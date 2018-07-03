新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日  
  
停止融資          融資分配         停止融券          融券分配  股價波動    降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                               過    劇    融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大美債7-10正2   元大台灣50正2    富邦科技                    世紀鋼                昶和      福壽      新日光
宏洲              元大滬深300正2   元大台商50                  麗正                  大統染    大統益    臺企銀
嘉裕              富邦恒生國企正2  富邦摩台                    中環                  海悅      興泰
東華              群益臺灣加權反1  富邦發達                    國巨                  銘旺科    達新
大東              正道             富邦金融                    光罩                  卓越      恆大
立益              同開             元大MSCI台灣                茂矽                  統領      怡華
佳和                               永豐臺灣加權                錸德                            昶和
昶和                               國泰日經225                 廷鑫                            大統染
三洋紡                             元大歐洲50                  智寶                            永記
本盟                               元大日經225                 威盛                            日勝化
瑞利                               國泰20年美債反1             環科                            展宇
樂士                               元大美債7-10正2             隴華                            士紙
正峰新                             元大S&P日圓反1              友旺                            六暉-KY
億泰                               富邦歐洲                    奇力新                          中環
毛寶                               FH彭博高收益債              大毅                            光罩
燁興                               FH彭博新興債                吉祥全                          茂矽
中鴻                               FH富時不動產                華新科                          智寶
聚亨                               元大台灣高息低波            嘉晶                            銘旺科
千興                               富邦臺灣優質高息            星通                            奇力新
威致                               FH富時高息低波              玉晶光                          大毅
華豐                               國泰RMB短期報酬             揚明光                          嘉晶
首利                               新光內需收益                佳凌                            日電貿
麗正                               宏亞                        瀚宇博                          玉晶光
東訊                               鮮活果汁-KY                 鈞寶                            揚明光
華泰                               台化                        達方                            傳奇
錸德                               台塑化                      富鼎                            迎廣
倫飛                               宏洲                        杜康-DR                         嘉聯益
威盛                               嘉裕                        陽光能源-DR                     關貿
國碩                               東華                        新利虹                          亞弘電
銘旺科                             新紡                        潤泰材                          鈺邦
統懋                               大東                                                        富鼎
翔耀                               立益                                                        華友聯
太空梭                             力麗                                                        潤弘
麗臺                               佳和                                                        遠雄來
華映                               宏益                                                        夏都
吉祥全                             宜進                                                        欣欣
憶聲                               昶和                                                        統領
科風                               三洋紡                                                      客思達-KY
和鑫                               本盟                                                        友佳-DR
力特                               儒鴻                                                        一零四
喬鼎                               東元                                                        欣天然
正達                               瑞利                                                        新海
晟鈦                               大億                                                        欣高
同泰                               樂士                                                        全國
新世紀                             和大                                                        jpp-KY
誠創                               正峰新                                                      台數科
嘉威                               華榮                                                        波力-KY
力銘                               宏泰                                                        泰昇-KY
亞太電                             大山                                                        政伸
達能                               億泰                                                        吉源-KY
清惠                               葡萄王
慧友                               永光
勁永                               毛寶
捷泰                               五鼎
互億                               亞諾法
天瀚                               華廣
迅杰                               康普
華上                               台耀
光麗-KY                            榮成
元晶                               燁興
華冠                               中鴻
裕豐                               豐興
寶徠                               聚亨
皇普                               千興
日勝生                             威致
台船                               新鋼
六福                               三星
台南-KY                            華豐
康師傅-DR                          英利-KY
聖馬丁-DR                          首利
神州-DR                            伸興
耀傑-DR                            麗正
同方友友-DR                        金寶
晨訊科-DR                          東訊
友佳-DR                            國巨
陽光能源-DR                        華泰
精熙-DR                            錸德
中福                               宏碁
雷虎                               藍天
中視                               倫飛
秋雨                               菱生
慶豐富                             威盛
新利虹                             研華
國光生                             友通
                                   國碩
                                   圓剛
                                   固緯
                                   銘旺科
                                   互盛電
                                   統懋
                                   偉詮電
                                   翔耀
                                   太空梭
                                   新美齊
                                   創見
                                   聯發科
                                   全新
                                   奇力新
                                   麗臺
                                   華映
                                   吉祥全
                                   晶豪科
                                   亞光
                                   鴻名
                                   憶聲
                                   增你強
                                   科風
                                   益登
                                   和鑫
                                   力特
                                   喬鼎
                                   銘異
                                   正達
                                   晟鈦
                                   同泰
                                   新世紀
                                   安馳
                                   誠創
                                   嘉威
                                   力銘
                                   亞太電
                                   達能
                                   隆達
                                   致伸
                                   凌通
                                   科嘉-KY
                                   清惠
                                   中磊
                                   慧友
                                   彩晶
                                   富爾特
                                   柏承
                                   勁永
                                   鈞寶
                                   捷泰
                                   互億
                                   和椿
                                   聚鼎
                                   天瀚
                                   迅杰
                                   矽格
                                   華上
                                   光麗-KY
                                   元晶
                                   陞泰
                                   致新
                                   華冠
                                   勤誠
                                   裕豐
                                   寶徠
                                   皇普
                                   達欣工
                                   日勝生
                                   潤弘
                                   台船
                                   六福
                                   鳳凰
                                   華票
                                   台產
                                   新產
                                   元富證
                                   元大金
                                   中信金
                                   台南-KY
                                   康師傅-DR
                                   聖馬丁-DR
                                   神州-DR
                                   耀傑-DR
                                   同方友友-DR
                                   晨訊科-DR
                                   友佳-DR
                                   陽光能源-DR
                                   精熙-DR
                                   中福
                                   雷虎
                                   寶成
                                   統一實
                                   欣天然
                                   新海
                                   中視
                                   秋雨
                                   欣高
                                   慶豐富
                                   宏全
                                   新利虹
                                   國光生
                                   承業醫
                                   潤泰材
                                   鈺齊-KY
留言載入中...

相關新聞