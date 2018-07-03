新聞

[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄07/02
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2528   皇普       07/03  上市增資  06/27-06/29   4050   14.00     14.00  福邦       01   07/02     69433
8028   昇陽半     07/04  初上市    06/28-07/02   2648   24.60     24.60  福邦       01   07/03    110078
4744   皇將       07/06  初上櫃    07/02-07/04    918   28.00     28.00  福邦       01   07/05
4563   百德       07/06  初上櫃    07/02-07/04    899   58.90     58.90  日盛       01   07/05
3530   晶相光     07/10  初上市    07/04-07/06   1678  101.00    101.00  永豐金     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
留言載入中...

相關新聞