◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 世紀鋼 昶和 福壽 新日光 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 麗正 大統染 大統益 臺企銀 嘉裕 富邦恒生國企正2 富邦摩台 中環 海悅 興泰 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 國巨 銘旺科 達新 大東 正道 富邦金融 光罩 卓越 恆大 立益 同開 元大MSCI台灣 茂矽 統領 怡華 佳和 永豐臺灣加權 錸德 昶和 昶和 國泰日經225 廷鑫 大統染 三洋紡 元大歐洲50 智寶 永記 本盟 元大日經225 威盛 日勝化 瑞利 國泰20年美債反1 環科 展宇 樂士 元大美債7-10正2 隴華 士紙 正峰新 元大S&P日圓反1 友旺 六暉-KY 億泰 富邦歐洲 奇力新 中環 毛寶 FH彭博高收益債 大毅 光罩 燁興 FH彭博新興債 吉祥全 茂矽 中鴻 FH富時不動產 華新科 智寶 聚亨 元大台灣高息低波 嘉晶 銘旺科 千興 富邦臺灣優質高息 星通 奇力新 威致 FH富時高息低波 玉晶光 大毅 華豐 國泰RMB短期報酬 揚明光 嘉晶 首利 新光內需收益 佳凌 日電貿 麗正 宏亞 瀚宇博 玉晶光 東訊 鮮活果汁-KY 鈞寶 揚明光 華泰 台化 達方 傳奇 錸德 台塑化 富鼎 迎廣 倫飛 宏洲 杜康-DR 嘉聯益 威盛 嘉裕 陽光能源-DR 關貿 國碩 東華 新利虹 亞弘電 銘旺科 新紡 潤泰材 鈺邦 統懋 大東 富鼎 翔耀 立益 華友聯 太空梭 力麗 潤弘 麗臺 佳和 遠雄來 華映 宏益 夏都 吉祥全 宜進 欣欣 憶聲 昶和 統領 科風 三洋紡 客思達-KY 和鑫 本盟 友佳-DR 力特 儒鴻 一零四 喬鼎 東元 欣天然 正達 瑞利 新海 晟鈦 大億 欣高 同泰 樂士 全國 新世紀 和大 jpp-KY 誠創 正峰新 台數科 嘉威 華榮 波力-KY 力銘 宏泰 泰昇-KY 亞太電 大山 政伸 達能 億泰 吉源-KY 清惠 葡萄王 慧友 永光 勁永 毛寶 捷泰 五鼎 互億 亞諾法 天瀚 華廣 迅杰 康普 華上 台耀 光麗-KY 榮成 元晶 燁興 華冠 中鴻 裕豐 豐興 寶徠 聚亨 皇普 千興 日勝生 威致 台船 新鋼 六福 三星 台南-KY 華豐 康師傅-DR 英利-KY 聖馬丁-DR 首利 神州-DR 伸興 耀傑-DR 麗正 同方友友-DR 金寶 晨訊科-DR 東訊 友佳-DR 國巨 陽光能源-DR 華泰 精熙-DR 錸德 中福 宏碁 雷虎 藍天 中視 倫飛 秋雨 菱生 慶豐富 威盛 新利虹 研華 國光生 友通 國碩 圓剛 固緯 銘旺科 互盛電 統懋 偉詮電 翔耀 太空梭 新美齊 創見 聯發科 全新 奇力新 麗臺 華映 吉祥全 晶豪科 亞光 鴻名 憶聲 增你強 科風 益登 和鑫 力特 喬鼎 銘異 正達 晟鈦 同泰 新世紀 安馳 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 隆達 致伸 凌通 科嘉-KY 清惠 中磊 慧友 彩晶 富爾特 柏承 勁永 鈞寶 捷泰 互億 和椿 聚鼎 天瀚 迅杰 矽格 華上 光麗-KY 元晶 陞泰 致新 華冠 勤誠 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 潤弘 台船 六福 鳳凰 華票 台產 新產 元富證 元大金 中信金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 寶成 統一實 欣天然 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 宏全 新利虹 國光生 承業醫 潤泰材 鈺齊-KY