                                     38.77000   38.83000  -0.06000   -0.15452
野村高科技基金                                                   13.72000   13.42000   0.30000    2.23547
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.02570   10.01080   0.01490    0.14884
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.26720   10.21730   0.04990    0.48839
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.51070   10.45770   0.05300    0.50680
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.65630    9.61940   0.03690    0.38360
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.51860    9.50410   0.01450    0.15257
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.47420    9.43140   0.04280    0.45380
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.72520   11.66800   0.05720    0.49023
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.89740   12.83400   0.06340    0.49400
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.72410   10.68310   0.04100    0.38378
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.57690   10.56080   0.01610    0.15245
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.76500   10.71610   0.04890    0.45632
野村貨幣市場基金                                                 16.25650   16.25590   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.67000   15.54000   0.13000    0.83655
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.97140    9.99120  -0.01980   -0.19817
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91990    7.93300  -0.01310   -0.16513
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.65150   11.67090  -0.01940   -0.16623
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.52000    7.41000   0.11000    1.48448
野村精選貨幣市場基金                                             12.07410   12.07390   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.35000   12.18000   0.17000    1.39573
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.58000   11.45000   0.13000    1.13537
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.32000   11.16000   0.16000    1.43369
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.96000    7.88000   0.08000    1.01523
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.24000   11.13000   0.11000    0.98832
野村積極成長基金                                                 12.12000   12.17000  -0.05000   -0.41085
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000    9.88000   0.12000    1.21457
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.56000   36.13000   0.43000    1.19015
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.12360   10.11940   0.00420    0.04150
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.56500    8.55210   0.01290    0.15084
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97040    7.97050  -0.00010   -0.00125
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81540    7.81600  -0.00060   -0.00768
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.49390   11.47670   0.01720    0.14987
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47470   10.47480  -0.00010   -0.00095
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30160   10.30240  -0.00080   -0.00777
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
野村環球基金-人民幣計價                                          15.62000   15.55000   0.07000    0.45016
野村環球基金-美元計價                                            12.32000   12.27000   0.05000    0.40750
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.06000   17.04000   0.02000    0.11737
野村鴻利基金                                                     23.81000   23.52000   0.29000    1.23299
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85360   16.85330   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.01000   21.18000  -0.17000   -0.80264
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.15000    8.88000   0.27000    3.04054
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.20000   12.99000   0.21000    1.61663
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.81000   14.72000   0.09000    0.61141
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03500   10.05910  -0.02410   -0.23958
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.16620   13.19800  -0.03180   -0.24095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.63590    9.63220   0.00370    0.03841
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.61200    9.60320   0.00880    0.09164
凱基台商天下基金                                                 13.25000   13.04000   0.21000    1.61043
凱基台灣精五門基金                                               21.21000   21.20000   0.01000    0.04717
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.67660   10.62880   0.04780    0.44972
凱基亞太高股息基金                                               12.64000   12.42000   0.22000    1.77134
凱基亞洲四金磚基金                                               17.63000   17.34000   0.29000    1.67243
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.58000   13.32000   0.26000    1.95195
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.73960   12.48350   0.25610    2.05151
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.43000   12.21000   0.22000    1.80180
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53640   11.53600   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     27.29000   27.20000   0.09000    0.33088
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.02000   22.07000  -0.05000   -0.22655
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.55750   21.54150   0.01600    0.07428
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.54000   17.18000   0.36000    2.09546
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.92980   16.53320   0.39660    2.39881
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.68000    7.59000   0.09000    1.18577
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.61070   11.57370   0.03700    0.31969
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.31760   11.30950   0.00810    0.07162
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.88000   12.85000   0.03000    0.23346
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.74260   12.68640   0.05620    0.44299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.53000   32.49000   0.04000    0.12311
富邦NASDAQ-100基金                                               29.44000   29.49000  -0.05000   -0.16955
富邦上証180基金                                                  27.69000   28.71000  -1.02000   -3.55277
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21720    0.21040   0.00680    3.23194
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.63000    6.44000   0.19000    2.95031
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.12000    7.72000   0.40000    5.18135
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.13000   37.19000  -4.06000  -10.91691
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.58260   11.41500   0.16760    1.46824
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.80410   10.64840   0.15570    1.46219
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.51740   10.39420   0.12320    1.18528
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.18040   10.03310   0.14730    1.46814
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.41950    9.28380   0.13570    1.46169
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.17800    9.07050   0.10750    1.18516
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.65280   20.66210  -0.00930   -0.04501
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.28630   11.28520   0.00110    0.00975
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.57960   10.60760  -0.02800   -0.26396
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.69180   12.70070  -0.00890   -0.07007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87390    1.87580  -0.00190   -0.10129
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.35580    9.36240  -0.00660   -0.07049
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42830    1.42980  -0.00150   -0.10491
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64080   11.64230  -0.00150   -0.01288
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71930    1.71960  -0.00030   -0.01745
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10380   10.10520  -0.00140   -0.01385
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51130    1.51160  -0.00030   -0.01985
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.03000   14.70000   0.33000    2.24490
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.24000   23.26000  -1.02000   -4.38521
富邦日本東証基金                                                 21.58000   22.01000  -0.43000   -1.95366
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.79000   43.20000  -0.41000   -0.94907
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.70000   48.67000   0.03000    0.06164
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.86000   50.18000  -0.32000   -0.63770
富邦台灣心基金                                                   24.68000   24.24000   0.44000    1.81518
富邦台灣釆吉50基金                                               47.07000   47.28000  -0.21000   -0.44416
富邦台灣科技指數基金                                             49.84000   50.22000  -0.38000   -0.75667
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.07610   40.09150  -0.01540   -0.03841
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.61670   40.69480  -0.07810   -0.19192
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29520    0.29470   0.00050    0.16966
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.42800    2.42980  -0.00180   -0.07408
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33930    0.33960  -0.00030   -0.08834
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.57310   10.57790  -0.00480   -0.04538
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.11130    2.11290  -0.00160   -0.07573
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32600    0.32620  -0.00020   -0.06131
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.14020    9.14430  -0.00410   -0.04484
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   22.81000   0.34000    1.49057
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.82000   15.00000  -0.18000   -1.20000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.98000   28.39000   0.59000    2.07820
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63100   15.63050   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     70.76000   69.74000   1.02000    1.46258
富邦科技基金                                                     27.96000   27.24000   0.72000    2.64317
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.17190   40.28470  -0.11280   -0.28001
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.10710   40.27380  -0.16670   -0.41392
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.10920   39.21660  -0.10740   -0.27386
富邦恒生國企ETF基金                                              20.35000   20.03000   0.32000    1.59760
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.03000   14.28000  -0.25000   -1.75070
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.38000   27.51000   0.87000    3.16249
富邦高成長基金                                                   26.97000   26.55000   0.42000    1.58192
富邦基金                                                         14.25000   14.05000   0.20000    1.42349
富邦深証100基金                                                   9.81000   10.14000  -0.33000   -3.25444
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.36000   20.17000   0.19000    0.94199
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40550    0.40620  -0.00070   -0.17233
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.18470   12.19140  -0.00670   -0.05496
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49370    9.49900  -0.00530   -0.05580
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30330    0.30380  -0.00050   -0.16458
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.85530    8.86020  -0.00490   -0.05530
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.47950    9.42140   0.05810    0.61668
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90010    9.86710   0.03300    0.33444
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.47960    9.42140   0.05820    0.61774
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90010    9.86710   0.03300    0.33444
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.81000   19.88000  -0.07000   -0.35211
富邦精準基金                                                     51.44000   50.44000   1.00000    1.98255
富邦精銳中小基金                                                 13.18000   12.92000   0.26000    2.01238
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.72000   20.47000   0.25000    1.22130
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.91000   21.08000  -0.17000   -0.80645
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.76000    7.71000   0.05000    0.64851
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.82000   15.01000  -0.19000   -1.26582
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.23000   20.26000  -0.03000   -0.14808
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.16500   10.07120   0.09380    0.93137
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.47630   10.37730   0.09900    0.95401
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.50330   10.43940   0.06390    0.61210
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.93360    9.84180   0.09180    0.93276
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.19310   10.09680   0.09630    0.95377
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.20010   10.13800   0.06210    0.61255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.17000   30.36000  -0.19000   -0.62582
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.71140    8.71310  -0.00170   -0.01951
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.19440    9.19840  -0.00400   -0.04349
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.95560    8.95960  -0.00400   -0.04464
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.56700    9.56880  -0.00180   -0.01881
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.53230    9.53630  -0.00400   -0.04194
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.28320    9.28730  -0.00410   -0.04415
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.34180    9.34620  -0.00440   -0.04708
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47940    8.47650   0.00290    0.03421
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45120    9.45050   0.00070    0.00741
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.97400    8.97360   0.00040    0.00446
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43450   10.43100   0.00350    0.03355
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15090   10.15010   0.00080    0.00788
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70270    9.70300  -0.00030   -0.00309
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.08620    9.08540   0.00080    0.00881
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52340    9.52360  -0.00020   -0.00210
富達卓越領航全球組合基金                                         15.08000   14.96000   0.12000    0.80214
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69850    8.69680   0.00170    0.01955
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35060    9.35120  -0.00060   -0.00642
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.07150    9.07200  -0.00050   -0.00551
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79960    9.79800   0.00160    0.01633
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71800    9.71860  -0.00060   -0.00617
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.46300    9.46370  -0.00070   -0.00740
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15150    9.15200  -0.00050   -0.00546
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.51970    9.52100  -0.00130   -0.01365
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.16000    9.83000   0.33000    3.35707
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.29000   10.92000   0.37000    3.38828
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.81000    9.52000   0.29000    3.04622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.46000    8.22000   0.24000    2.91971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.04000    9.75000   0.29000    2.97436
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.71000    9.46000   0.25000    2.64271
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.46100    9.46470  -0.00370   -0.03909
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.04050    9.04490  -0.00440   -0.04865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.63890    8.65510  -0.01620   -0.18717
富蘭克林華美中華基金                                             13.99000   13.61000   0.38000    2.79206
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.99000   20.98000   0.01000    0.04766
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.71000   20.62000   0.09000    0.43647
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90690    7.89000   0.01690    0.21420
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05960    9.02960   0.03000    0.33224
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.67580    9.64390   0.03190    0.33078
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.21480    9.19510   0.01970    0.21424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98480   10.97300   0.01180    0.10754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.77540    8.76600   0.00940    0.10723
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.24070    9.23080   0.00990    0.10725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05020   13.03870   0.01150    0.08820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.33920   10.33010   0.00910    0.08809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.04970   10.04270   0.00700    0.06970
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.69640    7.69100   0.00540    0.07021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.18640    9.18000   0.00640    0.06972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.60590   10.61290  -0.00700   -0.06596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58580    7.59070  -0.00490   -0.06455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07210    9.07810  -0.00600   -0.06609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34070   10.34130  -0.00060   -0.00580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.74100    7.74150  -0.00050   -0.00646
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.24530    8.25070  -0.00540   -0.06545
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.29060    9.28560   0.00500    0.05385
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.98400    9.97860   0.00540    0.05412
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60980   12.61800  -0.00820   -0.06499
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.65000    9.41000   0.24000    2.55048
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.81000    9.59000   0.22000    2.29406
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.08000    9.95000   0.13000    1.30653
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.01000    9.88000   0.13000    1.31579
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.69000   10.55000   0.14000    1.32701
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.33000   10.21000   0.12000    1.17532
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.05490   12.96130   0.09360    0.72215
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.56000    9.46000   0.10000    1.05708
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
富蘭克林華美第一富基金                                           44.08000   43.36000   0.72000    1.66052
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29660   10.29620   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.59000   13.51000   0.08000    0.59215
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.10000   13.01000   0.09000    0.69178
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.02000   14.97000   0.05000    0.33400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.09820    8.03510   0.06310    0.78530
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.98910   10.83710   0.15200    1.40259
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.55440    9.56320  -0.00880   -0.09202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.81090   10.82080  -0.00990   -0.09149
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.90630    6.92030  -0.01400   -0.20230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.08960    9.10060  -0.01100   -0.12087
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.05960   10.07180  -0.01220   -0.12113
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.44990   10.47120  -0.02130   -0.20342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.05000   20.10000  -0.05000   -0.24876
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57850   11.57750   0.00100    0.00864
復華人生目標基金                                                 42.20090   41.35080   0.85010    2.05582
復華大中華中小策略基金                                           10.09000    9.83000   0.26000    2.64496
復華中小精選基金                                                 84.99000   83.75000   1.24000    1.48060
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.80000    9.52000   0.28000    2.94118
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.95000    8.71000   0.24000    2.75545
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.30000   12.11000   0.19000    1.56895
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.34000   11.16000   0.18000    1.61290
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.16000   11.00000   0.16000    1.45455
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.66000   12.51000   0.15000    1.19904
復華全方位基金                                                   34.46000   33.66000   0.80000    2.37671
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.81000   13.62000   0.19000    1.39501
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.44000   21.20000   0.24000    1.13208
復華全球平衡基金-美元                                             9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.36000   20.29000   0.07000    0.34500
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.34000   17.17000   0.17000    0.99010
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.48000   16.37000   0.11000    0.67196
復華全球原物料基金                                                9.50000    9.40000   0.10000    1.06383
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.97000   13.85000   0.12000    0.86643
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46290   11.46300  -0.00010   -0.00087
復華全球債券基金                                                 13.52310   13.51350   0.00960    0.07104
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.64000   14.57000   0.07000    0.48044
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
復華有利貨幣市場基金                                             13.42860   13.42820   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.52000   13.30000   0.22000    1.65414
復華亞太成長基金                                                 16.36000   16.07000   0.29000    1.80460
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.22000   10.02000   0.20000    1.99601
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.70000   10.51000   0.19000    1.80780
復華東協世紀基金                                                 12.34000   12.17000   0.17000    1.39688
復華南非幣長期收益基金A                                          12.99000   12.90000   0.09000    0.69767
復華南非幣長期收益基金B                                           8.17000    8.11000   0.06000    0.73983
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.40000   0.02000    0.14925
復華南非幣短期收益基金B                                           9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
復華美國新星基金-美元                                            12.90000   12.78000   0.12000    0.93897
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
復華恒生基金                                                     21.34000   21.05000   0.29000    1.37767
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.55000    8.70000  -0.15000   -1.72414
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.31000   32.28000   1.03000    3.19083
復華神盾基金                                                     29.50550   28.89660   0.60890    2.10717
復華高成長基金                                                   75.19000   73.77000   1.42000    1.92490
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
復華貨幣市場基金                                                 14.38900   14.38860   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.96000   19.13000  -0.17000   -0.88866
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.83000   51.08000  -0.25000   -0.48943
復華復華基金                                                     23.61000   23.17000   0.44000    1.89901
復華華人世紀基金                                                 19.48000   18.87000   0.61000    3.23264
復華傳家二號基金                                                 32.94470   32.15540   0.78930    2.45464
復華傳家基金                                                     29.13800   28.29660   0.84140    2.97350
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.85000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.66000   11.55000   0.11000    0.95238
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.81000   18.85000  -0.04000   -0.21220
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.64000    5.64000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
復華滬深300 A股基金                                              21.12000   21.86000  -0.74000   -3.38518
復華數位經濟基金                                                 69.34000   67.76000   1.58000    2.33176
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.52000   11.27000   0.25000    2.21828
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.68220    9.67760   0.00460    0.04753
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.53670    9.53580   0.00090    0.00944
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.83480    9.83010   0.00470    0.04781
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.65690    9.65600   0.00090    0.00932
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.63240    9.62670   0.00570    0.05921
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.02630   10.04860  -0.02230   -0.22192
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.62720    9.61510   0.01210    0.12584
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02000   10.03560  -0.01560   -0.15545
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.62610    9.61400   0.01210    0.12586
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.02350   10.03920  -0.01570   -0.15639
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28760    9.29410  -0.00650   -0.06994
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.69020    8.69200  -0.00180   -0.02071
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.56750    8.59340  -0.02590   -0.30139
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.45720   11.46520  -0.00800   -0.06978
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.73390   10.73610  -0.00220   -0.02049
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70550   10.73780  -0.03230   -0.30081
景順主流基金                                                     19.16000   19.26000  -0.10000   -0.51921
景順台灣科技基金                                                 33.88000   33.95000  -0.07000   -0.20619
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
景順全球科技基金                                                 21.70000   21.71000  -0.01000   -0.04606
景順全球康健基金                                                 17.96000   17.90000   0.06000    0.33520
景順貨幣市場基金                                                 15.92900   15.92850   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     35.33000   35.54000  -0.21000   -0.59088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.97000   14.92000   0.05000    0.33512
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.85000   13.84000   0.01000    0.07225
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62910    8.62410   0.00500    0.05798
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.11750    8.13880  -0.02130   -0.26171
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97690   10.97100   0.00590    0.05378
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.30330   10.33040  -0.02710   -0.26233
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.88000    7.70000   0.18000    2.33766
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.84000    7.67000   0.17000    2.21643
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.38000   11.16000   0.22000    1.97133
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48780    9.47800   0.00980    0.10340
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57360    9.59090  -0.01730   -0.18038
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69950    9.68970   0.00980    0.10114
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.78980    9.80750  -0.01770   -0.18047
華南永昌永昌基金                                                 19.37000   19.62000  -0.25000   -1.27421
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20970   14.22010  -0.01040   -0.07314
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.05000   15.86000   0.19000    1.19798
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.71000   11.60000   0.11000    0.94828
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.55000   11.46000   0.09000    0.78534
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.81000   13.68000   0.13000    0.95029
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.51000   0.09000    0.66617
華南永昌物聯網精選基金                                           12.16000   12.31000  -0.15000   -1.21852
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19360   16.19300   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.70700   24.84610  -0.13910   -0.55985
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93000   11.92960   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08350   10.08960  -0.00610   -0.06046
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.23710   10.27250  -0.03540   -0.34461
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.84300    9.84890  -0.00590   -0.05991
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.95990    9.99420  -0.03430   -0.34320
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.92430    9.93140  -0.00710   -0.07149
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.01630   10.05210  -0.03580   -0.35614
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.78360    9.79060  -0.00700   -0.07150
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.86550    9.90080  -0.03530   -0.35654
華頓中小型基金                                                   28.41000   28.31000   0.10000    0.35323
華頓台灣基金                                                     35.46000   34.52000   0.94000    2.72306
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51240   11.51200   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                             18.06000   17.90000   0.16000    0.89385
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27550   13.28570  -0.01020   -0.07677
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32060    8.32700  -0.00640   -0.07686
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.03000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.77430    2.72500   0.04930    1.80917
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.75160   12.56710   0.18450    1.46812
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41810    0.41090   0.00720    1.75225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.60480   11.49510   0.10970    0.95432
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.57050   10.46460   0.10590    1.01198
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.60420   10.53910   0.06510    0.61770
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.62020    9.56120   0.05900    0.61708
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.94250   10.84480   0.09770    0.90089
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.97930    9.88590   0.09340    0.94478
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.66000   11.24000   0.42000    3.73665
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.32000    9.98000   0.34000    3.40681
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.19000   10.80000   0.39000    3.61111
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45570    2.45830  -0.00260   -0.10576
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00690    2.00500   0.00190    0.09476
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.82620   11.84550  -0.01930   -0.16293
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.68150    9.69730  -0.01580   -0.16293
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36940    0.37000  -0.00060   -0.16216
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30980    0.30990  -0.00010   -0.03227
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.41000    3.34000   0.07000    2.09581
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.67000   15.37000   0.30000    1.95185
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.55000   17.35000   0.20000    1.15274
匯豐台灣精典基金                                                 24.61000   24.58000   0.03000    0.12205
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.28000    8.21000   0.07000    0.85262
匯豐安富基金                                                     25.58000   25.58000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     39.85000   40.04000  -0.19000   -0.47453
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.91000   10.84000   0.07000    0.64576
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.49410    2.48930   0.00480    0.19283
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28260    2.27760   0.00500    0.21953
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.48970   11.48450   0.00520    0.04528
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.92250    7.91700   0.00550    0.06947
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37660    0.37600   0.00060    0.15957
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33800    0.33750   0.00050    0.14815
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.94000    6.92000   0.02000    0.28902
匯豐金磚動力基金                                                 13.83000   13.61000   0.22000    1.61646
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97620   14.97590   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.13000   0.08000    1.55945
匯豐新鑽動力基金                                                 10.87000   10.64000   0.23000    2.16165
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.38240    5.37950   0.00290    0.05391
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.93150    8.92860   0.00290    0.03248
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.98000   52.91000   0.07000    0.13230
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.98000   52.91000   0.07000    0.13230
匯豐龍騰電子基金                                                 38.52000   38.43000   0.09000    0.23419
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.16350   12.15490   0.00860    0.07075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.48000   22.12000   0.36000    1.62749
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.18000   10.73000   0.45000    4.19385
新光中國成長基金(美元)                                           11.63000   11.16000   0.47000    4.21147
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.47000   11.04000   0.43000    3.89493
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.23760   10.24150  -0.00390   -0.03808
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84550    9.84570  -0.00020   -0.00203
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.03780   10.06590  -0.02810   -0.27916
新光台灣富貴基金                                                 23.24000   23.42000  -0.18000   -0.76857
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.88000   11.72000   0.16000    1.36519
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.44000   11.33000   0.11000    0.97087
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94480    9.93900   0.00580    0.05836
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.60980    9.63110  -0.02130   -0.22116
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61740    9.61130   0.00610    0.06347
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.28370    9.30420  -0.02050   -0.22033
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43470   15.43420   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光亞洲精選基金-美金                                            23.39000   23.16000   0.23000    0.99309
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.44000   23.27000   0.17000    0.73055
新光兩岸優勢基金                                                 12.94000   12.51000   0.43000    3.43725
新光店頭基金                                                     27.96000   27.50000   0.46000    1.67273
新光南非幣保本基金                                               11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
新光特選內需收益ETF基金                                          19.84000   19.98000  -0.14000   -0.70070
新光創新科技基金                                                 16.49000   16.22000   0.27000    1.66461
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.65110    9.66600  -0.01490   -0.15415
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.93320    9.94120  -0.00800   -0.08047
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.60410    9.61210  -0.00800   -0.08323
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.20220    9.21640  -0.01420   -0.15407
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.48460    9.49240  -0.00780   -0.08217
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.16230    9.16980  -0.00750   -0.08179
新光澳幣八年期保本基金                                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.93170    9.93610  -0.00440   -0.04428
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.77300    9.77730  -0.00430   -0.04398
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72890    9.73560  -0.00670   -0.06882
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86080    9.86760  -0.00680   -0.06891
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.81080    9.81000   0.00080    0.00815
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67740    9.67660   0.00080    0.00827
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64870    9.64610   0.00260    0.02695
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.78210    9.77940   0.00270    0.02761
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.33000    7.29000   0.04000    0.54870
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.64380    9.66390  -0.02010   -0.20799
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.33000    9.34940  -0.01940   -0.20750
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.60370    9.61830  -0.01460   -0.15179
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.33510    9.34940  -0.01430   -0.15295
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.41380    9.42980  -0.01600   -0.16967
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.74630    9.76280  -0.01650   -0.16901
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.59420   13.63540  -0.04120   -0.30215
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.43950    8.46510  -0.02560   -0.30242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.74450   36.72510   0.01940    0.05282
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.00690   38.05550  -0.04860   -0.12771
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.79450   38.79260   0.00190    0.00490
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14260   11.14160   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.18370   10.21570  -0.03200   -0.31324
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.53170   13.09480   0.43690    3.33644
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.49540   10.16080   0.33460    3.29305
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.74000   10.43000   0.31000    2.97220
群益大印度基金-人民幣                                            13.33080   13.11870   0.21210    1.61678
群益大印度基金-美元                                              13.00990   12.80830   0.20160    1.57398
群益大印度基金-新臺幣                                            12.20000   12.04000   0.16000    1.32890
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.14350   12.05590   0.08760    0.72662
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.15210   12.06960   0.08250    0.68354
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.29920   11.21780   0.08140    0.72563
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.31850   10.24840   0.07010    0.68401
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.74470    9.67450   0.07020    0.72562
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.93450    8.87380   0.06070    0.68404
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.43640    9.36840   0.06800    0.72584
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.94170    8.88100   0.06070    0.68348
群益中小型股基金                                                 52.99000   52.27000   0.72000    1.37746
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.82170    9.74400   0.07770    0.79741
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.46220    9.39130   0.07090    0.75495
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.77660    8.73540   0.04120    0.47164
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.71110    8.64210   0.06900    0.79842
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.39190    8.32900   0.06290    0.75519
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.78450    7.74800   0.03650    0.47109
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.33840   11.33980  -0.00140   -0.01235
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.13310   11.13720  -0.00410   -0.03681
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.33950   10.36610  -0.02660   -0.25661
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.48110    9.15730   0.32380    3.53598
群益中國新機會基金N-美元                                          9.03400    8.72920   0.30480    3.49173
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.55000    9.25000   0.30000    3.24324
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.40830    8.12120   0.28710    3.53519
群益中國新機會基金-美元                                           9.65950    9.33360   0.32590    3.49169
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.11000    8.83000   0.28000    3.17101
群益平衡王基金                                                   19.62990   19.54000   0.08990    0.46008
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.01000    6.00000   0.01000    0.16667
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.63670   10.59430   0.04240    0.40022
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.53550   10.49790   0.03760    0.35817
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.61790    9.57960   0.03830    0.39981
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52650    9.49250   0.03400    0.35818
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.09140   10.08100   0.01040    0.10316
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88570    9.87800   0.00770    0.07795
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.53240    9.52260   0.00980    0.10291
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42750    9.42020   0.00730    0.07749
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14990   10.13940   0.01050    0.10356
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19570   10.18780   0.00790    0.07754
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.70040    9.69040   0.01000    0.10319
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08680   10.07900   0.00780    0.07739
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06470   10.08340  -0.01870   -0.18545
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35410    7.36770  -0.01360   -0.18459
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02010   10.01300   0.00710    0.07091
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.93040    9.92820   0.00220    0.02216
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.06160   10.07250  -0.01090   -0.10822
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02010   10.01300   0.00710    0.07091
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93040    9.92820   0.00220    0.02216
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.06160   10.07250  -0.01090   -0.10822
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02020   10.01310   0.00710    0.07091
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.93040    9.92820   0.00220    0.02216
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.06160   10.07250  -0.01090   -0.10822
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02020   10.01300   0.00720    0.07191
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93040    9.92820   0.00220    0.02216
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.06160   10.07250  -0.01090   -0.10822
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.16530   15.01400   0.15130    1.00773
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.79000   14.69000   0.10000    0.68074
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.31000   10.17000   0.14000    1.37660
群益印度中小基金N-美元                                            9.67900    9.49710   0.18190    1.91532
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    8.90000   0.14000    1.57303
群益印度中小基金-人民幣                                          15.04190   14.75290   0.28900    1.95894
群益印度中小基金-美元                                            13.84350   13.58330   0.26020    1.91559
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.83000   15.58000   0.25000    1.60462
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
群益多重資產組合基金                                             15.40000   15.31000   0.09000    0.58785
群益安家基金                                                     27.45820   27.04320   0.41500    1.53458
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07420   16.07360   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             22.35000   22.05000   0.30000    1.36054
群益亞太中小基金                                                 13.20000   12.89000   0.31000    2.40497
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.97000   16.77000   0.20000    1.19261
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.66160    9.68630  -0.02470   -0.25500
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47490    7.49400  -0.01910   -0.25487
群益店頭市場基金                                                117.58000  114.18000   3.40000    2.97775
群益東方盛世基金                                                  9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
群益東協成長基金-人民幣                                          12.99760   12.86890   0.12870    1.00009
群益東協成長基金-美元                                            11.83870   11.72640   0.11230    0.95767
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.07650   11.04140   0.03510    0.31789
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.54620   10.51890   0.02730    0.25953
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.99290    9.97940   0.01350    0.13528
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.80960    9.77850   0.03110    0.31804
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.34320    9.31900   0.02420    0.25968
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.85090    8.83890   0.01200    0.13576
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.59980    9.56950   0.03030    0.31663
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.50940    9.48480   0.02460    0.25936
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.88780    9.87450   0.01330    0.13469
群益長安基金                                                     31.78000   31.29000   0.49000    1.56600
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.59380   14.57750   0.01630    0.11182
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.93000   13.96000  -0.03000   -0.21490
群益真善美基金                                                   18.30760   18.17400   0.13360    0.73512
群益馬拉松基金A類型                                             139.10000  136.03000   3.07000    2.25686
群益深証中小板基金                                               13.44000   13.73000  -0.29000   -2.11216
群益創新科技基金                                                 37.34000   36.38000   0.96000    2.63881
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.88270    9.61790   0.26480    2.75320
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.43820    9.18910   0.24910    2.71082
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.72000    9.49000   0.23000    2.42360
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.76220   10.47380   0.28840    2.75354
群益華夏盛世基金-美元                                            10.40690   10.13230   0.27460    2.71014
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.97000   16.57000   0.40000    2.41400
群益奧斯卡基金                                                   31.30000   30.37000   0.93000    3.06223
群益新興金鑽基金-美元                                            12.40930   12.07250   0.33680    2.78981
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.37000    9.14000   0.23000    2.51641
群益葛萊美基金                                                   26.35000   25.78000   0.57000    2.21102
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.24000   20.28000  -0.04000   -0.19724
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.45000    8.40000   0.05000    0.59524
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.02000   13.18000  -0.16000   -1.21396
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.62920   11.55090   0.07830    0.67787
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.21800   11.13870   0.07930    0.71193
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.13550   11.06120   0.07430    0.67172
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60480    8.54690   0.05790    0.67744
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.14880    9.08410   0.06470    0.71223
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.76550    8.70700   0.05850    0.67187
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     31.25000   30.87000   0.38000    1.23097
德信中國精選成長基金                                             11.48000   11.14000   0.34000    3.05206
德信台灣主流中小基金                                             20.98000   20.55000   0.43000    2.09246
德信新興股票組合基金                                             11.11000   11.01000   0.10000    0.90827
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92580   11.92540   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.76530   10.77820  -0.01290   -0.11969
德信數位時代基金                                                 28.16000   28.19000  -0.03000   -0.10642
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65390   11.65350   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.54000   16.56000  -0.02000   -0.12077
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.54000   19.40000   0.14000    0.72165
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.27000    7.27000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.01830   10.05110  -0.03280   -0.32633
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.20170   14.24820  -0.04650   -0.32636
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.03880    8.07610  -0.03730   -0.46186
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.95460   10.99000  -0.03540   -0.32211
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.14950   11.18520  -0.03570   -0.31917
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.75720   12.82120  -0.06400   -0.49917
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摩根大歐洲基金                                                   18.21000   17.90000   0.31000    1.73184
摩根中小基金                                                     25.28000   25.28000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                  14.44000   14.01000   0.43000    3.06924
摩根中國A股基金(美元)                                            11.46000   11.10000   0.36000    3.24324
摩根中國亮點基金                                                 14.16000   13.81000   0.35000    2.53440
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.34350   11.20500   0.13850    1.23606
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.37600   12.20250   0.17350    1.42184
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.66530    9.53020   0.13510    1.41760
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.64340   12.48950   0.15390    1.23224
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.25440   14.05440   0.20000    1.42304
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   21.14000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                 51.70000   51.84000  -0.14000   -0.27006
摩根平衡基金                                                     28.09000   28.17000  -0.08000   -0.28399
摩根全球α基金                                                   18.86000   18.81000   0.05000    0.26582
摩根全球平衡基金                                                 15.17470   15.06760   0.10710    0.71080
摩根全球發現基金                                                 12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69820    9.65910   0.03910    0.40480
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59680   10.54580   0.05100    0.48360
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07100   10.02580   0.04520    0.45084
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29160   11.24610   0.04550    0.40458
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.89590    9.85150   0.04440    0.45069
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.57980   10.53640   0.04340    0.41191
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.39640   13.34150   0.05490    0.41150
摩根亞洲基金                                                     56.57000   55.72000   0.85000    1.52548
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.42380    8.46050  -0.03670   -0.43378
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.75710    9.78620  -0.02910   -0.29736
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.68630    8.71440  -0.02810   -0.32245
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.09250   12.14510  -0.05260   -0.43310
摩根東方內需機會基金                                             17.92000   17.65000   0.27000    1.52975
摩根東方科技基金                                                 35.70000   35.37000   0.33000    0.93299
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.07000    9.95000   0.12000    1.20603
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.35000   11.26000   0.09000    0.79929
摩根金龍收成基金                                                 22.89000   22.39000   0.50000    2.23314
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07120   15.07080   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
摩根新金磚五國基金                                               11.28000   11.05000   0.23000    2.08145
摩根新絲路基金                                                   10.05000    9.87000   0.18000    1.82371
摩根新興35基金                                                   13.38000   13.19000   0.19000    1.44049
摩根新興日本基金                                                 24.59000   24.71000  -0.12000   -0.48563
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.37150    7.37340  -0.00190   -0.02577
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.57360    9.56880   0.00480    0.05016
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.37600    9.37120   0.00480    0.05122
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.48560   10.48340   0.00220    0.02099
摩根新興科技基金                                                 59.78000   59.82000  -0.04000   -0.06687
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31980    8.32750  -0.00770   -0.09246
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48030   10.48990  -0.00960   -0.09152
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.56710    8.48190   0.08520    1.00449
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.30200    9.18260   0.11940    1.30029
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.82130    8.71250   0.10880    1.24878
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.76060    9.66350   0.09710    1.00481
摩根龍揚基金                                                     34.23000   33.49000   0.74000    2.20961
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28640    9.29700  -0.01060   -0.11402
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16110   11.17380  -0.01270   -0.11366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.14000   27.70000   0.44000    1.58845
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.48260   11.48940  -0.00680   -0.05918
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.89450   10.90160  -0.00710   -0.06513
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.84430    9.87070  -0.02640   -0.26746
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09120   10.09720  -0.00600   -0.05942
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61700    9.62330  -0.00630   -0.06547
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.68430    8.70760  -0.02330   -0.26758
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.30510   10.27000   0.03510    0.34177
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.25220   10.24600   0.00620    0.06051
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.76370    9.67450   0.08920    0.92201
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.80530    9.74310   0.06220    0.63840
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.57020    9.48280   0.08740    0.92167
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.61080    9.54980   0.06100    0.63876
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.37640   11.33570   0.04070    0.35904
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.16270   11.12470   0.03800    0.34158
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21380   10.20190   0.01190    0.11664
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.84520   10.80630   0.03890    0.35998
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.62510   10.58880   0.03630    0.34282
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72450    9.71320   0.01130    0.11634
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.77070   26.13310   0.63760    2.43982
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.83680    9.79950   0.03730    0.38063
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.04630   10.03640   0.00990    0.09864
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.83680    9.79950   0.03730    0.38063
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.04630   10.03640   0.00990    0.09864
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15530   13.15480   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                 14.27000   14.02000   0.25000    1.78317
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.91830   15.95270  -0.03440   -0.21564
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.76610   12.55260   0.21350    1.70084
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.51380   12.34590   0.16790    1.35997
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.02960   11.86820   0.16140    1.35994
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73460   11.73950  -0.00490   -0.04174
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03940   11.06590  -0.02650   -0.23947
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55900   10.56340  -0.00440   -0.04165
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66370    8.68450  -0.02080   -0.23951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.38000   37.54000  -0.16000   -0.42621
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.54000   12.64000  -0.10000   -0.79114
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.18000   13.30000  -0.12000   -0.90226
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.41000   12.48000  -0.07000   -0.56090
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.94000    8.01000  -0.07000   -0.87391
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.40000   15.38000   0.02000    0.13004
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.35000   15.32000   0.03000    0.19582
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.30000   20.23000   0.07000    0.34602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.48000   18.41000   0.07000    0.38023
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.71000   12.68000   0.03000    0.23659
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.14000   16.19000  -0.05000   -0.30883
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.42000   15.43000  -0.01000   -0.06481
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.88000   13.96000  -0.08000   -0.57307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.89000   13.95000  -0.06000   -0.43011
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.56000   14.62000  -0.06000   -0.41040
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.27000   18.28000  -0.01000   -0.05470
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.16000   17.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.40000   13.50000  -0.10000   -0.74074
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.16000   14.28000  -0.12000   -0.84034
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.26000   13.34000  -0.08000   -0.59970
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.19000   13.27000  -0.08000   -0.60286
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.47000   14.58000  -0.11000   -0.75446
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.45000   14.53000  -0.08000   -0.55058
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
聯博貨幣市場基金                                                 14.99020   14.98980   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.37750   10.38700  -0.00950   -0.09146
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.73990   13.80140  -0.06150   -0.44561
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55080    7.60080  -0.05000   -0.65783
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.90000   14.00000  -0.10000   -0.71429
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.94000   14.01000  -0.07000   -0.49964
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.93000   24.23000   0.70000    2.88898
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.45000   12.08000   0.37000    3.06291
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.36000   13.04000   0.32000    2.45399
瀚亞巴西基金                                                      4.28000    4.26000   0.02000    0.46948
瀚亞外銷基金                                                     46.77000   45.66000   1.11000    2.43101
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.75000    9.66000   0.09000    0.93168
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.48040   10.45640   0.02400    0.22952
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23410   10.23340   0.00070    0.00684
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12630   12.13400  -0.00770   -0.06346
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.99780   10.04380  -0.04600   -0.45799
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52740    7.51020   0.01720    0.22902
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02190    8.02130   0.00060    0.00748
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09820    8.10340  -0.00520   -0.06417
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14160    7.17450  -0.03290   -0.45857
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88670    8.89240  -0.00570   -0.06410
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26070    9.23950   0.02120    0.22945
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.37700    9.37630   0.00070    0.00747
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26300    9.26890  -0.00590   -0.06365
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.94000   10.83000   0.11000    1.01570
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.50000   13.26000   0.24000    1.80995
瀚亞印度基金-美元                                                13.18000   12.99000   0.19000    1.46266
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.93000   28.59000   0.34000    1.18923
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.49000   11.27000   0.22000    1.95209
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.63000   10.46000   0.17000    1.62524
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.89000   14.69000   0.20000    1.36147
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.27000    9.09000   0.18000    1.98020
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.24000    9.09000   0.15000    1.65017
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.26000   11.06000   0.20000    1.80832
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.60140   11.47000   0.13140    1.14560
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.13060   13.07940   0.05120    0.39146
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.81860   10.72610   0.09250    0.86238
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.53990   10.47040   0.06950    0.66378
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.60270   11.57940   0.02330    0.20122
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.08330    8.98050   0.10280    1.14470
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.83820    9.79980   0.03840    0.39184
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.08920    9.01140   0.07780    0.86335
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.84580    8.78750   0.05830    0.66344
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.18790    9.16950   0.01840    0.20067
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.27790   14.26610   0.01180    0.08271
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.62460   10.56430   0.06030    0.57079
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.66360   10.63240   0.03120    0.29344
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.54270   12.53230   0.01040    0.08299
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.58000   11.38000   0.20000    1.75747
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.19000   20.79000   0.40000    1.92400
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55370   13.55320   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               26.00000   26.04000  -0.04000   -0.15361
瀚亞高科技基金                                                   64.83000   62.72000   2.11000    3.36416
瀚亞理財通基金                                                   27.95000   27.42000   0.53000    1.93290
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.94000    8.86000   0.08000    0.90293
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.88000    8.81000   0.07000    0.79455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞菁華基金                                                     25.12000   24.36000   0.76000    3.11987
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.93610   12.86470   0.07140    0.55501
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.23380    9.18280   0.05100    0.55539
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.34380   10.24980   0.09400    0.91709
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.54540   10.52250   0.02290    0.21763
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.39200   10.32670   0.06530    0.63234
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.71160    9.67780   0.03380    0.34925
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.87590    9.88400  -0.00810   -0.08195
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.34410    8.26820   0.07590    0.91797
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.19020    8.17240   0.01780    0.21781
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.98920    8.93270   0.05650    0.63251
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.28640    8.25760   0.02880    0.34877
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.90760    7.91420  -0.00660   -0.08339
瀚亞電通網基金                                                   16.81000   16.33000   0.48000    2.93938
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.57330   13.59760  -0.02430   -0.17871
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.22910   10.19900   0.03010    0.29513
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.93290    9.93020   0.00270    0.02719
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46210   11.48260  -0.02050   -0.17853
瀚亞歐洲基金                                                     11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
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