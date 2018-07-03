台股盤前—強勢被動元件類股攻堅 大盤只等這個族群表態

台北股市大盤昨日終場以 10777.94 點作收，較前一交易日下跌 58.97 點或 0.54%，市場成交值為 1425.81 億元，但相對的被動元件類股國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 股價強勢上漲創新高，證券分析師指出，目前的台股走勢只等權值股表態。

分析師黃漢成說，目前的台股市場氣氛偏向保守，目前在整體走勢上有三個重要主宰因素，包括被動元件的強勢與否，美股能否走穩、外資是否真正回頭以及大型權值股是否適時出面表態，而目前市場在等待包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 的電子業龍頭的是否譜出強勢反彈或回升的行情。

在美國對歐盟與中國的貿易大戰一觸即發同時，先就今晨收盤的美股收盤重要數據來看，昨晚的確演出一場反攻的戲碼，在科技股強勁張勢的支撑下，美國股市上漲，道瓊收高 35 點，清除了早場近 200 點的跌幅。收盤道瓊工業平均指數收高 35.77 點或 0.15% 至 24307.18。Nasdaq 指數收高 57.38 點或 0.76% 至 7567.69。S&P 500 指數收高 8.34 點或 0.31% 至 2726.71。費城半導體指數收高 8.11 點或 0.62% 至 1321.81。

而美股收盤，蘋果、谷歌、微軟、臉書的收盤股價漲幅都超過 1%，但台積電 ADR 收盤下跌 0.05%，聯電 (2303-TW)ADR 收盤上漲 2.48%。

其中，外資是否真正回頭以及大型權值股是否適時出面表態，兩者則息息相關，也是集中市場觀盤的重點，主要原因在於外資的出走潮中，主要在以調節手中高流動性大型權值股為主，如外資出走意志堅定，則權值股的賣壓將不斷湧出，大盤指數則將因此大受壓抑；更有甚者，證券分析而張陳浩指出，如台股大盤的遭受賣壓而走低，季線及半年則成為大盤前進的重大反壓，投資人目前仍靜待各公司 6 月營收及季報出爐為宜。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，目前市場注意半年報中，具匯損回沖利益的個股，同時，歷年 7 月是食品股強勢表現月份，也值得留意。

在市場重大消息部分，味全 (1201-TW) 舊有三重廠新燕土地開發案將有著落，在茂德建設以約 130 億元取得包括 1.59 萬坪的土地之後，預估將朝向開發為企業總部及廠辦使用。

而被動元件龍頭國巨自結 5 月單月稅後純益 35 億元，每股純益達 9.95 元，賺回近 1 個股本，國巨累計 1-5 月稅後純益已達 103.91 億元；國巨前 5 月獲利已超越歷年全年的獲利；此外，華碩 (2357-TW) 今天除息交易，每股配發現金股息 15 元，將配發出 111 億元的現金。

宏達電 (2498-TW) 昨日向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將縮減製造部門員工 1500 人，宏達電指出，已與工會等勞方代表完成協商程序達成共識，將全力協助安排被資遣員工轉業，保障本國勞工權益，台灣地區組織優化與策略性人力資源配置調整預計 9 月底前執行完畢。

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