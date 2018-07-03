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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券         融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世       鈦昇      富邦美債1-3                唐鋒                新昕纖    生泰      全銓
易威       永捷      富邦美債7-10               尼克森              謚源      杏昌
穆拉德     凱衛      富邦美債20年               益通                東林      太醫
南璋       友威科    元大美債7-10               光頡                欣厚-KY   大樹
勝昱       海灣      富邦中國政策債             漢磊                友銓      其祥-KY
精確       太普高    元大美債1-3                華容                達威      德麥
宏易                 元大投資級公司債           天揚                松崗      中華食
唐鋒                 元大中國債3-5              建達                三圓      世坤
榮群                 群益15年IG電信債           九豪                雙喜      萬國通
天宇                 群益15年IG科技債           信昌電              力泰      新昕纖
新零售               群益10年IG金融債           安碁                理銘      光明
力新                 國泰5Y+新興債              蜜望實              亞都      聚紡
恩得利               國泰1-5Y高收債             奧斯特              東凌-KY   興采
李洲                 富邦全球投等債             士開                關中      新麥
凱柏實業             富邦全球高收債             昇華                隆中      泰茂
遠昇                 合世                       大宇資              明揚      崇友
及成                 杏昌                       鼎創達              欣泰      永彰
和進                 易威                                                     方土霖
耀勝                 東洋                                                     至興
倚強                 穆拉德                                                   長佳
錦明                 太醫                                                     瑞穎
鑫創                 健亞                                                     大恭
廣寰科               合富-KY                                                  致振
點晶                 南璋                                                     長盛
建舜電               勝昱                                                     康聯訊
泰谷                 金洲                                                     威潤
典範                 力肯                                                     唐榮
長天                 祺驊                                                     晉椿
哲固                 精確                                                     世豐
益通                 高鋒                                                     久陽
振維                 宏易                                                     強新
鴻翊                 朋程                                                     尼克森
迎輝                 唐鋒                                                     力新
欣厚-KY              康聯訊                                                   凌網
兆遠                 榮群                                                     李洲
系統電               天宇                                                     港建
世紀                 晉椿                                                     倚強
華容                 華祺                                                     至寶電
建榮                 新零售                                                   點晶
立衛                 力新                                                     幸康
天揚                 坤悅                                                     迎輝
鈺創                 凌網                                                     先益
佳總                 恩得利                                                   堡達
合正                 李洲                                                     重鳥鵬
寶聯通               凱柏實業                                                 晶達
凱鈺                 遠昇                                                     天鉞電
德宏                 港建                                                     達威
合邦                 及成                                                     凱鈺
萬旭                 新揚科                                                   彩富
驊宏資               亞信                                                     合邦
久正                 新洲                                                     業強
上揚                 和進                                                     訊達
全譜                 耀勝                                                     撼訊
易通展               茂訊                                                     亞銳士
安鈦克               優群                                                     合晶
元隆                 倚強                                                     易通展
沛亨                 錦明                                                     沛亨
九暘                 昱捷                                                     迅德
凱碩                 鑫創                                                     大中
全達                 廣寰科                                                   倉和
奧斯特               點晶                                                     星雲
保銳                 佳穎                                                     森田
越峰                 建舜電                                                   三圓
英格爾               泰谷                                                     力泰
鑫龍騰               典範                                                     富裔
士開                 崇越電                                                   惠普
昇益                 長天                                                     中連貨
志嘉                 哲固                                                     安心
富裔                 益通                                                     漢來美食
正德                 安勤                                                     燦星旅
燦星旅               振維                                                     雅茗-KY
富驛-KY              鴻翊                                                     易飛網
劍湖山               迎輝                                                     高野
德記                 曜越                                                     亞都
泰偉                 重鳥鵬                                                   老爺知
華義                 神準                                                     滿心
昇華                 鼎翰                                                     東凌-KY
得利影               安可                                                     紅馬-KY
鼎創達               欣厚-KY                                                  德記
花王                 兆遠                                                     邁達康
邦泰                 廣穎                                                     大展證
                     數字                                                     誠品生活
                     系統電                                                   得利影
                     世紀                                                     時報
                     光聯                                                     琉園
                     華容                                                     旭然
                     建榮                                                     捷必勝-KY
                     立衛                                                     明揚
                     天揚                                                     紅木-KY
                     世界                                                     鉅邁
                     鈺創                                                     綠河-KY
                     佳總                                                     霹靂
                     合正                                                     花王
                     東友                                                     欣雄
                     寶聯通                                                   欣泰
                     凱鈺                                                     大汽電
                     聰泰
                     德宏
                     合邦
                     久威
                     萬旭
                     驊宏資
                     捷波
                     久正
                     亞通
                     萬泰科
                     中探針
                     上揚
                     全譜
                     易通展
                     安鈦克
                     元隆
                     沛亨
                     迅得
                     精測
                     瑞耘
                     佑華
                     九暘
                     廣積
                     安國
                     凱碩
                     全達
                     奧斯特
                     品安
                     保銳
                     越峰
                     英格爾
                     鑫龍騰
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